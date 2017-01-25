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Детали
Главным достижением визита Додона в Москву является возобновление диалога с Россией
|25.01.2017 13:35:40
Борис ШаповаловЗаместитель председателя общественного движения «Родина –Евразийский союз», доктор философии, политолог-социолог
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Последние восемь лет во главе Молдовы находились люди - далекие от интересов страны и граждан. Однако сегодня у нашего государства появился лидер, способный наладить диалог, как с Западом, так и с Востоком. Об этом заявил политолог Борис Шаповалов в программе «ПриЛюдно» на телеканале Accent TV.
«А вы скажите мне, с кем российская сторона могла последние восемь лет разговаривать? После 7 апреля 2009 года был исполняющим обязанности президента Михай Гимпу, который, то какие-то камни устанавливал, то про оккупацию говорил, то про колонизацию. Можно было с этим человеком разговаривать? Потом пришел другой, тоже временно исполняющий обязанности. А потом появился г-н Тимофти. С ним о чем-то вообще можно было говорить?! Я считаю, что это человек, который был пустым местом в истории нашей страны», - убежден Шаповалов.
В этом контексте политолог отметил – молдавские власти болезненно воспринимают успехи Игоря Додона, так как понимают, что именно он может добиться кардинальных изменений в стране.
«Я очень рад, что у нас появился нормальный, говорящий, с мозгами, молодой, энергичный человек, у которого есть программа развития. Программу можно критиковать, говорить, что нужно по-другому что-то сделать, но у Додона есть эта программа развития страны. Он победил, за него большинство народа проголосовало, дайте ему возможность ее реализовать», - заключил Борис Шаповалов.
Напомним, что с 16 по 18 января президент Республики Молдова Игорь Додон осуществил официальный визит в Москву, где прошла историческая встреча с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. В рамках беседы Игорь Додон подчеркнул – с 2017 года начинается новый этап во взаимоотношениях двух стран.