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Детали
Киргизия перейдет на техрегламенты ЕАЭС к августу 2017 года
|24.01.2017 12:54:33
Киргизия полностью перейдет на технические регламенты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к августу 2017 года. Как передает РИА Новости, об этом заявил во время пресс-конференции в Бишкеке заместитель министра экономики республики Алмаз Сазбаков.
Киргизия стала членом Евразийского экономического союза в августе 2015 года. Международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства функционирует 1 января 2015 года. Сейчас его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
"Переходный период для нашей страны заканчивается. К августу 2017 года мы полностью перейдем на технические регламенты ЕАЭС", — заявил он. По мнению представителя минэкономики, киргизскому бизнесу предстоит "большая работа для того, что бы их продукция соответствовала общепринятым стандартам качества".
По его словам, министерствами и ведомствами республики также будет продолжена работа по гармонизации нормативной правовой базы в рамках членства страны в ЕАЭС и Всемирной торговой организации.
Как отметил директор госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности страны Калысбек Жумаканов, на сегодняшний день в Киргизии два республиканских центра ветеринарной диагностики и экспертизы — в Бишкеке и южной столице республики городе Ош — полностью оснащены современным оборудованием. Еще четыре зональные лаборатории будут в ближайшее время построены в областных центрах на севере и юге республики.
"Данная работа проводится в рамках взятых нашей республикой обязательств по приведению служб ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического контроля в соответствии с требованиями ЕАЭС", — сказал он, отметив, что эта результаты этой работы положительно оценены партерами Киргизии по интеграционному объединению.
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