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Детали
Россия и Таджикистан значительно продвинулись в решении вопросов безопасности
|24.01.2017 12:51:28
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры с таджикским коллегой генерал-майором Эмомали Собирзодой. Стороны обсудили дополнительные совместные меры по повышению боеготовности таджикской армии.
"Я думаю, что предпринимаемые нами действия позволят гарантированно выполнять задачи по нейтрализации угроз и вызовов безопасности в регионе", – заявил Герасимов.
Россия осуществляет поставки вооружения и техники армии Таджикистана, в вузах Минобороны России бесплатно ведется подготовка высококвалифицированных кадров для таджикских Вооруженных сил. Кроме того, 201-яа российская военная база в республике также используется для подготовки до тысячи младших специалистов таджикской армии в год.
В ходе встречи было уделено особое внимание вопросам региональной безопасности. "У нас общие задачи в укреплении безопасности в Центрально-Азиатском регионе. С учетом этого, строим отношения между нашими министерствами. Уделяем повышенное внимание сотрудничеству с Республикой Таджикистан в военной и военно-технической областях. Рассматриваем это в качестве важного фактора сохранения региональной стабильности", – подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России.
Его таджикский коллега генерал-майор Эмомали Собирзода отметил, что по итогам двустороннего сотрудничества за 2016 год, страны "значительно продвинулись в решении отдельных вопросов, представляющих взаимный интерес, открыли новые направления сотрудничества и определили приоритетные задачи, которые нам предстоит реализовать уже в этом году".
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