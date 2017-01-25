Украина показывает язык

25.01.2017 12:19:27

На днях в Верховную раду Украины внесён законопроект, в соответствии с которым украинский язык будет объявлен обязательным во всех сферах государственной и общественной жизни. Контроль за исполнением закона будут осуществлять специальные языковые инспекторы. Нарушителей предполагается штрафовать.

Сам факт внесения закона уже вызвал протесты. Против высказался даже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который счёл, что новый закон может ухудшить положение венгерского меньшинства, проживающего на Украине.

Следует отметить, что подавляющее большинство населения Украины говорит по-русски. Хотя считается, что украинский язык распространён на западе Украины, даже там молодёжь говорит на русском с редкими вкраплениями полонизмов. Что неудивительно. Русский язык всегда был родным для подавляющего большинства украинцев. Даже классик украинской литературы Тарас Шевченко вёл свой дневник на русском языке. Украинский долгое время был языком специфического регионалистского движения, которому оказывали поддержку внешние центры, например Австро-Венгрия.

Лишь с приходом к власти коммунистов в 1917 году повсеместно была начата политика коренизации, то есть навязывания жителям Украины и Белоруссии будто бы родных им украинского и белорусского языков, на которых, однако, в этих советских республиках никто не говорил. Украинские политики до сих пор учат украинский язык как иностранный. Именно так изучила его в своё время Юлия Тимошенко. Да и нынешний президент Пётр Порошенко зачастую говорит на нём с ошибками. Например, выступая 31 декабря перед украинскими военнослужащими, глава государства, говоря о Донецке и Луганске, подчеркнул, что украинская оккупация — это временное явление. Вполне вероятно, что Порошенко хотел сказать что-то другое, но запутался в незнакомом ему государственном языке.

Напомню, что при создании СССР конкурировали два проекта. Один, представленный «силовиками» Сталиным и Дзержинским, предусматривал, что Украина, Белоруссия и другие республики войдут в состав России на правах автономий. Это так называемый сталинский план автономизации. В результате получилось бы унитарное государство с автономиями. Ленин раскритиковал Сталина и Дзержинского, назвав их «великорусскими держимордами» и подчеркнув, что «обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения» (статья «К вопросу о национальностях или об «автономизации»). В итоге был принят ленинский план создания СССР, который подразумевал, что в Союз объединятся совершенно независимые советские республики, за которыми сохранялось к тому же право в любой момент выйти из состава СССР. Мы знаем, что эта политическая бомба, заложенная под единство страны, превосходно сработала в 1991 году, когда СССР развалился. У коммунистической верхушки не нашлось аргументов для того, чтобы спорить с авторитетом самого Ленина. А тот гарантировал любой республике право на выход в любой момент.

Языковые проблемы, которые существуют в бывших советских республиках, таких как Украина, родом из советского «детства». Действительно, именно во времена СССР проводилась усиленная украинизация. Людям, которые никогда не говорили на украинском, украинский язык навязывался в качестве родного. Русский, соответственно, в качестве иностранного, чуждого. На независимой Украине эту политику просто довели до логического завершения, объявив русский язык «оккупационным». Одним из первых решений свергнувшей режим Януковича власти была попытка запретить русский язык. Правда, потом соответствующий законопроект, уже принятый Верховной радой, положили под сукно. Сочли, что несвоевременно. Однако идеология никуда не делась.

Так что законопроект о фактическом запрете русского языка — закономерный итог ста лет украинизации и коммунистической политики в языковом вопросе. Владимир Ленин очень любил рассуждать о «полезных идиотах», попутчиках коммунистического движения, которых можно было использовать для целей возглавляемой им партии. Но в данном случае, как ни парадоксально, в роли «полезных идиотов» оказались сами коммунисты.

Они на блюдечке с голубой каёмочкой принесли Украине независимость, огромные территории, бесплатно прирезанные Лениным (Донецк), Сталиным (Львов), Хрущёвым (Крым).

Подарили даже членство в ООН. Украина — страна — основатель ООН с 1945 года. Немыслимая ситуация, ибо, по общему правилу, в состав ООН входят только независимые государства. Штат Техас не может быть членом ООН. Но Украина им была, поэтому при отделении от СССР в 1991 году ей не пришлось проходить болезненную для любого независимого государства процедуру признания. Членство в ООН у Украины уже было. А ведь многие государства десятилетиями толкутся в дверях этой влиятельной международной организации.

Иначе говоря, нынешний законопроект о языке — это ягодки. Цветочки появились благодаря коммунистической политике коренизации сто лет назад. Конечно, сейчас этот закон вызовет общее возмущение, его не примут, ссылаясь на то, что это пиар львовской партии «Самопомощь».

Но осадочек останется. Прецеденты подобной языковой политики есть, например в Прибалтике. Там же ряд категорий населения элементарно лишён гражданских прав, существует категория «неграждан», которые, будучи жителями соответствующих государств, лишены равноправия.

Украина, судя по всему, идёт той же дорогой — когда официальный язык будет навязываться как будто бы родной населению страны, которая никогда не говорила на украинском, несмотря на все усилия властей.

Стандартный вопрос: что делать? Если просто смотреть и молчать, рано или поздно подобная языковая политика приведёт к закреплению конфликта между Россией и Украиной (и так имеющемуся). России следует продвигать русскую культуру и русский язык, в том числе и на Украине. Не бояться давать гражданство или вид на жительство тем выходцам с Украины, кто этого захочет. Ввести «карту русского», обладатель которой сможет ездить в Россию без визы — ввела же Польша успешную «карту поляка». Короче говоря, проводить стандартную культурную политику, бороться за умы. Если этого не делать, основанная ещё Лениным политика украинизации восторжествует, а Россия с Украиной окажутся в ситуации многодесятилетнего конфликта — по сценарию, очень похожему на отношения Индии и Пакистана. Чего лучше бы избежать.

Павел Святенков

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.