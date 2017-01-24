Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 13:54:41
- В Санкт-Петербурге состоялась видеоконференция «Российско-молдавские духовные связи» далее »
- 12:58:59
- Медведев обсудит с премьером Армении интеграционное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС далее »
- 12:54:33
- Киргизия перейдет на техрегламенты ЕАЭС к августу 2017 года далее »
- 12:51:28
- Россия и Таджикистан значительно продвинулись в решении вопросов безопасности далее »
- 12:38:35
- Премьер Эстонии признал невозможность решить проблему безгражданства далее »
- 11:07:59
- Украина запросила у России список граждан, получивших паспорта РФ далее »
- 15:22:34
- Лавров заявил, что Порошенко увиливает от обязательств по Минским соглашениям далее »
- 14:25:06
- Зрители программы «Русский вопрос» беспокоятся её отсутствием в эфире далее »
- 13:43:17
- Литве не удалось найти признаки госизмены в отдыхе школьников в России далее »
- 13:34:10
- Додон решил убедиться в готовности НАТО признать нейтралитет Молдавии далее »
-
Каким будет новый миропорядок? Первая Студия. Выпуск от 24.01.2017 далее »
-
Вечер с Владимиром Соловьёвым. Эфир от 23.01.2017 далее »
-
Глобализация и конфликтность мира далее »
-
Константин Затулин выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »
-
Соседи или союзники? далее »
-
Украинские перспективы далее »
-
Иран: год после отмены международных санкций далее »
Детали
Президент Молдавии призвал ко всенародному референдуму по Приднестровью
|25.01.2017 11:56:20
Президент Молдавии Игорь Додон заявил на своей первой пресс-конференции, что всенародный референдум может стать способом разрешения приднестровской проблемы.
"Мы должны найти политическое решение, а оно должно быть утверждено в ходе всенародного референдума", заявил президент.
Также Додон напомнил о недавней встрече с новым президентом Приднестровья Вадимом Красносельским в начале января, в ходе которой стороны договорились об упрощении выезда из Приднестровья в ближайшем будущем.
Примечательно, что встреча президентов Молдавии и ПМР стала первой за восемь лет.
Ранее Додон заявлял, что проблема Приднестровья может быть урегулирована в течение полутора-двух лет. Это, по его словам, может стать образцом того, как надо урегулировать замороженные конфликты.
Другие материалы по теме
ОБСЕ будет содействовать активизации политических переговоров по урегулированию приднестровского конфликта
Путин и Додон обсудят приднестровскую проблему
Кишинев и Тирасполь сошлись во мнениях по поводу военного присутствия РФ
Первый визит Додона символичен
|
Первый свой визит президент Молдовы Игорь Додон совершил в Приднестровье
В МИД РФ ожидают урегулирование молдо-приднестровского вопроса
Кишинев и Тирасполь: чего ждать в 2017
|
Кишинев и Тирасполь: чего ждать в 2017
Альтернативы нет. Приднестровье без России не выживет
|
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что ждать поддержки от Молдавии непризнанной республике пока не стоит.
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество
Додон предложил Красносельскому провести встречу в Тирасполе
Приднестровье надеется на возвращение за стол переговоров с Молдовой