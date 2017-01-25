Экс-президент Латвии обвинила «руку Москвы» в лишении её «люксовой» могилы

25.01.2017 12:15:00

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выхлопотала себе «люксовое» место захоронения рядом с первым руководителем республики. Правда, упокоиться с миром не удалось. Кладбищенское место было получено экс-президентом в нарушение закона, твердят журналисты. Злой и завистливый народ, не может сдержать обиды Вике-Фрейберга. Немного успокоившись, экс-президент переоценивает ситуацию: теперь в «могильном скандале» виновата «рука Москвы».

«Злой и завистливый» – неприятные эпитеты, однако именно ими экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга наградила собственный народ. Причина негодования бывшего руководителя государства весьма деликатна: Вике-Фрейбергу оставили без могилы «класса люкс».

Бежавшая вместе с пособничавшими нацистам родителями от Красной армии и выросшая в Канаде Вайра вернулась в Латвию в 1998 году. Всего через год Вике-Фрейберга становится главой республики, отказавшись от иностранного гражданства за день до обсуждения в Сейме её кандидатуры. Первая женщина-президент в истории Латвии решает, что должна покоиться в латвийской земле по соседству с первым президентом страны Янисом Чаксте. В 2014 году при помощи посредника Вайра Вике-Фрейберга получает место на рижском 1‑м Лесном кладбище.

Проблема в том, что юридически обеспечить себе элитарное захоронение для человека «со стороны» невозможно, даже для экс-президента. Часть 1‑го Лесного кладбища является закрытой. «Зарезервировать» место могут лишь те лица, родственники которых уже имеют здесь захоронения. Свободных площадей нет, но для Вике-Фрейберги место нашлось, причём немало – 21 квадратный метр.

Латвийское Бюро по борьбе с коррупцией рассматривает необходимость проверки по факту крайне нетипичного нарушения. А тем временем крупнейшая в республике еженедельная газета Diena, пообщавшись с источником в правлении Рижского Лесного кладбища, сообщает следующее: «С учётом политического давления со стороны Канцелярии, которое нельзя было игнорировать, исполнительный директор и представитель экс-президента в начале 2014 года пришли напрямую к руководству Лесного кладбища, которое показало несколько мест, и они выбрали подходящий участок. Сегодня уже никто из этого руководства на кладбище не работает».

На вопрос журналистов о «козырном» захоронении экс-президент отвечать отказалась. Вместо этого Вике-Фрейберга опубликовала на «Фейсбуке» патетическую отповедь, пригрозив соотечественникам кремацией: «Как теперь нам упокоить сына в могиле (выше Вике-Фрейберга пишет о желании перевести урну с прахом сына, похороненного в Монреале, в Латвию – ред.), осквернённой ненавистью, завистью и гневом собственного народа и даже обвинениями в преступных деяниях? И как быть нам самим? […] На нашей земле в деревне есть такой тихий, спрятанный в середине леса пригорок, на котором весной цветут голубые подснежники. […] Когда придёт время, там можно было бы с полагающимся к умершим уважением и без проклятий завистников развеять мой прах. И каждую весну я могла бы опять расцветать синими подснежниками», – пишет экс-президент.

В расцвете же своего народа Вике-Фрейберга разуверилась. «Я всегда идеализировала свой народ. Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача пробудить потенциал латвийского народа и латышскость, полить, как цветок. Теперь, когда я вижу эти низкие вещи, которые направлены против меня, меня печалит то, что моя вера в духовный и психологический рост моего народа находится под угрозой», – не скрывая обиды, заявила Вике-Фрейберга в интервью каналу TV3.

Но народ всполошился не зря. В 12‑м пункте Закона об обеспечении деятельности президента чёрным по белому сказано: похороны и содержание захоронения президента или лица, занимающего эту должность, оплачиваются государством. Иными словами, экс-президент при помощи административного давления планировала обеспечить себе элитную могилу, содержать которую должны были налогоплательщики. Делалось это втайне, мошенническим путём. А народ, каким бы «злым и завистливым» он ни был, ой как не любит, когда его обманывают.

Выплеснув эмоции, Вайра Вике-Фрейберга понимает, что изрядно перегнула, и решает отмотать ситуацию назад. Оказывается, история с неправедно добытым местом захоронения – очерняющая кампания, сменила тональность экс-президент. И кто заказчик этой кампании? Конечно, Россия.

«Это часть старых приёмов КГБ… Это стратегически распланированные шаги, направленные против меня, как личности, голос которой хотя бы часть народа слушает… У всего этого есть заказчик, который достаточно напуган озвученными мною мыслями в Латвии и за рубежом. В этом нет никаких сомнений, так как подобные кампании были и раньше», – с хладнокровностью разведчика говорит экс-президент теперь. Антироссийскую версию тут же подхватывают правящие в Латвии партии – «Единство» и Нацобъединение. Оно и понятно, обвинять Кремль во всём – сегодняшний тренд. Очевидно, что мстительная «рука Москвы» просто решила отнять у Вике-Фрейберги её элитную могилу.

В кладбищенской эпопее латвийского экс-президента поражает не абсурдность ситуации или широкий общественный резонанс – поражает её абсолютный, ничем не закамуфлированный цинизм. В бытность президентом Вике-Фрейберга страстно рассказывала, как приехала из правовой демократической Канады в коррумпированную постсоветскую Латвию сеять разумное, доброе, вечное. Сеяла, сеяла, да что-то не взошло. Вот и решила жить «по блату».

Андрей Стариков

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