В защиту очевидного

26.01.2017 12:17:50

Заигрывания президента Республики Беларусь А. Лукашенко с Западом стали обычным делом и многие эксперты даже усматривали в этом политическую мудрость главы белорусского государства. Дескать «батька» вынужден крутиться между двух полюсов. А что до симптоматичных высказываний А. Лукашенко и его любезных контактах с оппонирующими России представителями западного политического бомонда, так ведь это только слова и встречи…

Однако недавний арест трех белорусских публицистов, работавших на российские Интернет-издания и в своих статьях скептически относившихся к самостийности белорусского государства и его символов, расставил точки над «i». Напомню, творчество арестованных журналистов в Минске посчитали оскорблением национальной чести и достоинства. Официальная позиция ясна. Остается разобраться, считают ли сами белорусы себя оскорбленными? И уж если некая комиссия министерства информации РБ не считает для себя зазорным выступать от имени всего белорусского народа, то почему бы и мне, коренному белорусу, не выразить свое отношение к вопросу.

Вне всякого сомнения, тематические направления, которых коснулось «поругание» (т.н. белорусская мова, белорусы как нация, степень государственной суверенности Республики Беларусь и др.), являются фундаментальными для белорусского государства, и потому оскорбить честь «белорусской нации» это фактически тоже, что оскорбить само государство. Вот только отождествляют ли себя белорусы с той системой ценностей, которую проповедует белорусская правящая элита последние двадцать лет?

Из троих арестованных я лично знал лишь Сергея Шиптенко. Да, он человек имперского взгляда, но разве это порочно для представителя поколений, родившихся в СССР? Когда распадалась Советская держава, мы уже учились в институтах, т.е. имели если не совсем сформировавшееся мировоззрение, то, по крайней мере, базовую систему ценностей. И вот, какие-то случайные люди «соображают» на троих, и ты просыпаешься в другой стране, с другим государством… Разумеется, с этим не все могут примирится. К слову, глава Республики Беларусь А. Лукашенко, ностальгируя по СССР, и сам частенько критикует «беловежскую» тройку за их деструктивную миссию. Не случайно перед входом в здание каждого райисполкома до сих пор красуется бюст Ленина. Вполне может статься, что спустя некоторое время еще какой-нибудь политический деятель нарисует новые границы, и что же тогда, нам опять подстраиваться?

С формальной точки зрения «Республика Беларусь» действительно суверенное государство. Однако надо четко разделять понятия «государство», «народ», «страна». Государство – это всего лишь институт власти, по сути нанятая народом команда управленцев. Но совсем не обязательно, чтобы народ разделял политико-экономический курс государства, его идеологию. Как мне кажется, это именно наш случай. Молодое белорусское государство не смогло предложить белорусам близкую им по духу и сознанию идеологию. Года четыре назад, в ходе визита А. Лукашенко в Академию Управления при Президенте РБ для встречи с преподавателями и студентами учебного заведения, одна из студенток задала президенту банальный, как казалось, вопрос «какова, по вашему, идеология белорусского государства?». Президент не сразу нашелся с ответом и после неприлично затянувшейся паузы откровенно удивил аудиторию, заметив, что еще не определился для себя в этом вопросе.

Надо напомнить, что идеология государства – это цель, к которой правящая элита ведет народ и соответствующая ей система ценностей. Выходит, что президент, бессменно правящий Беларусью более двух десятков лет, не знает куда и зачем мы идем! На самом деле этому есть простое объяснение – Лукашенко тоже советский человек и в силу возраста даже больше, нежели арестованные журналисты. Именно поэтому, Минск испытывает такие трудности с формированием новой «национальной» идеи, необходимой для дистанцирования от традиционно доминирующей Москвы. Если посмотреть непредвзятым взглядом, то очевидно, что все имеющиеся атрибуты независимости белорусской республики скопированы с канувшего в Лету советского периода (герб, гимн, флаг), либо имеют новоиспеченную эфемерную основу, что делает эти атрибуты нежизнеспособными.

Одним из самых чувствительных для белорусского руководства вопросов, безусловно, является языковый. Чтобы выяснить на каком языке говорили предки нынешних белорусов, казалось бы, достаточно взглянуть на обложку «Библия Руска» – произведения белорусского первопечатника Франциска (Георгия) Скорины (сына Луки и русина по происхождению, как сказано в актах Падуанского университета, где Скорина сдавал экзамен на научную степень), написанного кириллицей и потому понятному каждому русскоязычному человеку. Но, как ни странно, признавая Ф.Скорину и его творчество, белорусские власти навязывают нам и т.н. «мову», которую первопечатник не использовал. Если наши предки действительно говорили на «мове», почему ее игнорировал Ф. Скорина?

В поисках ответа не надо копать вглубь веков. Достаточно обратиться к недавнему прошлому. Те из белорусов, кто учился в советской школе, вероятно, помнят белорусско-русский словарь. В моем случае это была книжица зеленого цвета в мягком переплете в несколько десятков страниц, где добрая половина белорусских слов писалась также как их русские аналоги, различаясь лишь в произношении. И вот, уже в начале девяностых, (т.е. в период становления независимого белорусского государства) мне довелось увидеть на столе председателя одного из районных исполкомов современную версию белорусско-русского словаря – трехтомник в твердом переплете! Вот так, всего за несколько лет появился язык с огромнейшим словарным запасом.

Я минчанин, как минимум в четвертом поколении, но за сорок лет в моем окружении (включая мимолетные связи) не было никого, кто бы говорил на т.н. «матчыной мове», не считая преподавателей этой самой «мовы». Даже президент и его окружение выступают с официальными сообщениями на русском языке, лишь изредка балуя нас дежурными фразами на «мове» из школьной программы. Можно держать пари, что и допрашивающие арестованных журналистов следователи осуществляют свою профессиональную деятельность на русском языке. Выходит, есть особый белорусский национальный язык, но нация на нем не говорит. Нонсенс! И это при том, что количество преподавателей «беларускай мовы» и русского языка в белорусских школах практически одинаково (7 062 учителей белорусской мовы и 7 080 русской, соответственно – согласно данным Белстата).

Уместно напомнить, что в СССР власти тоже усиленно работали над формированием национальной идентичности советских республик. Все это было шито белыми нитками. Помню, как я удивился, узнав, что белорусский песняр Владимир Мулявин родом из российского Свердловска, а шедевр «Песняров» и, по сути, визитная карточка Белоруссии «Беловежская пуща» написаны российскими авторами А. Пахмутовой и Н. Добронравовым. Однако в те времена белорусизация населения проходила в пределах разумного – в тюрьму точно никого не сажали.

Надо признать, в статьях арестованных журналистов присутствует чрезмерная озлобленность. Но, это скорее следствие безысходности. Обратите внимание, являясь гражданами Республики Беларусь, авторы печатались не в белорусских, а в российских СМИ. Сродни тому, как наши строители вынуждены ездить на заработки в Россию: что называется, не от хорошей жизни. Красноречиво характеризует ситуацию в стране и то, что один из тройки журналистов-арестантов работал сторожем. Посудите сами, разве нормально, когда человек с высшим образованием, пишущий статьи на политическую тематику, вынужден работать сторожем? Да, стиль, используемый одним из арестованных публицистов в отдельных статьях, можно считать несколько вульгарным. Но выбор стиля это право журналиста. Попустительствует же белорусское государство выпуску водок под названиями «Бульбашъ», «Сябры», «Бацькова». Хотя, по моему разумению, такие названия не только оскорбительны для национального достоинства белорусов, но и несут прямые отрицательные последствия в виде алкоголизации населения.

Изначально было ясно, что официальная Москва не вступится за арестованных журналистов. К таким действиями не располагают ни малый авторитет публицистов, ни ситуация. Осуждение послом РФ в Белоруссии А. Суриковым творчества арестованных авторов, несвойственная, в общем-то, дипломатам категоричность в столь дискуссионном вопросе, явное тому подтверждение.

Несомненно также то, что и белорусское государство продолжит защищать свои корпоративные, если так можно выразиться, интересы посредством поиска и утверждения отличительных признаков белорусского суверенитета. Вроде «матчыной мовы», необходимость которой глава Республики Беларусь объяснил так: «я поддерживаю белорусский язык, потому что это то, что нас отличает, к примеру, от русского человека, от россиян. Это признак нации» (пресс-конференция для зарубежных СМИ 29.01.2015). Но все эти обстоятельства не заставят истинно русского по духу человека (в какой бы географической точке своей необъятной Родины он не проживал) отказаться от истории его предков, от родной системы ценностей в угоду чьей-то мимолетной политической конъюнктуры, даже под угрозой ареста. Ибо, по верному замечанию Виктора Гюго, «с нации нельзя спороть метку как с носового платка». Тем более что речь идет о русских – нации с великой тысячелетней историей.

Глеб Волков



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