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Детали
Каким будет новый миропорядок? Первая Студия. Выпуск от 24.01.2017
|24.01.2017
|Источник: Первый канал
Тема выпуска — международные отношения. Эксперты «Первой Студии» подводят итоги переговоров по сирийскому урегулированию, которые прошли в Астане 23-24 января. Можно ли расценивать эти переговоры как прорыв в решении сирийского вопроса? Как меняется расстановка сил в мире? Можно ли говорить о конце старого миропорядка и правда ли избрание Трампа станет толчком к созданию новой архитектуры международных отношений?
Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин в программе «Первая Студия».