Журналисту Сущенко придется ждать суда для обмена

25.01.2017 18:03:06

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Лефортовский районный суд Москвы продлил задержание украинского журналиста Романа Сущенко, подозреваемого в шпионаже, еще на три месяца. Однако его адвокат Марк Фейгин не теряет надежду, что благодаря принятой ПАСЕ резолюции Сущенко удастся освободить.

В документе, выдвинутом украинской делегацией в парламентской ассамблее совета Европы, имеются требования к России. Конкретно, речь идет об отказе уголовного преследования за сепаратизм журналистов «незалежной»: Анны Андриевской, Натальи Кокориной и Николая Семены, освобождения уже упомянутого Сущенко и обеспечение безопасности сотрудников СМИ на Востоке Украины, путем влияния на республики Донбасса. По словам Марка Фейгина, именно эта резолюция усилит давление на Москву и позволит освободить Романа Сущенко, несмотря на продление ареста.

Однако Лефортовский районный суд Москвы, в котором сегодня проходило закрытое заседание по делу Сущенко, продлил арест журналиста еще на три месяца, до 30 апреля. Адвокат хотел сменить меру пресечения для Сущенко с пребывания в СИЗО на домашний арест. Правда, двоюродный брат арестанта, проживающий в столице, не захотел, чтобы журналист отбывал срок в его квартире.

Есть еще вариант обмена Сущенко на какого-либо россиянина, задержанного на Украине. Таких, кстати, хватает. Взять хотя бы двух военнослужащих из Крыма, которых выкрали на границе с Украиной, обвиняя их в госизмене. Если обвиненную в убийствах российских журналистов Надежду Савченко обменяли на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, то у украинского корреспондента, обвиненного в шпионаже, есть реальные шансы повторить путь экс-наводчицы. Однако эксперты считают, что путь Савченко для Сущенко закрыт.

Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ:

– Что бы Фейгин не заявлял, кого-бы не защищал, его клиентам 2 года колонии обеспечено. Он является представителем тех адвокатов, которые за счет своих подопечных удовлетворяет свои политические амбиции. Своими заявлениями он лишний раз показывает, что на процесс освобождения своего клиента он повлиять не может, а Сущенко остается только надеяться на Европу. Вопрос обмена или освобождения журналиста, в любом случае, решать президенту РФ, а по моему мнению, у Владимира Путина такого желания пока нет.

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