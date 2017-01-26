Жарихин об Украине на Пиджаках

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Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в программе «Пиджаки». Программа-интервью с ведущими общественными и политическими деятелями России «Пиджаки» эфир от 24.01.2017 на радио Говорит Москва ФМ (94.8 FM)Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.