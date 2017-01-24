Антон Половенко: Николаевская, Одесская и Херсонская области это историческая территория Северного Причерноморья!

24.01.2017 16:50:37

Почти три года прошло с момента начала «Русской весны» на Юго-Востоке Украины. Город Николаев – один из центров сопротивления бандеровскому беспределу разгулявшемуся на просторах постмайданной Украины. События весны 2014 года не так сильно освещались на фоне массовых протестов в Донбассе, Слобожанщине и событий в Крыму. Дабы закрыть это «белое пятно» в истории «Русской весны», о событиях в Николаеве «Материку» рассказал один из лидеров «Николаевского Антимайдана» Антон Половенко.

- Антон Вячеславович, расскажите пожалуйста о том как развивалась ситуация весной 2014 года в Николаеве, одном из центров Юго-Востока Украины восставшего против Майдана?

- Николаев это крупный город, известный как центр судостроительной промышленности, который жил и развивался таким образом, как и был изначально построен Князем Потёмкиным Таврическим по указанию Екатерины II. Зимой 2013 года наиболее яркие моменты в городе начались с того, что тогдашний губернатор области призвал граждан защищать Облгосадминистрацию, в связи с тем, что существует вероятность захвата государственной администрации со стороны националистических элементов. В течении месяца было несколько попыток со стороны националистов подойти к администрации, но прямых столкновений с её защитниками не было. Вокруг ОГА (областная государственная администрация – ред.) Партия Регионов выставила палатки для своих сторонников, которые и занимались организованным сопротивлением националистам. Однако спустя некоторое время втихую власть в администрации была передана новым властям, и собственно защищать ОГА стало не от кого.

22 февраля 2014 года, перед праздником Дня Советской Армии и Военно-Морского флота, праздника который город всегда и по-настоящему отмечает в связи с тем, что проживает большое количество офицеров и, несмотря на то, что официально его уже не существует, был осуществлён снос памятника Ленину, после чего возле памятника 68 ольшанцам собралась протестная акция, которая стояла там круглосуточно вплоть до 7 апреля когда лагерь расположенный там был варварски снесён.

В тот день к памятнику Ленина приехало несколько автобусов агрессивно настроенных молодых людей с бейсбольными битами, цепями, ракетницами, которые накинули петлю на голову памятника Ленину и под свист и улюлюканье попытались его стащить. Жители города пытались препятствовать этому, но часть агрессивных людей была хорошо организована и подготовлена. Они нападали на людей, которые пытались защитить памятник, независимо от их возраста и социального статуса. Избиения происходили на глазах у милиции, которая присутствовала там, но вместо препятствования действий радикалов она просто занималась разниманием вспыхивающих драк. Уже позже в результате компромисса с тогдашним мэром памятник был снесён с помощью крана. Собственно в результате этого варварского действия и родился изначальный протест.

- Украинские СМИ во время так называемого «ленинопада» уверяли, что действия по сносу памятников в разных частях Украины осуществляет местное население. Можно ли с уверенностью говорить о том, что эти молодчики были завезены из других городов?

- По моим сведениям там были представители и местных националистических кругов, два автобуса за деньги собранные в области и один автобус, который приехал из Киева, где находились хорошо подготовленные бойцы. У каждого из них была свою функция – кто-то создавал массовку, кто-то ломал памятник, а были и те кто по команде нападали на людей, которые пытались остановить беспредел. И насколько я понимаю, бойцы которые занимались непосредственно драками были людьми извне, это было слышно и по говору и видно по подчиненности определенным людям.

- Можно ли с уверенностью утверждать, что это был действительно гражданский протест?

- В большей мере да. Кроме коммунистов и людей пожилого возраста, ленинистов как таковых не наблюдалось. Людей возмутил сам факт насилия над городом, что без согласования с кем либо, сносятся памятники. Фактически это насилие воспринималось как насилие над каждым из нас. Были и представители партий: Русское единство, Русский блок, ПСПУ, КПУ, было немного представителей от Партии Регионов в мизерном количестве. Хотя конечно это была уже не та Партия Регионов, более не было финансирования. Пришло довольно большое количество возмущенных людей просто узнавших о том, что произошло. Довольно быстро все эти люди перемешались и через два-три дня все партийные флаги по всеобщему решению были убраны оттуда. Таким образом, сложилась цельная монолитная команда, изначально состоявшая и из партийных представителей и из обычных людей. И конечно можно сказать, что по большому счету всё это вылилось именно в гражданский протест. И как бы не искали представители СБУ наши источники финансирования, они были вынуждены признать, что финансирование извне отсутствует.

В первый же день мы разбили лагерь, поставили палатки и на существование этого лагеря были установлены ящики, в которые приходящие на митинг люди бросали деньги. Конечно же, нельзя забыть о том, что посильную помощь оказывали местные предприниматели, которые так же активно принимали участие в протесте.

За время существования лагеря было проведено множество протестных акций и маршей. Можно с уверенностью утверждать, что именно в Николаеве впервые появился нынешний флаг Новороссии, кто его конкретно сделал я утверждать не берусь, но это установленный факт. Появились флаги с большими Георгиевскими лентами, но партийные флаги были уже окончательно убраны. Были флаги России, были и флаги Украины, потому что все кто стоял под памятником старались соблюдать закон. Мы вышли с протестом, но мы не хотели никакого насилия, мы хотели быть услышанными и мы хотели, чтобы Николаев не стал нацистским городом.

Одновременно с этими событиями подобные мероприятия стали происходить и по другим городам и регионам, развивалась ситуация в Крыму. Все эти события активно обсуждались протестующими. Мы чувствовали единение с другими городами, и собственно первопричина протеста разрушение памятника Ленину ушла с повестки дня и заменилась тем, что Николаев стал отстаивать свою русскость, свою свободу говорить и изъясняться на родном языке. Николаев стал говорить о федерализации, потому что мы понимали, что в условиях произошедшего переворота находиться под властью Киева более невозможно. И выжить в составе этой Украины можно только в случае если каждый регион будет чествовать своих героев, развиваться пусть и в рамках единой страны, но со своим мнением, со своим языком со своими школами, со своими отношениями с Российской Федерацией. Именно в рамках этих идей все протестное движение и существовало далее.

Самый большой митинг состоялся 1 марта, где по нашим подсчетам присутствовало порядка 10 тысяч человек. Было очень сильное воодушевление и всем казалось, что вот-вот Россия сделает какой-то шаг и не обязательно с помощью своих Вооруженных сил…

- Но их ждали…

- Надежда была, и как верно подметил один мой харьковский товарищ, достаточно было одного русского солдата и картонного танка для того чтобы признать то, что мы с Россией.

В этот период с нами пытались общаться руководство города, руководство Внутренних дел…

- Какое отношение у них было к вам?

- В самом начале протестов мы видели, что в основном к нам относятся с симпатией. Власти искали опору и таковой опоры со стороны Киева охваченного переворотом они не видели, но видели, что за нами возможна сила и поэтому с нами надо дружить. Буквально через пару недель, представители СБУ, которые ранее активно ходили к нам на митинги и фиксировали многих с помощью видеосъёмки, судя по всему, получили указания от новой власти из Киева и нас начали прессовать и искать в наших действиях состав преступления. В жизни лагеря начались сложные времена, поскольку была дана команда всем силовикам делать всё, чтобы нашего лагеря не существовало. Лагерь располагался между двух администраций – областной и городской и естественно он раздражал новую власть, которая пришла в город и должна была отчитываться перед Киевом о том, что протесты в регионе они гасят.

- У вас были примеры Харькова, Луганска, Донецка. Вы знали, что происходит в Крыму. Почему в этой усложняющейся ситуации вы не приняли решение, если не штурмовать ОГА, как это было в других городах, то, по крайней мере, войти туда со своими требованиями?

- Все мы знаем, чем закончилась история в Харькове. Мы видим, под какой жесткий пресс попал сейчас Донбасс. В то время мы надеялись на хотя бы, какой то голос или проявление поддержки со стороны России. К сожалению, мы не услышали этот голос. Мы не хотели рисковать людьми, за которых по большому счету мы несли ответственность. Все наши действия несли в себе исключительно мирный характер: акции, марши, митинги. И естественно захватывать администрацию мы не планировали и не пытались. Есть такой момент, когда в день сноса нашего лагеря к нам приходили неизвестные нам ранее лица, которые призывали к захвату администрации. Одновременно с этим к администрации было подогнано несколько автобусов с националистами, которые стали устраивать там свою акцию. Естественно все это было сделано для того, чтобы спровоцировать нас и показать, что добровольцы противостоят захвату нами облгосадминистрации и в связи с этим им пришлось ликвидировать наш лагерь. Не многочисленную часть нашего лагеря этим провокаторам удалось увлечь за собой, однако кроме шума с размахиванием флагами, фактических попыток захвата администрации не было.

- В Ютубе есть множество роликов, где собственно запечатлен снос лагеря Антимайдана в Николаеве. На видео слышна стрельба, и даже ходили слухи о погибших в результате этого сноса. Что вы можете сказать об этом?

- Стрельба была, но в нас стреляли в основном из ракетниц. Погибших не было, но было большое количество травмированных, в том числе с переломами конечностей. В общей сложности в Скорую помощь обратились порядка 70 человек, с различными степенями тяжести, но среди них было только порядка 20 человек представителей антимайдана. Связано это с тем, что в лагере на момент сноса происходившего ночью, находилось очень мало людей.

- Были ли попытки новых, так называемых властей, договориться с вами, чтобы не доводить до такого финала? Может быть были какие то переговоры?

- Попытки договориться с нами были, но конкретно о том, что будет снос, нас не предупреждал никто. Было три суда в отношении нас, чтобы с помощью административных мер запретить наш лагерь, но все суды мы выиграли и доказали, что стоим там совершенно законно.

- И все таки, вот уже сейчас, спустя два года, можно ли сказать, что история Николаевского Антимайдана закончена?

- Говорить так - означает предательство по отношению ко всем тем ребятам, которые стояли за общее дело, в том числе и к погибшим, ведь у нас есть несколько человек погибших в Донбассе, которые воевали на стороне ополчения. Есть те, которые воюют и до сих пор в ЛНР и ДНР. Есть люди, которые находятся в эмиграции, но есть и люди, которые остались в городе и по мере возможности оказывают свой протест – пишут и расклеивают листовки, участвуют в митингах против повышения тарифов и т.д. Тем не менее, нужно понимать, что все они находятся под очень жестким прессингом и СБУ даны широчайшие полномочия по пресечения любых проявлений сепаратизма. Хотя я даже на допросе в СБУ утверждал, что в условиях своего географического расположения, даже при желании, отделение Николаевской области от Украины невозможно. Тем не менее, не смотря на то, что мы всегда выступали за федерализацию, мы для них являемся сепаратистами. Однако, в Николаеве продолжают действовать вышеописанными способами несколько групп, стараются донести свою точку зрения к другим людям, верят и надеются, что нынешняя власть как минимум уйдёт и заменится на более вменяемую и будет учитывать интересы всех граждан, а не только отдельных представителей общества.

- Но это как минимум… Какой идеальный вариант вы видите для Николаевской области?

- Николаевская, Одесская и Херсонская области это историческая территория Северного Причерноморья. Эта территория в большой мере самодостаточна и может существовать в рамках измененной Украины, повернувшейся к интересам людей и полностью отказавшейся от прославления нацизма, но то, что это произойдет - я не верю. К сожалению, в данный момент велика вероятность её распада и в случае если этот распад произойдет Причерноморье должно стать частью большой Новороссии.

Беседовал Артем Журко

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