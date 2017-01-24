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Детали

Россия и Таджикистан значительно продвинулись в решении вопросов безопасности


24.01.2017 12:51:28

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры с таджикским коллегой генерал-майором Эмомали Собирзодой. Стороны обсудили дополнительные совместные меры по повышению боеготовности таджикской армии.

"Я думаю, что предпринимаемые нами действия позволят гарантированно выполнять задачи по нейтрализации угроз и вызовов безопасности в регионе", – заявил Герасимов.

Россия осуществляет поставки вооружения и техники армии Таджикистана, в вузах Минобороны России бесплатно ведется подготовка высококвалифицированных кадров для таджикских Вооруженных сил. Кроме того, 201-яа российская военная база в республике также используется для подготовки до тысячи младших специалистов таджикской армии в год.

В ходе встречи было уделено особое внимание вопросам региональной безопасности. "У нас общие задачи в укреплении безопасности в Центрально-Азиатском регионе. С учетом этого, строим отношения между нашими министерствами. Уделяем повышенное внимание сотрудничеству с Республикой Таджикистан в военной и военно-технической областях. Рассматриваем это в качестве важного фактора сохранения региональной стабильности", – подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России.

Его таджикский коллега генерал-майор Эмомали Собирзода отметил, что по итогам двустороннего сотрудничества за 2016 год, страны "значительно продвинулись в решении отдельных вопросов, представляющих взаимный интерес, открыли новые направления сотрудничества и определили приоритетные задачи, которые нам предстоит реализовать уже в этом году".

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