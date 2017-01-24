Президент Молдавии призвал ко всенародному референдуму по Приднестровью

25.01.2017 11:56:20

Президент Молдавии Игорь Додон заявил на своей первой пресс-конференции, что всенародный референдум может стать способом разрешения приднестровской проблемы.

"Мы должны найти политическое решение, а оно должно быть утверждено в ходе всенародного референдума", заявил президент.

Также Додон напомнил о недавней встрече с новым президентом Приднестровья Вадимом Красносельским в начале января, в ходе которой стороны договорились об упрощении выезда из Приднестровья в ближайшем будущем.

Примечательно, что встреча президентов Молдавии и ПМР стала первой за восемь лет.

Ранее Додон заявлял, что проблема Приднестровья может быть урегулирована в течение полутора-двух лет. Это, по его словам, может стать образцом того, как надо урегулировать замороженные конфликты.

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