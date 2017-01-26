Назарбаев отдает часть полномочий, чтобы сделать государство более устойчивым

26.01.2017 14:22:45

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передает значительную часть своих полномочий правительству и парламенту для придания устойчивости действующей системе власти в стране. Об этом он заявил в среду, 25 января, в специальном обращении в эфире республиканских телеканалов.

Главной целью проводимых реформ, по словам Назарбаева, должно стать усиление роли парламента и правительства в республике. "Важно усилить роль парламента в формировании правительства, повысить ответственность кабинета министров перед депутатским корпусом", - подчеркнул президент.

"Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства", - подчеркнул он. По словам президента, исходя из этого, "будет закономерным, если правительство станет слагать свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом (нижней палатой парламента - прим. ТАСС), а не перед президентом, как это было раньше".

"Следует упростить порядок выражения недоверия членам правительства со стороны палат парламента. Это усилит контроль законодательной ветви власти за исполнительной", - считает Назарбаев. По его мнению, также "целесообразно передать правительству утверждение госпрограмм, за которые оно будет нести всю полноту ответственности". "Правительству можно передать право самому образовывать и упразднять центральные исполнительные органы, не входящие в его состав", - добавил он.

Назарбаев отметил, что президент "может отказаться от права отменять или приостанавливать действия актов правительства и премьер-министра".

"Все это делается для того, чтобы повысить ответственность исполнительных госорганов, а их руководителей наделить необходимыми полномочиями", - подчеркнул глава республики.

После передачи значительной части полномочий для президента "приоритетом станут стратегические функции - роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти", отметил Назарбаев, добавив, что "глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности в целом, обороноспособности страны".

Он подчеркнул также, что "сознательно идет на делегирование значительной части полномочий". "Делаю это с одной единственной целью: построить более эффективную, устойчивую современную систему управления страной", - пояснил президент.

По его словам, предстоящие реформы "опираются на логику развития Казахстана и логику современного развития вообще".

"Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства. Она была нацелена на повышение эффективности управления; она себя оправдала. Благодаря этому мы построили новое государство, новую экономику. И правильность выстроенной нами траектории развития того времени подтверждена самой историей", - сказал Назарбаев.

В то же время президент отметил, что "мир меняется на глазах". "Скорость и сложность общественных процессов нарастает и в Казахстане. Уже сегодня мы должны думать о том, как реагировать на глобальные региональные вызовы, которые неизбежно поставит будущая история перед нами", - сказал он, подчеркнув, что суть реформы состоит "в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом".

Законопроект с поправками, касающимися перераспределения президентских полномочий, не требующих изменения Конституции, будет внесен в парламент Казахстана до конца нынешней сессии, то есть до июля.

"Делегирование (президентских - прим. ТАСС) полномочий можно обеспечить за счет изменения соответствующих законов. В различных законах страны около сорока различных полномочий, которые можно передать правительству или парламенту. Эти поправки правительство в приоритетном порядке внесет в парламент для принятия до конца текущей сессии", - сказал Назарбаев.

По словам президента, это касается, в частности, передачи части президентских полномочий по регулированию социально-экономических процессов правительству и другим исполнительным органам. "За эту сферу должны в полном объеме отвечать правительство, министерства и акиматы (местные администрации - прим. ТАСС)", - подчеркнул президент.

Как пояснил глава президентской администрации Адильбек Джаксыбеков, речь идет о вопросах "управления экономикой, финансами, государственным имуществом" и полномочиях, "связанных с решением отдельных вопросов административно- территориального устройства". Также это касается предложений по усилению судебного контроля, уточнения статуса и полномочий органов прокуратуры.

"Более сложная задача", по словам Назарбаева, заключается в том, чтобы сбалансировать полномочия между ветвями власти на конституционном уровне.

Вопросы перераспределения властных полномочий, которые требуют изменения действующей Конституции, Назарбаев распорядился вынести на всеобщее обсуждение. "Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ. Весь проект будет опубликован, чтобы все могли высказать свое мнение", - сказал он, отметив, что уже "издал соответствующий указ".

В частности, изменений в Конституцию потребуют меры, направленные на усиление роли парламента в формировании правительства, передача кабмину полномочий по утверждению госпрограмм и созданию не входящих в его состав центральных исполнительных органов. Поправки в главный документ страны потребуются также для изменения статуса и функций Верховного суда и прокуратуры.

Президент добавил, что специально созданная рабочая группа по обсуждению перераспределения властных полномочий "будет дальше работать". "Им необходимо изучить все вопросы, подготовить пакет предложений для последующего общественного обсуждения", - сказал Назарбаев.

Президент подчеркнул, что программа реформ является "ответом на вопрос: в каком направлении пойдет Казахстан дальше". "Ответ ясный и последовательный: в сторону демократического развития", - сказал он.

О необходимости перераспределения полномочий между ветвями власти Назарбаев заявил 15 декабря 2016 года накануне празднования 25-летия независимости республики, выступая на торжественном собрании. При этом он подчеркнул, что Казахстан "был, есть и будет государством с президентской формой правления", однако "настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом".

Впоследствии указом президента была создана Рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти в республике. Ее возглавил руководитель президентской администрации Адильбек Джаксыбеков. В состав группы вошли представители парламента, правительства, Верховного суда и других государственных органов, а также юристы и ученые. 24 января президент принял участие в заседании этой группы, где обозначил свое видение предстоящей реформы и выслушал все предложения по данному вопросу.

Источник

Материалы по теме дня "Реформа полномочий в Казахстане" Нурсултан Назарбаев объявил о реформе системы власти в Казахстане С чем связаны политические реформы в Казахстане Политические реформы в Казахстане связаны с решением вопроса о преемнике президента Нурсултана Назарбаева, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.