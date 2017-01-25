Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 17:08:19
- Лавров и Мамедъяров обсудили в Москве урегулирование карабахского конфликта далее »
- 16:52:51
- Шойгу поручил усилить войска на юге России из-за конфликта на Украине далее »
- 12:03:47
- В Литву прибыли первые военные батальона НАТО далее »
- 11:56:20
- Президент Молдавии призвал ко всенародному референдуму по Приднестровью далее »
- 13:54:41
- В Санкт-Петербурге состоялась видеоконференция «Российско-молдавские духовные связи» далее »
- 12:58:59
- Медведев обсудит с премьером Армении интеграционное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС далее »
- 12:54:33
- Киргизия перейдет на техрегламенты ЕАЭС к августу 2017 года далее »
- 12:51:28
- Россия и Таджикистан значительно продвинулись в решении вопросов безопасности далее »
- 12:38:35
- Премьер Эстонии признал невозможность решить проблему безгражданства далее »
- 11:07:59
- Украина запросила у России список граждан, получивших паспорта РФ далее »
-
Каким будет новый миропорядок? Первая Студия. Выпуск от 24.01.2017 далее »
-
Украина — США: развод по-американски? Особая статья от 24.01.2017 далее »
-
Вечер с Владимиром Соловьёвым. Эфир от 23.01.2017 далее »
-
Глобализация и конфликтность мира далее »
-
Константин Затулин выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »
-
Соседи или союзники? далее »
-
Украинские перспективы далее »
Детали
Шойгу поручил усилить войска на юге России из-за конфликта на Украине
|25.01.2017 16:52:51
В связи с конфликтом на Украине и деятельностью террористов на Северном Кавказе войска Южного военного округа должны быть усилены. Об этом заявил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщает «Интерфакс».
Министр подчеркнул, что «военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной». Шойгу заявил, что это является поводом для усиления войск ЮВО.
По его словам, нужно продолжать «совершенствовать» боевой состав войск округа, набирать военнослужащих по контракту и оснащать войска новыми образцами вооружения.
Министр сообщил, что в общей сложности в войска ЮВО за последнее время поступило 1,7 тыс. новых и модернизированных образцов вооружений. В их числе Шойгу перечислил подводную лодку «Старый Оскол» и сторожевой корабль «Адмирал Григорович», оснащенные «высокоточным оружием большой дальности». Шойгу заявил, что за прошлый год боевые возможности округа повысились на 10%.
С 16 по 19 января группа украинских наблюдателей провела инспекцию на территории ЮВО. По словам спикера Минобороны Украины Александра Мотузяника, целью стала «проверка наличия или же отсутствия военной деятельности частей и подразделений Вооруженных сил РФ, о которой должны сообщать заранее». О результатах инспекции украинские военные российской стороне сообщить отказались.
Другие материалы по теме
Россия и Таджикистан значительно продвинулись в решении вопросов безопасности
|
Обиды Азербайджана Израилю в обузу
Доклад Константина Затулина в Госдуме к ратификации соглашения между Россией и Арменией о создании объединенной региональной системы ПВО
|
Стенограмма содоклада первого заместителя Председателя Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Федоровича Затулина.
Госдума одобрила создание совместной с Арменией системы ПВО
Российские военные помогают в подготовке подразделений армии Таджикистана
Российскую военную базу выведут из Киргизии
Дипломатический прорыв: почему военный договор с РФ так важен для Абхазии
|
Военный договор с РФ — дипломатический прорыв для Абхазии
Путин одобрил соглашение с Арменией об объединенной группировке войск
Президент ПМР считает недопустимой и неконструктивной антимиротворческую риторику
Молдавия и Украина хотят разработать план по выводу войск РФ из Приднестровья
|
План будет предусматривать создание "зеленого коридора" на территории Украины, Кишинев намерен обратиться к международным структурам, чтобы те оказали содействие в выводе российских военных