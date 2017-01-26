Дайджест событий в Армении за текущую неделю

26.01.2017 12:51:56

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Республиканская партия Армении

20 января в беседе с журналистами пресс-секретарь РПА Э. Шармазанов заявил, что возвращение Г. Царукяна в политику не снижает возможности РПА на выборах. «У нас свои программы и график работы, и возвращение Царукяна каким-либо образом не влияет на нашу повестку».

24 января в беседе с журналистами Э. Шармазанов заявил, что уход О. Абрамяна усилению РПА на предстоящих выборах не помеха. Он также заметил, что его уход, в котором он не видит ничего выходящего из ряда вон, никоим образом не ослабит ряды партии, которая, по его оценкам, сплотившись вокруг своего лидера С. Саркисяна, уверенно движется в направлении новых достижений.

Партия «Армянское возрождение»

23 января в беседе с журналистами лидер ПАВ А. Багдасарян заявил, что, по всей вероятности, их партия примет участие в парламентских выборах в одиночку, но двери для сотрудничества все еще остаются открытыми, и партия проводит консультации в этом направлении с некоторыми политическими силами. Окончательное решение будет принято 11 февраля на съезде ПАВ.

По его словам, ПАВ предстанет перед обществом с конкурентной командой, свежими идеями, способными вывести страну из сложившейся ситуации. Он также пообещал включить в пропорциональный список партии очень «интересных женщин, поскольку женщина в политике является символом вкуса и гармонии».

Слухи: Овик Абрамян

Овик Абрамянзаявил о выходе из РПА. В СМИ появились слухи, что экс-премьер РА О. Абрамян в Москве встретился с главой правительства РФ Д. Медведевым. Отмечается, что решение о выходе из РПА О. Абрамян принял после этой встречи, и именно он посоветовал О. Абрамяну выйти из РПА после того, как экс-премьер пожаловался на то, что в родной РПА его позиции изрядно пошатнулись. Российский премьер якобы посоветовал О. Абрамяну на предстоящих выборах участвовать по списку блока "Гагик Царукян". По возвращению в РА, О. Абрамян встречался с некоторыми видными республиканцами, пытаясь уговорить их вместе покинуть РПА и примкнуть к блоку Г. Царукяна. Он встретился также с Г. Царукяном с целью обсуждения вопроса о своем участии в его блоке. Однако, Г. Царукян отказал ему, объяснив это тем, что его вхождение в блок «не будет правильно воспринято электоратом».

Блок «Гагик Царукян»

19 января пресс-секретарь Г. Царукяна И. Тоноян в беседе с журналистами сообщила, что председатель Контрольной палаты РА И. Закарян будет руководить работой предвыборного штаба альянса.

На этой неделе к блоку примкнула Народная партия Армении, возглавляемая С. Демирчяном, который на днях говорил о своей «вечной дружбе» с АНК экс-президента Л. Тер-Петросяна. По информации СМИ, не найдя достойного для себя места в пропорциональном списке АНК, С. Демирчян примкнул к блоку «Гагик Царукян», где завершит первую пятерку предвыборного списка. Четвертой является нынешний лидер ППА Н. Зограбян, третьим - глава Контрольной палаты И. Закарян, вторым - предприниматель Х. Сукиасян, а возглавляет список сам Г. Царукян

Слухи: блок Царукяна

19 января в ряде СМИ появились слухи, что ППА пойдет на парламентские выборы в составе блока "Гагик Царукян", который возглавит сам депутат-олигарх. К данному блоку примкнут также партия АОД в лице ее лидера А. Зурабяна и экс-министра ИД А. Арзуманяна. В первых рядах пропорционального списка блока окажутся также депутат-предприниматель Х. Кокобелян и экс-министр юстиции О. Манукян.

Блок Оганян-Осканян-Даллакян-Саркисян

19 января партия «Единение» выступила с заявлением, поприветствовав намерение экс-лидера ППА Г. Царукяна принять участие в парламентских выборах с предвыборным блоком. В партии отмечают, что в итоге в оппозиционном поле будут действовать два отдельных полюса, каждый из которых может обледенить большой электорат.

Также отмечается, что на встречи экс-министра ИД и лидера "Единения" В. Осканяна с экс-министром обороны С. Оганяном обсуждались вопросы сотрудничества в ходе парламентских выборах. Стороны отметили необходимость участия в предвыборном блоке. Отмечается, что в блок с участием «Единения», «Третьей республики» и ДПА будут включены как политические силы, так и представители гражданского общества и политических инициатив, а также активные политические деятели, «с целью формировать альтернативный полюс и представить обществу новые программы и план реализации реформ».

Однако члены данной политической силы также считают, что назначение выборов на 2 апреля противоречит Конституции страны. «Проблема не в самом дне назначения, а в том, что самый важный политический процесс будет иметь незаконные основы. Кроме этого, в 2016 г. 2 апреля началась апрельская война и этот вопрос может рассматриваться в политико-моральной плоскости».

20 января в беседе с радио «Свобода» экс-глава МИД РА В. Осканян заявил, что экс-министр обороны РА С. Оганян примет участие в альянсе, сформированном партиями «Единение», «Третья Республика» и ДПА в канун парламентских выборов. На вопрос о причинах резкого перехода С. Оганяна в оппозиционное поле В. Осканян ответил, что «любой патриотичный человек может пойти на такой шаг».

В. Осканян не исключил также объединения с партией «Наследие», отметив, что с ней разногласий не имеются, а проблема упирается лишь в то, что в самой партии «Наследие» пока окончательного решения касательно дальнейшей деятельности не приняли.

Он также заявил, что связь с экс-президентом РА Р. Кочаряном у него была прежде, эти связи сохраняются и на сегодня: если он в некотором смысле может оказаться полезным, В. Осканяну бы хотелось, чтобы эта польза была. Однако, он подчеркнул, что Р. Кочарян не имеет отношения ни к партии «Единение», ни к сформированному альянсу.

23 января лидер Объединения «Национальное самоопределение» П. Айрикян заявил, что ОНС присоединяется к альянсу Оганян-Осканян-Даллакян-Саркисян. По его словам, ОНС изначально обратилось к коалиции «Выход», однако на их звонки никто не реагировал. «А этот альянс откликнулся, и мы сразу вступили с ними в связь, в результате чего и было принято такое решение». П. Айрикян также отметил, что «для него уход С. Оганяна из власти не был странным», а, напротив, он обрадовался этому. Более того, «если сейчас придет и бывший премьер-министр РА О. Абрамян, то я приму его с большой радостью и скажу: “Давайте работать вместе, чтобы превратить Армению в достойную страну».

25 января на пресс-конференции П. Айрикян заявил, что для установления демократии в стране оппозиционным силам необходимо одержать победу на предстоящих выборах. В частности, он считает, что должна быть широкая консолидация вневластных сил. В этом контексте он посчитал положительным взаимодействие их блока с блоком "Царукян". "Сейчас пришло время отбросить всю критику и идеологические разногласия и выступить единым фронтом. Наша цель- демократия, которая важнее всего".

Блок «Елк»

21 января на съезде блока «Елк» (Выход) партии «Просвещенная Армения» Э. Марукян заявил, что действия их блока будут направлены на мирную смену власти в РА и что их блок не был создан для того, чтобы присоединится к какой-либо политической силе. Он также заметил, что множество политических сил выступают с разнообразными заявлениями, однако ни одна не говорит о необходимости верховенства закона, об установлении демократии, свободе, механизмах взаимного контроля между ветвями власти. «Это те основы, на которых должна строиться новая система. Армянское общество ждет перемен, и мы будем добиваться этого». На его взгляд, со стороны власти пропагандируется идея о том, что невозможно добиться перемен посредством выборов. Однако, по его словам, ванадзорский пример показал, что это возможно и там они получают удовольствие от оппозиционных выступлений представителей оказавшейся в меньшинстве РПА.

В свою очередь, лидер партии "Республика" А. Саркисян заметил, что если во время предыдущих выборов РПА надеялась на "мертвые души", то на выборах 2017 г. подкупать избирателей, «однако мы надеемся на гражданское сознание». Он также добавил, что не принял бы участие в работах блока, если бы не был уверен в его победе. «В случае справедливых выборов блок будет иметь существенное присутствие в парламенте. Однако если власти прибегнут к фальсификациям, блок вместе с другими протестующими, число которых будет большим, выйдет на улицы».

Лидер партии "Гражданский договор" Н. Пашинян, в свою очередь, заявил, что блок "Елк" намерен вернуть украденную у граждан РА мечту. Он заявил, что «настала пора закрыть страницу коррумпированной Армении и открыть страницу просвещенной Армении, закрыть страницу родственно-кумовской Армении и открыть страницу гражданской Армении, где каждый чувствует себя полноценным гражданином и дольщиком своей родины». Коалиция первым делом намерена бороться с эмиграцией, развивать производство и военную промышленность с применением высоких технологий, а не поощрять развитие потребительского общества.

Политик также заявил, что не верит в заявления РПА о намерении разрешить карабахский конфликт выгодным для армянских сторон сценарием. "Как можно верить в благие намерения режима, который опустошил страну? И о каких взаимных уступках идет речь, если Азербайджан закупил оружие на $7 млрд., чтобы идти на компромиссы? Конечно, нет. Мы должны создать такую страну, такую экономику, которая позволит защищаться».

Член правления ПГД С. Микаелян заявил, что их блок намерен изменить атмосферу в стране, а для этого блок готов сотрудничать со всеми достойными силами и деятелями, которые обеспокоены будущим страны и готовы реализовать новые идеи, которые приведут к системным изменениям».

В беседе с журналистами А. Саркисян сообщил, что по рейтинговому списку блока выдвинет свою кандидатуру в Сюникской области, а в Араратской области выдвинет свою кандидатуру другой член партии «Республика».

Партия «Наследие»

20 января на заседании правления партии «Наследие» не пришли к консенсусу относительно формата участия в парламентских выборах. Против участия в составе какого-либо блока, в частности, выступает глава фракции партии З. Постанджян, она настаивает на отдельном участии партии в выборах. Другие члены правления не прочь консолидироваться в блок с экс-министром обороны С. Оганяном.

В ближайшие дни вновь состоится заседание правления партии, на котором вопрос формата участия партии в выборах будет определен открытым голосованием.

Партия «Свободные демократы»

25 января в беседе с журналистами заместитель председателя ПСД А. Хачатрян сообщила, что их партия ведет переговоры с Анаит Бахшян, Степаном Сафаряном и Грантом Багратяном, которые разделяют их идеи и видение будущего, в результате чего и возникло желание сотрудничать с ними. Ведутся переговоры и с другими деятелями, однако нам пока бы не хотелось раскрывать скобок. «Вполне возможно, что данные обсуждения не дадут результатов. Но, как мы и обещали, будут сюрпризы». По ее словам, анонсированные обсуждения проводятся вокруг вопроса включения деятелей в широкий, консолидированный список “Свободных демократов”.

АРЦАХСКИЙ КОНФЛИКТ

МИД РА

19 января замминистра ИД РА Ш. Кочарян заявил журналистам, что MИД РА выступает в поддержку блогера А. Лапшина, арестованного белорусскими властями по требованию Баку. По его словам, это является грубейшим нарушением норм международного права как в части свободного перемещения граждан, так и свободы слова.

Он также отметил, что препятствование деятельности офиса ОБСЕ в РА является очередной спекуляцией АР. «Мало того, что Азербайджан не позволил офису ОБСЕ действовать на своей территории, он также пытается препятствовать деятельности офиса в Армении. Думаю, что в данном вопросе европейским структурам есть над чем задуматься». По его оценке, АР фактически использует очевидные механизмы шантажа, которые уже применял ранее по вопросу внедрения механизмов расследований инцидентов в зоне конфликта.

Комментируя ответ главы МИД РФ на вопрос азербайджанского журналиста на недавней пресс-конференции, Ш. Кочарян заявил, что наглый вопрос азербайджанского журналиста заставил С. Лаврова назвать все своими именами. По его оценке, подобная позиция азербайджанской стороны является следствием безадресных заявлений сопредседателей МГ ОБСЕ. «Мы всегда говорили, что неадресные заявления воспринимаются Азербайджаном как разрешение к продолжению провокаций».

Что касается внедрения механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения, то, по его словам, он решается в рамках ОБСЕ и для этого необходимы определенные средства и согласование, чему препятствует АР.

23 января замминистра ИД РА Ш. Кочарян комментируя заявление президента АР о том, что Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость, отметил, что, согласно Уставу ООН, статус самоопределившегося субъекта решает его народ, а территориальная целостность государства не может быть противопоставлена праву народа на самоопределение.

«Руководству Азербайджана давно пора прочитать Устав ООН, чтобы не выглядеть смешным бряцая своей неграмотностью, и смириться с неизбежностью перспективы признания НКР».

Республиканская партия Армении

20 января в беседе с журналистами пресс-секретарь РПА Э. Шармазанов заявил, что последнее заявление главы МИД РФ по карабахскому конфликту является очень четким, уместным и метким ответом министра ИД страны сопредседателя МГ ОБСЕ. По его словам, этим С. Лавров четко подчеркнул, что не АР должна решать вопрос статуса НК, и что без определения этого статуса нет урегулирования проблемы. «Тем самым Лавров подтвердил позицию армянской стороны о том, что без определения статуса Карабаха урегулирование конфликта невозможно, опровергнув басни Баку о том, что приоритетным в сложившейся ситуации является возвращение территорий».

АРМЯНО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ

США

24 января посол США в РА Р. Миллс заявил журналистам, что США желают, чтобы между РА и Турцией было достигнуто примирение. «Это исходит из интересов региона, Кавказа, это то, что принесет мир и стабильность в регион». По его словам, для примирения армянского и турецкого народов «необходимо полноценное признание событий, произошедших сто лет назад».

МНЕНИЕ

Сергей Минасян

19 января на пресс-конференции политолог С. Минасян выразил мнение, что возвращение Г. Царукяна в политику было ожидаемым. Прогнозируемым является и то, что его политическая сила в рамках предвыборной ситуации попытается работать в поле «конструктивной оппозиции». Однако, по оценке эксперта, другое дело, будет ли ППА участвовать в предстоящих парламентских выборах в рамках более широкого альянса или она пойдет на выборы самостоятельно. Важно также то, что в отличие от многих других политических сил, за исключением РПА и АРФ, у ППА имеются как финансовые, так и человеческие ресурсы, поскольку она в определенной степени сохранила территориальные структуры в различных населенных пунктах РА.

С. Минасян считает, что возвращение Г. Царукяна в политику имеет свое объяснение: он вернулся «с определенного согласия и прекрасно понимает, в рамках какого формата он должен работать». А на данный момент интрига заключаются в том, какие политические силы, блоки объединятся или включат в свой состав другие небольшие силы. Для эксперта очевидно, что АНК, например, претендует на то, чтобы стать главной оппозиционной политической силой. Неизвестно, какие развития ожидаются вокруг партии «Наследие».

Комментируя ответ главы МИД РФ на вопрос азербайджанского журналиста на недавней пресс-конференции, С. Минасян выразил мнение, что С. Лавров в очередной раз зафиксировал, что РФ и сопредседатели МГ ОБСЕ выступают против попыток военного решения карабахского конфликта. По его словам, важно то, что С. Лавров, а также все сопредседатели МГ ОБСЕ так или иначе неоднократно заявляли, что все пункты взаимосвязаны, и вопрос может быть решен только в том случае, если будет определен окончательный статус НКР.

Арман Навасардян

20 января на пресс-конференции бывший посол А. Навасардян выразил мнение, что, после встречи в Астане по Сирии представителей Ирана, России и Турции, ирано-российские отношения могут обостриться, что может, безусловно, иметь негативные последствия для РА. Обострение возможно при ухудшении отношений между Турцией и ИРИ. Он заметил, что Тегеран предъявляет Турции целый ряд обвинений, например, то, что Турция борется не против Исламского государства, а против курдов. Дипломат также поставил под сомнение саму встречу, так как считает, что триумвират Иран -Турция - Россия достаточно рыхлым образованием. По его мнению, РФ хочет с помощью этого триумвирата решить сирийский вопрос. И в этом контексте она сотрудничает с Турцией. Но Иран ставит под вопрос политику РФ в отношении Турции. «Дело в том, что Иран считает, что за его спиной Турция и Россия ведут политику, противоречащую иранским интересам».

Однако, по мнению эксперта, если встреча все-таки состоится и подобные обострения действительно произойдут, то в геополитической картине региона многое может измениться. Более того, даже место встречи - столица Казахстана, выбрано неслучайно. Здесь, по его словам, на первый план выходит роль Н. Назарбаева, которого пытаются представить как игрока, который может перекрыть Эрдогану свободу действий в Средней Азии. А. Навасардян отметил, что Турция и Иран хотят расширить свое влияние на среднеазиатские республики, а РФ гораздо выгоднее видеть в этом регионе в качестве союзника Н. Назарбаева, нежели Эрдогана или Роухани.

Дипломат также опасается, что участие Турции на подобной встрече может превратить Астану в антиармянскую трибуну. «Поэтому я бы хотел, чтобы наша диаспора в Сирии попыталась хотя бы подать заявку на участие. Это ведь то национальное меньшинство в Сирии, которое очень сильно пострадало во время боевых действий, но практически ничего не получила взамен».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

РА-РФ

19 января в Москве главы МИД РА и РФ Э. Налбандян и С. Лавров обсудили широкий спектр вопросов повестки армяно-российских взаимоотношений, ход реализации достигнутых между руководителями двух стран договоренностей, а также договоренностей, достигнутых в ходе венских и петербуржских саммитов по карабахскому урегулированию. Стороны обменялись мнениями вокруг ряда актуальных региональных и международных проблем.

24 января в Москве премьер-министры РА и РФ К. Карапетян и Д. Медведев провели беседу в формате тет-а-тет, за которой последовала встреча в расширенном составе. Д. Медведев отмети важность того, что к визиту К. Карапетяна подготовлен набор документов, которые развивают вектор сотрудничества по отдельным направлениям. «Надеюсь, это будет способствовать развитию экономических связей и контактов между людьми». Он также отметил, что армяно-российский товарооборот стабильный, а импорт продукции из РА за прошлый год наблюдаем рост на 70 %. Это, на его взгляд, следствие присоединения РА к ЕАЭС и укрепления хозяйственных связей.

В свою очередь, К. Карапетян заметил, что, хотя российский капитал в экономике РА, представлен очень широко, успокаиваться не стоит, и следует обсудить, как активизировать сотрудничество.

По окончании переговоров был подписан ряд документов, в том числе о внесении изменения в соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан РФ и граждан РА, Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством экономического развития и инвестиций РА, Программа межрегионального сотрудничества на 2016-2021 гг. и др.

По итогам переговоров премьер-министры выступили с заявлениями для прессы. Д. Медведев, в частности, заявил, что в сельском хозяйстве есть хороший потенциал развития не только с точки зрения взаимной покупки товаров или сельскохозяйственной техники, но и организации совместных производств. Сейчас есть целый ряд проектов, в том числе связанных с тепличным хозяйством, выращиванием овощей и фруктов, которые идут в российские торговые сети. Рынок у нас большой. Есть идея создания специального фонда для инвестиционного сотрудничества.

К. Карапетян, в свою очередь, выразил мнение, что РА как туристическая страна для российских граждан недооценена. «Мы в этом году ожидаем принципиального изменения в лучшую сторону».

В эксклюзивном интервью «МИР24» К. Карапетян заявил, что те постановки и те внутренние задачи, которые мы перед собой поставили, российские коллеги восприняли достаточно позитивно и, «если сказать вкратце, то я очень удовлетворен результатами визита».

По его словам, встреча была очень конструктивная. В частности, стороны договорились о создании армянско-российского интеграционного фонда, который будет способствовать продвижению российского капитала, и о конкретных сферах. «Российский капитал придет в свободную экономическую зону, которая открывается буквально на днях на границе с Ираном. Мы договорились о поставках оборудования – оно принципиально меняет методы сельхозобработки в Армении, поставки российского оборудования в Армению».

Он прокомментировал и тезис о том, что РА – это едва ли не единственная страна, которая очень серьезно выиграла от членства в ЕАЭС. «Логика ЕАЭС для нас абсолютно понятная и прагматичная. Мы становимся членом клуба пятерых, который объединяет большой рынок»

РА-ЕС

18 января в Ереване состоялся восьмой раунд переговоров между РА и ЕС вокруг нового рамочного соглашения. С армянской стороны переговоры возглавил замминистра ИД РА К. Назарян, с европейской - директор по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы Л. Девин. Были обсуждены политические вопросы соглашения, а также положения общей, институциональной и заключительной глав. Сторонам удалось достичь взаимопонимания по ряду вопросов.

Подводя итоги переговоров, стороны обменялись информацией о результатах проходящих переговоров вокруг глав по отраслевым и торговым вопросам и конкретизировали дату следующего раунда переговоров в Брюсселе.

24 января на пресс-конференции глава делегации ЕС в РА П. Свитальский заявил, что есть нерешенные вопросы, выявленные в ходе переговоров за эти месяцы, однако нет никаких сомнений, что они будут устранены, так как с обеих сторон есть искренний конструктивный подход. По его словам, эти проблемы касаются открывшихся после 2013 г. обстоятельств, в их числе членство РА в ЕАЭС и ряд других вопросов. Дипломат также добавил, что сегодня по ряду вопросов у ЕС совсем иной подход, чем было, к примеру, три года назад.

РА-ОДКБ

19 января замминистра ИД РА Ш. Кочарян заявил журналистам, что, согласно принятому решению, на должность Генсека ОДКБ на ротационной основе должен быть назначен представитель РА. С 1 января 2017 г. новым Генсеком должен был быть представитель РА, однако на состоявшейся в октябре 2016 г. в Ереване сессии СКБ ОДКБ консенсуса достигнуто не было, а на следующей сессии совета ОДКБ в Москве в декабре 2016 г. отсутствовал президент Беларуси, что не позволило принять решения. В результате, по его словам, 1 января 2017 г. был назначен не новый Генсек ОДКБ, а исполнение его обязанностей было возложено на заместителя Генсека В. Семерикова.

Ш. Кочарян частично опроверг мнение о том, что Казахстан и Беларусь выступают против назначения представителя РА на эту должность. «Могу сказать одно: Казахстан в данном вопросе никогда не создавал препятствий. А вот из-за отсутствия президента Беларуси на предыдущей сессии решения принято не было».

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