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Детали
Лавров и Мамедъяров обсудили в Москве урегулирование карабахского конфликта
|25.01.2017 17:08:19
В Москве 24 января состоялась встреча министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова.
Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в ходе встречи подробно обсуждались вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Также стороны обменялись мнениями по вопросам, поднятым президентами Армении и Азербайджана на встречах в Вене и Санкт-Петербурге.
Азербайджанские СМИ сообщают, что Мамедъяров еще раз отметил позицию Азербайджана по урегулированию конфликта, отметив, что «нынешний статус-кво должен быть изменен».
Ранее относительно урегулирования карабахского конфликта президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «мы никогда не допустим создания на территории Азербайджана второго вымышленного армянского государства. Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость». В ответ на это заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян посоветовал руководству Азербайджана «прочитать Устав ООН, чтобы не выглядеть смешным, бряцая своей неграмотностью, и смириться с неизбежностью перспективы признания Нагорно-Карабахской Республики».
20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.
16 мая в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.
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