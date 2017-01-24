Украина — США: развод по-американски? Особая статья от 24.01.2017

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20 января состоялась инаугурация Трампа. Его победа на выборах была неожиданностью для всего мира. Но кажется, больше всего этого не ожидали наши соседи — украинцы. Ведь теперь получается, что они могут остаться без своего главного спонсора — США. Что будет с новой украинской властью, если Трамп откажет ей в поддержке? И как это скажется на обычных людях?

Похоже, украинские политики до последнего верили и надеялись, что к власти придет Клинтон. И после этого в бюджет Украины поступят новые щедрые пожертвования от Америки. Но видимо Киеву придется приспосабливаться к новым реалиям. Так что же ждет Украину при таком раскладе? Боится ли украинская власть коррупционных разоблачений?

Сразу после событий на Майдане в состав директоров одной из крупнейших компаний по производству газа на Украине вошел сын вице-президента США Джо Байдена Хантер. Совпадение? Или при Байдене действительно шло коррупционное лоббирование?

За 5 дней до сдачи полномочий Украину посетил экс-вице-президент США Джо Байден. Этот прощальный визит проходил в обстановке строжайшей секретности. О чем говорили Байден с Петром Порошенко, не афишировалось. Но почему после его визита эксперты прогнозируют диверсии и эскалацию конфликта на юго-востоке Украины?

Позиция Дональда Трампа по украинскому вопросу заставила запаниковать многих политиков Незалежной. Но кажется, только не Петра Порошенко. По всей видимости, президент Украины готов пойти на всё, чтобы добиться расположения нового президента США. Станет ли Украина инструментом в борьбе американских политиков?

Как сложится судьба Украины после прихода к власти Трампа? Сейчас, когда прошло только несколько дней после инаугурации президента США, об этом можно только строить предположения. Но очевидно одно — перемены будут.

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин в программе «Особая статья».

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