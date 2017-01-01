Реформа полномочий в Казахстане далее »
26.01.2017
- 11:35:02
- Нурсултан Назарбаев объявил о реформе системы власти в Казахстане далее »
- 17:08:19
- Лавров и Мамедъяров обсудили в Москве урегулирование карабахского конфликта далее »
- 16:52:51
- Шойгу поручил усилить войска на юге России из-за конфликта на Украине далее »
- 12:03:47
- В Литву прибыли первые военные батальона НАТО далее »
- 11:56:20
- Президент Молдавии призвал ко всенародному референдуму по Приднестровью далее »
- 13:54:41
- В Санкт-Петербурге состоялась видеоконференция «Российско-молдавские духовные связи» далее »
- 12:58:59
- Медведев обсудит с премьером Армении интеграционное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС далее »
- 12:54:33
- Киргизия перейдет на техрегламенты ЕАЭС к августу 2017 года далее »
- 12:51:28
- Россия и Таджикистан значительно продвинулись в решении вопросов безопасности далее »
- 12:38:35
- Премьер Эстонии признал невозможность решить проблему безгражданства далее »
- 11:07:59
- Украина запросила у России список граждан, получивших паспорта РФ далее »
- 15:22:34
- Лавров заявил, что Порошенко увиливает от обязательств по Минским соглашениям далее »
- 14:25:06
- Зрители программы «Русский вопрос» беспокоятся её отсутствием в эфире далее »
- 13:43:17
- Литве не удалось найти признаки госизмены в отдыхе школьников в России далее »
- 13:34:10
- Додон решил убедиться в готовности НАТО признать нейтралитет Молдавии далее »
- 13:29:28
- В Астане стартовали переговоры по сирийскому урегулированию далее »
- 11:38:53
- Впервые состоится татарская секция в рамках Рождественских чтений далее »
- 15:28:54
- В Румынии отреагировали на заявления Додона в Москве далее »
- 12:49:57
- Горбачев отказался участвовать в процессе по событиям 1991 года в Литве далее »
- 12:45:21
- Порошенко объявил о закрытии фабрики Roshen в России далее »
- 11:35:23
- Украинские граждане принимают гражданство РФ далее »
- 11:28:07
- ОБСЕ будет содействовать активизации политических переговоров по урегулированию приднестровского конфликта далее »
- 13:49:53
- Россияне смогут ездить в Армению без загранпаспортов далее »
- 13:47:27
- Грузинская оппозиция поставила вопрос об ответственности правительства за контракт с Газпромом далее »
- 13:31:01
- В президентских выборах в Туркменистане будут участвовать 9 кандидатов далее »
- 13:28:26
- В Узбекистане создадут Центр русского языка далее »
- 13:20:00
- Верховная Рада разрешила иностранным военным находиться в стране с оружием далее »
- 15:51:02
- Нагорный Карабах перейдет на президентскую форму правления далее »
- 15:48:18
- "Нафтогаз" отказался выплачивать "Газпрому" 5,3 млрд долларов далее »
- 14:54:58
- Путин: Сотрудничество России с Молдовой зависит от ассоциации с Евросоюзом далее »
- 14:46:15
- Депутат Затулин встретился с избирателями, задал вопросы Минздраву и выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »
- 12:08:17
- МИД Украины возмущен заявлениями Ле Пен по Крыму далее »
- 15:04:24
- В Киргизии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы далее »
- 12:20:18
- В Казахстане задержали бывшего замглавы администрации президента далее »
- 11:49:47
- Власти Крыма подготовили проект резолюции о нарушении Киевом прав человека далее »
- 11:47:26
- Путин и Додон обсудят приднестровскую проблему далее »
- 11:39:16
- В Минске проходит первое в году заседание контактной группы далее »
- 14:03:54
- 17 января в Институте стран СНГ состоится круглый стол посвященный годовщине Переяславской Рады далее »
- 12:04:25
- В третий раз Беларусь и Литва попытаются договориться по вопросу БелАЭС далее »
- 11:57:56
- Оппозиция Киргизии создает «теневое правительство» далее »
- 11:45:40
- В Нарву переселят 100 эстонцев для стимулирования изучения госязыка далее »
- 11:14:39
- На Украине намечается судебный фарс над офицерами ЧФ далее »
- 18:14:27
- В Госдуме предложили упростить процедуру принятия гражданства для носителей русского языка и русской культуры далее »
- 17:41:23
- В Москве откроется представительство президента ПМР в РФ далее »
- 13:00:44
- В Казахстане создадут рабочую группу по перераспределению власти далее »
- 12:55:47
- Азербайджан внес в «черный список» 180 иностранных журналистов далее »
- 11:55:12
- Байден и Порошенко проведут прощальную встречу 15 января далее »
- 11:21:50
- Заместитель директора Института стран СНГ В.В. Евсеев посетил Институт кавказских исследований в Тегеране далее »
- 15:18:06
- Россия и Турция: ценностные основания стратегического партнерства далее »
- 13:21:48
- Додон приедет в Москву 16 января, чтобы встретиться с Путиным далее »
- 13:15:01
- МИД Казахстана подтвердил предоставление площадки для переговоров по Сирии далее »
- 13:06:53
- МИД Белоруссии опубликовал указ о безвизовом въезде для граждан 80 стран далее »
- 12:25:45
- Глава Донецкой обладминистрации запретил сотрудникам говорить по-русски далее »
- 11:27:17
- Украинцы выбрали Крым для новогоднего отдыха далее »
- 17:50:27
- В Кремле прокомментировали решение Белоруссии ввести безвизовый режим далее »
- 17:46:33
- Савченко опубликовала списки украинских военнопленных далее »
- 16:50:01
- О ветеранах замолвили слово далее »
- 12:59:58
- Молдавская Партия "Правые" призывает признать унионизм конституционным далее »
- 10:56:11
- Константин Затулин выразил соболезнование послу Ирана в связи со смертью Али Акбара Хашеми Рафсанджани далее »
- 14:58:10
- В Латвию в конце февраля прибудет бронетанковая рота США далее »
- 14:55:22
- ФАС России озвучила рост цены транзита нефти через Белоруссию далее »
- 14:41:00
- Партия Саакашвили раскололась далее »
- 13:29:34
- Кишинев и Тирасполь сошлись во мнениях по поводу военного присутствия РФ далее »
- 12:22:57
- Азаров назвал реальным создание правительства Украины в изгнании далее »
- 15:30:56
- Российское гражданство для носителей русского языка далее »
- 15:25:38
- Константин Затулин выразил соболезнования родным и близким Героя СССР, лётчика-космонавта И.П.Волка далее »
- 16:13:01
- В Одессе открыли мемориальную доску оборонявшему город капитану Мезенцеву далее »
- 14:41:25
- Назарбаев поручил МИД Казахстана готовиться к переговорам по Сирии далее »
- 14:22:44
- Эдуард Кокойты предложил совместить проведение выборов в РЮО с референдумом о переименовании в Республику Алания далее »
- 14:20:35
- Киев официально разрешил военным сбивать самолеты - в первую очередь в Донбассе далее »
- 12:48:34
- Экс-министр обороны Молдавии намерен основать политическую партию далее »
- 12:00:04
- Поздравление Константина Затулина с наступающим Новым Годом далее »
- 13:14:03
- Россия сожалеет о задержках в работе по таможенному соглашению с Грузией далее »
- 12:56:18
- Второй Российский центр науки и культуры открылся в Оше далее »
- 12:47:55
- Половина украинцев хочет досрочно выгнать Порошенко и Раду далее »
- 12:33:23
- Ереван сообщил о гибели троих военнослужащих в бою на границе с Азербайджаном далее »
- 10:24:02
- В МИД РФ ожидают урегулирование молдо-приднестровского вопроса далее »
- 16:30:50
- Москва призвала Киев не допустить торгово-экономической блокады Донбасса далее »
- 15:34:46
- Прокурором Крыма стал бывший зампрокурора Москвы далее »
- 15:23:09
- Глава МИД Сергей Лавров ответил на запрос Константина Затулина по вопросу прав всех неграждан Латвии и Эстонии на безвизовый въезд в Россию далее »
- 13:08:14
- В тайных тюрьмах Украины содержатся 100 сторонников ДНР далее »
- 12:43:14
- Президент Киргизии одобрил изменение Конституции далее »
- 14:31:24
- Суд в Москве признал события в Киеве в 2014 году госпереворотом далее »
- 14:26:16
- Таможенный кодекс ЕврАзЭС почти подписан далее »
- 13:57:22
- Белоруссия намерена в ближайшие годы вступить в ВТО далее »
- 13:20:00
- Казахстан надеется на скорейшее решение Россией и Украиной вопроса по Крыму далее »
- 13:13:37
- Президент Молдавии отправил в отставку проНАТОвского Министра обороны далее »
- 17:53:03
- Киргизия не подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭс далее »
- 13:31:40
- Президент Додон представил команду своих советников далее »
- 12:36:05
- РФ может начать беспошлинные поставки бензина в Казахстан далее »
- 12:30:59
- Центризбирком Туркмении начинает регистрацию кандидатов в президенты далее »
- 12:21:46
- Лукашенко не приедет на саммиты ЕАЭС и ОДКБ далее »
- 13:25:45
- Константин Затулин в ходе визита делегации Госдумы встретился с Президентом Армении далее »
- 12:42:47
- "Газпром" проработает варианты своей защиты после решения суда Литвы далее »
- 12:40:40
- Киевский суд разрешил обыскать Кремль далее »
- 12:37:40
- Киргизия выступает за вступление Ирана в ШОС далее »
- 11:47:46
- Дмитрий Рогозин примет участие в инаугурации президента Молдавии далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
- 12:36:08
- Центр обучения русскому языку презентован в Баку далее »
- 12:31:47
- Власти Абхазии подписали договор с оппозицией далее »
- 12:24:53
- Под Дебальцево вторые сутки идут бои далее »
- 12:15:48
- Депутат Верховной рады назвал убийцу русского посла героем далее »
- 17:37:34
- Конференция «Мусульманский Восток на исторических рубежах России» прошла в Институте Востоковедения РАН далее »
- 15:55:37
- Лидеры России и Казахстана 26 декабря обсудят международные вопросы далее »
- 15:51:02
- Русская община Латвии: националисты страны действуют против государства далее »
- 10:59:59
- Попытки ВСУ прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево провалились далее »
- 10:57:50
- «ПриватБанк» Коломойского переходит в собственность Украины далее »
- 17:05:39
- Дмитрий Рогозин отправился в Азербайджан далее »
- 15:52:24
- Клюев: госпереворот на Украине спланирован спецслужбами США далее »
- 12:48:39
- Захарова предложила Обаме попросить прощения у Януковича далее »
- 12:15:52
- Константин Затулин поздравил Вадима Красносельского с победой на выборах главы Приднестровья далее »
- 16:56:14
- Музеи Крыма опротестуют решение суда по скифскому золоту далее »
- 16:31:11
- Госдума одобрила создание совместной с Арменией системы ПВО далее »
- 12:12:54
- «Нафтогаз»: сумма долга «Газпрому» станет неподъемной для компании далее »
- 12:08:59
- Украинские войска обстреляли пассажирский автобус, есть жертвы далее »
- 11:46:49
- Встреча с муфтием Татарстана далее »
- 13:40:01
- Лукашенко подписал указ о взаимном применении спецназа России и Белоруссии далее »
- 12:20:54
- Додон предложил Красносельскому провести встречу в Тирасполе далее »
- 12:01:54
- Украина готовит новые диверсии в Крыму – ФСБ далее »
- 11:28:33
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- 11:25:06
- II Всероссийская научно-практическая конференця «Коранический и светский взгляд на идеологическое противостояние в Исламе» прошла в Казани далее »
- 16:12:13
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- 12:33:31
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- 11:26:34
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- 11:23:39
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- 11:17:37
- Лидер правящей партии Молдовы подал в отставку далее »
- 17:51:01
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- 17:08:39
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- 16:11:57
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- 15:50:58
- ЦИК Узбекистана утвердил итоги выборов далее »
- 15:46:55
- Защита Януковича рассказала о его статусе в деле о госизмене далее »
- 13:32:44
- Верховный совет Приднестровья поздравляет Константина Затулина с Днем Конституции далее »
- 13:16:39
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- 16:32:46
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- Соотечественники из Украины просят у Константина Затулина актуализировать тему «двойного гражданства» далее »
- 15:59:20
- Носители русского языка просят Константина Затулина о помощи далее »
- 12:49:37
- Приднестровье надеется на возвращение за стол переговоров с Молдовой далее »
- 12:10:20
- Украина — самая коррумпированная страна Европы далее »
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- 13:23:17
- Кризисы на Украине и в Сирии обсудят участники Европейского русского форума в Брюсселе далее »
- 13:21:00
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- 12:42:17
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- 12:29:47
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- 17:05:18
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- 15:19:36
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- 11:43:55
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- 14:56:38
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- 12:28:13
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- 11:21:21
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- 16:27:10
- Рада призывает правительство Украины выйти из СНГ далее »
- 16:24:34
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- 16:18:16
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- 15:47:41
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- Парламент Эстонии вынес вотум недоверия премьеру далее »
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- 18:56:23
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- 18:12:14
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- 17:50:59
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- 16:37:56
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- 12:05:08
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- 10:48:36
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- 16:59:22
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- 13:56:16
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- 13:46:41
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- 12:58:48
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- Видеомост Москва – Ереван на тему: "Итоги визита президента России в Армению" далее »
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- 17:53:15
- Жизнь диаспоры (1 – 25 ноября 2013 года) далее »
- 16:31:27
- Семинар по исламским финансам в Институте стран СНГ далее »
- 18:05:09
- Вопрос заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским Содружеством по атомной энерги далее »
- 10:23:52
- Обращения представителей общественности и интеллигенции к депутатам Севастополя далее »
- 14:38:28
- К.Ф. Затулин удостоен Почетной грамоты Президента РФ далее »
- 17:28:20
- Хорошо ли забыто старое? (к аресту Игоря Маркова) далее »
- 17:21:23
- Конференция «Гюлистанский мирный договор: история и современность» далее »
- 16:52:09
- В Москве обсуждают проблемы бипатридов далее »
- 18:13:57
- Международная конференция «Проблемы защиты прав граждан России, проживающих за рубежом» далее »
- 16:07:33
- "Международное право против реабилитации украинских коллаборационистов" далее »
- 15:09:27
- Жизнь диаспоры (28 сентября – 7 октября 2013г.) далее »
- 14:47:32
- Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (13 сентября – 4 октября 2013 года) далее »
- 10:08:25
- XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР «БОЛЬШАЯ АБХАЗСКАЯ ШЛЯПА» далее »
- 15:35:41
- В Сочи состоялся саммит ОДКБ далее »
- 12:55:58
- Жизнь диаспоры (2 - 20 сентября 2013 года) далее »
- 16:13:44
- Заявление Института стран СНГ далее »
- 07:48:37
- Жизнь диаспоры (21 июля – 1 августа 2013 года) далее »
- 07:46:57
- Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (30 - 31 июля 2013 года) далее »
- 14:52:05
- Жизнь диаспоры (3 – 24 июля 2013 г.) далее »
- 14:49:19
- Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (10 – 22 июля 2013 года) далее »
- 15:04:10
- Курсанты VII Евразийского молодежного лагеря-форума "Крым. Донузлав – 2013" демонстрируют свою спортивную подготовку далее »
- 15:02:17
- Участники молодежного лагеря "Донузлав" организовали концерт в честь Дня ВМФ России, ВМС Украины и Дня поселка Новоозероное далее »
- 15:59:53
- Затулин отказался от поездки в Киев, чтобы побыть «в историческом месте» далее »
- 16:05:06
- 1025-летие Крещения Руси и цивилизационный выбор «русского мира» далее »
- 21:28:02
- Жизнь диаспоры (19 июня – 6 июля 2013 г.) далее »
- 21:26:01
- Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (13 июня – 4 июля 2013 г.) далее »
- 15:07:48
- В Москве обсудили проблемы Южного Кавказа и Ближнего Востока далее »
- 16:37:53
- «Кризис на Ближнем и Среднем Востоке и проблемы безопасности на Южном Кавказе и на Каспии» далее »
- 12:44:17
- «Влияние членства РФ в ВТО на развитие Таможенного союза» далее »
- 18:43:53
- Выездное заседание Изборского клуба в Тирасполе далее »
- 15:40:42
- Жизнь диаспоры (6 – 15 июня 2013 г.) далее »
- 14:49:06
- «Актуальные вопросы миграционной политики России» далее »
- 15:23:22
- Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (25 мая – 5 июня 2013 г.) далее »
- 15:18:29
- Жизнь диаспоры (18 мая – 06июня 2013 г.) далее »
- 13:25:16
- Выборы в Риге: коалиция русского мэра популярнее националистов в три раза далее »
- 17:48:13
- В ближайшие дни Киев подпишет Меморандум о получении Украиной статуса наблюдателя в Таможенном Союзе далее »
- 20:38:28
- Заставь дурака Богу молиться... далее »
- 15:14:57
- Жизнь диаспоры (21 – 27 мая 2013 г.) далее »
- 17:13:30
- «Что меняется в российско-грузинских отношениях» далее »
- 17:58:19
- В. Андреев уходит в отставку далее »
- 17:00:45
- Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (17 – 22 мая 2013 г.) далее »
- 16:55:24
- Жизнь диаспоры (3 – 21 мая 2013 г.) далее »
- 15:55:52
- Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (17 – 22 мая 2013 г.) далее »
- 12:23:18
- Жизнь диаспоры (3 – 21 мая 2013 г.) далее »
- 11:44:26
- Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (4 – 14 мая 2013 г.) далее »
- 11:40:20
- Жизнь диаспоры (29 апреля – 13 мая 2013 г.) далее »
- 18:16:50
- Черноморскому флоту – 230! далее »
- 18:47:44
- Встреча с участниками Международного автопробега «Наша великая победа» далее »
- 16:30:22
- Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (19 апреля – 4 мая 2013 г.) далее »
- 16:24:13
- Жизнь диаспоры (5 - 30 апреля 2013 г.) далее »
- 15:05:42
- В Госдуму направлено предложение о запрете на въезд в Россию латышским чиновникам-русофобам далее »
- 15:47:05
- В Госдуму направлено предложение о запрете на въезд в Россию латышским чиновникам-русофобам далее »
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- 18:38:40
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- 11:38:58
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- 12:15:06
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- Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания, посвящённого Дню единения народов России и Белоруссии далее »
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- 17:06:29
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- 12:50:43
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- 20:15:16
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- 16:26:40
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- 11:45:02
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- 20:13:18
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- 15:04:02
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- 13:42:24
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- Пятница, хоть по календарю и последний день недели, в Школе журналистского мастерства оказалась довольно насыщенной далее »
- 00:22:07
- Виталий Третьяков: Назначение Рогозина может быть связано с желанием прекратить череду отступлений в ПМР далее »
- 18:36:09
- Журналисты из Молдавии и Приднестровья о курсах журналистского мастерства далее »
- 19:29:48
- Курсы журналистского мастерства. День открытия далее »
- 11:26:46
- Новый сезон Курсов журналистского мастерства стартует 20 марта в Ялте! далее »
- 17:45:59
- Жизнь соотечественников (25 февраля – 24 марта 2012 года) далее »
- 12:51:16
- Что изменится в российско-украинских отношениях с возвращением Владимира Путина обсудили в Институте стран СНГ далее »
- 15:04:39
- 13 марта: «Итоги выборов президента России. Ожидать ли перезагрузки российско-украинских отношений» далее »
- 17:12:04
- Жизнь соотечественников (4 февраля – 4 марта 2012 года) далее »
- 16:19:34
- Жизнь соотечественников (17 – 29 февраля 2012 года) далее »
- 14:35:17
- Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (7 - 24 февраля 2012г.) далее »
- 14:16:20
- Жизнь соотечественников(8 – 24 февраля 2012 года ) далее »
- 20:20:15
- Способен ли наш народ отстоять свои святыни и свою страну? далее »
- 19:18:50
- В Институте стран СНГ обсудили политическую ситуацию в Южной Осетии накануне президентских выборов далее »
- 18:27:30
- Заседание Синода закончилось торжеством сторонников единства Русской Православной Церкви далее »
- 14:21:00
- В Латвии состоялся референдум по статусу русского языка далее »
- 17:34:09
- Жизнь соотечественников (25 января - 13 февраля) далее »
- 12:13:18
- Профком Севастопольского филиала МГУ Благодарит Константина Затулина далее »
- 19:40:48
- Депутаты отказались предоставить соотечественникам гражданство в упрощенном порядке далее »
- 16:16:14
- Жизнь соотечественников (25 января – 4 февраля 2012 года) далее »
- 18:22:09
- Дума отклонила законопроект об упрощенном порядке предоставления соотечественникам гражданства России далее »
- 13:47:53
- Джавахкская диаспора России призывает развивать северные приграничные территории Армении далее »
- 14:20:42
- Жизнь соотечественников (13 – 31 января 2012 года) далее »
- 14:18:12
- Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (25 – 26 января 2012 года) далее »
- 15:02:38
- Открытое письмо Джавахкской диаспоры России далее »
- 14:28:28
- Приднестровье намерено развивать сотрудничество с Институтом стран СНГ далее »
- 19:10:44
- Научно-практический семинар «Ситуация вокруг Ирана и ее влияние на постсоветское пространство» состоится в Институте стран СНГ 2 февраля! далее »
- 10:26:01
- Жизнь соотечественников (27 декабря 2011г. - 20 января 2012г.) далее »
- 10:16:12
- Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (30 декабря 2011г. - 18 января 2012г.) далее »
- 18:15:14
- Дело, оборванное на полуслове далее »
- 16:42:40
- Жизнь соотечествеников (27 ноября – 26 декабря 2011г.) далее »
- 14:43:03
- Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (24 октября - 26 декабря 2011г.) далее »
- 15:44:45
- Москвичи поддержали игумена Ефрема далее »
- 15:30:15
- Е.Шевчук официально избран президентом Приднестровья далее »
- 10:28:09
- В Институте стран СНГ прошли российско-канадские политические консультации далее »
- 15:27:57
- Если Грузия вступит в НАТО, двавахкская диаспора России будет вынуждена призвать население к сецессии далее »
- 14:13:00
- В Москве состоялась Международная конференция «20 лет СНГ: итоги и перспективы» далее »
- 18:26:48
- 12 декабря: Международная конференция «20 лет СНГ: итоги и перспективы» далее »
- 14:35:53
- Затулин считает, что России нужна конституционная модель как в США далее »
- 14:32:34
- Выборы в Госдуму не являются решением вопроса о власти в России – Затулин далее »
- 22:30:23
- Россия не даст умереть Киргизии далее »
- 14:09:37
- Жизнь соотечествеников (14 октября – 3 декабря 2011г.) далее »
- 15:18:56
- Россия признала отмену результатов выборов в Южной Осетии далее »
- 11:04:56
- А.Джиоева объявила себя президентом Южной Осетии далее »
- 18:44:08
- Константин Затулин: "Отмена результатов выборов неминуемо приведет к обвинениям, что у победителя крадут победу" далее »
- 18:58:45
- В Европарламенте прошел Европейский русский форум далее »
- 16:17:25
- В Донецке прошел Русский марш далее »
- 14:07:02
- Медведев ужесточил правила получения гражданства для мигрантов далее »
- 11:20:43
- Жизнь соотечественников (10 – 21 октября 2011 г.) далее »
- 20:33:59
- Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (13 - 18 октября 20011г.) далее »
- 16:01:58
- Парламентские выборы в Белоруссии далее »
- 18:38:19
- В октябре 2011 года внесено два законопроекта с поправками в Федеральный закон «О гражданстве РФ», касающихся соотечественников за рубежом далее »
- 18:04:27
- Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (7 - 13 октября 20011)0 далее »
- 17:33:48
- Жизнь соотечественников (29 сентября – 13 октября 2011г.) далее »
- 15:04:05
- Константин Затулин вновь внес поправки в закон «О гражданстве РФ» далее »
- 17:31:10
- Сегодня в Доме Москвы в Севастополе состоится пресс-конференция Константина Затулина далее »
- 14:08:01
- Жизнь соотечественников (29 сентября - 5 октября 2011г.) далее »
- 14:08:05
- В Госдуму внесен законопроект об упрощенном порядке предоставления российского гражданства соотечественникам, проживающим за рубежом далее »
- 14:36:39
- В Гагре состоялся Х юбилейный теннисный турнир "Большая Абхазская шляпа" далее »
- 13:37:13
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- 15:06:43
- За $1 в Минске официально дают 8600 белорусских рублей далее »
- 10:56:17
- Луганск ждет патриарха Кирилла, а внутренние войска - бандеровских провокаторов далее »
- 17:01:23
- S&P понизило рейтинг Украины далее »
- 14:57:49
- Средства, ранее выделенные Черноморскому флоту, получит Дом Москвы в Севастополе - Собянин далее »
- 11:37:37
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- 16:58:02
- Янукович и Бердымухамедов озаботились активизацией работы СНГ далее »
- 14:53:54
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- 12:39:13
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- 17:38:04
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- 15:55:24
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- 14:37:08
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- 11:28:13
- Саммит ШОС проходит в Астане далее »
- 14:55:12
- Лукашенко грозит «шандарахнуть» тех, кто в интернете призывает к забастовкам далее »
- 10:49:30
- Москва озабочена участием корабля США с системой ПРО в украино-американских учениях далее »
- 12:23:16
- Медведев поедет к Каримову далее »
- 17:05:42
- В Киеве удивлены тем, что Россия взимает пошлины с украинского сахара далее »
- 15:22:55
- Подписано соглашение о выделении Белоруссии $3 млрд из фонда ЕврАзЭС далее »
- 12:22:22
- В Партии регионов ополчились на Россию после отказа в скидке на газ далее »
- 12:00:18
- Азаров ставит задачу убедить «Газпром» в несправедливости цены на газ для Украины далее »
- 11:13:50
- Сенат парламента Казахстана решил не посылать военных в Афганистан далее »
- 11:04:05
- Цены на бензин снижены в Белоруссии по распоряжению Лукашенко далее »
- 10:56:30
- Россия ограничила поставки электричества Белоруссии далее »
- 10:00:00
- Россия отказалась менять формулу расчета цены на газ для Украины далее »
- 17:21:58
- Соратник кандидата в мэры умер в больнице после взрыва в Кишиневе далее »
- 17:05:17
- Мэр Кишинева будет избран во втором туре далее »
- 16:45:41
- Путин и Азаров начали переговоры далее »
- 15:54:22
- Минск связывает продажу акций «Белтрансгаза» с получением скидки на газ далее »
- 14:26:21
- Глава Ассоциации тенниса Молдавии ранен при взрыве в центре Кишинева далее »
- 11:24:26
- Главой Севастополя назначен Владимир Яцуба далее »
- 17:00:11
- Цена на газ для Украины останется рыночной, к концу года может составить $500 за тысячу кубометров - Газпром далее »
- 16:10:15
- Янукович создал группу по Таможенному союзу, дав ей два месяца на подготовку предложений далее »
- 15:38:02
- Учения «Си бриз-2011» начались на Украине далее »
- 12:10:50
- Кандидат коммунистов побеждает на выборах мэра Кишинева далее »
- 13:33:15
- Янукович грозит уволить Табачника за то, что он не объединяет молодежь с бандеровцами далее »
- 11:51:11
- Бандеровский марш запланирован в Киеве далее »
- 15:09:20
- Бандеровцы в Раде одобрили денонсацию соглашений с Россией о базировании Черноморского флота далее »
- 14:59:12
- Путин простился с Багапшем далее »
- 13:39:35
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- 16:50:49
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- 16:39:20
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- 15:57:27
- Минск хочет от МВФ до $8 млрд далее »
- 12:37:51
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- 12:27:10
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- 11:26:37
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- 11:17:38
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- 10:10:12
- Островное государство Вануату признало Абхазию далее »
- 10:07:04
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- 13:35:10
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- 11:38:35
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- 12:59:16
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- 12:40:44
- Презентация книги «Россия и Абхазия. Две страны – один народ» Константина Затулина переносится далее »
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- 16:52:56
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- 16:15:35
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- 16:05:30
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- 15:37:39
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- 15:23:13
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- 15:39:42
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- 14:20:43
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- 13:48:44
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- 13:00:18
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- 12:28:58
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- 16:47:38
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- 16:45:17
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- 16:26:43
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- 14:40:00
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- 13:17:08
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- 10:20:57
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- 17:19:52
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- 17:06:28
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- Нацбанк Белоруссии заявляет, что валюта появится в обменниках в мае далее »
- 13:11:46
- Проект заявления Госдумы о негативном отношении к России в странах бывшего СССР и поправки К.Затулина далее »
- 11:50:21
- Украина хочет зону свободной торговли с Таможенным союзом, но вступать не собирается - МИД далее »
- 11:21:44
- Медведева ждут на Украине в годовщину Чернобыля далее »
- 10:38:17
- Ющенко кажется, что сейчас Янукович бы не подписал Харьковские соглашения далее »
- 17:26:50
- Лукашенко надеется, что в Белоруссии есть нефть и газ далее »
- 16:51:12
- ЕС ведет переговоры с Киевом о зоне свободной торговли, чтобы не пустить Украину в Таможенный союз - Глазьев далее »
- 15:38:28
- Украина может разорвать газовое соглашение с Россией, но не будет - Азаров далее »
- 15:02:39
- Белоруссию хотят «нагнуть», но она будет сопротивляться - Лукашенко далее »
- 11:28:37
- Партия регионов хочет запретить финансировать общественные организации из-за рубежа далее »
- 17:55:05
- Украина хочет платить за газ российскими рублями, Белоруссия уже это делает - Путин далее »
- 13:49:55
- Экономический суд СНГ закрыл дело о пошлинах на нефтепродукты по ходатайству Белоруссии далее »
- 12:49:36
- Верховная Рада назвала преступлением героизацию бандеровцев – пособников фашистов далее »
- 14:56:09
- Денонсировать Харьковские соглашения можно только в случае нового соглашения по газу - Литвин далее »
- 13:21:05
- В Партии регионов предупреждают о последствиях отмены Харьковских соглашений далее »
- 12:36:42
- В Киеве состоится встреча молодых экспертов России и Украины далее »
- 12:18:09
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- 11:51:25
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- 11:45:54
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- Украина будет активней в рамках СНГ ради инноваций и инвестиций, заявляет Янукович далее »
- 14:36:44
- Сотрудники СБУ обращены в бегство у офиса «Батькивщины» - Тимошенко далее »
- 14:07:04
- СБУ отказывается от штурма офиса «Батькивщины», испугавшись депутатов Тимошенко далее »
- 13:43:57
- Вопрос о русском языке как втором государственном поднят в Раде после инцидента с написанием фамилии далее »
- 12:26:19
- Россия закрыла украинские организации на основании закона – МИД Украины далее »
- 10:55:16
- Грузия просит США побыстрее взять ее в НАТО далее »
- 17:49:08
- Пик Путина будет возвышаться над Чуйской областью Киргизии далее »
- 17:32:29
- Москва хочет договориться с Киевом по Керченскому проливу до конца года далее »
- 16:36:15
- Парламент Грузии может заняться Курилами, а парламент Японии – Абхазией и Южной Осетией далее »
- 15:55:18
- Пострадавший от кислоты вице-губернатор Киевской области попал в реанимацию далее »
- 15:27:30
- Почти 800 объектов восстановлено в Южной Осетии с помощью России далее »
- 15:01:59
- В Грузии задержаны подозреваемые в организации серии взрывов далее »
- 14:36:43
- Азербайджанский спецназ обращен в бегство в Нагорном Карабахе далее »
- 13:17:24
- Посольство России обвиняет МВД Белоруссии в нагнетании антироссийских настроений далее »
- 12:59:16
- Чиновника Киевской областной администрации облили кислотой далее »
- 11:45:44
- Вице-президента США ждут в Кишиневе далее »
- 17:56:20
- Россия даст Белоруссии $9 млрд на строительство АЭС далее »
- 17:28:40
- Тимошенко за два дня научилась писать в Твиттер далее »
- 17:01:22
- Российский КамАЗ и белоруский МАЗ будут объединены в «Росбелавто» далее »
- 16:35:00
- Ющенко и нацики требуют от жителей Украины подписей за памятник изменнику Мазепе далее »
- 15:57:49
- Парламент Белоруссии не вправе решать вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии далее »
- 13:53:35
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- 17:14:59
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- 15:29:32
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- 14:49:26
- В Киеве отрицают возможность уступок России в вопросе Керченского пролива далее »
- 12:02:51
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- 11:48:25
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- 14:47:11
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- 12:45:59
- Янукович якобы обещал не сажать Тимошенко в тюрьму далее »
- 16:29:44
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- 16:12:03
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- Майдан огорожен забором из-за ремонта, а не для пресечения массовых акций - Янукович далее »
- 12:40:57
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- 11:30:34
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- 10:44:28
- Назарбаев согласился побороться за пост президента Казахстана далее »
- 17:48:38
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- 14:44:45
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- 12:53:09
- Жители Закарпатья стремятся стать гражданами Венгрии далее »
- 12:01:17
- Янукович назначил гендиректора Укрспецэкспорта далее »
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- 16:46:00
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- 11:14:36
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- 11:06:33
- Госдума рассмотрит соглашение с Белоруссией об объединенной системе связи региональной группировки войск далее »
- 16:05:16
- КС Молдавии не уточнил коммунистам сроки избрания президента далее »
- 15:45:46
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- 15:04:20
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- 17:44:13
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- 16:23:16
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- 15:51:45
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- 15:15:29
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- 13:41:28
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- 13:28:22
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- 13:16:51
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- 15:22:50
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- 11:04:35
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- 10:34:43
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- 10:23:52
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- 11:25:00
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- 10:22:40
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- 12:47:18
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- 15:48:44
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- 15:09:41
- Демпартия Молдавии пока не договорилась о коалиции с либерал-демократами и либералами далее »
- 14:19:55
- Премьеры России и Белоруссии пытаются договориться по вопросам ЕЭП далее »
- 14:00:39
- Казахстан получит российские системы ПВО С-300 далее »
- 13:04:59
- НАТО хочет заняться выборами на Украине далее »
- 10:57:59
- Главы МИД Швеции и Польши попробуют расстроить коалицию коммунистов и демократов в Молдавии далее »
- 17:06:07
- Порочную традицию стрельбы на Новый год пытаются искоренить в Южной Осетии далее »
- 16:33:21
- На Украине ликвидируют Институт национальной памяти, занимающийся бандеровской пропагандой далее »
- 15:50:26
- Россия и Украина приступили к внедрению совместной программы по энергоэффективности далее »
- 13:44:18
- Росукрэнерго прекращает работу на Украине далее »
- 13:15:24
- Москва приветствует намерение Сухума и Цхинвала не воевать с Грузией далее »
- 13:00:19
- Дипломаты России и Приднестровья обсудили выборы в Молдавии и перспективы возобновления переговоров далее »
- 12:37:26
- МВД Грузии рапортует о задержании группы террористов, якобы связанных с Россией далее »
- 12:09:00
- НАТО готово бросить против России в Прибалтике девять дивизий далее »
- 17:30:06
- Премьер-министра Украины позвали в Грузию далее »
- 15:55:28
- Отношения с Россией нормализуются так же неожиданно, как испортились - Лукашенко далее »
- 15:12:34
- Лукашенко обещает найти новых поставщиков газа взамен России далее »
- 14:37:40
- Белоруссия поставляет нефть из Венесуэлы, потому что не может добывать ее в России - Лукашенко далее »
- 13:17:00
- Противники Налогового кодекса ответят за разбитую на Майдане плитку далее »
- 11:04:05
- Коалиция коммунистов и демократов возможна в парламенте Молдавии далее »
- 17:32:03
- Дипломаты России и Украины обсудили двустороннее сотрудничество и международные проблемы далее »
- 16:29:44
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- 13:39:05
- Тимошенко допрашивали о нецелевом использовании средств, полученных по Киотскому протоколу далее »
- 13:13:36
- Медведев примет участие в саммитах СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС и Таможенного союза далее »
- 11:56:14
- Парламент Киргизии не смог избрать спикера, начались переговоры о новой коалиции далее »
- 11:15:40
- Палатки на Майдане разобрали за 45 минут под прикрытием милиции далее »
- 18:02:03
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- 17:15:32
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- 16:51:00
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- 14:35:54
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- 13:53:53
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- 13:35:45
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- 11:41:34
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- 10:41:35
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- Оппозиция хочет досрочных выборов президента и парламента Украины далее »
- 18:22:23
- Медведев отметил важность реализации проекта моста между Россией и Крымом далее »
- 16:03:00
- НАТО уважает решение Киева не вступать в альянс далее »
- 15:16:57
- Москва изменила отношение к Лукашенко, но до Ющенко ему далеко далее »
- 13:46:45
- Украинская оппозиция требует провести выборы в Раду в марте 2011 года далее »
- 12:01:16
- Русский язык станет на Украине государственным до конца президентства Януковича, уверен Колесников далее »
- 11:15:41
- Полоса напряжения в отношениях Москвы и Минска обязательно закончится, уверен Медведев далее »
- 11:13:15
- Москва учтет поведение Лукашенко в вопросе Абхазии и Южной Осетии, обещает Медведев далее »
- 11:09:25
- Лукашенко объявил Россию одним из главных врагов, заявляет Медведев далее »
- 17:22:13
- Отмена политреформы-2004 требует новых выборов президента и Рады - Тимошенко далее »
- 16:38:59
- Лукашенко жалуется, что Россия обманула его с Таможенным союзом далее »
- 16:05:01
- Лукашенко признал, что торговался с Москвой за признание Абхазии и Южной Осетии далее »
- 15:15:12
- Решение о региональном статусе русского языка в Донецкой области отменено судом далее »
- 14:56:47
- Янукович подчеркивает, что он сам и Рада должны выполнить решение КС Украины далее »
- 14:19:47
- Депутат БЮТ зовет в отставку Януковича, Азарова и коллег по Верховной Раде далее »
- 13:57:36
- Литвин заявляет, что Янукович теперь сам может увольнять министров и даже премьера далее »
- 13:32:37
- Решение КС Украины не влияет на легитимность действующей власти – представитель Януковича далее »
- 13:23:31
- Тимошенко сравнила отмену политреформы с ГКЧП далее »
- 13:07:44
- Медведев и Янукович встретятся в Геленджике 4 октября - Кремль далее »
- 12:03:14
- КС Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления далее »
- 17:45:03
- Депутат заявляет, что политреформа-2004 отменена; КС объявит решение завтра далее »
- 17:11:30
- Россия и впредь будет оказывать помощь дружественной Абхазии, заявляет Медведев далее »
- 16:48:52
- Данные о числе сторонников государственного статуса русского языка на Украине стали объектом манипуляций далее »
- 15:33:23
- Белоруссия создает торговый флот, не имея выхода к морю далее »
- 15:00:21
- Медведев и Янукович обсудят в Геленджике мост между Крымом и Россией далее »
- 14:35:16
- Украина создает общественное телевидение далее »
- 13:34:41
- Глава Львовского избиркома предлагал $2 тыс. за регистрацию списка кандидатов далее »
- 18:17:09
- В Абхазии под девизом «Россия и Абхазия: 200 лет вместе» прошел теннисный турнир «Большая Абхазская Шляпа-2010» далее »
- 17:59:41
- Историю и современную ситуацию в Абхазии обсудили в Сухуме далее »
- 17:58:45
- Украина хочет отправить в море единственную подлодку далее »
- 16:14:10
- Решение КС Украины по политреформе-2004 будет выполнено - Янукович далее »
- 14:58:23
- Задержанная в Волгограде экс-бухгалтер «Нафтогаза» будет выдана Украине далее »
- 13:38:17
- Украина откроет Днепр для российских судов, Россия – Волгу для украинских далее »
- 12:47:48
- Приднестровский конфликт легче решить в рамках интеграции постсоветского пространства - Воронин далее »
- 11:21:56
- Тимошенко хранит надежду на встречу с Януковичем далее »
- 17:30:28
- Парламент Молдавии распущен, новые выборы назначены на 28 ноября далее »
- 14:34:13
- Прокуратура интересуется попыткой захвата комбината «Украина», сообщил Турчинов после допроса в СБУ далее »
- 12:56:51
- Соратник Тимошенко в четвертый раз пришел на допрос в СБУ далее »
- 18:00:02
- Защищавшим необандеровцев милиционерам дали в морду и по башке – МВД Украины далее »
- 16:29:52
- Необандеровцы в Раде требуют расследовать избиение своих идейных братьев далее »
- 14:51:38
- Годовщину освобождения Сухума от грузинских войск отмечают в Абхазии далее »
- 13:51:58
- Группы 17 претендентов на пост президента зарегистрированы в ЦИК Белоруссии далее »
- 13:37:01
- Группа по выдвижению Лукашенко в президенты зарегистрирована в ЦИК Белоруссии далее »
- 12:49:50
- КПУ хочет, чтобы Украина оставалась парламентской республикой далее »
- 11:34:52
- Администраторы и охрана необандеровского сборища избиты в Киевской области далее »
- 10:54:17
- Бишкек хочет снабжать авиабазу США топливом через российско-киргизскую компанию далее »
- 10:52:22
- Один из 25 бежавших из СИЗО в Душанбе заключенных убит в Таджикистане далее »
- 17:30:58
- Зеленые не хотят, чтобы «убийца котенка» Некляев боролся за пост президента Белоруссии далее »
- 17:03:38
- Военный чиновник Южной Осетии отсидит 10 лет за шпионаж в пользу Грузии далее »
- 16:29:28
- Заявление Высшего Совета "АРУАА" в связи с покушением на А. Анкваба далее »
- 15:45:10
- Ющенко проиграл на двух восточных фронтах и будет в оппозиции к оккупанту далее »
- 13:58:21
- Колесниченко просит СБУ проверить необандеровский сходняк далее »
- 13:14:28
- Украинский скульптор создал памятник русскому войну, убитому за отказ принять ислам далее »
- 11:23:02
- Ющенко изобразили со святыми и Богородицей в униатском храме на Галичине далее »
- 14:42:22
- КС Украины начал закрытое заседание по политреформе-2004 далее »
- 13:57:28
- Бандеровцы хотят казнить Табачника за разжигание межнациональной розни между украинцами и украинцами далее »
- 13:24:16
- Заседание КС Украины по политреформе-2004 транслируется в прямом эфире далее »
- 12:41:58
- Вице-президент Абхазии ранен в результате покушения далее »
- 11:47:29
- Россия заинтересована в том, чтобы в Киргизии после выборов появилось сильное правительство - Медведев далее »
- 11:56:02
- СБУ в третий раз допросит соратника Тимошенко далее »
- 11:24:55
- Дипломаты России и Молдавии обсудили экономику и встречи наблюдателей по Приднестровью далее »
- 17:30:18
- Комендантский час введен в районе Таджикистана, где были убиты 25 военных далее »
- 16:00:20
- ОДКБ не планирует направлять миротворцев в Таджикистан далее »
- 14:11:06
- Лукашенко, «забывший» про день рождения Медведева, поздравил Лужкова далее »
- 13:45:56
- Фракции Тимошенко в Верховной Раде запретили именоваться «БЮТ-Батькивщиной» далее »
- 13:16:03
- Россия и Армения все более эффективно координируют свои шаги на международной арене - Медведев далее »
- 12:52:21
- КС Молдавии подтвердил необходимость роспуска парламента и досрочных выборов далее »
- 10:42:23
- Затулин поздравил президента Южной Осетии с 20-летием республики далее »
- 10:37:20
- Янукович в ответ на нападки из США рассекретит документы по «голодомору» далее »
- 17:51:46
- Янукович хочет показать местные выборы наблюдателям ПАСЕ далее »
- 17:36:57
- Янукович обещает ПАСЕ обеспечить свободу СМИ далее »
- 16:52:35
- СБУ избавится от львовского музея, директор которого разглашал гостайну далее »
- 16:03:35
- Янукович предложит Тимошенко встретиться далее »
- 15:42:35
- Следователь, «доказавшая» отравление Ющенко, может сама оказаться под следствием далее »
- 14:20:57
- Представители Науру присутствуют на параде честь 20-летия Южной Осетии далее »
- 13:33:46
- СБУ вновь допросила Турчинова далее »
- 11:06:37
- Более 40 военных погибли при нападении неизвестных в Таджикистане далее »
- 11:30:51
- Медведев и Янукович встретились в рамах автопробега Петербург - Киев далее »
- 17:52:53
- Тимошенко пока не харкает кровью, но утверждает, что СБУ уже ищет Турчинова далее »
- 17:24:36
- Москва и Сухум подписали соглашение о пунктах пропуска на границе далее »
- 15:01:21
- Янукович распорядился усиленно охранять Тимошенко в случае необходимости далее »
- 14:22:05
- Газ для Украины в следующем году будет стоить $250 за тысячу кубометров далее »
- 11:54:55
- Сердюкову нужно меньше пяти дней, чтобы отразить нападение Грузии на Абхазию и Южную Осетию далее »
- 11:31:55
- Неизвестный пообещал Тимошенко по телефону арест Турчинова далее »
- 17:52:38
- Медведев и Янукович обсудят экономику и предстоящий форум в Геленджике далее »
- 17:22:59
- Глава МИД Украины вновь критикует «Южный поток» далее »
- 15:08:45
- Задержан второй гражданин РФ, бежавший из СИЗО в Душанбе с другими заключенными далее »
- 14:34:13
- Мэру Николаева запрещено выступать на русском из-за ухудшения здоровья пенсионера Ильченко далее »
- 13:57:15
- Москва не откажется от «Южного потока», несмотря на позицию Киева далее »
- 13:38:08
- Минск зовет на президентские выборы наблюдателей ОБСЕ и СНГ далее »
- 11:56:40
- Споры вокруг Черноморского флота надо решать на основе договора 1997 года, считают в Москве далее »
- 11:23:37
- Бишкек хочет от Москвы больше денег за аренду военных объектов далее »
- 18:11:31
- Дипломаты России и Приднестровья обсудили перспективы переговоров с Молдавией далее »
- 17:31:01
- Кучма заявляет, что за исчезновением Гонгадзе стояли зарубежные спецслужбы далее »
- 16:39:27
- Главы администраций президентов России и Украины готовят встречу лидеров далее »
- 16:18:04
- Поезда вновь пойдут через Приднестровье 1 октября далее »
- 16:00:04
- СБУ настаивает на праве осматривать свои помещения в рамках уголовного дела далее »
- 15:06:46
- СБУ надеется, что Россия быстро выдаст бывшего бухгалтера «Нафтогаза» далее »
- 12:13:25
- Медведев и Янукович встретятся 17 сентября на автопробеге Петербург - Москва - Киев далее »
- 12:01:00
- Львовский облсовет грозит беспорядками, если Украина реабилитирует русский язык далее »
- 11:22:22
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- 17:18:56
- Валерий Пасат зовет Молдавию в Таможенный союз далее »
- 16:41:31
- Казахов и украинцев объединяет менталитет, юбилей Шевченко будет общим праздником – Назарбаев далее »
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- 13:02:28
- Бывший бухгалтер «Нафтогаза Украины» задержана в Волгограде далее »
- 11:43:54
- Выборы президента Белоруссии назначены на 19 декабря далее »
- 11:23:30
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- 17:23:26
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- 17:12:41
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- 16:21:06
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- 15:52:08
- Янукович хочет план перехода к безвизовому режиму с Евросоюзом к ноябрю далее »
- 15:37:34
- Европа и Украина понимают, что им без России никуда далее »
- 14:45:26
- Памятник жертвам «голодоморов» вновь разрушен в Полтавской области далее »
- 14:15:53
- Рассмотрение иска Грузии против России продолжится в суде ООН в Гааге далее »
- 11:40:50
- Подконтрольный Дерипаске Запорожский алюминиевый комбинат могут национализировать далее »
- 11:24:31
- Глава МВД Киргизии переведен на должность генпрокурора республики далее »
- 16:00:30
- Военный бюджет Украины в 2011 году вырастет на треть далее »
- 15:11:15
- Губернатор Винницкой области встретился на очной ставке с убийцей Гонгадзе далее »
- 13:39:34
- Пятый канал украинского ТВ обманывал таможню, вывозя пшеницу на грузинском теплоходе далее »
- 13:04:56
- Назначенные при Ющенко три судьи КС Украины уходят в отставку далее »
- 12:37:43
- Коалиция ушла из Рады, Партия регионов наладит работу на следующей неделе далее »
- 12:01:22
- Депутаты Тимошенко блокировали Раду далее »
- 11:28:59
- В Москве убит бывший замглавы МВД Аджарии, предавший лидера республики в 2004 году далее »
- 17:00:42
- К Януковичу с вопросом далее »
- 16:36:34
- Президент Приднестровья и премьер Молдавии обсудили текущую ситуацию далее »
- 15:45:28
- Минск позовет криминалистов из ОБСЕ почитать дело о смерти журналиста далее »
- 15:17:57
- Уголовное дело заведено против сотрудника СБУ, занимающегося фальсификацией истории далее »
- 14:34:54
- Бывшая власть «бегает и кричит», чтобы скрыть воровство из бюджета – Янукович далее »
- 13:56:03
- Депутаты Тимошенко ушли с заседания Рады; вечером подумают, что делать дальше далее »
- 12:46:53
- Необандеровец от истории задержан в Киеве далее »
- 16:58:41
- Русский язык стал региональным в Запорожской области далее »
- 16:31:37
- Азаров против слияния «Нафтогаза» с «Газпромом», но за совместное предприятие далее »
- 13:34:14
- Русский язык на Украине хотят сделать свободным, а украинский – оставить государственным далее »
- 12:12:46
- «БЮТ-Батькивщина» пытается сорвать работу Верховной Рады далее »
- 11:48:35
- Фракция БЮТ в Раде потеряла трех депутатов и переименована в «БЮТ-Батькивщину» далее »
- 11:40:55
- Соратник Тимошенко явился на допрос в СБУ и готов к тому, что будет задержан далее »
- 11:21:16
- Перестрелка с беглыми заключенными произошла в Таджикистане, российские военные в операции не участвуют далее »
- 17:55:11
- Ветеранская организация АРУАА требует выдачи грузинских военных преступников далее »
- 15:56:52
- Депутаты Тимошенко угрожают блокировать работу Верховной Рады далее »
- 14:33:35
- «Нафтогаз Украины» берет у российского банка $400 млн до 2013 года далее »
- 14:00:23
- Коммунисты Молдавии зовут к диалогу инициаторов провалившегося референдума далее »
- 13:33:09
- Следователи считают взрыв на дискотеке в Душанбе хулиганством, а не терактом далее »
- 11:55:13
- Задержаны подозреваемые в атаке на посольство России в Минске далее »
- 11:24:30
- Задержан брат опального таджикского генерала, бежавший из СИЗО в Душанбе далее »
- 11:12:25
- Взрыв на дискотеке в Душанбе: семеро ранены, двое задержаны далее »
- 11:09:42
- Молдавия не пошла на референдум, чтобы не ходить на выборы президента далее »
- 16:51:42
- Борьба за кресла в местных и региональных советах Украины начнется 11 сентября далее »
- 14:58:23
- Один милиционер погиб, 25 ранены в результате взрыва в Худжанде далее »
- 14:29:38
- Медведев призвал Баку и Ереван продолжать решать проблему Нагорного Карабаха далее »
- 13:37:39
- Россия и Азербайджан подписали договор о государственной границе далее »
- 13:11:28
- Лавров не слышал слов Лукашенко об инциденте у посольства РФ, но увидел в них кощунство далее »
- 12:55:24
- Медведев призывает к новым идеям и проектам в экономическом сотрудничестве с Баку далее »
- 11:42:11
- Силовики подозревают, что к взрыву в Худжанде причастны ИДУ и «Аль-Каида» далее »
- 11:06:21
- Комиссия по расследованию взрыва в Худжанде создана в Таджикистане далее »
- 10:53:23
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- 16:57:14
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- 16:04:24
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- Акаев считает, что Москва проигнорирует указ о лишении его неприкосновенности далее »
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- Курс России в отношении Южной Осетии выстрадан и неизменен, заявляет Медведев далее »
- 13:19:27
- Экс-президент Киргизии Акаев лишен неприкосновенности за стрельбу по демонстрантам и передачу земель Казахстану и Китаю далее »
- 11:26:33
- Представители России примут участие в полицейской миссии ОБСЕ в Киргизии, заявляют в Бишкеке далее »
- 11:14:46
- Ввоз молдавского вина в Россию не запрещен - Роспотребнадзор далее »
- 16:42:24
- Лукашенко предлагает России дополнительную помощь в тушении пожаров далее »
- 15:02:30
- Медведев проведет в Сочи переговоры с Кокойты далее »
- 14:27:03
- Соотечественники в Киргизии требуют найти и наказать погромщиков православного кладбища далее »
- 12:34:08
- Русские и латыши в целом согласны, что Латвия идет в тупик далее »
- 16:34:15
- Абхазия и Южная Осетия находятся под защитой российских средств ПВО далее »
- 15:45:52
- Кишинев называет ошибочной позицию Москвы, раскритиковавшей награждение карателей далее »
- 14:12:53
- США не будут создавать новых военных баз в Центральной Азии - дипломат далее »
- 14:01:28
- Медведев поблагодарил Януковича за тушение пожаров и предложил помочь тушить их на Украине далее »
- 12:16:42
- Монумент Независимости на Майдане могут снести далее »
- 12:02:42
- Переименованием милиции озаботились на Украине, слово «полиция» не имеет шансов далее »
- 17:03:03
- Задержан Игорь Чудинов, бывший при Бакиеве премьером Киргизии далее »
- 16:34:07
- Украина обещает, что вернет $2 млрд российскому банку до конца года далее »
- 12:59:57
- США построят учебный центр для национальной гвардии Таджикистана далее »
- 12:52:41
- США построят тренировочный центр для киргизских военных далее »
- 18:13:16
- Янукович поручил Тигипко удержать цены на хлеб далее »
- 17:29:56
- Цены на школьные товары на Украине будут сбивать ярмарками далее »
- 16:43:11
- Задержаны молодые люди, планировавшие взрывать маршрутки в Киеве далее »
- 13:42:59
- Жителям Украины будут повышать цену на газ каждые полгода, в следующий раз – в апреле далее »
- 17:19:18
- «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» за июль далее »
- 14:17:21
- Путин требует улучшить работу таможни на границах с Абхазией и Южной Осетией далее »
- 13:44:15
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- 17:37:01
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- 16:55:19
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- 16:13:48
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- 15:47:08
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- 15:25:46
- Милиция под Бишкеком стучит дубинками по щитам, митингующие кричат и свистят далее »
- 14:21:24
- Награждение карателей в Молдавии подрывает усилия по урегулированию на Днестре – МИД России далее »
- 13:07:16
- В Южной Осетии ждут президентов Никарагуа и Венесуэлы, а также Диего Марадону далее »
- 12:08:57
- Тушить пожары в России помогают Украина, Армения и Азербайджан, ожидается помощь из Белоруссии далее »
- 11:41:09
- Сторонники экс-кандидата в президенты Киргизии митингуют в Бишкеке, власти опасаются переворота далее »
- 11:27:41
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- 11:03:57
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- 10:57:21
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- 13:02:46
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- 12:38:20
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- 12:20:37
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- 13:10:36
- Коалиция в Верховной Раде растет день ото дня, в ее составе уже 240 депутатов далее »
- 12:54:16
- Парламент Украины не стал обсуждать вопрос о вхождении страны в ЕЭП далее »
- 12:43:55
- БЮТ требует себе новых мест в комитетах Верховной Рады далее »
- 16:07:15
- Теневое правительство Тимошенко будет смотреть на работу реального кабмина далее »
- 15:38:34
- Власти Украины не против памятника Сталину и парадов УПА в День Победы далее »
- 12:43:06
- Азаров поручил каждый день готовить изменения в газовые контракты с Россией далее »
- 12:23:07
- Очередной депутат БЮТ присоединился к коалиции, увеличив ее до 239 человек далее »
- 12:09:22
- Вице-премьера Украины допросят по делу об отравлении Ющенко далее »
- 14:52:24
- Российские соотечественники выражают соболезнования в связи с терактами в Москве далее »
- 13:54:09
- Русскую школу во Львове испачкали красками цветов украинского флага далее »
- 13:21:39
- Депутаты-необандеровцы не смогли уволить Табачника с поста министра далее »
- 12:27:36
- Коалиция в Верховной Раде пополнилась тремя народными депутатами далее »
- 16:38:03
- Президент Армении: Скорбим вместе с россиянами далее »
- 16:10:40
- Премьер Молдавии соболезнует Путину в связи с терактами в Москве далее »
- 14:38:41
- Ереван опровергает данные о гибели в Москве двух граждан Армении далее »
- 14:16:37
- Президент Азербайджана потрясен известием о взрывах в московском метро далее »
- 14:01:14
- Главы МИД Грузии и Литвы надеются, что организаторы терактов в Москве будут наказаны далее »
- 13:54:09
- Лукашенко соболезнует в связи с терактами в Москве далее »
- 13:18:26
- Выходцы из Армении погибли в московском метро; Тбилиси, Киев и Минск проверяют данные о своих гражданах далее »
- 12:05:33
- Янукович соболезнует в связи с терактами в московском метро далее »
- 15:36:57
- Визит Азарова в Москву критикуют и в Блоке Тимошенко, и в Компартии Украины далее »
- 14:42:34
- Азаров намерен закупать в России столько газа, сколько требует экономика Украины далее »
- 14:23:53
- Москва не считает политическим иск Минска по вопросу о нефтяных пошлинах далее »
- 13:04:46
- Москва разрешила чартерные авиарейсы из Тбилиси на Пасху далее »
- 12:29:21
- Россия решила выделить Абхазии 10 млрд в течение трех лет далее »
- 18:44:03
- Не упустить шанс! далее »
- 17:07:29
- Азаров и Миллер обсудили подготовку к зиме далее »
- 15:16:06
- Янукович призвал к пересмотру военной доктрины Украины далее »
- 14:56:29
- Грузинские шпионы получили в России от 11 до 15 лет строгого режима далее »
- 14:47:21
- Белоруссия подала в суд на Россию из-за нефтяных пошлин далее »
- 13:21:39
- В Москве проходит международная конференция «Россия и Украина: новые горизонты взаимоотношений» далее »
- 17:29:08
- Севастопольцы митинговали против роста тарифов и просили отправить Куницына в Афганистан далее »
- 17:10:19
- Янукович собирается в Минск далее »
- 14:31:20
- Рост ВВП Украины в 2010 году может составить от 3 до 6% далее »
- 13:18:50
- Украинский дубляж фильмов продолжит ужасать Семиноженко далее »
- 12:34:06
- Табачник будет отвечать за гуманитарное сотрудничество с Россией, Хандогий – за Черноморский флот далее »
- 12:18:22
- Янукович назначил своего представителя в Верховной Раде далее »
- 14:28:14
- Янукович поручил активизировать работу с Россией по энергетике, транспорту и космосу далее »
- 12:22:13
- Министр Табачник обещает вернуть русский язык в школы и вузы Украины далее »
- 16:07:18
- Янукович хочет назначить оставшихся губернаторов до конца недели далее »
- 15:26:07
- Указы по Бандере и Шухевичу отменят до 9 мая - СМИ далее »
- 14:47:24
- Украинская делегация во вторник летит в Москву, чтобы пересмотреть газовые контракты далее »
- 14:34:04
- Сдать в управление трубу – все равно, что сдать в управление Украину, заявляет Тимошенко далее »
- 14:15:23
- Военные США довольны своими грузинскими учениками – посол далее »
- 13:39:17
- Неконституционность новой коалиции будет означать досрочные выборы в Раду, считают в БЮТ далее »
- 17:06:47
- Россия снизит Украине цену на газ, если Черноморский флот останется в Крыму далее »
- 16:11:26
- Кабинет Азарова освятили, что избавиться от «ауры», оставшейся после Тимошенко далее »
- 14:19:44
- Власти Украины хотят избежать роста тарифов на газ, отдав ГТС в концессию далее »
- 13:10:13
- Необандеровцы вывели в центр Киева около 600 человек далее »
- 12:33:13
- Янукович назначил 14 губернаторов далее »
- 11:44:27
- Табачник не уйдет в отставку и не изменит своих политических взглядов далее »
- 13:44:47
- Новый командующий ВМС Украины представлен в Севастополе далее »
- 12:55:49
- Парламентская ассамблея «Восточного партнерства» отложена из-за Белоруссии далее »
- 17:23:16
- Герман пристроила сына заместителем министра далее »
- 16:12:54
- Тимошенко обвиняет новые власти Украины в наступлении на свободу слова далее »
- 15:28:55
- Экстремисты, переправлявшие оружие из Грузии и готовившие теракты, задержаны в Азербайджане далее »
- 14:44:07
- Медведев посетит Украину в мае, подтверждают в Кремле далее »
- 14:30:45
- Украина намерена активно участвовать в создании ГЛОНАСС далее »
- 14:04:25
- Медведев посетит Украину 17-18 мая, заявляют в Киеве далее »
- 13:32:07
- Партия регионов поменяла руководство Крыма далее »
- 13:15:19
- Замглавы администрации Януковича не против оставить Бандеру героем Украины далее »
- 13:00:36
- Замглавы администрации Януковича вместе с необандеровцами хочет отставки Табачника далее »
- 12:45:47
- Госдолг Украины пока не дотягивает до ВВП далее »
- 16:44:25
- Тимошенко не захотела быть теневым премьером, предложив на этот пост соратника далее »
- 16:28:23
- Приезд вице-премьера Колесникова заставил львовских чиновников заговорить по-русски далее »
- 14:53:42
- БЮТ присоединился к требованию необандеровцев об отставке Табачника далее »
- 14:13:38
- Легионеры СС и их последователи возложили цветы к памятнику Свободы в Риге далее »
- 13:27:52
- Латышских легионеров СС вспоминают в Риге, есть задержанные далее »
- 13:08:41
- Стали известны имена «конкурентоспособных» депутатов от БЮТ и НУНС далее »
- 15:23:03
- Провокация «Имеди» нанесла ущерб безопасности на Кавказе – МИД России далее »
- 15:02:02
- Модификации российского Су-25 приняты на вооружение украинской армии далее »
- 14:35:51
- Внук Бандеры пытается в шутку торговаться с Януковичем о награде деда далее »
- 13:38:50
- Тимошенко просит потенциальных союзников не ругаться друг с другом далее »
- 13:13:21
- МИД Грузии считает справедливой реакцию международного сообщества на сюжет «Имеди» далее »
- 15:52:34
- Поддержавшие коалицию члены БЮТ и НУНС назвали себя конкурентоспособными далее »
- 15:17:03
- В Партии регионов не видят перспектив для отставки министра образования Табачника далее »
- 15:02:04
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- 14:39:42
- Янукович намерен вернуть профессионалов в правоохранительные органы далее »
- 13:55:52
- Тимошенко хочет, чтобы правительство выполнило ее обещание по советским вкладам далее »
- 17:02:27
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- 16:42:34
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- 16:35:08
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- 14:15:14
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- 13:49:41
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- 12:32:36
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- 11:58:46
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- 11:29:41
- В Верховной Раде объявлено о создании новой коалиции далее »
- 15:13:22
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- 14:57:55
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- 13:50:04
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- 12:23:17
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- 15:37:27
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- 14:19:18
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- 14:03:16
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- 12:24:27
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- 13:58:44
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- 15:51:28
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- 15:42:15
- Азаров видит премьером представителя Партии регионов, а однопартийцы - Азарова далее »
- 15:29:53
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- 14:51:01
- Парламент Украины отправил в отставку правительство Тимошенко далее »
- 14:20:24
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- 13:18:23
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- 13:10:45
- Вместо «уникального прорыва» у Тимошенко вышел «катастрофический провал» - Партия регионов далее »
- 11:44:57
- Парламент Украины решит вопрос об отставке Тимошенко далее »
- 17:03:11
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- 16:53:23
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- 16:21:57
- Зурабов вновь заговорил на украинском, вручая верительные грамоты Януковичу далее »
- 16:09:54
- Тимошенко считает незаконным объявление об отсутствии коалиции в Раде далее »
- 15:40:11
- Янукович может предложить Тигипко пост секретаря СНБО - СМИ далее »
- 14:31:22
- Большинство для отставки Тимошенко в Раде есть, заявляют в Партии регионов далее »
- 13:03:52
- Коалиции в Верховной Раде нет - Литвин далее »
- 12:22:01
- Лидеры фракций Верховной Рады удалились, чтобы решить судьбу коалиции далее »
- 11:51:50
- Янукович потребует в Москве пересмотра соглашений по газу далее »
- 17:24:15
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- 16:55:53
- Таллин недоволен решением Москвы о высылке консула Эстонии из Петербурга далее »
- 16:06:04
- Евроинтеграция – ключевой приоритет для Украины, считает Янукович далее »
- 14:40:47
- Янукович хочет новых переговоров о будущем Украины и НАТО далее »
- 14:23:22
- Януковичу в Брюсселе заявили, что Европа хочет дружбы Украины с Россией далее »
- 13:58:09
- Киев обещает вовремя заплатить России за газ далее »
- 13:23:39
- Бывший соратник Тимошенко задержан по делу об «охоте на человека» далее »
- 12:44:36
- Партия регионов хочет отставки Тимошенко в среду далее »
- 12:22:43
- Тимошенко хочет, чтобы Верховная Рада поскорее решила вопрос о ее отставке далее »
- 13:49:59
- Перед вхождением в Таможенный союз Украине придется вступить в ЕврАзЭС далее »
- 16:21:16
- Выступление Президента Украины Виктора Януковича в Верховной Раде Украины далее »
- 15:28:59
- Янукович подписал свой первый президентский указ далее »
- 13:30:14
- К.Затулин: СБУ выполняла в отношении меня поручение бывшего президента Ющенко далее »
- 12:45:56
- Президент Янукович присягнул на верность украинскому народу далее »
- 17:03:31
- Ющенко завещает Януковичу делать из населения нацию далее »
- 16:18:58
- Тимошенко требует аннулировать свыше миллиона голосов избирателей далее »
- 15:25:12
- Тимошенко сложно судиться с ЦИК, когда все поздравляют Януковича далее »
- 14:58:39
- Пропорциональная система выборов оспорена в Конституционном суде Украины далее »
- 14:43:47
- Медведев поручил продолжить работу с Украиной по Таможенному союзу далее »
- 13:43:04
- Суд запретил прямую трансляцию заседания по иску Тимошенко к ЦИК далее »
- 13:21:04
- Янукович считает недопустимым соседство партийных и государственного флагов далее »
- 13:08:04
- ВАСУ решает, показывать ли в прямом эфире рассмотрение иска Тимошенко к ЦИК далее »
- 12:50:23
- Суд начал рассмотрение иска Тимошенко против итогов выборов президента далее »
- 12:28:39
- Тимошенко пришла в суд, который рассмотрит иск об отмене итогов выборов далее »
- 12:14:09
- Янукович перестал быть депутатом далее »
- 12:07:31
- Партия регионов требует возбудить дело в связи с давлением на суд со стороны Тимошенко далее »
- 16:48:55
- Ринат Ахметов не сомневается, что суд оставит Януковича победителем выборов далее »
- 16:15:32
- Коалиция в Раде перестанет существовать, если до 2 марта не будет 226 подписей – Партия регионов далее »
- 15:26:57
- Дело о взятках экс-премьера Украины Лазаренко, полученных от Тимошенко, было тайно закрыто далее »
- 15:09:22
- Ющенко сделал героем Украины депутата, наградил орденами глав Нацбанка и СБУ далее »
- 14:48:26
- Тимошенко придет в суд на рассмотрение иска об отмене результатов выборов далее »
- 14:38:03
- В Партии регионов уверены, что парламент не отменит инаугурацию Януковича далее »
- 13:05:58
- Дипломаты России и Украины высказались за наращивание контактов далее »
- 12:18:12
- Ющенко пристроил себя, брата и соратников в наблюдательный совет «Художественного арсенала» далее »
- 14:10:03
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- 13:05:25
- Спикер Верховной Рады хочет узнать, есть ли в парламенте коалиция далее »
- 12:13:00
- Госдума приняла заявление в связи с 200-летием единения Абхазии и России далее »
- 17:56:31
- Тимошенко пришла в суд, чтобы оспорить итоги выборов далее »
- 16:48:55
- Фильм «Мы из будущего-2», где показаны зверства бандеровцев, запрещен на Украине далее »
- 16:05:00
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- 15:48:14
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- 15:32:57
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- 15:18:14
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- 14:59:16
- Ющенко не придет на инаугурацию Януковича, но встретится с ним на работе далее »
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- 15:46:40
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- 14:46:24
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- 17:16:24
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- 15:48:00
- Медведев поздравил Януковича с успехом на выборах президента Украины далее »
- 14:34:16
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- 14:20:22
- Затулин поздравил Януковича с победой на президентских выборах далее »
- 12:33:34
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- 12:10:48
- В Партии регионов смеются над неспособностью Тимошенко признать поражение далее »
- 10:56:53
- Польша отозвала посла из Минска из-за конфликта двух союзов поляков далее »
- 10:42:34
- Тимошенко не признает победу Януковича и не исключает третьего тура - СМИ далее »
- 10:23:51
- Разрыв между Янковичем и Тимошенко – более 3% далее »
- 12:09:41
- Украинские выборы: Янукович побеждает далее »
- 23:44:48
- Янукович считает, что победил, и обещает учесть интересы голосовавших за Тимошенко далее »
- 23:07:40
- Штаб Тимошенко разослал по областям образец жалобы на результаты выборов (документ) далее »
- 22:47:43
- Ахметов планирует много раз уйти из политики и сомневается в возможности коалиции в Раде далее »
- 22:22:16
- Тимошенко призывает свою команду на местах бороться за каждый протокол далее »
- 22:03:18
- Говорить о победителе на выборах президента Украины рано, заявляют в БЮТ далее »
- 21:10:20
- Отрыв Януковича от Тимошенко составляет до 6 % голосов - опросы далее »
- 22:44:18
- Майдан дождался грузина с тротилом далее »
- 14:51:47
- Зурабов после разговора с Януковичем проигнорировал журналистов далее »
- 14:19:58
- Провокацию против Януковича готовит не ФСБ, а политтехнолог из Израиля по заказу Березовского далее »
- 13:40:44
- Янукович после избрания займется исцелением Украины – Герман далее »
- 13:09:14
- Внутренние войска по приказу Ющенко возьмут в кольцо ЦИК Украины далее »
- 18:04:05
- В Партии регионов заявляют, что Тимошенко может снять свою кандидатуру далее »
- 17:19:57
- Президенты и премьеры по указу Ющенко будут чтить память жертв «голодоморов» далее »
- 17:06:44
- Ющенко подписал закон Лавриновича, чтобы Тимошенко не сорвала выборы далее »
- 16:09:37
- Янукович и в президенты хочет на два срока далее »
- 15:54:58
- Народ не пойдет на майдан, уверен Янукович далее »
- 15:31:48
- Ющенко подписал изменения в закон о выборах президента далее »
- 13:49:45
- Тимошенко поведет сторонников на улицы, если Ющенко подпишет закон о выборах далее »
- 13:37:08
- Тимошенко заявляет, что Партия регионов создала коалицию в Верховной Раде далее »
- 13:12:05
- Запрет Тимошенко на русский язык не соответствует конституции – КС Украины далее »
- 12:51:03
- Тимошенко лжет, заявляя о недемократичности поправок в закон о выборах – Партия регионов далее »
- 18:33:36
- Верховная Рада изменила закон о выборах президента Украины далее »
- 17:40:10
- Кучма в Днепропетровске заявляет, что агитирует за Януковича далее »
- 17:06:01
- Партия регионов осуждает Ющенко за шпионский скандал с Россией далее »
- 16:22:27
- Партия регионов обвиняет «оранжевых» в затягивании рассмотрения закона о выборах далее »
- 16:08:07
- Обращение Константина Затулина к участникам I съезда движения «Русское единство» (Республика Крым) далее »
- 15:48:45
- Ющенко отложил заседание СНБО, где хотели обсудить второй тур выборов далее »
- 15:34:28
- Сахар мешает Тимошенко стать президентом далее »
- 15:12:28
- Саакашвили призвал своих боевиков покинуть Украину далее »
- 14:52:30
- В Дагестане ликвидирован террорист, действовавший по заказу Грузии далее »
- 12:35:21
- Янукович предупредил лженаблюдателей, чтобы не совались в Донецк далее »
- 11:48:51
- Депутаты Партии регионов и БЮТ сошлись врукопашную далее »
- 18:10:16
- Затулин заявляет, что в спецслужбах Украины в открытую действуют сотрудники ЦРУ далее »
- 16:47:37
- Ющенко с командой сходил в музей Бандеры далее »
- 16:22:28
- Янукович на посту президента намерен заняться отставкой Тимошенко далее »
- 15:59:48
- Янукович обещает свободное использование русского языка и реформу школы далее »
- 15:47:46
- Политическим силам запретили проводить акции на Майдане в Киеве далее »
- 15:22:33
- СБУ рапортует о задержании российских шпионов далее »
- 12:19:24
- Бандеровцы разрисовали краской памятник Екатерине II в Одессе далее »
- 17:24:39
- Янукович выставит народное ополчение против иностранных боевиков Тимошенко далее »
- 17:01:56
- СНБО Украины обсудит второй тур и чрезвычайную ситуацию в Калуше далее »
- 15:54:39
- Партия регионов хочет уволить главу Верховного суда Украины далее »
- 15:34:12
- Янукович не пойдет слушать ложь Тимошенко о том, что ее поддержал Тигипко далее »
- 15:08:18
- Партия регионов созывает Верховную Раду, заявляют в БЮТ далее »
- 14:52:36
- Подписано соглашение о безвизовом режиме между Россией и Южной Осетией далее »
- 14:38:39
- Власти Киева выбирают, какую улицу назвать именем Бандеры далее »
- 14:18:34
- Партия регионов готовится дать отпор провокациям Тимошенко далее »
- 14:02:54
- Янукович обещает судный день Тимошенко и «оранжевым» далее »
- 12:15:58
- Патриарх Кирилл молится об исходе президентских выборов на Украине далее »
- 18:00:02
- Тимошенко и Янукович радуют оговорками далее »
- 15:18:43
- Суд отменил назначение Луценко и.о. министра внутренних дел Украины далее »
- 14:07:44
- Ющенко официально признал пособников фашистов борцами за независимость Украины далее »
- 13:46:02
- Тимошенко все-таки сменила руководителя комбината «Украина» далее »
- 13:10:45
- Ющенко и Тимошенко снова вместе далее »
- 17:14:58
- В Партии регионов – большой конкурс на пост премьера, уверяет Азаров далее »
- 17:02:09
- Тимошенко встанет в один ряд с Меркель и Саркози назло Партии регионов, уверены в БЮТ далее »
- 16:38:42
- Избирательные бюллетени на «Украине» напечатают под присмотром старого директора далее »
- 16:09:37
- Черномырдин приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими политиками далее »
- 15:45:48
- Главам парламента и правительства Крыма грозит отставка из-за министра с фальшивым дипломом далее »
- 15:29:26
- Грузия утвердила стратегию и готовит план против Абхазии и Южной Осетии далее »
- 14:37:08
- Тигипко не хуже Ющенко мог бы говорить о Бандере, но не решил этого делать далее »
- 13:54:35
- Киевский апелляционный суд, рассматривающий дела о выборах, оказался в центре скандала далее »
- 17:47:05
- Зурабов привез митрополиту Владимиру послания от Медведева и Путина далее »
- 16:10:41
- Тигипко готов пойти премьером хоть к Тимошенко, хоть к Януковичу далее »
- 15:05:24
- Партия регионов хочет привлечь к ответственности Луценко в связи с захватом комбината «Украина» далее »
- 14:06:26
- На Украине подают иски и жгут паспорта в связи с присвоением Бандере звания героя далее »
- 13:19:26
- Против грузинских «наблюдателей» в Донецке завели уголовное дело далее »
- 12:52:39
- Тимошенко ждет поддержки от Тигипко в ответ на официальное предложение поста премьера далее »
- 12:33:17
- МИД России называет одиозным указ Ющенко о награждении Бандеры далее »
- 18:13:59
- Захват комбината «Украина» – репетиция Тимошенко перед вторым туром, считают в Партии регионов далее »
- 17:29:19
- Комбинат «Украина» будут стеречь внутренние войска и СБУ, возглавит предприятие один из заместителей директора далее »
- 15:26:14
- Верительные грамоты Зурабова содержат имя Ющенко - СМИ далее »
- 13:52:14
- Назначенный Ющенко глава Харьковской области поддержал Тимошенко далее »
- 13:37:03
- СНБО Украины обсуждает захват комбината, где печатают избирательные бюллетени далее »
- 12:23:45
- Зурабов прибыл в Киев далее »
- 12:08:51
- На Украине идет захват предприятия, где печатают избирательные бюллетени далее »
- 17:06:29
- Путин призывает не допускать «украинизации» политической жизни России далее »
- 15:35:57
- Присвоение Бандере звания героя – шаг к еще большему расколу Украины, считают в Партии регионов далее »
- 13:56:18
- Ющенко дал Бандере героя Украины и обещает вернуться далее »
- 13:43:17
- Россия надеется на улучшение отношений с Украиной после выборов далее »
- 12:56:02
- Тигипко может рискнуть имиджем и согласиться на премьерство далее »
- 12:46:14
- Партия регионов может создать коалицию в Раде сразу после выборов президента далее »
- 15:32:09
- Янукович: Тимошенко ведет себя так, будто не она премьер-министр далее »
- 12:50:51
- Лидеры России, Азербайджана и Армении обсудят в Сочи Нагорный Карабах далее »
- 15:50:12
- Тимошенко предложила Тигипко пост премьер-министра далее »
- 15:23:35
- Ющенко хочет остаться в политике и мечтает о выборах в парламент далее »
- 10:38:26
- ЦИК Украины: Янукович – 35,32% , Тимошенко – 25,05% далее »
- 17:00:13
- Медведев направил Зурабова в Киев далее »
- 15:33:19
- Лавров хочет, чтобы новый президент Украины не вносил в отношения ничего искусственного далее »
- 13:24:45
- Блоку Тимошенко вновь не дали изменить закон о выборах далее »
- 13:12:25
- Верховная Рада уволила члена ЦИК, на которого рассчитывали в БЮТ далее »
- 12:07:52
- Тимошенко пообещает Тигипко кресло премьера и половину министерских постов - СМИ далее »
- 10:12:55
- Янукович сохраняет 10-проценный отрыв от Тимошенко после обработки 99,78% бюллетеней далее »
- 14:20:22
- Затулин поздравил Януковича с убедительной победой в первом туре далее »
- 14:12:09
- Взрыв в больнице Луганска унес жизни как минимум пяти человек далее »
- 13:14:39
- Отрыв Януковича от Тимошенко после обработки 88% бюллетеней составляет 10,5% далее »
- 13:07:32
- В больнице Луганска взорвался кислород, есть жертвы далее »
- 11:46:10
- Янукович лидирует на выборах президента Украины с отрывом от Тимошенко в 11% голосов далее »
- 21:25:55
- Разрыв между Януковичем и Тимошенко составляет от 4 до 11,5 % - опросы далее »
- 21:04:59
- Янукович набирает до 70% голосов на востоке Украины далее »
- 20:57:58
- ЦИК Украины заявляет об отсутствии массовых нарушений, МВД усиливает патрулирование далее »
- 17:12:11
- Боевиков Саакашвили размещают в гостинцах Донецка – Партия регионов далее »
- 16:17:45
- Тысячи боевиков Саакашвили прибыли на Украину, чтобы поддержать Тимошенко далее »
- 14:31:28
- Саакашвили не поддерживает своего кума Ющенко на выборах президента Украины далее »
- 17:58:30
- Тимошенко обещает выгнать Черноморский флот и поддерживает целостность Грузии далее »
- 17:45:23
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- 17:18:32
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- 16:43:04
- СБУ и МИД Украины уже ищут, с кого бы взять денег за «голодомор» далее »
- 16:17:29
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- 16:05:44
- Тимошенко обещала западным СМИ референдум о вступлении в НАТО далее »
- 15:37:18
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- 15:05:55
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- 12:16:10
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- 16:57:27
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- 15:29:59
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- Готовится законопроект, определяющий понятие «соотечественник за рубежом» - Медведев далее »
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- 18:14:52
- Ющенко боится, что если его не изберут, Партия регионов и БЮТ демонтируют демократию далее »
- 16:56:40
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- 15:56:38
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- 15:20:51
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- 13:12:43
- БЮТ торопит Раду с рассмотрением закона о выборах президента Украины далее »
- 17:01:55
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- 16:44:30
- Условия Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана согласованы далее »
- 15:58:45
- Белоруссию надо называть Белоруссией - эксперт далее »
- 15:04:35
- Ющенко требует расследовать гибель гражданина Украины на границе с Россией далее »
- 14:12:51
- Лукашенко призывает Россию и Казахстан отказаться от эгоизма в Таможенном союзе далее »
- 13:23:08
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- 12:57:28
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- 16:23:59
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- 15:44:56
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- 15:34:37
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- 15:52:51
- Партия регионов претендует на посты президента и премьера Украины далее »
- 14:54:12
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- 13:04:02
- В Москве предлагают Киеву задуматься над последствиями запретов на въезд для российских граждан далее »
- 12:32:23
- Власти Украины оскорбляют память миллионов погибших в борьбе с фашизмом – МИД России далее »
- 12:02:07
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- 16:02:00
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- 16:59:06
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