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Детали

Премьер Эстонии признал невозможность решить проблему безгражданства


24.01.2017 12:38:35

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что правительственная коалиция в нынешнем составе не способна решить проблему безгражданства. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

По мнению Ратаса, вопрос о гражданстве будет конкретной целью на следующих парламентских выборах. Сейчас же, добавил он, когда в коалицию входят три партнера, этого невозможно достичь.

«Мы считаем, что это ненормальная ситуация, когда жители страны не имеют гражданства, и один из пунктов нашей программы гласит, что все люди, прожившие здесь 25 лет и больше, получат эстонский паспорт», — заявил премьер-министр.

Сейчас, добавил он, в семье, где родители имеют два разных паспорта — серый и другой страны — дети могут получить эстонский паспорт.

В Эстонии после получения независимости в 1991 году гражданство, как и в Латвии, получили не все жители. Гражданами стали лишь те, чьи родители или они лично проживали в стране до 1940 года. Остальные жители страны получают гражданство в порядке натурализации. Для этого необходимо сдать экзамен на знание эстонского.

В Эстонии проживает 1,3 миллиона человек. Примерно 84% жителей страны имеют гражданство.

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