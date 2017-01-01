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Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

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Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

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Реформа полномочий в Казахстане

Реформа полномочий в Казахстане  далее »
26.01.2017
11:35:02
Нурсултан Назарбаев объявил о реформе системы власти в Казахстане далее »
25.01.2017
17:08:19
Лавров и Мамедъяров обсудили в Москве урегулирование карабахского конфликта далее »
16:52:51
Шойгу поручил усилить войска на юге России из-за конфликта на Украине далее »
12:03:47
В Литву прибыли первые военные батальона НАТО далее »
11:56:20
Президент Молдавии призвал ко всенародному референдуму по Приднестровью далее »
24.01.2017
13:54:41
В Санкт-Петербурге состоялась видеоконференция «Российско-молдавские духовные связи» далее »
12:58:59
Медведев обсудит с премьером Армении интеграционное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС далее »
12:54:33
Киргизия перейдет на техрегламенты ЕАЭС к августу 2017 года далее »
12:51:28
Россия и Таджикистан значительно продвинулись в решении вопросов безопасности далее »
12:38:35
Премьер Эстонии признал невозможность решить проблему безгражданства далее »
11:07:59
Украина запросила у России список граждан, получивших паспорта РФ далее »
23.01.2017
15:22:34
Лавров заявил, что Порошенко увиливает от обязательств по Минским соглашениям далее »
14:25:06
Зрители программы «Русский вопрос» беспокоятся её отсутствием в эфире далее »
13:43:17
Литве не удалось найти признаки госизмены в отдыхе школьников в России далее »
13:34:10
Додон решил убедиться в готовности НАТО признать нейтралитет Молдавии далее »
13:29:28
В Астане стартовали переговоры по сирийскому урегулированию далее »
11:38:53
Впервые состоится татарская секция в рамках Рождественских чтений далее »
20.01.2017
15:28:54
В Румынии отреагировали на заявления Додона в Москве далее »
12:49:57
Горбачев отказался участвовать в процессе по событиям 1991 года в Литве далее »
12:45:21
Порошенко объявил о закрытии фабрики Roshen в России далее »
11:35:23
Украинские граждане принимают гражданство РФ далее »
11:28:07
ОБСЕ будет содействовать активизации политических переговоров по урегулированию приднестровского конфликта далее »
19.01.2017
13:49:53
Россияне смогут ездить в Армению без загранпаспортов далее »
13:47:27
Грузинская оппозиция поставила вопрос об ответственности правительства за контракт с Газпромом далее »
13:31:01
В президентских выборах в Туркменистане будут участвовать 9 кандидатов далее »
13:28:26
В Узбекистане создадут Центр русского языка далее »
13:20:00
Верховная Рада разрешила иностранным военным находиться в стране с оружием далее »
18.01.2017
15:51:02
Нагорный Карабах перейдет на президентскую форму правления далее »
15:48:18
"Нафтогаз" отказался выплачивать "Газпрому" 5,3 млрд долларов далее »
14:54:58
Путин: Сотрудничество России с Молдовой зависит от ассоциации с Евросоюзом далее »
14:46:15
Депутат Затулин встретился с избирателями, задал вопросы Минздраву и выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »
12:08:17
МИД Украины возмущен заявлениями Ле Пен по Крыму далее »
16.01.2017
15:04:24
В Киргизии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы далее »
12:20:18
В Казахстане задержали бывшего замглавы администрации президента далее »
11:49:47
Власти Крыма подготовили проект резолюции о нарушении Киевом прав человека далее »
11:47:26
Путин и Додон обсудят приднестровскую проблему далее »
11:39:16
В Минске проходит первое в году заседание контактной группы далее »
13.01.2017
14:03:54
17 января в Институте стран СНГ состоится круглый стол посвященный годовщине Переяславской Рады далее »
12:04:25
В третий раз Беларусь и Литва попытаются договориться по вопросу БелАЭС далее »
11:57:56
Оппозиция Киргизии создает «теневое правительство» далее »
11:45:40
В Нарву переселят 100 эстонцев для стимулирования изучения госязыка далее »
11:14:39
На Украине намечается судебный фарс над офицерами ЧФ далее »
12.01.2017
18:14:27
В Госдуме предложили упростить процедуру принятия гражданства для носителей русского языка и русской культуры далее »
17:41:23
В Москве откроется представительство президента ПМР в РФ далее »
13:00:44
В Казахстане создадут рабочую группу по перераспределению власти далее »
12:55:47
Азербайджан внес в «черный список» 180 иностранных журналистов далее »
11:55:12
Байден и Порошенко проведут прощальную встречу 15 января далее »
11:21:50
Заместитель директора Института стран СНГ В.В. Евсеев посетил Институт кавказских исследований в Тегеране далее »
11.01.2017
15:18:06
Россия и Турция: ценностные основания стратегического партнерства далее »
13:21:48
Додон приедет в Москву 16 января, чтобы встретиться с Путиным далее »
13:15:01
МИД Казахстана подтвердил предоставление площадки для переговоров по Сирии далее »
13:06:53
МИД Белоруссии опубликовал указ о безвизовом въезде для граждан 80 стран далее »
12:25:45
Глава Донецкой обладминистрации запретил сотрудникам говорить по-русски далее »
11:27:17
Украинцы выбрали Крым для новогоднего отдыха далее »
10.01.2017
17:50:27
В Кремле прокомментировали решение Белоруссии ввести безвизовый режим далее »
17:46:33
Савченко опубликовала списки украинских военнопленных далее »
16:50:01
О ветеранах замолвили слово далее »
12:59:58
Молдавская Партия "Правые" призывает признать унионизм конституционным далее »
10:56:11
Константин Затулин выразил соболезнование послу Ирана в связи со смертью Али Акбара Хашеми Рафсанджани далее »
09.01.2017
14:58:10
В Латвию в конце февраля прибудет бронетанковая рота США далее »
14:55:22
ФАС России озвучила рост цены транзита нефти через Белоруссию далее »
14:41:00
Партия Саакашвили раскололась далее »
13:29:34
Кишинев и Тирасполь сошлись во мнениях по поводу военного присутствия РФ далее »
12:22:57
Азаров назвал реальным создание правительства Украины в изгнании далее »
05.01.2017
15:30:56
Российское гражданство для носителей русского языка далее »
15:25:38
Константин Затулин выразил соболезнования родным и близким Героя СССР, лётчика-космонавта И.П.Волка далее »
30.12.2016
16:13:01
В Одессе открыли мемориальную доску оборонявшему город капитану Мезенцеву далее »
14:41:25
Назарбаев поручил МИД Казахстана готовиться к переговорам по Сирии далее »
14:22:44
Эдуард Кокойты предложил совместить проведение выборов в РЮО с референдумом о переименовании в Республику Алания далее »
14:20:35
Киев официально разрешил военным сбивать самолеты - в первую очередь в Донбассе далее »
12:48:34
Экс-министр обороны Молдавии намерен основать политическую партию далее »
12:00:04
Поздравление Константина Затулина с наступающим Новым Годом далее »
29.12.2016
13:14:03
Россия сожалеет о задержках в работе по таможенному соглашению с Грузией далее »
12:56:18
Второй Российский центр науки и культуры открылся в Оше далее »
12:47:55
Половина украинцев хочет досрочно выгнать Порошенко и Раду далее »
12:33:23
Ереван сообщил о гибели троих военнослужащих в бою на границе с Азербайджаном далее »
10:24:02
В МИД РФ ожидают урегулирование молдо-приднестровского вопроса далее »
28.12.2016
16:30:50
Москва призвала Киев не допустить торгово-экономической блокады Донбасса далее »
15:34:46
Прокурором Крыма стал бывший зампрокурора Москвы далее »
15:23:09
Глава МИД Сергей Лавров ответил на запрос Константина Затулина по вопросу прав всех неграждан Латвии и Эстонии на безвизовый въезд в Россию далее »
13:08:14
В тайных тюрьмах Украины содержатся 100 сторонников ДНР далее »
12:43:14
Президент Киргизии одобрил изменение Конституции далее »
27.12.2016
14:31:24
Суд в Москве признал события в Киеве в 2014 году госпереворотом далее »
14:26:16
Таможенный кодекс ЕврАзЭС почти подписан далее »
13:57:22
Белоруссия намерена в ближайшие годы вступить в ВТО далее »
13:20:00
Казахстан надеется на скорейшее решение Россией и Украиной вопроса по Крыму далее »
13:13:37
Президент Молдавии отправил в отставку проНАТОвского Министра обороны далее »
26.12.2016
17:53:03
Киргизия не подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭс далее »
13:31:40
Президент Додон представил команду своих советников далее »
12:36:05
РФ может начать беспошлинные поставки бензина в Казахстан далее »
12:30:59
Центризбирком Туркмении начинает регистрацию кандидатов в президенты далее »
12:21:46
Лукашенко не приедет на саммиты ЕАЭС и ОДКБ далее »
23.12.2016
13:25:45
Константин Затулин в ходе визита делегации Госдумы встретился с Президентом Армении далее »
12:42:47
"Газпром" проработает варианты своей защиты после решения суда Литвы далее »
12:40:40
Киевский суд разрешил обыскать Кремль далее »
12:37:40
Киргизия выступает за вступление Ирана в ШОС далее »
11:47:46
Дмитрий Рогозин примет участие в инаугурации президента Молдавии далее »
22.12.2016
15:27:12
Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
11:41:28
Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
11:39:21
Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
11:19:57
Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
11:18:55
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
21.12.2016
12:34:58
В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
12:31:56
В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
12:07:46
Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
11:38:31
Украина получит российский газ только по предоплате далее »
20.12.2016
14:01:42
Додон начинает формирование своей команды далее »
12:36:08
Центр обучения русскому языку презентован в Баку далее »
12:31:47
Власти Абхазии подписали договор с оппозицией далее »
12:24:53
Под Дебальцево вторые сутки идут бои далее »
12:15:48
Депутат Верховной рады назвал убийцу русского посла героем далее »
19.12.2016
17:37:34
Конференция «Мусульманский Восток на исторических рубежах России» прошла в Институте Востоковедения РАН далее »
15:55:37
Лидеры России и Казахстана 26 декабря обсудят международные вопросы далее »
15:51:02
Русская община Латвии: националисты страны действуют против государства далее »
10:59:59
Попытки ВСУ прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево провалились далее »
10:57:50
«ПриватБанк» Коломойского переходит в собственность Украины далее »
16.12.2016
17:05:39
Дмитрий Рогозин отправился в Азербайджан далее »
15:52:24
Клюев: госпереворот на Украине спланирован спецслужбами США далее »
12:48:39
Захарова предложила Обаме попросить прощения у Януковича далее »
12:15:52
Константин Затулин поздравил Вадима Красносельского с победой на выборах главы Приднестровья далее »
14.12.2016
16:56:14
Музеи Крыма опротестуют решение суда по скифскому золоту далее »
16:31:11
Госдума одобрила создание совместной с Арменией системы ПВО далее »
12:12:54
«Нафтогаз»: сумма долга «Газпрому» станет неподъемной для компании далее »
12:08:59
Украинские войска обстреляли пассажирский автобус, есть жертвы далее »
11:46:49
Встреча с муфтием Татарстана далее »
13.12.2016
13:40:01
Лукашенко подписал указ о взаимном применении спецназа России и Белоруссии далее »
12:20:54
Додон предложил Красносельскому провести встречу в Тирасполе далее »
12:01:54
Украина готовит новые диверсии в Крыму – ФСБ далее »
11:28:33
Победу на выборах главы Приднестровья одержал Вадим Красносельский далее »
11:25:06
II Всероссийская научно-практическая конференця «Коранический и светский взгляд на идеологическое противостояние в Исламе» прошла в Казани далее »
12.12.2016
16:12:13
Константин Затулин возглавил Комиссию по международным делам Межпарламентской Ассамблеи Православия далее »
12:33:31
Парламентарии России и Казахстана будут сотрудничать в рамках комитетов далее »
11:26:34
Киргизия сделала важный шаг к парламентской республике далее »
11:23:39
На президентских выборах в Приднестровье побеждает Вадим Красносельский далее »
11:17:37
Лидер правящей партии Молдовы подал в отставку далее »
09.12.2016
17:51:01
Дума поддержала инициативу Затулина по продлению срока действия закона о гражданстве для соотечественников, находящихся в России с неурегулированным правовым статусом далее »
17:08:39
Облсовет Львова через суд лишил помещения Русский культурный центр далее »
16:11:57
Россия предложит странам СНГ инструменты по взаимодействию с ЕврАзЭС далее »
15:50:58
ЦИК Узбекистана утвердил итоги выборов далее »
15:46:55
Защита Януковича рассказала о его статусе в деле о госизмене далее »
13:32:44
Верховный совет Приднестровья поздравляет Константина Затулина с Днем Конституции далее »
13:16:39
МИД Молдавии встретился с Нуланд далее »
08.12.2016
16:32:46
Выборы президента Южной Осетии назначены на 9 апреля 2017 года далее »
16:27:28
Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Вадима Новинского далее »
16:22:43
В Киргизии пройдут референдум по изменению Конституции и местные выборы далее »
13:11:25
В Киеве возбуждено уголовное дело после заявлений о подкупе депутатов президентом далее »
07.12.2016
17:43:49
Парламентские слушания в преддверии 25-летия Содружества Независимых Государств далее »
16:44:00
Рада призвала все страны признать голодомор 30-х годов геноцидом украинцев далее »
16:08:41
Соотечественники из Украины просят у Константина Затулина актуализировать тему «двойного гражданства» далее »
15:59:20
Носители русского языка просят Константина Затулина о помощи далее »
12:49:37
Приднестровье надеется на возвращение за стол переговоров с Молдовой далее »
12:10:20
Украина — самая коррумпированная страна Европы далее »
05.12.2016
14:59:40
Шавкат Мирзиёев одержал победу на выборах президента Узбекистана далее »
13:23:17
Кризисы на Украине и в Сирии обсудят участники Европейского русского форума в Брюсселе далее »
13:21:00
Вице-премьеры Молдавии: Молдо-российские отношения улучшаются далее »
12:42:17
Выборы в Узбекистане прошли открыто и демократично, считает миссия ШОС далее »
12:29:47
Президент Киргизии ушел в отпуск на неопределенный срок далее »
02.12.2016
17:05:18
Роль религии в укреплении единства общества обсудили на конференции в Москве далее »
15:43:44
Рауль Хаджимба встретился в Москве с Владимиром Путиным далее »
15:33:52
Российские военные помогают в подготовке подразделений армии Таджикистана далее »
15:19:36
В Узбекистане все готово к выборам нового президента далее »
11:43:55
Зачем летал в Молдову президент Кыргызстана далее »
01.12.2016
15:04:22
В Москве обсудили приднестровское урегулирование далее »
14:56:38
Российскую военную базу выведут из Киргизии далее »
12:28:13
Россия готова отменить эмбарго на продукцию из Молдовы далее »
11:21:21
Учения с ракетными стрельбами на юге Украины стартовали далее »
29.11.2016
16:18:04
Миссия ШОС начала работу по наблюдению за выборами в Узбекистане далее »
16:12:18
Януковича вызвали на допрос в Киев в качестве подозреваемого далее »
15:51:48
В Москве состоялись молдо-российские переговоры далее »
13:48:42
В Кремле отреагировали на планы Украины провести стрельбы в районе Крыма далее »
12:46:35
Региональная неделя депутата Затулина далее »
28.11.2016
17:19:27
Семь участников теракта в Актобе приговорили к пожизненным срокам далее »
14:51:33
Луценко в суде объявил устное подозрение Януковичу "в госизмене" далее »
14:08:44
В Минюсте Украины предложили ради безвиза принять мигрантов из Сирии далее »
14:02:26
Крымским военнослужащим зачтут украинские документы об образовании далее »
25.11.2016
18:21:38
Румыния обеспокоена заявлениями Додона и собирает Совет далее »
18:17:58
Глава Южной Осетии заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2017 года далее »
18:15:52
Аваков анонсировал операцию по возврату Донбасса в ближайшие два года далее »
18:11:06
Допрос Януковича по делу Майдана сорвался далее »
18:07:19
Белоруссия намерена резко поднять цену на транзит российской нефти далее »
24.11.2016
17:33:24
Севастополь будет избирать своего губернатора: закон принят далее »
15:04:09
В Москве поддержали «Грозную фетву» далее »
14:48:57
В Узбекистане началось досрочное голосование на выборах президента далее »
14:46:01
Назарбаев: «Передача власти по наследству — это не для нас» далее »
13:50:06
Партия Порошенко выступила с открытыми угрозами в адрес Молдовы далее »
13:16:36
Заместитель директора Института стран СНГ В.В. Евсеев посетил Ассоциацию юристов Вьетнама далее »
23.11.2016
14:54:10
Министр культуры Украины: У жителей Донбасса — неправильная генетика далее »
14:49:06
Россия и Армения договорились о военно-техническом сотрудничестве далее »
14:12:06
Лавров и Макей обсудили отношения с НАТО, экономику и визовый вопрос далее »
13:47:27
Астану могут переименовать в честь Назарбаева далее »
22.11.2016
15:26:22
Избранный президент Молдавии начинает с увольнения министра обороны далее »
14:36:47
По итогам абхазо-российского форума подписано 6 соглашений далее »
14:12:31
Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным далее »
14:07:10
СБУ выманила российских военных из Крыма под предлогом выдачи документов далее »
13:28:27
В Сочи установлен бронзовый бюст Ивана Шмелёва далее »
21.11.2016
16:24:11
Кабмин Молдовы открыт к расширению отношений с Россией далее »
16:08:00
Россия не планирует менять позицию по признанию Южной Осетии и Абхазии далее »
16:01:52
Ужесточены проверки на границе Азербайджана и России далее »
15:54:35
Порошенко заявил о "замоченной в сортире" российской демократии далее »
15:45:17
Лукашенко хочет запустить "минский процесс" ради Европы и России далее »
18.11.2016
15:52:41
В МИД России обсуждают вопрос о безвизовом въезде в Россию «неграждан» из Латвии и Эстонии далее »
15:15:35
Константин Затулин: По Долгам Их Судите Их далее »
12:57:01
Россельхознадзор намерен разрешить импорт латвийских и эстонских шпрот далее »
17.11.2016
16:12:09
Лукашенко: мы закрываем границу грудью из-за роста поставок оружия с Украины далее »
13:22:34
Молодёжный конкурс иллюстраций произведений о ВОВ белорусских, российских и советских писателей и поэтов зовёт участников далее »
16.11.2016
15:51:19
МИД РФ: Вряд ли можно говорить о доверии к МУС после событий в Цхинвале далее »
15:46:44
Киев потребовал от Молдовы признать Крым украинским далее »
13:20:59
Армения проголосовала против украинской резолюции по Крыму в комитете ООН далее »
13:04:30
Электричество отключено на всей территории Южной Осетии далее »
13:00:39
Президенту Киргизии пригрозили убийством от имени «Исламского государства» далее »
15.11.2016
15:54:36
Встреча с делегацией баварских политиков далее »
15:51:03
Молодым негражданам Латвии и Эстонии могут позволить безвизовый въезд в РФ далее »
15:48:21
В Литве предложили кандидатуру экс-главы МВД на пост премьера республики далее »
12:45:52
В Институте стран СНГ состоялся Круглый стол на тему "Евразийство как форма православного имперостроительства" далее »
14.11.2016
15:21:27
СМИ сообщили об отставке главы Нацполиции Украины Деканоидзе далее »
11:01:45
МВД Таджикистана предоставило данные о задержанных в РФ террористах далее »
10:58:58
Президентом Молдавии избран Игорь Додон далее »
10:54:14
СК предъявил обвинения в обстрелах Донбасса еще четырем украинским военнослужащим далее »
10:50:30
Путин одобрил соглашение с Арменией об объединенной группировке войск далее »
11.11.2016
16:27:10
Рада призывает правительство Украины выйти из СНГ далее »
16:24:34
Россияне смогут въезжать в Армению по внутренним паспортам далее »
16:18:16
СБУ обвинила Россию в подготовке нового Майдана на Украине далее »
15:47:41
Проблемы постсоветской уммы обсудили на Форуме по случаю 25-летия СНГ далее »
11:23:07
Семь футов под килем Кают-компании Института стран СНГ далее »
10.11.2016
17:04:11
Международная Исламская Миссия поблагодарила Ильдара Сафаргалеева за участие в работе Круглого стола посвященного мусульманской умме в странах СНГ далее »
16:16:42
В Институте стран СНГ состоялся семинар посвященный современному состоянию рынка энергоресурсов и перспективам включения украинской экономики в систему новых отношений далее »
09.11.2016
17:26:22
Проект Заявления о суде по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве одобрен Госдумой далее »
17:21:42
Парламент Эстонии вынес вотум недоверия премьеру далее »
14:38:05
Молдова увеличила экспорт в Россию далее »
13:01:37
Южная Осетия создаст аналог Россельхознадзора для поставок продукции АПК в РФ далее »
12:38:52
Москва отреагировала на проект резолюции Украины по Крыму далее »
08.11.2016
18:44:18
Для содействия реализации своих рекомендаций к Константину Затулину обратились участники круглого стола посвященного развитию сотрудничества Крыма и стран ЕАЭС далее »
16:09:56
В Госдуме предложили продлить срок вступления в гражданство России для двух категорий соотечественников далее »
13:36:10
Эстонский премьер отказался уходить в отставку далее »
13:32:14
Россия и Таджикистан договорились о продолжении авиасообщения далее »
13:27:50
СКР заочно предъявил обвинение двум командирам ВСУ далее »
13:13:17
Лавров отверг обвинения в замораживании конфликта на Украине далее »
12:57:14
Президент ПМР считает недопустимой и неконструктивной антимиротворческую риторику далее »
07.11.2016
14:50:17
Нагорный Карабах переименуют в республику Арцах далее »
14:20:20
14 ноября в Институте Стран СНГ состоится конференция "Евразийство - форма и технология православного империостроительства или синкретическая квазирелигия?" далее »
14:13:37
Саакашвили уходит в отставку далее »
12:38:46
Власти Таджикистана и России обсудят конфликт вокруг авиарейсов далее »
12:04:35
Молдова и Румыния подписали экономические соглашения далее »
03.11.2016
18:36:01
Началась подготовка визита Лукашенко в Москву далее »
18:33:29
Авиасообщение между Россией и Таджикистаном будет обсуждаться на саммите в Бишкеке далее »
18:24:06
Павел Филип обратился с письмом к Владимиру Путину далее »
18:13:38
В Институте стран СНГ прошла презентация книги Ю. К. Козлова «Трагедия Украины» далее »
14:50:47
Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики поздравило Константина Затулина с Днем народного единства далее »
02.11.2016
14:10:57
В Ливане избран новый президент христианин, генерал Мишель Аун далее »
01.11.2016
14:51:00
2 ноября в Бишкеке начнется заседание Совета глав правительств стран ШОС далее »
14:38:13
Главы РФ и Туркменистана обсудили ключевые темы двустороннего сотрудничества далее »
14:17:57
Порошенко убежден, что Украина сделала все для безвизового режима с ЕС далее »
14:11:51
В Белоруссии опубликована расшифровка переговоров экипажа «Белавиа» с диспетчером далее »
31.10.2016
12:43:01
В центре Москвы появится сквер Ислама Каримова далее »
12:34:43
Цена на российский газ для Белоруссии сохранится на уровне $132 далее »
11:58:31
ЦИК Грузии: Во втором туре выборов победила «Грузинская мечта» далее »
11:28:07
В Молдавии пройдет второй тур президентских выборов далее »
28.10.2016
17:26:09
В Грузии выступают за усиление присутствия НАТО в Черноморском регионе далее »
17:21:16
В Абхазию прибыла делегация ПМР далее »
17:18:24
Медведев встретился с премьерами Белоруссии и Армении в Минске далее »
12:48:47
Лукашенко призвал страны ЕАЭС не топтаться на месте далее »
12:35:02
Путин назвал русских и украинцев одним народом, который стравили далее »
27.10.2016
17:49:05
МИД России: Рига ведет борьбу с исторической памятью далее »
17:46:59
Медведев поздравил Бердымухамедова с Днем независимости далее »
17:18:44
В ДНР и ЛНР отложили проведение местных выборов далее »
16:39:15
Кремль ответил на протест Украины из-за визита Путина в Крым далее »
14:52:36
«Почетными гражданами Сочи» стали Александр Масляков и Елена Веснина далее »
26.10.2016
17:13:06
Статус мусульманки в поликонфессиональном обществе обсудили в Уфе далее »
15:36:49
Граждане РФ в Эстонии обеспокоены законом о валютных резидентах далее »
13:00:46
Эмомали Рахмон получил статус основателя независимого Таджикистана далее »
12:36:20
Британия разместит в Эстонии батальон с бронетехникой далее »
12:15:33
В семи странах СНГ начались учения системы ПВО далее »
12:08:32
Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства далее »
25.10.2016
13:58:38
Южная Осетия и Северная Осетия пересмотрят соглашение о социально-экономическом развитии далее »
13:52:17
ЕС обсудит возможность полного снятия санкций с Беларуси далее »
13:09:40
Лавров призвал Запад убедить Киев перестать «разыгрывать фарс» далее »
13:04:58
Саакашвили снова пригрозили тюрьмой на Родине далее »
11:38:28
В Ярославле обсудят актуальные проблемы патриотического воспитания молодежи средствами преподавания истории в школе далее »
24.10.2016
17:35:15
Завершился Международный теннисный турнир «Большая Абхазская Шляпа – 2016» далее »
15:49:08
В Киргизии произошел распад парламентской коалиции далее »
15:36:38
Киев выразил протест Сирии в связи с признанием Крыма частью России далее »
13:53:24
Республика Татарстан поддерживает православных татар далее »
12:23:41
Стратегию развития народные промыслов и малого бизнеса обсудят в ноябре в Нижнем Новогороде далее »
11:30:35
Новости миграции последней недели далее »
19.10.2016
17:07:48
Конференция в г. Симферополь: Купирование негативных последствий агитации экстремистских организаций среди женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации далее »
18.10.2016
19:23:27
Полпред Президента РФ по делам казачества поздравил Констнатина Затулина с Покровом далее »
11.10.2016
16:04:41
В Госдуме назвали "дежурными страшилками" угрозы Украины о визах с Россией далее »
13:01:58
В Грузии завершился предварительный подсчет итоговых протоколов выборов далее »
10.10.2016
17:33:22
Константину Затулину поступают поздравления с победой на выборах в Государственную Думу далее »
06.10.2016
16:18:11
Лавров 14 октября примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване далее »
16:10:30
Президент Рахмон призвал сограждан больше говорить на таджикском языке далее »
15:07:21
Граждане Литвы участвуют в предварительном голосовании в парламент далее »
15:00:38
Порошенко возложил ответственность за введение виз с РФ на Раду далее »
12:06:23
Не имевшие регистрации жители Крыма могут стать гражданами РФ далее »
05.10.2016
17:26:38
Председатель парламента Молдавии обвинил Россию во вмешательстве в молдавские выборы президента далее »
16:18:06
В латвийских школах нашли 30 «нелояльных» педагогов далее »
16:00:02
Совет ЕС согласовал позицию по отмене виз для Грузии далее »
15:54:40
Киев подал иск о взыскании штрафа с «Газпрома» далее »
15:20:51
Верующие Украины протестуют против новых законопроектов далее »
04.10.2016
15:00:07
Лукашенко назвал требования МВФ несправедливыми для народа Белоруссии далее »
14:54:30
В Москве создадут богословский вуз для всего СНГ далее »
13:29:43
В Киргизии начались совместные учения ОДКБ «Рубеж-2016» далее »
13:25:30
Переговоры Путина и Назарбаева прошли в Астане далее »
13:15:14
В Раде предложили запретить въезд на Украину российским журналистам далее »
03.10.2016
16:15:55
Спикер Верховной Рады призвал ввести визовый режим с Россией далее »
15:56:01
Президентом Эстонии впервые стала женщина далее »
13:41:42
Дмитрий Рогозин перенес визит в Молдову далее »
13:13:33
ФСБ задержала в Москве украинского шпиона далее »
12:30:18
Константин Затулин назначен первым зампредом в комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками далее »
30.09.2016
15:56:40
Саакашвили пообещали удобную камеру в Грузии далее »
15:49:30
Депутат от Блока Порошенко обещал Украине легализацию марихуаны и браков содомитов далее »
15:31:13
Кремль не исключил скорейшего созыва саммита "нормандской четверки" далее »
12:39:33
29 сентября в Институте стран СНГ состоялся Круглый Стол, посвященный 330-летию присоединения Киевской митрополии к Московскому Патриархату далее »
12:05:53
НАН Украины поддержала исключение из рядов ученых Сергея Глазьева далее »
29.09.2016
14:24:53
Путин приветствовал участников и гостей Бакинского международного гуманитарного форума далее »
14:15:34
Соратники Порошенко призывают украинского лидера продать бизнес далее »
14:11:07
Объём импорта белорусских яблок в пять раз превысил собранный урожай далее »
13:53:08
Каждый гражданин Молдовы должен государству 10 000 леев далее »
28.09.2016
18:20:48
Лидер ОУН обвинил президента Израиля в унижении украинцев далее »
18:13:59
Голландское следствие по МН17: доказательств не ждите, но "Бук" был российский далее »
18:10:58
В предстоящей президентской гонке в Молдавии уверенно побеждает Додон - опрос далее »
18:03:31
29 сентября в Институте стран СНГ состоится круглый стол посвященный 330-летию присоединения Киевской митрополии к Московскому Патриархату далее »
27.09.2016
18:05:04
В Сочи Константину Затулину вручили удостоверение депутата Госдумы далее »
12:53:40
Против избранных от Крыма депутатов Госдумы на Украине возбудили дело далее »
12:16:15
На референдуме в Азербайджане одобрены все изменения в конституцию далее »
11:31:54
ЕС выступает за особый статус Приднестровья в составе Молдовы далее »
11:26:53
Украинский соцопрос: половина страны против выполнения Минских соглашений далее »
26.09.2016
15:02:09
Учения российских военных в Южной Осетии завершены далее »
13:22:39
В Минске состоялся российско-белорусский круглый стол по вопросам противодействия коррупции далее »
12:12:59
Теннисный турнир "Большая Абхазская шляпа" будет доигран в Москве далее »
11:52:01
В Грузии пообещали арестовать Саакашвили в случае приезда в страну далее »
11:08:46
В Азербайджане начался референдум о продлении полномочий президента до 7 лет далее »
23.09.2016
14:01:00
Захарченко подписал решение о первом разведении сил в ДНР далее »
13:20:49
Бывший премьер-министр Грузии получил почти семь лет тюрьмы далее »
12:31:20
ЦИК обнародовал результаты выборов в Госдуму далее »
11:36:00
Савченко в Вашингтоне призвала правительство Украины уйти в отставку далее »
11:29:16
Главы МИД стран ОДКБ обсудили работу с ООН в области миротворчества далее »
11:26:09
Президент Кыргызстана продолжит лечение в Москве далее »
22.09.2016
18:45:29
Postimees узнала о нацистском прошлом отца кандидата в президенты Эстонии далее »
18:40:17
Луценко заявил, что личности снайперов с Дома профсоюзов установлены далее »
15:37:53
Палата представителей США одобрила поставки Киеву летального оружия далее »
15:26:01
Экс-посол в ООН: Абсурдное дело против Ренто Усатого должно получить международную оценку далее »
11:52:16
Президент Приднестровья 23 сентября даст пресс-конференцию в Москве далее »
21.09.2016
12:24:02
Крым предложил Киеву отказаться от части территорий в рамках декоммунизации далее »
11:30:22
Приднестровье и Южная Осетия подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве далее »
11:13:52
В Нарве 74% соотечественников отдали свои голоса К.Ф. Затулину далее »
20.09.2016
16:52:20
Украина и Грузия выступили с нападками в адрес России на полях ГА ООН далее »
16:23:15
29 сентября в Институте стран СНГ состоится круглый стол посвященный 330-летию присоединения Киевской митрополии к Московскому Патриархату далее »
13:03:12
Президент Киргизии Атамбаев взял отпуск из-за ухудшения самочувствия далее »
12:49:10
Представители синодальных отделов Украинской Православной Церкви провели брифинг, посвященный проблеме нарушений прав верующих далее »
11:33:28
Дмитрий Рогозин посетит Молдову перед президентскими выборами далее »
19.09.2016
18:38:27
Евразийский гражданский совет молодежи будет создан в Ереване далее »
18:33:11
Ильхам Алиев поздравил Дмитрия Медведева с победой партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму далее »
16:22:55
В Минске приступает к работе миссия МВФ далее »
16:14:40
ЦИК Узбекистана направила приглашение ШОС для участия в наблюдении за президентскими выборами далее »
15:42:30
Верховная Рада попросит ООН признать Госдуму нелегитимной далее »
16.09.2016
18:45:14
Опрос: более 40% жителей Молдавии поддерживают евразийский вектор развития далее »
13:44:45
Международная научная конференция "Россия – стратегический выбор приднестровского народа" далее »
15.09.2016
12:37:59
В Молдову прибыли специалисты Россельхознадзора далее »
14.09.2016
15:44:53
Порошенко поручил подать иск против России о нарушениях морского права далее »
14:56:32
ЦИК: Россияне смогут проголосовать на Украине далее »
14:51:58
Владимир Путин примет участие в заседании глав государств СНГ 16 сентября далее »
14:37:43
Парламент Туркмении принял новую конституцию далее »
13.09.2016
13:00:25
Новым премьером Армении стал Карен Карапетян далее »
12:00:38
Наблюдатели от СНГ и ШОС признали выборы в Беларуси демократическими далее »
11:43:56
Константин Затулин поздравил Графа Шереметева с Днем Рождения далее »
11:31:25
Украина из-за Крыма может отказаться от участия в ПАСЕ далее »
11:07:41
Грандиозный Крестный Ход состоялся в Санкт-Петербурге далее »
12.09.2016
17:05:27
Друзья и коллеги поздравляют Константина Затулина с Днем рождения далее »
15:01:28
Москва не будет обсуждать с Киевом условия проведения выборов в Госдуму далее »
14:00:15
Вышло первое распоряжение и.о. президента Узбекистана далее »
13:49:42
В парламенте Белоруссии впервые за 20 лет появится оппозиция далее »
12:26:08
Молдова снова призвала Россию вывести войска из Приднестровья далее »
09.09.2016
17:48:22
Российское посольство отреагировало на поставку Украине оружия из Литвы далее »
17:30:27
Президент Приднестровья создал комиссию по гармонизации с законодательством РФ далее »
17:26:30
Приветствие Координационного совета белорусских организаций российских соотечественников белорусской паралимпийской команде далее »
11:09:01
Павел Филип представит Молдову на саммите глав государств СНГ далее »
08.09.2016
14:41:31
Премьер Узбекистана утверждён временно исполняющим обязанности президента страны далее »
14:20:57
Премьер России Д.Медведев сделал поручения по исполнению наказов соотечественников далее »
12:36:31
Премьер-министр Армении Овик Абраамян подал в отставку далее »
12:34:30
Лукашенко поддержал вынос флага РФ белорусской делегацией на Паралимпиаде в Рио далее »
11:34:23
В Минске вновь не достигли договоренности о разведении сил в Донбассе далее »
07.09.2016
17:20:10
Молдова присоединилась к ряду международных соглашений далее »
15:43:27
Днепропетровск разорвал отношения с городами-побратимами РФ далее »
15:31:31
Воевавших с бандеровцами солдат приравняют к ветеранам ВОВ в Казахстане далее »
11:03:12
Модели межконфессионального взаимодействия в формировании общероссийской идентичности обсудили на международной конференции в Уфе далее »
06.09.2016
16:39:29
Дни России официально открылись в Армении далее »
16:34:03
Праймериз в Донецкой Народной Республике назначены на 2 октября далее »
16:12:31
Путин почтил память Каримова в Самарканде далее »
14:18:55
Порошенко отказался вносить изменения в Конституцию Украины далее »
11:14:48
Приднестровцы побывали на всемирном форуме «В единстве с Россией» далее »
05.09.2016
17:45:04
Армения, Грузия, Иран и Россия обсудят перспективы регионального рынка электроэнергии далее »
17:40:15
Путин 6 сентября приедет в Самарканд далее »
17:35:59
Задержанные в Казахстане радикалы планировали теракты в России далее »
17:03:29
Европарламент проголосует за либерализацию визового режима для Грузии и Косово, Украина снова подождёт далее »
02.09.2016
17:43:08
Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался далее »
16:59:16
Правительство Узбекистана сделало официальное заявление по поводу Ислама Каримова далее »
15:00:31
Янукович пожаловался на Луценко в полицию Киева далее »
14:46:41
Серж Саргсян отправился в НКР далее »
13:57:23
Президент Молдавии считает граждан своей страны румынами далее »
13:21:01
Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына поблагодарил Институт Стран СНГ за награду далее »
01.09.2016
18:09:02
Посольство РФ обнародовало программу Дней России в Армении далее »
18:06:08
В Абхазии будут развивать религиозный туризм далее »
16:50:31
После слухов о смерти Ислам Каримов поздравил узбекистанцев с 25-летием независимости далее »
16:45:54
Еврокомиссия предложила вернуться к трехсторонним переговорам по газу далее »
12:49:07
1 сентября в ДНР соблюдался режим прекращения огня далее »
31.08.2016
18:01:21
Кравчук: Минский формат – это "путь в никуда", Порошенко должен говорить непосредственно с Путиным далее »
17:38:16
Лечением президента Узбекистана занимаются российские врачи далее »
15:58:20
Парламенты Польши, Украины и Литвы договорились вместе «оценить» трагические страницы истории далее »
11:30:26
Соотечественники просят защитить память узников концлагерей в Эстонии далее »
10:49:38
Инвесторы разочаровались в перспективах экономики Украины после диверсии на границе с Крымом далее »
30.08.2016
16:24:20
В Узбекистане отменили официальные торжества по случаю Дня независимости далее »
12:59:58
ЛНР обратится в Интерпол с просьбой объявить Порошенко в розыск далее »
12:00:40
Отношения Молдовы и России возрождаются в Бельцах далее »
10:17:38
В Бишкеке смертник протаранил ворота посольства Китая: есть пострадавшие далее »
29.08.2016
18:22:30
Суд в Ереване отпустил задержанного по запросу США россиянина далее »
16:03:38
Порошенко отправил в отставку главу своей администрации далее »
15:57:17
Президент Узбекистана Каримов перенес кровоизлияние в мозг далее »
13:19:55
Гагаузия и Россия: православие, как залог единства далее »
11:00:28
50 процентов молдаван считают, что независимость не нужна далее »
26.08.2016
17:20:29
Военные РФ в Абхазии и Южной Осетии присоединились к масштабным учениям далее »
17:13:57
Делегация Северной Осетии участвует в праздновании Дня независимости Южной Осетии далее »
14:30:33
В Цхинвале почтили память погибшего тюменского солдата далее »
14:26:10
Абхазия и Южная Осетия отмечают сегодня день независимости далее »
13:27:54
Лавров поздравил Молдову с 25-летием независимости далее »
25.08.2016
17:37:19
Паралимпиаду для российских спортсменов могут провести в Крыму далее »
16:13:03
Армения ожидает дальнейшего роста объемов экспорта в Россию далее »
16:09:18
МИД Грузии выразил недовольство учениями России на Кавказе далее »
16:01:14
В результате обстрела Горловки погибло два человека, в Донецке терракт далее »
10:59:26
Празднование Дня Независимости в Молдавии грозит перерасти в акцию неповиновения далее »
24.08.2016
16:10:45
Назарбаев предложил Польше сблизиться с Россией далее »
15:04:50
Комитет парламента Грузии сорвал рассмотрение вопроса о внеблоковом статусе далее »
15:01:20
Учения начались на полигонах ЮВО в Абхазии, Южной Осетии и Крыму далее »
14:39:15
СКР возбудил уголовное дело против министра обороны Украины далее »
12:55:57
Молдова и Румыния проводят совместные военные учения далее »
23.08.2016
16:50:26
Порошенко поставил задачу поднять украинский флаг над Донбассом и Крымом далее »
16:39:53
Крымские власти напомнили Украине про «20 лет грабежа» далее »
16:27:28
Белорусские спортсмены возьмут российский флаг на Паралимпиаду далее »
12:11:40
Константин Затулин отверг обвинения Киева в организации массовых беспорядков на Украине в 2014 году далее »
10:33:57
Общественники Молдавии просят не признавать элементы государственности приднестровского региона далее »
22.08.2016
13:59:19
Азербайджан начал борьбу против гюленистов далее »
13:51:22
В Грузии предотвращен теракт на газопроводе Россия-Армения далее »
13:44:56
Украина намерена отсудить у РФ воды вокруг Крыма далее »
13:37:05
Андрея Нэстасе "горячо" встретили в Москве далее »
13:16:02
Оранжевый глава СБУ объявил своей главной заслугой борьбу с Затулиным, Лужковым и ФСБ далее »
19.08.2016
16:36:33
Казахстан предложил Украине мобильные комплексы для добычи и переработки урана далее »
16:33:39
В Таджикистане решили переименовать улицы, связанные с советским прошлым далее »
16:28:32
Украинские силовики обстреляли из РСЗО село Новая Марьевка на юге ДНР далее »
16:24:29
Порошенко: до безвизового режима с ЕС остались "считанные дни" далее »
14:50:47
Владимир Путин прилетел в Крым на совещание с Совбезом далее »
18.08.2016
17:12:17
Белорусы и россияне смогут осуществлять денежные переводы через интернет-банкинг далее »
17:10:29
Шойгу обсудил судьбу военных контрактов с Азербайджаном далее »
16:19:23
Очная ставка Порошенко и Януковича будет проведена далее »
15:35:13
Диверсантов, готовивших теракты в Крыму, подстраховывали ВМС Украины далее »
13:47:47
Пограничники Украины переведены на усиленный режим охраны границы с Приднестровьем далее »
17.08.2016
18:45:58
В Грузии начали сбор подписей за внеблоковый статус далее »
17:25:42
Янукович просит очной ставки с Порошенко, Яценюком, Парубием, Турчиновым и Кличко далее »
16:32:00
Эстонские власти "закручивают гайки" накануне визита Константина Затулина далее »
16:13:52
Выборы в Госдуму России: в Молдове для этого откроют 25 участков далее »
16.08.2016
17:23:31
Украина не намерена разрывать дипломатические отношения с Россией далее »
15:59:33
Российские военные начали учения в горах и на побережье Абхазии далее »
15:49:25
Россия и Армения закрепили военное партнерство далее »
15:22:16
Назарбаев рассказал Путину, что Порошенко готов к компромиссам по Донбассу далее »
13:04:05
Киевской хунтой арестована Мирослава Бердник далее »
15.08.2016
19:12:40
Генсек ОДКБ прибыл в Ереван для участия в Совете министров далее »
18:56:23
В поезде Москва — Киев обнаружили тайник с прицелами ночного видения далее »
12:48:26
Лавров заявил о доказательствах подготовки диверсии в Крыму Украиной далее »
12:07:25
Шойгу встретился с президентом Азербайджана далее »
10:43:35
Молдавия заблокировала Приднестровье и «ушла в отпуск» далее »
11.08.2016
16:45:11
Порошенко захотел поговорить с Путиным далее »
14:52:15
Порошенко поручил привести в боеготовность подразделения на границе с Крымом и в Донбассе далее »
14:02:34
Путин провёл оперативное совещание по обеспечению безопасности в Крыму далее »
13:59:43
Жертвами диверсантов в Крыму могли стать туристы на курортах далее »
12:35:38
Григорий Маракуца может выдвинуться в президенты Приднестровья далее »
10.08.2016
18:29:53
ФСБ предотвратила серию террактов в Крыму, подготовленных разведкой Украины далее »
09.08.2016
16:08:02
Украинские силовики обстреляли Ясиноватую и окрестности Донецка, ранен мирный житель далее »
15:58:17
«Газпром» увеличил транзит через Украину далее »
13:15:56
Молдова протестует против избирательных участков РФ в Приднестровье далее »
08.08.2016
17:24:59
Киев обвинил Москву в частичном блокировании границы с Крымом далее »
17:21:57
Исполнители покушения на главу ЛНР прошли военную подготовку – Генпрокуратура ЛНР далее »
16:55:51
Приватбанк подозревают в хищениях средств Нацбанка Украины далее »
16:43:20
Путин прибыл на встречу с Алиевым и Роухани далее »
12:10:53
Бюро связи НАТО откроется в Молдове далее »
05.08.2016
14:52:25
Путин обсудит в Баку проект международного транспортного коридора «север – юг» далее »
14:48:49
Нино Бурджанадзе стала персоной нон грата на Украине из-за заявлений о российском Крыме далее »
14:44:29
Туркмения закрыла границу с Казахстаном далее »
14:40:44
Сессия Межправсовета СНГ по разведке, использованию и охране недр в 2017 году пройдет в Сочи далее »
14:37:56
В Таджикистане намерены открыть дело в отношении российского журналиста далее »
14:19:28
Россия и Туркменистан являются стратегическими партнерами - Лавров далее »
14:16:41
МТС до конца августа 2016 года выйдет из бизнеса в Узбекистане далее »
04.08.2016
18:41:37
Киев отказался утверждать кандидатуру нового посла России далее »
17:48:04
В Симферополе прошла всероссийская научная конференция «История Крыма: актуальные проблемы». С участием Константина Затулина и Сергея Бабурина далее »
17:35:00
Еще ряд компаний Гагаузии будет допущен на рынок вина России далее »
03.08.2016
15:28:11
Представители Русской общины Крыма приняли участие в научной конференции «История Крыма: актуальные проблемы» далее »
02.08.2016
16:03:39
Казахстан получил пять комплексов С-300 от РФ далее »
16:01:47
В Армении ограничили продажу оружия далее »
15:52:33
Киев нарушил срок, установленный Контактной группой для фиксации результатов работы политподгруппы далее »
15:46:43
Посол России в КНР поблагодарил Инстиут стран СНГ за вручение Почетного знака далее »
12:03:12
Молдавия надеется на возвращение отношений с Россией "в нормальное русло" далее »
01.08.2016
18:42:26
Мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле Ясиноватой украинскими силовиками далее »
15:38:49
Круглый стол в "Орловской правде" далее »
14:54:48
В Севастополе состоялся теннисный турнир «Большая бескозырка – 2016» далее »
11:11:42
Миротворцы Приднестровья провели день открытых дверей далее »
29.07.2016
14:51:40
Страны ЕврАзЭС планируют ввести систему электронных паспортов для автомобилей с 2017 года далее »
14:29:07
Делегация французских парламентариев отправляется с визитом в Крым далее »
12:39:47
СБУ запретила 243 компаниям из РФ, сотрудничавшим с ДНР и ЛНР, торговать с Украиной далее »
12:29:52
Молдова пытается сменить миротворческий формат в Приднестровье далее »
12:21:35
В Госдуме предлагают признать геноцидом "Волынскую резню" далее »
28.07.2016
17:20:00
МИД Киргизии и посол РФ обсудили вопрос перемещения грузов из третьих стран по территории России в Кыргызстан далее »
17:16:06
Минздрав Армении обратился к вооруженной группе с новым призывом далее »
17:11:05
Временным поверенным на Украине стал Сергей Торопов далее »
15:01:18
Путин освободил Зурабова от должности посла РФ на Украине далее »
12:20:57
Порошенко просит Константинополь помочь решить проблему разделения церкви на Украине далее »
27.07.2016
19:00:14
24 года назад была образована объединённая контрольная комиссия далее »
17:59:51
В Армении снова захвачены заложники далее »
17:39:46
Встреча глав Азербайджана, Грузии и Турции может состояться осенью далее »
17:13:19
Подгруппа по безопасности в Минске не смогла согласовать документ по разведению сил в Донбассе далее »
12:06:02
XI СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР «БОЛЬШАЯ БЕСКОЗЫРКА – 2016» далее »
12:04:06
Минфин Украины отказался возвращать России долг в $3 млрд далее »
26.07.2016
20:35:39
В избирательном штабе Константина Затулина сформированы целевые рабочие группы для разработки законодательного портфеля кандидата далее »
17:18:02
Временная избирательная комиссия по проведению праймериз в ДНР начала свою работу далее »
13:34:44
В Грузии начали пересмотр вынесенных при Саакашвили несправедливых переговоров далее »
13:23:52
Анкара предрекает Киргизии госпереворот по турецкому сценарию далее »
13:18:46
Кишинев разработает концепцию статуса Приднестровья в составе Молдовы далее »
13:10:01
Киев протестует против визита Медведева в Крым далее »
25.07.2016
15:32:06
Россельхознадзор разрешил ввоз фруктов 43 предприятиям Молдавии далее »
11:46:37
Аллея имени Гейдара Алиева может появиться в Новокузнецке далее »
11:41:10
В Минске похоронили журналиста Павла Шеремета, убитого в Киеве далее »
11:37:14
Захватчики здания МВД в Ереване сожгли авто и сбили беспилотник далее »
11:32:08
В СБУ заявили, что у Киева нет 602 пленных, освобождения которых ждет ДНР далее »
22.07.2016
19:06:43
Жирайр Сефилян заявил о готовности к переговорам с мятежниками далее »
18:56:33
В Раде назвали решение парламента Польши по Волыни провокацией националистических сил далее »
18:43:02
Знаменательная встреча в "Московском Муфтияте" далее »
14:58:19
Выборы президента в Молдове могут задержать подписание договора с МВФ далее »
21.07.2016
17:28:16
ЛДПМ, ПСРМ и ПКРМ выдвинули вотум недоверия Правительству Молдавии далее »
14:44:43
Оппозиция Абхазии готовит народный сход далее »
14:41:24
В Тбилиси прокомментировали присоединение к санкциям ЕС против Крыма далее »
14:37:12
Власти Туркменистана закрыли границу с Казахстаном далее »
13:17:09
24 года назад было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье далее »
11:58:38
Полиция задержала 136 человек после разгона демонстрантов в Ереване далее »
20.07.2016
15:10:46
Председатель правительства ПМР выступил с заявлением в связи с железнодорожной блокадой далее »
15:07:40
Грузия объявила о начале «новой эры» вооруженных сил в результате помощи от США далее »
15:04:44
Полиция Алма-Аты завершила спецоперацию в центре города далее »
15:02:40
Силовики заявили о готовности к штурму в Ереване далее »
14:58:26
Взрыв бомбы стал причиной гибели украинского журналиста Шеремета далее »
13:42:11
Малороссия жива! далее »
11:37:11
Продолжается приём документов от кандидатов в депутаты в Госдуму далее »
19.07.2016
17:43:08
За 2 года погибли 477 мирных жителя прифронтовых районов Донецка далее »
16:13:03
Молдавские военнослужащие примут участие в учениях Sea Breeze 2016 далее »
10:01:08
Константин Затулин в Сочи встретился с коллективом «Юг-Спорта» далее »
18.07.2016
15:31:39
ФСБ задержала члена СММ ОБСЕ, собиравшего данные для украинских спецслужб далее »
14:32:03
Захватчики в Ереване продолжают удерживать отделение полиции далее »
11:56:28
Бипатридке Людмиле Волковой разрешили выезд из Туркменистана на операцию далее »
11:17:41
Проблема доставки грузов в ПМР железнодорожным транспортом обсуждалась в ходе баварской конференции далее »
11:13:14
Двое полицейских убиты в результате перестрелки в Алма-Ате далее »
15.07.2016
17:54:50
Государство усилит меры поддержки коренных малочисленных народов далее »
16:10:40
В Южной Осетии почтили память погибших российских миротворцев далее »
16:02:17
Лавров и Керри обсуждают в Москве нагорно-карабахское урегулирование далее »
15:50:23
«Укроп» позарился на южную территорию Белоруссии далее »
13:11:41
В МВФ "вспомнили" о долге Украины перед Россией далее »
12:26:10
Воронин: Соглашение об ассоциации с ЕС не нужно денонсировать далее »
14.07.2016
16:10:33
Украина и Азербайджан возобновляют проект "Одесса - Броды" далее »
14:58:23
Ангела Меркель прибыла в Киргизию с официальным визитом далее »
13:12:36
Украинский Кировоград официально стал Кропивницким далее »
12:37:58
ОБСЕ предупредил Канду о последствиях запрета российского ТВ в Молдове далее »
12:27:25
Нацисты закидали файерами здание Россотрудничества в Киеве далее »
13.07.2016
14:02:55
Послы русского языка приедут в Кыргызстан далее »
13:56:54
Украинский суд отклонил жалобу «Газпрома» на штраф в $3,5 млрд далее »
11:25:51
Минобороны Молдавии: НАТО потребует вывести войска России из Приднестровья далее »
11:00:31
Россия не будет выдавать Киеву донбасского ополченца Веклича далее »
12.07.2016
14:46:02
Переговоры по Карабаху ближе к успеху, чем когда бы то ни было далее »
14:40:50
Потери ВСУ за сутки в Донбассе составили минимум 12 человек убитыми – командование ДНР далее »
12:28:34
СК РФ заподозрил в экстремизме лидера организации Misanthropic Division далее »
12:25:27
Портрет убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины появится в центре Донецка далее »
11:56:20
НАТО обещает дополнительную поддержку Украине, Грузии и Молдове далее »
11.07.2016
15:24:39
Институт стран СНГ наградил Татьяну Москалькову за научные исследования и поддержку соотечественников далее »
15:01:19
Железные дороги Молдовы и России намерены расширить свое сотрудничество далее »
14:52:02
Крестный ход за единство Великой, Малой и Белой России приобретает грандиозный размах далее »
14:46:55
3 украинских военных убиты при попытке прорыва позиций ДНР возле аэропорта Донецка далее »
13:30:25
В Крыму открыли представительство Общественного движения «Донецкая республика» далее »
12:25:23
Менее 2%: референдум в Абхазии официально признан несостоявшимся далее »
08.07.2016
17:39:16
Президент Абхазии: явка на референдум о досрочных выборах не оправдает надежд оппозиции далее »
16:25:17
Путин призвал Олланда и Меркель повлиять на президента Украины далее »
14:07:20
Сенат Польши объявил Волынскую резню геноцидом далее »
13:36:00
Донбасс. Ни дня без обстрелов далее »
11:34:22
Парламент Молдавии проголосовал за запрет трансляции российских телеканалов далее »
07.07.2016
14:19:14
Молдова надеется скоро решить проблемы торговли с Россией далее »
13:18:05
Верховная рада Украины приняла закон об амнистии осужденных участников "АТО" далее »
11:40:39
Константин Затулин побывал на Сочинском мясокомбинате далее »
11:16:26
Рогозин: Приднестровье всегда может опереться на "широкие плечи России" далее »
06.07.2016
16:42:50
Воина-мученника Евгения Родионова все таки канонизируют далее »
15:57:38
17 человек пострадали и девять госпитализированы в ходе беспорядков в Сухуме далее »
15:50:09
Форум Россия – Таджикистан состоится в октябре этого года далее »
15:46:09
МИД РФ заподозрил Киев в подготовке новой операции в Донбассе далее »
14:18:00
Константин Затулин продолжает встречаться с сочинцами далее »
13:24:16
Дмитрий Рогозин прибыл в Молдавию далее »
05.07.2016
18:12:01
Жители Дзержинска остановили передвижение техники ВСУ Украины, перекрыв дорогу далее »
17:36:48
В Азербайджан стало больше приезжать российских и арабских туристов далее »
17:29:52
Учения российских снайперов начались в горах Армении далее »
17:24:01
Косачев назвал резолюции ПА ОБСЕ по Абхазии и Крыму крокодиловыми слезами по заказу далее »
17:16:55
На российской таможне застряли десятки украинских фур далее »
17:04:55
В Енакиево подорвавшись на гранате погибли двое детей далее »
14:14:56
Переговорный процесс между ПМР и Молдавии удалось разморозить благодаря инициативам российских дипломатов далее »
04.07.2016
17:20:33
В Киргизии определили условия работы Российско-киргизского фонда развития далее »
17:09:05
Южная Осетия ратифицировала соглашение о безвизовом режиме с Абхазией далее »
17:02:32
Хакасия расширяет границы сотрудничества с Белоруссией далее »
16:56:16
Песков ответил на претензии Украины по ограничению транзита товаров через РФ далее »
16:50:08
Глава Севастополя предложил Киеву ржавый сейнер вместо полуострова далее »
13:19:18
В Москве состоялось заседание дискуссионного клуба «Достоевский» на тему: «Русское экономическое чудо: Как добиться процветания России?» далее »
01.07.2016
17:30:38
Судэксперты готовы к проверке на подлинность новых белорусских купюр далее »
17:05:31
На Украине сравнили российские книги с наркотиками далее »
16:52:13
Минторг Белоруссии разъяснил принцип формирования цен на товары стоимостью меньше копейки далее »
16:13:20
5 июля Дмитрий Рогозин намерен посетить Приднестровье далее »
15:02:32
Стартовала деноминация белорусского рубля далее »
30.06.2016
18:13:42
Молдавские депутаты изменили положение о дате президентских выборов далее »
18:06:24
Константин Затулин поделился опытом с молодежью на «Территории смыслов» далее »
14:22:54
Сотрудники Института стран СНГ награждены медалями президента Армении далее »
29.06.2016
17:04:30
Президенты Армении и Азербайджана могут встретиться в Париже далее »
16:57:09
Россия обсудила с Южной Осетией финансовую помощь республике далее »
16:56:10
Белорусам посоветовали запастись наличными перед деноминацией далее »
14:37:01
Украинские военные прорвали оборону ДНР под Дебальцево: идут бои далее »
13:59:35
Состоялось очередное заседание совместной рабочей группы по Гагаузии далее »
12:53:29
Ночной обстрел Донецка: двое мирных жителей тяжело ранены далее »
28.06.2016
18:40:17
Институт стран СНГ наградил сотрудников, друзей и партнеров почетным знаком «За научные исследования и поддержку соотечественников» далее »
18:28:33
Порошенко хочет изменить статус Крыма далее »
15:23:25
Порошенко заявил, что децентрализация возможна только при полной безопасности в Донбассе далее »
15:12:50
ВСУ пленили 8 саперов ДНР, разминировавших район Широкино по согласованию с ОБСЕ далее »
14:37:17
Евгений Шевчук встретился с Дмитрием Рогозиным в столице Российской Федерации далее »
11:30:01
Съезд «Единой России» выдвинул Константина Затулина кандидатом в депутаты Государственной Думы по Сочинскому избирательному округу далее »
27.06.2016
18:38:50
Министр обороны Грузии отменила обязательный призыв в армию далее »
18:33:56
Парубий заявил что особый статус Донбасса не устраивает Верховную Раду далее »
18:18:36
Большинство граждан Молдовы выступают за развитие отношений с Россией далее »
12:41:39
В Общественной палате состоялся представительный круглый стол по актуальным проблемам расширения ШОС далее »
11:45:51
Шавки Порошенко начали хоронить Савченко далее »
23.06.2016
18:12:28
Президент и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ обсудили перспективы диалога в рамках переговорного процесса между ПМР и Молдавией далее »
17:31:01
Аксенов назвал свой вызов на допрос в Генпрокуратуру Украины клоунадой далее »
17:25:17
Назарбаев прибыл в Ташкент для участия в саммите ШОС далее »
17:18:55
Украинские военные продолжают использовать гражданское население в виде живого щита далее »
16:54:49
Молдавско-румынские проекты будут расширены далее »
16:46:18
В Общественной Палате состоялось очередное заседание "Византийского Клуба" далее »
22.06.2016
17:32:47
24 июня 2016 года в Общественной палате РФ пройдет представительный круглый стол «Актуальные проблемы расширения Шанхайской организации сотрудничества» далее »
16:57:13
В 10-ю годовщину изгнания с Крымского полуострова НАТОвцев в Феодосии прошли массовые торжественные мероприятия далее »
16:33:51
Открыта 7-я выставка студенческих работ «Сочи — гостеприимный город» далее »
14:59:15
Сочинцы помянули жертв Великой Отечественной войны далее »
11:42:42
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в применении артиллерии далее »
11:32:41
Захарченко: Украинские войска готовят удары под Горловкой и Новоазовском далее »
21.06.2016
16:31:30
Абхазия присоединится к мемориальной акции "Свеча памяти" далее »
15:56:28
Беларусь, Россия и Казахстан обсудили проект развития транспортного коридора в Китай далее »
15:15:22
Европейский союз должен гарантировать соблюдение некоторых основных правил в диалоге между Молдовой и Россией далее »
11:52:26
Армия Украины 138 раз за сутки обстреляла окраины ДНР далее »
11:31:13
Сегодня в Институте стран СНГ состоится Круглый стол на тему «Сумеет ли Русская Православная Церковь собрать подлинно Всеправославный Собор и предложить на нем актуальную повестку дня?» далее »
11:19:21
Константин Затулин побывал в Красной поляне далее »
20.06.2016
14:45:16
В Бишкеке пройдет акция «Свеча памяти» в память жертв Великой Отечественной войны далее »
14:14:19
Заместитель главы ООН примет участие на саммите ШОС в Ташкенте далее »
13:14:59
Владимир Путин поможет Армении и Азербайджану урегулировать ситуацию в Карабахе далее »
12:29:49
В Приднестровье почтили память погибших в 1992 году всеобщей минутой молчания далее »
11:48:12
ВСУ выпустили 87 мин по окрестностям Донецка, Ясиноватой и Докучаевску далее »
18.06.2016
14:34:05
Испанские СМИ: США управляют отношениями ЕС с Россией далее »
17.06.2016
18:32:08
Армения ратифицировала соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом далее »
18:27:51
Жертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 3 ополченца, 6 мирных жителей ранены и 70 домов разрушено далее »
18:24:24
Жители Приднестровья видят республику в составе России далее »
18:20:16
Боевики и нацисты из АТО ворвались в здание Одесского облсовета далее »
16:47:53
Работа Объединенной контрольной комиссии Молдовы-Приднестровья заблокирована в одностороннем порядке далее »
16.06.2016
17:04:47
Кишинев готов предложить Приднестровью особый статус в составе страны далее »
16:41:57
Украинские депутаты просят признать независимость Украинской церкви от Московского патриархата далее »
11:20:43
Украинские боевики выпустили за сутки почти 200 мин и снарядов по прифронтовым территориям ДНР далее »
15.06.2016
18:17:20
ДНР настаивает на срочном принятии «дорожной карты» в Минске для ускорения переговорного процесса далее »
18:14:30
Узбекистан закрыл свою границу для четырех стран далее »
15:56:46
Министр диаспоры Армении наградил Константина Затулина благодарственной грамотой далее »
14:31:01
Константин Затулин принял участие в региональном Форуме «Единой России» на Кубани далее »
13:04:33
Товарооборот между Россией и Молдовой в январе-апреле 2016 г. сократился на 23,2% - до $395,3 млн далее »
14.06.2016
18:02:33
Осужденных украинцев обменяли на украинских журналистов далее »
17:52:25
21 июня 2016 г в Институте стран СНГ состоится Круглый стол на тему "Сумеет ли РПЦ собрать подлинно Всеправославный Собор и предложить на нем актуальную повестку дня?" далее »
16:08:17
Представительство Гагаузии открылось в Санкт-Петербурге далее »
14:08:30
В Молдавии активисты собирали деньги российским солдатам на билеты домой далее »
13:34:58
Банда бандеровцев захватила очередной храм УПЦ Московского патриархата далее »
10.06.2016
17:52:25
Абхазия отказалась от референдума о присоединении к России далее »
16:15:34
В Минкульте Украины заявили, что все основные монастыри являются антиукраинскими далее »
16:05:40
В Донецке будет создано представительство регионов Юго-Востока далее »
14:45:06
Ренато Усатый: Оппозиция должна быть готова к возможной отмене выборов далее »
13:44:55
Константин Затулин поблагодарил поздравивших Институт стран СНГ с 20-летием далее »
09.06.2016
18:01:29
Теннисный турнир «Кубок Кинотавра» состоялся в Сочи далее »
16:48:12
Министерство иностранных дел Приднестровья поздравило Константина Затулина с Днем России далее »
16:38:11
Украина сетует на финансовые потери в связи с сокращением объёмов взаимодействия с Россией в космической отрасли далее »
16:30:22
Украина не получит скидку на газ далее »
16:11:26
Путин выразил соболезнования Назарбаеву в связи с терактом в Актобе далее »
16:07:32
Один человек погиб, 15 ранены в ходе ночного обстрела ВСУ Макеевки и Донецка далее »
12:05:05
Грибаускайте: Мы должны признать свою стратегическую несостоятельность далее »
08.06.2016
20:12:59
Савченко заявила о срыве переговоров с Захарченко и Плотницким далее »
18:01:44
Украина пожаловалась на решения суда ЕС по делу семьи Януковича далее »
17:54:48
Владимир Путин обсудит с Александром Лукашенко газовую проблематику далее »
17:45:42
Заявление Нурсултана Назарбаева в связи с терактом в Актобе далее »
17:36:34
Верховная Рада может обратиться к Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии УПЦ КП далее »
17:21:14
Дмитрий Рогозин посетит Кишинев в июле далее »
07.06.2016
21:16:24
Новые обвинения и скрытые угрозы — Главное 7 июня далее »
18:44:25
Президент Приднестровья наградил Институт стран СНГ Орденом дружбы далее »
06.06.2016
17:26:31
В Казахстане введен «желтый» уровень террористической опасности на 40 дней далее »
17:23:27
Бизнесмена Тохтара Тулешова обвинили в попытке госпереворота в Казахстане далее »
14:26:03
В Ялте прошел юбилейный Международный фестиваль «Великое Русское слово» далее »
13:02:27
Росвоенцентр при Правительстве РФ наградил сотрудников Института стран СНГ медалью "Адмирал Г.И. Невельской" далее »
12:01:35
Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия далее »
05.06.2016
15:31:29
OSTKRAFT: Польша хочет вернуться в 1939 год с помощью США далее »
09:05:28
Австрия: Украинский тупик, Петя и шоколадка далее »
02.06.2016
19:12:33
Шалару обвинен в продаже молдавской военной техники за рубеж далее »
18:58:07
Полный текст резолюции бундестага о признании Геноцида армян далее »
12:36:38
Администрация Президента наградила руководство Института стран СНГ далее »
11:06:49
Новая команда отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ встретилась с лидерами православных общественных организаций далее »
01.06.2016
19:56:48
В Москве пройдут Юбилейные «Научные чтения», посвященные 20-летию Института стран СНГ далее »
16:02:11
Институт стран СНГ принимает поздравления в связи с 20-летием со дня образования далее »
15:33:21
О награждении нагрудным знаком «За взаимодействие» МИД России сотрудников Института стран СНГ далее »
13:01:59
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил и наградил сотрудников Института стран СНГ далее »
31.05.2016
14:35:32
Кучму хотят лишить звания почетного гражданина Севастополя далее »
14:29:58
Нурсултан Назарбаев: рынок ЕАЭС должен стать связующим звеном между Востоком и Западом далее »
12:10:37
Калмык отметил потепление в торговых отношениях с Москвой далее »
12:06:17
Россия сторона не увидела прогресса в белорусском газовом вопросе далее »
11:58:26
Заявление Пушилина о ситуации в Донбассе и выполнении Минских соглашений далее »
11:53:27
Одесса делает еще один шаг к федерализации Украины далее »
30.05.2016
19:30:44
Русские имена в Латвии запретят уже осенью далее »
18:00:40
Сочинский Центральный стадион теперь будет носить имя прославленного футболиста далее »
15:36:07
На Украине начали заочно судить Владимира Жириновского далее »
13:53:34
Украинцы Афанасьев и Солошенко написали на имя Путина прошения о помиловании далее »
13:47:36
Подразделения российской военной базы ЮВО провели антитеррористические учения в горах Армении далее »
13:37:36
В Астане ожидается встреча Путина и Саргсяна далее »
11:41:04
Баку: Путин сыграл ведущую роль в прекращении огня в Карабахе далее »
10:46:57
Лукашенко летит в Казахстан обсуждать нефть и газ в ЕАЭС далее »
29.05.2016
18:15:43
День Киева: вышиванки, гробы, чекисты и «сепаратистские яйца» далее »
15:30:53
Италия: Савченко — это новый Вацлав Гавел далее »
27.05.2016
15:25:03
США намерены отправить своих военных в Азербайджан далее »
15:21:53
ОАО "РЖД" в 2016 году инвестирует в Армению 332 млн рублей далее »
14:37:47
Молдавия 1 мая ввела карабинеров в зону безопасности далее »
13:54:17
В Абхазии стартовал Чемпионат Мира по футболу среди непризнаных государств далее »
13:44:13
Пушков: Россию не интересует мнение США о референдуме в Южной Осетии далее »
13:36:26
Газпром договорился с Казахстаном и Узбекистаном о снижении цен на закупаемый газ далее »
13:30:23
В прокуратуре Беларуси заявили, что не выдадут Бакиева Кыргызстану далее »
12:55:51
Надежда Савченко заявила о готовности стать президентом Украины далее »
26.05.2016
18:35:31
Додон, Нэстасе и Усатый возобновили переговоры об объединении усилий оппозиции далее »
17:26:39
Константин Затулин одержал победу на праймериз «Единой России» в Сочи далее »
14:03:24
В ДНР назвали невозможным возвращение в состав Украины после заявления Пескова далее »
25.05.2016
16:45:03
Освобождение Савченко — это конец Порошенко? далее »
16:05:40
Константин Затулин поздравил с Юбилеем Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора далее »
16:02:32
Додон настаивает на госреформе: Гагаузия уже почти субъект федерации далее »
15:52:02
Путин помиловал Савченко по просьбе жен убитых журналистов далее »
13:39:18
Ислам Каримов провёл встречу с Сергеем Лавровым далее »
12:30:22
Украина и Молдавия продолжают войну пошлин далее »
11:43:16
Севастополь забыл про энергоблокаду Киева, режим ЧС отменен далее »
11:40:09
Саакашвили пообещал вернуться в Грузию далее »
24.05.2016
18:53:53
Отношение России со странами-соседями сочинские студенты обсудили с членом Общественной палаты страны далее »
18:51:50
Константин Затулин примет участие в открытии памятника основателю Мацесты Виктору Подгурскому далее »
17:05:42
Визит в Крым Дмитрия Медведева возбудил украинский МИД далее »
17:00:57
Главы МИД ШОС обсудили идею России об экономическом пространстве далее »
15:30:01
Комментарий Захарченко об участии в общественных праймериз в ДНР украинских партий далее »
23.05.2016
13:39:07
В Татарстане спланировали крушение «халифата» далее »
12:06:40
На Кубани прошло внутрипартийное голосование «Единой России» далее »
12:00:20
Акция протеста против бездействия миссии ОБСЕ в Донбассе прошла Донецке далее »
11:56:50
Лидер крымских караимов предложил наделить его народ особым статусом далее »
11:26:41
Константин Затулин обратился к своим избирателям с благодарственной речью далее »
20.05.2016
20:32:35
Россия продолжила движение на Восток далее »
17:47:10
Арку дружбы в Киеве заменят на памятник карателям на Донбассе далее »
17:42:59
Утверждение проекта Таможенного кодекса ЕАЭС запланировано осенью в Минске далее »
16:58:03
Лукашенко призвал СНГ активнее заниматься решением проблем Приднестровья далее »
16:22:25
Форум татарских мусульманских деятелей стартовал в Казани далее »
16:06:14
Итоги первого дня саммита Россия – АСЕАН: определен вектор делового сотрудничества далее »
15:12:09
Путин предложил создать зону свободной торговли ЕАЭС и АСЕАН далее »
19.05.2016
19:31:23
Продолжая встречаться с сочинцами, Константин Затулин принял участие в мероприятиях Саммита «Россия-АСЕАН» далее »
18:18:50
В Сочи открылся саммит Россия — АСЕАН далее »
17:06:48
Посольство США в Киеве возглавит Мэри Йованович далее »
17:04:24
В Южной Осетии в пропасть упал автобус с российскими военными далее »
17:02:07
Депутат Рады приготовил на случай возвращения Крыма схему депортации жителей далее »
16:50:48
Мониторинг ОБСЕ в Карабахе не зафиксировал режимов прекращения огня далее »
16:48:11
В Кремле назвали абсурдом зависимость санкций против РФ от реализации Минских соглашений далее »
16:42:16
Завершив одни учения, военные США продолжают в Молдове другие далее »
15:09:35
Рада переименовала Днепропетровск в Днипро далее »
14:03:18
В Приднестровье открылся IV инвестиционно-экономический форум далее »
12:20:10
Junge Welt: Подлости Порошенко далее »
18.05.2016
18:33:00
ЕС осудил «преследование и запугивание» крымских татар далее »
16:33:12
Годовщину депортации крымских татар отметили без траурного митинга далее »
15:50:15
"Единая Россия" хочет провести в Приднестровье праймериз к выборам в Госдуму РФ далее »
14:45:38
В Крыму облили краской мемориальную доску Сталину далее »
17.05.2016
17:35:56
Нуланд едет в Москву обсуждать ситуацию в Донбассе далее »
16:10:49
Организаторы блокады Крыма отправили провокаторов для проведения акций 18 мая далее »
14:33:18
Европейский вещательный союз решил рассмотреть петицию об итогах «Евровидения» далее »
13:25:06
Союз защитников Приднестровья призывает поддержать Константина Затулина на праймериз в Сочи далее »
12:48:02
Константин Затулин продолжает активную работу в Сочи далее »
11:03:28
В мэрии Кишинёва траур по случаю присоединения Бессарабии к России 204 года назад далее »
16.05.2016
15:09:33
Перед Апелляционной палатой в Кишинёве протестуют против незаконных арестов далее »
15:06:21
23 мая - 20-летие мученического подвига Евгения Родионова далее »
15:00:50
В честь Дня Победы вокруг Одессы был совершен крестный ход далее »
14:52:45
Обращение Константина Затулина к избирателям в преддверии праймериз далее »
12:28:17
Парламент Венеции внёс резолюцию о снятии санкций с России и признании Крыма далее »
12:22:38
День Черноморского флота отметили в Севастополе далее »
15.05.2016
20:21:11
СМИ Британии: «Путиным восхищаются больше, чем Далай-ламой и Папой» далее »
14.05.2016
14:53:25
Австрия: От кризиса в России страдают прибалты далее »
13.05.2016
19:59:28
На аэродроме под Киевом украинские солдаты разобрали 10 боевых самолетов далее »
18:02:35
Константин Затулин помог соотечественнику из ФРГ – участнику Антимайдна на Украине далее »
15:40:30
Южная Осетия закрывает границу с Грузией далее »
15:37:54
Из Белгорода в Абхазию будет ходить прямой поезд далее »
15:31:00
В Кишиневе при поддержке западных послов пройдёт гей-парад далее »
14:19:28
Белоруссия будет в суде добиваться снижения цены на российский газ далее »
14:16:58
В Бишкеке арестован лидер «Народного парламента» Бекболот Талгарбеков далее »
13:47:22
НАК "Узбекистон хаво йуллари" откроет рейсы в Москву из Навои и Нукуса далее »
13:45:39
Новым прокурором Украины назначен экс-глава МВД Юрий Луценко далее »
12.05.2016
17:06:12
В Грузии начались совместные учения с НАТО далее »
17:03:14
Матвиенко поблагодарила Казахстан за сохранение русского языка далее »
15:57:33
На российской авиабазе в Армении началось совместное учение истребительной и армейской авиации далее »
15:54:06
В Бишкеке обсудят значение Победы в ВОВ для Кыргызстана далее »
15:05:35
Президенты Армении и Азербайджана могут встретиться в Вене далее »
14:56:29
В Приднестровье начались учения российских военных далее »
14:50:31
Белоруссия предложила Туркмении совместный проект по созданию беспилотников далее »
14:10:39
Медведев прибыл в Могилев на заседание совета Союзного государства РФ и Белоруссии далее »
14:07:03
В Узбекистане запретили посещать мечети лицам младше 18 лет далее »
11.05.2016
18:03:19
Военных США возмутило то, что в Молдове их встретили протестами далее »
17:51:02
Константин Затулин принял участие в акции «Бессмертный полк» и вник в проблемы сочинских шапсугов далее »
16:38:36
«Возвращение к нормальности»: Военные США в Молдавии, России – в ПМР далее »
10.05.2016
18:28:06
Башкан Гагаузии: 9 мая навсегда останется священной датой для народа Гагаузии далее »
17:42:51
В Южной Осетии и Абхазии торжественно отметили День Победы далее »
17:40:01
Парламентское большинство в Грузии выступило против вступления в НАТО далее »
16:59:30
В Кыргызстане определены пункты пропуска на экономической границе ЕАЭС далее »
16:56:07
МИД Армении: Ереван готов обсудить меры по недопущению агрессии в Карабахе далее »
15:20:04
Спецслужбы Таджикистана и России предотвратили теракты в Душанбе и Москве далее »
15:15:01
Никаким оружием Карабахский конфликт не решить — посол РФ в Армении далее »
14:55:55
УкроГеббельс Вятрович хочет отменить выходной день 9 мая далее »
13:52:16
В Баку впервые прошла акция «Бессмертный полк» далее »
13:36:02
Президент Туркменистана посетит Беларусь далее »
12:53:19
Вопреки НАТО и властям Молдовы впервые в Кишиневе состоялась грандиозная акция «Бессмертный полк» далее »
12:48:48
Президент Узбекистана утвердил протокол к соглашению в рамках СНГ далее »
12:46:36
«Линию Карбышева» открыли в Гродно далее »
12:42:50
Глава ПМР выразил надежду на скорое воссоединение республики с Россией далее »
08.05.2016
09:21:26
СМИ ФРГ: «Россия действует быстрее и решительнее, чем НАТО» далее »
07.05.2016
12:54:01
Поздравление Константина Затулина с Днём Победы далее »
06.05.2016
16:38:32
Американские военные в Молдове отказались пустить журналистов в свои палатки далее »
15:20:04
Правительство Армении одобрило законопроект о признании НКР далее »
12:48:54
В Харькове нацисты из «Азова» установили возрастной ценз на ношение Георгиевской ленточки далее »
12:15:28
Военные США проведут расширенные учения для молдавских саперов далее »
11:54:08
Константин Затулин обсудил с молодежью задачи общественной дипломатии в современной международной политике далее »
11:29:51
Константин Затулин и Серж Саргсян обсудили перспективы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе далее »
05.05.2016
18:36:53
Киев запретил использование Знамени Победы во время торжеств 8 и 9 мая далее »
18:34:34
60,8 процента граждан Молдовы против вступления в НАТО далее »
18:32:08
Армения заблаговременно известит глав стран-сопредседателей МГ ОБСЕ в случае признания Карабаха далее »
18:29:38
Приднестровье вернуло средства ПВО в пункты дислокации далее »
18:22:09
На Родине "Молодой Гвардии" состоится IV Международный Антифашистский съезд далее »
04.05.2016
18:21:44
Опрос: Путину доверяют больше 60% граждан Молдавии далее »
16:06:29
Американская военная техника продолжает продвигаться вглубь Молдовы далее »
13:44:10
Бизнес по-литовски: купить дорогой газ и продать его дешево Эстонии далее »
13:38:43
Парламент Армении рассмотрит законопроект о признании НКР далее »
13:33:45
ФСИН собирает документы по передаче Савченко Киеву далее »
13:30:32
Военная техника США прибыла в Молдавию далее »
30.04.2016
17:10:00
Хорошие новости из Донбасса далее »
29.04.2016
19:19:39
13 мая в Институте Стран СНГ состоится презентация сборника К.А. Фролова "Проект Украины как анти России. Искоренение Православия на землях Новороссии, Малороссии и Подкарпатской Руси" далее »
19:14:38
МГБ ДНР сообщило, что приказ совершить покушение на Захарченко отдавал лично Порошенко далее »
18:08:30
МИД Приднестровья: Молдова теряет нейтралитет далее »
17:47:24
Запад покрывает убийц: в ООН не хотят знать про трагедию в Одессе далее »
15:50:13
В именах граждан Таджикистана уберут «русские» окончания далее »
11:59:28
Константин Затулин обсудил с молодежью задачи общественной дипломатии в современной международной политике далее »
28.04.2016
17:45:18
По улицам Молдовы пройдут американские танки далее »
13:43:15
«Лукойл» инвестирует в Узбекистан 12 миллиардов долларов далее »
13:40:07
Армения потратит $200 млн на закупку российского оружия далее »
13:35:38
Россия призывает ООН расследовать одесские события далее »
13:32:48
ОБСЕ подтвердила обстрел Еленовки с территории, подконтрольной ВСУ далее »
12:23:58
Правозащитники обсудили тупики, в которых оказываются соотечественники на пути к российскому гражданству далее »
27.04.2016
17:58:37
СОВФЕД поддержал упрощенный порядок выдачи вида на жительство для беженцев с Украины далее »
16:46:22
Украина повышает цены на газ для населения ради кредитов МВФ далее »
16:41:09
Яценюк сбежал. Говорят что в Аргентину. далее »
16:34:09
В Гагаузии будет создан Координационный центр по противодействию унионизму далее »
13:44:29
Константин Затулин и другие члены ОП РФ встретятся с молодыми политиками 29 апреля далее »
11:12:52
Под Донецком в результате обстрела блокпоста погибли пять человек далее »
26.04.2016
18:31:52
«Группу Петренко» освободили в зале суда далее »
17:20:20
Директор Института стран СНГ выразил благодарность сотрудникам за организацию Сочинского форума далее »
16:55:47
Константин Затулин и Оргкомитет Сочинского форума выражает благодарности за проведение мероприятия далее »
16:21:25
Вышел в свет сборник статей Кирилла Александровича Фролова далее »
16:12:37
Сочинский Международный форум ШОС призывает к сотрудничеству народов и стран Евразии далее »
15:56:23
В Одесском СИЗО умер один из лидеров Антимайдана Игорь Астахов далее »
15:52:46
Генпрокуратура: «Правый сектор» пытался организовать беспорядки для госпереворота в РФ далее »
14:41:46
Константин Затулин принял участие в мероприятиях в честь 25-летия реабилитации кубанского казачества и почтил память жертв Геноцида армян далее »
25.04.2016
18:51:13
Во время акции протеста в воскресенье имели место столкновения манифестантов с полицией далее »
17:38:19
На форуме в Сочи представитель Общественной палаты Башкирии предложил создать межнациональные технопарки стран ШОС далее »
17:28:59
В столице Украины сожгли квартиру православному активисту далее »
16:41:29
Академии Наук России и Монголии подписали соглашение о научном сотрудничестве далее »
16:23:19
Участие делегации Южной Осетии в Сочинском Международном Форуме ШОС привело к расширению международных связей РЮО далее »
15:42:53
Фонд "Чистые моря" принял участие в Международном Форуме ШОС далее »
14:27:23
В Москве состоится памятное мероприятие по жертвам 2014 года в одесском Доме профсоюзов далее »
22.04.2016
18:04:36
Глава МИД ПМР встретился со шведским послом Сигне Бургсталлер далее »
17:52:56
В рамках саммита ШОС пройдет трехсторонняя встреча РФ-Монголия-Китай далее »
12:02:39
Афганистан имеет шанс на членство в ШОС только в долгосрочной перспективе далее »
11:51:36
Львовский горсовет запретил гастроли "пророссийских" артистов далее »
11:22:41
Приднестровье просит Москву вновь ввести в состав миротворческих сил эскадрилью вертолётов далее »
11:07:52
Лавров обсудит с президентом Армении конфликт в Нагорном Карабахе далее »
10:39:38
В России ввели плату за проезд по трассам для фур из Латвии и Литвы далее »
21.04.2016
17:33:00
Приветствия главы МИД РФ, руководителей Краснодарского края и города Сочи участникам Сочинского форума далее »
20.04.2016
19:50:50
Сочинская декларация: «Шанхайский дух» сотрудничества должен распространяться на языке народной дипломатии далее »
19:08:31
Путин: Россия продолжит оказывать содействие приднестровскому урегулированию далее »
19:05:06
В Грузии решили отказаться от обязательного призыва в армию далее »
19:00:03
Eврокомиссия предложила отменить визы для украинских туристов далее »
16:38:37
Абхазская делегация стала гостем форума участников ШОС в Сочи далее »
16:10:46
Cочи может стать столицей спортивных игр стран-участниц ШОС далее »
19.04.2016
18:33:29
В Сочи прошёл первый день Международного форума "На втором треке" далее »
16:57:35
Объявлен международный конкурс по русскому языку далее »
15:48:52
Большинство граждан РФ хотело бы восстановления СССР далее »
15:46:41
На форуме ШОС в Сочи обсуждают структуру многополярного мира далее »
17.04.2016
15:39:23
Басурин: Каратели совсем обезумели далее »
15.04.2016
18:04:13
О проблемах здравоохранения Сочи говорили за круглым столом далее »
13:52:20
Политисполком ПСРМ выдвигает Игоря Додона кандидатом в президенты далее »
13:31:27
Общественную палату просят заступиться за покойников-мусульман далее »
11:29:54
В Бухаресте состоялись молдавско-румынские политические консультации далее »
14.04.2016
15:47:46
Отклик Армянского общества Сочи на сюжет «Русского вопроса» о Карабахе далее »
14:30:00
В Украине новый премьер-министр — Владимир Гройсман далее »
13.04.2016
17:05:27
Опрос: Игорь Додон с отрывом лидирует в президентской гонке далее »
16:34:26
Киевские суды разрешили арестовать главу Крыма и имущество «Артека» далее »
15:25:56
В Думу внесен законопроект, который сможет узаконить участие добровольцев РФ в военных действиях за границей далее »
12.04.2016
16:15:33
Глава МИД ПМР в Москве встретился с замминистра иностранных дел РФ Григорием Карасиным далее »
16:09:07
В Сочи состоялись первые дебаты участников праймериз «Единой России» на тему «Сбережение нации: образование, здравоохранение, социальная политика» далее »
15:11:26
Южная Осетия планирует до конца лета провести референдум о вхождении в состав РФ далее »
15:07:10
Рада сделала бессрочным мораторий на выплату долга России далее »
14:40:46
Константин Затулин принял участие в XXIV Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике далее »
11.04.2016
13:27:52
В Дискуссионном клубе "Достоевский" состоялась презентация книги Михаила Ремизова «Русские и государство» далее »
13:06:10
Между Россией и Южной Осетией появилась государственная граница далее »
11:30:27
Отставка премьера Украины: Аваков и Петренко останутся продолжать реформы далее »
10.04.2016
12:50:32
Впервые в Сочи телетрансляция дебатов кандидатов в депутаты ГД далее »
09.04.2016
11:10:38
«Прокол Штирлица»: Климкин оказался агентом ФСБ далее »
08.04.2016
17:52:23
В издательстве "Алетейя" вышло новое издание книги Кирилла Фролова «Сакральные смыслы Новороссии» далее »
15:56:23
Проект «Атлас Ислама» стартовал в России далее »
13:46:13
МИД РФ: Киев переходит разумные пределы в действиях на границе с Приднестровьем далее »
13:38:56
Ереван согласен на миротворцев в Карабахе в рамках всеобщего урегулирования далее »
12:55:07
Россия снизила цену на газ для Армении далее »
11:16:24
Сергей Губарев: Возбуждение Молдовой уголовных дел против приднестровцев – не самый продуктивный способ вести переговоры далее »
07.04.2016
16:09:29
Песков: Добрые отношения РФ с Ереваном и Баку помогут преодолеть конфликт далее »
14:58:34
Депутаты Закарпатья потребовали автономии для своего региона далее »
12:54:40
Джемилев угрожает отправкой в Крым крымскотатарсих смертников далее »
12:17:05
Нидерланды сказали "нет" ассоциации ЕС с Украиной далее »
11:55:31
Президент ПМР принял делегацию посредников и наблюдателей в переговорном процессе в формате «постоянного совещания…» далее »
06.04.2016
19:32:18
Константин Затулин принял участие в обсуждении Карабахского конфликта в Администрации Президента далее »
16:55:35
Россия спишет Узбекистану 95% долга в обмен на долю в Алмазном фонде далее »
16:51:15
Саммит ЕАЭС перенесен из Еревана в Москву далее »
16:47:08
МИД Армении: на переговорах по Карабаху надо вернуться к документам 94-95-х гг далее »
16:38:47
Яценюк предлагает Украине отказаться от российской нефти далее »
15:56:28
Константин Затулин посетил Сочинские школы далее »
05.04.2016
17:26:29
Московский муфтият усилит работу по профилактике экстремизма среди мигрантов далее »
15:42:55
Дипломаты РМ и РФ обсудили перспективы миротворческой операции в Приднестровье далее »
11:14:36
В украинских Черновцах запретили Россию далее »
11:11:46
Южная Осетия отыскала способ войти в состав России далее »
11:06:40
Азербайджан применил «Смерчи» далее »
04.04.2016
16:04:57
Медведев усомнился в существовании государства на Украине далее »
15:50:03
Президент Армении допустил возможность политического признания независимости Карабаха далее »
14:40:30
Лавров выразил признательность за поддержку русского языка в Молдавии далее »
13:00:33
Заявление главы ЛНР о призывах Киева развернуть в Донбассе "международную полицейскую миссию" далее »
11:44:01
Баку и Ереван заявили об ожесточённых боях по всей линии соприкосновения в Карабахе далее »
02.04.2016
14:47:08
Лукашенко обратился к белорусам и россиянам в День единения народов СГ далее »
14:12:24
Стороны конфликта в Карабахе обвинили друг друга в эскалации далее »
01.04.2016
17:31:50
Власти Турции выполнили требование России задержать стрелявшего в пилота Су-24 далее »
17:27:17
Додон: у нас есть шанс добиться запрета унионистских организаций в Молдове далее »
15:45:25
Права чиновников против Прав человека: Молдавия и ПМР жалуются в ООН далее »
13:00:56
Константин Затулин провел встречи с активом «Единой России» Хостинского района Сочи и поучаствовал в открытой сессии сочинского Горсобрания далее »
31.03.2016
17:20:19
Карабахский конфликт должен быть улажен путем переговоров – Керри далее »
16:59:24
Песков: инициативы Киева граничат с безумием далее »
16:54:11
Шешель намерен потребовать €14 млн компенсации далее »
16:49:49
В Москве поймали назойливого украинско-американского шпиона далее »
16:15:45
Лидер Приднестровья Евгений Шевчук выступил против вывода российских миротворцев, которых считает гарантами мира в регионе далее »
30.03.2016
21:09:22
Очередная зрада: «Коммунистические символы» в Верховной Раде далее »
18:27:14
Украина ввела санкции против фигурантов «списка Савченко — Сенцова» далее »
17:47:21
У Порошенко хотят посадить «кролика, который ел капусту из госбюджета» далее »
15:57:48
Лукашенко: США могут прекратить "мясорубку" в Донбассе далее »
15:51:13
Киев заявил о готовности идти на любые компромиссы по обмену Савченко далее »
15:47:24
20-летие Союзного государства России и Белоруссии отметили за круглым столом в Смоленске далее »
15:41:53
Американский штат Гавайи признал независимость Нагорного Карабаха далее »
14:06:12
Григорий Карасин: В Молдо-приднестровском урегулировании должны быть исключены любые односторонние действия далее »
29.03.2016
17:46:58
Адвокат обнародовал список жертв украинских репрессий в Крыму далее »
15:14:07
В Молдове предложили отдать Приднестровье Украине далее »
14:05:12
В Верховной Раде предложили временно объединить ДНР и ЛНР в один субъект далее »
14:01:55
В Грузии предложили провести референдум об однополых браках далее »
13:59:27
На Украине вступил в силу указ о демобилизации четвертой волны далее »
11:24:16
Штаб по поиску Сулеймана Зарипова продолжит работу далее »
28.03.2016
16:19:18
Константин Затулин принял участие в форуме Единой России «Кандидат» далее »
13:54:00
Додон – унионистам: Эта земля всегда будет молдавской, с молдавским языком и молдавской историей далее »
12:06:23
МВД Белоруссии возбудило 135 уголовных дел против белорусов, которые воюют в Украине далее »
11:49:56
Власти просят крымчан не ездить на Украину из-за активистов блокады далее »
11:28:47
Еврокоммисар: Украинская власть должна минимизировать изоляцию Донбасса далее »
27.03.2016
17:59:47
СМИ Чехии утешают себя: Путин амбициозен, но слаб далее »
15:27:37
Британские СМИ: выход страны из ЕС выгоден только Путину далее »
25.03.2016
16:29:50
Дмитрий Медведев посетит Армению: цена на газ будет приоритетной темой далее »
13:56:30
Константин Затулин продолжает встречаться с общественностью и друзьями города Сочи далее »
13:20:32
Лавров: Россия и США согласны, что «Минску-2» нет альтернативы далее »
13:11:26
На Украине найден мертвым адвокат одного из задержанных под Луганском россиян далее »
24.03.2016
12:29:26
Виталий Игнатьев: Визит в Молдову американского эмиссара – элемент широкого регионального геополитического противостояния далее »
12:04:03
Пятидесятый гуманитарный конвой пересек границу с Украиной далее »
12:01:38
США заявили о готовности помочь обмену Савченко на россиян далее »
11:55:56
Порошенко: "29 марта Правительство должно быть провозглашено" далее »
23.03.2016
17:14:25
Николае Тимофти может баллотироваться на новый мандат президента далее »
16:12:58
Москвичи познакомились с «Сакральными смыслами Новороссии» далее »
12:29:35
Лукашенко отказался выбирать между Востоком и Западом далее »
12:06:21
Константин Затулин принял участие в совещании по подготовке к летнему курортному сезону в Сочи далее »
11:00:00
В Общественной палате РФ состоялось первое заседание рабочей группы по евразийской интеграции и поддержке ШОС далее »
22.03.2016
17:54:42
КГБ начало проверку информации о причастности белорусов к терактам в Брюсселе далее »
16:49:56
Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы далее »
16:12:25
Пресс-служба МИД ПМР: Звучащие в СМИ призывы к изменению статуса РМ - подтверждение стратегической неопределенности Молдовы далее »
16:01:29
В Общественной палате обсудили российско-турецкие отношения и их влияние на евразийскую интеграцию далее »
12:15:14
Ереван и Москва пересмотрят соглашение в сфере образования далее »
12:12:40
В Южной Осетии хотят повторить судьбу Крыма далее »
21.03.2016
17:10:51
Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин посетит Молдову в конце марта далее »
16:54:06
Басурин: Украинские силовики за неделю выпустили по территории ДНР более тысячи мин далее »
15:32:33
В Молдавии разработали план объединения с Румынией к 2018 году далее »
15:13:46
Экс-командир "Айдара" признан организатором убийства журналистов ВГТРК далее »
15:03:01
На парламентских выборах в Казахстане победила партия власти далее »
12:41:46
В Киеве состоялся многотысячный Крестный ход далее »
11:18:11
Анонс: 21 марта Константин Затулин в гостях у Владимира Познера на «Первом» далее »
20.03.2016
14:04:08
ДНР: Украина закупает вооружение для боев в городских условиях далее »
18.03.2016
15:38:13
Константин Затулин заручился поддержкой Сочи в проведении международного форума «Роль гражданского общества и общественной дипломатии в дальнейшем развитии и расширении Шанхайской организации сотрудничества» далее »
13:57:59
Россия может приостановить поставки нефти в Белоруссию далее »
13:55:20
ЕС призвал страны ООН присоединиться к санкциям против России далее »
13:53:07
«Церковь» расстриги Филарета собранную для Донбасса помощь продавала на рынках далее »
17.03.2016
17:43:02
Двухлетие присоединения Крыма к РФ Путин отметит на полуострове далее »
17:40:17
На Украине снесли самый большой памятник Ленину далее »
17:27:06
МИД Молдавии: Восстановление отношений с Россией - приоритетная задача далее »
09:15:19
Армения примет участие во встрече по совместной с Россией электросети далее »
09:02:49
Комитет Рады поддержал законопроект о запрете на Украине георгиевской ленточки далее »
16.03.2016
18:29:10
Крымчане отметили вторую годовщину референдума о воссоединении с Россией далее »
17:02:07
В Донецке началась выдача паспортов республиканского образца далее »
16:49:43
Нравственность, общественное развитие и гражданское общество обсудили в Общественной палате РФ далее »
13:48:57
Комиссар ЕС по вопросам региональной политики призывает Молдову продолжить европейский путь далее »
12:49:11
Константин Затулин поздравил власти и жителей Крыма с годовщиной Референдума и Днем воссоединения с Россией далее »
15.03.2016
16:05:48
Константин Затулин принял участие в заседании научного совета при Совете Безопасности далее »
14:08:38
Виталий Игнатьев встретился с помощником зампреда РФ Дмитрия Рогозина Дмитрием Лоскутовым далее »
12:17:58
Грузия освободила последних заключенных граждан Южной Осетии далее »
12:02:53
Вице-спикер парламента Фландрии отметил важность соблюдения права народа НКР на самоопределение далее »
11:33:47
«Газпром» разорвал контракт с Туркменистаном далее »
10:57:09
После отказа Садового Порошенко предложил кандидатуру Яресько на пост премьер-министра далее »
14.03.2016
17:23:32
Губарев: Россия выступает за конструктивный подход в Молдо-приднестровском урегулировании далее »
16:38:26
У Порошенко есть «план Б» по Донбассу далее »
14:42:27
Россия запретила ввоз в страну молдавской сельхозпродукции через Белоруссию далее »
14:38:15
Блока Порошенко есть кандидатура нового премьера Украины далее »
13:42:31
Константин Затулин встретил Масленицу в Краснодарском крае далее »
12:45:16
Парламент Молдавии поддержал министра-русофоба, готового воевать с Россией далее »
11:24:33
Статус партнера по диалогу ШОС получил Азербайджан далее »
12.03.2016
11:43:11
Жители Одессы потребовали выгнать Саакашвили из города далее »
11.03.2016
17:22:29
Константин Затулин обсудил «Неоосманские амбиции Турции» в Общественной палате, встретился с Президентом Армении и посетил показ Сочинского Дома моды в Москве далее »
12:11:14
РЖД не будет в 2016 году назначать пассажирские поезда на Украину далее »
12:07:56
Обама заявил, что США не готовы воевать с Россией за Украину далее »
12:01:02
Украинские военнослужащие массово дезертируют в Крым далее »
11:57:53
Президент Украины не оставляет надежды вернуть Донбасс далее »
10.03.2016
19:07:43
Бэсеску: Молдова никогда не вступит в Европейский союз далее »
14:22:51
Кабмин утвердил легализацию однополых браков на Украине далее »
12:41:16
Бывший премьер Украины Азаров предложил Яценюку поменяться местами далее »
09.03.2016
19:11:25
Путин встретится с президентом Армении, чтобы обсудить нагорно-карабахский конфликт далее »
19:03:47
Чолош: НАТО заинтересовано в сотрудничестве с Молдовой далее »
19:00:55
Порошенко призвал Турцию признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом далее »
18:54:10
Российские представительства на Украине подверглись атаке экстремистов далее »
13:27:46
ВСУ попытались взять под контроль дорогу, соединяющую Донецк и Горловку далее »
06.03.2016
10:26:14
Австрия: «Запрет русского языка был большой ошибкой украинской власти» далее »
05.03.2016
18:41:10
Константин Затулин поздравляет с 8 марта! далее »
17:12:49
Испания: Путин помог Ди Каприо получить «Оскар» далее »
04.03.2016
17:48:57
Конституционный суд Молдавии: Президент будет избираться всенародно далее »
12:31:54
Аксенов: Киев не способен выполнить требование ООН далее »
12:28:46
«Нормандская четверка» в Париже: консенсуса не получилось далее »
12:24:51
Украине отказали в ЕС на ближайшие 25 лет далее »
12:08:40
Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Киргизией далее »
03.03.2016
17:25:35
Константин Затулин принял участие в заседании Общественной палаты в г. Сочи далее »
17:14:21
ООН потребовала от Украины провести расследование блокады Крыма далее »
16:47:21
Виталий Игнатьев: «Граждане Приднестровья не могут и не должны оставаться один на один с «правовым катком» республики Молдова» далее »
14:26:48
Рогозин и Алиев обсудят военно-техническое сотрудничество двух стран далее »
14:12:48
Ветераны Приднестровского конфликта освистали на митинге председателя парламента и премьера далее »
13:56:54
Деньги от продажи пансионата «Форос» пойдут на компенсацию вкладов крымчан в украинских банках далее »
02.03.2016
18:33:09
Ницца восстановит побратимские отношения с Ялтой далее »
16:42:30
ЕС даст безвизовый режим Грузии, но не Украине далее »
16:37:58
В Казахстане объявлен V Республиканский литературно – исторический конкурс «Письмо с фронта» далее »
12:19:36
Бридлав готов предоставить Украине любое оружие далее »
12:17:27
Минобороны Молдавии: Российские войска мешают Молдове вступить в НАТО далее »
01.03.2016
17:50:17
Молдавский дипломат заявил о необходимости противодействовать СМИ РФ далее »
15:38:48
Приднестровские парламентарии обсудили актуальные проблемы ПМР с российскими коллегами далее »
13:19:08
Германия требует, чтобы Киев пошел навстречу Донбассу далее »
13:15:53
Украинская полиция предложила за деньги сопровождать фуры из России далее »
12:07:42
В УПЦ обвиняют депутатов Рады в попытке легализовать рейдерские захваты храмов далее »
29.02.2016
16:17:05
На Луганщину ВСУ перебрасывают ЗПРК «Тунгуска» и ЗРК «Стрела» далее »
13:27:23
Делегация Евросоюза провела встречу с лидерами молдавской оппозиции далее »
13:23:12
Минск рассчитывает, что цена на российский газ будет снижена далее »
13:12:21
Поклонская лично представит в суде дело о запрете Меджлиса далее »
12:34:05
Правительство Украины может стать ответчиком по иску британской компании далее »
12:30:47
Яценюк обвинил Порошенко в нестабильности украинской политики далее »
12:28:27
Италия: «Украина по-прежнему в темнице олигархов» далее »
28.02.2016
15:24:10
Страдания нежных упоротых креаклов далее »
27.02.2016
12:29:16
Чехия: «не стоит недооценивать русских» далее »
26.02.2016
18:20:02
Константин Затулин назначен руководителем рабочей группы по евразийской интеграции и развитию ШОС далее »
11:52:21
Россия и Таджикистан могут перейти на взаиморасчет в национальной валюте далее »
11:27:29
ЕСПЧ вынес очередное русофобское постановление далее »
11:11:53
Минфин обсудит вопрос финпомощи Белоруссии со стороны РФ далее »
11:02:35
В МИД Украины рассказали, как собираются заставить Россию вернуть Крым далее »
10:57:02
Парубий пожаловался на «охлаждение» Вашингтона к Киеву далее »
25.02.2016
15:16:49
Додон: Социалисты не будут выдвигать кандидата в президенты в парламенте далее »
15:10:47
Минфин РФ заявил, что Украина должна ответить на иск по долгу до 4 марта далее »
14:49:56
Лукашенко и Путин примут бюджет Союзного государства на 2017 год далее »
14:46:28
Украинские радикалы могут снова начать блокаду российских грузовиков далее »
14:43:58
В Молдавии хотят разрешить арест депутатов без согласия парламента далее »
14:07:15
В Общественной Палате РФ состоится заседание оргкомитета Международного форума «Роль гражданского общества и общественной дипломатии в дальнейшем развитии и расширении Шанхайской организации сотрудничества» далее »
14:03:20
Константину Затулину поступили обращения от севастопольцев далее »
24.02.2016
18:08:22
Грузовые перевозки между Россией и Украиной возобновятся 25 февраля далее »
13:35:34
Социалисты Молдавии пикетировали офис НАТО и посольства Румынии и США далее »
13:32:25
Давление извне считают в Приднестровье одной из главных угроз безопасности далее »
13:07:16
Константин Затулин в Севастополе принял участие в праздновании Дня защитника Отечества далее »
08:07:03
Лукашенко рассказал о новой Военной доктрине Белоруссии далее »
23.02.2016
12:50:13
Тимошенко и Пугачева споют дуэтом «Настоящего полковника»? далее »
22.02.2016
13:43:01
Константин Затулин поздравляет с Днем Защитника Отечества далее »
21.02.2016
15:06:52
Испания: украинская элита погубит страну далее »
20.02.2016
18:29:05
В Киеве объявлена революционная ситуация, батальоны стекаются на третий Майдан далее »
15:54:24
Не получив автономию, болгары Молдавии хотят присоединиться к Гагаузии далее »
14:30:05
В молодежном клубе «Московского Муфтията» состоялось заседание на тему «Бесценная духовная традиция» далее »
13:08:40
Греческий город Александруполис может стать побратимом Симферополя далее »
13:05:57
Байден и Порошенко обсудили «дальнейшее давление на Россию» далее »
19.02.2016
19:40:56
В Посольстве Армении подвели итоги работы комиссии по координации мероприятий, посвященных 100-летию геноцида армян далее »
17:42:27
Румыния: Присоединение Молдавии будем обсуждать после ее «евроинтеграции» далее »
17:37:58
Рада готовится переименовать Украину в Россию, а Россию в Московию далее »
17:34:55
В Верховной Раде официально развалилась коалиция далее »
15:03:13
МИД ПМР поздравил К.Ф. Затулина с Днём Защитника Отечества далее »
10:38:33
Состоялся Межпарламентский диалог РФ и Приднестровья далее »
18.02.2016
15:59:40
Этнокультурные и межконфессиональные отношения обсудили в Крыму далее »
11:36:41
Яценюк поделился своим видением цели политического кризиса далее »
11:33:44
Колонны МЧС РФ доставили в Донецк и Луганск первую в этом году партию гуманитарной помощи далее »
11:29:32
Долги Украины перед РФ рассмотрит лондонский суд далее »
11:26:26
"Блок Петра Порошенко" намерен отправить Яценюка в отставку за три месяца далее »
11:16:21
Владимир Путин о санкциях: «Не от нас зависит, когда Евросоюз их снимет» далее »
17.02.2016
15:50:08
Американские генералы проверили оборонную стратегию Молдовы далее »
15:45:43
Sputnik Молдова запустил медиаресурс на румынском языке далее »
15:43:01
Президент Казахстана встал на защиту русского языка далее »
12:03:58
РПЦ и Ватикан могут создать комиссию по проблемам унии на Украине далее »
12:01:20
На юге Казахстана начались массовые беспорядки далее »
11:54:47
В Раде провал отставки кабмина объяснили сговором Порошенко и Яценюка далее »
11:41:19
Азаров: Киев и Запад признают Крым российским далее »
11:35:47
Минтранс России постепенно возобновляет движение украинских грузовиков далее »
16.02.2016
19:26:14
Лукашенко – правительству: «Мне ваши реформы совсем не нужны!» далее »
16:05:01
Виталий Игнатьев: надеюсь, визит спецпредставителя ОБСЕ придаст молдавским партнерам храбрости далее »
12:36:45
Премьер Молдавии предлагает предоставить Приднестровью особый статус далее »
12:32:12
СБУ запрещает экипажам морских судов, заходивших в Крым, въезд на Украину далее »
12:23:42
ЕС призвал Россию и Украину разобраться с блокировкой фур далее »
12:18:10
ЕС снял санкции с Беларуси далее »
11:53:10
Минтранс приостановил движение 197 грузовиков из Украины далее »
15.02.2016
18:01:42
От мэра Риги потребовали прекратить общение в соцсетях на русском языке далее »
17:59:43
Поклонская обратилась в суд с иском о запрете крымско-татарского меджлиса далее »
15:17:19
Россия передала председательство в БРИКС Индии далее »
15:03:51
Киев официально запретил транзит российских фур далее »
14.02.2016
13:06:21
Канада: «русский бросок на Север» и «спасение Украины от русских хакеров» далее »
12.02.2016
17:20:47
"Правый сектор" объявил "медвежью блокаду" российским фурам в Закарпатье далее »
15:23:13
Партия президента Румынии подготовила документ, направленный на объединение с Молдавией далее »
14:12:50
В Эстонии появился местный «Правый сектор» далее »
11:09:46
Киев разорвал отношения с российскими городами-побратимами далее »
11:02:59
В Крым прибыла делегация из Израиля во главе с депутатом Кнессета далее »
11.02.2016
18:41:09
Истекает мандат действующих членов ЦИК Молдавии, но парламент не торопится выбрать новых далее »
14:42:02
Администрация президента РФ: допсоглашения с РЮО будут скоро подписаны далее »
14:33:29
Предприятия Нагорного Карабаха приняли участие в "Продэкспо-2016" далее »
14:27:47
Московский бульвар в Кишиневе может стать бульваром Объединения далее »
13:34:23
Пушилин: встреча по выборам на Донбассе без участия ЛДНР и РФ противоречит "Минску-2" далее »
13:31:22
Евгений Шевчук поручил открыть представительство Приднестровья в России далее »
10.02.2016
17:47:09
Защитники русских школ грозят латвийским властям протестными акциями далее »
17:35:14
В Литве начали сбор подписей против приема мигрантов далее »
17:27:58
АТЦ: террористы расширяют вербовку в странах СНГ далее »
15:33:18
Константин Затулин помог соотечественнику из ФРГ - участнику Антимайдна на Украине далее »
12:14:59
В России открывается представительство сирийского Курдистана далее »
11:35:24
В Татарстане вновь преследуют борца с экстремизмом далее »
09.02.2016
15:45:11
Крымский политолог: Чиновники «восстанавливают не исторические названия, а названия одной истории» далее »
14:52:33
В Латвии решили перевести обучение во всех школах на государственный язык далее »
14:15:57
НАТО: Мы поможем РМ создать современную, динамичную и подобающе вооруженную армию далее »
12:25:00
В ПМР анонсировали «прорыв в межпарламентских отношениях» с РФ далее »
12:21:48
Власти Молдавии испугались русского далее »
11:29:55
Ивано-Франковск разорвал связи с городами-побратимами из РФ далее »
10:47:35
МВФ: Украинцы не доверяют налоговой системе своей страны далее »
10:43:55
Рогозин обвинил МВФ в трусости при оценке потерь Украины далее »
08.02.2016
16:15:39
Лидер «Нашей партии» называет «бредом» утверждения о подготовке спецслужбами России операции «туман» далее »
16:10:50
Посол РФ: Россия не оставит Приднестровье далее »
16:07:24
Названы главные проблемы русскоязычного населения Молдовы далее »
16:02:15
Главы ДНР и ЛНР обсуждают создание единого энергорынка далее »
15:59:54
Лукашенко: Россия поддержит экономику Белоруссии далее »
12:39:42
В бендерской крепости прошла презентация и гашение новых марок далее »
07.02.2016
13:10:41
Франциск и Кирилл – святой альянс за будущее христиан и мира далее »
09:10:29
Испания: высшие слои украинской политики коррумпированы поголовно далее »
05.02.2016
18:55:24
Увековечить память Героя России летчика Пешкова! далее »
17:48:30
В Приднестровье обсудили вопросы торгового взаимодействия с Россией в условиях действия Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС далее »
15:41:31
Экс-представитель МИД РФ в Крыму Виктор Светличный поблагодарил Константина Затулина за сотрудничество далее »
13:21:28
Путин запланировал встречу с Лукашенко в Сочи далее »
13:16:35
Украина готовит планы силового варианта решения конфликта в Донбассе далее »
13:01:34
Додон: Никаких 30 дней на раздумья. Эта власть не должна пустить корни далее »
04.02.2016
17:16:50
Приднестровье готово провести еще один референдум по взаимоотношениям с Молдовой далее »
16:24:02
«Московские партизаны» атаковали Ровно – полиция бездействует далее »
16:17:31
Додон: Америка хочет слить нас с Румынией. А мы хотим назад. Не в Россию, а в СССР далее »
13:17:30
Вильнюс – колыбель новой русской революции? далее »
11:50:30
Суд Эстонии отменил решение о выдаче Украине сторонника ЛНР далее »
11:41:21
Аксенов пообещал выплатить всем крымчанам по депозитам с проданного имущества Коломойского далее »
03.02.2016
18:33:48
В Бендерах состоялось заседание экспертных групп от ПМР и РМ по вопросам железнодорожного транспорта и сообщений далее »
17:14:56
Константин Затулин поздравил с Днем рождения генерала Романенко далее »
15:15:36
Делегация ВДВ России обсудит с белорусскими коллегами планы совместных учений далее »
13:17:48
В Грузии значительно увеличилось количество туристов из России далее »
13:11:37
Бэсеску: Плахотнюк очень скоро будет отстранен от власти в Молдавии далее »
13:02:45
Французов снова шокируют правдой о Майдане далее »
12:52:43
Порошенко затянул старую песню о российской агрессии далее »
02.02.2016
16:32:41
Стурза приветствует внешнее управление Румынии в Молдове под патронатом США далее »
14:42:48
Во Франции показали фильм про Майдан далее »
12:49:22
Фракция БПП предложила назначить участника «Одесской хатыни» министром здравоохранения далее »
12:28:59
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведёт отпуск в Сочи далее »
12:23:03
Меркель призвала ЕС продлить санкции против России далее »
12:15:42
Украина подала в суд ЕС на проект строительства «Северного потока-2» далее »
01.02.2016
18:18:44
Басурин: «Правый сектор» с силами МВД атаковали морпехов под Мариуполем, есть погибшие далее »
15:27:56
На Украине задержан известный православный журналист далее »
14:08:14
The Economist: Запад боится выборов в Молдове далее »
12:30:08
Затулин и Сердцев поздравили депутатов Приднестровья далее »
11:37:01
5 февраля состоится Круглый Стол посвященный итогам Архиерейского Собора РПЦ далее »
08:08:29
Франция: санкции отменят, Украине придется договариваться с Новороссией далее »
31.01.2016
13:06:09
Великобритания: БРИКС умер! далее »
30.01.2016
13:26:48
Австрия: «Путин тот человек, который ставит американцев на место» далее »
29.01.2016
12:54:21
Климкин: неприемлемо закрепить в Конституции закон о статусе Донбасса далее »
12:38:41
Канду предложил провести референдум по прямому избранию президента далее »
12:18:02
Сопредседатель ОКК от Приднестровья: переговоры идут в нормальном режиме далее »
11:48:41
Молдавия угрожает приднестровцам депортациями далее »
11:20:01
Лавров обсудил в Ашхабаде борьбу с терроризмом и газовые проблемы далее »
28.01.2016
14:48:11
Баранчик: На белорусском языке говорят только незамужние студентки педагогического университета и часть национальной элиты далее »
14:28:59
В Донецке состоялся круглый стол, посвященный проблеме геноцида в современном мире далее »
13:26:29
Тудор Копач назначен генеральным секретарем правительства Молдавии далее »
13:21:15
Украина пытается пугать Россию новым подводным флотом далее »
12:25:07
Минск стал самым популярным городом в СНГ у российских туристов далее »
11:49:33
Киев предложил СБ ООН дать оценку словам Путина о Донбассе далее »
27.01.2016
19:03:47
ВСУ начали обстрел северных пригородов Донецка далее »
15:44:03
ДНР отвергла поправки Киева в Конституцию Украины далее »
15:37:25
Участникам акции протеста в Молдове, штурмовавшим парламент, грозит до восьми лет лишения свободы далее »
15:32:37
Оппозиция в Молдавии поставила протесты "на паузу" до четверга далее »
15:14:33
Россельхознадзор может запретить ввоз продукции из Молдовы в случае реэкспорта далее »
11:40:19
На Украине ликвидировали авиаконцерн «Антонов» далее »
26.01.2016
15:11:03
Молдавская диаспора в РФ готова поехать на родину и поддержать протестующих далее »
14:00:49
Корина Фусу взялась за ликвидацию русского языка в Молдове далее »
13:45:55
Захарченко прокомментировал инициативу референдума об изменении конституции Украины далее »
12:16:08
Евронадзиратели прибыли в Крым далее »
12:10:53
СМИ: Яценюка на посту премьера Украины может сменить экс-глава МИД Швеции Бильдт далее »
12:00:46
Новый премьер Молдовы отказался уходить в отставку далее »
11:28:51
1 февраля состоится круглый стол, посвященный обсуждению состояния и перспектив использования позитивного потенциала тасаввуфа для борьбы с этнорелигиозным экстремизмом далее »
25.01.2016
18:25:53
Константин Затулин поздравил с праздником МГУ и всех студентов России далее »
15:48:03
Олесь Бузина – лауреат премии им. Юлиана Семенова. Награду получила мать погибшего писателя и журналиста далее »
15:26:47
Кремль сожалеет о невыполнении Киевом Минских соглашений далее »
14:01:23
Протестующие в Кишиневе объявили властям ультиматум далее »
13:12:10
Депутаты Рады ушли с форума Украина – ЕС из-за пророссийских парламентариев далее »
12:22:07
Яценюк предложил провести референдум об изменениях в конституцию далее »
22.01.2016
17:32:12
Дорин Киртоакэ мечтает установить румынскую монархию в Молдове далее »
17:10:09
Киев пытается оштрафовать «Газпром» на $3,4 миллиарда далее »
14:30:26
Канду: Переговоры с лидерами протеста будут продолжены далее »
13:13:52
Киргизия отказалась строить ГЭС вместе с Россией далее »
11:38:29
Власти Молдавии отказались выполнять требования митингующих далее »
21.01.2016
17:50:54
Константин Затулин стал членом Русского географического общества далее »
17:36:58
Шалару намерен предложить участие Армии для подавления протестов в Молдове далее »
16:02:42
Додон рассказал, как могут быть объявлены досрочные выборы далее »
14:35:13
Поклонская: Джемилев объявлен в розыск за умышленные преступления далее »
13:43:57
Президент Таджикистана призвал молодежь учить русский и английский языки далее »
13:00:24
Политические лидеры Молдавии: Избрание правительства - это политический переворот далее »
10:12:55
Оппозиция Молдавии пообещала продолжить протесты далее »
20.01.2016
17:01:57
Разведка ДНР: Киев перебросил к фронту 130 единиц артиллерии, танков и БМП далее »
15:57:40
Глава пресс-службы парламента Армении призывает голосовать против антиармянских докладов ПАСЕ далее »
15:51:11
ПСРМ призывает граждан прийти к парламенту и требовать выборов далее »
15:38:42
В Крыму начались праздничные мероприятия, посвященные Дню республики далее »
12:25:53
Украина не пропускает российские транзитные товары через границу далее »
11:33:59
Украина подняла ставку на транзит российского газа на 66% далее »
19.01.2016
14:09:58
Амрам Петросян: мы приветствуем пророссийский курс Абхазии в турецком вопросе далее »
13:36:32
Армянские туроператоры заявили о росте потока отдыхающих из России далее »
13:07:31
В Молдове завели дело на лидера пророссийской партии далее »
12:17:05
Украина и "Роснефть" обменялись угрозами далее »
11:34:52
Украина передумала помогать Донбассу далее »
18.01.2016
13:04:46
Ренато Усатый: досрочных выборов не избежать далее »
12:35:59
Украина угрожает санкциями Израилю за взаимоотношения с Крымом далее »
12:32:29
Украина официально прекратила товарооборот с Крымом и Донбассом далее »
12:24:23
Россия не выполняет Минские соглашения, поэтому ЕС оставит все санкции в силе, — президент Литвы далее »
11:42:19
Субботние протесты в Кишиневе собрали десятки тысяч человек далее »
16.01.2016
14:41:38
В столице Молдавии начались масштабные акции протеста далее »
15.01.2016
17:22:28
Президент Молдавии не позволил стать премьером олигарху Плахотнюку далее »
16:58:20
К.Затулин помог вернуть крымским студентам российские паспорта далее »
15:12:33
В Кучурганах готовятся к установке совместного молдо-украинского пункта пропуска далее »
11:31:29
Лукашенко обозначил позицию по новым правилам торговли Россия-Украина-ЕС далее »
11:16:13
Состоялась презентация социологического опроса, проведённого в рамках осуществления проекта «Новейшая народная история Крыма» далее »
11:00:27
Порошенко собрался возвращать Донбасс и Крым в Женеве далее »
14.01.2016
14:15:30
Усатый: Тимофти готовят импичмент, идет обзвон депутатов далее »
13:20:15
За неполных 4 года инвестиции в сферы образования и здравоохранения ПМР составили более $131 млн далее »
13:15:03
Парламентское большинство Молдавии повторно выдвигает кандидатом Плахотнюка далее »
13:04:37
Крымчане считают «Единую Россию» абсолютным лидером среди партий далее »
12:33:01
Евросоюз в очередной раз призвал Беларусь отменить высшую меру наказания далее »
11:37:44
Контактная группа по Донбассу договорилась об очередном «режиме тишины» далее »
13.01.2016
18:06:16
Вероятность отставки Тимофти возрастает с каждым часом далее »
17:06:11
Госдума поддержала обращение крымчан о признании геноцидом действий Украины по блокаде полуострова далее »
16:09:11
Кандидат в премьеры Латвии пообещал прекратить господдержку русских школ далее »
13:58:48
В Киеве назвали возможную дату возобновления боевых действий на Донбассе далее »
13:20:28
Для проекта "Новейшая народная история Крыма" планируются интервью с Кучмой и Кравчуком далее »
11:59:43
СМИ: Грызлов и Порошенко обсудили отношения Москвы и Киева далее »
09:40:31
Южная Корея открыла предупредительный огонь по беспилотнику КНДР далее »
12.01.2016
18:02:34
Жители Крыма и Севастополя испытывают надежду, оптимизм и уверенность от воссоединения с Россией – данные опроса далее »
18:00:19
Каждый третий житель Крыма ничего не знает о событиях новейшей истории и попытках республики стать независимым государством далее »
13:17:43
Министру энергетики Грузии пригрозили акциями протеста за контакты с Газпромом далее »
13:07:12
Анонс: 13 января пресс-центре РИА «Севастополь» состоится пресс-конференция, посвященная проекту «Новейшая народная история Крыма» далее »
12:15:07
В Молдавии появилось парламентское большинство далее »
11:34:02
ООН: За чертой бедности в Украине живет более 80% населения далее »
10:52:00
Россия прекращает поставки электроэнергии Украине далее »
11.01.2016
18:24:11
Анонс: 12 января в Крыму состоится презентация результатов социсследования Проекта «Новейшая народная история Крыма» далее »
15:50:23
Доллар и рубль приближаются к пиковым значениям далее »
13:54:44
Карасин: позиция Украины по урегулированию в Приднестровье негативно влияет на ситуацию в регионе далее »
13:08:39
Заявление Общественной палаты Российской Федерации О массовых нарушениях прав верующих Украинской православной церкви далее »
12:54:13
В 2015 году мигранты перевели в Молдавию из РФ 1,2 млрд долларов далее »
12:31:39
Грузооборот латвийских портов в 2015 году уменьшился на 6% далее »
11:17:29
Украина отказалась от скидки на российский газ далее »
09:46:02
Интервью Владимира Путина немецкому изданию Bild. Полная стенограмма далее »
07.01.2016
18:07:30
Искаженный образ России далее »
05.01.2016
13:27:30
Историк, общественный деятель, журналист и публицист Виктор Гущин поздравил Институт Стран СНГ с Новым Годом далее »
13:22:32
Москва поздравляет Донбасс с Новым годом! далее »
13:16:08
Поздравление с Новым годом от Общегерманского совета соотечественников далее »
13:11:58
Союз русских общин Приднестровья поздравляет с новогодними праздниками далее »
13:03:25
Русское национально-культурное общество Харьковской области поздравляет с Новым Годом далее »
04.01.2016
16:19:17
Казахстанская ассоциациация учителей русских школ поздравляет с Новым Годом далее »
16:10:44
Поздравление с Новым Годом Международного благотворительного фонда “Мужество и гуманизм” далее »
15:39:11
Поздравление Русского общества Белоруссии с Новым Годом! далее »
15:28:51
Поздравление с Новым Годом Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики далее »
03.01.2016
23:40:29
Поздравление Александра Бородая с Новым Годом! далее »
23:09:51
Центр миграционных исследований поздравляет с Новым Годом! далее »
30.12.2015
15:03:31
Поздравление Константина Затулина с наступающим Новым Годом далее »
14:55:14
Аксенов: Отставки в правительстве должны пойти на пользу далее »
14:47:28
Представители ОБСЕ и Приднестровья обсудили ряд вопросов далее »
14:38:13
Георгий Квирикашвили стал новым премьер-министром Грузии далее »
12:09:08
Растет количество жителей Узбекистана, желающих получить российское гражданство далее »
11:20:49
Украина составила список запрещенных продуктов из России далее »
29.12.2015
13:18:37
За год Молдавия депортировала 47 российских миротворцев далее »
12:57:34
В Баку по делу о госизмене осужден журналист русскоязычной газеты далее »
12:21:21
В Приднестровье считают стратегической задачей возвращение на рынок России далее »
11:31:22
Народное собрание парламента Республики Абхазия поздравило коллектив Института стран СНГ с Новым годом далее »
10:59:25
Южная Осетия делает шаг к объединению с Россией далее »
28.12.2015
15:14:00
93% крымчан сегодня вновь проголосовали бы за присоединение к России далее »
13:27:10
Кабмин России продлил на год оказание медпомощи переселенцам с Украины далее »
12:49:33
Томская область может попасть в программу переселения соотечественников из Узбекистана далее »
11:37:11
Советнику министра иностранных дел ПМР запретили въезд в Украину далее »
10:53:42
Иностранцам и лицам без гражданства разрешили воевать в украинской армии далее »
25.12.2015
17:44:18
Руководство Совета Федерации поблагодарило Константина Затулина за оперативный анализ российско-турецких отношений далее »
17:35:21
Совет Федерации одобрил закон о приостановлении действия Договора о ЗСТ с Украиной далее »
15:15:11
Часовня Армянской Апостольской Церкви будет построена на Поклонной горе в Москве далее »
15:09:53
Рада разрешила ввод иностранных войск в Украину в 2016 году далее »
12:02:27
Шевчук против вывода российских миротворцев с Приднестровья далее »
11:47:03
Рада под диктовку МВФ приняла антинародный бюджет Украины на 2016 год далее »
23.12.2015
14:58:33
Россия и Армения создадут Объединенную региональную систему ПВО далее »
13:47:50
Госдума ратифицировала соглашение о пенсиях гражданам РФ в Абхазии далее »
13:18:59
Официально: власти ДНР и ЛНР с 2016 года упразднят таможню и погранконтроль далее »
11:26:42
Узбекистан направил в Россию проект соглашения о трудоустройстве граждан далее »
10:58:18
Россия облегчила визовый режим с Грузией далее »
22.12.2015
13:47:40
В Крыму создан торговый дом «Абхазия» далее »
13:44:24
Экспорт электроэнергии в Крым из Украины может прекратиться в 2016 году: Новак далее »
13:09:21
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (17-21 декабря 2015 г.) далее »
12:14:19
Жизнь диаспоры (16-21 декабря 2015 г.) далее »
11:41:30
Абхазия хотела бы восстановить авиасообщение с Симферополем далее »
21.12.2015
17:07:46
«Православные святыни Абхазии»: презентация фильма далее »
16:03:53
Спикер парламента Армении: Если Баку не понимает язык переговоров, мы готовы говорить с ним на другом языке далее »
15:54:22
В парламенте Молдовы раскололась фракция коммунистов далее »
15:49:35
Медведев: Россия должна взыскать с Украины весь долг с учетом штрафа далее »
14:45:11
«Современная Белоруссия: специфика политической, социальной и экономической модели» далее »
11:41:51
Порошенко: «Безвизовый режим с ЕС поможет вернуть Донбасс и Крым» далее »
18.12.2015
17:24:51
Правительство Украинны ввело мораторий на выплату России долга в $3 млрд далее »
13:34:51
Севастопольский паром "Варяг" поменяет Турцию на Абхазию далее »
13:26:13
Грузия ждет отмены визового режима с Россией далее »
11:29:39
Новый мэр Мариуполя назвал Россию страной-агрессором далее »
11:20:32
Киев признал неспособность выплатить российский долг далее »
17.12.2015
14:24:38
Жизнь диаспоры (7-16 декабря 2015 г.) далее »
13:24:31
В МВФ признали официальным долг Украины перед РФ по «кредиту Януковича» далее »
13:21:28
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (9-17 декабря 2015 г.) далее »
12:56:26
Партия Додона не будет голосовать ни за одну кандидатуру на должность премьера далее »
12:04:54
Лукашенко: ЗСТ Украина-ЕС напрягает не только Россию далее »
11:58:40
В Крыму удивились торговому эмбарго Украины далее »
10:41:45
Юнкер: введение ЗСТ между Украиной и ЕС не может быть отсрочено далее »
16.12.2015
14:30:59
Белорусам не придется сдавать в России экзамен по русскому языку далее »
12:23:52
Посольство США в Баку советует «выслушать голос всего населения Нагорного Карабаха» далее »
12:01:20
Николаю Тимофти грозит отставка и уголовное дело далее »
11:03:58
Корабль ФСБ встал на защиту буровых установок РФ от Украины далее »
10:27:08
В Киеве не подтвердили согласование контактной группой в Минске рабочего документа по амнистии далее »
15.12.2015
15:39:23
Лукашевич: Попытки Турции защитить одну из сторон карабахского конфликта деструктивны далее »
14:52:18
Молдавия хочет юридически отказаться от «нейтралитета» далее »
13:20:13
Туркмения отказала Турции в поставках газа далее »
12:42:13
В Белоруссии начато следствие против участников конфликта в Донбассе далее »
11:22:09
Аксёнов анонсировал запуск второй линии энергомоста на сегодня далее »
14.12.2015
18:05:23
В Общественной палате РФ представили портал для соотечественников за рубежом далее »
14:41:31
Назарбаев: «Байконур» не будет закрыт после ввода космодрома «Восточный» далее »
13:45:27
США введут санкции против лиц, причастных к нарушениям на референдуме в Армении далее »
12:24:19
Тимофти потребовал от России вывести войска из Приднестровья далее »
11:12:04
Активисты "Нашей партии " пикетируют резиденцию президента Молдовы далее »
11.12.2015
18:12:14
Молдавия призывает вывести российские войска из Приднестровья далее »
17:50:59
Лукашенко пообещал восстановить товарооборот с Туркменией далее »
16:37:56
Минск удивлен заявлениям ЕС о готовности визового соглашения далее »
12:05:08
Яценюк готов уйти в отставку если так решит Рада далее »
10:48:36
Более двух тысяч студентов ДНР получили в 2015 году российские дипломы далее »
10.12.2015
16:59:22
Верховная рада приняла закон об усилении разведывательной деятельности на границе с Россией далее »
13:56:16
Порошенко обсудил с послом Молдовы вывод войск РФ из Приднестровья далее »
13:46:41
Русские школы в Кишиневе переходят на молдавский далее »
12:58:48
Беларусь согласилась с претензиями Россельхознадзора далее »
11:26:54
Контракты с Украиной по поставкам электроэнергии расторгнут после 100% запуска энергомоста далее »
09.12.2015
18:17:35
Константин Затулин выступил с инициативой проведения представительного международного Форума о роли гражданских обществ в развитии и расширении ШОС далее »
18:07:58
Чубаров анонсировал возобновление энергоблокады Крыма через две недели далее »
15:39:35
Константин Затулин приглашен в состав Попечительского совета Российско-Киргизского славянского университета далее »
12:57:41
Таджикские депутаты объявили Эмомали Рахмона Лидером нации далее »
12:13:53
42% граждан Молдовы желают присоединения к союзу России, Беларуси и Казахстана далее »
10:17:37
Утверждена реформа МВФ, позволяющая кредитовать Украину при дефолте далее »
08.12.2015
16:59:20
Крым готовит иск к Украине из-за подорванных ЛЭП далее »
15:46:37
Приднестровский конфликт не закончен, российские миротворцы должны остаться - МИД ПМР далее »
15:27:13
В Кремле прогнозируют скорый дефолт Украины далее »
12:49:14
Крым не будет принимать украинскую электроэнергию далее »
11:57:26
Крым подключен к электроэнергии по одной ЛЭП далее »
07.12.2015
17:44:23
Астана отказалась осуществлять поставки газа на Украину без договоренности с Кремлем далее »
14:40:18
Организатор блокады Крыма заявил об участии турецких националистов в акции далее »
13:09:48
МИД ПМР: Молдавия и Украина пытаются заблокировать Приднестровье и сорвать миротворческую миссию РФ далее »
12:08:42
Жители Армении проголосовали за конституционные изменения далее »
10:57:51
Порошенко пообещал скоро восстановить подачу энергии в Крым далее »
04.12.2015
12:47:26
Командующий войск США в Европе посетил Молдову далее »
11:42:08
Кыргызстан переходит на рубли в расчётах с Россией далее »
11:33:57
МВФ может отказать Украине в новых траншах далее »
03.12.2015
14:59:05
Приднестровье налаживает сотрудничество с Республикой Сербской далее »
14:49:15
Поздравляем с Днем рождения руководителя Института стран СНГ в Севастополе Владимира Соловьёва далее »
12:09:45
Блок Порошенко предлагает ликвидировать Приднестровье далее »
11:42:11
ЦИК опубликовал окончательные результаты выборов в верховный совет Приднестровья далее »
11:18:40
Пять молочных предприятий Беларуси лишены права ввоза продукции в Россию далее »
10:50:18
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (16-30 ноября 2015 г.) далее »
10:15:16
Крым взял энергомост под усиленную охрану далее »
02.12.2015
17:19:24
Минэнерго обещает проблемы с электричеством на Украине из-за блокады Крыма далее »
17:06:44
Эмомали Рахмона предложили сделать пожизненным президентом Таджикистана далее »
16:46:50
Примар Кишинева призвал молдавскую молодежь двинуться в Европу как сирийские беженцы далее »
13:28:12
В Крыму назвали вероятную дату запуска энергомоста далее »
11:36:40
США передали украинской армии «металлолом» далее »
01.12.2015
13:42:31
В Армении стартует новый "майдан" далее »
12:27:25
Жизнь диаспоры (16-27 ноября 2015 г.) далее »
12:15:32
В Крыму обсудили этнокультурные и межконфессиональные отношения далее »
11:14:26
На западе Украины был ограблен и подожжен храм Московского патриархата далее »
10:41:08
Бандеровцы начинают блокаду Приднестровья далее »
30.11.2015
16:18:12
ЦИК ПМР огласил предварительные результаты парламентских выборов далее »
15:35:16
Назарбаев призвал Россию и Турцию создать комиссию по крушению Су-24 далее »
14:28:17
В ПМР состоялись выборы в парламент и местные советы далее »
13:48:14
Состоялись выборы в прифронтовых городах Донбасса далее »
13:24:13
Власти Азербайджана надеются вернуть Нагорный Карабах с помощью Турции далее »
27.11.2015
15:54:26
Экс-глава аппарата президента Киргизии приговорен к трем годам тюрьмы далее »
15:12:41
В Институте стран СНГ обсудили итоги региональных выборов на Украине далее »
13:38:11
Киев пригрозил непокорным городам расстрелами далее »
12:37:21
Энерготеррористы пытаются шантажировать Москву новыми требованиями далее »
11:23:31
Постпред РФ: Киев хочет затянуть выполнение "Минска-2" далее »
26.11.2015
18:40:44
Министр обороны Украины утвердил план перехода армии на стандарты НАТО далее »
12:05:15
ЕС сомневается в желании молдавских властей проводить реформы далее »
11:59:18
Президент Порошенко поблагодарил Обаму за военную помощь в $300 млн далее »
11:53:29
Росавиация получила письмо о запрете воздушного транзита через Украину далее »
11:32:51
В Крыму на период действия режима ЧС заморозят цены на бензин и дизель на АЗС далее »
25.11.2015
14:00:33
АВТОВАЗ планирут вернутся на рынки СНГ, Украина не исключение далее »
12:21:40
МИД РФ ответил на "недружественные" заявления Кишинева далее »
12:09:47
Украина обещает сегодня частично восстановить электроснабжение Крыма далее »
11:04:50
Газпром: Поставки газа на Украину прекращаются далее »
24.11.2015
18:13:40
Россия может прекратить поставки газа и угля на Украину далее »
17:31:09
ДНР полностью приостанавливает поставки угля на Украину далее »
17:18:42
Аксёнов уволил министра топлива и энергетики Крыма Егорова далее »
16:08:10
ЦИК Молдовы чинит препоны приднестровским выборам далее »
11:19:11
Порошенко обосновал транспортную и энергоблокаду… защитой украинцев в Крыму далее »
23.11.2015
18:28:55
Яценюк призвал наказать подписавших договор на поставку энергии в Крым далее »
17:21:47
Порошенко хочет прекратить товарооборот с Крымом далее »
16:59:40
Киев хочет ввести зеркальное эмбарго против России после вступления Украины в ЗСТ с ЕС далее »
15:50:41
В Крыму вспоминали о подвиге советских солдат при взятии Сапун-горы далее »
12:14:27
Украинские террористы не допустят ремонтников к крымским ЛЭП. Донбасс готовится к «блэкауту» далее »
20.11.2015
18:00:22
Госдума и СФ выступили за развитие международного антитеррористического сотрудничества далее »
19.11.2015
18:42:23
Белоруссия обещает пресекать ввоз санкционных продуктов с Украины в РФ далее »
16:25:12
Социалисты Молдавии заблокировали трибуну парламента далее »
16:05:48
В Ереване пройдут литературные чтения армянских авторов пишущих на русском языке. далее »
15:02:37
ЕС не собирается компенсировать потери Украины далее »
10:31:00
Порошенко дерусифицирует украинские паспорта далее »
18.11.2015
17:09:37
Россия вводит продуктовое эмбарго против Украины далее »
15:56:41
Муниципальный депутат выступил за настоящую денацификацию украинской библиотеки в Москве далее »
15:08:01
Очередной украинский чиновник перешел на сторону Донбасса далее »
14:03:06
Литва собирается покупать газ из США, который даже дороже норвежского далее »
13:58:58
Киев готовит террористический акт далее »
13:54:40
Назарбаев заявил об отсутствии в республике достойной ему замены далее »
13:39:07
Возведение парка воинов-освободителей началось в Степанакерте далее »
12:36:21
Виталий Игнатьев: "Молдавская сторона отстраняется от взаимодействия с Приднестровьем" далее »
12:05:02
Президент Туркменистана принял вице-премьера Российской Федерации далее »
11:02:33
Порошенко разрешил военным НАТО войти на Украину далее »
17.11.2015
14:35:42
Пророссийские силы Молдовы отказались от коалиции с коммунистами Воронина далее »
13:45:06
Жертвы грузино-осетинского конфликта подали заявления в международный уголовный суд далее »
13:02:41
Молдова продолжит переговоры с Приднестровьем в прежнем формате далее »
12:00:35
Сегодня состоится 9-е заседание туркмено-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству далее »
11:20:28
Лукашенко: "Я приезжаю в не чужую мне Россию, как бы это кому-либо не нравилось" далее »
10:47:04
Мэром Днепропетровска избран обещавший вешать жителей Крыма кандидат олигарха Коломойского далее »
10:25:41
МИД Украины рекомендует Раде не денонсировать соглашение с Россией по Азовскому морю далее »
16.11.2015
17:02:45
На Украине завершился второй тур местных выборов далее »
16:59:29
Правозащитницу соотечественников Татьяну Котляр признали виновной по делу о «резиновой квартире» далее »
15:58:29
Форум Шелкового пути далее »
15:24:51
19 ноября в "Манеже" в состоится Круглый Стол "Каким мы видим будущее Русского мира" далее »
14:23:26
Порошенко продолжает раздавать гражданство грузинским «реформаторам» далее »
12:59:26
Латвийский министр, испугавшись нелегалов, призвал ввести в ЕС пограничный контроль далее »
10:52:05
16 ноября в 14.30 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет круглый стол «Как закон «О защите священных текстов» поможет верующим? далее »
13.11.2015
14:56:29
Путин включил Аксенова в новый состав консультативной комиссии Госсовета РФ далее »
14:21:47
Виталий Игнатьев встретился с чрезвычайным и полномочным послом королевства Швеция далее »
13:18:33
Депутаты Госдумы просят ввести налоговые льготы для переселенцев из ЛНР и ДНР далее »
12:08:39
Россия оказала материальную помощь ветеранам и инвалидам ВОВ Приднестровья далее »
11:09:09
МИД РФ: Эстония не выполняет международные обязательства по защите прав человека далее »
12.11.2015
15:34:40
Абхазия и Удмуртия подпишут план мероприятий по развитию сотрудничества далее »
15:10:03
ЛНР ограничивает вещание ряда украинских телеканалов на территории республики далее »
14:46:21
Анатолий Шалару: Общество должно начать обсуждение вопроса изменения статьи Конституции, предусматривающей статус нейтралитета Молдовы далее »
14:16:38
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (15 октября - 8 ноября 2015 г.) далее »
11.11.2015
19:40:06
Эксперты обсудили празднование Дня народного единства в Крыму далее »
09.11.2015
18:01:10
Восстановление мемориала «Саур-Могила» начнется в 2016 году далее »
17:29:55
Киевские власти собрались снять 79 мемориальных досок в рамках "декоммунизации" далее »
16:24:15
Социалисты Додона отказались встречаться с президентом Молдовы далее »
06.11.2015
20:15:48
В полку почетных граждан Сочи прибыло далее »
17:46:04
В Институте стран СНГ обсудили роль традиционных религий России в установлении мира на Ближнем Востоке далее »
04.11.2015
19:54:49
Белорусский рубль ждет деноминация во второй половине 2016 года далее »
29.10.2015
12:27:13
Память воинских частей, соединений Красной Армии и крымчан, награжденных орденом Александра Невского, будет увековечена в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя далее »
28.10.2015
19:20:58
Синод исповедников «реабилитировал» Валентина Лукьяника далее »
15:10:39
Занятие в одной из частей ВКС России с «новобранцами» из Дагестана далее »
27.10.2015
10:23:08
Жизнь диаспоры (19-25 октября 2015 г.) далее »
21.10.2015
17:52:47
Бурджанадзе призвала правительство Грузии к прямым переговорам с осетинами далее »
17:16:01
Россия и Белоруссия создадут механизм вооруженной защиты Союзного государства далее »
17:08:33
В Эстонии призвали НАТО к проведению единой силовой политики против РФ далее »
16:46:52
Кремль опроверг переговоры по референдуму о присоединении Южной Осетии к России далее »
20.10.2015
19:09:56
Президент Южной Осетии выступил за проведение референдума о вхождении в состав России далее »
19:06:13
Константин Затулин принимает участие в заседании «Валдайского клуба» в Сочи далее »
16:56:53
Жизнь диаспоры (9-18 октября 2015 г.) далее »
16.10.2015
18:11:47
Ученику святителя Донбасса современности грозит пожизненное заключение далее »
18:00:29
Российская Федерация выразила озабоченность действиями молдавской стороны в рамках миротворческой операции на Днестре далее »
14:43:49
В Эстонии скончался известный русский политик Георгий Быстров далее »
15.10.2015
10:22:47
В Новочеркасске начал работу V-й Всемирный конгресс казаков далее »
14.10.2015
17:57:22
Болгарский старт первой российской Исламской Академии далее »
13:15:00
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (28 сентября-14 октября 2015 г.) далее »
13.10.2015
15:22:45
Латвийцы требуют выдворить из страны организаторов выставки «Люди Майдана» далее »
06.10.2015
20:44:26
В Симферополе прошла установочная конференция по написанию «Новейшей народной истории Крыма» далее »
02.10.2015
14:50:29
В Нью-Йорке прошла акция протеста против военных преступлений президента Украины далее »
13:25:34
Великобритания: отныне цель №1 для террористов — русские далее »
12:14:30
Результаты первых российских авиаударов в Сирии далее »
11:19:39
Фото на память с Обамой за госсчет: Лукашенко привез малолетнего сына в ООН далее »
01.10.2015
18:11:03
IV Кузеевские чтения прошли в Уфе далее »
12:49:29
ЦИК ДНР не зафиксировал нарушений при проведении предвыборной кампании далее »
12:48:02
Выборы в ДНР не будут отличаться от классического волеизъявления в любой точке мира – глава ЦИК далее »
09:58:38
Подписание нового договора об отводе техники по сути означает прекращение войны — Пушилин далее »
30.09.2015
17:29:43
Суд постановил отстранить Сависаара от должности мэра Таллинна далее »
16:45:14
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (21-27 сентября 2015 г.) далее »
15:58:12
Идём на Восток! — Главное 30 сентября далее »
15:48:18
МИД ДНР направил МИД Республики Абхазия поздравления по случаю двадцать второй годовщины Дня освобождения Республики Абхазия далее »
14:03:58
В Херсоне взорвано «представительство Порошенко в Крыму» далее »
13:48:59
Константин Затулин поздравил Президента и народ Абхазии с Днем освобождения Республики далее »
12:48:24
Башар Асад обратился к РФ с просьбой об оказании Сирии прямой военной помощи далее »
12:43:34
Совет Федерации разрешил использовать войска РФ в Сирии далее »
10:38:51
Жизнь диаспоры (21-27 сентября 2015 г.) далее »
29.09.2015
21:02:48
Контактная группа в полном составе начала итоговое заседание в Минске далее »
12:49:42
Посол России в Италии поблагодарил Константина Затулина за участие в круглом столе, посвященном украинскому кризису далее »
11:47:49
В Минске возобновились переговоры контактной подгруппы по безопасности далее »
11:46:03
ЦИК ДНР определил порядок регистрации наблюдателей на выборы 18 октября далее »
11:11:30
Завершился XIV международный теннисный турнир «Большая Абхазская Шляпа» далее »
28.09.2015
16:59:16
КГБ ПМР призвал приднестровцев не участвовать в протестах в Молдавии далее »
10:42:43
Россия и Эстония в скором времени ратифицируют договоры о границе далее »
10:40:42
Источник: делегация РФ покинула зал ГА ООН во время выступления Порошенко далее »
27.09.2015
20:38:52
Протестующие в Кишиневе передали президенту заявление о его отставке далее »
19:30:56
«Сегодня мы начинаем освобождение Молдавии»: митинг левых в Кишиневе далее »
19:28:44
В Луганске наградили победителей танкового биатлона далее »
11:31:58
Выборы на Донбассе по украинским законам опаснее для Киева, чем выборы по законам Республик, — командир «Азова» далее »
26.09.2015
15:00:53
Кандидат на пост вице-спикера Народного Совета ДНР будет назван 2 октября далее »
14:59:19
В ДНР объявлен траур в связи с гибелью ребенка на полигоне «Торез» далее »
14:56:54
В России снова появятся «поезда смерти» далее »
14:55:10
Депутат Рады: генпрокуратура откроет углеводное дело против Яценюка далее »
25.09.2015
15:05:07
XIV Международный теннисный турнир «Большая Абхазская Шляпа» далее »
12:49:44
Польский политик предложил выдавать польские паспорта на Галичине далее »
24.09.2015
17:36:57
Молдавских госслужащих обяжут доносить об актах коррупции далее »
16:20:43
В Луганске Далевский университет презентовал книгу «Сакральные смыслы Новороссии» далее »
16:17:44
Кирилл Фролов презентовал в Донецке свою книгу «Сакральные смыслы Новороссии» далее »
13:31:53
«Латвийские политики приближают конец ЕС» далее »
23.09.2015
20:24:58
В Минске завершились двухдневные переговоры политической подгруппы далее »
16:43:43
Мэр Таллинна Эдгар Сависаар задержан по подозрению в получении взятки далее »
12:02:14
Для чего объявлено о февральских выборах: Что задумали на Донбассе далее »
09:40:02
Центризбирком ДНР завершил прием документов на участие в местных выборах далее »
22.09.2015
18:09:38
Неонацисты захватили очередной православный храм на Западной Украине далее »
11:47:21
Международное информационное сотрудничество ДНР далее »
11:18:35
ДНР и ЛНР предлагают Киеву провести выборы 21 февраля 2016 года далее »
20.09.2015
12:12:40
Италия: в ксенофобии Восточной Европы виноват СССР далее »
18.09.2015
16:15:20
Лидер Конгресса русских общин Молдавии поддержал протесты в Кишиневе далее »
14:18:29
МИД ДНР направил ноту протеста в адрес МИД Республики Польша далее »
12:23:29
Разгонит ли бельцкий танк румынско-нацистскую администрацию Молдавии? далее »
12:21:12
Назарбаев: Лукашенко «шпарит» порошковое молоко далее »
17.09.2015
18:14:25
Институт стран СНГ сосредотачивается на евразийских исследованиях и изучении проблем развития ШОС далее »
10:55:38
В Кишиневе демонтировали и увезли в музей «советской оккупации» легендарный танк Т-34 далее »
16.09.2015
15:47:03
Зачем Платформа «ДА» пугает участниками приднестровского конфликта? далее »
15:45:17
Российские журналисты: «Кошмар Молдовы начался через год после подписания Соглашения с ЕС» далее »
10:56:02
В Кишиневе протестующие пикетируют резиденцию президента страны далее »
15.09.2015
15:29:52
Лидер платформы DA: В Молдове может быть организована революция далее »
12:56:07
В правительстве Эстонии сменились три министра, включая министра обороны далее »
14.09.2015
16:31:23
Стала известна дата свадьбы президента Приднестровья Евгения Шевчука и главы МИД Нины Штански далее »
16:28:30
Организатор Майдана в Молдавии - американская организация ICNC далее »
14:09:36
Друзья и коллеги поздравляют Константина Затулина с Днем рождения далее »
12:25:35
В Донецке 15-16 сентября состоится презентация книги Кирилла Фролова "Сокральные смыслы Новороссии" далее »
11:31:37
Президент РФ подписал указ о реабилитации крымских итальянцев далее »
13.09.2015
14:32:22
Протесты в Молдавии: «С этой властью не о чем говорить кроме капитуляции» далее »
12:48:41
Совет Европы рекомендовал Молдове не ограничивать вещание иностранных телеканалов далее »
12.09.2015
09:44:46
Мнение экспертов: досрочных выборов не предвидится далее »
11.09.2015
20:08:49
МИД ПМР прокомментировал заявление посла Румынии в РМ далее »
20:05:32
В Приднестровье с тревогой воспринимают молдавского министра обороны далее »
20:01:02
Владимир Воронин: Европа разрушает Молдову изнутри далее »
19:58:46
Бэсеску говорит об объединении Молдавии с Румынией, но без Приднестровья далее »
10.09.2015
18:04:59
Андрей Нэстасе: «Не хотят уходить — тогда будет им майдан» далее »
18:03:32
Молдавия не подтверждает прекращение отношений с военным атташе РФ далее »
18:01:08
Министр Шалару заявил о прекращении отношений минобороны с военным атташе РФ далее »
17:26:27
Условие Путину от Ватикана — Главное 10 сентября далее »
14:05:37
СКР возбудил против руководства Украины уголовное дело о геноциде далее »
12:48:14
В Латвии объявлен набор «языковых надзирателей» далее »
09.09.2015
11:11:50
«Хозяин Молдавии» Плахотнюк согласился на досрочные выборы далее »
08.09.2015
18:47:37
На Украине запустили новый виток репрессий против Православной Церкви далее »
18:46:28
В Совфеде не исключают, что протесты в Молдавии могут пойти по украинскому сценарию далее »
14:21:48
Украина на 20 лет добровольно лишила себя возможности экономического роста далее »
10:58:03
Петиция о назначении Саакашвили премьером Украины собрала необходимое количество подписей далее »
08:29:56
Михаил Саакашвили не исключает смены власти на Украине далее »
07.09.2015
15:03:33
Порошенко: Отпустить Донбасс? Это возможно далее »
06.09.2015
14:40:25
В Молдавии проходят крупнейшие за последние годы протесты против властей далее »
05.09.2015
12:36:40
Тягнибок грозит «кровавым месивом»: Яценюк и Порошенко строят вторую Россию далее »
02.09.2015
17:38:27
«Из-за соглашательской позиции РФ Киев может добиться своего и без войны» далее »
17:14:33
Константин Затулин поздравлил Президента и главу МИД Приднестровья с 25-летием Республики далее »
01.09.2015
12:04:43
МИД счел планы Эстонии обустроить границу не имеющими юридического значения далее »
31.08.2015
19:25:29
Иностранные СМИ: Россия — враг, Путин — Гитлер далее »
28.08.2015
12:06:29
Белорусский «майдан»: «Будет пара сотен дебилов с флагами, и всё» далее »
08:55:04
МАКС-2015: «Мистрали» Египту вместе с российскими вертолётами Ка-52? далее »
27.08.2015
17:26:44
Лукашенко призвал белорусов не вывозить из страны валюту далее »
15:58:52
Daily Mail: За последние 1,5 года НАТО и Россия были на грани войны 66 раз далее »
26.08.2015
17:28:09
Как воюют в Новороссии: список добровольца далее »
16:41:00
Есть чем гордиться — Главное 26 августа далее »
25.08.2015
17:27:52
Гуманный суд, или Как действует схема Евгении Васильевой далее »
08:19:46
Русская "Википедия" - всё! далее »
24.08.2015
16:29:58
ФМС РФ рассмотрел обращение К.Затулина о продлении срока пребывания граждан Украины далее »
10:30:25
Freedom House: Эстония и Украина — самые демократичные страны далее »
23.08.2015
20:07:01
Как американские ракеты защищают ИГИЛ далее »
21.08.2015
16:42:04
Ильясов на встрече с Путиным: Политики, осевшие в Киеве, пытаются дестабилизировать ситуацию в Крыму далее »
11:28:59
«Дело здесь тёмное»: каковы реальные объёмы белорусской контрабанды в РФ далее »
11:03:25
Порошенко «объяснил людям» слова Путина далее »
20.08.2015
18:24:12
Duowei News: Россия и Китай готовятся к войне в Азии далее »
12:12:34
В Алматы состоялся суд над 9 суфиями далее »
19.08.2015
19:29:57
Белорусы мечутся между россиянами и украинцами далее »
10:52:20
Добро не пожаловать далее »
18.08.2015
20:36:16
В Общественной Палате РФ пройдут слушания по вопросу юридической защиты чувств верующих далее »
18:45:40
Латвия едет на поклон в Россию, умолять о... далее »
14:54:59
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (10 - 16 июля 2015 г.) далее »
17.08.2015
16:28:26
Жизнь диаспоры (10-16 августа 2015 г.) далее »
13:51:27
В Донецке, Горловке и Мариуполе — десятки уничтоженных домов, есть убитые далее »
10:21:33
В 2015 году обстрелы киевских карателей унесли жизни 1287 жителей ДНР далее »
15.08.2015
11:31:03
Лукашенко: «У России нет ни денег, ни мозгов» далее »
14.08.2015
17:54:05
В Беларуси вскрыт канал вербовки наемников для участия в боях на Донбассе далее »
10:03:48
Молдавия запретила въезд в страну российскому политологу далее »
13.08.2015
18:58:25
Минимум на 2 месяца Латвия останется без российского транзита далее »
09:21:45
МВД Латвии прокомментировало информацию о планах по возведению стены на границе с Россией далее »
12.08.2015
21:31:41
Донецк под массированным обстрелом ВСУ, есть убитые и раненые далее »
13:52:06
12 августа – День Каспия далее »
11.08.2015
13:00:10
Обострение в Донбассе: ВСУ официально разрешили применять артиллерию далее »
10.08.2015
13:25:26
В Латвии подводят итоги первого год российских контрсанкций далее »
13:23:19
США в Прибалтике потратит $500 тыс. на «борьбу с российской пропагандой» далее »
05.08.2015
11:27:51
Правительство Литвы придумало, как штрафовать разорённых фермеров далее »
11:23:30
Опубликован предварительный вариант проекта Конституции Армении далее »
04.08.2015
14:31:52
Лукашенко: «Посол России не смог объяснить мне, что такое Русский мир» далее »
12:59:57
Россия ответила на требование главы МИД Швеции вернуть Крым далее »
12:53:00
Собрание исповедников и героев Новороссии состоялось в храме св. Троицы на Воробьевых горах. далее »
12:21:35
71-я годовщина освобождения Елгавы от нацизма далее »
10:58:49
Гражданам Эстонии предложено обсудить основы европолитики страны далее »
03.08.2015
09:23:45
Немецкие депутаты рвутся в Крым далее »
02.08.2015
12:42:15
Поклонская: Все вопросы крымских татар мы будем решать самостоятельно далее »
12:40:31
МВД Украины разыскивают 11 министров ДНР далее »
01.08.2015
11:58:12
РФ предупредила США о последствиях арестов активов по делу ЮКОСа далее »
11:23:53
США накапливают в Латвии тяжелую военную технику: против кого? далее »
31.07.2015
12:47:00
В Кремле не исключили асимметричных действий в ответ на расширение санкций США далее »
11:00:01
Литва уступает Бельгии то, что запретила полякам: разрешена буква W далее »
30.07.2015
10:36:35
Россия наложила вето на политназначение виновных в гибели Boeing далее »
09:51:30
Стабилизационный резерв Эстонии вырос до 373 млн евро далее »
29.07.2015
18:38:49
ВСУ обстреливали наблюдателей ОБСЕ, чтобы скрыть стягивание войск к Широкино далее »
18:02:19
В Киеве убили монахиню Флоровского монастыря УПЦ МП далее »
10:42:18
Чуркин: РФ наложит вето на создание трибунала по катастрофе MH17 далее »
28.07.2015
20:56:29
В мировой рейтинг крупнейших оборонных компаний вошли семь российских далее »
15:33:37
На Кавказе идет чистка от «криминальных пятен»: эксперт далее »
09:49:11
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27.07.2015
18:43:10
В Киеве идет многотысячный Крестный Ход во главе с митрополитом Онуфрием, далее »
11:33:19
Президент Киргизии: США решили создать в республике управляемый хаос далее »
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26.07.2015
20:55:39
Киев бросит американские и британские бронемашины в самое "пекло" Донбасса далее »
20:54:15
Хуситы отказались от мирного предложения арабской коалиции по Йемену: Битва продолжается далее »
18:42:02
Опубликован текст новой Морской доктрины далее »
18:18:45
У России есть флот, который способен решать и тактические, и стратегические задачи далее »
09:59:51
Министр обороны Грузии: будет трагедия, если страну не примут в НАТО далее »
09:33:41
Козырь в рукаве Лукашенко: торговля в гривнах далее »
25.07.2015
14:49:08
В парламенте Грузии обсудили процесс евроинтеграции и отношения с Россией далее »
11:01:12
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10:10:16
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24.07.2015
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10:08:14
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23.07.2015
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22.07.2015
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21.07.2015
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Взрыв в баре Одессы: есть пострадавший далее »
19.07.2015
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Последние новости Закарпатского «АТО» — авиаудар по «Правому Сектору» далее »
10:41:03
«Я не верю беженцу!» — в Эстонии митинговали против квот на прием мигрантов далее »
18.07.2015
08:09:29
Власти Киргизии угрожают США осложнить работу американских фондов в стране далее »
17.07.2015
16:22:17
Президент подписал указ о ликвидации Минкрыма: потому что полуостров уже адаптировался далее »
16:20:23
Судьбу Донбасса Рада обсуждала под присмотром представителя Госдепа далее »
10:36:12
МИД Грузии осудил учения, проводимые в Южной Осетии далее »
10:05:12
Украина хочет разорвать договор с РФ об Азовском море и Керченском проливе далее »
16.07.2015
11:57:25
Слушания в Общественной Палате РФ на тему "О противодействии деятельности "Исламского Государства" на территории Российской Федерации" далее »
10:43:28
В Латвии обложили налогом полевые цветы и грибы далее »
10:02:16
СМИ сообщают о продолжении спецоперации под Мукачево далее »
15.07.2015
12:18:52
Последние новости из Мукачево: «Террористам дали уйти, никого уже не поймают, — Ярош договорился» — источник далее »
11:20:35
Мукачево может стать стимулом к обособлению Закарпатья далее »
10:28:27
Азербайджан обстреливает границу Нагорного Карабаха минами далее »
09:44:12
Подробности трагедии в Мукачево: правосек застрелил местного жителя за то, что тот его узнал далее »
14.07.2015
16:35:25
МВД и ГП Украины инициируют лишение Яроша неприкосновенности далее »
16:17:25
В СБУ озвучили количество скрывающихся под Мукачево бойцов ПС далее »
16:14:29
Мы можем оказаться на грани вооруженного захвата власти, — глава оккупационной «Луганской ВГА» о конфликте в Мукачево далее »
11:46:22
Генконсульство Латвии в Петербурге забросали яйцами далее »
09:45:12
Госдума РФ может ужесточить наказание за искажение советской символики далее »
12.07.2015
12:12:25
В Грузии возмущены действиями «российских оккупантов» далее »
10:04:11
Ярош призывает арестовать Авакова далее »
10.07.2015
19:45:09
Заявление правления Конгресса неграждан «О репрессивной деятельности полиции безопасности» далее »
10:41:36
Премьеры России и Армении обсудили вопросы энергетического сотрудничества далее »
08:31:27
Расширение ШОС беспокоит Запад далее »
09.07.2015
12:32:47
Силуанов: Белоруссия попросила кредит на $3 млрд далее »
09:08:53
WikiLeaks сообщил о «подвигах» АНБ в Германии далее »
08.07.2015
20:36:13
Белорусские чиновники открывают «новые возможности экспорта» далее »
11:06:16
Новый президент Латвии вступил в должность и прославит легионеров СС далее »
09:50:45
Впервые иностранец осужден в Эстонии за смерть работницы далее »
07.07.2015
18:16:16
Разведка ДНР выявила скопление артиллерии ВСУ в Красногоровке далее »
16:46:00
Совет федерации РФ одобрил перенос выборов депутатов в Госдуму далее »
12:44:19
Жизнь диаспоры ( 1-7 июля 2015 г.) далее »
11:50:26
Митинг: Одессой не может руководить «сумасшедший военный преступник» далее »
06.07.2015
19:27:38
МЭР: если Греция выйдет из еврозоны, РФ продэмбарго с этой страны не снимет далее »
13:09:54
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (1 - 17 июня 2015 г.) далее »
11:59:01
В Армении сегодня истекает срок ультиматума митингующих далее »
10:34:40
Латвийские политики негодуют из-за греческого референдума далее »
05.07.2015
11:53:36
Экс-глава МИД Украины опубликовал переписку Яценюка с сенатором из США далее »
10:26:58
Латвийский эксперт: в случае начала войны Прибалтика будет сметена далее »
04.07.2015
12:18:32
Гагаузия поинтересовалась у РФ, чем вина Украины и Грузии лучше гагаузских далее »
03.07.2015
12:05:26
В Латвии скупают футболки с изображением Путина далее »
09:22:53
Грузинский экс-диктатор отужинал во взорванном одесском кафе далее »
02.07.2015
14:34:07
Жизнь диаспоры ( 22-30 июня 2015 г.) далее »
13:05:16
Кремль выразил сожаление по поводу новой военной стратегии США далее »
10:46:06
Министр финансов Латвии: «Пришла пора перестать нянчиться с Грецией!» далее »
08:36:13
В центре Одессы прогремел очередной взрыв далее »
01.07.2015
17:47:50
Депутаты парламента Новороссии от ЛНР намерены возобновить работу далее »
11:12:54
Председательство Латвии в Совете ЕС ничем не выделилось далее »
08:55:48
Бывший лидер Литвы: «Россия, скорее всего, незаконна» далее »
30.06.2015
14:35:34
Что будет если рухнет Deutsche Bank или кто держит евробанки за Фаберже? далее »
10:19:03
Житель Горловки погиб в результате обстрела ВСУ далее »
09:30:07
Культуролог: Латвийское общество не готово дискутировать об истории далее »
29.06.2015
14:44:23
«Мы помним! Мы гордимся!» далее »
10:45:49
Группировки «исламского государства» уже действуют в Грузии далее »
09:26:43
В Москве началась церемония прощания с Евгением Примаковым далее »
07:56:21
В Китае 57 стран подпишут соглашение о создании Азиатского банка далее »
28.06.2015
18:52:51
Полиция Армении намерена освободить проспект Баграмяна после 23.00 далее »
11:52:39
Посольство России поможет детям латвийских извращенцев далее »
10:42:09
МИД Грузии крайне обеспокоен терактами в Кувейте, Тунисе и Франции далее »
27.06.2015
12:54:21
Разведка ДНР зафиксировала переброску украинских «Градов» и «Ураганов» к Курахово далее »
12:49:16
В Латвии усмотрели риски в возможном приходе телеканала Russia Today далее »
12:19:29
Страуюма: Латвия не может уклониться от ответственности в вопросе беженцев далее »
11:40:21
В СБУ началась охота на «российских шпионов» далее »
10:07:13
Сухопутные войска Германии приняли на вооружение первую серийную БМП "Пума" далее »
09:55:27
Финляндия и Эстония обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства далее »
09:24:42
Генпрокуратура РФ: Передача Крыма Украинской ССР в 1954 году незаконна далее »
26.06.2015
22:09:09
Психиатрические будни: У Яценюка выдвинули ультиматум Ротшильдам далее »
22:06:24
Путин разъяснил Обаме ситуацию с «российскими войсками» на Украине далее »
21:38:07
Кремль передумал прекращать транзит газа через Украину после 2019 года далее »
18:52:28
Депутат Госдумы предложил ограничить ввоз Coca-Cola и Pepsi в Россию далее »
17:07:32
Экзамен по русскому языку для мигрантов будет дифференцированным далее »
16:59:08
Президент Литвы: По соседству с ЕС наращиваются военные силы далее »
15:35:37
Парламент Грузии нарушает соглашение об ассоциации с ЕС далее »
14:48:38
Ситуация на линии соприкосновения накаляется, Донбасс находится на грани полномасштабных военных действий далее »
14:07:03
Эстония призывает НАТО увеличить помощь Украине «назло России» далее »
11:04:18
«Русские матери» поддержали инициативу Константина Затулина об изменениях в закон о гражданстве далее »
25.06.2015
22:04:52
«Спрут», «Верба» и «Байкал» напугали НАТО далее »
20:51:11
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижения тяжелой техники ВСУ вблизи Мариуполя далее »
14:19:56
Анонс: Митинг православных граждан и патриотов "Не сдаемся и не сдаем!"28 июня на Суворовской площади далее »
14:19:38
Российские соотечественники протестуют против осквернения памятника Александру Пушкину далее »
12:37:14
Киргизия в Евразийском экономическом союзе: сделан еще один шаг на пути интеграции далее »
11:37:57
Жители России главным врагом страны считают Обаму далее »
09:53:29
Две автоколонны с гумпомощью МЧС прошли границу и следуют в Донбасс далее »
08:02:01
Покушение на памятник Пушкину: белорусские НГО ждут разъяснений властей далее »
24.06.2015
13:14:41
26 июня состоится презентация фотоальбома Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне» далее »
11:25:54
Госдума упростит получение статуса ветерана боевых действий далее »
09:43:25
Донбасс. Мирное решение далее »
08:42:19
Песков: Кремль следит за происходящим в Ереване далее »
22.06.2015
16:31:23
Институт стран СНГ и Международный фонд "Апсны" договорились о сотрудничестве далее »
18.06.2015
16:24:27
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (1 - 17 июня 2015 г.) далее »
15.06.2015
14:24:10
Православные верующие против секс-хостела под музеем-квартирой Павла Флоренского далее »
12.06.2015
17:47:59
Лидеры стран Средней Азии поздравили Путина с Днем России далее »
17:17:35
Приднестровью и ряду компаний Молдавии разрешено поставлять фрукты в РФ далее »
15:57:43
Россия требует от Киева расследования атаки на консульство РФ в Харькове далее »
15:12:33
Геращенко предложил конгрессмену США съездить в гости к Мотороле далее »
08.06.2015
12:28:17
Литва заманивает белорусский бизнес далее »
10:11:03
Киргизия возьмет за основу кластерную модель развития Новосибирской области далее »
08:51:25
В Киеве задержан организатор «третьего Майдана» Ташбаев далее »
07.06.2015
08:31:02
Разведка ДНР: украинские военные гибнут от неумения обращаться с собственным оружием далее »
06.06.2015
09:52:35
Ополчение ДНР за сутки зафиксировано 34 обстрела со стороны ВСУ далее »
09:16:26
В Латвии избран новый Президент - Раймонд Вейонис. Мнения. далее »
07:56:43
Экс-президент Американской торговой палаты выдворен из России далее »
05.06.2015
17:15:22
Православные патриоты отстояли памятник святому Владимиру и поклялись служить Церкви и Отечеству далее »
10:32:11
Эстония: Запрет Россией нашего рыбного экспорта – политическое решение далее »
07:21:55
При обстреле Тельманово украинскими силовиками погиб ребенок далее »
04.06.2015
16:26:31
Порошенко: Дорогие мои жители Донбасса, нечего жаловаться! далее »
11:46:39
Грибаускайте копирует Обаму: Главные угрозы — Россия и ИГИЛ далее »
10:54:53
В прошедшие сутки в Кировском районе погибли 6 мирных жителей, 15 человек ранены в результате обстрелов далее »
10:12:22
Новый президент Латвии рассказал о планах построения отношений с Россией далее »
07:57:31
Пушков связал активные обстрелы Донбасса и продление санкций против России далее »
00:24:40
Война на Донбассе будет продолжаться до распада Украины далее »
03.06.2015
19:44:49
В Севастополе установят памятник князю Григорию Потемкину далее »
18:57:06
Сейм Латвии избрал президентом Раймонда Вейониса далее »
17:24:36
Союз защитников Приднестровья поддержал К.Ф. Затулина в вопросе о гражданстве для соотечетсвенников далее »
17:02:02
Украина начала полную водную блокаду ЛНР далее »
14:13:05
Школы нацменьшинств Литвы сдержали слово: Парты пусты далее »
12:08:35
Киргизия попросила Киев заткнуть Джемилева далее »
11:48:00
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (18 - 31 мая 2015 г.) далее »
10:24:11
Депутат Европарламента: Шульц единолично разорвал дипотношения ЕС с Россией далее »
08:02:45
Захарова обвинила ЕС в «охоте на российских ведьм» далее »
00:34:40
Стали известны настоящие причины отставки главы FIFA и судьба ЧМ-2018 далее »
00:30:48
Украина выдвинула войска к Приднестровью. Война? далее »
02.06.2015
12:57:28
МВД Эстонии: суд над нашим сотрудником — «фарс», Россия – «ненормальная» далее »
11:11:25
Business Insider: Российские учения – не простое бряцание оружием далее »
10:03:36
Украина планирует организовать арест зарубежного имущества России далее »
09:51:36
Константин Затулин и Институт стран СНГ поздравляют Байконур с юбилеем далее »
08:16:41
Силовики обстреляли жилой квартал Донецка далее »
07:33:20
Лукашенко: Белоруссия потеряла $3 млрд на обвале российского рынка далее »
01.06.2015
20:29:13
Два мирных жителя погибли, пятеро ранены за сутки от обстрелов ВСУ далее »
17:08:49
Переписка Сороса и Порошенко опубликована «КиберБеркутом» далее »
11:55:00
Через 100 лет могут спросить, почему эта территория называется Латвией далее »
10:51:00
В результате обстрела Горловки погибла женщина, четверо мирных жителей ранены далее »
10:38:36
МИД РФ — Западу: Россия имеет право размещать ядерное оружие в Крыму далее »
09:08:04
ЛНР: Спецслужбы США ведут шпионаж в пользу Киева далее »
31.05.2015
09:07:06
Пентагон не заметил демарша российских самолетов против эсминца США далее »
08:16:10
Активисты развесили галстуки в Одессе по случаю назначения Саакашвили далее »
30.05.2015
09:17:40
Разведка перехватила новые данные о разбоях ВСУ и перестрелках между силовиками в Донбассе далее »
09:13:14
Киев: Приднестровье угрожает Украине далее »
07:36:24
Порошенко побывал в Донбассе далее »
29.05.2015
13:17:46
Зачем нужна война на Украине? далее »
12:51:19
Координация усилий по втягиванию России в войну далее »
10:35:06
МВД Эстонии признал факт тайной слежки посольством США за жителями Таллина далее »
09:13:53
ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР далее »
08:43:03
Соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» заблокированы в Таджикистане далее »
06:59:40
Глава ДНР: Горловская трагедия дает нам право действовать по своему усмотрению далее »
28.05.2015
11:46:23
Парламент Эстонии призвал США увеличить воинский контингент в стране далее »
09:24:00
Путину доверяют 86% жителей России далее »
07:55:47
В ДНР 28 мая объявлен траур по жертвам обстрелов городов Республики украинскими силовиками далее »
27.05.2015
18:08:41
Коломойский вновь против Киева: мобилизована тысяча бойцов олигарха далее »
15:08:52
Украинский генерал-киборг Микац до полусмерти избил девочку и ее родителей далее »
08:57:40
Назарбаев призвал Россию и Украину урегулировать отношения далее »
07:51:09
Генсек НАТО не увидел угрозы во внезапных учениях российской армии далее »
26.05.2015
18:49:32
2 июня в МГУ состоится международная конференция «Жизнь под санкциями: международный опыт» далее »
14:28:35
Участившиеся похищения людей в Грузии – итог августовской войны: мнение далее »
09:55:45
«Восток»: Скорее всего, Мозгового ликвидировали украинские ДРГ далее »
07:40:43
Руководители спецслужб СНГ обсудят в Таджикистане угрозы со стороны ИГИЛ далее »
25.05.2015
19:58:10
Ляшко назвал избрание Порошенко «самой большой ошибкой» украинского народа далее »
16:01:20
Украинский батальон захватил здание городской больницы в Дзержинске далее »
11:48:33
Пример для бывшего СССР: в КНР придумали новый способ профилактики взяток — экскурсии в тюрьмы далее »
09:16:21
Порошенко за первый год правления не выполнил ни одного предвыборного обещания далее »
07:42:09
За саботаж предлагают сажать на 10 лет далее »
24.05.2015
14:24:18
Латвия, Саласпилс: «маленьких не расстреливали, их живыми и закапывали» далее »
09:08:16
ВСУ для наступления в Донбассе подготовили 45 тысяч человек, 380 танков и 980 орудий далее »
23.05.2015
20:36:27
Алексей Мозговой погиб в результате покушения далее »
17:10:12
Сбербанк: риски для банков РФ на Украине оцениваются в $25 млрд далее »
15:43:46
Лукашенко: «Нам говорят: давайте выступим вместе против России!» далее »
14:54:11
Молдавия и Румыния создают совместный «миротворческий» батальон далее »
22.05.2015
18:14:54
«Восточное партнерство» переживает непростые времена далее »
16:25:07
Секретный доклад о состоянии вооруженных сил Украины далее »
09:50:54
ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли территорию ДНР далее »
08:59:07
Отказ Киева от наследия СССР лишает его права на территорию Донбасса, считают в Народном Совете далее »
07:54:52
Строительство газопровода «Алтай» может начаться в 2016 году далее »
21.05.2015
13:47:15
Украина решила отказаться от ряда международных обязательств далее »
09:56:42
Белоруссия и Армения отвергли декларацию «Восточного партнерства» с фразой об «аннексии» Крыма далее »
08:52:40
Киев готовит новую стратегию летней наступательной операции далее »
20.05.2015
09:42:06
Соседи Киргизии затягивают процесс делимитации границ — киргизский эксперт далее »
08:01:56
Совет Европы по правам человека считает Украину опасной для журналистов далее »
19.05.2015
18:02:55
Жизнь диаспоры (11-17 мая 2015 г) далее »
14:36:09
Грузия хочет нормальных отношений с Россией — премьер далее »
13:06:50
Мир вспоминает 71-ую годовщину высылки татар из Крыма далее »
11:54:28
Наплыв беженцев с Украины создает напряженность на юге России: Патрушев далее »
10:58:59
Активисты хотят спилить крест с «распятым Путиным» в столице Латвии далее »
08:30:09
Ночью Донецк подвергся обстрелу ВСУ, на окраинах завязались боестолкновения далее »
18.05.2015
20:59:11
О провокации с "российскими военнослужащими" на Донбассе: Основные участники MISO далее »
20:25:03
Президент Грузии одобряет антироссийские санкции далее »
16:05:38
Крымские эксперты обсудили "народный импульс Новороссии" далее »
14:13:29
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10:55:39
Глава МИД Грузии призвала ЕС зафиксировать европейское будущее региона далее »
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«Грузин остыл к реформам»: иностранцам надоело работать в украинском Кабмине далее »
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Do Rzeczy: нападение на посольство РФ в Варшаве организовал шеф МВД Польши далее »
17.05.2015
19:09:04
Румыноунионисты требуют от РФ и США присоединить Молдавию к Румынии далее »
19:06:24
Клинцевич: закон о «десоветизации» порождает настоящий фашизм далее »
18:56:03
Виктория Нуланд прибыла в Москву: переговоры стартуют 18 мая далее »
14.05.2015
22:45:04
Сотрудница АНБ передала России информацию о попытке развязать глобальную войну далее »
13.05.2015
16:30:11
В Генпрокуратуре Украины собирается отдать Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры раскольникам далее »
13:13:26
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16:23:46
США увеличивают свое военное присутствие на постсоветском пространстве далее »
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11.05.2015
14:52:58
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08.05.2015
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07.05.2015
19:13:47
В Общественной палате РФ обсудят поддержку соотечественников за рубежом далее »
15:16:29
«Возврат к продуктивному сотрудничеству»: Украина, Грузия, везде... далее »
14:09:29
Через тернии к звёздам: основатели «ИГ» штурмуют Пентагон далее »
04.05.2015
16:21:36
Жан-Клод Юнкер: Всё утопить. Мефистофель: Сейчас далее »
30.04.2015
13:49:58
Балтимор. Буши против Клинтонов - 3:0 далее »
13:34:44
В Общественной палате открылась выставка памяти жертв Геноцида армян далее »
08:52:54
Ищенко: ЕС не собирается закапывать свои деньги в украинский мираж далее »
29.04.2015
18:57:39
Константин Затулин и Алхаз Сангулия победили в турнире "Ракетка Байконура - 2015" далее »
14:32:18
Стартовал Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура» далее »
13:41:50
Новые захваты православных храмов на Волыни и в Галиции далее »
03:36:05
Болгария и Иран обсуждают возобновление проекта «Nabucco» далее »
28.04.2015
18:07:32
На беду забытое старое далее »
18:04:15
Памятка разведчика «ИГ» далее »
27.04.2015
15:07:40
На Волыни опасаются новых провокаций против канонической церкви далее »
14:00:29
В Байконуре прошла конференция "Проблемы интеграции пространства СНГ на современном этапе" далее »
12:10:59
Эмиссар «Аль-Каиды» принят высшим руководством «ИГ» далее »
25.04.2015
18:20:00
Украина всё же спасла Америку далее »
18:09:16
Эксперты обсудили перспективы формирования единого рынка ЕАЭС: расширение сфер сотрудничества далее »
18:07:54
Западные политики не намерены принуждать Москву возвращать Крым далее »
24.04.2015
00:29:45
Немецкий Суперсноуден с супердолларами далее »
00:25:16
Потери от «дружественного огня» далее »
23.04.2015
18:23:21
Константин Затулин принял участие в общественном форуме «Против преступления Геноцида» далее »
21.04.2015
16:42:05
Константин Затулин принял участие в конференции в Канаде далее »
20.04.2015
18:26:24
В московском храме св. Троицы на Воробьевых Горах прошла панихида по Олесю Бузине и Олегу Калашникову далее »
18:05:33
Анонс: "Русский вопрос" к 100-летию геноцида армян далее »
17.04.2015
18:42:21
В Москве вспомнили о столетии геноцида армян далее »
16:32:28
Официальный Кишинев и «проблемные» регионы: состояние и перспективы взаимоотношений далее »
15.04.2015
18:24:53
Захваченного на Донбассе иеромонаха подвергали изощренным пыткам далее »
14.04.2015
12:18:14
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (25 марта - 9 апреля 2015 г.) далее »
13.04.2015
16:14:46
«Нельзя давать себя использовать» далее »
15:47:56
Конференция "Преступление без срока давности: к 100-летию Геноцида армян в Османской империи" состоится 17 апреля далее »
15:43:03
В Москве прошел теннисный турнир, посвященный Дню космонавтики далее »
10.04.2015
15:59:29
Константин Затулин поздравляет с юбилеем Наталью Сергеевну Королеву далее »
09.04.2015
16:11:22
Гюленовское лицо провокаций Джемилева далее »
16:07:47
Белорусская общественность: строительство Союзного государства необходимо ускорить далее »
08.04.2015
18:36:48
Глава Ставропольской митрополии поздравил Константина Затулина с Пасхой далее »
17:32:36
Благочинный Севастополя поздравил Константина Затулина с Христовым Воскресением далее »
05.04.2015
22:57:04
Ярош назначен советником главнокомандующего ВСУ далее »
02.04.2015
15:14:41
Эксперты: На референдуме о статусе Крыма реализовано базовое право на самоопределение далее »
15:13:03
Севастополю предложено голосовать всенародно далее »
13:22:16
Жизнь диаспоры (24-31 марта 2015 г) далее »
01.04.2015
15:42:25
Посол Южной Осетии в РФ Дмитрий Медоев завершил полномочия далее »
31.03.2015
14:08:49
Союз Православных Граждан анонсирует 1 апреля молебен о созидании памятника Владимиру Святому далее »
27.03.2015
18:49:38
В Общественной палате РФ обсудили необходимость законодательной оценки решений 1954 года о передаче Крыма Украине далее »
26.03.2015
18:34:01
Архиепископ Евлогий (Гутченко): Националисты готовят захват храма в Сумах далее »
17:24:51
Примар Кишинева снова заговорил об объединении Молдовы с Румынией далее »
25.03.2015
18:26:15
29 марта в храме св. Троицы на Воробьевых горах состоится встреча с ректором РПУ далее »
16:05:26
В Общественной палате РФ обсудят: нужна ли правовая оценка решениям 1954 года сегодня? далее »
15:03:26
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (11 - 24 марта 2015) далее »
24.03.2015
16:55:30
Жизнь диаспоры (14- 23 марта 2015 г) далее »
23.03.2015
15:08:28
Главой Гагаузии стала Ирина Влах далее »
13:57:16
Книга Кирилла Фролова "Сакральные смыслы Новороссии" удостоена высокой премии далее »
13:34:46
Меджлис усиливает позиции “киевских руководителей” далее »
19.03.2015
14:35:13
Константин Затулин принял участие в «круглом столе», посвященном годовщине возвращения Крыма и Севастополя в Россию далее »
16.03.2015
23:55:31
Лукашенко поставил крест на «пилотных интеграционных проектах» с Россией далее »
15.03.2015
15:01:04
Немецкие обвинения: Вангард начала подчищать хвосты далее »
01:26:53
Болотное возбуждение достигло апогея далее »
11.03.2015
14:07:59
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (19 февраля-10 марта 2015) далее »
11:03:52
Член Общественной палаты Константин Затулин встретился с ветеранами МИД РФ далее »
10.03.2015
15:48:07
Активист: Православные патриоты переубедили людей, обманутых "болотными храмофобами" далее »
09.03.2015
02:40:06
Дело Немцова: версии против фактов далее »
08.03.2015
19:43:50
Der Spiegel: правда о 190 тысячах изнасилованных американцами немок далее »
07.03.2015
17:53:53
Хунта мечтает, чтобы Россия ввела войска далее »
17:33:15
Google теперь будет фильтровать сайты по политическим убеждениям далее »
16:59:15
США начали готовить Европу к тому, что их шалости на Украине должна оплачивать Европа далее »
06.03.2015
17:27:06
Саакашвили предупредил Немцова, что его убьют по заказу Киева далее »
05.03.2015
23:01:24
Лукашенко: Оппозиция превозносит фашистских пособников и может устроить провокацию 9 мая далее »
14:51:36
Жизнь диаспоры (24 февраля - 4 марта 2015 г) далее »
04.03.2015
16:23:49
Порошенко начал атаку на Коломойского далее »
12:12:14
В парламенте Украины могут установить ринг — «для драк по правилам» далее »
02.03.2015
16:58:45
Порошенко подписал указ об обращении в ООН и ЕС направить миротворцев далее »
16:52:54
Шесть партий прошли в парламент по итогам выборов в Эстонии далее »
16:39:34
Правящая партия победила на выборах в Таджикистане далее »
26.02.2015
17:41:33
В Общественной палате РФ состоялась встреча Константина Затулина с Александром Бречаловым далее »
15:29:53
Жизнь диаспоры (17-24 февраля 2015 г) далее »
13:36:52
За пиар НАТО в Минске будет отвечать посольство Латвии далее »
13:30:00
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 26 апреля далее »
25.02.2015
13:36:45
Le Monde: Почему Путин застал врасплох Запад далее »
24.02.2015
16:35:14
Правозащитный центр при совете российских соотечественников РМ провел в Бричанах выездной семинар далее »
16:13:01
В Кишиневе состоится сессия Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества далее »
15:05:15
Президент России утвердил Константина Затулина членом Общественной палаты далее »
22.02.2015
17:53:27
Заявление палаты Лордов: перевод с дипломатического на русский далее »
18.02.2015
17:21:32
Проанонсирован новый этап переговоров «нормандской четверки» далее »
15:39:57
Стрелков: Дебальцевский котел фактически ликвидирован далее »
15:09:10
Дебальцево. Зачистка далее »
13:35:07
СМИ: Кандидат в премьеры Молдовы преследуется по двум статьям УК РФ далее »
12:09:27
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (9 февраля-18 февраля) далее »
17.02.2015
18:05:18
Сводка с той стороны: против правды не попрешь далее »
14:00:27
Под Измаилом началось судилище над священником за призыв к «Возрождению единой Руси» далее »
16.02.2015
17:08:55
Окруженные украинские военные обвинили собственный Генштаб во лжи далее »
12:48:12
Аналитики США советуют Обаме смириться с потерей Украины далее »
12:42:37
Ни мира, ни войны далее »
12:16:47
Жизнь диаспоры (11-16 февраля 2015 г.) далее »
12.02.2015
19:11:47
Реакция Украины, ДНР и ЛНР: первый Минск или вторая Ялта? далее »
17:48:20
Глава Еврокомиссии: сейчас не время для санкций против России далее »
16:54:40
Полный текст Минских соглашений далее »
11:54:59
«Русский писательский клуб» начал работу в Минске далее »
11:42:45
Жизнь диаспоры (2-10 февраля 2015г.) далее »
10.02.2015
12:35:23
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (19 января - 8 февраля 2015г.) далее »
09.02.2015
15:09:16
Предложение Константину Затулину войти в состав Общественной палаты РФ далее »
11:18:47
Путин предложил Затулину войти в Общественную палату России далее »
06.02.2015
15:14:41
Акция "Мы-Донбасс!" 7 февраля, Поклонная гора далее »
12:06:17
В Ялте открыли совместный памятник Сталину, Черчиллю и Рузвельту далее »
05.02.2015
12:37:32
Жизнь диаспоры (19 января -1 февраля 2015г.) далее »
04.02.2015
18:35:05
5 февраля в центре "Русская тройка" состоится презентация книги Кирилла Фролова "Сакральные смыслы Новороссии" далее »
16:53:46
Лжепатриарх УПЦ КП поехал на поклон в США просить оружие для геноцида Донбасса далее »
15:40:31
АТО: «Девушки по вызову», или Кто почем в боевых батальонах далее »
03.02.2015
15:08:04
Российского солдата-убийцу будут судить в Гюмри по законам РФ далее »
11:33:45
Пути интеграции крымских татар в российский социум обсудили на круглом столе в Симферополе далее »
02.02.2015
19:35:21
Глава ДНР анонсировал мобилизацию добровольцев далее »
29.01.2015
19:31:42
Киев признал, что в Донбассе нет армии РФ далее »
17:19:53
"Сакральные смыслы Новороссии" далее »
17:10:55
Русофобское издание потребовало от Лукашенко заблокировать Империю и ИА REGNUM далее »
28.01.2015
14:43:01
ЛНР признала независимость Южной Осетии далее »
13:54:29
В Киеве продолжают жечь православные храмы далее »
27.01.2015
19:59:34
Украинская Рада признала Россию "агрессором" далее »
26.01.2015
17:25:07
Правительство Украины ввело в Донбассе режим ЧС далее »
16:17:22
Захарченко назвал число погибших украинских военных далее »
20.01.2015
13:44:07
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (12 - 18 января 2015г.) далее »
19.01.2015
16:15:53
Названы конкуренты Каримова на выборах президента Узбекистана далее »
15:57:21
Грозный осудил антиисламские карикатуры массовым митингом далее »
15:38:29
Жители ЛНР получили миллион социальных карт далее »
15:22:33
Киев просит ЕС ввести дополнительные условия отмены санкций против РФ далее »
14:13:04
В Латвии призывают не говорить на работе по-русски далее »
14:10:10
Жизнь диаспоры (12-18 января 2015г.) далее »
29.12.2014
17:32:47
Корольчук: Порошенко и Яценюк привели Украину к абсолютной энергетической зависимости от России далее »
14:15:41
Новый «котел» возле Счастья далее »
14:10:14
Верховная рада Украины за ночь «перевернула» экономику Украины далее »
26.12.2014
18:43:47
Украина отменила все поезда в Крым далее »
18:12:30
Киев предложил ополченцам обменяться пленными 27 декабря далее »
17:59:33
ДНР национализировала госпредприятия Украины далее »
17:52:38
Премьер Грузии: Предатель Саакашвили призывает к столкновению с РФ далее »
25.12.2014
16:31:22
Руководство ДНР и ЛНР: итогом Минской встречи станет лишь обмен пленными далее »
13:48:27
Хроника событий на Украине: переговоры в Минске, беспорядки и взрывы далее »
24.12.2014
17:42:28
Минобороны: НАТО делает из Киева передовой рубеж борьбы с Россией далее »
16:46:03
Киргизия надеется на полноценную интеграцию с ЕАЭС к маю 2015 далее »
16:17:54
В ЛНР подорвались шесть оккупантов далее »
23.12.2014
16:44:56
Переговоры в Минском формате согласованы на 24 и 26 декабря далее »
14:46:55
Рада отказалась от внеблокового статуса Украины далее »
21.12.2014
02:30:39
Белорусские порталы начали «переезд» в российскую доменную зону далее »
17.12.2014
14:36:02
Валентин Катасонов: В ответ на атаку на рубль, России надо ввести мораторий на оплату долгов далее »
16.12.2014
15:51:27
ЛНР официально предложила Киеву провести встречу в Минске далее »
04:02:09
Лукашенко заявил, что США сняли с Белоруссии все санкции далее »
03:54:26
Михаил Ремизов: Запад не даст России сохранить лицо в украинском вопросе далее »
15.12.2014
20:10:15
Миллионы украинцев потеряют работу в России далее »
19:32:22
На Алтае активизировались иностранцы, выступающие против газопровода в Китай далее »
17:37:08
Times: Американские спутники остались на стартовых площадках после запрета российских ракет далее »
14:03:17
В Турции предотвращена попытка государственного переворота далее »
13:37:39
«Кадровые офицеры ВСУ прячутся по штабам и не горят желанием ехать воевать» далее »
14.12.2014
21:56:38
Ползучая бандеризация "синеокой" идет полным ходом далее »
20:37:55
Китай колонизирует Европу далее »
13.12.2014
22:51:39
Источник: НАТОвцы замечены в Харькове далее »
12.12.2014
16:02:59
Евгений Кожокин: США «переигрывают» Россию на постсоветском пространстве при помощи подкупа элит и СМИ далее »
04:02:17
Валентин Катасонов: руководству России нужно выбрать между ресурсной колонией и независимостью далее »
11.12.2014
18:29:43
СНБО Украины поймал штаб «АТО» на лжи далее »
17:00:30
Что именно происходит в Виннице? далее »
10.12.2014
20:12:01
Процесс или результат – вот в чем вопрос! далее »
19:20:03
Украинцы бегут со своей ридной нэньки далее »
18:29:28
Генштаб обвинил Запад в подрыве военно-экономической мощи РФ далее »
16:27:08
Затулин: Украина всегда была самым тихоходным "кораблем" СНГ далее »
15:06:53
Власти на западе Украины хотят отобрать храм УПЦ далее »
13:36:39
«Перемирие»: враг проводит передислокацию, подгоняет тяжелую артиллерию далее »
13:05:27
Время работает на «укров» и НАТО далее »
09.12.2014
16:59:58
Жизнь диаспоры (1-7 декабря 2014г.) далее »
08.12.2014
23:28:16
Ассамблею Морского собрания поприветствовали из космоса далее »
05.12.2014
16:49:06
Ополченец Харон: «Враг перебрасывает технику ближе к Донецку. Но прорваться ему не дадим» далее »
16:16:11
«Министерство цензуры» Украины: Топ-10 скандальных функций далее »
14:41:42
Армия ДНР выбила остатки ВСУ из старого терминала, бои в аэропорту продолжаются далее »
14:29:54
Евросоюз конкретизировал формулировки санкционных ограничений против РФ по нефтедобыче далее »
04.12.2014
19:48:42
Депутаты Армении абсолютным большинством проголосовали за присоединение страны к Евразийскому союзу далее »
19:29:11
Порошенко проводит экстренное совещание с силовиками далее »
18:21:23
Группировка ВС России в Крыму развертывается ударными темпами далее »
17:24:09
Танки оккупантов ведут обстрел центра Счастья, где раздают "гуманитарку" далее »
16:35:40
Эксперт: На Украине сформирована ориентированная на войну с Россией колониальная администрация далее »
16:25:09
10 самых ярких цитат Путина из Послания Федеральному собранию далее »
15:58:35
Глава СВР назвал сроки окончания противостояния с Западом далее »
15:48:33
Запад поражен "дерзкой" речью Путина далее »
03.12.2014
19:10:29
В сеть утекла обложка декабрьского выпуска Time с Владимиром Путиным далее »
19:01:48
Премьер Словакии: Украину ждет новая война, причем не с Россией далее »
16:38:01
США и Евросоюз обсудят новые санкции против России далее »
16:31:17
Хунта боится диверсантов в Одессе и Харькове далее »
16:25:23
Киргизия добилась преференций при вступлении в Таможенный союз далее »
15:53:30
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (24 - 30 ноября 2014г.) далее »
14:58:56
Обзор событий на линии противостояния Донецкой народной республики и Киева далее »
14:45:38
Сводка: возобновились бои в ЛНР - у Бахмутки, Лисичанска и Первомайска далее »
14:12:12
Зачем потратили 100 млн. на выборы, чтобы отдать Украину иностранцам? далее »
02.12.2014
22:07:12
Сводка: днем враг продолжал обстрелы населенных пунктов Новороссии далее »
20:34:25
Сводка от СНБО Украины c комментариями ополченца Прохорова) далее »
15:52:47
Жизнь диаспоры (24-30 ноября 2014г.) далее »
01.12.2014
18:45:49
Аналитик Global Research: Путин выигрывает новую холодную войну далее »
18:31:15
ЦИК: после подсчета 90% протоколов в Молдавии лидируют социалисты далее »
18:25:48
Белорусский политик: «Народы устали от удельных князьков» далее »
17:48:16
Рубль обманул ожидания спекулянтов далее »
28.11.2014
22:40:52
Сводка: обстановка напряженная, не менее 11 раз обстреляна территория Новороссии далее »
21:16:56
«Восток»: Под Краматорском круглые сутки работают полевые крематории ВСУ далее »
19:51:33
Наше государство несовершенно, но русский народ его никому не отдаст далее »
17:34:00
«Мозговой центр» армии России запустят на полную мощность 1 декабря далее »
27.11.2014
20:29:22
Закарпатье: ГеСтаПо наносит удар далее »
18:34:15
Сводка народной милиции ЛНР: уничтожены диверсанты, бронетехника и артиллерия ВСУ далее »
16:26:08
Новая Рада открылась с проклятий в адрес России далее »
26.11.2014
14:01:51
Жизнь диаспоры (17-23 ноября 2014г.) далее »
25.11.2014
15:04:24
«Украинский» или «малорусский» язык? Вот в чем вопрос… далее »
24.11.2014
16:44:28
«Пути натурализации в России беженцев с Украины» далее »
17.11.2014
17:00:10
На Украине запущен «пилотный проект» по созданию «единой поместной церкви» с раскольниками далее »
12.11.2014
18:57:50
МИД Украины: Участие представителей ДНР и ЛНР в «минском формате» возможно далее »
17:07:47
Яценюк упрекнул мир в геополитическом дальтонизме и попросил денег далее »
15:24:21
Конституцию ДНР примут без проведения референдума далее »
15:18:56
Южная Осетия установит дипотношения с ДНР и ЛНР далее »
10.11.2014
15:12:29
ДНР и ЛНР делегировали Пушилина и Дейнего на Минск-3 далее »
14:53:41
Институт стран СНГ приглашает на семинар "Религиозно-политическая борьба в Новороссии и на Украине" далее »
14:39:40
Американец возле Кремля угрожал русским майданом далее »
07.11.2014
14:52:02
Соцопрос: 7 Ноября праздник для четверти украинцев далее »
12:05:32
Жизнь диаспоры (27 октября-6 ноября 2014г.) далее »
05.11.2014
18:34:31
Партизаны активизировались на территории Украины, захваченной хунтой далее »
18:15:58
Forbes: Путин опять возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира. Обама на втором месте далее »
17:07:43
В России запретили символику бандеровцев далее »
31.10.2014
17:52:25
2 ноября в ДНР и ЛНР изберут легитимную власть далее »
30.10.2014
15:09:39
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (13 - 26 октября 2014г.) далее »
12:55:00
Третий международный турнир «Теннисный ковчег» планируется провести в Ереване и Степанакерте в октябре 2015 года далее »
29.10.2014
12:57:57
Жизнь диаспоры (20-26 октября 2014г.) далее »
25.10.2014
13:35:16
Сводка боевого "перемирия" в Новороссии по состоянию на 13.30 мск далее »
24.10.2014
15:17:44
Сводка боевого "перемирия" в Новороссии по состоянию на 15.30 мск далее »
12:37:40
II Международный теннисный турнир «Теннисный ковчег - 2014» далее »
23.10.2014
15:01:54
Сводка боевого "перемирия" в Новороссии по состоянию на 15.00 мск далее »
22.10.2014
18:36:35
В Харькове партизаны пытались взорвать состав с техникой для ВСУ далее »
16:56:09
Перемирие на Украине нарушается преимущественно войсками хунты далее »
12:50:36
Сводка боевого "перемирия" в Новороссии по состоянию на 13.00 мск далее »
10:32:24
Жизнь диаспоры (13-19 октября 2014г.) далее »
21.10.2014
16:54:48
Наблюдателей из России и Белоруссии на выборах в Раду не будет далее »
14:03:04
Комментарии от военного обозревателя Бориса Рожина по последним событиям в Новороссии далее »
13:24:14
Экс-гауляйтер Донбасса угрожает Порошенко третьим Майданом далее »
12:41:10
Сводка боевого "перемирия" в Новороссии по состоянию на 13.00 мск далее »
20.10.2014
17:13:25
Бахмутка: бои за трассу продолжаются, украинские войска несут большие потери далее »
13:16:29
Сводка боевого "перемирия" в Новороссии по состоянию на 13.30 мск далее »
19.10.2014
15:44:22
Сводка боевого "перемирия" в Новороссии по состоянию на 16.00 мск далее »
18.10.2014
15:15:12
Попытка прорыва в аэропорт: отряды Моторолы и Гиви снова в бою далее »
15:07:39
Министр энергетики Украины Продан признал полное поражение хунты на газовых переговорах с Россией далее »
13:48:53
Сводка боевого "перемирия" в Новороссии по состоянию на 14.00 мск далее »
17.10.2014
18:42:34
Сводка: в аэропорту, Грабово, Никишино и под Торезом идут ожесточенные бои далее »
16:14:53
В Донецке гремят мощные залпы и взрывы далее »
14:01:10
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии по состоянию на 14.00 далее »
15.10.2014
16:25:34
Сводка: идут бои в Авдеевке, у Смелого и Николаевки уничтожена техника и бойцы ВСУ далее »
13:42:29
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 14.00 мск далее »
14.10.2014
18:23:27
Идут боестолкновения в районе Дебальцево, Мариуполя, Кировска, Угледара, Донецка далее »
16:43:31
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 17.00 мск далее »
13.10.2014
18:46:50
Кто совершил покушение на Губарева далее »
18:31:00
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 18.30 мск далее »
16:22:35
В Армении оппозиция пригрозила властям "майданом" далее »
15:02:40
Белоленточные откровения "патриотов": "Путин глубоко плевать хотел на народ и боится Стрелкова" далее »
13:23:55
Армения присоединились к Евразийскому экономическому союзу далее »
12:57:24
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 13.00 мск далее »
12:48:21
Жизнь диапоры (6-12 октября 2014г.) далее »
00:08:32
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 24.00 мск далее »
12.10.2014
18:46:32
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 19.00 мск далее »
11.10.2014
19:13:27
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 19.30 мск далее »
14:22:12
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 14.30 мск далее »
10.10.2014
19:40:35
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 19.30 мск далее »
13:01:55
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 13.00 мск далее »
09.10.2014
18:09:12
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 18.30 мск далее »
14:43:34
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 14.30 мск далее »
08.10.2014
12:56:23
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 13.00 мск далее »
07.10.2014
21:06:04
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 21.00 мск далее »
14:59:12
Раскольники захватили храм УПЦ МП и похитили настоятеля далее »
12:52:31
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 13.00 мск далее »
12:48:49
Латвийские выборы: победитель без победы далее »
06.10.2014
18:48:33
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 19.00 мск далее »
12:42:03
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 13.00 мск далее »
11:33:34
Жизнь диаспоры (24 сентября- 3 октября 2014г.) далее »
05.10.2014
19:19:15
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 19.30 мск далее »
13:34:29
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 13.30 мск далее »
04.10.2014
19:17:23
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 19.30 мск далее »
13:02:04
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 13.00 мск далее »
03.10.2014
18:16:19
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 18.00 мск далее »
14:02:26
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 14.00 мск далее »
02.10.2014
13:22:07
Сводка боевого "перемирия" из Новороссии на 13.30 мск далее »
01.10.2014
15:02:59
Парламент Казахстана одобрил создание ЕАЭС далее »
13:16:03
Сводка боевого "перемирия" из Новороссии на 13.30 мск далее »
30.09.2014
18:34:37
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 18.30 мск далее »
16:06:42
Странная война или как Порошенко вынужден выполнять договоренности с Путиным далее »
13:31:25
Сводка боевого "перемирия" с фронтов Новороссии на 13.30 мск далее »
12:58:39
IV Каспийский саммит состоялся в Астрахани далее »
29.09.2014
15:40:13
Державное служение русских мотоциклистов далее »
24.09.2014
14:22:32
Ясско-Кишиневская операция: мифы и реалии далее »
23.09.2014
15:57:01
В ряды армии Новороссии вступят 12 тысяч донских казаков далее »
15:19:24
Жизнь диаспоры (13-23 сентября 2014г.) далее »
22.09.2014
12:31:33
Сводка последних событий из Новороссии по состоянию на 15.00 мск далее »
18.09.2014
15:35:48
17 сентября вновь должно стать памятной датой далее »
17.09.2014
12:57:54
Новороссия: сводка последних событий далее »
12:54:46
Жизнь диаспоры (5-12 сентября 2014г.) далее »
16.09.2014
15:44:30
Новороссия: сводка последних событий далее »
15.09.2014
20:47:59
Сводка событий из Новороссии: итоги дня далее »
12.09.2014
14:23:39
Вручение госнаграды К.Затулину далее »
11.09.2014
18:04:13
Затулин вник в проблемы детских садов Севастополя далее »
10.09.2014
12:39:38
Сводка последних событий из Новороссии на 12.30 мск далее »
09.09.2014
13:17:44
Сводка последних событий из Новороссии на 13.00 мск далее »
08.09.2014
12:48:10
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 13.00 мск далее »
07.09.2014
17:29:11
Сводка боевых действий на 17.30 мск: Стрелков вышел на связь далее »
06.09.2014
17:30:17
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 17.30 мск далее »
05.09.2014
16:10:30
Жизнь диаспоры (30 августа- 5 сентября 2014г.) далее »
03.09.2014
12:51:43
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 13.00 мск далее »
02.09.2014
15:13:09
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 15.00 мск далее »
13:12:11
Наемников в бункере аэропорта Донецка залили бетоном далее »
01.09.2014
16:14:27
Жизнь диаспоры (22- 29 августа 2014 года) далее »
13:22:57
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 13.30 мск далее »
28.08.2014
14:15:53
Сводка боевых действий от сил Сопротивления по состоянию на 14.00 мск далее »
27.08.2014
15:15:56
Виктор Гущин: Русские Латвии против строительства Латвийского государства как этнократического далее »
14:09:12
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 14.00 мск далее »
26.08.2014
18:36:12
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 18.30 мск далее »
13:35:46
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 14.00 мск далее »
25.08.2014
17:29:00
Сводка боевых действий от сил Сопротивления по состоянию на 17.30 мск далее »
12:33:43
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 12.30 мск далее »
24.08.2014
19:19:18
Сводка от сил Сопротивления по состоянию на 19.00 мск далее »
16:13:44
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 16.00 мск далее »
23.08.2014
18:53:26
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 19.00 мск далее »
15:21:19
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 15.00 мск далее »
22.08.2014
15:34:37
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 15.30 мск далее »
13:41:24
Совокупная сводка боевых действий за 21 августа далее »
12:56:24
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 13.00 мск далее »
12:28:16
Долгожданная встреча соотечественников в зарубежье далее »
21.08.2014
20:16:47
Затулин встретился с Благочинным Севастополя далее »
16:06:13
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 16.00 мск далее »
13:01:38
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 13.00 мск далее »
20.08.2014
16:25:44
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 16.30 мск далее »
12:56:19
Сводка боевых действий от сил Сопротивления на 13.00 мск далее »
18.08.2014
16:37:04
ОСТАНОВИМ ЗВЕРЯ! далее »
15.08.2014
13:27:52
НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЕВ далее »
21.07.2014
15:18:21
IX СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР «БОЛЬШАЯ БЕСКОЗЫРКА – 2014» далее »
18.07.2014
16:53:14
ТРУДЫ И ДНИ: КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ В ДЕНЬ 700-ЛЕТИЯ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО далее »
17.07.2014
19:00:42
Институт стран СНГ будет работать в Киеве, а отделение в Севастополе перерегистрируется далее »
18:35:13
Константин Затулин стал полноправным кандидатом в депутаты Заксобрания Севастополя далее »
16:55:37
«Большая бескозырка» впервые пройдет в российском Севастополе далее »
16.07.2014
10:24:39
В Севастополе стартовал теннисный турнир «Малая бескозырка» далее »
10.07.2014
13:17:49
Институт стран СНГ открыл свое представительство в Крыму далее »
09.07.2014
15:52:41
КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН – ГРАЖДАНАМ ГОРОДА-ГЕРОЯ: ПОЧЕМУ Я РЕШИЛ ВЫДВИНУТЬ СВОЮ КАНДИДАТУРУ В СЕВАСТОПОЛЕ? далее »
25.06.2014
16:33:43
Кризис в газовых отношениях России и Украины далее »
14:14:37
«Перспективы российско-южноосетинских отношений: анализ итогов состоявшихся в республике парламентских выборов» далее »
12.06.2014
15:47:28
Новороссия должна победить, иначе - смерть далее »
09.06.2014
16:04:17
Нам, гражданам Республики Беларусь, события в нашей соседке-Украине небезразличны! далее »
04.06.2014
17:44:49
Заявление Международного совета российских соотечественников далее »
26.05.2014
14:15:57
Петр Порошенко побеждает на выборах президента Украины далее »
23.05.2014
21:08:03
Каковы итоги и последствия выборов 25 мая на Украине? далее »
13.05.2014
16:46:52
Восток Украины определился на референдуме далее »
08.05.2014
11:20:58
Институт стран СНГ проводит Международную Ассамблею далее »
14.04.2014
16:35:41
Презентация в Институте Востоковедения далее »
16:31:15
Соотечественники Приднестровья поддерживают позицию Института стран СНГ далее »
11.04.2014
17:26:58
Институту стран СНГ - 18 лет! далее »
09.04.2014
13:37:08
«Интеграция Крыма в Российскую Федерацию: стратегия, перспективы и конкурентный потенциал» далее »
07.04.2014
20:49:38
Что делать «носителям русского языка», чтобы получить российское гражданство? далее »
03.04.2014
18:08:17
Опять двойка далее »
31.03.2014
16:48:17
О семинаре по исламизму в РИСИ далее »
19.03.2014
12:16:25
Обращение белорусских общественных объединений российских соотечественников далее »
18.03.2014
10:15:18
В Крыму подвели итоги референдума далее »
17.03.2014
17:28:47
Наблюдатели из ЕС высоко оценили ход проведения референдума в Крыму далее »
10:24:53
В комиссию по проведению референдума в Крыму жалоб не поступило далее »
14.03.2014
17:30:06
Создана общественная организация «Революционный комитет «Севастополь-Крым-Россия» далее »
12:59:43
Мусульманская духовная традиция Тасаввуфа в Крыму: история и современность далее »
12.03.2014
17:42:17
МЫ ВСЕ – «БЕРКУТ» далее »
09.03.2014
17:34:17
Юридические процедуры по присоединению Крыма займут месяц, считает Затулин далее »
06.03.2014
13:14:33
Укронацисты угрожают Каурову далее »
03.03.2014
14:05:41
Руководство Крыма: за два дня на сторону крымского народа добровольно перешли свыше 5 тыс. силовиков далее »
13:11:30
Бывший посол США в Москве: Америка не вправе читать другим лекции о суверенитете далее »
02.03.2014
20:07:45
Керри: США готовы способствовать экономической изоляции РФ, если на Украину введут войска далее »
14:46:27
Обама пригрозил Путину политической и экономической изоляцией далее »
01.03.2014
19:57:05
Совфед поддержал использование российских войск на Украине далее »
17:51:11
Тысячи одесситов под российскими и советскими флагами собрались в Одессе далее »
17:12:31
Пророссийски настроенные харьковчане ворвались в здание обладминистрации и начали установку флагов РФ далее »
15:40:06
Крымский референдум перенесен на 30 марта далее »
28.02.2014
19:24:14
Муфтий Альбир Крганов обратился к мусульманам Крыма далее »
27.02.2014
16:27:02
Обращение Президиума Верховного Совета АРК к крымчанам далее »
16:11:49
Заявление Виктора Януковича далее »
13:49:32
«Перспективы государственности Молдовы». далее »
25.02.2014
18:38:49
МЫ ВСЕ – “БЕРКУТ” далее »
17.02.2014
17:27:39
К.Ф. Затулин награжден орденом далее »
07.02.2014
15:43:04
В Общественной палате состоялись слушания по ситуации на Украине далее »
14:30:49
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (29 января – 4 февраля 2014 г) далее »
05.02.2014
14:28:33
Жизнь диаспоры (21 - 31 января 2014 г.) далее »
31.01.2014
11:13:52
Кавказскую войну XIX века обсудили в Общественной палате РФ далее »
29.01.2014
17:38:15
Круглый стол в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете далее »
15:08:58
Отставка Азарова и отмена законов о наведении порядка – путь Керенского и Горбачева далее »
28.01.2014
14:12:40
Жизнь диаспоры (2 января –23 февраля 2014 г.) далее »
14:10:36
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (8 – 23 января 2014 года) далее »
14:05:46
Николай Азаров подал в отставку с поста Премьер-министра Украины далее »
20.01.2014
13:04:52
За союз Украины, Белоруссии и России далее »
11:39:47
Возобновление пути далее »
17.01.2014
18:23:52
Чтоб мы навеки едины были! далее »
25.12.2013
16:15:57
Русский Хоровод в Крыму далее »
17.12.2013
12:35:59
Форум по исламскому образованию прошел в Уфе далее »
12:19:31
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (5 ноября – 11 декабря 2013 года) далее »
12:04:45
Жизнь диаспоры (27 ноября – 09 декабря 2013 г.) далее »
06.12.2013
13:45:20
На «круглом столе» в Общественной палате РФ обсудили программную речь Президента об исламе далее »
11:10:20
Открытие памятника атаману Платову в Москве далее »
05.12.2013
14:35:37
Видеомост Москва – Ереван на тему: "Итоги визита президента России в Армению" далее »
04.12.2013
17:03:46
Памятник участнику Отечественной войны 1812 казацкому атаману Матвею Платову откроют в Москве 7 декабря далее »
29.11.2013
19:56:56
Пресс-конференция Оргкомитета по сооружению в Москве памятника атаману Войска Донского, герою Отечественной войны 1812 года Матвею Ивановичу Платову далее »
28.11.2013
17:53:15
Жизнь диаспоры (1 – 25 ноября 2013 года) далее »
16:31:27
Семинар по исламским финансам в Институте стран СНГ далее »
21.11.2013
18:05:09
Вопрос заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским Содружеством по атомной энерги далее »
20.11.2013
10:23:52
Обращения представителей общественности и интеллигенции к депутатам Севастополя далее »
01.11.2013
14:38:28
К.Ф. Затулин удостоен Почетной грамоты Президента РФ далее »
25.10.2013
17:28:20
Хорошо ли забыто старое? (к аресту Игоря Маркова) далее »
24.10.2013
17:21:23
Конференция «Гюлистанский мирный договор: история и современность» далее »
16:52:09
В Москве обсуждают проблемы бипатридов далее »
21.10.2013
18:13:57
Международная конференция «Проблемы защиты прав граждан России, проживающих за рубежом» далее »
08.10.2013
16:07:33
"Международное право против реабилитации украинских коллаборационистов" далее »
15:09:27
Жизнь диаспоры (28 сентября – 7 октября 2013г.) далее »
14:47:32
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (13 сентября – 4 октября 2013 года) далее »
26.09.2013
10:08:25
XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР «БОЛЬШАЯ АБХАЗСКАЯ ШЛЯПА» далее »
24.09.2013
15:35:41
В Сочи состоялся саммит ОДКБ далее »
23.09.2013
12:55:58
Жизнь диаспоры (2 - 20 сентября 2013 года) далее »
30.08.2013
16:13:44
Заявление Института стран СНГ далее »
04.08.2013
07:48:37
Жизнь диаспоры (21 июля – 1 августа 2013 года) далее »
07:46:57
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (30 - 31 июля 2013 года) далее »
30.07.2013
14:52:05
Жизнь диаспоры (3 – 24 июля 2013 г.) далее »
14:49:19
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (10 – 22 июля 2013 года) далее »
29.07.2013
15:04:10
Курсанты VII Евразийского молодежного лагеря-форума "Крым. Донузлав – 2013" демонстрируют свою спортивную подготовку далее »
15:02:17
Участники молодежного лагеря "Донузлав" организовали концерт в честь Дня ВМФ России, ВМС Украины и Дня поселка Новоозероное далее »
26.07.2013
15:59:53
Затулин отказался от поездки в Киев, чтобы побыть «в историческом месте» далее »
11.07.2013
16:05:06
1025-летие Крещения Руси и цивилизационный выбор «русского мира» далее »
10.07.2013
21:28:02
Жизнь диаспоры (19 июня – 6 июля 2013 г.) далее »
21:26:01
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (13 июня – 4 июля 2013 г.) далее »
28.06.2013
15:07:48
В Москве обсудили проблемы Южного Кавказа и Ближнего Востока далее »
25.06.2013
16:37:53
«Кризис на Ближнем и Среднем Востоке и проблемы безопасности на Южном Кавказе и на Каспии» далее »
24.06.2013
12:44:17
«Влияние членства РФ в ВТО на развитие Таможенного союза» далее »
17.06.2013
18:43:53
Выездное заседание Изборского клуба в Тирасполе далее »
15:40:42
Жизнь диаспоры (6 – 15 июня 2013 г.) далее »
13.06.2013
14:49:06
«Актуальные вопросы миграционной политики России» далее »
10.06.2013
15:23:22
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (25 мая – 5 июня 2013 г.) далее »
15:18:29
Жизнь диаспоры (18 мая – 06июня 2013 г.) далее »
02.06.2013
13:25:16
Выборы в Риге: коалиция русского мэра популярнее националистов в три раза далее »
29.05.2013
17:48:13
В ближайшие дни Киев подпишет Меморандум о получении Украиной статуса наблюдателя в Таможенном Союзе далее »
28.05.2013
20:38:28
Заставь дурака Богу молиться... далее »
15:14:57
Жизнь диаспоры (21 – 27 мая 2013 г.) далее »
27.05.2013
17:13:30
«Что меняется в российско-грузинских отношениях» далее »
24.05.2013
17:58:19
В. Андреев уходит в отставку далее »
17:00:45
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (17 – 22 мая 2013 г.) далее »
16:55:24
Жизнь диаспоры (3 – 21 мая 2013 г.) далее »
22.05.2013
15:55:52
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (17 – 22 мая 2013 г.) далее »
12:23:18
Жизнь диаспоры (3 – 21 мая 2013 г.) далее »
18.05.2013
11:44:26
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (4 – 14 мая 2013 г.) далее »
11:40:20
Жизнь диаспоры (29 апреля – 13 мая 2013 г.) далее »
13.05.2013
18:16:50
Черноморскому флоту – 230! далее »
08.05.2013
18:47:44
Встреча с участниками Международного автопробега «Наша великая победа» далее »
16:30:22
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (19 апреля – 4 мая 2013 г.) далее »
16:24:13
Жизнь диаспоры (5 - 30 апреля 2013 г.) далее »
30.04.2013
15:05:42
В Госдуму направлено предложение о запрете на въезд в Россию латышским чиновникам-русофобам далее »
29.04.2013
15:47:05
В Госдуму направлено предложение о запрете на въезд в Россию латышским чиновникам-русофобам далее »
26.04.2013
14:52:52
«Чтобы правильно задать вопрос, надо знать бóльшую часть ответа» далее »
13:09:57
Презентация книги «Постсоветская Латвия - обманутая страна. Почему НФЛ не привел к демократии?» далее »
23.04.2013
15:25:56
Завершился второй «межгалактический» теннисный турнир «Ракетка Байконура-2013» далее »
12:33:59
Гражданство детям соотечественников за рубежом дадут, но в 20 лет могут отобрать далее »
12:29:36
Что ждет наших соотечественников в Туркмении? далее »
15.04.2013
18:38:40
О создании общественного движения Беларуси - Украины - России далее »
12.04.2013
11:38:58
ПГУ им. Т.Г. Шевченко поздравляет Институт стран СНГ с годовщиной основания далее »
10.04.2013
13:43:28
За самоотверженный и многолетний труд! далее »
06.04.2013
12:15:06
В Институте стран СНГ обсудят интеграционные проекты далее »
03.04.2013
13:09:45
«Религиозный экстремизм на постсоветском пространстве: состояние проблемы и перспективы» далее »
02.04.2013
16:02:00
Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания, посвящённого Дню единения народов России и Белоруссии далее »
27.03.2013
17:54:23
Директор Института стран СНГ награжден медалью далее »
12:26:41
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (21 февраля – 24 марта 2013 г.) далее »
12:22:38
Жизнь диаспоры (26 февраля — 30 марта 2013 года) далее »
25.03.2013
16:11:52
Институт стран СНГ выпустил в свет две новые книги далее »
20.03.2013
15:08:13
Иск к учителю-русофобу из Бельц отклонен далее »
14.03.2013
11:05:45
В составе ЛПЦ образована Даугавпилсская епархия далее »
06.03.2013
11:07:14
Жизнь диаспоры (15 февраля — 3 марта 2013 г.) далее »
05.03.2013
16:10:54
Правительство Молдавии отправлено в отставку далее »
04.03.2013
17:31:58
Президент Армении посетит Москву 12 марта – Затулин далее »
13:28:34
В. Янукович прибывает с рабочим визитом в Москву далее »
27.02.2013
18:30:41
В.М. Барынькин избран председателем ПС РДКБ далее »
25.02.2013
13:10:37
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (14 – 21 февраля 2013 г.) далее »
13:04:02
Жизнь соотечественников (11 — 23 февраля 2013 г.) далее »
19.02.2013
17:08:59
«Состояние, проблемы и перспективы сохранения и развития родного языка и культуры народов Подмосковья» далее »
18.02.2013
13:12:15
В Армении начались выборы президента страны далее »
17.02.2013
13:44:52
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (8 – 14 февраля 2013 г.) далее »
13:40:31
Жизнь соотечественников (1 - 15 февраля 2013 г.) далее »
15.02.2013
10:35:34
Круглый стол в Общественной палате РФ далее »
13.02.2013
16:09:05
В Тирасполе обсудили вопросы евразийской интеграции Приднестровья далее »
10.02.2013
18:04:06
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (31 января – 7 февраля 2013 года) далее »
17:56:52
Жизнь соотечественников (21 января — 10 февраля 2013 года) далее »
05.02.2013
12:24:07
Ситуация на кыргызско-узбекской границе нормализуется далее »
04.02.2013
16:31:05
Эксперты обсудили внутренние и внешние факторы влияния на интеграцию Украины в Таможенный Союз далее »
12:20:21
Обстановка на западе Казахстана нормализовалась далее »
12:09:18
Жизнь соотечественников (21 января — 1 февраля 2013 года) далее »
31.01.2013
17:17:53
В Крыму прошло заседание Совета представителей крымско-татарского народа далее »
17:15:26
Русские в Азербайджане не испытывают притеснения или дискриминации – глава русской общины далее »
12:46:01
У России и Казахстана будет общая система ПВО далее »
30.01.2013
15:54:50
Совет представителей крымских татар соберется без членов Меджлиса далее »
29.01.2013
17:53:14
К.Ф. Затулин выражает соболезнования семье и близким Б.С. Милошевича далее »
15:48:14
Скончался Борислав Милошевич далее »
11:09:43
Анонс десятого выпуска передачи Константина Затулина «Русский вопрос» далее »
28.01.2013
13:13:49
Жириновский начал борьбу против засилья американизмов далее »
11:44:25
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (19 января – 23 января 2013 года) далее »
11:42:28
Жизнь соотечественников (9 января — 25 января 2013 года) далее »
22.01.2013
17:09:07
Анонс девятого выпуска передачи Константина Затулина «Русский вопрос» далее »
21.01.2013
13:25:50
Жизнь соотечественников (30 декабря 2012 года — 17 января 2013 года) далее »
13:21:38
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (30 декабря 2012 – 17 января 2013 года) далее »
17.01.2013
13:22:23
За российское гражданство для детей, один из родителей которых – гражданин России далее »
15.01.2013
21:07:37
Время «Ч» далее »
11.01.2013
18:22:45
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (21 декабря 2012 г. - 7 января 2013г.) далее »
18:09:49
Жизнь соотечественников ( 1 декабря 2012 года — 10 января 2013 года) далее »
10.01.2013
15:08:49
Ответственность за нарушение правил регистрации может быть ужесточена далее »
25.12.2012
17:29:48
Янукович назначил министров и реорганизовал правительство далее »
23.12.2012
12:46:20
Узбекистан: обзор событий за ноябрь 2012 года далее »
21.12.2012
14:13:25
В Совете Федерации России открылась выставка «Непо100ронняя война» далее »
13:48:20
Казахстан: обзор событий за ноябрь 2012 года далее »
20.12.2012
14:08:52
В Москве состоялась встреча глав государств ОДКБ далее »
12.12.2012
14:35:51
Владимир Путин огласил ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию далее »
11.12.2012
17:57:45
Приграничный регион Латвии задумывается об автономии далее »
13:21:03
Янукович предложил Раде кандидатуру Азарова далее »
10.12.2012
07:21:00
Открытое письмо Н.С. Казимову далее »
07.12.2012
15:34:57
Так держать! далее »
03.12.2012
16:31:08
В Приднестровье смотрят "Русский вопрос" далее »
13:56:56
Президент Украины отправил правителсьтво Азарова в отставку далее »
30.11.2012
11:43:04
Выступление на конференции в Институте Востоковедения РАН далее »
27.11.2012
17:39:00
Анонс четвертого выпуска передачи Константина Затулина «Русский вопрос» далее »
16.11.2012
21:42:14
Письмо министра иностранных дел НКР на имя Генерального секретаря ООН далее »
06.11.2012
13:22:42
Премьера авторской программы директора Института стран СНГ Константина Затулина «Русский вопрос» далее »
31.10.2012
18:32:09
«Выборы в Верховную Раду Украины - так кто действительно победил?» далее »
30.10.2012
17:04:58
В Армении завершился международный турнир «Теннисный ковчег-2012» далее »
29.10.2012
13:26:28
На Украине прошли парламентские выборы далее »
27.10.2012
13:31:51
Президент Армении принял российскую делегацию, прибывшую в Ереван для участия в международном турнире «Теннисный ковчег - 2012» далее »
11.10.2012
15:17:18
Джавахкская диаспора России обращается с протестным заявлением далее »
15:14:17
ЦРКЛ в Москве добивается льгот на железнодорожный транспорт для студентов из бывшего СССР далее »
07.10.2012
14:03:47
Таджикистан и Россия договорились о базе далее »
05.10.2012
17:19:15
Резолюция IV Всемирного конгресса казаков далее »
03.10.2012
12:57:30
Саакашвили "переходит в оппозицию" далее »
02.10.2012
17:14:39
Итоги Международного теннисного турнира «Большая Абхазская Шляпа-012» далее »
15:16:23
В Грузии прошли парламентские выборы далее »
01.10.2012
15:05:22
Итоги круглого стола «Потенциал обеспечения евразийской экономической безопасности в условиях нарастания кризиса». далее »
08:12:14
Жизнь соотечественников (18 июня - 18 сентября 2012г.) далее »
19.09.2012
14:29:20
Джавахкская диаспора России проведет пикет перед Секцией интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Москве далее »
17.09.2012
14:30:22
Константин Затулин обсудил с Николаем Азаровым российско-украинские отношения далее »
13.09.2012
16:35:12
Выпускники Севастопольского филиала МГУ допущены к экзаменам в аспирантуру далее »
12.09.2012
19:20:07
В Коктебеле открылся юбилейный X Международный научно-творческий симпозиум «Волошинский сентябрь». далее »
04.09.2012
10:48:58
Протест джавахкской диаспоры России далее »
18.08.2012
15:34:18
О российской аспирантуре для соотечественников далее »
02.08.2012
16:08:44
1 августа 2012 года Владимир Путин подписал распоряжение «О составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества» далее »
30.07.2012
13:29:38
Состоялся VII Севастопольский теннисный турнир «БОЛЬШАЯ БЕСКОЗЫРКА – 2012» далее »
26.07.2012
13:40:46
24 июля в Феодосии («Богом данной!») состоялся Юбилейный «круглый стол» на тему: «Путь на пользу. К 225-летию Великого путешествия Екатерины II в Новороссию и Крым» далее »
12:00:04
VII севастопольский теннисный турнир «Большая бескозырка-2012» далее »
25.07.2012
17:06:29
Скорбим и помним далее »
24.07.2012
12:50:43
Институт стран СНГ провел в Севастополе конференцию «Путь на пользу. К 225-летию Великого путешествия Екатерины II в Севастополь, Новороссию и Крым» далее »
22.07.2012
20:15:16
Тяжелая утрата далее »
20.07.2012
16:26:40
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (4 - 12 июля 2012г.) далее »
16:23:24
Жизнь соотечественников (18 июня -15 июля 2012г.) далее »
19.07.2012
11:45:02
В Севастополе проходит конференция «Путь на пользу. К 225-летию Великого путешествия Екатерины II в Севастополь, Новороссию и Крым» далее »
18.07.2012
20:13:18
Институт стран СНГ провел в Днепропетровске конференцию «Путь на пользу. К 225-летию Великого путешествия Екатерины II в Новороссию и Крым» далее »
11.07.2012
15:04:02
Состоялась международная конференция «Путь на пользу. К 225-летию Великого путешествия Екатерины II в Новороссию и Крым» далее »
06.07.2012
21:29:14
Жизнь соотечественников (9 июня – 6 июля 2012 года) далее »
04.07.2012
13:47:12
Рада приняла законопроект Кивалова-Колесниченко во втором чтении далее »
02.07.2012
15:33:15
Слушания в Общественной палате по проблемам миграции далее »
14:31:55
В Ялте завершился шестой сезон Курсов журналистского мастерства далее »
29.06.2012
14:34:23
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (19 – 27 июня 2012 г.) далее »
14:15:27
Жизнь соотечественников (12 – 28 июня 2012 г.) далее »
28.06.2012
16:27:59
Совещание по вопросам исламского образования далее »
22.06.2012
15:51:54
Госдума усилит работу с соотечественниками далее »
18.06.2012
13:42:24
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (5- 14 июня 2012 года) далее »
13:39:23
Жизнь соотечественников (1-18 июня 2012 года) далее »
17.06.2012
13:09:00
17 июня в Ялте стартовал новый сезон «Курсов журналистского мастерства» далее »
15.06.2012
17:47:39
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (1 июня – 7 июня 2012 года) далее »
17:43:19
Жизнь соотечественников ( 31мая – 10 июня 2012 года) далее »
13.06.2012
14:12:22
Президент ПМР Е. Шевчук поздравил К. Затулина с Днем России далее »
05.06.2012
15:05:18
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (16 мая – 1 июня 2012 года) далее »
15:03:43
Жизнь соотечественников (9 мая – 1 июня 2012 года) далее »
13:05:57
"Закон о языках" одобрен Радой в первом чтении далее »
25.05.2012
13:43:40
В Институте стран СНГ обсудили внутренние и внешние угрозы Кавказу на фоне кризиса на Ближнем и Среднем Востоке далее »
24.05.2012
12:38:16
Новая книга К.А. Фролова увидела свет далее »
23.05.2012
11:45:00
Жизнь соотечественников (9 - 23 мая 2012 года) далее »
11:38:06
Опровержение лжи о «преследованиях украинцев в РФ» далее »
17.05.2012
11:26:27
Жизнь соотечественников (22 апреля – 16 мая 2012 года)) далее »
09.05.2012
13:12:42
Моряки-черноморцы возложили цветы к братским могилам грузинских и армянских воинов далее »
02.05.2012
17:03:11
Завершились курсы журналистского мастерства посвященные проблемам энергетики на Украине далее »
15:02:49
Взрывы и игры перед играми на Украине. Кому выгодно? ( Заявление Института стран СНГ) далее »
28.04.2012
13:43:42
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (10 - 24 апреля 2012г.) далее »
13:39:24
Жизнь соотечественников (29 марта –27 апреля 2012 года) далее »
27.04.2012
18:00:45
«Нельзя покупать политику за газ!» - Константин Симонов далее »
17:13:47
Идея Затулина победила! далее »
24.04.2012
16:52:26
Российское руководство не выступает против идеи вступления Украины в ЗСТ в ЕС далее »
16:19:03
«Пока Украина бодается с РФ, её могут сожрать совершенно неожиданные игроки», – экономист далее »
23.04.2012
14:13:41
В Институте стран СНГ прошел научно-практический семинар, посвященный Прибалтике далее »
14:05:49
В Таможенном союзе считают, что у Украины нет выхода далее »
14:01:44
В новом Таможенном кодексе Украины отсутствуют упрощения для бизнеса далее »
13:57:41
Вступление Украины в Таможенный союз – это ее суверенное право – Юрий Кожанков далее »
10:50:54
Долги водоканалов за электроэнергию образовались в связи с неправильной ценовой политикой на Украины далее »
20.04.2012
13:33:38
"Путин не пойдет на снижение цены газа без уступок с украинской стороны" – Владимир Жарихин далее »
12:28:39
«Южный поток» нужен России для объединения его с турецким ТАПИ – российский эксперт далее »
12:21:19
Украина не имеет альтернатив в газовом вопросе с Россией – российский эксперт далее »
18.04.2012
18:05:42
Виталий Третьяков, Владимир Жарихин и Аза Мигранян открывали первый лекционный день курсов журналистского мастерства! далее »
17.04.2012
15:55:59
В Ялте стартовал пятый модуль Курсов журналистского мастерства далее »
11:37:07
Круглый стол «Новая политическая действительность: предпосылки и перспективы России и Украины» далее »
16.04.2012
19:11:30
От теннисного турнира Клуба космонавтов к «Ракетке Байконура» далее »
09.04.2012
16:51:52
Правительственная комиссия начала работу в 2012 году без Константина Затулина далее »
07.04.2012
17:08:24
Жизнь соотечественников (26 марта – 7 апреля 2012 года) далее »
04.04.2012
17:20:34
Журналисты из Украины и Молдавии об участии в курсах журналистского мастерства в Ялте далее »
02.04.2012
16:58:42
Завершился сезон курсов журналистского мастерства в Ялте далее »
30.03.2012
18:15:37
Жизнь соотечественников (17 марта – 29 марта 2012 года) далее »
29.03.2012
17:26:29
Жалоба на противоправные действия Госполиции 16 марта в Риге далее »
16:36:37
Владимир Мамонтов : «Журналист должен обладать ясным и гибким умом, должен иметь вкус к жизни и реагировать остро и живо на происходящие события» далее »
12:43:27
В Украинские вузы планируют вернуть курс русского языка далее »
28.03.2012
12:22:34
Судьба Приднестровья зависит от судьбы Украины, – Леонтьев далее »
27.03.2012
22:54:47
Александр Дудчак о месте Украины в интеграционных процессах, происходящих на геополитической карте мира далее »
14:30:15
Секретарь Одесской епархии пояснил, почему Молдова тоже относится к «Русскому миру» далее »
26.03.2012
16:21:25
Комментарий Максима Шевченко на письмо Константина Затулина в «МК» Клуб избирателей России и Владимира Путина: Как не дать украсть плоды победы далее »
15:01:05
В Минске прошел учредительный съезд РОО "Евразийский народный союз" далее »
25.03.2012
14:01:21
В РФ заявляют, что не поведутся на шантаж делом Тимошенко далее »
11:31:30
Приднестровье может присоединиться к Таможенному союзу -,Юрий Кожанков далее »
24.03.2012
17:19:23
Журналисты потребовали от главы МИД Приднестровья объяснить, почему она не носит обручальное кольцо далее »
15:16:33
Константин Затулин о внутриполитической ситуации в России и о перспективах молдо-приднестровского урегулирования далее »
12:22:35
«Стамбула 99-го» больше не будет! Позиция России по Приднестровью будет выстраиваться на основе современных реалий и тенденций. далее »
12:11:54
Министр иностранных дел Приднестровья Нина Штански: Президенты Приднестровья и Молдовы за столом переговоров встретятся не скоро далее »
23.03.2012
22:21:10
Константин Затулин рассказал молодым журналистам из Украины, Молдавии и Приднестровья о митингах оппозиции в Москве далее »
16:10:34
Пятница, хоть по календарю и последний день недели, в Школе журналистского мастерства оказалась довольно насыщенной далее »
22.03.2012
00:22:07
Виталий Третьяков: Назначение Рогозина может быть связано с желанием прекратить череду отступлений в ПМР далее »
21.03.2012
18:36:09
Журналисты из Молдавии и Приднестровья о курсах журналистского мастерства далее »
20.03.2012
19:29:48
Курсы журналистского мастерства. День открытия далее »
19.03.2012
11:26:46
Новый сезон Курсов журналистского мастерства стартует 20 марта в Ялте! далее »
16.03.2012
17:45:59
Жизнь соотечественников (25 февраля – 24 марта 2012 года) далее »
14.03.2012
12:51:16
Что изменится в российско-украинских отношениях с возвращением Владимира Путина обсудили в Институте стран СНГ далее »
06.03.2012
15:04:39
13 марта: «Итоги выборов президента России. Ожидать ли перезагрузки российско-украинских отношений» далее »
04.03.2012
17:12:04
Жизнь соотечественников (4 февраля – 4 марта 2012 года) далее »
01.03.2012
16:19:34
Жизнь соотечественников (17 – 29 февраля 2012 года) далее »
27.02.2012
14:35:17
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (7 - 24 февраля 2012г.) далее »
14:16:20
Жизнь соотечественников(8 – 24 февраля 2012 года ) далее »
24.02.2012
20:20:15
Способен ли наш народ отстоять свои святыни и свою страну? далее »
21.02.2012
19:18:50
В Институте стран СНГ обсудили политическую ситуацию в Южной Осетии накануне президентских выборов далее »
18:27:30
Заседание Синода закончилось торжеством сторонников единства Русской Православной Церкви далее »
20.02.2012
14:21:00
В Латвии состоялся референдум по статусу русского языка далее »
14.02.2012
17:34:09
Жизнь соотечественников (25 января - 13 февраля) далее »
10.02.2012
12:13:18
Профком Севастопольского филиала МГУ Благодарит Константина Затулина далее »
09.02.2012
19:40:48
Депутаты отказались предоставить соотечественникам гражданство в упрощенном порядке далее »
16:16:14
Жизнь соотечественников (25 января – 4 февраля 2012 года) далее »
08.02.2012
18:22:09
Дума отклонила законопроект об упрощенном порядке предоставления соотечественникам гражданства России далее »
02.02.2012
13:47:53
Джавахкская диаспора России призывает развивать северные приграничные территории Армении далее »
01.02.2012
14:20:42
Жизнь соотечественников (13 – 31 января 2012 года) далее »
14:18:12
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (25 – 26 января 2012 года) далее »
31.01.2012
15:02:38
Открытое письмо Джавахкской диаспоры России далее »
14:28:28
Приднестровье намерено развивать сотрудничество с Институтом стран СНГ далее »
27.01.2012
19:10:44
Научно-практический семинар «Ситуация вокруг Ирана и ее влияние на постсоветское пространство» состоится в Институте стран СНГ 2 февраля! далее »
21.01.2012
10:26:01
Жизнь соотечественников (27 декабря 2011г. - 20 января 2012г.) далее »
10:16:12
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (30 декабря 2011г. - 18 января 2012г.) далее »
16.01.2012
18:15:14
Дело, оборванное на полуслове далее »
14.01.2012
16:42:40
Жизнь соотечествеников (27 ноября – 26 декабря 2011г.) далее »
12.01.2012
14:43:03
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (24 октября - 26 декабря 2011г.) далее »
30.12.2011
15:44:45
Москвичи поддержали игумена Ефрема далее »
26.12.2011
15:30:15
Е.Шевчук официально избран президентом Приднестровья далее »
20.12.2011
10:28:09
В Институте стран СНГ прошли российско-канадские политические консультации далее »
16.12.2011
15:27:57
Если Грузия вступит в НАТО, двавахкская диаспора России будет вынуждена призвать население к сецессии далее »
12.12.2011
14:13:00
В Москве состоялась Международная конференция «20 лет СНГ: итоги и перспективы» далее »
08.12.2011
18:26:48
12 декабря: Международная конференция «20 лет СНГ: итоги и перспективы» далее »
07.12.2011
14:35:53
Затулин считает, что России нужна конституционная модель как в США далее »
14:32:34
Выборы в Госдуму не являются решением вопроса о власти в России – Затулин далее »
06.12.2011
22:30:23
Россия не даст умереть Киргизии далее »
05.12.2011
14:09:37
Жизнь соотечествеников (14 октября – 3 декабря 2011г.) далее »
30.11.2011
15:18:56
Россия признала отмену результатов выборов в Южной Осетии далее »
11:04:56
А.Джиоева объявила себя президентом Южной Осетии далее »
29.11.2011
18:44:08
Константин Затулин: "Отмена результатов выборов неминуемо приведет к обвинениям, что у победителя крадут победу" далее »
21.11.2011
18:58:45
В Европарламенте прошел Европейский русский форум далее »
08.11.2011
16:17:25
В Донецке прошел Русский марш далее »
25.10.2011
14:07:02
Медведев ужесточил правила получения гражданства для мигрантов далее »
22.10.2011
11:20:43
Жизнь соотечественников (10 – 21 октября 2011 г.) далее »
21.10.2011
20:33:59
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (13 - 18 октября 20011г.) далее »
18.10.2011
16:01:58
Парламентские выборы в Белоруссии далее »
14.10.2011
18:38:19
В октябре 2011 года внесено два законопроекта с поправками в Федеральный закон «О гражданстве РФ», касающихся соотечественников за рубежом далее »
18:04:27
Информация о соблюдении прав соотечественников за рубежом (7 - 13 октября 20011)0 далее »
17:33:48
Жизнь соотечественников (29 сентября – 13 октября 2011г.) далее »
15:04:05
Константин Затулин вновь внес поправки в закон «О гражданстве РФ» далее »
06.10.2011
17:31:10
Сегодня в Доме Москвы в Севастополе состоится пресс-конференция Константина Затулина далее »
14:08:01
Жизнь соотечественников (29 сентября - 5 октября 2011г.) далее »
05.10.2011
14:08:05
В Госдуму внесен законопроект об упрощенном порядке предоставления российского гражданства соотечественникам, проживающим за рубежом далее »
03.10.2011
14:36:39
В Гагре состоялся Х юбилейный теннисный турнир "Большая Абхазская шляпа" далее »
29.09.2011
13:37:13
Жизнь соотечественников (сентябрь 2011г.) далее »
14.09.2011
15:06:43
За $1 в Минске официально дают 8600 белорусских рублей далее »
10:56:17
Луганск ждет патриарха Кирилла, а внутренние войска - бандеровских провокаторов далее »
13.09.2011
17:01:23
S&P понизило рейтинг Украины далее »
14:57:49
Средства, ранее выделенные Черноморскому флоту, получит Дом Москвы в Севастополе - Собянин далее »
11:37:37
Бердымухамедов пообещал Украине дешевый газ через 4 года - СМИ далее »
12.09.2011
16:58:02
Янукович и Бердымухамедов озаботились активизацией работы СНГ далее »
14:53:54
Госдолг Украины превысил $ 45 млрд далее »
12:39:13
На процессе по делу Тимошенко объявлен перерыв до 27 сентября далее »
09.09.2011
17:38:04
Лукашенко не хочет плохих отношений с Западом далее »
15:55:24
Без России интеграции на постсоветском пространстве не будет, считает Лукашенко далее »
14:37:08
Киев обещает соблюдать газовое соглашение далее »
11:20:41
Позиция Киева в вопросе цены на газ «ни в какие ворота не лезет» - Медведев далее »
10:04:06
Украина перекрыла Керченский пролив для Черноморского флота далее »
08.09.2011
18:18:30
Грузия не имеет прав на «гостевой дом» в центре Москвы - МИД России далее »
14:46:13
Затулин критикует решение властей Москвы прекратить помощь Черноморскому флоту далее »
10:58:08
Москва просит Европу не лезть в российско-украинские газовые отношения далее »
07.09.2011
17:46:01
Украина расколота пополам в вопросе о статусе русского языка - опрос далее »
16:21:09
Если Украина оспорит в суде газовые контракты, она может потерять скидку, предусмотренную Харьковскими соглашениями - дипломат далее »
13:37:38
«Нафтогаз» не сольется с «Газпромом» и будет реформирован до конца года, заявляют в Киеве далее »
12:10:48
Тимошенко настаивает на своей невиновности в деле о газовых соглашениях далее »
12:03:25
Азаров призывает украинцев закрывать окна, утеплять двери и экономить газ далее »
10:59:44
Тимошенко начала давать показания в суде далее »
06.09.2011
16:20:20
Путин запустил газ по «Северному потоку» в обход Украины далее »
16:11:32
К.Ф. Затулин поздравил участников и гостей IX Международного литературного фестиваля «Волошинский сентябрь» далее »
14:57:37
Украина едет в тупик на поезде под названием «дешевый российский газ» - Миллер далее »
12:46:55
Украина посмотрит, как покажет себя Таможенный союз - Янукович далее »
12:40:16
Президент ПМР принял заместителя директора Института стран СНГ далее »
11:32:02
Киев почти готов к суду с Россией по газовому контракту далее »
05.09.2011
18:22:28
Киев предлагает Москве участие в новой газодобывающей компании далее »
18:11:46
Милиция снесла часть палаток сторонников Тимошенко в центре Киева далее »
16:49:17
Бывший топ-менеджер «Нафтогаза» получил 3 года условно далее »
14:24:11
Москва и Киев готовы судиться по газовому контракту, но надеются избежать такого сценария далее »
12:58:42
"Развал СНГ не в интересах России" - член комитета ГД РФ по делам СНГ Затулин далее »
02.09.2011
16:12:43
О встрече руководства МИД ПМР с заместителем директора Института стран СНГ далее »
15:19:25
Азарову поручено к октябрю подготовить проект реформы «Нафтогаза» далее »
13:02:08
«Нафтогаз» реорганизуют , чтобы разорвать контракт с Россией далее »
12:31:11
Янукович в Душанбе попробует выпросить скидку у Медведева далее »
01.09.2011
15:18:55
Табачник может пойти на выборы в главе своей партии под пророссийскими лозунгами далее »
12:34:17
Киев не оставляет попыток выторговать скидку на газ далее »
12:03:44
Медведев удивлен иждивенчеством Украины в вопросе цены на газ далее »
31.08.2011
15:27:25
В окружении Януковича заявляют о скорой отставке министра образования Табачника далее »
30.08.2011
16:35:58
Азаров ставит задачу втрое уменьшить закупки газа в России далее »
15:01:06
Белоруссия отпускает курс национальной валюты далее »
14:55:56
Страны ОДКБ планируют совместно бороться с попытками государственных переворотов - Лукашенко далее »
29.08.2011
16:55:57
Русский язык предлагают сделать региональным в почти половине областей Украины далее »
10:20:15
Президентом Абхазии избран Александр Анкваб далее »
26.08.2011
15:50:06
Почти половина избирателей Абхазии уже проголосовали на выборах президента далее »
15:33:15
Украина не поступится суверенитетом в отношениях с Россией - Янукович далее »
14:25:20
Около четверти избирателей проголосовали к полудню на выборах президента Абхазии далее »
14:06:14
Защита Тимошенко требует возбудить уголовное дело против Януковича далее »
24.08.2011
15:46:08
Россия согласна только на полное участие Украины в Таможенном союзе далее »
15:10:10
Оппозиция начала шествие по Киеву, отмечены стычки с милицей далее »
14:18:04
Путин называет высоким уровень взаимопонимания в диалоге с правительством Украины далее »
10:55:45
В России рады успехам Украины, заявляет Медведев далее »
23.08.2011
14:25:18
Закон о порядке импичмента президента внесен в Верховную Раду Украины далее »
13:15:29
Россия предостерегает Грузию от проведения провокационного «марша мира» далее »
12:17:10
Медведев и Лукашенко обсудили широкий круг вопросов – от ЕЭП и ОДКБ до отношений с Украиной далее »
22.08.2011
16:28:39
Москва озабочена ситуацией с задержанием в Кишиневе писателя Багирова далее »
19.08.2011
16:44:31
Министерство обороны Украины хочет отобрать маяки у Черноморского флота далее »
14:17:37
Минск в ответ на санкции США выходит из проектов по обмену ядерного топлива далее »
13:32:13
Киев готовит предложения Газпрому далее »
18.08.2011
17:01:31
Минск откажется от российского кредита в $2 млрд, считает глава «Беларуськалия» далее »
16:56:11
Здоровье Тимошенко ухудшилось, она не может гулять, заявляет ее соратник далее »
17.08.2011
14:54:36
Ющенко призвал Януковича разорвать газовый контракт с Россией далее »
14:30:44
Выборы президента Южной Осетии пройдут 13 ноября далее »
12:42:37
Ющенко уверяет, что не влиял на газовые переговоры с Россией в 2008 году далее »
11:00:31
Умер глава правительства Крыма Василий Джарты далее »
16.08.2011
17:05:54
Украина не хочет идти путем Белоруссии в газовых отношениях с Россией далее »
15:39:28
Партия регионов поглощает «Сильную Украину» далее »
15.08.2011
17:17:54
Медведев напомнил «Газпрому», что Белоруссия входит в Таможенный союз далее »
16:27:27
Ющенко не хочет давать показания на суде против Тимошенко далее »
12.08.2011
14:40:37
Власти США располагают данными о причастности Тимошенко к убийству – генпрокуратура Украины далее »
13:36:54
Кокойты хочет прочного союза с Россией и зовет казаков жить в Южную Осетию далее »
11.08.2011
16:51:00
Россия и Украина должны решить вопрос о госгранице – Медведев далее »
16:27:59
Медведев и Янукович обсудили интеграционные процесс в СНГ и Черноморский флот далее »
12:04:14
Янукович приехал к Медведеву в Сочи далее »
10.08.2011
17:39:05
Лукашенко вслед за Медведевым собрался на неформальный саммит ОДКБ в Казахстан далее »
13:46:57
В Киеве переживают, что Россия не покупает у Украины трубы, мясо, молоко и сахар далее »
09.08.2011
15:56:01
Посол Франции на Украине лишился поста, прокомментировав суд над Тимошенко далее »
15:22:21
США очень беспокоит "подбирание Россией бывших крох Российский Империи" далее »
14:07:07
Здание правительства Крыма забросали бутылками с зажигательной смесью далее »
08.08.2011
16:30:32
Медведев примет участие в неформальном саммите ОДКБ в Казахстане далее »
14:14:00
Суд оказался отпустить Тимошенко на поруки далее »
14:02:49
Медведев пригласил Януковича в Сочи далее »
12:37:52
Тимошенко оставили под арестом далее »
11:12:13
Медведев внес в Госдуму соглашение о военной базе в Абхазии далее »
10:44:16
Соглашение о российской военной базе в Южной Осетии внесено в Госдуму далее »
10:15:21
Тимошенко привезли в Печерский суд с утра пораньше далее »
28.07.2011
17:59:47
В Севастополе проходит VI Международный теннисный турнир «Большая Бескозырка» далее »
27.07.2011
18:26:22
Суд оставил Тимошенко под подпиской далее »
15:25:08
Прокурор требует ареста Тимошенко далее »
14:13:13
Патриарх Кирилл возглавил молебен на Владимирской горке далее »
26.07.2011
17:09:31
Патриарх прибыл на Украину далее »
22.07.2011
13:02:44
США включили Казахстан в список террористически опасных стран далее »
20.07.2011
14:37:31
МИД РФ проведёт проверку деятельности консульства в Симферополе далее »
18.07.2011
13:40:15
Кандидатского полку прибыло далее »
15.07.2011
16:33:22
Металлурги Украины могут столкнуться с антидемпинговыми мерами Таможенного союза - Путин далее »
15:35:38
Глава МИД Украины объяснил в Грузии, почему Киев не признает Абхазию и Южную Осетию далее »
13:02:34
Школьники Украины в следующем году смогут сдавать русский язык далее »
11:42:13
Тимошенко удалили с «газового процесса» за пререкания с судьей далее »
10:58:25
В Москве заметили реакцию СБУ на слова Мешкова, надеются, что высылка не скажется на отношениях далее »
14.07.2011
17:24:13
Около 30 килограммов гексогена изъято в Крыму далее »
16:50:37
Посольство России согласилось с депортацией Мешкова далее »
13.07.2011
16:12:35
Задержан первый президент Крыма, призвавший крымчан взять власть в свои руки далее »
15:53:04
Азербайджан готов «хоть сегодня» начать работу над мирным договором по Карабаху далее »
15:16:23
Российский МИД отреагирует на выдворение из Украины казачьего атамана Виталия Храмова далее »
11:14:43
Около 80 детей из России отравились в детском лагере под Севастополем далее »
12.07.2011
17:47:07
Россия, Белоруссия и Казахстан создадут Евразийский экономический союз – Путин далее »
16:53:32
МИД России искренне сочувствует арестованным грузинским фотографам далее »
13:34:19
Губернатор Донбасса переведен на должность министра ЖКХ далее »
08.07.2011
18:00:25
Джарты хочет расправы над первым президентом Крыма, призвавшим крымчан к сопротивлению далее »
15:21:03
Коммунисты упустили пост мэра Кишинева, хотят жаловаться в Страсбург далее »
13:57:26
Нафтогаз и Газпром не сольются, но будут сотрудничать - Янукович далее »
13:27:28
Сотни человек могли пострадать при взрывах под Ашхабадом - СМИ далее »
10:38:21
Парламент Украины одобрил пенсионную реформу далее »
07.07.2011
16:12:30
Россия вела себя неприлично по отношению к Белоруссии в вопросе долга за электричество - Лукашенко далее »
13:58:43
МВД Грузии задержало фотожурналистов по подозрению в шпионаже далее »
11:21:26
Массовые репрессии против фотожурналистов начались в Грузии далее »
06.07.2011
13:26:42
Россия хочет арендовать у Украины полигон для тренировки морских летчиков далее »
10:51:39
Украина может получить скидку на газ лишь после слияния «Газпрома» и «Нафтогаза» - Миллер далее »
05.07.2011
17:56:34
Ющенко признан «третьим лицом» в деле о героизации бандеровцев далее »
16:05:03
Тимошенко поздравляет соратников, освобожденных судом из-под стражи далее »
04.07.2011
16:26:06
Политические итоги Московской конференции партии "Единая Россия" далее »
10:53:41
Спецназ и внутренние войска не дали восстановить православный крест под Феодосией далее »
01.07.2011
14:42:58
Белоруссия ждет возобновления поставок электричества из России и Украины и обещает погасить долги далее »
12:54:05
Главы правительств стран Таможенного союза встретятся в Москве 12 июля далее »
30.06.2011
14:18:51
Часть имущества Тимошенко и Луценко арестована – генпрокуратура Украины далее »
12:58:24
Белоруссия обещает полностью погасить долг за электричество в ближайшее время далее »
10:32:43
Белоруссия заплатила за электричество, но поставки пока не возобновлены далее »
29.06.2011
18:22:28
Чуму свиней для России вывели в Грузии бактериологи ВМС США - Онищенко далее »
17:49:31
Глава «Газпрома» и министр энергетики Украины обсудили газовые вопросы перед визитом Азарова в Москву далее »
16:44:09
Группа по выдвижению в президенты Александра Анкваба зарегистрирована в ЦИК Абхазии далее »
12:24:28
Минск вновь обещает заплатить за электричество далее »
28.06.2011
17:14:35
Киев согласен на зону свободной торговли далее »
15:28:58
Инициативная группа Рауля Хаджимбы зарегистрирована в ЦИК Абхазии далее »
27.06.2011
16:25:01
Медведев и Янукович встретятся не раньше 29 июля - источник далее »
15:20:08
В Тбилиси рады тому, что Южная Корея согласилась назвать Грузию Джорджией далее »
10:29:18
Процесс выдвижения кандидатов в президенты стартовал в Абхазии далее »
24.06.2011
15:26:13
Черноморский флот России возглавил бывший командир Ленинградской военно-морской базы далее »
13:07:55
В суде по делу Тимошенко произошла драка далее »
10:51:11
Суд над Тимошенко начинается в Киеве далее »
23.06.2011
16:06:28
Минск обещает заплатить за электричество до вторника далее »
14:42:09
Путина на выходных ждут в Крыму далее »
12:18:47
МИД России рассчитывает, что в Казани удастся договориться по Нагорному Карабаху далее »
10:53:55
Тирасполь упрекает Кишинев в отсутствии политической воли к возобновлению переговоров далее »
22.06.2011
14:07:29
Красный флаг поднят над Львовом, бандеровцы не решились помешать акции далее »
12:18:35
МВД Украины ждет провокаций во Львове далее »
11:47:58
Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Одессе далее »
11:01:50
Власти Львова готовят новую расправу с ветеранами далее »
10:29:23
Кишинев и Тирасполь не согласились вернуться к переговорам, консультации в Москве продолжатся – МИД России далее »
20.06.2011
14:09:06
Медведев, Алиев и Саргсян обсудят в Казани проблему Нагорного Карабаха далее »
12:48:37
Движение за переизбрание Смирнова на пост президента создано в Приднестровье далее »
11:05:48
Флагом Украины должно быть малиновое знамя, гербом - православный крест, считают коммунисты далее »
10:22:57
Лукашенко поддерживает Россию в вопросе ограничений на торговлю с Украиной далее »
17.06.2011
17:20:01
Об обострении внутриполитической обстановки в Южной Осетии далее »
14:28:39
Лукашенко обещает сохранить существующую в Белоруссии социально-экономическую модель далее »
13:56:59
Дело Тимошенко о газовых контрактах передано в суд далее »
10:53:43
Знамя Победы запрещено на Украине в угоду бандеровцам далее »
16.06.2011
16:48:54
Главы МИД России и Белоруссии проведут переговоры в Москве далее »
15:19:03
Тимошенко из-за долгов ее компаний настояла на подписании невыгодных соглашений с Россией – комиссия Рады далее »
14:55:43
Глава администрации президента РФ почтил память защитников Одессы далее »
11:31:13
Милиция отпустила участников акции в Минске без составления протоколов далее »
15.06.2011
17:24:14
Исламист - корреспондент Би-би-си задержан в Таджикистане далее »
17:00:10
Табачник не собирается уходить по указке Freedom House далее »
15:59:22
Янукович вновь заявляет о добрососедстве и стратегических отношениях с Россией далее »
13:13:01
Парламент Украины не стал рассматривать вопрос о денонсации Харьковских соглашений далее »
11:28:13
Саммит ШОС проходит в Астане далее »
14.06.2011
14:55:12
Лукашенко грозит «шандарахнуть» тех, кто в интернете призывает к забастовкам далее »
10:49:30
Москва озабочена участием корабля США с системой ПРО в украино-американских учениях далее »
10.06.2011
12:23:16
Медведев поедет к Каримову далее »
09.06.2011
17:05:42
В Киеве удивлены тем, что Россия взимает пошлины с украинского сахара далее »
15:22:55
Подписано соглашение о выделении Белоруссии $3 млрд из фонда ЕврАзЭС далее »
12:22:22
В Партии регионов ополчились на Россию после отказа в скидке на газ далее »
12:00:18
Азаров ставит задачу убедить «Газпром» в несправедливости цены на газ для Украины далее »
11:13:50
Сенат парламента Казахстана решил не посылать военных в Афганистан далее »
11:04:05
Цены на бензин снижены в Белоруссии по распоряжению Лукашенко далее »
10:56:30
Россия ограничила поставки электричества Белоруссии далее »
08.06.2011
10:00:00
Россия отказалась менять формулу расчета цены на газ для Украины далее »
07.06.2011
17:21:58
Соратник кандидата в мэры умер в больнице после взрыва в Кишиневе далее »
17:05:17
Мэр Кишинева будет избран во втором туре далее »
16:45:41
Путин и Азаров начали переговоры далее »
15:54:22
Минск связывает продажу акций «Белтрансгаза» с получением скидки на газ далее »
14:26:21
Глава Ассоциации тенниса Молдавии ранен при взрыве в центре Кишинева далее »
11:24:26
Главой Севастополя назначен Владимир Яцуба далее »
06.06.2011
17:00:11
Цена на газ для Украины останется рыночной, к концу года может составить $500 за тысячу кубометров - Газпром далее »
16:10:15
Янукович создал группу по Таможенному союзу, дав ей два месяца на подготовку предложений далее »
15:38:02
Учения «Си бриз-2011» начались на Украине далее »
12:10:50
Кандидат коммунистов побеждает на выборах мэра Кишинева далее »
03.06.2011
13:33:15
Янукович грозит уволить Табачника за то, что он не объединяет молодежь с бандеровцами далее »
11:51:11
Бандеровский марш запланирован в Киеве далее »
02.06.2011
15:09:20
Бандеровцы в Раде одобрили денонсацию соглашений с Россией о базировании Черноморского флота далее »
14:59:12
Путин простился с Багапшем далее »
13:39:35
Путин приехал в Абхазию, где прощаются с президентом Сергеем Багапшем далее »
01.06.2011
16:50:49
Янукович уволил главу Севастополя далее »
16:39:20
Янукович обезглавил министерство регионального развития, строительства и ЖКХ далее »
15:57:27
Минск хочет от МВФ до $8 млрд далее »
12:37:51
Ющенко дал показания по делу Тимошенко далее »
12:27:10
Замгенпрокурора Украины назвал бредом версию о политической подоплеке дел против Тимошенко далее »
11:26:37
Минск просит денег у МВФ далее »
11:17:38
Парламент Грузии одобрил люстрацию и усиление полицейского контроля далее »
10:10:12
Островное государство Вануату признало Абхазию далее »
10:07:04
Россия не вводила и не угрожала введением санкций против Белоруссии, как это сделал Евросоюз - Лавров далее »
31.05.2011
13:35:10
Вопрос о выделении Белоруссии кредита ЕврАзЭС будет рассмотрен 4 июня далее »
11:38:35
Грузинских журналистов задержали в Москве далее »
30.05.2011
12:59:16
Затулин: Багапш сделал независимость Абхазии необратимой далее »
12:40:44
Презентация книги «Россия и Абхазия. Две страны – один народ» Константина Затулина переносится далее »
11:11:22
Москва прощается с Сергеем Багапшем далее »
27.05.2011
16:52:56
В Партии регионов заскулили от «жесткости» России в газовых вопросах далее »
16:15:35
Русский язык разрешили в Луганской области Украины далее »
16:05:30
Суд над Луценко продолжится 9 июня далее »
15:37:39
Лукашенко обещает не допустить распродажи «народного» далее »
15:23:13
Лукашенко выгоняет из Белоруссии СМИ за истерию с ситуацией на валютном и потребительском рынке далее »
15:02:09
Киев продолжит выпрашивать скиду на газ 7 июня, Азаров написал Путину письмо с аргументами далее »
13:38:59
В Минске надеются, что Россия приведет Белоруссию и Казахстан в ВТО далее »
13:24:27
В суде у Луценко заболела спина далее »
12:41:41
Луценко думает, что получит восемь лет за «неоспоримые аргументы невиновности» далее »
12:27:14
Задержанных при разгоне оппозиции в Тбилиси не обвинят в госперевороте – МВД Грузии далее »
11:44:40
Экс-глава МВД Украины уже в Печерском суде Киева, где будет рассматриваться его дело далее »
10:39:52
Джарты считает образцом для Крыма турецкую провинцию далее »
26.05.2011
17:59:54
Экс-кандидаты в президенты Белоруссии Статкевич и Усс получили 6 и 5,5 лет колонии за беспорядки 19 декабря далее »
17:49:33
Россия, США и Франция призвали Азербайджан и Армению готовиться к миру, а не к войне далее »
17:27:21
Открытая позиция Института стран СНГ позволяет ему быть услышанным - Затулин далее »
16:47:51
Россия требует расследовать разгон акции в Тбилиси на международном уровне далее »
15:39:42
Янукович желает народу Грузии мира и процветания далее »
15:00:00
Научные чтения, посвященные 15-летию Института стран СНГ, проходят в Москве далее »
14:32:51
Оппозиция готовила государственный переворот, заявляют в МВД Грузии далее »
14:20:43
Задержаны оппозиционеры, обвиняемые в гибели двух человек при разгоне акации в Тбилиси далее »
13:48:44
Результатов на переговорах о новой цене на газ для Украины пока нет - Газпром далее »
13:00:18
МВД Грузии сообщает о 90 задержанных при разгоне акции оппозиции в Тбилиси далее »
12:28:58
Саакавшили обвинил оппозицию в попытке сорвать парад далее »
12:07:22
Несколько оппозиционеров задержаны при разгоне акции в Тбилиси далее »
11:37:19
Необандеровцы во Львове отделались административным арестом за беспорядки 9 мая далее »
11:12:39
Саакашвили ночью готовился к параду после разгона оппозиции в Тбилиси далее »
11:01:31
Российские журналисты задержаны в Тбилиси в ходе разгона акции оппозиции далее »
10:52:57
Акция протеста грузинской оппозиции разогнана в Тбилиси, два человека погибли далее »
25.05.2011
17:15:39
Россия создает Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом далее »
16:58:01
Студенты протестуют против законопроекта Табачника на деньги иностранных фондов далее »
16:47:38
Лукашенко обещает, что девальвации больше не будет, и критикует российские телеканалы далее »
16:32:43
Миллер обсуждал в Киеве перспективы сотрудничества в газовой сфере - Газпром далее »
15:44:51
Глазьев призвал Киев считаться с Россией при ведении переговоров с ЕС далее »
15:27:13
Горсовету Львова предписано отменить запрет символики СССР далее »
15:03:10
Россия будет поставлять газ через Украину, но ждет решений по ЕЭП и принятия закона о языках - вице-спикер Госдумы далее »
14:20:41
Янукович против слияния «Нафтогаза» и «Газпрома» далее »
13:46:32
Янукович хочет платить России за газ $240 за тысячу кубометров и подписать договор об ассоциации с ЕС далее »
13:17:25
Таможенники с 29 мая перестанут будить ночами пассажиров поезда Москва - Киев далее »
12:47:40
Украинские СМИ разошлись в оценке переговоров Миллера и Бойко о цене на газ далее »
12:24:37
Тимошенко пришла в генпрокуратуру по своей воле, чтобы отпроситься в Брюссель далее »
11:47:23
ГУВД Красноярского края подтверждает задержание необандеровца, избившего ветерана во Львове далее »
11:13:58
Россия согласилась снизить цену на газ для Украины - СМИ далее »
11:01:28
Янукович подключился к выпрашиванию скидки на российский газ далее »
10:45:43
Генпрокуратура Украины завершила расследование дела против Тимошенко далее »
24.05.2011
17:22:47
Ситуация с возможным арестом Тимошенко пока не прояснилась далее »
16:25:34
Необандеровец задержан в России за беспорядки в День Победы во Львове далее »
16:07:03
Тимошенко арестуют, заявляет адвокат далее »
15:30:01
Россия обеспокоена ростом числа инцидентов на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией далее »
15:03:00
Окруашивли не приедет в Грузию, его партия не будет участвовать в акции протеста далее »
14:36:53
Назначен новый реформатор здравоохранения Украины далее »
13:04:50
Тимошенко задержали, чтобы допросить далее »
10:41:45
Бензин дорожает в Белоруссии вслед за девальвацией национальной валюты далее »
10:30:34
Взрыв прогремел ночью в столице Казахстана, два человека погибли далее »
23.05.2011
18:37:53
Белорусский рубль девальвирован более чем на 50% далее »
17:59:51
Москва предупреждает, что силовые действия против оппозиции могут дестабилизировать ситуацию в Грузии далее »
16:45:17
Бывший глава МВД Украины Луценко оставлен под стражей далее »
16:26:43
Экс-глава МВД Украины прекращает голодовку далее »
14:40:00
Российскому журналисту запрещен въезд в Азербайджан из-за интервью с лидерами Нагорного Карабаха далее »
13:17:08
Предварительные слушания по делу экс-главы МВД Украины начинаются в Киеве далее »
10:20:57
Закон о Знамени Победы подписан Януковичем далее »
20.05.2011
17:19:52
Константин Затулин ответит на вопросы в ходе онлайн- конференции на сайте газеты "Аргументы и факты" далее »
17:17:24
Одесса ждет марша необандеровцев, которые могут наплевать на запрет суда далее »
17:06:28
Константин Затулин в прямом эфире телеканала "Петербург-5 канал" далее »
15:01:44
Украина 22 июня почтит минутой молчания память погибших далее »
14:52:23
Тимошенко переизбрали лидером «Батькивщины» далее »
14:23:16
Киеву не видать зоны свободной торговли с СНГ, пока он не определится с Таможенным союзом - Затулин далее »
13:02:13
Депутатов Госдумы Затулина и Маркова приветствовали в Раде аплодисментами далее »
12:31:37
Гражданам Украины предложено скинуться на «народный» корвет для ВМС страны далее »
19.05.2011
16:11:23
Страны СНГ предлагают на пост главы МВФ председателя Нацбанка Казахстана далее »
13:37:11
Лукашенко через Азарова передает привет Януковичу, которого ранее упрекнул во «вшивости» далее »
12:54:04
В Крыму в ответ на требования татар призывают к созданию русской автономии далее »
11:51:25
Путин в Минске встретится с коллегами по Таможенному союзу, ЕврАзЭС и СНГ далее »
18.05.2011
18:01:23
Парламент Крыма требует запретить необандеровские организации и реабилитацию фашистских пособников далее »
17:50:19
Тема Великой Отечественной станет одной из ключевых в избирательной кампании - Литвин далее »
17:19:33
Операция по принуждению Грузии к миру была важна для России - Медведев далее »
16:42:12
Вице-спикер Рады от Компартии слегка придушил депутата Тимошенко далее »
14:46:52
Москва готова обсуждать варианты пересмотра цены на газ для Украины далее »
14:38:11
Медведев и Янукович придумали Харьковские соглашения на даче далее »
14:29:21
Украине надо выбирать между Таможенным союзом и Европой - Медведев далее »
13:53:39
Москва и Минск будут каждую неделю сверять цены на молоко и сыр далее »
13:35:42
Янукович считает жителей Украины единым народом без серьезных межнациональных конфликтов далее »
11:20:24
На Украине придумали, как меньше платить за российский газ далее »
11:05:10
Белоруссия консультируется с НАТО далее »
17.05.2011
16:29:01
Медведев обсуждал с Лукашенко Таможенный союз и ЕЭП - Кремль далее »
16:08:15
Лукашенко после звонка Медведева заявляет, что Россия даст Белоруссии $6 млрд далее »
15:33:51
«Хороший специалист» Емец лишился поста министра здравоохранения Украины далее »
14:27:23
Самоподрыв в Актюбинске совершил член ОПГ с целью уйти от ответственности далее »
13:56:04
Уголовное дело против экс-главы МВД Украины Луценко направлено в суд далее »
13:13:47
Тимошенко простудилась и решила не ходить на допрос в генпрокуратуру далее »
12:52:50
Соглашение о макроэкономической политике стран Таможенного союза внесено в Госдуму далее »
11:55:16
Смертник атаковал здание комитета национальной безопасности Казахстана в Актобе далее »
16.05.2011
17:10:21
Приговоры организаторам беспорядков в Минске взывают вопросы, заявляют в Москве далее »
16:45:29
Возбуждение против Тимошенко дела по газовым контрактам признано законным далее »
12:25:04
Лидер Компартии Украины высказывается за федерализацию и призывает не кормить бандеровцев далее »
12:14:43
Коммунисты Украины и России планируют совместную акцию во Львове далее »
12:01:29
Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии получила два года лишения свободы с двухлетней отсрочкой далее »
11:36:10
Генерал Думбадзе возвращается, чтобы бороться с режимом Саакашвили далее »
13.05.2011
17:47:35
Необандеровцы обещают 22 июня во Львове выставить против ветеранов 100 тыс. боевиков далее »
16:29:03
Россию проинформируют об итогах расследования событий во Львове далее »
15:43:10
Необандеровцы будут просить Януковича освободить Демьянюка далее »
15:33:59
Янукович призывает политиков Украины задуматься, имеют ли они право устраивать столкновения граждан далее »
14:48:11
Украинский телеканал начал вещание в России далее »
13:22:46
Необандеровцы ответят за провокации и массовые беспорядки в День Победы во Львове – глава МВД Украины далее »
12:28:22
Представители политических сил Севастополя, Одессы и Крыма на День Победы во Львов не поехали – МВД Украины далее »
10:19:17
Абхазию признает еще одна страна, утверждает Багапш далее »
12.05.2011
18:09:37
Цена российского газа для Украины к концу года может превысить $400 за тыс. кубометров далее »
17:39:23
Беспорядки на Манежной и провокации необандеровцев во Львове сравнивать нельзя, заявляют в посольстве РФ далее »
16:55:53
Необандеровцы готовятся пройти маршем по Одессе далее »
15:42:24
Таможенный союз должен принять условия Украины, являющиеся условиями ВТО - замминистра далее »
15:31:21
Нацист с Украины Демьянюк получил пять лет тюрьмы за убийства евреев в концлагере далее »
14:33:12
Тимошенко не разрешили поездку в Харьков далее »
13:18:57
Мавроди просит Лукашенко разрешить МММ для спасения экономики Белоруссии далее »
11.05.2011
16:21:12
МВД Украины пришлось признать, что провокации во Львове - дело рук необандеровцев далее »
15:19:36
Киев призывает Москву толерантно отнестись к нападениям на дипломатов и издевательствам над ветеранами далее »
14:02:55
Тимошенко и ее адвокат хором называют заказным дело по газовым контрактам далее »
13:27:42
Необандеровское меньшинство покинуло зал заседаний Верховной Рады далее »
12:26:53
Госдума требует наказать бандеровцев, надругавшихся над символами Победы во Львове далее »
11:30:05
Банкам Белоруссии разрешили самим устанавливать курсы продажи наличной валюты далее »
10:51:29
Генпрокурору Украины поручено разобраться с львовскими беспорядками далее »
10.05.2011
17:07:17
Москва требует наказать молодчиков, напавших на российских дипломатов во Львове далее »
15:22:09
Мэр Львова считает празднование Дня Победы преступлением далее »
14:42:34
Антифашисты Ялты обвиняют власти Западной Украины в сепаратизме и требуют подписать закон о Знамени Победы далее »
13:05:56
Тимошенко обжаловала свое уголовное дело по газовым контрактам с Россией далее »
12:44:25
Глава Харьковской области обещает привезти ветеранов во Львов 22 июня далее »
12:26:45
Рабочая группа МВД Украины направляется во Львов в связи с инцидентами в День Победы далее »
11:56:43
Бандеровцы заставили написать заявление об отставке губернатора Львовской области далее »
10:35:33
Спустя 66 лет после Победы ветераны вновь сражаются с бандеровцами во Львове далее »
06.05.2011
15:50:07
Лукашенко критикует чиновников, мешающих гражданам выражать свою точку зрения далее »
15:06:47
Закон о Знамени Победы направили на экспертизу в кабмин и минюст Украины далее »
14:12:29
В Партии регионов критикуют закон о Знамени Победы и равняют ветеранов с пособниками фашистов из УПА далее »
13:27:08
«Нафтогаз Украины» утверждает, что расплатился с «Газпромом» за апрель далее »
12:41:49
Врач из Киева считает Галичину генетически недоразвитым регионом далее »
12:28:08
Бомба с металлическими болтами найдена во дворе школы в Бишкеке далее »
11:31:19
Согласован план переговоров по созданию холдинга на базе «МАЗа» и «КамАЗа» далее »
11:06:46
Солдаты украинской армии с сине-желтым флагом Берлин не брали, напоминает Симоненко далее »
10:57:28
Закон о Знамени Победы направлен на подпись Януковичу далее »
05.05.2011
17:55:25
Бандеровцы готовят провокации во Львове в День Победы, заявляют в партии «Родина» далее »
16:11:21
Облсоветы Западной Украины продолжают дело предателей и пособников фашистов - депутат далее »
15:50:59
Минск не будет выполнять решения парламентской ассамблеи «Восточного партнерства» далее »
12:42:43
Власти Западной Украины против Знамени Победы над фашизмом далее »
04.05.2011
16:19:09
Белорусская конная погранстража начала патрулирование границы с Латвией далее »
16:11:39
Янукович хочет в 2022 году устроить Украине Сочи далее »
15:00:28
Янукович подписал с Россией договор о Черноморском флоте, чтобы спасти Украину далее »
13:48:45
Янукович уверяет, что закон о Знамени Победы еще не поступил к нему на подпись далее »
13:05:38
Парад будет на Украине не в День Победы, а в день так называемой независимости далее »
12:43:38
Нехватка топлива вызывала перебои с подвозом питьевой воды в столице Южной Осетии далее »
03.05.2011
12:51:48
Янукович обещает холить и лелеять журналистов и наказать убийц Гонгадзе далее »
12:14:52
Рада отправила на EURONEST главу комитета, поскольку Литвин перенес операцию на колене далее »
29.04.2011
14:09:59
Азаров верит в пересмотр газовых соглашений с Россией далее »
28.04.2011
15:17:04
Украина поддерживает целостность Азербайджана, в 2013 году займется проблемой Карабаха - Янукович далее »
15:01:26
Тимошенко без спроса ушла из генпрокуратуры, ей грозят ужесточить меру пресечения далее »
14:14:52
Представители Газпрома и Украины вновь обсудят цену на газ в мае, после консультаций в рабочих группах далее »
13:59:39
Янукович назначил Ющенко сопредседателем совета музея «Мистецкий арсенал» далее »
13:33:43
Конфликт с Лукашенко может помешать переговорам Украины с ЕС о безвизовом режиме далее »
12:49:54
В Минске довольны военным сотрудничеством с Украиной далее »
10:59:44
Генпрокуратура Украины недовольна шестичасовым опозданием Тимошенко на допрос далее »
10:48:11
Медведев на встрече с Януковичем согласился на переговоры о цене на газ далее »
27.04.2011
17:10:44
Жители Украины хотят в единое государство с Россией и в Евросоюз, лишь бы было выгодно – опрос далее »
15:36:05
В Бишкеке мечтают о едином пространстве с Россией и Турцией далее »
14:52:53
Посол России опасается, что Белоруссия может потратить кредиты на социальную сферу далее »
13:39:08
Власти Эстонии «спустили на тормозах» расследование убийства Дмитрия Ганина – посольство РФ далее »
12:37:25
Тимошенко решила судиться с Фирташем далее »
12:27:54
Киев обиделся на Лукашенко за слова о вшивости Януковича далее »
26.04.2011
18:11:33
Подозреваемый в теракте в Минске хотел подорвать еще автобус, поезд и остановку - Лукашенко далее »
17:58:20
Лукашенко не поехал в Киев на годовщину Чернобыля из-за «вшивости» Януковича и «козла» Баррозу далее »
17:31:24
Минск хочет договориться о кредитах за неделю, в Москве заявляют о двух-трех неделях далее »
16:46:13
Медведев и Янукович посетили мемориал и музей в Чернобыле далее »
14:47:37
Медведев и Янукович посетили пасхальную службу в Чернобыле далее »
14:04:28
Янукович не считает заявления Путина приглашением в Таможенный союз далее »
12:51:33
Россия может при вступлении в ВТО может обойтись без согласия Грузии далее »
12:17:10
Следствие по делу против Кучмы завершено далее »
11:08:36
Лукашенко решил не встречаться в Чернобыле с Медведевым и Януковичем далее »
25.04.2011
17:38:58
Президент Латвии обещает, что русский язык никогда не станет вторым государственным далее »
16:57:55
Медведев поедет в Чернобыль, где встретится с Януковичем и Лукашенко далее »
16:24:17
Задержаны отец и старший брат предполагаемого исполнителя теракта в Минске далее »
15:22:58
Мурадов назначен заместителем руководителя Россотрудничества далее »
14:03:51
Число жертв теракта в минском метро выросло до 14 человек далее »
13:48:41
Лавров обещает продолжать помощь Южной Осетии, пострадавшей от агрессии Грузии далее »
22.04.2011
17:22:56
Киев обвиняет Кишинев в невыполнении обязательств по автотрассе Одесса – Рени далее »
16:13:39
Визит Тимошенко в генпрокуратуру Украины обошелся без очных ставок далее »
15:26:35
Янукович пустил на Украину иностранных военных, слово за Верховной Радой далее »
13:50:18
Нацбанк Белоруссии заявляет, что валюта появится в обменниках в мае далее »
13:11:46
Проект заявления Госдумы о негативном отношении к России в странах бывшего СССР и поправки К.Затулина далее »
11:50:21
Украина хочет зону свободной торговли с Таможенным союзом, но вступать не собирается - МИД далее »
11:21:44
Медведева ждут на Украине в годовщину Чернобыля далее »
10:38:17
Ющенко кажется, что сейчас Янукович бы не подписал Харьковские соглашения далее »
21.04.2011
17:26:50
Лукашенко надеется, что в Белоруссии есть нефть и газ далее »
16:51:12
ЕС ведет переговоры с Киевом о зоне свободной торговли, чтобы не пустить Украину в Таможенный союз - Глазьев далее »
15:38:28
Украина может разорвать газовое соглашение с Россией, но не будет - Азаров далее »
15:02:39
Белоруссию хотят «нагнуть», но она будет сопротивляться - Лукашенко далее »
11:28:37
Партия регионов хочет запретить финансировать общественные организации из-за рубежа далее »
20.04.2011
17:55:05
Украина хочет платить за газ российскими рублями, Белоруссия уже это делает - Путин далее »
13:49:55
Экономический суд СНГ закрыл дело о пошлинах на нефтепродукты по ходатайству Белоруссии далее »
12:49:36
Верховная Рада назвала преступлением героизацию бандеровцев – пособников фашистов далее »
18.04.2011
14:56:09
Денонсировать Харьковские соглашения можно только в случае нового соглашения по газу - Литвин далее »
13:21:05
В Партии регионов предупреждают о последствиях отмены Харьковских соглашений далее »
12:36:42
В Киеве состоится встреча молодых экспертов России и Украины далее »
12:18:09
Украина может только вступить в Таможенный союз, другие форматы неприемлемы - Глазьев далее »
11:51:25
Таможенный союз развивается по пути ЕС, экспортные пошлины будут отменены лишь в рамках ЕЭП - Шувалов далее »
11:45:54
Переговоры о кредитах для Минска завершатся в течение месяца, надеется Кудрин далее »
15.04.2011
17:42:04
Дела трех бывших кандидатов в президенты Белоруссии переданы в суд далее »
16:33:48
Силовики Таджикистана ликвидировали мулло Абдулло и 10 боевиков далее »
15:12:46
Экс-глава «Нафтогаза» стал фигурантом дела по газовым контрактам с Россией далее »
12:47:34
Эксперты обсудили отношения России и Украины в годовщину Харьковских соглашений далее »
12:33:59
Взрыв газа в жилом доме в Узбекистане унес жизни 11 человек далее »
12:09:30
До четырех силовиков погибли на востоке Таджикистана, убито до восьми бандитов далее »
11:45:18
Бомбу в минском метро взорвал уроженец Витебска, среди задержанных есть девушка далее »
11:24:48
Число жертв теракта в Минске выросло до 13, более 160 раненых остаются в больницах далее »
14.04.2011
17:17:33
Ющенко думает, что Таможенный союз создан для ликвидации независимости Украины далее »
16:41:55
В Харькове проходит конференция «Российско-украинские отношения - год после Харьковских соглашений» далее »
15:58:13
Верующие требуют от властей Украины прекратить интеграцию в Евросоюз далее »
15:22:47
По делу о теракте в Минске задержаны пятеро, двое из них арестованы далее »
15:05:21
Власти Белоруссии должны помочь обществу преодолеть шок от теракта, заявляет Медведев далее »
13:49:18
Кучма надеется на обнародование данных о связях Мельниченко со спецслужбами России далее »
10:57:34
Ефремов доволен реакцией СМИ на его заявление о планах Сороса сделать Украину Африкой далее »
13.04.2011
15:12:48
Лукашенко объявил о раскрытии теракта на станции метро «Октябрьская» в Минске далее »
14:40:28
Россия подтверждает готовность помочь Белоруссии в связи с терактом в Минске далее »
13:05:21
Генпрокуратура Белоруссии заявляет о двух задержанных по делу о теракте в метро далее »
12:14:14
Киев будет выпрашивать скидку на газ у Сечина далее »
11:29:21
Путин предложил Януковичу вместе строить космодром Восточный далее »
11:17:58
Путин обрисовал Азарову выгоды от интеграции далее »
12.04.2011
17:18:56
По делу о теракте в Минске задержаны трое - КГБ далее »
16:11:42
Российские специалисты помогут в расследовании теракта в Минске далее »
15:49:00
Задержаны распространители слухов о новых терактах в Минске далее »
12:04:23
Составлены фотороботы подозреваемых в причастности к теракту в Минске далее »
11:57:36
Институту стран СНГ - 15 лет далее »
11:34:21
Власти Белоруссии уточняют число пострадавших при теракте в минском метро далее »
11:06:37
Теракт в метро в Минске унес жизни 12 человек, около 150 пострадали далее »
11.04.2011
15:41:20
Против Тимошенко возбудили дело по газовым контрактам с Россией далее »
12:17:16
Кучму отпустили в Москву на годовщину полета Гагарина далее »
11:33:22
Путин в Киеве попытается изменить геополитический вектор Украины - газета далее »
08.04.2011
16:34:06
Лавров считает прагматичной идею о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом в формате «3+1» далее »
16:02:32
МИД Украины одобрил предложенный Януковичем формат сотрудничества с Таможенным союзом далее »
14:30:36
Власти Одессы одобрили программу поддержки русского языка далее »
12:41:58
Назарбаев вновь стал президентом Казахстана далее »
12:25:27
Киев считает Южную Осетию и Абхазию частями Грузии - МИД далее »
07.04.2011
19:14:46
Интервью К.Затулина ИА REGNUM далее »
14:32:40
Украина в Таможенном союзе будет экономить по $8 млрд в год - Газпром далее »
12:22:31
Янукович пытается уклониться от Таможенного союза далее »
06.04.2011
17:15:26
Зурабов поговорил с первым замом Азарова и чиновником, намекнувшим на вступление в Таможенный союз далее »
16:17:49
Встреча по Приднестровью в формате «5+2» пройдет в Москве в июне далее »
14:46:31
Официальный Минск отрицает факт участия белорусских военных в конфликте в Ливии далее »
13:32:43
Отставка Затулина обрадовала БЮТ далее »
10:27:04
Янукович уволил замов Левочкина, в том числе Анну Герман далее »
05.04.2011
17:17:44
Госдума лишила Затулина поста первого зампреда комитета по делам СНГ далее »
15:14:45
В МИД Украины не знают, что Киев планирует вступить в Таможенный союз далее »
14:28:19
ЦИК Казахстана объявил Назарбаева избранным президентом далее »
04.04.2011
18:06:50
Кучма и Мельниченко все-таки встретились и поговорили на русском языке далее »
17:32:07
Медведев поздравил Назарбаева с проведением выборов и убедительной победой далее »
12:47:35
Победа Назарбаева на выборах не стала неожиданностью - Затулин далее »
12:40:06
Депутат Затулин станет рядовым членом комитета Госдумы по делам СНГ далее »
10:31:39
Назарбаев не дотянул до 100-процентного результата на выборах президента Казахстана далее »
10:24:28
Гоголь является олицетворением единства России и Украины - Затулин далее »
10:04:37
Космонавты и политики взялись за ракетки далее »
01.04.2011
17:49:39
Затулин подарил мебель школе в Севастополе далее »
17:36:26
Защитники русского образования из Харькова дошли до Страсбургского суда далее »
17:26:57
Москва довольна решением Международного суда ООН, оказавшего Грузии в иске к России далее »
16:19:52
Скончался герой-антифашист Василий Кононов далее »
15:49:49
Генпрокуратура Украины направила в суд дело Пукача, обвиняемого в убийстве Гонгадзе далее »
15:34:17
Тимошенко должна читать свое дело по девять часов в день - следователь далее »
13:31:01
Кучму могут убить олигархи, считает Мельниченко далее »
31.03.2011
17:18:45
В Тбилиси считают, что переговоры с Россией по ВТО идут в позитивном русле далее »
13:48:25
Страны Таможенного союза задумались об унификации визового режима далее »
13:28:14
Приднестровье готово к переговорам с Молдавией как независимое государство - МИД далее »
12:24:24
Украины станет членом ЕС в течение 10 лет, мечтает Азаров далее »
30.03.2011
13:01:27
На Байконуре завершилась международная конференция «Россия, Казахстан и Центральная Азия: история и перспективы» далее »
12:50:16
Кучма не хочет очной ставки с Мельниченко без адвоката далее »
11:44:28
Россия и Абхазия обсуждают демаркацию общей границы далее »
11:19:39
Предполагаемую террористку из Молдавии ищут в Москве далее »
29.03.2011
15:54:14
Бандеровец Холявка предлагает бандеровский журнал школам Западной Украины далее »
28.03.2011
16:35:11
Конференция «Россия, Казахстан и Центральная Азия: история и перспективы» начала работу в Байконуре далее »
14:42:31
Кучма не боится Мельниченко и готов поклясться, что не приказывал убить Гонгадзе далее »
12:50:28
Кучма не будет обжаловать дело против него, хочет «пройти от начала до конца все» далее »
11:52:35
Янукович из Сингапура не видит ничего странного в деле против Кучмы далее »
25.03.2011
20:56:51
В Государственной Думе обсудили проблемы русского и русскоязычного населения на Украине далее »
16:55:38
Еще один экс-кандидат в президенты Белоруссии стал обвиняемым по делу о беспорядках далее »
16:37:32
Герман советует Затулину учиться у Украины отношению к Шустеру далее »
16:09:11
МИД Украины против открытия частной русской гимназии в Киеве - Затулин далее »
15:44:14
Бандеровец из Верховной Рады требует закрыть филиал Института стран СНГ далее »
15:32:14
Янукович поздравил греко-католиков с Шевчуком далее »
13:23:46
МИД Украины взял под защиту Шустера после обвинений со стороны Затулина далее »
10:55:13
Затулин критикует Шустера за скандальное освещение отношений России и Украины далее »
24.03.2011
15:35:36
Кучма стал обвиняемым далее »
15:10:18
Кучме стало плохо, очная ставка с Мельниченко перенесена на завтра далее »
14:17:47
Мельниченко явился на очную ставку с Кучмой, просит усилить свою охрану далее »
13:36:32
Эксперты обсудили роль ОДКБ в противодействии вызовам и угрозам современности далее »
13:09:47
Мельниченко вызвали на очную ставку с Кучмой далее »
12:52:05
Интерпол разыскивает российского офицера, якобы организовавшего взрывы в Грузии далее »
11:40:29
Кучма хочет наказания для изменника Мельниченко далее »
23.03.2011
15:28:50
Кучма ушел с очной ставки, заявляет Мельниченко далее »
14:46:15
Тимошенко обещает вернуться из Брюсселя назло Януковичу далее »
14:32:11
Кучма после допроса в генпрокуратуре предпочел не общаться с журналистами далее »
13:29:04
Янукович слег с температурой далее »
13:12:56
Бакиева обвинили в многомиллионных убытках бюджета Киргизии далее »
12:17:12
Мельниченко вслед за Кучмой пришел в генпрокуратуру Украины далее »
11:35:43
Кучма перед допросом заявляет, что пленки Мельниченко не могут быть доказательством далее »
11:14:39
Русский язык как государственный в Латвии закрепит «параллельную идентичность иммигрантов» - министр далее »
10:19:26
Кучму ждут в генеральной прокуратуре Украины далее »
21.03.2011
18:41:51
АНОНС далее »
18:00:20
Часть «Нафтогаза Украины» может быть продана - Янукович далее »
17:39:48
Азаров обещает, что ГТС останется в собственности Украины далее »
17:15:19
Десантный корабль ВМС Украины направлен к берегам Ливии, якобы для эвакуации украинских граждан далее »
16:54:42
Украина согласилась вернуть «Лугансктепловоз» российскому инвестору далее »
16:35:16
Минск запрещает въезд в Белоруссию главе Европарламента и чиновникам ЕС и США далее »
14:36:01
Киев ведет переговоры о свободной торговле с ЕС и Турцией, по поводу Таможенного союза «думает об идее» - Азаров далее »
14:05:12
В Донецке вспоминали референдум 1991 года далее »
13:49:48
Молдавский миротворец застелил сослуживца в Зоне безопасности на Днестре далее »
12:31:47
Власти Запорожья добились разрешения на возрождение русского языка далее »
18.03.2011
16:23:14
Таможенный союз не помешает соглашению об ассоциации с ЕС, заявляют в Киеве далее »
15:44:31
Азаров грезит диверсификацией газовых поставок далее »
15:36:52
Киев торопит с заключением соглашения о зоне свободной торговли СНГ далее »
14:03:06
Режим торговли с Украиной может быть пересмотрен, заявляют в Москве далее »
11:34:40
Экс-кандидаты в президенты Белоруссии Статкевич и Усс обвинены в организации беспорядков далее »
17.03.2011
15:04:21
Медведев надеется, что Назарбаев победит на выборах президента Казахстана далее »
14:42:53
Ющенко заподозрил Наливайченко в попытке украсть «Нашу Украину» - СМИ далее »
14:27:35
Москва хочет спросить НАТО о появляющихся в Грузии «зонах» альянса далее »
14:12:12
Комиссия Верховной Рады займется выявлением измены Тимошенко далее »
14:00:52
Дипломаты России и Украины обсудили Приднестровье и годовщину Чернобыля далее »
13:06:08
Бывшая журналистка Шустера назначена пресс-секретарем Януковича далее »
12:51:30
Глава Еврокомиссии поедет на годовщину Чернобыля в Киев, если там не будет Лукашенко - СМИ далее »
10:17:07
Тимошенко разрешили прокатиться в Брюссель далее »
16.03.2011
16:32:49
Легионеры Waffen SS под охраной сотен полицейских прошли по Риге под свист антифашистов далее »
16:08:08
Более половины жителей Украины считают, что СССР лучше было сохранить - опрос далее »
15:30:16
Тимошенко советует генпрокурору Украины возбудить дело против Януковича и Азарова далее »
14:39:52
Убийство ребенка не укладывается моральный облик армянского солдата – президент Армении далее »
13:56:40
Делегация Верховной Рады впечатлена «успехами» Грузии в деле реформ далее »
11:25:42
Россия примет защитные меры в случае создания Украиной и ЕС зоны свободной торговли - Путин далее »
11:13:23
Путин заявляет о намерении выровнять баланс товарооборота с Белоруссией далее »
11:11:16
Подписано соглашение о строительстве АЭС в Белоруссии далее »
15.03.2011
17:51:41
Путин уверяет в надежности АЭС, которую Россия построит в Белоруссии далее »
17:42:41
Путин доволен торговлей с Белоруссией далее »
17:02:49
Белоруссия видит большие перспективы в ЕЭП - Лукашенко далее »
16:13:20
Заседание Всеукраинского Координационного Совета организаций российских соотечественников далее »
15:52:00
Лукашенко мечтает о новых проектах в Казахстане далее »
14:26:09
Антикоррупционный закон Януковича одобрен Радой во втором чтении без трех статей далее »
14:14:19
Тбилиси обвиняет Лаврова в нарушении договоренностей по переговорам о ВТО далее »
13:00:05
Партия регионов предлагает ввести запрет на закрытие русских школ далее »
14.03.2011
17:29:10
Таможня на границе России и Белоруссии перестанет работать 1 апреля далее »
16:18:59
Лукашенко перед визитом Путина в Минск хочет конкретных решений по ЕЭП далее »
14:10:16
Тимошенко не терпится предстать перед судом далее »
12:14:02
В Тбилиси признали, что Россия может вступить в ВТО без согласия Грузии далее »
10:26:40
Косачев от имени России заявил, что Украине не нужен русский язык в качестве государственного далее »
11.03.2011
13:36:07
Москва удовлетворена освобождением россиян, оштрафованных за беспорядки в Минске далее »
12:22:15
Генпрокуратура Украины ждет, пока Тимошенко дочитает свое дело, чтобы передать его в суд далее »
10.03.2011
15:56:33
В Киеве заявляют об отсутствии прогресса в вопросе слияния Нафтогаза и Газпрома далее »
14:23:00
Глава ВС Украины уверен, что независимость судебной системы завтра не пострадает далее »
10:45:40
Медведев и Янукович обсудили вопросы сотрудничества и планы двусторонних контактов далее »
09.03.2011
17:27:36
Политики Европы и США давят на Украину в деле Тимошенко далее »
16:49:21
Назарбаев перед переизбранием приедет к Медведеву далее »
15:53:12
Южная Осетия осталась без электричества из-за обрыва ЛЭП далее »
14:21:15
Табачник не читал романа, автору которого хотели заплатить 250 тыс. гривен далее »
13:23:58
Россия ратифицировала соглашение с Украиной об охране космических технологий далее »
13:15:13
Герман ради Януковича уговорила автора ксенофобского романа отказаться от 250 тыс. гривен - политолог далее »
12:27:47
Беспорядки в Минске 19 декабря оплатил МИД Польши – СМИ далее »
04.03.2011
14:06:34
Необандеровцам не хватило голосов, чтобы начать процедуру отставки Табачника далее »
13:41:03
Табачник уже клеймил Сталина, когда будущие нацики писали о борьбе партии за урожай свеклы далее »
13:28:15
Жертвами голода 1930-х годов становились люди всех национальностей - Табачник далее »
13:14:28
Минобразования Украины не закрывает школы, так как не имеет на это права - Табачник далее »
11:55:16
Сторонники и противники Табачника собрались у Верховной Рады далее »
11:34:05
Путин подчеркивает важность нового Договора о зоне свободной торговли СНГ далее »
03.03.2011
17:54:30
Корабли Черноморского флота России к берегам Ливии не направлялись далее »
17:43:33
Вице-президент США потребовал от Януковича не трогать Тимошенко далее »
17:28:48
Коммунисты хотят поставить в центре Киева памятник Сталину и наказать тех, кто развалил СССР далее »
16:54:56
Генпрокуратура Украины возобновила расследование дела экс-премьера Лазаренко далее »
16:14:21
В Кишиневе удивлены арестом молдавских провокаторов на земле Приднестровья далее »
14:50:59
Москва предлагает Киеву кооперацию в решении проблем продовольственной безопасности далее »
14:36:05
Медведев и Янукович встретятся в апреле в Киеве, в Москве ждут конкретных результатов далее »
14:05:42
Власти Белоруссии не запрещали упоминать в СМИ ряд музыкантов и писателей далее »
12:27:51
Москва и Душанбе обсуждают возможный вывод оперативной пограничной группы ФСБ РФ из республики - СМИ далее »
12:19:10
Москва и Душанбе не планируют размещение российских пограничников на границе с Афганистаном далее »
11:47:51
Анне Герман нравится роман о предшественниках бандеровцев, боровшихся с советской властью далее »
02.03.2011
16:07:43
Янукович вернулся к работе на следующий день после операции на колене далее »
15:03:35
Москва и Минск пока не договорились об условиях кредита на строительство АЭС в Белоруссии далее »
13:09:38
Российско-белорусская спутниковая группировка появится на орбите далее »
11:19:56
Янукович находится на больничном после операции на коленном суставе далее »
01.03.2011
15:42:03
Около 40 млрд кубометров газа будет поставлено на Украину в этом году далее »
15:14:29
Тимошенко дали почитать 180 томов ее уголовного дела далее »
13:46:56
Обвинение россиян в массовых беспорядках в Минске не имеет доказательной базы - посольство далее »
13:06:55
Новые обвинения предъявлены двум россиянам по делу о беспорядках в Минске далее »
11:19:18
Медведев, Алиев и Саргсян обсудят в Сочи проблему Нагорного Карабаха далее »
28.02.2011
17:48:51
Нафтогаз в феврале выклянчил у Газпрома 1 млрд кубометров газа сверх контракта далее »
17:22:10
Копии Знамени Победы украсят Одессу 9 мая и в день освобождения города далее »
16:40:58
В Донецке напоминают Януковичу, что русский язык является родным для большинства на Украине далее »
15:13:42
Соратник Ющенко, занимающий пост посла в Белоруссии, жалуется на влияние Москвы далее »
12:45:07
Москва уговаривает Киев разрешить перевооружение Черноморского флота далее »
25.02.2011
18:11:00
Российско-украинское соглашение об охране ракетно-космических технологий ратифицировано Госдумой далее »
17:49:36
Янукович успокаивает, что русский язык не станет государственным, и советует учить украинский далее »
16:54:43
Медведев и Саргсян на встрече обсудили двустороннее сотрудничество и международные проблемы далее »
14:01:56
Янукович клеймит в прямом эфире Сталина, разрешая верить в Бандеру и Шухевича далее »
13:41:15
Янукович не против поклонения Бандере и Шухевичу далее »
12:47:38
Янукович хочет повысить пенсионный возраст далее »
24.02.2011
17:48:31
Более четверти жителей Украины готовы вновь голосовать за Януковича далее »
16:28:10
Украина положительно оценивает возобновление сотрудничества НАТО с Россией - Янукович далее »
16:03:08
Черновецкий ведет сессию Киевсовета далее »
15:46:25
Генсек НАТО принял во внимание желание Украины участвовать в создании ПРО далее »
15:15:20
Янукович ценит взаимопонимание и взаимоуважение с НАТО далее »
13:34:46
Памятник воинам, павшим в борьбе с фашизмом, осквернен в Львовской области далее »
22.02.2011
16:29:57
Россияне не признают своей вины по делу об участии в массовых беспорядках в Минске далее »
21.02.2011
16:51:03
Прокуратура завершила следствие против Тимошенко, объединив два дела в одно далее »
15:42:29
Конституционная ассамблея займется пересмотром конституции Украины далее »
13:36:18
Медведев и Саргсян проведут переговоры в Петербурге далее »
13:28:15
Южная Осетия и Грузия обменялись задержанными далее »
12:26:53
В БЮТ изобрели «новый голодомор» - гуманитарный геноцид украинцев далее »
11:54:04
Минобороны Азербайджана сообщает гибели семи военнослужащих в одной из частей далее »
18.02.2011
15:42:49
Памятник Бандере во Львове хотят достроить за счет более важных статей областного бюджета - Колесниченко далее »
14:55:16
Украина будет активней в рамках СНГ ради инноваций и инвестиций, заявляет Янукович далее »
14:36:44
Сотрудники СБУ обращены в бегство у офиса «Батькивщины» - Тимошенко далее »
14:07:04
СБУ отказывается от штурма офиса «Батькивщины», испугавшись депутатов Тимошенко далее »
13:43:57
Вопрос о русском языке как втором государственном поднят в Раде после инцидента с написанием фамилии далее »
12:26:19
Россия закрыла украинские организации на основании закона – МИД Украины далее »
10:55:16
Грузия просит США побыстрее взять ее в НАТО далее »
17.02.2011
17:49:08
Пик Путина будет возвышаться над Чуйской областью Киргизии далее »
17:32:29
Москва хочет договориться с Киевом по Керченскому проливу до конца года далее »
16:36:15
Парламент Грузии может заняться Курилами, а парламент Японии – Абхазией и Южной Осетией далее »
15:55:18
Пострадавший от кислоты вице-губернатор Киевской области попал в реанимацию далее »
15:27:30
Почти 800 объектов восстановлено в Южной Осетии с помощью России далее »
15:01:59
В Грузии задержаны подозреваемые в организации серии взрывов далее »
14:36:43
Азербайджанский спецназ обращен в бегство в Нагорном Карабахе далее »
13:17:24
Посольство России обвиняет МВД Белоруссии в нагнетании антироссийских настроений далее »
12:59:16
Чиновника Киевской областной администрации облили кислотой далее »
11:45:44
Вице-президента США ждут в Кишиневе далее »
16.02.2011
17:56:20
Россия даст Белоруссии $9 млрд на строительство АЭС далее »
17:28:40
Тимошенко за два дня научилась писать в Твиттер далее »
17:01:22
Российский КамАЗ и белоруский МАЗ будут объединены в «Росбелавто» далее »
16:35:00
Ющенко и нацики требуют от жителей Украины подписей за памятник изменнику Мазепе далее »
15:57:49
Парламент Белоруссии не вправе решать вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии далее »
13:53:35
Судебные власти Украины затягивают отмену указа о присвоении звания героя пособнику фашистов Шухевичу далее »
15.02.2011
17:14:59
Янукович раздражен подпиской о невыезде, взятой с Тимошенко далее »
15:29:32
Янукович посетил в Харькове могилу Кушнарева далее »
14:49:26
В Киеве отрицают возможность уступок России в вопросе Керченского пролива далее »
12:02:51
Задержаны предполагаемые организаторы взрывов в Макеевке далее »
11:48:25
Россиянин осужден на Украине за попытку передать Китаю данные об авианосцах далее »
14.02.2011
14:47:11
София Киевская передана министерству культуры Украины далее »
12:45:59
Янукович якобы обещал не сажать Тимошенко в тюрьму далее »
11.02.2011
16:29:44
Глазьев призывает Украину избавиться от фобий в отношении Таможенного союза далее »
16:12:03
Кучма упрекает Януковича за то, что он не «переворотил горы» в отношениях с Россией далее »
13:37:41
Майдан огорожен забором из-за ремонта, а не для пресечения массовых акций - Янукович далее »
12:40:57
Киев готов на уступки Москве в вопросе разграничения Керченского пролива – СМИ далее »
11:30:34
Азарова простят убрать Савика Шустера из эфира Первого национального далее »
10:44:28
Назарбаев согласился побороться за пост президента Казахстана далее »
10.02.2011
17:48:38
ЕС хочет ограничить экспорт Украины в соглашении о зоне свободной торговли далее »
14:44:45
В Киргизии предлагают избавиться от русских названий населенных пунктов далее »
14:10:56
Главного таможенника Киргизии отчитали в парламенте за ответы на русском языке далее »
12:53:09
Жители Закарпатья стремятся стать гражданами Венгрии далее »
12:01:17
Янукович назначил гендиректора Укрспецэкспорта далее »
09.02.2011
17:36:30
Новые сроки выборов парламента и президента обжалованы в КС Украины далее »
16:46:00
Переговоры по Приднестровью в формате «5+2» возможны при согласии Кишинева и Тирасполя, заявляют в Москве далее »
16:22:39
Тимошенко возмущена передачей месторождений на шельфе Украины американскому инвестору далее »
13:54:31
Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ, заявляют в Партии регионов далее »
12:55:41
Минобразования Украины настаивает на расширении прав русского языка далее »
11:14:36
Москва ратифицировала соглашение с Минском о поставках продукции военного назначения далее »
11:06:33
Госдума рассмотрит соглашение с Белоруссией об объединенной системе связи региональной группировки войск далее »
08.02.2011
16:05:16
КС Молдавии не уточнил коммунистам сроки избрания президента далее »
15:45:46
Мэр Полтавы поставит памятник Мазепе только по решению Рады и президента далее »
15:04:20
Стратегическое партнерство России и Украины уже приносит свои плоды, заявляет Медведев далее »
13:36:46
Лидер грузинских лейбористов призвал к партизанской войне против Саакашвили далее »
13:11:30
Потерявшийся было мэр Киева Черновецкий появился на работе далее »
12:17:55
Горную вершину в Киргизии могут назвать в честь Путина за снижение пошлин на ГСМ далее »
11:05:12
Медведев и Янукович обсудили экономическое взаимодействие России и Украины далее »
07.02.2011
18:12:18
Лукашенко отправляется в отпуск в Сочи, где намерен провести ряд встреч далее »
18:03:33
Молдавские гастарбайтеры за год перевели в страну более $1,2 млрд далее »
17:44:13
Тело погибшего извлечено из под обломков телекоммуникационного узла в Азербайджане далее »
16:43:52
Янукович призывает к скорейшему возобновлению переговоров по Приднестровью далее »
16:23:16
Четыре человека найдены под завалами взорванного телекоммуникационного узла в Азербайджане далее »
15:51:45
Киев готов поддержать любую инициативу возможного съезда украинцев России далее »
15:15:29
Встреча премьеров России, Казахстана и Белоруссии по ЕЭП может состояться в марте далее »
14:26:53
Телекоммуникационный узел взорван в одном из районов Азербайджана далее »
14:14:14
Союз России и Белоруссии получит доход от фильма «Брестская крепость» далее »
13:41:28
Глава КГГА утверждает, что мэр Черновецкий вскоре появится в Киеве далее »
13:28:22
В Тбилиси считают интересной инициативу о размещении ПРО США в Грузии далее »
13:16:51
Восток и Запад Европы должны сближаться, как Восток и Запад Украины, считают в Киеве далее »
12:56:22
Военные Карабаха за неделю насчитали 200 перестрелок с азербайджанцами далее »
12:19:43
Разыскиваемый соратник Тимошенко получил вид на жительство в Австрии далее »
04.02.2011
17:55:36
Черновецкий не подавал в отставку с поста мэра Киева, заявляет его соратник далее »
17:27:05
Коммунисты Молдавии против выборов в парламент, за поиск нейтрального кандидата в президенты далее »
16:40:18
Мэр Киева собрался в отставку, заявляют в Верховной Раде далее »
16:14:52
Назначен новый представитель Белоруссии при ЕС и НАТО далее »
15:09:20
Украина перестала быть лучшим учеником в Восточной Европе - глава Европарламента далее »
13:22:33
Въезд в ЕС запрещен умершему главе Витебского облизбиркома, чтобы коллеги в другой раз «правильно» считали далее »
12:20:06
В сенате США звучат призывы разместить радар ПРО в Грузии, а не в Турции далее »
12:10:49
Помощь белорусской оппозиции из стран ЕС и США выросла почти до 90 млн евро далее »
10:18:27
Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 3 апреля далее »
03.02.2011
17:30:26
Константин Затулин: Я говорю вам: «До свиданья!» далее »
17:03:25
Тимошенко заявляет, что ее самоубийство будет на совести Януковича далее »
16:30:00
Дипломаты России и Украины обсудили взаимодействие двух стран в гуманитарной сфере далее »
16:22:02
Янукович рассказал полякам о стремлении Украины в Европу далее »
16:14:04
Москва не считает, что санкции помогут продвижению реформ и демократии в Белоруссии далее »
15:11:35
Президент Украины подписал законы о публичной информации далее »
13:21:53
Янукович одобрил соглашение с Россией о достройке Хмельницкой АЭС далее »
02.02.2011
16:16:37
Табачник подтвердил, что русская литература останется в школах Украины мировой далее »
15:26:00
Лукашенко победил на выборах, но «перегнул палку» с оппозицией – Янукович далее »
14:48:39
Тимошенко считает: ее не пустили за границу из страха, что она вернется далее »
13:14:35
Соратник Тимошенко стучит на министра Табачника за высказывания о голодоморе далее »
11:48:44
Янукович рассказал о своих польских корнях далее »
01.02.2011
14:31:37
Рада изменила конституцию, выборы президента Украины пройдут в 2015 году далее »
14:01:16
Русская литература пока не станет отдельным курсом в школах Украины далее »
13:17:32
Губернатор Донбасса рассказал, как не повелся на фокус с «телячьей мовой» далее »
10:36:16
Минск обещает Евросоюзу ответ на санкции против Белоруссии далее »
31.01.2011
16:19:25
Завершено следствие по делам восьми бывших чиновников правительства Тимошенко далее »
16:07:54
Чиновников времен Тимошенко ждет тысяча уголовных дел далее »
12:56:57
Русская литература возвращается в школы Украины далее »
12:36:44
Москва продолжит сотрудничество с Абхазией в сфере образования, здравоохранения и культуры далее »
11:56:18
Янукович заверяет Вашингтон в стабильности отношений далее »
28.01.2011
15:34:59
Русские песни запрещены в ресторанах Тбилиси далее »
15:31:46
Историю должны писать историки, а не политики - Янукович далее »
27.01.2011
17:06:31
Против Тимошенко возбуждено третье уголовное дело далее »
16:28:25
В украинской политике наблюдается дефицит государственных деятелей масштаба Е. Кушнарева - украинские и российские политологи далее »
14:00:01
Представители России и Украины проверили склад боеприпасов в Приднестровье далее »
12:38:17
Дипломаты России и Украины высказались за развитие гуманитарных связей двух стран далее »
12:23:03
Табачник хочет украинскую библиотеку при посольстве в Москве далее »
26.01.2011
18:06:57
В Киеве считают неполноценным «Восточное партнерство» без Белоруссии далее »
16:54:54
В Сухуми считают, что Саакашвили готовит новую военную агрессию далее »
16:17:08
Один из лидеров боевиков убит на востоке Таджикистана далее »
12:56:50
На Украине началась травля сотрудника ГАИ, якобы отказавшегося говорить по-украински далее »
11:12:08
Грозит ли украинцам в России Варфоломеевская ночь? далее »
25.01.2011
17:20:35
Янукович хочет продавать оружие Турции далее »
13:21:38
Янукович подарил книги необандеровскому гнезду в Москве, где нашли антирусские материалы далее »
12:34:47
Россия и Украина будут развивать сотрудничество в интересах преодоления терроризма далее »
12:17:52
Янукович осудил терроризм в разговоре с Медведевым и поручил защищать украинцев за рубежом далее »
11:03:53
Граждане Украины, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии погибли в Домодедово далее »
10:42:45
Янукович и Лукашенко соболезнуют в связи с терактом в «Домодедово» далее »
24.01.2011
17:42:57
Бывший спикер парламента Крыма задержан за незаконные операции с земельными участками далее »
15:53:45
Вице-премьер Украины Колесников перенес инфаркт и прооперирован далее »
15:02:19
Милиция Донецкой области продолжает работать в особом режиме после взрывов в Макеевке далее »
13:22:09
Данные новой переписи населения Украины хотят использовать для реабилитации русского языка далее »
21.01.2011
14:56:11
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента на четвертый срок далее »
14:42:51
"Необходимо выработать комплекс мер, которые не позволят сделать нашу страну пешкой в чужой игре "- Лукашенко далее »
20.01.2011
18:29:51
Юрий Бойко назвал прогремевшие в центре Макеевки взрывы «банальным вымогательством» далее »
17:15:10
Послы Евросоюза отвернулись от Лукашенко далее »
16:54:55
Графская пристань-2? далее »
19.01.2011
16:49:56
Оправдательное письмо экс-министра внутренних дел Юрия Луценко обнародовала «Народная самооборона» далее »
15:51:04
Омбудсмен Армении подает в отставку далее »
15:19:14
Янукович встретился с Императором Японии далее »
14.01.2011
15:58:29
Казахстанцы продлят полномочия Назарбаева на референдуме далее »
12.01.2011
15:03:05
Грузия запускает новый пропагандистский телеканал взамен Первого кавказского далее »
13:41:30
Укронацики будут мстить за отмену указа о присвоении звания героя Бандере далее »
12:57:32
Суд об отмене присвоения звания героя Шухевичу перенесен на 16 февраля далее »
11:34:35
Указ Ющенко о присвоении Бандере звания героя признан недействительным далее »
10:50:35
Россия не поставляет нефть Белоруссии из-за отсутствия соглашения о цене далее »
11.01.2011
16:52:07
Взрывотехники не нашли бомбу в Верховной Раде далее »
16:16:41
Будущему памятнику Бандере в Луцке дорисовали свастику далее »
15:55:51
Неизвестный сообщил о минировании Верховной Рады Украины далее »
13:56:45
Четверо раненых при взрыве на полигоне в Грузии находятся в тяжелом состоянии далее »
12:56:22
Жертвами взрыва на военном полигоне в Грузии стали три человека, 13 ранены далее »
12:37:06
Мир без нацизма далее »
11:49:01
Вооруженные необандеровцы задержаны в Ивано-Франковской области далее »
10:39:47
Заявление Антифашистского комитета города Ялты далее »
31.12.2010
14:25:02
Тимошенко завершила очередной поход на допрос в генпрокуратуру далее »
12:05:48
И.о.президента Молдавии стал Мариан Лупу далее »
30.12.2010
18:34:44
Бахраму Батыеву из "Vesti.az" далее »
29.12.2010
16:48:58
Экс-главе МВД Украины Юрию Луценко предъявлено новое обвинение далее »
15:53:21
Сторонница Тимошенко у здания генпрокуратуры Украины получила по лицу от неизвестного далее »
15:22:50
Посла Белоруссии в Киеве отчитали за задержанных в Минске граждан Украины далее »
11:04:35
МИД России считает важной работу необандеровского гнезда в Москве далее »
10:34:43
Дипломаты России и Молдавии надеются, что в 2011 году появятся условия для переговоров по Приднестровью далее »
10:23:52
Посла Белоруссии в Москве отчитали за минский суд, который не отпустил задержанных россиян далее »
10:07:52
Премьер-министром Белоруссии стал Михаил Мясникович далее »
28.12.2010
17:41:30
Михай Гимпу перестал быть и.о.президента Молдавии и спикером парламента далее »
15:32:37
Компартия Украины выступает за разрыв с МВФ и вступление в ЕЭП далее »
11:25:00
Восстановление прав русского языка на Украине откладывается на лето далее »
10:22:40
Москва требует безотлагательного освобождения задержанных в Минске россиян далее »
27.12.2010
17:41:49
МИД Украины призвал не разорять московское гнездо необандеровцев далее »
16:45:37
Экс-глава МВД Украины арестован по решению суда далее »
15:48:21
Юлии Тимошенко вручили новое приглашение на допрос далее »
13:37:09
Бывший глава МВД Украины подозревается в злоупотреблении служебным положением далее »
23.12.2010
12:28:15
Среди арестованных по факту беспорядков в Минске пять экс-кандидатов в президенты - ГУВД далее »
11:32:13
Верховная Рада поменяла главу Нацбанка Украины далее »
11:07:08
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко и выразил надежду на развитие братских отношений России и Белоруссии далее »
22.12.2010
17:18:50
Тимошенко удивлена тем, что Европа не хочет за нее заступиться далее »
16:40:53
Тимошенко вновь придет в генпрокуратуру в пятницу далее »
14:46:53
Все участники беспорядков в Минске будут найдены – МВД Белоруссии далее »
14:18:30
МИД России настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Минске россиян далее »
13:43:41
Москва добивается освобождения россиян, задержанных в ходе беспорядков в Минске далее »
13:03:01
Пакет документов по формированию ЕЭП одобрен парламентом Белоруссии далее »
21.12.2010
17:15:21
Наблюдатели от СНГ признали выборы в Белоруссии открытыми, подчеркивают в МИД России далее »
16:40:48
Уголовное дело возбуждено по факту драки в Верховной Раде Украины далее »
16:08:33
Милиция пришла с обыском в гнездо укронациков в Москве далее »
15:55:51
В Киеве упрекают Лукашенко за разгон погромщиков и ориентируются на оценки ОБСЕ далее »
15:15:33
Назарбаев и Саакашвили поздравили Лукашенко, а Медведев лишь «позитивно отреагировал» далее »
14:52:07
Причастные к беспорядкам в Минске партии и организации могут быть запрещены далее »
14:12:16
Десятки сотрудников правоохранительных органов госпитализированы после беспорядков в Минске далее »
10:09:48
Юлии Тимошенко предъявлено обвинение далее »
20.12.2010
16:48:46
Тимошенко готова к предъявлению обвинения и не собирается покидать Украину далее »
16:16:50
Тимошенко вновь пришла на допрос по делу о средствах Киотского протокола далее »
15:24:36
Выборы президента Белоруссии являются внутренним делом этой республики - Медведев далее »
13:26:28
Сторонники Тимошенко хотят уголовного дела против членов Партии регионов, которые силой разблокировали Раду далее »
12:00:36
Лукашенко в четвертый раз станет президентом до 19 февраля далее »
11:35:25
Беспорядки в Минске готовились заранее, утверждает кандидат в президенты далее »
10:08:22
Лукашенко победил на выборах, его оппоненты задержаны после массовых беспорядков в Минске далее »
17.12.2010
17:10:20
Янукович заверяет Европу, что газовых войн с Россией больше никогда не будет далее »
15:54:16
Президент Белоруссии доволен договоренностями, достигнутыми в Москве далее »
15:11:34
Мэра Москвы ждут в пятницу в Киеве - СМИ далее »
13:15:09
Депутаты Верховной Рады ходят на заседания с оружием, заявляет Литвин далее »
12:28:39
Прокуратура заинтересовалась силовой акцией Партии регионов в Верховной Раде далее »
12:04:35
Партия регионов призывает сторонников Тимошенко отказаться от силового противостояния в Раде далее »
11:23:50
Парламент Киргизии избрал спикера далее »
11:06:16
Журналист российского информагентства осужден в Приднестровье за шпионаж в пользу Молдавии далее »
10:04:11
Медведев и Янукович подтвердили настрой на реализацию достигнутых ранее договоренностей далее »
09:52:46
Депутаты Партии регионов за минуту очистили президиум Рады от сторонников Тимошенко далее »
16.12.2010
12:10:03
Янукович не пошел в антисоветский музей в Риге, отправив туда главу МИД далее »
11:29:33
Депутаты Тимошенко блокируют Раду из-за возбуждения уголовного дела против их лидера далее »
10:07:20
Генпрокуратура Украина возбудила против Тимошенко уголовное дело далее »
15.12.2010
16:04:37
Тимошенко пришла на допрос и подтвердила, что ее муж в реанимации далее »
13:41:17
Против Тимошенко могут выдвинуть обвинения, ее муж в реанимации - СМИ далее »
12:36:57
Тимошенко вновь допросят по делу о расходовании средств, полученных по Киотскому протоколу далее »
10:18:03
Президента Латвии ждут в Москве далее »
14.12.2010
15:23:26
Бюджет Украины на 2011 год прошел первое чтение в Верховной Раде далее »
13:25:39
Янукович призвал развеивать стереотипы на пути Украины в Евросоюз далее »
12:50:17
Табачник накажет подчиненных, если они виновны в пьянке во Франкфурте далее »
10:34:34
Депутат-эсэсовец опасается, что Латвия станет автономией в составе России далее »
13.12.2010
17:31:59
Экс-главе МВД Украины предъявлено обвинение в завладении госимуществом и превышении полномочий далее »
13:19:15
Грузия протестует против размещения в Южной Осетии российских установок «Смерч» далее »
10.12.2010
17:37:39
Власти Одессы намерены использовать русский язык в работе далее »
17:00:08
ОДКБ не совершила ошибок в Киргизии, полагает Медведев далее »
16:30:12
Более 30 документов подписаны на саммите ОДКБ в Москве далее »
15:27:48
Молдавию ждет пересчет голосов, поданных на выборах в парламент далее »
14:41:39
Тимошенко еще попытается стать президентом Украины далее »
12:47:18
Главы МИД России и Украины обсудили Черноморский флот и приднестровское урегулирование далее »
12:27:35
Янукович назначил в новые министерства старых министров далее »
09.12.2010
18:07:42
Лукашенко обещает ратификацию документов по ЕЭП к Новому году далее »
18:00:15
Декларация о создании ЕЭП содержит положение о будущем Евразийском союзе далее »
17:44:35
Подписаны все документы по Единому экономическому пространству далее »
17:28:15
Медведев видит перспективу ЕврАзЭС в создании Евразийского союза далее »
16:16:36
Медведев и Лукашенко встретились и поговорили о Таможенном союзе далее »
15:46:36
Парламент Армении не признал независимость Нагорного Карабаха далее »
12:57:42
На Украине хотят сократить число министерств - СМИ далее »
12:04:21
События в Киргизии стали для ОДКБ проверкой на прочность - Лавров далее »
08.12.2010
18:06:06
Мэр Еревана подал в отставку после скандала с избиением сотрудника аппарата президента Армении - СМИ далее »
17:35:51
Суд в Киеве подтвердил слова Януковича о том, что голод 1930-х годов не был геноцидом украинцев далее »
15:48:44
Путин и Сидорский не преодолели разногласий по ЕЭП, переговоры будут продолжены далее »
15:09:41
Демпартия Молдавии пока не договорилась о коалиции с либерал-демократами и либералами далее »
14:19:55
Премьеры России и Белоруссии пытаются договориться по вопросам ЕЭП далее »
14:00:39
Казахстан получит российские системы ПВО С-300 далее »
13:04:59
НАТО хочет заняться выборами на Украине далее »
10:57:59
Главы МИД Швеции и Польши попробуют расстроить коалицию коммунистов и демократов в Молдавии далее »
07.12.2010
17:06:07
Порочную традицию стрельбы на Новый год пытаются искоренить в Южной Осетии далее »
16:33:21
На Украине ликвидируют Институт национальной памяти, занимающийся бандеровской пропагандой далее »
15:50:26
Россия и Украина приступили к внедрению совместной программы по энергоэффективности далее »
13:44:18
Росукрэнерго прекращает работу на Украине далее »
13:15:24
Москва приветствует намерение Сухума и Цхинвала не воевать с Грузией далее »
13:00:19
Дипломаты России и Приднестровья обсудили выборы в Молдавии и перспективы возобновления переговоров далее »
12:37:26
МВД Грузии рапортует о задержании группы террористов, якобы связанных с Россией далее »
12:09:00
НАТО готово бросить против России в Прибалтике девять дивизий далее »
06.12.2010
17:30:06
Премьер-министра Украины позвали в Грузию далее »
15:55:28
Отношения с Россией нормализуются так же неожиданно, как испортились - Лукашенко далее »
15:12:34
Лукашенко обещает найти новых поставщиков газа взамен России далее »
14:37:40
Белоруссия поставляет нефть из Венесуэлы, потому что не может добывать ее в России - Лукашенко далее »
13:17:00
Противники Налогового кодекса ответят за разбитую на Майдане плитку далее »
11:04:05
Коалиция коммунистов и демократов возможна в парламенте Молдавии далее »
03.12.2010
17:32:03
Дипломаты России и Украины обсудили двустороннее сотрудничество и международные проблемы далее »
16:29:44
Мнение протестовавших на Майдане учтено в Налоговом кодексе, заявляет Янукович далее »
13:39:05
Тимошенко допрашивали о нецелевом использовании средств, полученных по Киотскому протоколу далее »
13:13:36
Медведев примет участие в саммитах СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС и Таможенного союза далее »
11:56:14
Парламент Киргизии не смог избрать спикера, начались переговоры о новой коалиции далее »
11:15:40
Палатки на Майдане разобрали за 45 минут под прикрытием милиции далее »
02.12.2010
18:02:03
Налоговый кодекс с поправками Януковича принят Верховной Радой далее »
17:15:32
Тимошенко заявляет, что Янукович с помощью прокуратуры мстит ей за Налоговый кодекс далее »
16:51:00
Тимошенко явилась в генпрокуратуру Украины далее »
14:35:54
Премьер Молдавии не хочет объединения с Румынией, но не против вступить в ЕС далее »
13:53:53
Россия поставит перед Евросоюзом вопрос о реабилитации нацизма в Прибалтике далее »
13:35:45
Верховная Рада может уже вечером вновь принять Налоговый кодекс далее »
11:41:34
Белоруссия хочет мирного разрешения «конфликта в Грузии» - Лукашенко далее »
11:07:34
Армения признает Нагорный Карабах в случае агрессии Азербайджана далее »
10:41:35
Нацистские традиции возрождаются в одном из лицеев Кишинева далее »
10:24:47
Партия коммунистов оспорила итоги выборов в парламент Молдавии далее »
10:09:23
«Газпром» и «Нафтогаз Украины» создадут два совместных предприятия далее »
10:02:21
Тимошенко вызвали в генеральную прокуратуру Украины далее »
01.12.2010
17:45:38
Алиев отказался встречаться с Медведевым и Саргсяном в Астане - СМИ далее »
16:13:30
Саакашвили заявляет о праве Грузии на «самооборону» далее »
15:00:15
Украинцы будут переживать за Лукашенко на выборах президента Белоруссии, пообещал Янукович далее »
14:37:49
Медведев уверен в успехе Таможенного союза и ЕЭП далее »
13:16:24
Янукович хочет бюджет-2011 на основе нового Налогового кодекса далее »
30.11.2010
17:13:52
Цена на газ для Белоруссии в 2011 году будет определяться действующим контрактом - Газпром далее »
15:25:29
Целью России в СНГ является формирование Единого экономического пространства - Медведев далее »
14:55:45
Президент Румынии отводит на присоединение Молдавии 25 лет далее »
14:45:33
Коммунисты Молдавии получат 42 места в парламенте, их оппоненты – 59 далее »
13:57:48
Янукович ветировал Налоговый кодекс далее »
13:11:48
Три фракции парламента Киргизии договорились о создании коалиции далее »
12:10:00
Меры безопасности усиливаются в Киргизии после взрыва в Бишкеке далее »
29.11.2010
17:13:29
Коммунисты Молдавии готовы создать коалицию, один из их принципов – новый уровень партнерства с Россией далее »
16:37:33
Киргизские силовики ликвидировали в Оше четверых боевиков, еще трое задержаны далее »
16:13:53
Янукович констатирует наличие разногласий с Россией по Керченскому проливу далее »
15:17:08
Перестрелка и взрыв были слышны в Оше на юге Киргизии далее »
14:19:45
Партия коммунистов Молдавии не получит большинства в новом парламенте далее »
11:59:49
Акция противников Налогового кодекса продолжается в центре Киева далее »
10:23:31
Коммунисты лидируют на выборах в парламент Молдавии далее »
26.11.2010
10:34:44
Медведев и Янукович проведут переговоры в Москве далее »
25.11.2010
11:40:35
“Я безусловно кому-то мешаю” далее »
24.11.2010
17:29:02
Гимпу наградил Саакашвили далее »
16:16:32
Противники Налогового кодекса покричали кортежу Януковича далее »
15:49:56
Россия запретила пропагандистов Бандеры, Шухевича и голодомора далее »
14:47:31
КГБ Белоруссии ловит курьеров с деньгами для оппозиции далее »
13:54:54
Москва не верит Саакашвили, настаивая на подписании документов о неприменении силы против Абхазии и Южной Осетии далее »
12:40:13
Саакашвили приехал к Гимпу в преддверии выборов в парламент Молдавии далее »
11:45:24
Украина будет готовить в Грузии своих горных стрелков далее »
23.11.2010
18:09:19
Воронин назвал вызовом нападение на кандидата в депутаты от Партии коммунистов Артура Решетникова далее »
17:41:45
Янукович признателен патриарху Кириллу за то, что он приехал на юбилей митрополита Владимира далее »
15:51:32
Саакашвили предлагает переговоры Москве, обещает не нападать и просит ЕС признать «оккупацию» далее »
15:21:53
План консультаций МИД России и Белоруссии на 2011 год подписан в Минске далее »
22.11.2010
17:55:27
Евросоюз предоставил Киеву План действий по отмене визового режима далее »
16:26:53
Лукашенко требует помощи от России в вопросах обеспечения безопасности далее »
16:22:04
Янукович посетит Москву, где пройдет заседание российско-украинской межгоскомиссии далее »
19.11.2010
18:04:03
Путин призвал Минск и Астану согласовать документы по ЕЭП к 9 декабря далее »
15:59:07
Янукович создал комиссию по вопросам партнерства Украины с НАТО далее »
14:58:38
Новое соглашение о зоне свободной торговли СНГ реально подготовить до конца года - Путин далее »
13:49:53
Верховная Рада проголосовала за новые выборы в 2012 и 2015 годах далее »
10:57:03
Выборы в Верховную Раду должны пройти в октябре 2012 года – КС Украины далее »
18.11.2010
18:26:03
В Киеве сказали "нет" шельмованию хартии о языках далее »
18:00:09
КС Украины высказался за выборы в Верховную Раду в 2012 году, заявляют в Партии регионов далее »
16:29:11
Новое соглашение стран СНГ о зоне свободной торговли вступит в силу не позже апреля далее »
15:42:19
Москва продолжит помогать Баку и Еревану в решении проблемы Нагорного Карабаха далее »
15:07:50
Решение КС Украины о сроках выборов президента и парламента обнародуют завтра далее »
14:37:34
Лукашенко и еще девять кандидатов продолжат борьбу за пост президента Белоруссии далее »
14:07:16
Константин Затулин требует объяснений от А.Островского далее »
11:43:01
Депутаты парламента Украины дерутся из-за Налогового кодекса далее »
17.11.2010
17:00:38
«Единая Россия» и Партия регионов подготовят план сотрудничества на 2011 год далее »
15:08:30
Если КС Украины назначит выборы на 2011 год, он должен будет объяснить это решение – Партия регионов далее »
13:22:09
Оппозиционный закон об энергобезопасности Украины не нашел поддержки в Раде далее »
12:54:16
Глава МЧС Украины хочет возить туристов в Чернобыль далее »
11:59:54
Янукович собирает совет национальной безопасности и обороны далее »
11:48:42
Заочный процесс над экс-президентом Бакиевым начался в Бишкеке далее »
16.11.2010
16:55:34
Хозяин рынка во Львове запретил сторонникам Тимошенко слушать песни на русском языке далее »
16:05:49
Тимошенко обещает до конца бороться против принятия Налогового кодеса далее »
15:00:34
Янукович сменил мэра Киева далее »
14:29:21
Саакашвили ждет, чтобы в НАТО подтвердили приглашение Грузии в альянс далее »
12:40:05
Налоговый кодекс Украины будут рассматривать в Раде до позднего вечера далее »
12:04:39
Латвийский врач-нацист заявляет об отказе лечить русских пациентов далее »
15.11.2010
18:53:21
Вопрос о пребывании Затулина в должности зампреда думского комитета во фракции единороссов никто не поднимал - Грызлов далее »
16:15:21
Налоговый кодекс Украины может быть принят во вторник далее »
15:26:42
Российские и югоосетинские военные проводят совместные сборы далее »
15:12:46
Южная Осетия обещает сбивать грузинские беспилотники далее »
11:57:14
Грузия допустила российского дипломата к одному из россиян, задержанных по обвинению в шпионаже далее »
13.11.2010
13:04:38
Таможенный союз и Новая Зеландия хотят создать зону свободной торговли далее »
12.11.2010
16:28:44
Гимпу просит НАТО убрать российские войска из Приднестровья далее »
15:49:19
Бывший глава секретариата Ющенко возглавил МЧС Украины далее »
14:59:13
Два кандидата в президенты Белоруссии объединились против Лукашенко далее »
14:29:27
Партия регионов на местных выборах показала результат хуже, чем Янукович на президентских - СМИ далее »
13:33:51
Лукашенко все равно, признает или нет Россия итоги выборов президента Белорусси далее »
12:57:32
Новый мэр Кременчуга выходит из партии бывшего премьера Юлии Тимошенко далее »
10:15:32
Президент Армении вручил Орден Почета Константину Затулину далее »
11.11.2010
14:47:08
Янукович «открутит головы» мэрам из оппозиции, если они не займутся канализацией далее »
12:38:47
Соратник Тимошенко у здания генпрокуратуры прогнозирует скорые выборы в Раду далее »
12:07:59
Созданием коалиции в парламенте Киргизии займется Социал-демократическая партия далее »
11:45:07
Комитет по духовности Верховной Рады против реабилитации русского языка на Украине далее »
10.11.2010
17:35:55
Медведева и Лукашенко ждут на Украине в апреле в связи с годовщиной Чернобыля далее »
15:11:29
Украина хочет больше денег за тренировки российских морских летчиков в Крыму далее »
15:00:08
Послом Киргизии в России стал Улукбек Чиналиев далее »
14:27:13
Янукович выполнит решение КС по срокам выборов президента и Верховной Рады далее »
13:16:45
Формула цены на российский газ не отвечает рыночной конъюнктуре – премьер Украины далее »
12:48:38
Оппоненты Партии регионов утверждают, что Януковича склоняют к выборам в Раду в марте 2011 года далее »
09.11.2010
19:56:59
В Москве пройдет презентация доклада "Третий Рим". Суверенная модернизация" далее »
17:51:03
Лидеру нациков Тягнибоку дали в морду далее »
17:26:00
Сейм Латвии не смог уволить нациста и русофоба с поста главы МИД далее »
17:10:03
Академия наук Украины выступила против русского языка далее »
16:33:06
Саакашвили раздал награды за поимку «шпионов» и заявил о готовности к переговорам с Россией далее »
15:49:37
Переговоров с Грузией о российских «шпионах» не будет - Лавров далее »
15:22:45
Тимошенко обвиняет Януковича в подготовке фальсификации выборов в Раду далее »
14:17:14
Янукович заявляет о величии украинского языка далее »
13:45:58
Экс-глава МВД Украины Луценко стал обвиняемым в уголовном деле о пенсии его водителя далее »
08.11.2010
16:52:26
Победитель в борьбе за пост мэра Харькова готов к пересчету голосов в случае решения суда далее »
15:01:12
Тбилиси продолжает раздувать скандал с российскими «шпионами» далее »
13:26:23
Партия регионов заявляет о победе на выборах мэров 11 областных центров далее »
10:23:32
Правящая партия побеждает на выборах в парламент Азербайджана далее »
03.11.2010
16:21:56
В Партии регионов считают, что кандидат в генпрокуроры наберет в Раде 300 голосов далее »
15:13:36
БЮТ снял блокаду Верховной Рады, депутаты разошлись далее »
14:12:56
Янукович решил поменять генерального прокурора Украины далее »
13:42:58
Янукович соболезнует в связи со смертью Черномырдина далее »
13:26:49
Задержан подозреваемый в убийстве двух российских военных в Армении далее »
10:34:34
Умер Виктор Черномырдин, восемь лет проработавший послом в Киеве далее »
02.11.2010
17:16:20
Лукашенко разочарован ходом реализации программы ЕС «Восточное партнерство» далее »
15:33:24
Кандидат в мэры Чернигова от «Батькивщины» поздравил соперника из Партии регионов с победой далее »
14:52:06
Тетя Тимошенко на местных выборах оказалась успешней сестры Ющенко далее »
14:16:15
Племянник Бакиева получил 10 лет колонии за организацию майских беспорядков в Джалал-Абаде далее »
12:54:37
Жители Харькова не поддержат необандеровца Авакова, уверены в Партии регионов далее »
12:41:01
БЮТ требует перевыборов в ряде избирательных округов далее »
11:41:58
БЮТ настаивает на победе Авакова в Харькове далее »
10:44:34
Партия регионов могла получить больше голосов, если бы выполнила предвыборные обещания - Затулин далее »
01.11.2010
16:14:59
Партия регионов признает поражение в борьбе за пост мэра Запорожья далее »
15:05:13
Партия регионов уверяет, что лидирует на выборах в Харькове и области далее »
14:17:03
Соратники Тимошенко требуют перевыборов в Киевской и Львовской областях и Тернополе далее »
13:35:49
Ставленник Тимошенко и Ющенко сохраняет шансы возглавить Харьков далее »
13:00:25
В Институте стран СНГ прошел семинар о перспективах российско-латвийских отношений далее »
12:56:44
Социологи пророчат победу необандеровцам в борьбе за пост мэра Тернополя далее »
11:16:24
Пять партий получили места в парламенте Киргизии - ЦИК далее »
10:55:45
Партия регионов выигрывает местные выборы на Украине далее »
29.10.2010
13:56:31
Новые условия поставки российской нефти обошлись Минску в $1,6-2 млрд далее »
12:53:51
Вывод российских миротворцев из Приднестровья приведет к вооруженным столкновениям – МИД РФ далее »
12:25:07
Янукович приедет к Медведеву в конце ноября далее »
28.10.2010
17:13:53
Вице-премьер Украины автобусом таранил машину ГАИ далее »
16:11:19
Янукович мечтает заполнить нефтепровод «Одесса-Броды» азербайджанской нефтью далее »
14:12:07
Законом «О языках на Украине» лучше заняться после выборов, считают в администрации Януковича далее »
12:49:35
Алиев приехал к Януковичу далее »
27.10.2010
19:12:12
Алиев и Саргсян при посредничестве Медведева договорились обменяться пленными и убитыми далее »
18:52:05
ЗАЯВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СТРАН СНГ далее »
18:15:47
Россия не будет спешить на переговорах с Украиной о цене на газ далее »
17:08:07
Москва и Киев парафировали соглашение о транзите нефти далее »
16:42:57
Путин похвалил подготовку договора о сотрудничестве между Россией и Украиной, не забыв о роли Януковича далее »
16:26:51
Гендиректор российского информагентства и журналистка из России задержаны в Симферополе далее »
15:46:46
Лидеры России, Азербайджана и Армении втроем обсуждают Нагорный Карабах далее »
15:10:39
Россия и Украина договорились о создании общего учебного пособия для учителей истории далее »
15:01:06
Таможенный союз откроет Россию для рабочих из Белоруссии и Казахстана далее »
13:33:57
Суд в Киеве отменил сделку по продаже «Лугансктепловоза» российскому инвестору далее »
12:22:04
Газовые соглашения с Москвой перестали соответствовать законам Украины – премьер Азаров далее »
26.10.2010
17:32:24
Путин обсудит в Киеве поставки газа Украине, если его об этом попросят далее »
17:06:11
Путин будет обсуждать в Киеве таможенный контроль в поездах и железнодорожный транзит в Сочи далее »
16:14:25
Наводнение в Молдавии могло быть организовано властями, чтобы спасти от затопления румынский город - СМИ далее »
14:13:34
Парламент Армении в любой момент готов признать независимость Нагорного Карабаха далее »
13:33:14
Начались работы по демаркации границы Приднестровья с Украиной далее »
12:37:46
Украинским неправительственным организациям не дали денег на exit-poll далее »
12:02:57
Путина ждут в ноябре в Таджикистане - СМИ далее »
25.10.2010
17:16:36
Убийство двух российских пограничников расследуют в Армении далее »
16:03:01
Янукович считает «голодомор» целенаправленным преступлением сталинского режима далее »
15:30:18
Черноморский флот России пополнится новыми фрегатами, подлодками и десантными кораблями далее »
13:37:56
Учения КСОР ОДКБ начались в Челябинской области далее »
12:27:50
Тимошенко уже не признает итоги выборов в ряде регионов Украины далее »
12:01:09
Жители Петропавловска в Казахстане обеспокоены возможным переименованием города в Кызылжар далее »
22.10.2010
18:16:08
Лидеры Азербайджана и Армении вместе с Медведевым обсудят Нагорный Карабах далее »
18:00:35
Энергетика остается ключевой составляющей в отношениях России и Туркмении - Медведев далее »
16:03:27
Украинских писателей даже сравнивать нельзя с Толстым и Достоевским, считает министр Табачник далее »
14:27:45
Несколько взрывов прогремели в Кировограде, где находится Янукович далее »
14:02:25
Задержанные в Грузии белорусские паломники освобождены, заявляют в Минске далее »
13:26:35
Первым делом БЮТ хочет не допустить выступления в Раде министра Табачника далее »
12:39:46
Эстонские подростки выложили на YouTube пособие по убийству русских далее »
12:23:41
Депутаты Тимошенко блокирую Раду далее »
21.10.2010
15:17:32
Собянин обещает на посту мэра Москвы не бросать Севастополь далее »
14:04:04
Одной из проблем между Минском и Москвой является желание включить Белоруссию в состав России - Лукашенко далее »
13:37:36
Минск смирится с пошлинами на нефтепродукты при отмене пошлин на сырую нефть далее »
12:25:50
Правительство Тимошенко ради выборов допустило нарушений на 53 млрд гривен далее »
11:00:20
Авиастроители Украины прекратили борьбу за поставку самолетов для ВВС США далее »
19.10.2010
16:11:49
Вопрос о мнимом невыполнении Россией плана Медведева-Саркози закрыт - МИД РФ далее »
14:10:37
Тимошенко обзавелась виртуальной Украиной далее »
15.10.2010
19:15:32
"Федерализм - средство от общественного противостояния" далее »
14.10.2010
13:47:03
Европарламент отметил прогресс в отношениях с Украиной далее »
13.10.2010
19:26:14
"Необходимо скорее принять Закон о статусе Севастополя" далее »
11.10.2010
17:13:36
Соотечественники обсудили инновационное сотрудничество с Россией далее »
12:59:38
12,13,15 ОКТЯБРЯ : НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ В КРЫМУ далее »
08.10.2010
17:03:28
Необандеровцы борются не за украинский язык, а против знания русского - Симоненко далее »
15:16:11
Янукович высказывается за особый статус Приднестровья в составе Молдавии далее »
14:52:09
Янукович хочет, чтобы дальше конституцию меняла общественность далее »
14:39:10
Ежегодные выборы вредны для Украины, убежден Янукович далее »
07.10.2010
18:23:52
Парламент Белоруссии призвал Госдуму заняться нормализацией отношений Минска и Москвы далее »
17:43:38
Лукашенко не хочет ругаться с Москвой, считает нужным заняться внутренними делами далее »
14:26:14
Новый закон о кабинете министров одобрен Верховной Радой далее »
13:48:32
Парламентарии Белоруссии готовят заявление о белорусско-российских отношениях далее »
10:58:59
Лукашенко убежден, что опыт и авторитет Путина будут способствовать укреплению отношений далее »
06.10.2010
18:33:17
Риторика Минска вызывает недоумение и неприятие у российского народа - Госдума далее »
16:00:26
Тимошенко хочет отставки Хорошковского и реформы СБУ по европейским стандартам далее »
15:27:17
Избирателям Украины запретят фотографировать бюллетени в кабинах для голосования далее »
13:08:50
Комиссия Рады займется ревизией законов в связи с отменой политреформы-2004 далее »
12:47:09
Депутаты Тимошенко, которым не дали заблокировать Раду, покинули зал заседаний далее »
05.10.2010
17:16:27
Депутаты Тимошенко пытаются сорвать работу Верховной Рады далее »
12:56:08
Спикер Верховной Рады не считает актуальным законопроект «О языках на Украине» далее »
12:49:59
Фракция Партии регионов в Верховной Раде пополнилась депутатами далее »
12:01:35
Оппозиция хочет досрочных выборов президента и парламента Украины далее »
04.10.2010
18:22:23
Медведев отметил важность реализации проекта моста между Россией и Крымом далее »
16:03:00
НАТО уважает решение Киева не вступать в альянс далее »
15:16:57
Москва изменила отношение к Лукашенко, но до Ющенко ему далеко далее »
13:46:45
Украинская оппозиция требует провести выборы в Раду в марте 2011 года далее »
12:01:16
Русский язык станет на Украине государственным до конца президентства Януковича, уверен Колесников далее »
11:15:41
Полоса напряжения в отношениях Москвы и Минска обязательно закончится, уверен Медведев далее »
11:13:15
Москва учтет поведение Лукашенко в вопросе Абхазии и Южной Осетии, обещает Медведев далее »
11:09:25
Лукашенко объявил Россию одним из главных врагов, заявляет Медведев далее »
01.10.2010
17:22:13
Отмена политреформы-2004 требует новых выборов президента и Рады - Тимошенко далее »
16:38:59
Лукашенко жалуется, что Россия обманула его с Таможенным союзом далее »
16:05:01
Лукашенко признал, что торговался с Москвой за признание Абхазии и Южной Осетии далее »
15:15:12
Решение о региональном статусе русского языка в Донецкой области отменено судом далее »
14:56:47
Янукович подчеркивает, что он сам и Рада должны выполнить решение КС Украины далее »
14:19:47
Депутат БЮТ зовет в отставку Януковича, Азарова и коллег по Верховной Раде далее »
13:57:36
Литвин заявляет, что Янукович теперь сам может увольнять министров и даже премьера далее »
13:32:37
Решение КС Украины не влияет на легитимность действующей власти – представитель Януковича далее »
13:23:31
Тимошенко сравнила отмену политреформы с ГКЧП далее »
13:07:44
Медведев и Янукович встретятся в Геленджике 4 октября - Кремль далее »
12:03:14
КС Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления далее »
30.09.2010
17:45:03
Депутат заявляет, что политреформа-2004 отменена; КС объявит решение завтра далее »
17:11:30
Россия и впредь будет оказывать помощь дружественной Абхазии, заявляет Медведев далее »
16:48:52
Данные о числе сторонников государственного статуса русского языка на Украине стали объектом манипуляций далее »
15:33:23
Белоруссия создает торговый флот, не имея выхода к морю далее »
15:00:21
Медведев и Янукович обсудят в Геленджике мост между Крымом и Россией далее »
14:35:16
Украина создает общественное телевидение далее »
13:34:41
Глава Львовского избиркома предлагал $2 тыс. за регистрацию списка кандидатов далее »
29.09.2010
18:17:09
В Абхазии под девизом «Россия и Абхазия: 200 лет вместе» прошел теннисный турнир «Большая Абхазская Шляпа-2010» далее »
17:59:41
Историю и современную ситуацию в Абхазии обсудили в Сухуме далее »
17:58:45
Украина хочет отправить в море единственную подлодку далее »
16:14:10
Решение КС Украины по политреформе-2004 будет выполнено - Янукович далее »
14:58:23
Задержанная в Волгограде экс-бухгалтер «Нафтогаза» будет выдана Украине далее »
13:38:17
Украина откроет Днепр для российских судов, Россия – Волгу для украинских далее »
12:47:48
Приднестровский конфликт легче решить в рамках интеграции постсоветского пространства - Воронин далее »
11:21:56
Тимошенко хранит надежду на встречу с Януковичем далее »
28.09.2010
17:30:28
Парламент Молдавии распущен, новые выборы назначены на 28 ноября далее »
14:34:13
Прокуратура интересуется попыткой захвата комбината «Украина», сообщил Турчинов после допроса в СБУ далее »
12:56:51
Соратник Тимошенко в четвертый раз пришел на допрос в СБУ далее »
27.09.2010
18:00:02
Защищавшим необандеровцев милиционерам дали в морду и по башке – МВД Украины далее »
16:29:52
Необандеровцы в Раде требуют расследовать избиение своих идейных братьев далее »
14:51:38
Годовщину освобождения Сухума от грузинских войск отмечают в Абхазии далее »
13:51:58
Группы 17 претендентов на пост президента зарегистрированы в ЦИК Белоруссии далее »
13:37:01
Группа по выдвижению Лукашенко в президенты зарегистрирована в ЦИК Белоруссии далее »
12:49:50
КПУ хочет, чтобы Украина оставалась парламентской республикой далее »
11:34:52
Администраторы и охрана необандеровского сборища избиты в Киевской области далее »
10:54:17
Бишкек хочет снабжать авиабазу США топливом через российско-киргизскую компанию далее »
10:52:22
Один из 25 бежавших из СИЗО в Душанбе заключенных убит в Таджикистане далее »
24.09.2010
17:30:58
Зеленые не хотят, чтобы «убийца котенка» Некляев боролся за пост президента Белоруссии далее »
17:03:38
Военный чиновник Южной Осетии отсидит 10 лет за шпионаж в пользу Грузии далее »
16:29:28
Заявление Высшего Совета "АРУАА" в связи с покушением на А. Анкваба далее »
15:45:10
Ющенко проиграл на двух восточных фронтах и будет в оппозиции к оккупанту далее »
13:58:21
Колесниченко просит СБУ проверить необандеровский сходняк далее »
13:14:28
Украинский скульптор создал памятник русскому войну, убитому за отказ принять ислам далее »
11:23:02
Ющенко изобразили со святыми и Богородицей в униатском храме на Галичине далее »
23.09.2010
14:42:22
КС Украины начал закрытое заседание по политреформе-2004 далее »
13:57:28
Бандеровцы хотят казнить Табачника за разжигание межнациональной розни между украинцами и украинцами далее »
13:24:16
Заседание КС Украины по политреформе-2004 транслируется в прямом эфире далее »
12:41:58
Вице-президент Абхазии ранен в результате покушения далее »
11:47:29
Россия заинтересована в том, чтобы в Киргизии после выборов появилось сильное правительство - Медведев далее »
22.09.2010
11:56:02
СБУ в третий раз допросит соратника Тимошенко далее »
11:24:55
Дипломаты России и Молдавии обсудили экономику и встречи наблюдателей по Приднестровью далее »
21.09.2010
17:30:18
Комендантский час введен в районе Таджикистана, где были убиты 25 военных далее »
16:00:20
ОДКБ не планирует направлять миротворцев в Таджикистан далее »
14:11:06
Лукашенко, «забывший» про день рождения Медведева, поздравил Лужкова далее »
13:45:56
Фракции Тимошенко в Верховной Раде запретили именоваться «БЮТ-Батькивщиной» далее »
13:16:03
Россия и Армения все более эффективно координируют свои шаги на международной арене - Медведев далее »
12:52:21
КС Молдавии подтвердил необходимость роспуска парламента и досрочных выборов далее »
10:42:23
Затулин поздравил президента Южной Осетии с 20-летием республики далее »
10:37:20
Янукович в ответ на нападки из США рассекретит документы по «голодомору» далее »
20.09.2010
17:51:46
Янукович хочет показать местные выборы наблюдателям ПАСЕ далее »
17:36:57
Янукович обещает ПАСЕ обеспечить свободу СМИ далее »
16:52:35
СБУ избавится от львовского музея, директор которого разглашал гостайну далее »
16:03:35
Янукович предложит Тимошенко встретиться далее »
15:42:35
Следователь, «доказавшая» отравление Ющенко, может сама оказаться под следствием далее »
14:20:57
Представители Науру присутствуют на параде честь 20-летия Южной Осетии далее »
13:33:46
СБУ вновь допросила Турчинова далее »
11:06:37
Более 40 военных погибли при нападении неизвестных в Таджикистане далее »
18.09.2010
11:30:51
Медведев и Янукович встретились в рамах автопробега Петербург - Киев далее »
17.09.2010
17:52:53
Тимошенко пока не харкает кровью, но утверждает, что СБУ уже ищет Турчинова далее »
17:24:36
Москва и Сухум подписали соглашение о пунктах пропуска на границе далее »
15:01:21
Янукович распорядился усиленно охранять Тимошенко в случае необходимости далее »
14:22:05
Газ для Украины в следующем году будет стоить $250 за тысячу кубометров далее »
11:54:55
Сердюкову нужно меньше пяти дней, чтобы отразить нападение Грузии на Абхазию и Южную Осетию далее »
11:31:55
Неизвестный пообещал Тимошенко по телефону арест Турчинова далее »
16.09.2010
17:52:38
Медведев и Янукович обсудят экономику и предстоящий форум в Геленджике далее »
17:22:59
Глава МИД Украины вновь критикует «Южный поток» далее »
15:08:45
Задержан второй гражданин РФ, бежавший из СИЗО в Душанбе с другими заключенными далее »
14:34:13
Мэру Николаева запрещено выступать на русском из-за ухудшения здоровья пенсионера Ильченко далее »
13:57:15
Москва не откажется от «Южного потока», несмотря на позицию Киева далее »
13:38:08
Минск зовет на президентские выборы наблюдателей ОБСЕ и СНГ далее »
11:56:40
Споры вокруг Черноморского флота надо решать на основе договора 1997 года, считают в Москве далее »
11:23:37
Бишкек хочет от Москвы больше денег за аренду военных объектов далее »
15.09.2010
18:11:31
Дипломаты России и Приднестровья обсудили перспективы переговоров с Молдавией далее »
17:31:01
Кучма заявляет, что за исчезновением Гонгадзе стояли зарубежные спецслужбы далее »
16:39:27
Главы администраций президентов России и Украины готовят встречу лидеров далее »
16:18:04
Поезда вновь пойдут через Приднестровье 1 октября далее »
16:00:04
СБУ настаивает на праве осматривать свои помещения в рамках уголовного дела далее »
15:06:46
СБУ надеется, что Россия быстро выдаст бывшего бухгалтера «Нафтогаза» далее »
12:13:25
Медведев и Янукович встретятся 17 сентября на автопробеге Петербург - Москва - Киев далее »
12:01:00
Львовский облсовет грозит беспорядками, если Украина реабилитирует русский язык далее »
11:22:22
Медведев не дождался поздравления от Лукашенко далее »
14.09.2010
17:18:56
Валерий Пасат зовет Молдавию в Таможенный союз далее »
16:41:31
Казахов и украинцев объединяет менталитет, юбилей Шевченко будет общим праздником – Назарбаев далее »
14:07:10
Генпрокуратура Украины подтверждает, что журналиста Гонгадзе заказал экс-глава МВД далее »
13:02:28
Бывший бухгалтер «Нафтогаза Украины» задержана в Волгограде далее »
11:43:54
Выборы президента Белоруссии назначены на 19 декабря далее »
11:23:30
Убийство журналиста Гонгадзе заказал экс-глава МВД Украины далее »
13.09.2010
17:23:26
Боевой опыт грузинских военных в Афганистане важен, так как территории Грузии оккупированы - Саакашвили далее »
17:12:41
Саакашвили мечтает превзойти интеллектом страну, которая «создает проблемы» далее »
16:21:06
Необандеровцы призывают к беспорядкам, чтобы помешать реабилитации русского языка далее »
15:52:08
Янукович хочет план перехода к безвизовому режиму с Евросоюзом к ноябрю далее »
15:37:34
Европа и Украина понимают, что им без России никуда далее »
14:45:26
Памятник жертвам «голодоморов» вновь разрушен в Полтавской области далее »
14:15:53
Рассмотрение иска Грузии против России продолжится в суде ООН в Гааге далее »
11:40:50
Подконтрольный Дерипаске Запорожский алюминиевый комбинат могут национализировать далее »
11:24:31
Глава МВД Киргизии переведен на должность генпрокурора республики далее »
10.09.2010
16:00:30
Военный бюджет Украины в 2011 году вырастет на треть далее »
15:11:15
Губернатор Винницкой области встретился на очной ставке с убийцей Гонгадзе далее »
13:39:34
Пятый канал украинского ТВ обманывал таможню, вывозя пшеницу на грузинском теплоходе далее »
13:04:56
Назначенные при Ющенко три судьи КС Украины уходят в отставку далее »
12:37:43
Коалиция ушла из Рады, Партия регионов наладит работу на следующей неделе далее »
12:01:22
Депутаты Тимошенко блокировали Раду далее »
11:28:59
В Москве убит бывший замглавы МВД Аджарии, предавший лидера республики в 2004 году далее »
09.09.2010
17:00:42
К Януковичу с вопросом далее »
16:36:34
Президент Приднестровья и премьер Молдавии обсудили текущую ситуацию далее »
15:45:28
Минск позовет криминалистов из ОБСЕ почитать дело о смерти журналиста далее »
15:17:57
Уголовное дело заведено против сотрудника СБУ, занимающегося фальсификацией истории далее »
14:34:54
Бывшая власть «бегает и кричит», чтобы скрыть воровство из бюджета – Янукович далее »
13:56:03
Депутаты Тимошенко ушли с заседания Рады; вечером подумают, что делать дальше далее »
12:46:53
Необандеровец от истории задержан в Киеве далее »
08.09.2010
16:58:41
Русский язык стал региональным в Запорожской области далее »
16:31:37
Азаров против слияния «Нафтогаза» с «Газпромом», но за совместное предприятие далее »
13:34:14
Русский язык на Украине хотят сделать свободным, а украинский – оставить государственным далее »
12:12:46
«БЮТ-Батькивщина» пытается сорвать работу Верховной Рады далее »
11:48:35
Фракция БЮТ в Раде потеряла трех депутатов и переименована в «БЮТ-Батькивщину» далее »
11:40:55
Соратник Тимошенко явился на допрос в СБУ и готов к тому, что будет задержан далее »
11:21:16
Перестрелка с беглыми заключенными произошла в Таджикистане, российские военные в операции не участвуют далее »
07.09.2010
17:55:11
Ветеранская организация АРУАА требует выдачи грузинских военных преступников далее »
06.09.2010
15:56:52
Депутаты Тимошенко угрожают блокировать работу Верховной Рады далее »
14:33:35
«Нафтогаз Украины» берет у российского банка $400 млн до 2013 года далее »
14:00:23
Коммунисты Молдавии зовут к диалогу инициаторов провалившегося референдума далее »
13:33:09
Следователи считают взрыв на дискотеке в Душанбе хулиганством, а не терактом далее »
11:55:13
Задержаны подозреваемые в атаке на посольство России в Минске далее »
11:24:30
Задержан брат опального таджикского генерала, бежавший из СИЗО в Душанбе далее »
11:12:25
Взрыв на дискотеке в Душанбе: семеро ранены, двое задержаны далее »
11:09:42
Молдавия не пошла на референдум, чтобы не ходить на выборы президента далее »
03.09.2010
16:51:42
Борьба за кресла в местных и региональных советах Украины начнется 11 сентября далее »
14:58:23
Один милиционер погиб, 25 ранены в результате взрыва в Худжанде далее »
14:29:38
Медведев призвал Баку и Ереван продолжать решать проблему Нагорного Карабаха далее »
13:37:39
Россия и Азербайджан подписали договор о государственной границе далее »
13:11:28
Лавров не слышал слов Лукашенко об инциденте у посольства РФ, но увидел в них кощунство далее »
12:55:24
Медведев призывает к новым идеям и проектам в экономическом сотрудничестве с Баку далее »
11:42:11
Силовики подозревают, что к взрыву в Худжанде причастны ИДУ и «Аль-Каида» далее »
11:06:21
Комиссия по расследованию взрыва в Худжанде создана в Таджикистане далее »
10:53:23
При взрыве у здания РОБОП в таджикском Худжанде ранены не менее 30 человек далее »
02.09.2010
15:57:46
Правительство Украины нашло нарушения в политреформе 2004 года далее »
14:14:28
Послу Украины пообещали «Сапсан» до Киева далее »
13:57:44
Объявленный в розыск министр Тимошенко хочет долечиться и вернуться на Украину далее »
11:48:13
Рахмон сменил руководство ГКНБ Таджикистана далее »
01.09.2010
16:04:16
Инцидент у посольства РФ был нужен «подонкам и негодяям» из России, не исключает Лукашенко далее »
15:47:19
Любой россиянин в Грузии может стать жертвой провокаций и попасть за решетку – МИД России далее »
15:13:28
Голодомор как геноцид украинцев выдумали зарубежные ученые - Табачник далее »
14:35:34
Затулин поздравил лидера Приднестровья с годовщиной независимости далее »
31.08.2010
14:17:34
Янукович озаботился ценами на продукты, Украина может вести пошлину на экспорт гречки далее »
12:57:53
МИД России видит в атаке на посольство стремление посеять напряженность между Москвой и Минском далее »
12:41:36
МИД Белоруссии назвал атаку на посольство России в Минске хулиганской выходкой далее »
30.08.2010
17:06:48
Дипломаты России и Азербайджана готовят визит Медведева в Баку далее »
14:55:04
Изменения в закон о местных выборах одобрены Верховной Радой Украины далее »
27.08.2010
14:09:48
Москва готова развивать сотрудничество с Молдавией в интересах стабильности в регионе - Медведев далее »
13:18:52
Гимпу наградил инициатора похода на Гагаузию, устроившегося на госслужбу в Румынии далее »
12:58:44
Гимпу вручил террористу Илашку орден Республики далее »
26.08.2010
14:25:22
Медведев и Янукович встретятся в сентябре на автопробеге далее »
11:29:40
Киев хочет от Москвы новую формулу цены на газ в обмен на СП с «Газпромом» далее »
25.08.2010
16:53:01
Горсовет Киева хочет ликвидировать районные советы столицы Украины далее »
13:18:19
Замминистра обороны Тимошенко, продавший судомеханический завод депутату от БЮТ, арестован судом далее »
12:56:32
Участники акции «За Ригу без Дудаева» задержаны латвийской полицией далее »
12:13:27
Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией далее »
24.08.2010
16:42:04
Задержан замминистра обороны Тимошенко, продавший депутату БЮТ судомеханический завод с причалами далее »
14:49:00
Путин рад, что Украина встречает праздник в обстановке стабильности далее »
14:24:59
Медведев ждет отдачи от сложения потенциалов России и Украины в науке и промышленности далее »
12:43:33
Гимпу наградил погибшего в ДТП брата и «борцов с коммунистическим режимом» далее »
12:20:04
Нормализация отношений с Россией способствует евроинтеграции Украины - Янукович далее »
23.08.2010
17:40:19
Россия поможет Таджикистану в поимке заключенных, бежавших из СИЗО в Душанбе далее »
16:03:26
Шевченко был культовой фигурой в Российской империи, человеком номер один - Янукович далее »
15:22:53
Янукович хочет провести местные выборы по новому закону далее »
12:28:25
Около 30 заключенных, в том числе пятеро россиян, бежали из СИЗО в Душанбе далее »
20.08.2010
14:48:01
Москва и Ереван хотят решить проблему Карабаха на основе принципов территориальной целостности и права на самоопределение далее »
14:12:25
МВД Украины ждет документов, чтобы начать ловить беглого министра Тимошенко далее »
12:44:45
Россия обеспечит безопасность Армении и оснастит современным вооружением армию республики далее »
12:15:02
Медведев надеется, что его госвизит в Армению внесет вклад «в копилку добрых отношений» двух стран далее »
19.08.2010
16:09:21
Москва считает закрытым вопрос о так называемой оккупации стран Прибалтики далее »
11:09:05
Президент Таджикистана заявляет, что в отношениях с Россией нет нерешенных вопросов далее »
18.08.2010
17:23:48
Янукович на ярмарке понял, что тему цензуры используют в политической борьбе далее »
15:58:28
Янукович обещает сделать все, чтобы не допустить незначительного подорожания хлеба далее »
15:49:38
Украина не будет вступать в Таможенный союз, но «никогда не говори никогда» - посол в Минске далее »
14:46:31
Обещания Лукашенко признать Абхазию и Южную Осетию грозили опубликовать по указанию Медведева далее »
13:40:14
Министр правительства Тимошенко бежал от уголовного дела в Германию далее »
13:24:58
Лукашенко приехал с частным визитом в Армению перед саммитом ОДКБ далее »
12:38:30
Российская военная база останется в Армении до 2044 года – МИД республики далее »
12:22:20
Отношения России и Армении являются образцовыми для постсоветского пространства, заявляют в Ереване далее »
11:29:14
Медведев и Рахмон обсудят ситуацию в Киргизии и двусторонние отношения далее »
17.08.2010
14:21:56
Януковича ждут в Грузии до конца года далее »
11:22:15
Медведев посетит Армению и примет участие в неформальном саммите ОДКБ далее »
16.08.2010
17:14:26
Посольство Приднестровья будет построено в Южной Осетии далее »
16:57:14
Около 60 политических партий готовы бороться за места в парламенте Киргизии далее »
14:52:22
Об осуществлении трудовой деятельности неграждан Латвии и Эстонии на территории Российской Федерации далее »
13:53:10
Проблемы региональной безопасности будут обсуждаться на саммите ОДКБ в Ереване далее »
12:33:37
Медведев ждет в Сочи президентов Афганистана, Пакистана и Таджикистана далее »
12:14:34
Непорядочность и непоследовательность Лукашенко стали нормой, сожалеют в Кремле далее »
13.08.2010
16:04:24
Россия выделит Киргизии еще $10 млн далее »
15:13:01
Акаев считает, что Москва проигнорирует указ о лишении его неприкосновенности далее »
14:40:35
Курс России в отношении Южной Осетии выстрадан и неизменен, заявляет Медведев далее »
13:19:27
Экс-президент Киргизии Акаев лишен неприкосновенности за стрельбу по демонстрантам и передачу земель Казахстану и Китаю далее »
11:26:33
Представители России примут участие в полицейской миссии ОБСЕ в Киргизии, заявляют в Бишкеке далее »
11:14:46
Ввоз молдавского вина в Россию не запрещен - Роспотребнадзор далее »
12.08.2010
16:42:24
Лукашенко предлагает России дополнительную помощь в тушении пожаров далее »
15:02:30
Медведев проведет в Сочи переговоры с Кокойты далее »
14:27:03
Соотечественники в Киргизии требуют найти и наказать погромщиков православного кладбища далее »
12:34:08
Русские и латыши в целом согласны, что Латвия идет в тупик далее »
11.08.2010
16:34:15
Абхазия и Южная Осетия находятся под защитой российских средств ПВО далее »
15:45:52
Кишинев называет ошибочной позицию Москвы, раскритиковавшей награждение карателей далее »
14:12:53
США не будут создавать новых военных баз в Центральной Азии - дипломат далее »
14:01:28
Медведев поблагодарил Януковича за тушение пожаров и предложил помочь тушить их на Украине далее »
12:16:42
Монумент Независимости на Майдане могут снести далее »
12:02:42
Переименованием милиции озаботились на Украине, слово «полиция» не имеет шансов далее »
10.08.2010
17:03:03
Задержан Игорь Чудинов, бывший при Бакиеве премьером Киргизии далее »
16:34:07
Украина обещает, что вернет $2 млрд российскому банку до конца года далее »
12:59:57
США построят учебный центр для национальной гвардии Таджикистана далее »
12:52:41
США построят тренировочный центр для киргизских военных далее »
09.08.2010
18:13:16
Янукович поручил Тигипко удержать цены на хлеб далее »
17:29:56
Цены на школьные товары на Украине будут сбивать ярмарками далее »
16:43:11
Задержаны молодые люди, планировавшие взрывать маршрутки в Киеве далее »
13:42:59
Жителям Украины будут повышать цену на газ каждые полгода, в следующий раз – в апреле далее »
06.08.2010
17:19:18
«Нафтогаз» заплатил «Газпрому» за июль далее »
14:17:21
Путин требует улучшить работу таможни на границах с Абхазией и Южной Осетией далее »
13:44:15
Восстановление Южной Осетии будет завершено осенью - Шувалов далее »
05.08.2010
17:37:01
Политик Урмат Барыктабасов задержан в Киргизии далее »
16:55:19
Ответственность за состояние отношений России и Грузии лежит на Саакашвили - Медведев далее »
16:13:48
Митинги в Бишкеке и пригороде разогнаны, есть раненые далее »
15:47:08
Казахстан направил в Россию вертолеты для борьбы с пожарами далее »
15:25:46
Милиция под Бишкеком стучит дубинками по щитам, митингующие кричат и свистят далее »
14:21:24
Награждение карателей в Молдавии подрывает усилия по урегулированию на Днестре – МИД России далее »
13:07:16
В Южной Осетии ждут президентов Никарагуа и Венесуэлы, а также Диего Марадону далее »
12:08:57
Тушить пожары в России помогают Украина, Армения и Азербайджан, ожидается помощь из Белоруссии далее »
11:41:09
Сторонники экс-кандидата в президенты Киргизии митингуют в Бишкеке, власти опасаются переворота далее »
11:27:41
Янукович прерывает отпуск и созывает СНБО в связи с опасностью пожаров далее »
11:03:57
Медведев поблагодарил президента Армении, предложившего помощь в борьбе с пожарами далее »
10:57:21
Медведев поблагодарил Назарбаева за предложение о помощи по линии МЧС далее »
04.08.2010
18:05:24
Украина приступает к реализации пяти национальных проектов далее »
15:17:54
«Нафтогаз» готовит для «Газпрома» $780 млн далее »
14:39:02
Путин поблагодарил российских и украинских летчиков, борющихся с пожарами в Воронежской области далее »
13:44:34
Белоруссия предложила России помощь в тушении пожаров и восстановлении сгоревшего жилья далее »
13:33:45
Тбилиси пора строить нормальные отношения с Сухумом и Цхинвалом, заявляют в Москве далее »
13:13:09
Согласованы ряд российско-украинских инвестиционных проектов далее »
13:02:46
Украина готова принять пострадавших от лесных пожаров из России далее »
12:38:20
Азербайджан готов направить в Россию новые силы и технику для борьбы с пожарами далее »
12:20:37
Круг признавших Абхазию и Южную Осетию стран будет расширяться, надеются в Москве далее »
11:59:35
Лукашенко мечтает написать с Обамой новую страницу отношений Белоруссии и США далее »
03.08.2010
18:00:22
Янукович обвинил «Меджлис» в политизации вопросов развития Крыма далее »
17:10:50
Украинское судно арестовано в Грузии за посещение Абхазии далее »
16:26:37
Россия привлечет к борьбе с пожарами самолеты Украины и вертолеты Азербайджана далее »
15:55:13
Янукович хочет модернизировать Крым за счет и России, и Европы далее »
15:26:31
Литвину устроили очную ставку с фигурантом дела об убийстве Гонгадзе далее »
13:51:20
Воронину не разрешили вновь баллотироваться на пост президента Молдавии далее »
11:53:08
Пожарных из украинского Луганска ждут в Воронежской области далее »
11:29:34
Южная Осетия окажет помощь пострадавшим от лесных пожаров в России далее »
11:12:10
Медведев напомнил, что Лукашенко обещал признать Абхазию и Южную Осетию далее »
28.07.2010
10:53:20
В центре внимания – вопросы русского языка и православия на Украине далее »
23.07.2010
12:43:57
Роза Отунбаева назначила нового министра обороны Киргизии далее »
12:00:43
В Севастополе проходит V Международный теннисный турнир «Большая Бескозырка» далее »
21.07.2010
15:37:26
Предстоит встреча Патриарха Кирилла и Виктора Януковича далее »
12:25:11
Стабильность экономики Украины обеспечат рост ВВП, экономия и помощь МВФ далее »
19.07.2010
14:47:47
Посольство России в Молдавии подверглось атаке "телефонного террориста" далее »
11:28:04
Украина ждёт своего архипастыря далее »
16.07.2010
14:44:18
Валерий Пасат намерен баллотироваться в президенты Молдавии далее »
11:41:10
Тигипко приехал в Грузию за налоговым кодексом далее »
15.07.2010
15:07:40
Закон Латвии «Об электронных СМИ» стал новым свидетельством дискриминации русских – МИД России далее »
14:50:06
Глава МИД Франции не так смело говорит про «оккупацию Грузии», как госсекретарь США далее »
13:45:58
Янукович подписал закон о внеблоковом статусе Украины далее »
14.07.2010
16:55:03
Политическая реформа 2004 года оспорена в Конституционном суде Украины далее »
16:35:30
Тимошенко заявляет, что Янукович не имеет морального права повышать цену на газ для населения далее »
16:15:18
Жители Украины с 1 августа будут платить за газ на 50% больше далее »
15:18:24
Лукашенко запретил гражданам Белоруссии ездить в Абхазию и Южную Осетию - Саакашвили далее »
14:02:04
Гимпу указом о «дне советской оккупации» посягнул на независимость Украины, заявляют в Киеве далее »
12:59:53
Россия вышла из переговоров по вину из-за молдавского министра, отрицающего проблему далее »
12:39:48
Совет Федерации одобрил поправки в закон о соотечественниках далее »
12:09:06
Стал известен новый состав временного правительства Киргизии далее »
11:30:49
Медведев посетит Армению, где в августе пройдет саммит ОДКБ далее »
11:08:06
Янукович просит Обаму о партнерстве далее »
13.07.2010
16:51:24
Тимошенко критикует кадровую политику Януковича далее »
16:39:12
Украину могут позвать на саммит НАТО в Лиссабоне далее »
16:30:02
Украина рассматривает возможность покупки в США техники и снаряжения для ВМС далее »
15:42:24
Музей истории Великой Отечественной войны в Киеве очистят от ОУН-УПА далее »
13:42:03
Медведева ждут в Баку в сентябре - СМИ далее »
13:27:03
Россия может расширить авиабазу Кант по просьбе Киргизии далее »
12:48:47
Медведев обсудил с Отунбаевой гуманитарную помощь Киргизии далее »
12:21:50
Россия модернизирует РЛС в Таджикистане и Киргизии далее »
11:59:12
Лукашенко и Саакашвили обсуждали в Крыму отношения Белоруссии и Грузии далее »
12.07.2010
16:47:21
Киргизия получит от России $10 млн на социальную сферу и стабилизацию далее »
15:42:19
Конституционный суд Украины возглавил Анатолий Головин далее »
15:16:09
Указ Гимпу о «дне советской оккупации» признан неконституционным далее »
14:55:00
ПСПУ проводит массовые акции протеста против учений «Си бриз-2010» далее »
14:18:22
Молдавские военные отправились на Украину, чтобы участвовать в учениях «Си бриз-2010» далее »
12:00:46
Затулин поздравил Януковича с 60-летием далее »
11:45:46
Верховная Рада Украины по инициативе кабмина уволила главу МЧС Шуфрича далее »
09.07.2010
15:20:50
В Киеве задержаны, а затем отпущены лидеры ПСПУ, выступившие против учений «Си бриз» и НАТО далее »
13:49:46
Жизненный опыт Януковича востребован на посту президента Украины - Медведев далее »
12:48:26
Тигипко считает непрозрачной продажу «Лугансктепловоза» и прогнозирует суды по сделке далее »
12:12:41
Коалиция в Верховной Раде пополнилась новыми депутатами БЮТ и НУНС далее »
11:58:08
Тимошенко обвиняет Януковича в отказе от курса на евроинтеграцию далее »
08.07.2010
16:41:40
Патриарх Кирилл отмечает смелость, с какой Янукович взялся за решение сложных проблем далее »
14:31:30
Парламент Украины одобрил демаркацию границы с Россией далее »
13:57:03
Черноморский флот России возглавил вице-адмирал Владимир Королев далее »
12:37:56
Верховная Рада не против расплаты с «Росукрэнерго» бюджетными деньгами далее »
11:51:01
Депутаты БЮТ разблокировали Верховную Раду далее »
07.07.2010
15:58:13
МИД России напоминает госсекретарю США, что в Грузии нет ни одного российского военного далее »
14:24:01
Законопроект о демаркации границы с Россией зарегистрирован в Верховной Раде далее »
13:01:29
БЮТ и НУНС не смогли уволить министра топлива и энергетики Украины далее »
11:49:36
Заглянуть в будущее далее »
11:21:36
Бишкек вновь потребует от Минска выдать Бакиева далее »
06.07.2010
15:24:14
Верховная Рада вернула одиннадцатилетнюю школу далее »
13:22:36
Партия регионов хочет вернуть президенту полномочия, утраченные в 2004 году далее »
12:54:45
БЮТ хотел бы в среду отправить в отставку министра топлива и энергетики далее »
12:22:25
Коммунисты вслед за БЮТ требуют привлечь к ответственности Тигипко далее »
12:09:52
Мэр Севастополя готов отстаивать в суде региональный статус русского языка далее »
05.07.2010
17:47:38
Путин отмечает рост товарооборота с Украиной, который с января достиг $10 млрд далее »
16:47:32
Медведев обещает Отунбаевой поддержку в деле стабилизации в Киргизии далее »
14:44:41
БЮТ хочет уволить еще и Тигипко далее »
12:26:07
Президенты России, Белоруссии и Казахстана поставили задачу создать ЕЭП к 2012 году далее »
12:01:26
Лукашенко о Таможенном союзе: Поживем - увидим далее »
11:43:12
Душанбе и Бишкек подумывают о вступлении в Таможенный союз далее »
11:38:16
Единый Таможенный кодекс России, Белоруссии и Казахстана вступил в силу далее »
02.07.2010
18:24:12
Семиноженко уволили за украинско-польский университет, перевод Хартии языков и комитеты по инновациям и наркотикам далее »
16:38:29
Послом Украины в России стал Владимир Ельченко далее »
15:48:07
Подписано соглашение о цене транзита газа через Белоруссию в 2010 году далее »
15:18:59
Вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам отправлен в отставку далее »
01.07.2010
13:23:32
Главе МВД Украины поручено выучить украинский для инсценировок у Януковича далее »
30.06.2010
16:15:23
Указом о «дне советской оккупации» Гимпу пытался оправдать несостоятельность своей политики, заявляют в Госдуме далее »
14:25:45
«Газпром» согласился на ставку $1,88 за транзит через Белоруссию, заявляют в Минске далее »
14:09:01
Минск настаивает на своих условиях вхождения в Таможенный союз далее »
11:31:38
Правительство Молдавии не может обеспечить поставки вина в Россию - Роспотребнадзор далее »
29.06.2010
17:46:50
Россия может потерять Белоруссию, предупреждает Лукашенко далее »
14:41:37
СБУ и генпрокуратура отчитаются перед Радой по требованию БЮТ далее »
13:32:46
На Украине нет единой позиции по вопросу о румынских паспортах далее »
13:10:06
Еще один депутат Тимошенко перешел в коалицию далее »
25.06.2010
14:43:37
«Газпром» настаивает, что ничего Белоруссии не должен далее »
14:32:14
Лукашенко обещает перерыть транзит, если «Газпром» не заплатит еще $32 млн далее »
13:52:51
Указ и.о.президента Молдавии о «дне советской оккупации» направлен против российско-молдавского партнерства – МИД РФ далее »
13:15:40
Силовики Киргизии поймали в горах племянника Бакиева далее »
12:46:18
Власти Грузии под прикрытием полиции снесли памятник Сталину в Гори далее »
24.06.2010
17:05:52
Газпром заплатил за транзит $228 млн, подтверждают в Минске далее »
16:19:24
Лукашенко назвал беспочвенным газовый спор с Россией далее »
13:35:43
Минск дал «Газпрому» два часа на подтверждение оплаты долга за транзит далее »
12:47:17
«Газпром» заплатил за транзит через Белоруссию $228 млн вместо $260 млн, требуемых Минском далее »
12:24:01
Вопрос с поставками газа Белоруссии и транзитом в Европу не урегулирован - Газпром далее »
12:07:38
«Газпром» подтвердил оплату газового долга Белоруссии и возобновил поставки далее »
23.06.2010
18:06:06
Киргизские женщины похитили пятерых узбечек, работавших в избиркомах в Оше далее »
16:54:43
Судьба конфликта на юге Киргизии зависит от киргизов и узбеков, а не от временного правительства - Бакиев далее »
16:44:20
Бакиев из Минска отчитался об использовании российского кредита далее »
14:45:31
Правовых оснований для выдачи Бакиева Киргизии нет, заявляют в Минске далее »
12:23:25
Минск оплатил майские поставки газа, но должен за предыдущие четыре месяца $192 млн - Газпром далее »
11:29:19
Поставки газа в Белоруссию сокращены на 60%, Минск пока не перекрыл транзит в Европу - Газпром далее »
22.06.2010
17:31:35
«Газпром» рассматривает вариант увеличения поставок газа в Европу через Украину далее »
16:20:19
Медведев дал указания в связи с перекрытием транзита газа через Белоруссию далее »
14:49:24
Лукашенко перекрыл транзит российского газа в Европу далее »
14:04:18
Главы МИД России и Белоруссии не заметили газового конфликта далее »
13:46:30
В «Газпроме» утверждают, что газа европейским потребителям хватит, но опасаются за имидж компании далее »
12:16:03
Поставки газа Белоруссии сокращены на 30% - Миллер далее »
21.06.2010
17:35:25
Путин решил пока не направлять газ в обход Белоруссии далее »
16:48:59
Чем раньше Минск заплатит за газ, тем меньше будет сокращение поставок - Газпром далее »
15:28:57
Комендатура не подтверждает гибель 20 человек при зачистке в узбекском пригороде Оша далее »
13:15:09
В Белоруссии принимают меры в связи с ограничением подачи газа из России далее »
12:06:43
Россия ограничивает поставки газа в Белоруссию и готова продолжать переговоры далее »
11:42:42
Азаров отверг предложение Путина об объединении «Газпрома» и «Нафтогаза» далее »
18.06.2010
17:07:33
Россия и «Газпром» много потеряют, повышая цену на газ для Белоруссии - Лукашенко далее »
16:26:54
Экс-спикер парламента Крыма стал экс-губернатором Херсонской области далее »
16:13:21
Внешнюю разведку Украины возглавил депутат и генерал-майор Григорий Ильяшов далее »
15:23:36
Власти Киргизии не подтверждают слухи о межэтнических столкновениях в Караколе далее »
14:50:32
Срок погашения долга Белоруссии за российский газ истечет в понедельник далее »
13:21:42
Режим Бакиева пал, потому что «заигрался», обманывая граждан и партнеров - Медведев далее »
12:50:48
База США в Киргизии не должна существовать вечно, заявляет Медведев далее »
17.06.2010
17:56:26
Бишкек увязывает выдачу Максима Бакиева с судьбой центра транзитных перевозок США далее »
17:32:53
Руководству России надо смотреть кино про войну, а не требовать деньги за газ - Лукашенко далее »
14:17:36
Секретарь совбеза Киргизии обсуждал в Москве спецоперацию на юге республики далее »
13:16:36
Референдум в Киргизии могут отменить в случае введения ЧП на всей территории республики далее »
12:38:33
Украина и Россия: проблемы сближения далее »
16.06.2010
17:29:24
Администрация Януковича не планирует менять состав парламентской коалиции далее »
17:16:59
Украина получила из России $4 млрд, в том числе $2 млрд на Хмельницкую АЭС далее »
17:06:11
Местные выборы на Украине пройдут 31 октября далее »
16:41:54
Необандеровцы не смогли отправить в отставку главу МВД Украины далее »
15:52:38
Власти Киргизии обещают найти организаторов беспорядков и призывают к бдительности далее »
15:41:07
Киргизия столкнулась с новой разновидностью терроризма – временное правительство далее »
14:10:59
Тимошенко и Партия регионов разошлись в оценках продажи «Лугансктепловоза» российскому инвестору далее »
13:01:43
Киргизия скорбит по жертвам беспорядков далее »
12:40:08
И.о. президента Молдавии не хочет распускать парламент до референдума далее »
10:46:39
Москва дала Лукашенко пять дней, чтобы расплатиться за газ далее »
15.06.2010
16:26:06
Партия регионов не нуждается в услугах партии Ющенко далее »
15:30:38
Каримов держит слово не вводить армию в Киргизию, иначе была бы война - Отунбаева далее »
15:10:18
Число жертв столкновений на юге Киргизии превышает данные Минздрава - Отунбаева далее »
13:43:49
Вторая покупка «Лугансктепловоза» российской компанией вновь может быть обжалована далее »
13:10:56
Партия Ющенко предлагает Януковичу себя вместо коммунистов далее »
11.06.2010
16:44:03
Число жертв беспорядков в Оше выросло до 26 человек, более 450 пострадали далее »
16:13:04
Лидеры ШОС против вмешательства во внутренние дела, но готовы помочь Киргизии далее »
15:59:41
Герман гадает, почему не оценили сказку ее бабушки об Иисусе из Галичины далее »
13:35:42
Власти Киева частично удовлетворят просьбу Патриарха о переименовании улицы Мазепы далее »
11:30:46
Беспорядки в Оше могли быть приурочены к саммиту ШОС, считает Отунбаева далее »
11:11:39
Толчком к беспорядкам в Оше послужили бытовые конфликты - Отунбаева далее »
10:52:32
Новые беспорядки на юге Киргизии: 14 погибших, около 150 пострадавших далее »
10.06.2010
16:36:56
Российские $2 млрд пойдут не на Хмельницкую АЭС, а на покрытие дефицита бюджета - СМИ далее »
15:31:23
Саммит ШОС в Ташкенте будет интересным, считает Медведев далее »
14:58:29
Министр Грищенко хранит молчание по поводу кандидатуры посла Украины в России далее »
14:38:28
Обама просит Януковича помочь в подготовке нового саммита по ядерной безопасности далее »
13:50:07
Тбилиси благодарит Януковича за непризнание Абхазии и Южной Осетии далее »
13:02:04
Лидеры государств-членов ШОС соберутся в Ташкенте далее »
12:30:44
Грузия не боится сближения России и Украины - МИД далее »
09.06.2010
16:37:51
Путин не хочет нового вооруженного конфликта между Россией и Грузией далее »
15:30:55
В БЮТ заявляют, что налоговая милиция взяла штурмом приемную их депутата далее »
13:25:19
Минск готов подписать Таможенный кодекс «без изъятий» далее »
13:05:51
Соглашение о строительстве двух энергоблоков Хмельницкой АЭС подписано в Киеве далее »
12:15:42
Русский язык может стать региональным даже на Западной Украине - Колесниченко далее »
11:06:20
Украина получила из России $2 млрд, возможно, для Хмельницкой АЭС далее »
10:44:53
США продлили санкции против руководства Белоруссии далее »
08.06.2010
17:01:27
Мэр Киева ждет в гости мэра Москвы далее »
16:48:29
Украинский «Пятый канал» и TVi остались без частот далее »
14:28:11
Россия и Украина подпишут соглашение о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС далее »
13:18:22
Москва не собирается оказывать давление на Ереван или Баку по вопросу Карабаха - Путин далее »
07.06.2010
15:27:14
Затулин приветствует отказ Украины от вступления в НАТО на законодательном уровне далее »
04.06.2010
16:01:42
«Нафтогаз» заплатил «Газпрому» за май далее »
14:54:50
Поправки правительства РФ в закон о соотечественниках прошли первое чтение в Госдуме далее »
14:28:41
Янукович поддержал Саакашвили в вопросе Абхазии и Южной Осетии далее »
14:07:24
Янукович сделал Лужкова желанным гостем на Украине далее »
13:58:03
Белоруссия не отказывается от присоединения к Таможенному союзу далее »
13:04:16
СБУ перенацелена с российских шпионов на американских - СМИ далее »
12:23:25
Назарбаев не захотел принять статус лидера нации далее »
03.06.2010
18:31:10
Власть сильна оппозицией, права последней будут расширены - Янукович далее »
18:21:49
Янукович называет основными проблемами Украины теневую экономику и коррупцию далее »
18:06:32
Янукович обещает народу Украины новую государственную программу приватизации далее »
16:15:30
Тимошенко пожаловалась представителям ПАСЕ на угрозы суверенитету Украины далее »
14:40:35
Осенью в Молдавии пройдут конституционный референдум и выборы в парламент далее »
14:05:38
Россия планирует начать торговлю валютами СНГ в прямой котировке с российским рублем - Кудрин далее »
13:41:23
Молния попала в Верховную Раду, несколько секунд депутаты провели без света далее »
12:26:00
Польского религиозного деятеля будут судить в Минске за порнографию далее »
02.06.2010
17:47:16
Грузинский телеканал «Имеди» покупают украинские пиарщики далее »
17:01:20
Премьер Эстонии попал в больницу с саммита глав государств Балтийского моря далее »
16:43:57
Резолюция сейма Литвы подталкивает Саакашвили к новым авантюрам - Зубков далее »
15:32:35
Спецслужбы Молдавии пытаются вербовать активистов Лиги русской молодежи далее »
12:15:41
Очередной депутат Тимошенко ушел в коалицию далее »
01.06.2010
18:21:01
В Госдуме обсудили проблемы соотечественников за рубежом далее »
14:51:21
Коммунисты Украины не оказались от идеи референдума о статусе русского языка далее »
14:22:02
Россия удержала второе место в списке внешнеполитических приоритетов Януковича далее »
13:47:57
В Партии регионов не послушали Литвина, предложив закон о реабилитации русского языка далее »
11:58:30
Коалиция в Верховной Раде растет за счет фракции БЮТ далее »
11:18:27
Абхазские таможенники обстреляны на границе с Грузией: один человек убит, двое ранены далее »
31.05.2010
17:19:11
ЕСПЧ в деле Кононова проигнорировал Конвенцию о защите прав человека – Минюст России далее »
16:31:49
Литвин предлагает повременить с прекращением гонений на русский язык далее »
15:01:48
Борис Грызлов: Я отрицательно отношусь к решению Азербайджана далее »
14:49:17
Ставленник Саакашвили лидирует в борьбе за пост мэра Тбилиси далее »
13:33:21
Число членов коалиции в Верховной Раде может увеличиться далее »
11:25:47
ЦИК Грузии утверждает, что партия Саакашвили побеждает на местных выборах далее »
28.05.2010
17:37:17
Миллер и Бойко решили поэтапно объединять Газпром с Нафтогазом далее »
16:10:25
Черноморский флот РФ не угрожает Украине - Кучма далее »
15:41:48
Демарш официального Баку показывает его неготовность признавать политические права карабахцев - эксперт далее »
14:45:02
Премьер Белоруссии не поедет на встречу по Таможенному союзу в Петербург далее »
14:23:17
Глава МИД Украины считает, что ОДКБ – далеко, а Афганистан – важно далее »
13:17:14
Школьники Украины узнают, что от голода 1930-х годов больше всех пострадала Саратовская область далее »
11:29:09
Янукович обещает русскому языку достойное место в общественной жизни Украины далее »
10:54:21
Янукович требует повысить зарплаты жителям Западной Украины далее »
27.05.2010
18:38:41
Минск готов обменять контроль над «Белтрансгазом» на дешевый газ из России далее »
16:42:07
Украина не может вступить в НАТО и не может обойтись без НАТО - Янукович далее »
15:57:56
Янукович хочет устроить Украине Олимпиаду далее »
15:28:03
Бишкек в деле поимки Бакиева надеется на Интерпол далее »
14:24:50
Декрет об отрешении от должности экс-президента Акаева подготовлен в Киргизии далее »
13:10:44
Украина пока снимает с повестки дня вопрос о членстве в НАТО далее »
10:06:26
Затулин считает ошибкой Баку запрет на въезд для пяти депутатов Госдумы далее »
26.05.2010
17:14:12
O Международной конференции «Ситуация на Кавказе и перспективы региональной безопасности» в Ереване далее »
16:59:27
Баку запретил въезд в страну пятерым депутатам Госдумы из-за выборов в Карабахе далее »
16:11:19
Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение по КСОР ОДКБ далее »
14:22:44
Латвия не собирается воевать с Россией далее »
14:10:38
МИД Латвии не заметил реакции Москвы на решение ЕСПЧ по делу Кононова далее »
12:45:56
В мире мало наций, которые боролись за свободу так, как грузины - Саакашвили далее »
10:22:52
Во Львове отменили Великую Отечественную войну далее »
25.05.2010
13:05:10
"Регионалы" намерены форсировать принятие закона о русском языке далее »
24.05.2010
12:23:14
Статус Нагорного Карабаха должен определяться на переговорах, а не на выборах – МИД России далее »
11:55:22
Грузинской авиакомпании разрешили несколько рейсов из Тбилиси в Москву далее »
21.05.2010
15:05:09
Таможенный союз становится геополитической реальностью - Путин далее »
14:46:38
Госдума считает решение ЕСПЧ по делу Кононова попыткой пересмотра итогов Нюрнберга далее »
12:59:14
В Минске получили документы на Бакаева и решают, выдавать ли его Киргизии далее »
12:02:03
В Ереване отрицают наличие новой «дорожный карты» по урегулированию с Турцией далее »
11:24:12
Дипломаты России и Киргизии обсудили референдум по конституции и полномочиям Отунбаевой далее »
20.05.2010
16:31:09
Политический кризис в Молдавии мешает диалогу с Приднестровьем, заявляют в Москве далее »
12:26:52
Общественная палата предлагает Госдуме отложить рассмотрение проектов поправок в закон о соотечественниках далее »
11:16:03
Киргизия сможет избрать президента осенью 2011 года далее »
19.05.2010
17:59:27
Чрезвычайное положение вводится в Джалал-Абаде и Сузакском районе – декрет властей Киргизии далее »
17:17:01
Пятилетняя девочка ранена из огнестрельного оружия в Джалал-Абаде далее »
17:01:50
Аксакалы убедили киргизов и узбеков прекратить противостояние в Джалал-Абаде, заявляют в МВД Киргизии далее »
15:09:34
Растет число пострадавших в Джалал-Абаде, узбеков на микроавтобусах подвозят в город далее »
14:28:30
Антифашисты Ялты считают кощунством решение ЕСПЧ по делу партизана Кононова далее »
14:15:41
Перестрелка между спецназом и митингующими идет в Джалал-Абаде, возможен штурм обладминистрации далее »
14:03:24
Отунбаева может возглавить Киргизию в качестве «президента переходного периода» далее »
13:41:06
Власти Киргизии пытаются не допустить узбекских погромов в Джалал-Абаде далее »
18.05.2010
18:18:37
Процесс объединения «Газпрома» и «Нафтогаза» может происходить поэтапно далее »
12:54:08
Лидеры России и Украины подписали ряд совместных документов далее »
17.05.2010
17:20:25
ЕСПЧ в деле Кононова согласился с теми, кто стремится обелить нацистов и их пособников – МИД России далее »
16:38:28
Президент Украины прогнозирует, что товарооборот с Россией превысит $35 млрд далее »
16:25:07
Медведев доволен сотрудничеством с новым руководством Украины далее »
15:20:24
Медведев и Янукович возложили венки к Вечному огню и почтили память жертв массового голода далее »
14.05.2010
16:30:18
Ситуация в Джалал-Абаде контролируется временным правительством далее »
16:16:20
Украина отказывается от создания российско-украинского учебника истории далее »
12:27:50
Сторонники временного правительства контролируют здание обладминистрации в Оше далее »
12:09:40
Спецназ задержал лидера коммунистов Киргизии, когда тот готовился к прямому эфиру на ТВ далее »
11:45:22
Около 30 человек ранены в столкновении сторонников и противников Бакиева в Джалал-Абаде далее »
10:50:53
В Киргизии задержан политик, подозреваемый в организации новых беспорядков далее »
13.05.2010
15:24:26
Вопрос модернизации ГТС Украины будет решен Москвой и Киевом до июля далее »
15:09:14
Украине следует гордиться двуязычием, считает российский дипломат далее »
14:19:59
Киев ждет от Москвы конкретных предложений по слиянию «Газпрома» и «Нафтогаза» далее »
11:48:05
Парламент Казахстана назначил Назарбаева лидером нации далее »
10:47:44
Здание обладминистрации в Оше захвачено противниками новых властей Киргизии далее »
12.05.2010
18:03:53
Сотрудники ФСБ России возвращаются в Севастополь и уже готовят учения с СБУ далее »
12:59:26
Россия и Украина не подпишут соглашений по энергетике 17-18 мая в Киеве далее »
12:31:38
Тимошенко опасается, что окажется за решеткой не позднее осени далее »
11.05.2010
16:19:01
Медведев на следующей неделе поедет к Януковичу далее »
07.05.2010
16:32:13
Бандера и Шухевич провозглашаются почетными гражданами городов Западной Украины далее »
16:08:21
Русские активисты Крыма отметили годовщину Конституции 1992 года далее »
13:59:39
БЮТ требует Азарова в Раду и хочет запретить ему договариваться с Россией без согласия парламента далее »
06.05.2010
14:41:31
Бакиев заочно обвинен в убийстве далее »
12:51:52
В Риге прошла научная конференция «Вторая мировая война и страны Балтии: между нацистской Германией и Антигитлеровской коалицией» далее »
12:19:44
В Одессе увековечили память воинов-шахтеров – героев Великой Отечественной войны далее »
05.05.2010
14:57:35
Киев будет изучать предложение о слиянии «Газпрома» и «Нафтогаза» далее »
12:09:59
Положительный прорыв в отношениях России и Украины состоялся, уверен Азаров далее »
11:50:13
Россия запретила ввоз орехов и сухофруктов из Таджикистана далее »
11:37:06
Лукашенко не выдаст Бакиева далее »
11:18:08
Лукашенко призывает Россию не губить прагматизмом все, что накоплено далее »
04.05.2010
16:22:49
Жители и гости Ялты отметили Первомай далее »
30.04.2010
18:20:46
«Газпром» и «Нафтогаз Украины» объединяются далее »
16:26:03
Власти Тарту готовят осквернение могил советских воинов далее »
15:25:53
Москва и Киев обсудили причины коллаборационизма в годы Второй мировой войны и попытки его оправдания в наши дни далее »
15:09:37
Путин прогнозирует наступление на Украине экономической стабильности далее »
14:38:53
Введенный ранее запрет на сделки с имуществом отменен в Киргизии далее »
29.04.2010
16:43:32
Тимошенко хочет досрочных выборов, чтобы денонсировать договор по ЧФ далее »
15:50:38
Россия будет игнорировать резолюции ПАСЕ по Абхазии и Южной Осетии далее »
14:35:53
Янукович уверен, что Лукашенко скоро позовут в Совет Европы далее »
13:47:44
Янукович отчитался об успехах в отношениях с Европой и Россией далее »
12:22:08
Прокуратура расследует дебош необандеровцев в Верховной Раде далее »
11:59:06
Закон о базировании Черноморского флота в Крыму подписан Януковичем далее »
11:39:24
Эксперты в режиме телемоста Москва-Киев обсуждают проблемы коллаборационизма далее »
28.04.2010
18:04:22
В Москве пройдет международная конференция «Страницы истории Второй мировой войны. Коллаборационизм: причины и последствия» далее »
14:50:11
Посольство Киргизии в Минске еще не получило документы на экстрадицию Бакиева далее »
14:19:38
В ПАСЕ переврали выступление Януковича по проблеме голодомора далее »
14:04:00
Азаров требует уголовного дела против Тимошенко за бюджет 2009 года далее »
13:25:07
Коррупционные схемы Бакиева стоили Киргизии более $44 млн - прокуратура далее »
13:03:12
Пребывание Черноморского флота в Крыму не вредит ценностям народа Украины - Азаров далее »
12:15:07
Москва надеется, что Кишинев даст оценку высказываниям, касающимся итогов Великой Отечественной войны далее »
10:53:48
Российские сенаторы ратифицировали соглашение по Черноморскому флоту далее »
27.04.2010
18:17:51
Украина доказала, что будет по-новому строить отношения с Россией - Путин далее »
16:52:57
Видный необандеровец задержан в Киеве, его соратники маршируют по городу далее »
16:00:18
Янукович заявил, что голодомор не был геноцидом украинского народа далее »
15:16:35
Медведев рассчитывает, что близкие отношения с Украиной сохранятся навсегда далее »
14:53:27
Тимошенко хочет получить большинство в Раде и добиться импичмента Януковичу далее »
14:36:42
Янукович доволен ратификацией соглашения по Черноморскому флоту далее »
14:21:21
Тимошенко продолжит возмущаться после майских праздников далее »
12:26:05
Госдума ратифицировала соглашение с Украиной по Черноморскому флоту далее »
11:55:17
Верховная Рада одобрила соглашение по ЧФ после массовой драки депутатов далее »
11:34:59
Власти Киргизии сняли неприкосновенность с Бакиева и потребуют его выдачи далее »
11:19:54
Открылось заседание Рады, где будет рассматривается договор по ЧФ далее »
26.04.2010
17:56:58
Янукович едет к Лукашенко - СМИ далее »
17:26:38
Жителям Запорожья следует решить на референдуме, нужен ли в городе бюст Сталина – Янукович далее »
16:43:24
Замглавы МИД России на встрече с Отунбаевой пообещал помощь Киргизии далее »
15:35:01
Все здоровые силы Украины должны поддержать соглашение по ЧФ, заявляют в Партии регионов далее »
14:57:50
Янукович связал аварию на ЧАЭС и последующий отказ Украины от ядерного оружия далее »
14:27:20
Киеву пришлось уговаривать Москву оставить флот в Севастополе далее »
13:57:52
Тимошенко считает, что соглашение по ЧФ отбрасывает Украину в СССР далее »
13:33:54
Русский язык останется в Киргизии официальным – проект конституции далее »
13:24:33
Оппозиция скандалит в Раде, пытаясь не допустить рассмотрения договора о ЧФ далее »
12:08:56
Лукашенко напомнил России, что она ничего не платит за базы в Белоруссии далее »
10:59:52
Россию и Крым свяжет мост, который планируют построить к 2014 году далее »
10:38:55
Экс-глава МВД Киргизии задержан в Москве и доставлен в Бишкек далее »
23.04.2010
17:06:38
Временное правительство Киргизии потребует от Лукашенко выдачи Бакиева далее »
15:58:19
Литвин отказал Тимошенко в субботнике далее »
15:17:13
Тимошенко погонит фракцию на субботник в Раду даже без согласия Литвина далее »
14:36:37
ОДКБ не собирается вмешиваться в ситуацию в Киргизии - генсек далее »
14:12:04
Бакиев удивлен, что «коллеги» не выходят с ним на связь далее »
13:55:29
Тимошенко просит Европу и мир заняться на Украине демократией далее »
12:53:26
Бакиев не хочет ехать в Киргизию в качестве президента далее »
12:15:41
КС Украины может проверить договор по Черноморскому флоту лишь с подачи президента или кабмина далее »
10:04:18
НАТО не против принять Украину в альянс месте с Черноморским флотом России далее »
22.04.2010
18:19:57
Армения выходит из переговоров о восстановлении отношений с Турцией – Саргсян далее »
18:19:06
Заявление Союза Православных Граждан в поддержку Соглашений 21 апреля далее »
17:54:12
Надо топить соломой, а не брать дешевый газ в обмен на оккупацию - Ющенко далее »
17:24:43
Черноморский флот РФ обеспечивает безопасность и России, и Украины - Путин далее »
16:44:57
Соратники Тимошенко попробуют блокировать Раду, чтобы не допустить ратификации договора по ЧФ далее »
15:46:48
Лавров обсудил с Отунбаевой защиту находящихся в Киргизии граждан России далее »
15:18:44
Янукович включил в свои планы референдум по Черноморскому флоту далее »
15:06:28
КС Украины не против базирования Черноморского флота России в Крыму далее »
13:50:47
Янукович поручил прокуратуре разобраться с банкротством «Нафтогаза Украины» далее »
13:11:55
Бакиев написал заявление об отставке, которое словами не отменить - Лавров далее »
12:38:57
Экономический суд СНГ решил рассмотреть иск Минска к Москве о нефтяных пошлинах далее »
11:08:02
Российские телеканалы возвращаются на Украину, вскоре там разрешат белорусское ТВ далее »
10:42:11
Выборы президента Киргизии могут состояться 10 октября далее »
10:30:40
Госдума и Рада рассмотрят новый договор по Черноморскому флоту 27 апреля далее »
21.04.2010
18:58:56
Новый договор по Черноморскому флоту противоречит конституции Украины, заявляет Тимошенко далее »
17:59:45
Лукашенко поддерживает Бакиева и хочет его участия в выборах президента Киргизии далее »
17:01:41
Москва и Киев установили новые правила взаимодействия в газовой сфере далее »
16:46:25
Черноморский флот России останется в Севастополе как минимум до 2042 года далее »
16:29:59
Шухевича вслед за Бандерой вычеркнули из героев далее »
15:49:03
Медведев и Янукович приступили к переговорам далее »
15:26:27
Водитель такси погиб в ДТП с участием машины кортежа президента Украины далее »
14:55:05
Заявление Курманбека Бакиева для прессы далее »
12:55:38
Бакиев продолжает считать себя президентом Киргизии далее »
12:30:21
Экономический суд СНГ рассмотрит иск Белоруссии к России о пошлинах на нефть далее »
12:03:51
Правительство Украины готовится к «поворотной» встрече Януковича и Медведева далее »
11:51:25
Силовики Киргизии получили приказ стрелять по мародерам далее »
11:30:59
Глава МВД Киргизии ушел в отпуск по состоянию здоровья далее »
11:17:47
Митинг в поддержку Бакиева разогнан в Джалал-Абаде далее »
20.04.2010
18:41:31
Медведев дал указание Минобороны защитить российских граждан в Киргизии далее »
17:05:50
Бакиев находится в Минске, заявляет Лукашенко далее »
16:33:11
Лукашенко не хочет конфронтации с Россией и призывает вернуться к принципам Союзного государства далее »
16:09:18
Лидеры России и Узбекистана приняли совместное заявление по итогам переговоров далее »
15:18:39
Торговцы с возмущением опровергают информацию о погроме рынка в Бишкеке далее »
15:01:06
Янукович назначил губернатором друга двух министров и оставил губернатором назначенца Ющенко далее »
14:14:55
Бишкек взят в кольцо блокпостов, улицы патрулируют милиция и дружинники далее »
14:03:05
Россия и Узбекистан заинтересованы в процветании народа Киргизии - Медведев далее »
13:39:05
Толпа громит крупнейший рынок Бишкека далее »
13:11:46
Партия регионов Украины на съезде в пятницу переизберет руководство далее »
12:37:33
Власти Киргизии призывают не допускать проявлений национализма в политике далее »
11:50:55
Единый урок памяти пройдет в школах России и Украины к 65-летию Победы далее »
10:45:56
Под Бишкеком ночью вновь погибли люди, в разных районах города идут митинги далее »
19.04.2010
17:20:11
Несанкционированный митинг проходит в центре Бишкека, на окраинах бьют стекла далее »
16:49:43
Милиционеры в Оше требуют от властей Киргизии прекратить уголовные дела в отношении коллег далее »
16:31:42
Бакиев покинул Казахстан, утверждают в казахском МИДе далее »
15:37:41
Глава «Газпрома» обсудил с представителями Украины цены на российский газ далее »
14:39:55
Медведев и Янукович 21 апреля проведут переговоры в Харькове далее »
13:51:54
В результате дележа земли в Бишкеке есть убитые, звучат антирусские лозунги далее »
16.04.2010
16:53:08
Российские и украинские депутаты встретились в Москве далее »
15.04.2010
20:01:25
Бакиев подал в отставку далее »
17:56:07
Бакиев улетел в Казахстан далее »
16:24:40
Временное правительство не планирует арест Бакиева и ждет поддержки ведущих мировых держав далее »
14.04.2010
16:58:26
Киргизия получит российскую помощь далее »
15:24:18
Временное правительство не предоставит Бакиеву статус неприкосновенности далее »
13.04.2010
18:33:44
Бакиев готов капитулировать далее »
18:15:04
Россия не заявляла о признании новой киргизской власти далее »
15:48:57
Максим Бакиев объявился в Латвии далее »
15:20:52
Бакиев лишен президентской неприкосновенности далее »
12.04.2010
18:05:20
Бакиев намерен перенести столицу в Ош или Джалал-Абад далее »
17:48:56
Табачник вернет Великую Отечественную войну Украине далее »
10.04.2010
12:46:43
«Уж сколько раз твердили миру…» далее »
09.04.2010
15:16:42
Киргизию ждёт борьба за власть далее »
08.04.2010
17:48:40
Киргизский переворот обеспокоил сильных мира далее »
15:01:23
Тимошенко не смогла удовлетворить Генпрокуратуру далее »
13:51:59
Киргизия: новый "тюльпан" или Красный Цветок? далее »
07.04.2010
21:02:06
Роза Отунбаева возглавила правительство народного доверия далее »
20:06:17
Президент Киргизии бежал из страны далее »
16:03:17
Оппозиция взяла власть в Иссык-Кульской области далее »
15:58:29
Убит глава МВД Киргизии далее »
15:04:36
О ситуации в Киргизской Республике далее »
13:51:16
К.Затулин: «Бакиев и его близкие не сделали правильных выводов» далее »
13:20:05
Пятеро митингующих ранено перед Домом правительства в Бишкеке далее »
06.04.2010
16:47:44
Прокуратура взялась за Тимошенко далее »
05.04.2010
18:00:37
Госдума поддержала соотечественников далее »
03.04.2010
11:19:10
Мероприятия в честь 200-летия союза России и Абхазии проходят в Сухуме далее »
02.04.2010
16:40:56
Презентация исследования «Русскоязычные в Центральной Азии. Социальный портрет» далее »
16:27:30
Медведев и Янукович обсудили борьбу с международным терроризмом далее »
16:10:53
Россия и Запад могут «выпасть в осадок», когда узнают факты о белорусской оппозиции - Лукашенко далее »
15:49:16
Лукашенко: у Белоруссии и России нет непреодолимых разногласий, мы – один народ далее »
15:22:42
Россия и Белоруссия вместе смогут создать условия для достойной жизни своих граждан, убежден Лукашенко далее »
13:04:43
Коалиция за месяц вырастет на 20 человек, заявляет спикер Литвин далее »
12:56:11
БЮТ блокирует Раду, Партия регионов не хочет драки далее »
01.04.2010
16:14:22
Верховная Рада решила не проводить парламентские слушания по Таможенному союзу далее »
15:03:58
Медведев и Янукович встретятся в Киеве 17-18 мая – МИД России далее »
14:16:38
Янукович ждет, что КС признает коалицию в течение недели далее »
14:00:16
Верховная Рада направила в Конституционный суд закон о новом порядке местных выборов далее »
13:10:36
Коалиция в Верховной Раде растет день ото дня, в ее составе уже 240 депутатов далее »
12:54:16
Парламент Украины не стал обсуждать вопрос о вхождении страны в ЕЭП далее »
12:43:55
БЮТ требует себе новых мест в комитетах Верховной Рады далее »
31.03.2010
16:07:15
Теневое правительство Тимошенко будет смотреть на работу реального кабмина далее »
15:38:34
Власти Украины не против памятника Сталину и парадов УПА в День Победы далее »
12:43:06
Азаров поручил каждый день готовить изменения в газовые контракты с Россией далее »
12:23:07
Очередной депутат БЮТ присоединился к коалиции, увеличив ее до 239 человек далее »
12:09:22
Вице-премьера Украины допросят по делу об отравлении Ющенко далее »
30.03.2010
14:52:24
Российские соотечественники выражают соболезнования в связи с терактами в Москве далее »
13:54:09
Русскую школу во Львове испачкали красками цветов украинского флага далее »
13:21:39
Депутаты-необандеровцы не смогли уволить Табачника с поста министра далее »
12:27:36
Коалиция в Верховной Раде пополнилась тремя народными депутатами далее »
29.03.2010
16:38:03
Президент Армении: Скорбим вместе с россиянами далее »
16:10:40
Премьер Молдавии соболезнует Путину в связи с терактами в Москве далее »
14:38:41
Ереван опровергает данные о гибели в Москве двух граждан Армении далее »
14:16:37
Президент Азербайджана потрясен известием о взрывах в московском метро далее »
14:01:14
Главы МИД Грузии и Литвы надеются, что организаторы терактов в Москве будут наказаны далее »
13:54:09
Лукашенко соболезнует в связи с терактами в Москве далее »
13:18:26
Выходцы из Армении погибли в московском метро; Тбилиси, Киев и Минск проверяют данные о своих гражданах далее »
12:05:33
Янукович соболезнует в связи с терактами в московском метро далее »
26.03.2010
15:36:57
Визит Азарова в Москву критикуют и в Блоке Тимошенко, и в Компартии Украины далее »
14:42:34
Азаров намерен закупать в России столько газа, сколько требует экономика Украины далее »
14:23:53
Москва не считает политическим иск Минска по вопросу о нефтяных пошлинах далее »
13:04:46
Москва разрешила чартерные авиарейсы из Тбилиси на Пасху далее »
12:29:21
Россия решила выделить Абхазии 10 млрд в течение трех лет далее »
25.03.2010
18:44:03
Не упустить шанс! далее »
17:07:29
Азаров и Миллер обсудили подготовку к зиме далее »
15:16:06
Янукович призвал к пересмотру военной доктрины Украины далее »
14:56:29
Грузинские шпионы получили в России от 11 до 15 лет строгого режима далее »
14:47:21
Белоруссия подала в суд на Россию из-за нефтяных пошлин далее »
13:21:39
В Москве проходит международная конференция «Россия и Украина: новые горизонты взаимоотношений» далее »
24.03.2010
17:29:08
Севастопольцы митинговали против роста тарифов и просили отправить Куницына в Афганистан далее »
17:10:19
Янукович собирается в Минск далее »
14:31:20
Рост ВВП Украины в 2010 году может составить от 3 до 6% далее »
13:18:50
Украинский дубляж фильмов продолжит ужасать Семиноженко далее »
12:34:06
Табачник будет отвечать за гуманитарное сотрудничество с Россией, Хандогий – за Черноморский флот далее »
12:18:22
Янукович назначил своего представителя в Верховной Раде далее »
23.03.2010
14:28:14
Янукович поручил активизировать работу с Россией по энергетике, транспорту и космосу далее »
12:22:13
Министр Табачник обещает вернуть русский язык в школы и вузы Украины далее »
22.03.2010
16:07:18
Янукович хочет назначить оставшихся губернаторов до конца недели далее »
15:26:07
Указы по Бандере и Шухевичу отменят до 9 мая - СМИ далее »
14:47:24
Украинская делегация во вторник летит в Москву, чтобы пересмотреть газовые контракты далее »
14:34:04
Сдать в управление трубу – все равно, что сдать в управление Украину, заявляет Тимошенко далее »
14:15:23
Военные США довольны своими грузинскими учениками – посол далее »
13:39:17
Неконституционность новой коалиции будет означать досрочные выборы в Раду, считают в БЮТ далее »
19.03.2010
17:06:47
Россия снизит Украине цену на газ, если Черноморский флот останется в Крыму далее »
16:11:26
Кабинет Азарова освятили, что избавиться от «ауры», оставшейся после Тимошенко далее »
14:19:44
Власти Украины хотят избежать роста тарифов на газ, отдав ГТС в концессию далее »
13:10:13
Необандеровцы вывели в центр Киева около 600 человек далее »
12:33:13
Янукович назначил 14 губернаторов далее »
11:44:27
Табачник не уйдет в отставку и не изменит своих политических взглядов далее »
18.03.2010
13:44:47
Новый командующий ВМС Украины представлен в Севастополе далее »
12:55:49
Парламентская ассамблея «Восточного партнерства» отложена из-за Белоруссии далее »
17.03.2010
17:23:16
Герман пристроила сына заместителем министра далее »
16:12:54
Тимошенко обвиняет новые власти Украины в наступлении на свободу слова далее »
15:28:55
Экстремисты, переправлявшие оружие из Грузии и готовившие теракты, задержаны в Азербайджане далее »
14:44:07
Медведев посетит Украину в мае, подтверждают в Кремле далее »
14:30:45
Украина намерена активно участвовать в создании ГЛОНАСС далее »
14:04:25
Медведев посетит Украину 17-18 мая, заявляют в Киеве далее »
13:32:07
Партия регионов поменяла руководство Крыма далее »
13:15:19
Замглавы администрации Януковича не против оставить Бандеру героем Украины далее »
13:00:36
Замглавы администрации Януковича вместе с необандеровцами хочет отставки Табачника далее »
12:45:47
Госдолг Украины пока не дотягивает до ВВП далее »
16.03.2010
16:44:25
Тимошенко не захотела быть теневым премьером, предложив на этот пост соратника далее »
16:28:23
Приезд вице-премьера Колесникова заставил львовских чиновников заговорить по-русски далее »
14:53:42
БЮТ присоединился к требованию необандеровцев об отставке Табачника далее »
14:13:38
Легионеры СС и их последователи возложили цветы к памятнику Свободы в Риге далее »
13:27:52
Латышских легионеров СС вспоминают в Риге, есть задержанные далее »
13:08:41
Стали известны имена «конкурентоспособных» депутатов от БЮТ и НУНС далее »
15.03.2010
15:23:03
Провокация «Имеди» нанесла ущерб безопасности на Кавказе – МИД России далее »
15:02:02
Модификации российского Су-25 приняты на вооружение украинской армии далее »
14:35:51
Внук Бандеры пытается в шутку торговаться с Януковичем о награде деда далее »
13:38:50
Тимошенко просит потенциальных союзников не ругаться друг с другом далее »
13:13:21
МИД Грузии считает справедливой реакцию международного сообщества на сюжет «Имеди» далее »
12.03.2010
15:52:34
Поддержавшие коалицию члены БЮТ и НУНС назвали себя конкурентоспособными далее »
15:17:03
В Партии регионов не видят перспектив для отставки министра образования Табачника далее »
15:02:04
Первым вице-спикером Рады может стать представитель Компартии Украины далее »
14:39:42
Янукович намерен вернуть профессионалов в правоохранительные органы далее »
13:55:52
Тимошенко хочет, чтобы правительство выполнило ее обещание по советским вкладам далее »
11.03.2010
17:02:27
Период развала Украины уходит в историю, утверждает Янукович далее »
16:42:34
Путин рассчитывает на тесную и конструктивную работу с правительством Азарова далее »
16:35:08
Необандеровцы считают особо циничным назначение Табачника министром образования далее »
14:15:14
Утвержден новый состав правительства Украины, Тигипко – один из вице-премьеров далее »
13:49:41
МИД Украины возглавил посол в РФ Константин Грищенко далее »
13:40:41
Служба безопасности Украины получила нового председателя далее »
13:30:56
Азаров назначен премьером, Тимошенко уволена, а ее правительство распущено далее »
12:32:36
Янукович предложил Азарова на пост премьера, Грищенко – на пост главы МИД далее »
11:58:46
Янукович хочет сменить руководителя СБУ далее »
11:29:41
В Верховной Раде объявлено о создании новой коалиции далее »
10.03.2010
15:13:22
Фракции НУНС дали подумать о коалиции с Партией регионов до вечера далее »
14:57:55
Экс-президенты Украины расходятся в оценке нового порядка формирования коалиции далее »
13:50:04
В Партии регионов уверены, что Верховная Рада утвердит Азарова премьером далее »
12:23:17
Тигипко согласился отвечать за экономику Украины далее »
09.03.2010
15:37:27
Тимошенко избрана лидером оппозиции далее »
14:19:18
Янукович не сделает русский язык вторым государственным далее »
14:03:16
Тимошенко призывает противостоять всему «антиукраинскому» далее »
13:18:30
Парламент Украины разрешил коалицию из фракций и депутатов далее »
12:24:27
Высланный с Украины турок хотел взорвать украинское консульство в Стамбуле далее »
05.03.2010
16:47:42
Медведев вскоре поедет на Украину далее »
16:10:38
Янукович разберется с Бандерой до Дня Победы, а с русским языком – в ближайшее время далее »
15:51:30
Медведев и Янукович поручат министрам обсудить сотрудничество не только в газовой сфере далее »
15:23:18
Восстановление военного потенциала Грузии стало одной из причин создания СКФО - Медведев далее »
14:01:57
В Партии регионов утверждают, что новая коалиция готова далее »
13:23:19
Таможенный союз может превратиться в валютный и расшириться далее »
04.03.2010
13:58:44
Турчинов сменил Тимошенко во главе правительства далее »
13:42:12
В Верховной Раде меняют регламент, чтобы создать коалицию из депутатов, а не из фракций далее »
13:41:39
Совет общественных организаций Латвии требует запрета шествия бывших легионеров СС далее »
13:03:04
Возбуждено уголовное дело по факту участия необандеровцев в конфликте в Южной Осетии далее »
11:14:45
Скончался первый президент Абхазии Владислав Ардзинба далее »
03.03.2010
16:52:47
Тимошенко на днях перестанет исполнять обязанности премьера и уйдет в оппозицию далее »
15:51:28
Януковича ждут в Москве с официальным визитом - Кремль далее »
15:42:15
Азаров видит премьером представителя Партии регионов, а однопартийцы - Азарова далее »
15:29:53
Янукович собирает лидеров фракций, а Тимошенко – министров далее »
14:51:01
Парламент Украины отправил в отставку правительство Тимошенко далее »
14:20:24
Тимошенко выступает в Верховной Раде далее »
13:18:23
Глава «Нафтогаза Украины» ушел в отставку далее »
13:10:45
Вместо «уникального прорыва» у Тимошенко вышел «катастрофический провал» - Партия регионов далее »
11:44:57
Парламент Украины решит вопрос об отставке Тимошенко далее »
02.03.2010
17:03:11
Тимошенко завтра узнает имена сторонников антиукраинской диктатуры Януковича далее »
16:53:23
Здание «Укрспецэкспорта» в Киеве окружили внутренние войска далее »
16:21:57
Зурабов вновь заговорил на украинском, вручая верительные грамоты Януковичу далее »
16:09:54
Тимошенко считает незаконным объявление об отсутствии коалиции в Раде далее »
15:40:11
Янукович может предложить Тигипко пост секретаря СНБО - СМИ далее »
14:31:22
Большинство для отставки Тимошенко в Раде есть, заявляют в Партии регионов далее »
13:03:52
Коалиции в Верховной Раде нет - Литвин далее »
12:22:01
Лидеры фракций Верховной Рады удалились, чтобы решить судьбу коалиции далее »
11:51:50
Янукович потребует в Москве пересмотра соглашений по газу далее »
01.03.2010
17:24:15
Директор Украинского филиала Института стран СНГ – персона нон грата на Пятом канале далее »
16:55:53
Таллин недоволен решением Москвы о высылке консула Эстонии из Петербурга далее »
16:06:04
Евроинтеграция – ключевой приоритет для Украины, считает Янукович далее »
14:40:47
Янукович хочет новых переговоров о будущем Украины и НАТО далее »
14:23:22
Януковичу в Брюсселе заявили, что Европа хочет дружбы Украины с Россией далее »
13:58:09
Киев обещает вовремя заплатить России за газ далее »
13:23:39
Бывший соратник Тимошенко задержан по делу об «охоте на человека» далее »
12:44:36
Партия регионов хочет отставки Тимошенко в среду далее »
12:22:43
Тимошенко хочет, чтобы Верховная Рада поскорее решила вопрос о ее отставке далее »
26.02.2010
13:49:59
Перед вхождением в Таможенный союз Украине придется вступить в ЕврАзЭС далее »
25.02.2010
16:21:16
Выступление Президента Украины Виктора Януковича в Верховной Раде Украины далее »
15:28:59
Янукович подписал свой первый президентский указ далее »
13:30:14
К.Затулин: СБУ выполняла в отношении меня поручение бывшего президента Ющенко далее »
12:45:56
Президент Янукович присягнул на верность украинскому народу далее »
19.02.2010
17:03:31
Ющенко завещает Януковичу делать из населения нацию далее »
16:18:58
Тимошенко требует аннулировать свыше миллиона голосов избирателей далее »
15:25:12
Тимошенко сложно судиться с ЦИК, когда все поздравляют Януковича далее »
14:58:39
Пропорциональная система выборов оспорена в Конституционном суде Украины далее »
14:43:47
Медведев поручил продолжить работу с Украиной по Таможенному союзу далее »
13:43:04
Суд запретил прямую трансляцию заседания по иску Тимошенко к ЦИК далее »
13:21:04
Янукович считает недопустимым соседство партийных и государственного флагов далее »
13:08:04
ВАСУ решает, показывать ли в прямом эфире рассмотрение иска Тимошенко к ЦИК далее »
12:50:23
Суд начал рассмотрение иска Тимошенко против итогов выборов президента далее »
12:28:39
Тимошенко пришла в суд, который рассмотрит иск об отмене итогов выборов далее »
12:14:09
Янукович перестал быть депутатом далее »
12:07:31
Партия регионов требует возбудить дело в связи с давлением на суд со стороны Тимошенко далее »
18.02.2010
16:48:55
Ринат Ахметов не сомневается, что суд оставит Януковича победителем выборов далее »
16:15:32
Коалиция в Раде перестанет существовать, если до 2 марта не будет 226 подписей – Партия регионов далее »
15:26:57
Дело о взятках экс-премьера Украины Лазаренко, полученных от Тимошенко, было тайно закрыто далее »
15:09:22
Ющенко сделал героем Украины депутата, наградил орденами глав Нацбанка и СБУ далее »
14:48:26
Тимошенко придет в суд на рассмотрение иска об отмене результатов выборов далее »
14:38:03
В Партии регионов уверены, что парламент не отменит инаугурацию Януковича далее »
13:05:58
Дипломаты России и Украины высказались за наращивание контактов далее »
12:18:12
Ющенко пристроил себя, брата и соратников в наблюдательный совет «Художественного арсенала» далее »
17.02.2010
14:10:03
Решение ЦИК Украины о победе Януковича приостановлено судом далее »
13:05:25
Спикер Верховной Рады хочет узнать, есть ли в парламенте коалиция далее »
12:13:00
Госдума приняла заявление в связи с 200-летием единения Абхазии и России далее »
16.02.2010
17:56:31
Тимошенко пришла в суд, чтобы оспорить итоги выборов далее »
16:48:55
Фильм «Мы из будущего-2», где показаны зверства бандеровцев, запрещен на Украине далее »
16:05:00
Второй тур с Януковичем и Тимошенко – лучший проект России, считает Ющенко далее »
15:48:14
Янукович обещает, что его президентство не ослабит Украину далее »
15:32:57
В Партии регионов не исключают, что Украина войдет в Таможенный союз далее »
15:18:14
Ющенко признает, что ошибся с Тимошенко далее »
14:59:16
Ющенко не придет на инаугурацию Януковича, но встретится с ним на работе далее »
14:48:52
Руководитель секретариата Ющенко не встретилась с Нарышкиным из-за гостеприимства Януковича далее »
14:33:32
Зурабов должен вручать верительные грамоты Януковичу, заявляет Ющенко далее »
14:24:35
Ющенко надеется, что Бандера останется героем Украины далее »
13:56:07
Ющенко критикует «колониальную» политику Януковича по Черноморскому флоту и русскому языку далее »
12:59:44
Тимошенко не хочет в отставку и ссылается на конституцию далее »
12:24:07
Местные выборы на Украине отменены из-за отсутствия денег далее »
12:16:00
Госдума примет заявление в связи 200-летием единения Абхазии и России далее »
12:10:41
Тимошенко не уйдет в отставку и попробует сохранить коалицию далее »
11:49:45
Янукович станет президентом 25 февраля далее »
10:49:47
Тимошенко совещается с остатками фракции Ющенко далее »
15.02.2010
17:39:11
Ющенко передал суду просьбу Тимошенко побыстрей рассмотреть иск по выборам далее »
17:19:58
Тимошенко завтра придет в суд с соратниками, чтобы оспорить итоги выборов далее »
16:36:00
Депутат БЮТ подал иск о непризнании итогов выборов президента Украины далее »
16:19:23
Галерею брата Ющенко будет содержать народ Украины - указ далее »
14:24:41
Блок Тимошенко может оспорить президентство Януковича в суде уже сегодня далее »
13:30:09
Закон о беспошлинных поставках нефти Белоруссии подписан Медведевым далее »
12:46:20
Приднестровье готово разместить у себя российские ракеты в ответ на ПРО США далее »
12:28:01
Ющенко дадут отпраздновать день рождения на посту президента далее »
12:13:10
Медведев вновь поздравил Януковича и пригласил его в Москву далее »
11:23:59
Янукович может позвать Тигипко на место Тимошенко далее »
10:41:43
ЦИК Украины признал Януковича президентом, а Тимошенко - нет далее »
12.02.2010
18:10:34
Президент Янукович может первым делом поехать в Брюссель далее »
17:48:43
Янукович поговорит с Тимошенко, если она публично извинится далее »
17:24:57
Участие Киргизии и Таджикистана в ЕЭП зависит от их лидеров - Медведев далее »
16:56:05
Маршрутка столкнулась с «Мерседесом» в Приднестровье: шесть пассажиров погибли далее »
15:55:46
Премьеры России и Казахстана обсудили интеграцию в рамках Таможенного союза далее »
15:45:29
Штаб Тимошенко требует пересчитать голоса на 1200 избирательных участках далее »
14:59:36
Багапш второй раз стал президентом Абхазии далее »
14:41:31
Госдума и Совет Федерации одобрили протокол об экспорте нефти в Белоруссию далее »
13:26:21
Ющенко отправил губернатора Ровенской области в народные депутаты далее »
12:12:06
Тигипко готов быть премьером у Януковича и может побороться за пост мэра Киева далее »
11.02.2010
17:18:47
Партия регионов советует Тимошенко поздравить Януковича далее »
17:03:22
Сторонники Януковича только в Днепропетровской области скупили полмиллиона голосов - БЮТ далее »
16:23:42
Медведев не меняет позицию по Ющенко, готов работать с новым президентом Украины далее »
14:38:23
Тимошенко заявит о массовых фальсификациях - министр далее »
13:56:51
Тимошенко рапортует об успехах в экономике и критикует Януковича далее »
13:22:23
БЮТ не против пересчета голосов в Донецкой и Львовской областях далее »
13:11:58
Соратник Тимошенко не видит оснований для ее отставки далее »
10.02.2010
16:52:20
Фальсификации в пользу Януковича доказаны, заявляет соратник Тимошенко далее »
16:23:46
Янукович на посту президента сразу попросит помощи у России, ЕС и США далее »
15:46:40
Янукович призвал Тимошенко уйти в отставку и в оппозицию далее »
14:46:24
Партия регионов может отправить Тимошенко в отставку на следующей неделе далее »
13:07:01
Янукович опередил Тимошенко на 887 тыс. 928 голосов избирателей - ЦИК далее »
12:53:05
Тимошенко обжалует итоги выборов после их официального объявления далее »
09.02.2010
17:16:24
Москва надеется на новое руководство дружественной Украины – МИД России далее »
15:48:00
Медведев поздравил Януковича с успехом на выборах президента Украины далее »
14:34:16
БЮТ идет в суды, чтобы добиться третьего тура далее »
14:20:22
Затулин поздравил Януковича с победой на президентских выборах далее »
12:33:34
Баку остался без света далее »
12:10:48
В Партии регионов смеются над неспособностью Тимошенко признать поражение далее »
10:56:53
Польша отозвала посла из Минска из-за конфликта двух союзов поляков далее »
10:42:34
Тимошенко не признает победу Януковича и не исключает третьего тура - СМИ далее »
10:23:51
Разрыв между Янковичем и Тимошенко – более 3% далее »
08.02.2010
12:09:41
Украинские выборы: Янукович побеждает далее »
07.02.2010
23:44:48
Янукович считает, что победил, и обещает учесть интересы голосовавших за Тимошенко далее »
23:07:40
Штаб Тимошенко разослал по областям образец жалобы на результаты выборов (документ) далее »
22:47:43
Ахметов планирует много раз уйти из политики и сомневается в возможности коалиции в Раде далее »
22:22:16
Тимошенко призывает свою команду на местах бороться за каждый протокол далее »
22:03:18
Говорить о победителе на выборах президента Украины рано, заявляют в БЮТ далее »
21:10:20
Отрыв Януковича от Тимошенко составляет до 6 % голосов - опросы далее »
05.02.2010
22:44:18
Майдан дождался грузина с тротилом далее »
14:51:47
Зурабов после разговора с Януковичем проигнорировал журналистов далее »
14:19:58
Провокацию против Януковича готовит не ФСБ, а политтехнолог из Израиля по заказу Березовского далее »
13:40:44
Янукович после избрания займется исцелением Украины – Герман далее »
13:09:14
Внутренние войска по приказу Ющенко возьмут в кольцо ЦИК Украины далее »
04.02.2010
18:04:05
В Партии регионов заявляют, что Тимошенко может снять свою кандидатуру далее »
17:19:57
Президенты и премьеры по указу Ющенко будут чтить память жертв «голодоморов» далее »
17:06:44
Ющенко подписал закон Лавриновича, чтобы Тимошенко не сорвала выборы далее »
16:09:37
Янукович и в президенты хочет на два срока далее »
15:54:58
Народ не пойдет на майдан, уверен Янукович далее »
15:31:48
Ющенко подписал изменения в закон о выборах президента далее »
13:49:45
Тимошенко поведет сторонников на улицы, если Ющенко подпишет закон о выборах далее »
13:37:08
Тимошенко заявляет, что Партия регионов создала коалицию в Верховной Раде далее »
13:12:05
Запрет Тимошенко на русский язык не соответствует конституции – КС Украины далее »
12:51:03
Тимошенко лжет, заявляя о недемократичности поправок в закон о выборах – Партия регионов далее »
03.02.2010
18:33:36
Верховная Рада изменила закон о выборах президента Украины далее »
17:40:10
Кучма в Днепропетровске заявляет, что агитирует за Януковича далее »
17:06:01
Партия регионов осуждает Ющенко за шпионский скандал с Россией далее »
16:22:27
Партия регионов обвиняет «оранжевых» в затягивании рассмотрения закона о выборах далее »
16:08:07
Обращение Константина Затулина к участникам I съезда движения «Русское единство» (Республика Крым) далее »
15:48:45
Ющенко отложил заседание СНБО, где хотели обсудить второй тур выборов далее »
15:34:28
Сахар мешает Тимошенко стать президентом далее »
15:12:28
Саакашвили призвал своих боевиков покинуть Украину далее »
14:52:30
В Дагестане ликвидирован террорист, действовавший по заказу Грузии далее »
12:35:21
Янукович предупредил лженаблюдателей, чтобы не совались в Донецк далее »
11:48:51
Депутаты Партии регионов и БЮТ сошлись врукопашную далее »
02.02.2010
18:10:16
Затулин заявляет, что в спецслужбах Украины в открытую действуют сотрудники ЦРУ далее »
16:47:37
Ющенко с командой сходил в музей Бандеры далее »
16:22:28
Янукович на посту президента намерен заняться отставкой Тимошенко далее »
15:59:48
Янукович обещает свободное использование русского языка и реформу школы далее »
15:47:46
Политическим силам запретили проводить акции на Майдане в Киеве далее »
15:22:33
СБУ рапортует о задержании российских шпионов далее »
12:19:24
Бандеровцы разрисовали краской памятник Екатерине II в Одессе далее »
01.02.2010
17:24:39
Янукович выставит народное ополчение против иностранных боевиков Тимошенко далее »
17:01:56
СНБО Украины обсудит второй тур и чрезвычайную ситуацию в Калуше далее »
15:54:39
Партия регионов хочет уволить главу Верховного суда Украины далее »
15:34:12
Янукович не пойдет слушать ложь Тимошенко о том, что ее поддержал Тигипко далее »
15:08:18
Партия регионов созывает Верховную Раду, заявляют в БЮТ далее »
14:52:36
Подписано соглашение о безвизовом режиме между Россией и Южной Осетией далее »
14:38:39
Власти Киева выбирают, какую улицу назвать именем Бандеры далее »
14:18:34
Партия регионов готовится дать отпор провокациям Тимошенко далее »
14:02:54
Янукович обещает судный день Тимошенко и «оранжевым» далее »
12:15:58
Патриарх Кирилл молится об исходе президентских выборов на Украине далее »
29.01.2010
18:00:02
Тимошенко и Янукович радуют оговорками далее »
15:18:43
Суд отменил назначение Луценко и.о. министра внутренних дел Украины далее »
14:07:44
Ющенко официально признал пособников фашистов борцами за независимость Украины далее »
13:46:02
Тимошенко все-таки сменила руководителя комбината «Украина» далее »
13:10:45
Ющенко и Тимошенко снова вместе далее »
27.01.2010
17:14:58
В Партии регионов – большой конкурс на пост премьера, уверяет Азаров далее »
17:02:09
Тимошенко встанет в один ряд с Меркель и Саркози назло Партии регионов, уверены в БЮТ далее »
16:38:42
Избирательные бюллетени на «Украине» напечатают под присмотром старого директора далее »
16:09:37
Черномырдин приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими политиками далее »
15:45:48
Главам парламента и правительства Крыма грозит отставка из-за министра с фальшивым дипломом далее »
15:29:26
Грузия утвердила стратегию и готовит план против Абхазии и Южной Осетии далее »
14:37:08
Тигипко не хуже Ющенко мог бы говорить о Бандере, но не решил этого делать далее »
13:54:35
Киевский апелляционный суд, рассматривающий дела о выборах, оказался в центре скандала далее »
26.01.2010
17:47:05
Зурабов привез митрополиту Владимиру послания от Медведева и Путина далее »
16:10:41
Тигипко готов пойти премьером хоть к Тимошенко, хоть к Януковичу далее »
15:05:24
Партия регионов хочет привлечь к ответственности Луценко в связи с захватом комбината «Украина» далее »
14:06:26
На Украине подают иски и жгут паспорта в связи с присвоением Бандере звания героя далее »
13:19:26
Против грузинских «наблюдателей» в Донецке завели уголовное дело далее »
12:52:39
Тимошенко ждет поддержки от Тигипко в ответ на официальное предложение поста премьера далее »
12:33:17
МИД России называет одиозным указ Ющенко о награждении Бандеры далее »
25.01.2010
18:13:59
Захват комбината «Украина» – репетиция Тимошенко перед вторым туром, считают в Партии регионов далее »
17:29:19
Комбинат «Украина» будут стеречь внутренние войска и СБУ, возглавит предприятие один из заместителей директора далее »
15:26:14
Верительные грамоты Зурабова содержат имя Ющенко - СМИ далее »
13:52:14
Назначенный Ющенко глава Харьковской области поддержал Тимошенко далее »
13:37:03
СНБО Украины обсуждает захват комбината, где печатают избирательные бюллетени далее »
12:23:45
Зурабов прибыл в Киев далее »
12:08:51
На Украине идет захват предприятия, где печатают избирательные бюллетени далее »
22.01.2010
17:06:29
Путин призывает не допускать «украинизации» политической жизни России далее »
15:35:57
Присвоение Бандере звания героя – шаг к еще большему расколу Украины, считают в Партии регионов далее »
13:56:18
Ющенко дал Бандере героя Украины и обещает вернуться далее »
13:43:17
Россия надеется на улучшение отношений с Украиной после выборов далее »
12:56:02
Тигипко может рискнуть имиджем и согласиться на премьерство далее »
12:46:14
Партия регионов может создать коалицию в Раде сразу после выборов президента далее »
21.01.2010
15:32:09
Янукович: Тимошенко ведет себя так, будто не она премьер-министр далее »
12:50:51
Лидеры России, Азербайджана и Армении обсудят в Сочи Нагорный Карабах далее »
20.01.2010
15:50:12
Тимошенко предложила Тигипко пост премьер-министра далее »
15:23:35
Ющенко хочет остаться в политике и мечтает о выборах в парламент далее »
10:38:26
ЦИК Украины: Янукович – 35,32% , Тимошенко – 25,05% далее »
19.01.2010
17:00:13
Медведев направил Зурабова в Киев далее »
15:33:19
Лавров хочет, чтобы новый президент Украины не вносил в отношения ничего искусственного далее »
13:24:45
Блоку Тимошенко вновь не дали изменить закон о выборах далее »
13:12:25
Верховная Рада уволила члена ЦИК, на которого рассчитывали в БЮТ далее »
12:07:52
Тимошенко пообещает Тигипко кресло премьера и половину министерских постов - СМИ далее »
10:12:55
Янукович сохраняет 10-проценный отрыв от Тимошенко после обработки 99,78% бюллетеней далее »
18.01.2010
14:20:22
Затулин поздравил Януковича с убедительной победой в первом туре далее »
14:12:09
Взрыв в больнице Луганска унес жизни как минимум пяти человек далее »
13:14:39
Отрыв Януковича от Тимошенко после обработки 88% бюллетеней составляет 10,5% далее »
13:07:32
В больнице Луганска взорвался кислород, есть жертвы далее »
11:46:10
Янукович лидирует на выборах президента Украины с отрывом от Тимошенко в 11% голосов далее »
17.01.2010
21:25:55
Разрыв между Януковичем и Тимошенко составляет от 4 до 11,5 % - опросы далее »
21:04:59
Янукович набирает до 70% голосов на востоке Украины далее »
20:57:58
ЦИК Украины заявляет об отсутствии массовых нарушений, МВД усиливает патрулирование далее »
15.01.2010
17:12:11
Боевиков Саакашвили размещают в гостинцах Донецка – Партия регионов далее »
16:17:45
Тысячи боевиков Саакашвили прибыли на Украину, чтобы поддержать Тимошенко далее »
14:31:28
Саакашвили не поддерживает своего кума Ющенко на выборах президента Украины далее »
14.01.2010
17:58:30
Тимошенко обещает выгнать Черноморский флот и поддерживает целостность Грузии далее »
17:45:23
Саакашвили похвалил Минск за непризнание Абхазии и Южной Осетии далее »
17:18:32
Константин Затулин примет участие в видеомосте Москва-Киев далее »
16:43:04
СБУ и МИД Украины уже ищут, с кого бы взять денег за «голодомор» далее »
16:17:29
Янукович хочет максимальной явки избирателей, чтобы победить в первом туре далее »
16:05:44
Тимошенко обещала западным СМИ референдум о вступлении в НАТО далее »
15:37:18
Ющенко предлагает Медведеву и Саакашвили создать трибунал по коммунизму далее »
15:05:55
Тимошенко не оставляет надежды поругаться с Януковичем в телеэфире далее »
12:44:59
Суд в Киеве признал Сталина виновным в геноциде украинцев далее »
12:16:10
Верховная Рада прекратила работу после того, как депутаты БЮТ покинули заседание далее »
13.01.2010
16:57:27
Янукович уверен, что Тимошенко не сможет его догнать даже при помощи фальсификаций далее »
15:35:08
Янукович знает, как решить вопрос Черноморского флота без ущерба для отношений России и Украины далее »
14:56:18
Янукович хочет построить мост из Крыма в Россию далее »
13:42:53
В БЮТ надеются изменить порядок голосования на дому до второго тура далее »
12:33:14
Тимошенко просит Ющенко защитить выборы от Партии регионов, «регионалы» рвутся на заседание правительства далее »
12:16:18
Верховная Рада начала работу и ушла на перерыв далее »
10:05:58
В Ташкенте вместо советского памятника Защитнику Родины появился новый монумент далее »
12.01.2010
16:00:00
Конституционный суд Армении одобрил нормализацию отношений с Турцией далее »
15:13:03
В Киеве начали судить Сталина за «голодомор» на Украине далее »
14:19:57
Высший административный суд Украины, рассматривающий дела о выборах, потерял гербовую печать далее »
14:02:08
Верховная Рада рассмотрит вопрос о порядке голосования на дому далее »
11.01.2010
16:38:55
Блок Тимошенко хочет собрать Верховную Раду, чтобы изменить порядок голосования далее »
15:29:59
Янукович отказался соревноваться с Тимошенко в «красивой лжи» далее »
15:00:04
Тигипко уверяет, что не поддержит Тимошенко или Януковича во втором туре далее »
14:09:55
Соратник Тимошенко грозит Партии регионов массовыми акциями далее »
12:38:09
Выступившие против Саакашвили военные получили от 19 до 29 лет тюрьмы далее »
30.12.2009
14:15:13
Медведев поздравил с Новым годом даже Ющенко, но не поздравил Саакашвили далее »
25.12.2009
13:40:31
Совет Госдумы поручил готовить внесенные Затулиным поправки в закон о соотечественниках к рассмотрению в парламенте далее »
24.12.2009
17:17:20
Соратник Ющенко пригрозил Кадырову уголовным кодексом Украины далее »
16:56:10
Подаренные Тимошенко к 850-летию Москвы мраморные панно убраны из московского метро далее »
13:44:13
Россия и Грузия планируют открыть пункт пропуска на границе в марте 2010 года далее »
13:32:39
Медведев хочет, чтобы будущий лидер Украины был настроен на теплые отношения с Россией далее »
12:45:53
Сталина хотят судить на Украине в связи с «голодомором» далее »
12:27:38
Кадыров призывает перейти в наступление и вылечить Украину и Грузию далее »
23.12.2009
17:23:53
Путин опасается, что власти Грузии начнут преследовать создателя взорванного в Кутаиси мемориала далее »
16:38:11
Во Львове к памятнику Бандере подбросили гранату, пока учебную далее »
15:46:01
Глава МИД Южной Осетии обсудил вопросы сотрудничества с представителем Приднестровья далее »
15:22:30
Южная Осетия может закрыть границу с Грузией, чтобы предотвратить теракты и похищения людей далее »
14:54:16
Лужков предлагает воссоздать взорванный в Кутаиси мемориал на Поклонной горе далее »
14:23:03
Лавров обсудил в Узбекистане предстоящие контакты на высшем уровне далее »
13:58:55
Верховная Рада вновь соберется после президентских выборов далее »
22.12.2009
16:00:27
Путин считает возможным восстановить в Москве мемориал, взорванный в Кутаиси далее »
14:36:40
Ющенко призвал студентов-международников выломать закрытые двери Евросоюза далее »
13:26:52
Следствие занялось дезертиром, перешедшим с оружием на сторону Грузии далее »
13:08:17
Ющенко считает эпизодом то, что пока не имеет Зурабова далее »
12:29:36
Россия и Туркмения будут расширять сотрудничество в энергетике и машиностроении далее »
12:20:31
Туркмения возобновит поставки газа в Россию в начале января далее »
21.12.2009
18:29:08
Взрыв мемориала в Кутаиси является символом разрушения Грузии - оппозиция далее »
18:19:52
В Тбилиси заявляют о дезертирстве российского военнослужащего далее »
15:00:48
Тимошенко пристыдила Донбасс за Януковича, который якобы испугался дебатов далее »
13:44:00
Грузинская оппозиция обвиняет Саакашвили в трагедии в Кутаиси и готовит акции протеста далее »
11:33:43
МИД России называет актом государственного вандализма взрыв мемориала в Кутаиси далее »
18.12.2009
16:00:26
Молдавия и Украина демаркируют границу далее »
14:56:14
Киргизские оппозиционные журналисты продолжают нести потери далее »
17.12.2009
16:41:31
Внесенные К.Ф.Затулиным поправки в закон о соотечественниках Госдума рассмотрит весной будущего года далее »
16.12.2009
11:50:31
Эксперты и журналисты обратились к Президенту Киргизии в связи с нападением на Александра Князева далее »
15.12.2009
18:14:13
Медведев обсудил с Бердымухамедовым свой предстоящий визит в Туркмению далее »
17:00:19
Тимошенко проводит избирательную кампанию на бюджетные деньги - Янукович далее »
16:23:53
Лидеры президентской гонки на Украине решили обойтись без теледебатов далее »
14:54:14
Тимошенко обещает стирать белье в штабе Ющенко, лишь бы не победил Янукович далее »
14:27:37
Тимошенко готовит штурм резиденции Януковича, чтобы снизить его рейтинг - Партия регионов далее »
13:21:30
Фракция Партии коммунистов Молдавии теряет депутатов далее »
12:13:00
Абхазия и Науру договорились об установлении дипломатических отношений далее »
14.12.2009
16:48:42
Посольство России рассчитывает, что власти Киргизии найдут и накажут виновных в нападении на Александра Князева далее »
15:36:11
Медведев поздравил Багапша с победой на выборах в Абхазии далее »
12:53:22
Ющенко уверен, что победит во втором туре Януковича далее »
09:59:14
Сергей Багапш вновь избран президентом Абхазии далее »
11.12.2009
15:16:02
Путин призывает создавать Таможенный союз без «серых зон» далее »
14:56:58
Сбербанк займется размещением белорусских займов в России далее »
14:24:46
Луценко подозревает, что Ющенко на СНБО хочет убрать его с поста министра далее »
13:16:54
Глава МИД Таджикистана призывает разработать «демократию с восточными чертами» далее »
12:26:41
МВФ решил не рисковать миллиардами на Украине до президентских выборов далее »
11:04:18
Тимошенко утверждает, что не смеялась с Путиным над Ющенко и Саакашвили далее »
10.12.2009
15:43:52
Березовский написал украинским олигархам, чтобы они помогли Ющенко далее »
14:38:37
Фильм о трудах президента Украины Виктора Юбилеевича покажет ТВ-Центр далее »
13:52:58
Ющенко предлагает Тимошенко заняться увольнением главы МВД Луценко далее »
12:43:53
Заявление Института стран СНГ в связи с нападением на директора филиала в Бишкеке Александра Князева далее »
10:42:33
Руководитель филиала Института стран СНГ жестоко избит в Бишкеке далее »
09.12.2009
17:04:30
Эксперты обсудили в Вашингтоне отношения России, США и Украины далее »
15:35:16
Россияне не знают, зачем был создан Союз России и Белоруссии - опрос далее »
14:51:18
Европа без газа не останется, если Украина проявит ответственность - Медведев далее »
13:35:28
Медведев считает, что Россия и Грузия не должны откладывать вопросы, касающихся простых людей далее »
13:11:34
Руководители МВД Украины и СБУ бездарны и своей работой унижают нацию - Ющенко далее »
12:46:05
Ющенко возмущен отключением телеканалов во время его выступления далее »
08.12.2009
17:15:15
Тимошенко готовит Украине новую прическу далее »
15:21:42
В Баку вновь заявляют о возможности военного решения проблемы Нагорного Карабаха далее »
14:58:22
Владимир Жарихин: Выход для Молдавии не в смене конституции, а в политическом компромиссе далее »
14:28:36
Ющенко хочет быть президентом, а не премьером, потому что он не хохол далее »
13:07:24
Лукашенко высказывается за расширение сотрудничества в рамках Союза России и Белоруссии далее »
11:35:27
Дипломаты России и Украины обсудили Черноморский флот, «черные списки», Молдавию и другие вопросы далее »
11:10:21
Медведев ждет Лукашенко на заседание Высшего Госсовета Союза России и Белоруссии далее »
07.12.2009
13:25:48
Парламент Молдавии не смог избрать президента далее »
13:05:45
Саакашивли – наркоман, а глава МВД Грузии контролирует наркотрафик, заявляют в оппозиции далее »
12:50:47
Ющенко похвалил посла США за украинский язык далее »
12:22:23
Коммунисты бойкотируют выборы президента Молдавии далее »
04.12.2009
13:23:24
Медведев считает важной работу Николаевского драмтеатра по распространению русского языка далее »
13:05:13
«Нафтогаз» утверждает, что заплатил «Газпрому» за ноябрь далее »
12:50:00
Медведев отмечает важность сохранения общих ценностей народов России и Белоруссии далее »
02.12.2009
17:10:00
Дипломаты России и ЕС обсудили обмен задержанными между Южной Осетией и Грузией далее »
16:34:51
НАТО считает Абхазию и Южную Осетию частями Грузии, которой обещано членство в Альянсе далее »
15:32:05
Рада не стала менять закон о выборах президента, депутату Зайцу полемика напомнила зоопарк далее »
14:42:57
Лавров обратил внимание ОБСЕ на дискриминацию соотечественников на Украине и в Грузии далее »
14:01:16
Власти Грузии подтверждают стремление разорвать все, что связывает россиян и грузин – МИД России далее »
13:34:32
ФМС России ждет приезда 100 тыс. соотечественников далее »
13:02:27
Грузия освободила пятерых граждан Южной Осетии, около 40 еще остаются в заложниках далее »
12:47:51
Лавров и Порошенко решили постепенно отменять «черные списки» далее »
01.12.2009
14:04:33
Черноморский флот России дестабилизирует нацию - Ющенко далее »
13:22:06
Готовится законопроект, определяющий понятие «соотечественник за рубежом» - Медведев далее »
12:45:44
Поддержка соотечественников является одним из приоритетов политики государства, заявляет Путин далее »
12:07:50
Всемирный конгресс соотечественников открылся в Москве далее »
30.11.2009
18:14:52
Ющенко боится, что если его не изберут, Партия регионов и БЮТ демонтируют демократию далее »
16:56:40
Коммунисты требуют привлечь мэра Киева к уголовной ответственности за снос памятника далее »
15:56:38
БЮТ предлагает определять президента не голосованием, а решениями судов – Партия регионов далее »
15:20:51
Ющенко после смерти украинца на границе призывает Россию начать демаркацию далее »
13:50:03
Пособник фашистов с Украины предстанет перед судом в Германии далее »
13:12:43
БЮТ торопит Раду с рассмотрением закона о выборах президента Украины далее »
27.11.2009
17:01:55
Белоруссия, Казахстан и Россия через Таможенный союз пойдут к ЕЭП далее »
16:44:30
Условия Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана согласованы далее »
15:58:45
Белоруссию надо называть Белоруссией - эксперт далее »
15:04:35
Ющенко требует расследовать гибель гражданина Украины на границе с Россией далее »
14:12:51
Лукашенко призывает Россию и Казахстан отказаться от эгоизма в Таможенном союзе далее »
13:23:08
Тимошенко не вышла на работу в день рождения, ее поздравил Путин далее »
12:57:28
СБУ хочет судить мертвых за «голодомор» далее »
26.11.2009
18:37:52
Замглавы МИД России и посол Узбекистана в теплой атмосфере обсудили двусторонние отношения далее »
17:47:36
Россия, Белоруссия и Казахстан могут завтра объявить о создании Таможенного союза далее »
16:23:59
Спецслужбы Украины угрожают организаторам и участникам конференции в Луганске, посвященной федерализму далее »
15:44:56
Тимошенко отвергает обвинения в нецелевом расходовании госсредств далее »
15:34:37
Контрабандист погиб на границе России и Украины от пули российских пограничников далее »
25.11.2009
15:52:51
Партия регионов претендует на посты президента и премьера Украины далее »
14:54:12
Россия и Белоруссия пойдут в ВТО на «синхронизированных и гармонизированных» условиях - Лавров далее »
13:04:02
В Москве предлагают Киеву задуматься над последствиями запретов на въезд для российских граждан далее »
12:32:23
Власти Украины оскорбляют память миллионов погибших в борьбе с фашизмом – МИД России далее »
12:02:07
Замглавы МИД РФ обсудил с экс-премьером Грузии состояние отношений двух стран далее »
11:55:03
Алиев рассказал Медведеву о переговорах с Саргсяном далее »
24.11.2009
15:55:39
Президенты России и Азербайджана открыли мост через Волгу далее »
15:33:11
Новые президента Молдавии могут пройти 7 декабря далее »
15:14:35
Грузия освободила трех захваченных ранее граждан России далее »
13:31:03
Янукович обещает распустить Раду после победы, если в ней не будет коалиции далее »
13:12:30
Россия и Белоруссия не должны отказываться от интеграции из-за проблем в отношениях - Медведев далее »
23.11.2009
17:35:31
В Москве и Подмосковье задержаны террористы, разыскиваемые Таджикистаном далее »
16:36:42
В Астане заявляют, что Узбекистан закрыл границу с Казахстаном далее »
13:32:04
Делегация «Нафтогаза» летит в Москву, чтобы оформить отсутствие штрафов далее »
12:49:13
Армения после переговоров по Карабаху начала учения, а представитель Кремля поехал в Баку далее »
11:35:35
Убийцам священника Даниила Сысоева не удастся запугать православных миссионеров, уверен Затулин далее »
20.11.2009
14:22:11
Верховная Рада вернула Тимошенко бюджет-2010 далее »
13:58:53
Депутаты БЮТ пытались блокировать трибуну Верховной Рады, им противостоял Эльбрус Тедеев далее »
13:42:15
Саакашвили загулял в ночном клубе и проспал встречу с Ющенко - СМИ далее »
11:40:28
Ющенко считает Медведева Анатолием Дмитриевичем далее »
10:19:01
Россия не будет штрафовать Украину за недобор газа, стороны согласуют новые объемы поставок - Путин далее »
10:02:07
Соглашение по газу не является коварным эксклюзивом для Украины, заявляет Путин далее »
09:42:11
Путин перед ужином с Тимошенко посоветовал Ющенко и Саакашвили ужинать без галстуков далее »
09:28:55
Путин констатирует, что главным торговым партнером России вместо Украины стала Белоруссия далее »
19.11.2009
18:23:29
Антирусинская истерия в оранжевых СМИ далее »
16:02:00
Верховная Рада отклонила бюджет-2010 далее »
15:43:35
Партия регионов не ведет переговоров о создании «технического» правительства далее »
15:30:12
Депутаты Верховной Рады не хотят связывать себя с банкротом Тимошенко – Партия регионов далее »
14:09:50
Украина неизменно рядом с Грузией в вопросах территориальной целостности - Ющенко далее »
13:57:25
Партия регионов не будет голосовать за Еханурова далее »
13:09:23
В БЮТ заявляют, что Партия регионов скупает голоса за отставку Тимошенко далее »
11:52:31
Ющенко предлагает Медведеву изменить контракты, обещая бесперебойный транзит газа далее »
18.11.2009
18:12:03
Тимошенко утверждает, что не будет говорить с Путиным про газ далее »
17:59:42
Ющенко внес Еханурова в Верховную Раду далее »
17:46:54
Президент и парламент Приднестровья решили менять конституцию вместе далее »
15:59:37
Правительство Украины занимается только выборами и коррупцией, заявляет Янукович далее »
14:21:22
В Грузии задержан гражданин России, приехавший через Абхазию далее »
13:57:31
Ющенко озабочен этнической преступностью и винит во всем милицию далее »
13:04:28
В Партии регионов Тимошенко нарекли кремлевским попугайчиком далее »
17.11.2009
16:59:15
США обещают не размещать ПРО на Украине далее »
15:46:58
Украина заплатила за договор Тимошенко с Россией безработицей и замораживанием пенсий – Партия регионов далее »
14:52:41
Лекарство для Украины отправлено самолетом в Киев далее »
14:42:07
Затулин назван послом доброй теннисной воли далее »
13:21:58
Партия регионов обсуждает с фракциями Рады отставку Тимошенко далее »
16.11.2009
17:33:16
Ющенко предложит Раде старого министра обороны далее »
17:04:11
Фильм о фальсификации истории на Украине получил приз фестиваля «Радонеж» далее »
16:07:25
Партия регионов грозит Тимошенко отставкой из-за закона о соцстандартах далее »
15:00:51
Тбилиси протестует против введения в Абхазии российских телефонных кодов далее »
14:46:52
Ющенко подписал закон о повышении соцстандартов далее »
14:40:32
Создан Координационный Совет русин далее »
13:18:04
Россия может принять участие в модернизации украинской ГТС далее »
12:50:04
В Москве опасаются нового газового конфликта с Украиной далее »
13.11.2009
15:48:50
Россия может напасть на Украину, считает Березовский далее »
14:49:14
Янукович считает безнадежными попытки переписать историю Великой Отечественной войны далее »
14:38:30
Лужков и Багапш подписали соглашение о сотрудничестве между Москвой и Абхазией далее »
14:14:54
Жертвами эпидемии гриппа на Украине стали уже 239 человек далее »
13:00:28
Премьер-министром Грузии может стать Дмитрий Шашкин далее »
12.11.2009
18:41:35
Минск и Баку будут дружить через «Восточное партнерство» далее »
18:21:48
Коммунисты Молдавии не хотят выбирать президента далее »
18:03:37
В Южной Осетии обеспокоены активностью разведывательной авиации Грузии далее »
17:27:46
Янукович сравнил действующую власть с эпидемией далее »
16:59:06
Русские Риги требуют переименовать улицу Дудаева далее »
13:00:36
Ющенко требует от Тимошенко денег на армию далее »
12:48:51
Бороться за пост президента Украины будут 18 человек далее »
11.11.2009
17:28:34
Если Киев будет брать газ из трубы, Москва перекроет транзит в Европу – Путин далее »
14:55:56
Лукашенко мечтает об азербайджанской нефти, которая потечет через Украину далее »
14:45:23
НАТО удовлетворяет запросы Тбилиси по закупкам оружия - Лавров далее »
13:21:00
Ющенко не даст Тимошенко миллиард на борьбу с эпидемией далее »
12:53:38
Газ в Европу будет поставляться без перебоев, если Украина выполнит обязательства по транзиту – «Газпром» далее »
12:38:50
Эпидемия на Украине унесла жизни почти 200 человек, лидирует Львовская область с 78 жертвами далее »
12:24:43
Тимошенко просит миллиард на грипп и называет Ющенко ответственным за каждую жертву эпидемии далее »
10.11.2009
14:58:29
Эпидемия на Украине: 174 человека умерли, 334 - в реанимации, 52 тыс. - в больницах, свыше миллиона - больны далее »
14:42:01
Киев готовится к заседанию российско-украинской межгосударственной комиссии далее »
14:33:23
На Украине уже пытаются расплатиться купюрами с портретом Януковича далее »
13:27:42
Лупу не хватило голосов, чтобы стать президентом Молдавии далее »
12:32:09
Коммунисты отказались сделать Лупу президентом Молдавии далее »
12:18:30
Киев призывает Москву возобновить диалог на высшем уровне далее »
09.11.2009
15:40:46
Около 70 украинцев заболели свиным гриппом, 14 человек умерли далее »
15:07:46
Медведев подписал закон о порядке использования вооруженных сил РФ за рубежом далее »
15:05:33
Тимошенко заверяет миссию ВОЗ, что эпидемия на Украине идет на спад далее »
14:08:09
МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении задержанных грузинских подростков далее »
13:32:26
Медведев надеется, что на Украине придут к власти более прагматичные силы далее »
12:57:26
«Нафтогаз» действительно расплатился за октябрь, заявляют в «Газпроме» далее »
12:48:34
Более 150 человек умели на Украине от эпидемии далее »
12:22:19
Авария на Нурекской ГЭС оставила Таджикистан без электричества далее »
06.11.2009
17:22:47
Свиной грипп будет косить украинцев через одного, считают в МЧС Украины далее »
15:17:09
Тимошенко объявила о расчете за октябрьский газ далее »
13:49:04
«Нафтогаз» попытается найти деньги для «Газпрома» до конца дня далее »
05.11.2009
17:41:58
Украина и Белоруссия вместе могут оказать колоссальную услугу Европе - Ющенко далее »
16:48:43
Минск и Киев будут вместе отстаивать свои интересы в «Восточном партнерстве» далее »
16:24:42
Российская армия будет действовать за рубежом лишь в чрезвычайный случаях - Медведев далее »
15:45:52
Лукашенко и Ющенко подводят итоги далее »
14:38:20
Грузию вооружают и она может снова напасть, считают в российском Генштабе далее »
13:06:27
Несовершеннолетние грузины с гранатами и взрывчаткой задержаны в Южной Осетии далее »
12:54:27
Рабочая группа по Абхазии и Южной Осетии создана в парламенте Белоруссии далее »
03.11.2009
17:53:07
Попытка избрания президента Молдавии назначена на 10 ноября далее »
17:37:02
Янукович назначил себе министров и главу оппозиционной налоговой инспекции далее »
17:01:54
Единый русский мир может стать значимым игроком на мировой арене – патриарх Кирилл далее »
14:43:07
Автоинспекторы совершили новую провокацию против Черноморского флота далее »
13:18:37
Число жертв эпидемии на Украине продолжает расти далее »
02.11.2009
17:24:44
Число жертв гриппа на Украине достигло 67 человек далее »
17:12:09
Белоруссия не намерена дружить с ЕС в ущерб отношениям с Россией и другими странами СНГ - Лукашенко далее »
16:21:08
Отсидевший при Воронине бывший министр обороны Молдавии прилетел в Кишинев далее »
14:17:34
Более 60 украинцев умерли от гриппа, ОРВИ и их осложнений далее »
12:50:44
В Верховной Раде - очередь за лекарствами далее »
12:40:51
Тимошенко, Ульянченко и Порошенко встретили самолет с «Тамифлю» далее »
30.10.2009
17:41:32
Кандидат в президенты Молдавии Лупу погостит в Москве у «Единой России» далее »
17:16:33
Путин рассказал Медведеву, что Украина может не заплатить за газ далее »
16:58:41
Жертвами свиного гриппа на Украине стали 11 человек – Ющенко далее »
16:43:06
Президент Эквадора подумает над признанием Абхазии и Южной Осетии в случае официальной просьбы далее »
16:12:12
Янукович отменил митинг и предлагает не проводить массовые мероприятия до конца эпидемии далее »
15:52:19
Тимошенко будет следить за наличием медицинских масок в аптеках и ценами на них далее »
15:43:45
Занятия в учебных заведениях, а также массовые мероприятия отменяются на Украине далее »
15:20:42
Ющенко мешает Тимошенко расплатиться за газ, а Евросоюз не дает Киеву денег - Путин далее »
14:55:55
Власти Украины бросают полмиллиарда гривен на борьбу с эпидемией далее »
14:47:16
Тимошенко хочет запретить украинцам переезжать из области в область далее »
14:19:07
Путин предупредил Тимошенко, что газовые контракты надо соблюдать далее »
14:09:32
Тимошенко из-за эпидемии объявила карантин в девяти областях Украины далее »
13:48:36
Медики Украины не могут своевременно диагностировать свиной грипп, заявляют в Партии регионов далее »
13:16:09
Тимошенко в связи с эпидемией соберет правительство и проведет совещание в Тернополе далее »
12:34:33
Минздрав Украины объявил о начале эпидемии свиного гриппа далее »
29.10.2009
17:24:15
Граждане Молдавии смогут стать гражданами Румынии в упрощенном порядке далее »
16:58:43
Коммунисты Молдавии борются против изменения процедуры президентских выборов далее »
13:04:59
Ющенко в его отсутствие сделали кандидатом в президенты далее »
12:36:07
Соседи Таджикистана не останутся без воды из-за Рогунской ГЭС - Рахмон далее »
28.10.2009
17:51:25
Путин, говоря с премьером Белоруссии о «кризисных явлениях», имел в виду мировую экономику далее »
17:06:28
Попутный ветер едва не унес самолет Ющенко на запад, президент пересел в автомобиль далее »
16:33:33
Украина запретила антитеррористические учения СНГ на своей территории далее »
15:22:56
Международная конференция «Российско-украинские отношения. Перед выбором» далее »
14:48:20
Янукович против переписывания истории и создания «лжегероев» далее »
13:06:46
Янукович после убедительной победы на выборах намерен побеждать бедность далее »
12:50:48
Янукович стал кандидатом в президенты Украины далее »
12:42:04
Попытки поссорить Россию и Украину на почве истории обречены на провал – Медведев далее »
27.10.2009
15:23:17
Нацвозрождение, демпроцесс и евроинтеграция лежат на плечах украинцев – Ющенко далее »
14:48:27
Евросоюз совсем простил Каримову Андижан, отменив запрет на поставки оружия далее »
13:44:39
Ющенко идет в президенты и не думает о власти далее »
13:21:53
Лукашенко ждут в Киеве, в преддверии визита обсуждалось «Восточное партнерство» далее »
26.10.2009
17:55:13
Соотечественники против изменений в русском языке далее »
12:37:42
Ульянченко: Юшенко нарушает Конституцию далее »
23.10.2009
14:11:56
Главы МИД России и Украины согласись решать проблемы без их политизации далее »
13:54:12
Посол России Зурабов готовится ехать в Киев - Лавров далее »
13:22:28
Лавров высказывается за прагматичные отношения с Украиной далее »
22.10.2009
15:13:30
У России и Таджикистана нет нерешенных проблем - Медведев далее »
14:45:04
Медведев и Рахмон обсудили сотрудничество в энергетике и военной сфере далее »
14:21:12
Евросоюз отменяет санкции против Узбекистана, введенные после Андижана далее »
21.10.2009
16:46:18
Москва, Минск и Астана договорились о Таможенном союзе и вместе пойдут в ВТО далее »
16:06:33
Глава МИД Украины намерен возобновить ослабленный диалог с Россией далее »
15:35:20
Литвин хотел бы оставить Черноморский флот в Крыму после 2017 года далее »
13:20:01
Рада на следующей неделе должна изменить закон о выборах президента - Литвин далее »
12:20:07
Данияр Усенов стал премьером Киргизии далее »
20.10.2009
13:42:03
Целостность Грузии принципиально важна для США, заявляют в Пентагоне далее »
12:33:47
Березовский утверждает, что к скандалу вокруг педофилии в «Артеке» причастна ФСБ далее »
11:59:52
Президент Таджикистана посетит Россию с государственным визитом далее »
19.10.2009
17:55:58
Лавров вновь призывает ЕС заняться проблемами транзита газа через Украину далее »
17:29:32
Порошенко пригласил Лукашенко к Ющенко далее »
15:57:24
Войны с Россией не будет, хотя она и создает проблемы всем соседним демократиям - Ющенко далее »
15:30:15
«Единая Россия» укрепляет связи с Партией регионов далее »
13:23:55
Президентская избирательная кампания стартовала на Украине далее »
16.10.2009
18:41:52
Ответ посольству Украины в РФ - "Дело принципа" далее »
15:07:36
Лидеры ОДКБ довольны учениями КСОР и хотят проводить их раз в два года - Назарбаев далее »
14:46:04
Президенты стран ОДКБ в новой военной форме наблюдали за маневрами КСОР далее »
14:24:32
Филат и Воронин обсудили проблемы избрания президента Молдавии далее »
13:48:56
Президент Абхазии благодарен России и ждет помощи от других государств далее »
13:03:34
Грузинский шпион получил девять лет колонии далее »
15.10.2009
17:45:35
Лидеры пяти стран ОДКБ понаблюдают за учениями КСОР далее »
17:14:25
Группа боевиков прорвалась из Таджикистана в Киргизию далее »
14:05:16
Насильникам детей в «Артеке» Янукович оторвал бы место, которого нет у журналистки далее »
13:25:31
Неизвестные с гранатами активизировались в Кишиневе, премьеру Молдавии угрожали по телефону далее »
14.10.2009
13:42:33
Власти Украины продолжают провокации против Черноморского флота России далее »
12:27:55
Детей в «Артеке» насиловали депутаты Верховной Рады и священник далее »
12:16:37
Фальсификатор истории уволен из СБУ и хочет пойти в школу учителем далее »
11:55:56
Клинтон не думает о размещении элементов ПРО США в Грузии далее »
13.10.2009
17:27:45
Глава СБУ сдает своего заместителя из-за фальшивого диплома далее »
17:16:25
Тимошенко заявляет, что Москва не станет штрафовать Украину за недобор газа далее »
13:32:29
Глава МИД Латвии доволен развитием отношений с Россией далее »
13:01:05
Детей в «Артеке» насиловал не Ющенко, а другие высокопоставленные чиновники далее »
12:06:11
ФСБ России обвиняет Грузию в переброске боевиков на Северный Кавказ далее »
12.10.2009
17:12:17
Фальсификатор истории из СБУ пользуется поддельным дипломом историка - министр образования далее »
15:31:28
В Москве намекают, что с января начнут штрафовать Украину за недобор газа далее »
15:20:17
Ющенко не подписал закон о 10 млрд гривен для Евро-2012 и грозит конституционным судом далее »
13:36:26
Президент Саргсян собирается в Турцию, чтобы поддержать национальную сборную далее »
12:30:35
Глава «Газпрома» надеется, что Украина и впредь будет вовремя платить за газ далее »
09.10.2009
17:13:14
Обращение по случаю 65-летия Победы принято на саммите СНГ в Кишиневе далее »
17:04:15
Молдавии и Приднестровью не избежать «плана Козака», считает Лавров далее »
16:54:19
Россия намерена прояснить планы США по ПРО на Украине далее »
13:56:19
Новый глава МИД Украины спешит на саммит СНГ в Кишиневе далее »
13:08:10
Порошенко усилиями БЮТ, НУНС и Блока Литвина возглавил МИД Украины далее »
12:09:53
Медведев в Кишиневе примет участие в саммите глав СНГ, встретится с Алиевым и Саргсяном, а также с Гимпу далее »
10:24:03
США могут разместить ПРО под Харьковом далее »
08.10.2009
16:09:49
Украина купит у России столько газа, сколько будет нужно, настаивает Тимошенко далее »
15:36:37
Ющенко может предлагать в министры кого угодно - Тимошенко далее »
15:15:29
Украина продолжает поставлять Грузии танки, системы «Град» и зенитные комплексы далее »
12:41:00
Резолюция Республиканской Конференции российских соотечественников Республики Беларусь далее »
11:42:15
Мариан Лупу стал кандидатом в президенты Молдавии далее »
11:35:49
Ющенко предложил Порошенко на пост главы МИД далее »
07.10.2009
18:14:05
Парламент Молдавии попробует избрать президента 23 октября далее »
17:05:51
Главы МИД России и Украины – за качественное улучшение отношений двух стран далее »
15:26:36
«Газпром» оформляет договоренность Медведева о поставках туркменского газа - Тимакова далее »
14:27:44
Ющенко уверяет, что делает все для нормализации отношений с Россией далее »
14:10:22
Москва не планирует встречу Медведева и Ющенко и не направляет Зурабова в Киев далее »
12:11:53
«Нафтогаз» сам расплатился за сентябрь – «Газпром» далее »
06.10.2009
16:31:59
Передачи «Голоса России» запрещены в Молдавии далее »
15:20:27
Полиция Эстонии не стала помогать таксисту, который вызвал ее на русском языке далее »
14:26:00
Решение о присоединении Белоруссии к соглашению по КСОР принято, указ подписан - депутат далее »
12:57:55
Черноморский флот проводит учения по борьбе с подводными лодками далее »
12:34:48
Закон о повышении соцстандартов депутата Блока Литвина принят Радой в первом чтении далее »
12:24:20
Сайт Партии регионов атаковали хакеры далее »
11:57:36
Верховная Рада разблокирована далее »
05.10.2009
16:38:39
«Темники» времен Кучмы бледнеют на фоне планов пропаганды Тимошенко, заявляют у Ющенко далее »
16:05:00
Казахстан планирует с 2012 года запретить прокат фильмов на русском языке далее »
15:21:10
Совет глав государств СНГ примет обращение в связи с 65-летием Победы далее »
14:49:46
В украинских школах теперь нельзя говорить по-русски. Совсем далее »
14:37:03
Франция и Испания хотят использовать «Манас» на новых условиях, а Киргизия просит новую взлетно-посадочную полосу далее »
12:20:24
Россия не дает Минску $500 млн, предлагая взять кредит в фонде ЕврАзЭС далее »
12:08:17
Россия сама не даст кредит Украине, но поддерживает выделение кредита МВФ далее »
02.10.2009
15:51:36
Медведев ошибся и жалеет о своем августовском письме Ющенко, полагают в Киеве далее »
14:38:28
Белоруссия присоединилась к соглашению по КСОР и заинтересована в ОДКБ – Лукашенко далее »
13:57:08
Ющенко намерен не допустить диктатуры Тимошенко далее »
01.10.2009
15:54:09
«Нафтогаз» не смог избежать дефолта далее »
15:48:26
ПАСЕ не стала лишать полномочий российскую делегацию в угоду Грузии далее »
13:31:59
Пенсионеры Кишинева протестуют против повышения тарифов на воду и транспорт далее »
30.09.2009
17:14:03
Грузия приветствует антироссийскую резолюцию ПАСЕ далее »
29.09.2009
18:01:49
Необандеровцы в Одессе перешли к террору против русских журналистов далее »
17:23:18
Кадровый переворот в крымском парламенте далее »
25.09.2009
18:08:07
Ющенко пошел в суд, чтобы не проводить референдум о вступлении в НАТО далее »
17:26:28
Тимошенко обещает Новый год без газового кризиса и по ошибке извиняется за Россию далее »
16:42:24
Прокуратура и Ющенко настаивают, что его действительно отравили далее »
15:33:41
Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Владом Филатом далее »
14:00:27
Киев приютит экстремистов из России, которые обсудят план развала страны далее »
13:16:33
Патриарх Кирилл начал визит в Белоруссию далее »
12:54:54
Сценарий отношений России и Украины от Ющенко не интересен народам двух стран - Медведев далее »
12:28:27
Отношения России и Белоруссии не ухудшились и реанимации не требуют - Медведев далее »
12:14:49
Медведев по-прежнему не собирается иметь дело с Саакашвили далее »
24.09.2009
16:16:39
Партия регионов добивается роспуска Верховной Рады, считают в БЮТ далее »
15:07:17
В Тбилиси утверждают, что российские подводные лодки прибыли в Абхазию далее »
13:46:08
Власти Киева хотят построить отель на месте массовых расстрелов в Бабьем Яру далее »
13:36:10
Донецкие депутаты возмущены школьными учебниками истории далее »
12:55:16
Агрессия Грузии против Южной Осетии могла перерасти в масштабную войну - Медведев далее »
23.09.2009
16:00:17
Информационная телепередача на русском языке запрещена в Молдавии далее »
12:53:24
ВТО опасается дефолта банковских секторов Украины и Казахстана далее »
12:36:32
В Верховной Раде тербуют расследовать фальсификацию отравления Ющенко далее »
22.09.2009
16:12:01
Грузинский оппозиционер Аласания хочет стать мэром Тбилиси далее »
15:49:03
МИД Украины обвиняет журналиста телеканала «Россия» в отсутствии аккредитации далее »
15:20:39
МИД Украины по просьбе необадеровцев выясняет вопрос о крылатых ракетах Черноморского флота далее »
14:45:54
Комиссия ЕС возлагает на Грузию ответственность за войну в Южной Осетии далее »
12:00:34
Ющенко призывает бороться с предоставлением гражданства РФ в Крыму далее »
11:55:00
Ющенко мечтает о выводе Черноморского флота в 2017 году далее »
21.09.2009
17:21:28
Молдавия не подпишет договор с Россией, пока российские войска стоят в Приднестровье - Гимпу далее »
17:09:01
Гимпу: молдаван придумали в СССР, чтобы оправдать оккупацию далее »
16:12:17
Гимпу уверен, что парламент Молдавии сможет избрать президента далее »
13:35:10
Януковича пошлет на выборы съезд Партии регионов далее »
18.09.2009
15:39:03
Украина и Грузия еще не готовы к НАТО, но в альянсе их ждут - Расмуссен далее »
14:38:37
Журналисту российского ТВ запретили въезд на Украину «за пропаганду» далее »
13:18:40
Путин не встретится с Тимошенко в Харькове, а Медведев и Ющенко могут увидеться в Кишиневе - СМИ далее »
12:47:59
Грузия в Женеве показывает намерение силой вернуть Абхазию и Южную Осетию – МИД РФ далее »
11:50:58
Доказано, что украинцы обслуживали системы ПВО Грузии во время войны в Южной Осетии - СМИ далее »
17.09.2009
18:11:33
Новые власти Молдавии отменили визовый режим с Румынией далее »
16:48:39
Элитный полк Ющенко теряет боеспособность из-за поноса далее »
16:08:28
Выборы президента Молдавии пройдут до середины ноября далее »
15:49:31
Россияне теперь могут попасть из Сочи в Абхазию по морю далее »
14:56:48
Упразднение министерства реинтеграции Молдавии означает курс на объединение с Румынией - Воронин далее »
13:59:58
Выход Грузии из СНГ лишил ее граждан возможности ездить из России в Азербайджан далее »
13:29:52
Михай Гимпу признан исполняющим обязанности президента Молдавии далее »
13:21:47
Парламент Молдавии принял отставку правительства далее »
16.09.2009
17:12:35
Правящая коалиция выдвинет на пост премьера Молдавии Влада Филата далее »
15:29:44
Лидер Компартии Украины призывает к скорейшему решению проблемы русского языка далее »
14:44:48
Абхазская православная церковь объявила о независимости от Грузинской церкви далее »
13:26:49
Лидеры Русской общины Крыма покидают Партию регионов далее »
13:04:31
Лукашенко считает, что Белоруссии давно следовало признать Абхазию и Южную Осетию далее »
12:47:08
Выход Молдавии из СНГ и вступление в НАТО не являются задачами новой правящей коалиции – и.о.президента далее »
15.09.2009
18:00:30
Тимошенко подписала проект бюджета-2010 далее »
17:36:17
Медведев продолжает винить Ющенко в ухудшении российско-украинских отношений далее »
16:44:28
Ющенко не подписал в Туркмении ни одного документа по газу далее »
15:58:09
Коммунисты Молдавии настаивают, что лучшим президентом будет Гречаная далее »
13:41:01
Россия подписала с Абхазией и Южной Осетией соглашение о военном сотрудничестве далее »
12:59:59
Русины призвали непризнанные государства к сотрудничеству далее »
10:49:20
Лидер «Родины» находится на лечении в Подмосковье и надеется вскоре вернуться на Украину далее »
10:20:21
Ющенко обжаловал закон о президентских выборах далее »
14.09.2009
16:33:46
Грузинский военный шпион осужден в Северной Осетии далее »
16:00:32
В Партии регионов опасаются диктатуры Тимошенко далее »
15:05:22
Левые силы Украины объединяются для участия в выборах президента далее »