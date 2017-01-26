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Детали
Киев требует права голоса в будущих переговорах Путина и Трампа
|26.01.2017 15:30:17
Украина требует своего участия во всех будущих переговорах между Россией и Соединенными Штатами, на которых будет обсуждаться вопрос прекращения боевых действий в Донбассе. Об этом заявила Елена Зеркаль, замминистра иностранных дел Украины, сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, Украина обеспокоена тем, что Дональд Трамп в попытке наладить отношения с Москвой отстранит Киев от любых мирных переговоров.
«Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим стать действующим субъектом»,— подчеркнула Зеркаль. Она также призывала Запад не снимать антироссийские санкции.
Вступивший 20 января на пост президента США Дональд Трамп допустил отмену санкций, если Россия окажет помощь в борьбе с терроризмом и достижении других важных для Вашингтона целей. О неэффективности санкций и возможном отказе от них говорит и фаворит президентской гонки во Франции Франсуа Фийон, сообщает «Ридус».
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