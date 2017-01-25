«Пророссийский» лидер Молдавии получил первую угрозу импичмента

25.01.2017 12:34:59

Президент Молдавии ослушался конституционного суда и официально начал противоборство с «прозападными» силами, контролирующими другие ветви власти. Додон заявил газете ВЗГЛЯД, что готов вынести спор на референдум, поскольку уверен в поддержке народа. Тем временем усилились слухи о том, что парламентские выборы пройдут досрочно – в таком случае Додон получит шанс добиться реальной власти.

Президент Молдавии Игорь Додон выразил во вторник несогласие с решением конституционного суда, который сузил его полномочия по назначению членов правительства. Додон пригрозил объявить референдум по этому вопросу.

В комментарии газете ВЗГЛЯД Додон отметил, что «если власти или конституционный суд думают, что могут заставить президента принять некоторые непопулярные решения или антисоциальные, то они глубоко заблуждаются». «Скорее приму решение о референдуме, чтобы представить свои действия и решение правительства на суд народа, но не подчиняться давлению парламентского большинства, – заявил Додон. – Уверен, что люди будут на моей стороне».

Ссора главы государства с судьями вспыхнула из-за фигуры нового министра обороны. Ранее Додон с подачи премьер-министра Павла Филипа уволил министра обороны Анатола Шалару, бывшего члена Либеральной партии. В той ситуации желание и президента, и премьера совпали. Однако Додон отказался назначать на этот пост министра экологии Валериу Мунтяну, которого предложил Филип. Как и Шалару, он выступает за слияние с Румынией и вступление в НАТО. Кстати, Мунтяну 36 лет, и, как пишет молдавская печать, никакого отношения к армии молодой политик не имел. Надо отметить, что Филип и Додон успели поспорить и вокруг кандидатур послов в Вашингтоне и Лондоне – эти посты тоже остались вакантными.

Предшественник Додона Николае Тимофти отказывался увольнять Шалару, несмотря на требования Филипа. Впрочем, геополитических разногласий у этих трех политиков не было – ссорились Шалару и Филип скорее на личной почве. Однако на Тимофти в схожей ситуации в суд никто не жаловался. Зато на Додона они сразу подали иск. В начале января в КС обратились 11 депутатов от Либеральной партии во главе с ее председателем, бывшим и. о. президента Михаем Гимпу, требуя истолковать статьи конституции о порядке перестановок в кабинете министров.

Утром во вторник конституционный суд вынес вердикт – он обязал президента назначать министрами кандидатов, предложенных премьером. Глава КС Александр Тэнасе во вторник заявил, что «Молдавия – парламентская республика, и полномочия президента определены конституцией, поэтому он не несет никакой ответственности за деятельность правительства, а его роль в конфигурации кабмина ограничена». Президент может один раз мотивированно отклонить предложение премьер-министра по назначению какой-либо кандидатуры на вакантный пост министра, «премьер может сделать другое предложение президенту или представить ту же кандидатуру на пост министра, которую глава республики должен утвердить», сказал Тэнасе.

Правда, суд признал, что в законодательстве не указаны сроки назначения президентом на посты министров. «В данном случае применяется понятие «разумные сроки», что означает подписание указов о назначении в самые сжатые сроки, но не более 14 дней – как и в случае подписания президентом принятых парламентом законов», – отмечается в решении КС. Суд также пригрозил, что невыполнение президентом своих обязанностей является нарушением конституции и присяги, что можно расценивать как намек на импичмент в случае ослушания.

Бывший член парламента от еще одной прозападной партии – Либерально-демократической, юрист Виталий Нагачевский уже прямым текстом пригрозил Додону отрешением от должности. «Несоблюдение решений КС является несоблюдением конституционных норм. Поэтому могут наступить последствия, которые предусмотрены в случае несоблюдения президентом конституционных норм. Речь идет о политических последствиях, а если говорить о юридических последствиях, то это импичмент. Не может один человек блокировать деятельность правительства и парламента», – сказал экс-депутат «Комсомольской правде».

Однако руководитель молдавского центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария уверен, что в этом поединке победит Додон. Он напомнил: президент может вынести на суд народа любой вопрос – «это конституционное право президента», добавив, что помешать проведению референдума может только конституционный суд. Но для этого ему придется второй раз за год отменить действующую конституцию, что станет «политическим абсурдом», так как КС «не может подменить волю народа». Он отметил, что накануне избрания Додона парламентское большинство резко ограничило права главы государства, свело «к нулю его полномочия» – и президент стал «марионеткой в руках парламентского большинства».

Политолог пояснил, что вопрос на референдуме может быть сформулирован так: доверяет ли народ президенту или парламентскому большинству? «По моим прогнозам, около 80% населения поддержат Додона. В таком случае президент после решения народа сможет поставить вопрос о роспуске парламента», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

В минувшие выходные недавний соратник Додона по оппозиции, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый назвал крайне высокой вероятность досрочных парламентских выборов уже в этом году, и это не единственный «сюрприз», который задумал олигарх Влад Плахотнюк, который считается теневым реальным правителем Молдавии.

«Я уверен, что досрочные выборы будут в этом году, но не из-за того, что мы с вами их хотим, как то должно быть в демократическом государстве. Они у нас проходят, когда хочет Плахотнюк», – рассказал Усатый, которого цитировали молдавские «Ведомости». «Что сегодня хочет сделать Плахотнюк – он хочет, чтобы все депутаты были одномандатниками», – добавил Усатый, пояснив, что при такой системе олигарх может получить абсолютно карманный парламент.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин не исключает, что Додону удастся организовать референдум. И в таком случае большинство населения страны поддержит Додона – это показали выборы, но у него нет «большинства в столице». «Многое решается именно в столице, поэтому ему будет непросто. Конечно, достаточно активные прорумынские активисты могут устроить волнения в Кишиневе, чтобы сорвать референдум. В целом по стране результаты референдума вполне прочитываются, но для этого его надо провести», – сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД.

Что касается предсказаний Усатого о досрочных выборах, то политолог говорит, что в таком случае ему не ясны мотивы Плахотнюка, потому что олигарх и сейчас контролирует парламент. «А будет ли он в такой же мере контролировать вновь избранный парламент, который явно будет значительно менее проолигархическим, сказать трудно», – считает Жарихин.

Тем временем во вторник Додон сообщил и о том, что принял приглашение ЕС и нанесет свой второй визит, как и обещал, в Брюссель – 6–7 февраля. «Я попросил организовать встречу и с руководством НАТО», – цитирует Додона РИА «Новости». Он призвал «выстраивать хорошие отношения с ЕС, поддерживая стратегическое партнерство с Россией, так как только сотрудничество и с Западом и с Востоком – залог обеспечения интересов граждан Молдавии». Додон добавил, что предложенный им в ходе недавнего визита в Москву меморандум о сотрудничестве с Евразийским союзом не противоречит соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Андрей Резчиков, Юрий Зайнашев

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