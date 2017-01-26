Демография: в ожидании провала

26.01.2017 12:29:56

В наследство от революции 1917 г., последующих войн и потрясений, современной России достались не только территориальные потери, местами вернувшие ее в Европе к границам XVI века, но и глубокий демографический кризис, ставший результатом перехода от традиционно многодетной «сельской» к малодетной «городской» семье. Несмотря на заметный рост рождаемости в последние годы, демографический кризис в России до сих пор окончательно не преодолен, и в ближайшее время может вновь усилиться.

На протяжении 2016 года «Росстат» трижды фиксировал в России снижение рождаемости, в связи с чем СМИ заговорили о возможном возврате к убыли населения. Так, в октябре прошлого года спад рождаемости по отношению к тому же месяцу 2015 г. составил 11%. Если в октябре 2015 г. в России родились 171 тыс. детей, то за октябрь 2016 г. – только 153 тыс. Такое падение рождаемости, как отмечает Накануне.RU, возможно, стало самым большим с начала XXI века. Снижение рождаемости на 8% фиксировалось также в июле и сентябре. В целом за январь-ноябрь прошлого года рождаемость сократилась на 29,4 тыс. К позитивным тенденциям относится то, что одновременно с рождаемостью на 23,5 тыс. снилась и смертность. Но естественный прирост в итоге оказался небольшим и составил всего 18,6 тыс. чел.

Федеральные чиновники, ответственные за проведение демографической политики, открыто бьют тревогу. В условиях самого острого за последнее время экономического кризиса рост рождаемости и естественный прирост населения стали одним из немногих зримых достижений социальной политики, потеря которого негативно отразится на имидже властей. «Самым сложным вызовом для нас становится тема рождаемости, — заявила 16 декабря на всероссийском семинаре-совещании с замами глав регионов РФ по социальным вопросам вице-премьер Ольга Голодец. - Я прошу уже в этом году, чтобы вы у себя просчитали, какие меры смогут у вас компенсировать падение рождаемости». Среди основных направлений стимулирования прироста населения она назвала ЭКО (искусственное оплодотворение), борьбу с абортами, особенно в молодежной среде, а также меры по снижению смертности.

Прогнозы снижения рождаемости в России связаны с негативным наследием 1990-х гг. С конца 1980-х гг. началось падение рождаемости и резкий рост смертности, в связи с чем естественный прирост населения оставался ни низком уровне вплоть до конца «нулевых» годов, когда заработал «материнский капитал». В отдельные годы естественная убыль населения РФ приближалась к миллиону человек. Демографически Россию во многом спас приток славянского и другого «некоренного» населения из бывших союзных республик.

За четверть века, прошедшую со времени распада Союза, «чистый» миграционный приток (число иммигрантов за минусом эмигрантов) составил более 7 млн чел., что больше населения Дальневосточного федерального округа.

Однако, следствием резкого падения рождаемости в девяностые и «нулевые» годы стало малочисленное поколение, которое сейчас вступает в репродуктивный возраст.

По мнению части российских демографов, увеличение естественного прироста населения во многом вызвано чисто статистическими закономерностями, а именно – вступлением в брачный возраст той группы населения, которая появилась на свет в 1980-е гг., когда в Советском Союзе проводилась политика поддержки рождаемости. «В 2007-2015 гг. поколение, родившееся в тот период, вступило в брачно-репродуктивный период, - заявил в интервью Национальной службе новостей завкафедрой социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолий Антонов. - Рост рождаемости связан с тем, что эти люди стали больше рожать первых детей и чуть меньше вторых и третьих». При этом его демографический прогноз на следующие полтора десятилетия неблагоприятный.

«Начиная с 2017 года по 2030 год, в России рухнут коэффициенты рождаемости, - утверждает демограф, - К этому моменту в два раза уменьшится численность женского репродуктивного контингента – это те самые молодые люди, рожденные в 90-е годы, когда в стране началась депопуляция. Это поколение численно не сможет сохранить те коэффициенты, на котором уровень рождаемости был в последние годы».

Неслучайно федеральные чиновники заговорили о том, что сохранения естественного прироста населения теперь надо добиваться не с помощью увеличения рождаемости, а путем сокращения смертности. «По показателям рождаемости и догнали, и перегнали многие страны Европы. Но, что касается стандартных показателей смертности, то здесь есть к чему стремиться, и мы это все время обсуждаем с коллегами из министерства здравоохранения, — заявил глава Минтруда Максим Топилин телеканалу «Россия 24», - Сейчас в России умирают 1 миллион 900 тысяч граждан в год. Такой показатель, к которому надо стремиться, и который позволил бы нам в перспективе сохранять естественный прирост, это где-то минус 200−300 (тысяч) сохраненных жизней». Логика здесь понятна. Если нельзя существенно увеличить рождаемость, то надо снижать смертность, которая в России крайне высока, особенно у мужчин трудоспособного возраста.

Особенностью современной демографической ситуации в России является и то, что рост рождаемости на протяжении последних лет далеко не везде сопровождался естественным приростом населения. В целом ряде регионов смертность до сих пор превышает рождаемость, и численность населения без учета миграционного притока продолжает сокращаться. Так, по итогам января – ноября 2016 г. естественный прирост зафиксирован только в Уральском (22,2 тыс.), Сибирском (15,7 тыс.), Дальневосточном (5,4 тыс.) и Северо-Кавказском (73,4 тыс.) федеральном округах. В Центральном (-58,9 тыс.), Северо-Западном (-8,3 тыс.), Приволжском (-16,6 тыс.) и Южном (-14,4 тыс.) федеральных округах сохраняется естественная убыль населения. Причем суммарно сокращение численности населения в «депрессивных» с демографической точки зрения округах лишь немногим меньше того прироста, который дают «растущие» округа, главным из которых является Северный Кавказ.

По сравнению с прошлым годом убыль населения в «депрессивных» округах сократилась. Но снизился и естественный прирост в «растущих» округах, причем самым незначительным сокращение этого показателя опять-таки было на Северном Кавказе, а в граничащем с ним Южном округе, где преобладают русские регионы, убыль населения, напротив, возросла.

Особую тревогу вызывает то, что самая большая демографическая убыль наблюдается в историческом центре русской государственности – Центральном федеральном округе.

По итогам одиннадцати месяцев 2016 года естественная убыль населения наблюдалась в 16 из 18 регионов ЦФО. Исключением стали лишь наиболее благополучные в экономическом плане Москва и Московская область, где население росло. Причем в шести регионах (Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской и Курской областях) убыль населения по сравнению с предыдущим годом увеличилась, в трех (Владимирской, Тверской и Тульской) – осталась практически на прежнем уровне, а в остальных семи регионах (Костромской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Ярославской областях) – сократилась.

В Северо-Западном федеральном округе – другом историческом центре Русского государства - ситуация немногим лучше. Естественная убыль на северо-западе в семь раз меньше, чем в центре России, но и общая численность проживающего на его территории населения втрое ниже. Естественный прирост по итогам прошлого года зафиксирован в Санкт-Петербурге, Коми, Ненецком автономном округе и Калининградской области. В Мурманской области прошлогодний прирост населения вновь сменился убылью, зеркально отобразив ситуацию в Калининградской области, где вместо убыли зафиксирован демографический рост. Сокращение убыли населения наблюдалось в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а в Архангельской и Вологодской областях смертность заметно увеличилась, причем в последней из них – в полтора раза. Так же, как и Москва в ЦФО, большую часть прироста населения на северо-западе обеспечил Петербург. Причем если в Москве уровень естественного прироста населения по сравнению с предыдущим годом вырос на 16%, то в северной столице он увеличился сразу на 39%.

В Приволжском федеральном округе к «растущим» регионам относятся Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край и Оренбургская область, а к «депрессивным» – Мордовия, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области. Убыль населения в Среднем Поволжье по сравнению с прошлым годом сократилась на 8% и составила всего 16,6 тыс. чел. Но поскольку по общей численности населения округ всего в 1,3 раза уступает Центральному, демографическая ситуация в нем выглядит значительно лучше.

Естественный пророст населения в Среднем Поволжье наблюдается главным образом в национальных республиках, тогда как большинство русских регионов относятся к числу демографически депрессивных.

Естественное сокращение населения наблюдалось и в большинстве регионов Южного федерального округа. По итогам 11 месяцев прошлого года оно было зафиксировано в Адыгее, Крыму, Севастополе, Волгоградской и Ростовской областях. Рождаемость превышала смертность только в Калмыкии, Краснодарском крае и Астраханской области. Причем в отличие от Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов размеры естественной убыли в Южном федеральном округе увеличились (на 13%). Негативная тенденция увеличения естественной убыли населения отмечалась в Адыгее, Крыму, Волгоградской и Ростовской областях, тогда как в Севастополе ее размер за прошлый год почти вдвое сократился.

Гораздо более благоприятная демографическая ситуация складывалась в Уральском и Сибирском федеральных округах, хотя естественный прирост их населения тоже сократился. На Урале убыль населения была зафиксирована только в Курганской, Челябинской и Свердловской областях, причем в последней из них она сменила естественный прирост. В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах население продолжало расти, увеличившись за год в общей сложности на 45 тыс. человек. В Сибири естественная убыль населения наблюдалась только в Алтайском крае и Кемеровской области. В Республике Алтай, Бурятии, Тыве, Хакасии, Забайкальском и Красноярском краях, а также Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областях население увеличивалось. Впрочем, размер естественного прироста был небольшим и в среднем 1,6 тыс. чел. на регион.

На фоне европейской части России в целом неплохо смотрится демографическая ситуация на Дальнем Востоке. Убыль населения в прошлом году наблюдалась в Приморском крае, Магаданской, Амурской и Еврейской автономных областях, а прирост – в Камчатском, Хабаровском крае, Сахалинской области, Якутии и на Чукотке. При этом в Приморье естественная убыль выросла в полтора раза (с 1,4 до 2,2 тыс. чел.), а на Сахалине в четыре раза увеличился естественный прирост (с 120 до 496 чел.). Общий прирост населения Дальнего Востока был небольшим и составил всего 5,4 тыс. чел. При этом из округа продолжается миграционный отток, но по сравнению с 2015 г. он сократился почти вдвое.

Неслучайно министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка назвал демографическую динамику региона в прошлом году лучшей за четверть века.

«Демографическая убыль населения в 2016 году сократилась почти в два раза по сравнению с последними двумя годами, - отметил он в конце декабря, - а если сравнивать с 2013 годом, — то почти в три раза».

Особое место в российской демографии занимает Северо-Кавказский федеральный округ, где регионов с убылью населения вообще нет. За январь-ноябрь прошлого года число его жителей за счет естественного прироста увеличилось на 73,4 тыс. чел. Без учета республик Северного Кавказа Россия уже в этом году продемонстрировала бы естественную убыль населения. Причем максимальный размер естественного прироста демонстрируют две наиболее конфликтогенные республики – Дагестан (34 тыс.) и Чечня (21,5 тыс.). В остальных регионах этот показатель сравнительно невелик и варьируется от 6 тыс. в Ингушетии до 1,2 тыс. в Карачаево-Черкесии. Общий же уровень естественного прироста на Северном Кавказе за прошлый год сократился на 5%. Любопытно, что единственным регионом, показавшим увеличение естественного прироста, оказался Ставропольский край, где его уровень за 11 месяцев прошлого года увеличился на 9% и составил 3,7 тыс. чел.

В целом, достигнутые за последние годы позитивные демографические изменения носят пока неустойчивый характер, а естественный прирост характерен не для всех регионов. По итогам прошлого года естественная убыль населения была зафиксирована в 44 регионах, а прирост - в 41. При этом в большинстве русских регионов демографическая ситуация в целом хуже, чем в национальных республиках. К негативным тенденциям относится естественная убыль населения во всех регионах Центрального округа, кроме Москвы и Московской области, 2/3 регионов Северо-Западного, Южного, и половине – Приволжского округов. В центре и на северо-западе страны на демографию отрицательно влияют столицы, которые стягивают молодое население из прилегающих регионов, но сами, учитывая численность населения, дают небольшой естественный прирост. В преимущественно русских по населению регионах на демографию явно влияет и экономика. Показатели рождаемости выше не только в столицах, но и на Кубани, а также в нефтеносных районах Севера и Сибири.

Поскольку уровень естественного прироста населения балансирует на грани убыли и грозит уйти в отрицательную зону, единственным крупным резервуаром славянского населения для России может стать Украина.

«Достижения» евромайдана уже привели к тому, что трудоспособное население начало ускоренно покидать республику в поисках работы. За январь-октябрь прошлого года число жителей РФ за счет переселенцев с Украины выросло на 101,5 тыс. чел., что в 5 раз больше естественного прироста. И это без учета временных трудовых мигрантов, по числу которых Украина уже уверенно обогнала Узбекистан. Для сохранения и увеличения миграционного притока жителям Украины и другим группам восточнославянского населения стран СНГ необходимо создать льготные условия для получения гражданства, что позволит им переселяться в Россию без бюрократических проблем и проволочек.

Александр Шустов

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.