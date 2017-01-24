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Донбасс: замороженный конфликт

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Детали

Медведев обсудит с премьером Армении интеграционное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС


24.01.2017 12:58:59

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится сегодня со своим коллегой из Армении Кареном Карапетяном, который прибудет в Москву по приглашению главы российского правительства. В ходе беседы, как ожидается, особое внимание будет уделено интеграционному взаимодействию России и Армении в рамках Евразийского экономического союза.

В целом в повестке дня - актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах, реализация совместных инвестиционных проектов, сообщила ранее пресс-служба правительства РФ.

По итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее укрепление российско-армянских отношений в различных областях.

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