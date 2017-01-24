Импичмент Порошенко: Народ и Верховная Рада едины!

25.01.2017 11:20:48

Денис Олегович Денисов Заместитель заведующего отделом Украины

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Заместитель заведующего отделом Украины

Какая сегодня самая большая мечта Петра Порошенко? Чтобы к нему в кабинет вошел помощник и сообщил заветное известие: «Вас ждут в Белом доме».

«Правда, после встречи совместного брифинга не планируется, но это не помешает и дальше делать вид, что вы обладаете поддержкой сильных мира сего», — уточнит подчиненный.

Мечтам Порошенко вряд ли суждено осуществиться.

Как и для всего мира, инаугурация нового президента США Дональда Трампа стала поворотной точкой для Украины и Порошенко лично.

Не случайно начала циркулировать информация о том, что Петр Алексеевич грозит наказанием послу Украины в США Валерию Чалому, если тот не добьется аудиенции у Дональда Трампа. А не так давно стало известно, что в помощь украинскому посольству в Вашингтоне была нанята американская лоббистская компания BGR Group.

Озабоченность Порошенко можно понять, ведь на кону его дальнейшая судьба.

Во-первых, Киев волнует содержание грядущей «сделки» между Россией и США, которая, в том числе, коснется и Украины. Во-вторых, Порошенко сейчас может только догадываться о перспективах поддержки его режима со стороны международных финансовых организаций. В-третьих, для Порошенко встреча с Трампом носит огромный символический смысл, который придворные пропагандисты будут раскручивать не один месяц.

Реляции посла Украины в США пока что не внушают особого оптимизма: «Визит в Соединенные Штаты Президента Украины планируется в феврале. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, и очевидно, в этот период может состояться участие президента, так как этот формат как раз предусматривает такое участие», — сообщил Чалый. Во время этой поездки посольство и хочет добиться встречи с Трампом для Порошенко.

Может ли вдруг произойти чудо, и Трамп примет Порошенко для переговоров? Можно быть уверенным: в этом случае помощники нового президента США снабдят его исчерпывающей информацией по Украине.

Тогда гостю из Киева не избежать неудобных вопросов относительно того, почему украинская верхушка открыто поддерживала Хиллари Клинтон в ходе президентской гонки в США, а некоторые чиновники уровня министра допускали оскорбления в адрес теперь уже действующего президента США.

Отдельно стоит вспомнить скандал с обвинениями главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в коррупции на Украине, что привело к его отставке, хотя никаких доказательств Киевом так в итоге и не было предоставлено.

Помимо этого, существуют проблемы, связанные с тотальной коррупцией на Украине, соблюдением прав человека, саботированием выполнения «Минских соглашений».

Но самый простой и неудобный вопрос для Порошенко будет звучать так: «что же такое Вы делаете на Украине, что Вас ненавидит подавляющее большинство населения страны? И не пора ли Вам на покой?».

Тем временем, сам Порошенко продолжает придерживаться риторики, которая, как показал заключительный визит экс-вице-президента США Джо Байдена в Киев, была предложена сложившей с себя полномочия администрацией Барака Обамы.

В очередной раз он перевирает содержание «Минских соглашений», договоренностей в рамках Нормандской четверки (имеется ввиду «формула Штайнмайера»), Порошенко продолжает настаивать на совершенно неприемлемом для ДНР и ЛНР алгоритме разрешения конфликта.

Однако позиции Порошенко ухудшились не только на международной арене. Он не имеет поддержки и внутри Украины.

Согласно опросу украинской группы «Рейтинг», 86% жителей Украины не удовлетворены деятельностью парламентской коалиции в Верховной Раде.

Сейчас в парламенте Украины фактически отсутствует коалиция, необходимая для нормальной работы парламента и Кабинета министров, так как численность депутатов Блока Петра Порошенко и Народного Фронта составляет 223 при необходимых 226 депутатов.

Статус-кво сохраняется исключительно исходя из политически мотивированного правового нигилизма со стороны Порошенко и его окружения – сейчас им не выгодны внеочередные парламентские выборы.

В то же время, большая часть населения Украины поддерживает инициативу по проведению досрочных парламентских выборов – 47.2%, против – 44.9, 7.9% затруднились ответить. Нежелание проводить выборы в Верховную Раду объясняется тем, что у Порошенко, даже при максимальном задействовании административного ресурса, нет гарантии формирования «своего» большинства. А наиболее вероятный результат выборов – это полное фиаско пропрезидентских политических проектов и формирование большинства в парламенте, оппозиционного Порошенко, и, как следствие этого, 0 возможный импичмент.

Целый ряд социологических исследований фиксирует: граждане Украины устали от Порошенко, они ему не доверяют и считают, что он ведет неправильную политику. С именем действующего президента связывают экономический провал, рост коррупции, увеличение тарифов, засилье олигархов, провал переговоров с ЕС по безвизовому режиму.

В настоящее время на Украине отсутствует функционирующий закон об импичменте, однако сама тема досрочного ухода Порошенко в отставку может стать мобилизующей и объединяющей для политиков и населения Украины.

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