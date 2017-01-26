Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

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Детали

Жарихин об Украине на Пиджаках


24.01.2017 Источник: Радио "Говорит Москва"
 

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Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в программе «Пиджаки». Программа-интервью с ведущими общественными и политическими деятелями России «Пиджаки» эфир от 24.01.2017 на радио Говорит Москва ФМ (94.8 FM)
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