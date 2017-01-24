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Детали
В Санкт-Петербурге состоялась видеоконференция «Российско-молдавские духовные связи»
|24.01.2017 13:54:41
21 января 2017 года в Санкт-Петербурге успешно прошла видеоконференция «Российско-молдавские духовные связи». Инициаторами проведения мероприятия выступили - Византийский клуб и Институт стран СНГ. Мероприятие объединило православное экспертное сообщество и стратегов народной дипломатии. Видеоконференция связала Москву, Санкт-Петербург и Кишинев.
Среди участников мероприятия:
Сергей Геннадьевич Лаковский, управляющий директор международного Византийского клуба;
Глава Ассоциации православных экспертов Молдавии, исполнительный директор Изборского клуба Молдавии Владимир Букарский;
Кирилл Александрович Фролов, глава Отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, глава «Ассоциации православных экспертов», эксперт «Византийского Клуба»;
Лидер Молдавского землячества на территории Северо-запада России Сергей Профирович Руссу;
Александр Владимирович Посадский, профессор Смольного института Российской академии образования, эксперт «Византийского Клуба»;
Президент региональной общественной организации «Совет по межнациональному сотрудничеству», кандидат юридических наук Юрий Анатольевич Паламарчук;
Дмитрий Вячеславович Пахомов, директор фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд христианская солидарность», сопредседатель международной ассоциации Христианство и Ислам, эксперт «Византийского Клуба»;
Вячеслав Николаевич Валерьянов, писатель, общественный деятель, кандидат технических наук, декан факультета Гражданской безопасности Смольного института Российской академии образования, эксперт «Византийского Клуба»;
В ходе своего выступления глава Отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, глава «Ассоциации православных экспертов» Кирилл Фролов отметил, что подавляющее большинство жителей Молдавии связано с канонической юрисдикцией Московского Патриархата. Молдавия – моноконфессиональная страна. Историческая Молдавия идентифицировала себя с Русским миром, который созидали великие молдавские господари, иерархи, святые, просветители: св. Стефан Великий, св. Паисий Величковский, св. митрополиты Петр (Могила) и Гавриил Бэнулеску-Бодони. Современный курс на "евроинтеграцию" для Молдавии подразумевает отказ от христианских ценностей. Он означает забвение исторических традиций и духовных связей. Сегодня именно православные христиане Молдавии призваны нести христианские ценности в общественно-политическую жизнь своей страны и всего европейского пространства. Священноначалие Русской Церкви во главе с духовным лидером православной цивилизации Святейшим Патриархом Кириллом принципиально выступает против политической программы ЕС, направленной на насильственную дехристианизацию общества, воплощающую отрицание человека, как Образа Божия. Возвращение Молдавии в Русский Мир идентично ее возвращению Домой. Оно соединено с обретением суверенитета, духовной и политической субъектности. Игоря Додона эксперт охарактеризовал как Стефана Великого нашей эпохи. Лидер Молдавского землячества на территории Северо-запада России Сергей Профирович Руссу указал на православную духовность как ту силу, которая объединяла и объединяет наши страны и народы. Им была особо выделена духовно-просветительская деятельность великого старца Паисия Величковского, который основал многонациональную монашескую республику (Нямецкий монастырь, где подвизалось 10 000 человек), ученики которого создали малую Молдавскую Лавру (Ново-Нямецкую обитель). Русское старчество в Оптиной, Софрониевой, Глинской пустынях духовно восходит к деятельности Паисия Величковского, который почитается покровителем Молдавии, а в 1988 г. был канонизирован в России.
Сергей Профирович Руссу сравнил 1457 год, когда Стефан Великий пришел к власти и 2017, отметив, что Игорь Додон имеет все основания стать продолжателем великого дела Стефана Великого, известного защитника православия, политической независимости и гуманитарного суверенитета страны. Он отметили широкую поддержку российско-молдавских общественных сил деятельности Игоря Додона. Сергей Профирович Руссу также подчеркнул, что именно сегодня народам России и Молдавии предстоит вывести политические и духовные связи на новый исторический уровень.
Президент региональной общественной организации «Совет по межнациональному сотрудничеству», кандидат юридических наук Юрий Анатольевич Паламарчук отметил выдающуюся роль Д.К.Кантемира и А.Д. Кантемира в жизни России. Творчество Антиоха Дмитриевича Кантемира повлияло на формирование русского литературного языка, оказало воздействие на формирование русской научной терминологии. Например, именно им были введены в оборот русской речи слова идея, понятие, наблюдение, вещество и другие. Оба Кантемира утверждали ценности духовного достоинства личности, природного равенства людей, выступающие неотъемлемой частью ценностного пространства Русского мира. Влияние молдавской интеллектуальной и духовной элиты, как и всего молдавского народа, на развитие Русского мира Юрий Анатольевич Паламарчук охарактеризовал как стратегическое. Он подчеркнул, что важно крепить союз общественных сил России и Молдавии, а также не упустить те возможности для сближения наших народов, которые открылись в связи с победой Игоря Додона. На его взгляд, именно пространство Русского мира, пространство евразийской интеграции зиждется на признании суверенитета в качестве базовой ценности. Это свободное пространство, в жизни которого участвуют народы, дорожащие достоинством и свободой.
Глава Ассоциации православных экспертов Молдавии, исполнительный директор Изборского клуба Молдавии Владимир Букарский отметил, что молдавское общество расколото между прозападной элитой и традиционным православным большинством. По всем опросам, больше половины выступает за традиционные ценности и вхождение в Евразийский Союз. Это "молчаливое" народное большинство, на которое сделал ставку Игорь Додон и одержало победу на президентских выборах. Молдавскому обществу жизненно необходима консолидирующая идея. Эта идея – участие в развитии Православно-евразийского мира как исторического мира традиционных духовных ценностей. Она способна соединить все общественные силы, всех простых людей, живущих в Молдове. На его взгляд, крайне важно, объединить вокруг идеи сближения с Россией, Русского мира, Православно-евразийского мира оба берега Днестра.
Директор фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд христианская солидарность» Дмитрий Вячеславович Пахомов отметил важную роль гагаузского народа, исконно имеющего пророссийскую ориентацию, в деле укрепления позиций Президента Игоря Додона, взявшего четкий курс на евразийскую интеграцию Республики Молдова.
Участники конференции отметили, что перспективное будущее Молдавии связано с евразийской интеграцией, Русским миром. Они выразили поддержку работы Игоря Додона. Управляющий директор Международного Византийского клуба Сергей Геннадиевич Лаковский сделал заявление о создании отдела Византийского клуба в Молдавии.
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