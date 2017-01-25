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Донбасс: замороженный конфликт

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Детали

В Литву прибыли первые военные батальона НАТО


25.01.2017 12:03:47

В Литву прибыли первые бельгийские военные, которые будут служить в размещённом в стране международном батальоне НАТО. Об этом сообщает Delfi.

По словам представителя по связям с общественностью армии Литвы капитана Андрюса Дилды, в страну прибыли около 30 военных роты логистики.

В четверг, 26 января, ожидается прибытие ещё нескольких десятков военных.

Бельгийские военные будут служить в батальоне НАТО под командованием Германии.

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