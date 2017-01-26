Социалисты Молдавии инициирует референдум об отмене Закона, обязавшего население выплачивать украденный миллиард

26.01.2017 12:45:47

В конце прошлого года Игорь Додон выступил с инициативой об аннулировании Закона, который предусматривает возврат украденных из финансово-банковской системы миллиардов за счет граждан Молдовы.

Это преступление, названное «кражей века», до сих пор не раскрыто, а все его участники не привлечены к ответственности.

Несмотря на то, что инициатива отмены закона была выдвинута уже практически месяц назад, все еще непонятно, будет ли она включена в повестку дня заседаний Парламента в ближайшем будущем.

Партия социалистов отмечает, что требование отмены закона вызвало негативную реакцию со стороны парламентского большинства и назначенного им правительства.

Аргументы, которые приводятся властью о якобы «условиях получения дополнительной финансовой помощи от международных структур», в первую очередь МВФ, не могут и не должны приниматься во внимание.

ПСРМ заявляет, что в результате «кражи века» существенно снизилась экономическая безопасность Республики Молдова, покупательская способность каждого гражданина нашей страны.

Эта кража крайне негативно сказалась на социальной сфере, в первую очередь на образовании, здравоохранении, социальной защите. В конечном итоге, она привела как минимум к остановке роста зарплат и пенсий, а также к серьёзному обесцениванию социальных выплат. Более того, каждый гражданин Республики Молдова обречен на долговое бремя на долгие годы вперёд.

Учитывая всё вышесказанное, ПСРМ, поддерживая инициативу всенародно избранного Президента страны, инициирует процедуру общенационального референдума по отмене этого антинародного закона. В кратчайшие сроки будет созвана инициативная группа.

"Мы уже приступили ко всем необходимым, предусмотренным законодательством шагам для организации и проведения данного референдума.

ПСРМ остается на своей позиции и поддерживает Президента в том, что украденные миллиарды должны возвращать все, кто виновен в осуществлении этой кражи с конфискацией имущества, но ни в коем случае не пенсионеры, не многодетные семьи, не врачи, не учителя – не народ Республики Молдова. Вместе мы победим!",- говорится в пресс-релизе политформирования.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.