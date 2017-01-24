Украина: тяжелый 2017-й только начинается…

24.01.2017 11:59:31

Не успели жители Украины отгулять новогодние праздники, как правительство осчастливило их новым походом на социальные права. Действуя по принципу «бесплатный сыр – только в мышеловке», чиновники решили оплатить повышение минималки очередным затягиванием поясов.

Новый меморандум о сотрудничестве Украины с МВФ сразу стал подкрепляться заявлениями министров. Наибольше засветился в этом деле министр соцполитики А. Рева. Очевидно уже, что 12 маяков от международного спрута ничего народу хорошего не сулят. Но именно они дают Киеву карт-бланш на очередные социальные эксперименты.

Возьмем нашумевшую пенсионную реформу. Как ни изворачивайся, но суть её в нынешнем виде одна – как можно больше скинуть с плеч государства пенсионеров. Министр даже не отрицает пагубности предлагаемой реформы. «Мы осознаем, что из–за принятия этого закона шок у наших сограждан может быть таким же, как и после повышения тарифов», - говорит он. Но народ для власти давно уже является второстепенным во взаимоотношениях с покровителями и финансовыми донорами режима. Главное, чтобы дефицит Пенсионного фонда исчез в 2024 году.

А за счет кого это будет достигнуто – не столь важно. При этом чиновник подчеркивает, что именно благодаря таким действиям правительство уже в недалеком будущем сможет всем «нуждающимся» платить хотя бы минимальные пенсии. То, что этих «нуждающихся» в итоге окажется намного меньше, – об этом ни слова. По тем же расчетам Минсоцполитики в результате реформы с 1 января 2018 года 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение. И это преподносится как успех.

Между тем Украина давно славится высокой преждевременной смертностью населения. Одна цифра говорит сама за себя: каждая третья смерть в стране происходит до достижения 65 лет. При этом мужчины на этом фоне вымирают стремительными темпами: вероятность умереть в возрасте от 20 до 65 лет для лиц сильного пола более чем в два раза выше по сравнению с женщинами. Если в том же ЕС смертность молодых мужчин в возрасте 30-44 лет составляет 131 человек на 100 тыс. населения, то на Украине она равняется 593. Вероятность мужчины умереть в возрасте от 20 до 60 лет достигает 40%. Кто доживет до пенсии при такой смертности?

Спору нет, дефицит Пенсионного фонда, достигший в 2017 году около 156 млрд. грн. – серьезная проблема для бюджета. Особенно если учесть, что в 2011-м этот показатель составлял 40 млрд. Правда, демографическая ситуация была не лучшей и тогда. Однако экономика работала, обеспечивала рабочими местами население, налоги, соответственно, платились. Дефицит ПФ в итоге не был столь катастрофичным.

Так, может, начинать нужно с экономики? По данным того же Минсоцполитики, к примеру, на Украине всего 10 из 26 млн. (или 38,5%) трудоспособного населения платят взносы в Пенсионный фонд. Но в том-то и проблема, что вопрос поднятия экономики из той трясины, куда её ввергло нынешнее правительство, имеет крайне неудобную политическую составляющую – жизненно-важную необходимость восстановления взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Россией. Других путей, как показывает практика последних лет, просто не существует.

Вместо этого министр А. Рева предлагает другое: «Важно побуждать украинцев отказаться от ошибочной привычки думать, что государство за них должно все решить». Нет, восклицает он, народ необходимо заставить осознать, что будущее каждого – в его руках.

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Весьма оригинально в пакете с пенсионным обеспечением власть решила надвигающуюся проблему с катастрофической нехваткой средств на субсидии. Новые тарифы, от которых, по признанию самого министра, народ испытал шок, большинством населения могли быть оплачены только с помощью субсидий.

Теперь о субсидиях народу придется забыть. В меморандуме МВФ уже сниженные нормы потребления предлагается урезать еще раз: газа с 5,5 до 4,5 куб м. на м²., электроэнергии с 65 до 51 кВт/час, централизованного отопления с 0,0548 до 0,0431 Гкал за м².

Так этого мало, и после отопительного сезона 2016/2017 годов на Украине будет принято решение о монетизации субсидий. «Такое поручение нам премьер-министр Украины уже дал», – заявил А. Рева. На практике это будет означать только одно: дадут на нуждающуюся семью определенное количество денег и делай с ними что хочешь.

К монетизации льгот можно по-разному относиться, но в нынешних украинских реалиях конкретной семье придется делать тяжелый выбор: либо деньги эти тратить на коммуналку, либо на хлеб насущный. Интересно, что еще год назад тогдашний министр соцполитики (нынешний вице-премьер) П. Розенко выступал категорически против монетизации.

Вот что он говорил: «При внедрении системы субсидий одна международная консалтинговая компания изначально рекомендовала их монетизировать. Но после полугодичного исследования работы нашей системы они сами отказались от этих рекомендаций. Сегодня средний размер субсидии колеблется от 500 до 4500 грн. И, увы, нет гарантий, что после монетизации люди с пенсиями по 1100 грн. заплатят именно за коммунальные услуги. Система отключения газа, электричества, воды за долги в Украине не действует из-за соответствующих мораториев». Сейчас, если следовать логике вице-премьера, таких ограничительных мораториев не будет. Ведь в остальном ситуация за год не поменялась.

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Чтобы окончательно добить граждан страны, в правительстве решили разобраться с занятостью населения. И здесь, как и в других случаях, поступить решили весьма оригинально. Вместо создания новых рабочих мест – реформирование службы занятости.

В Минсоцполитики осознают остроту проблемы. По данным того же А. Ревы, процент занятости взрослого населения Украины на сегодняшний день составляет лишь 52,6%. «Из 26 миллионов трудоспособных людей в возрасте от 15 до 70 лет у нас на сегодня заняты немного больше 16 миллионов человек», - сообщает он. При этом, по данным ведомства, 30% рабочих мест, которые предлагают работодатели, это низкооплачиваемая и низкоквалифицированная работа.

По словам министра, количество занятых работников в промышленности в 2015 году составляло только 2,6 миллиона человек, или 14,8% занятого населения, что является недопустимо низким показателем. С момента госпереворота в результате антироссийской политики экономика потеряла более 3 млн. рабочих мест. При этом почти 20% работающих попадают в категорию бедных, безработица среди молодых людей достигает 25%. А по подсчетам Минэкономразвития, малый и средний бизнес на Украине обеспечивает 79,1% рабочих мест и создает 59% добавленной стоимости, что говорит о крайней примитивизации экономики страны. На высокотехнологичном производстве давно уже поставлен крест.

Но самое интересное, что причины такого катастрофического состояния рынка труда, по мнению чиновников, не в пагубной экономической политике правительства, а в… массовом тунеядстве украинцев. «Сегодня у безработных нет никаких стимулов, чтобы идти работать», - говорит А. Рева. Оказывается, «если 1450 можно получать, не работая», то никто на работу и не пойдет. Мол, из-за этого и пришлось поднять минимальную зарплату до 3200 грн. Поэтому «ключевыми задачами на 2017 год для правительства являются принятие парламентом трудового кодекса, внесение изменений в закон о занятости населения с целью внедрения новых механизмов активизации безработных к поиску работы».

Ну и как же здесь не обойтись без службы занятости – главного источника «тунеядства». Премьер В. Гройсман так и отрезал: «Я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных». «Какой дурак пойдет работать, когда можно оформить пособие по безработице, сидеть, ничего не делать и получать те же 1450 грн.?» - задается риторическим вопросом премьер.

Цинизму киевских чиновников нет границ. По данным Госстата, число зарегистрированных безработных за 2016 год снизилось на 180 тыс., а получающих пособие на 150 тысяч. При этом сами чиновники твердят о многомиллионной армии безработных, что говорит как раз о том, что люди массово отказываются от пособия по безработице, давно уже не рассчитывают на государство и выживают как могут. Но даже в этих условиях правительство хочет сделать получение пособия по безработице практически невозможным.

Очевидно, что очередные правительственные инициативы приведут к дальнейшему обнищанию населения. Сейчас, по подсчетам главного демографа страны Э. Либановой, 51% населения имеет доходы, едва обеспечивающие их потребность в еде. «В Украине распространена бедность среди работающих, причем не только среди неквалифицированных рабочих или тех, которые работают неполный рабочий день, но и среди врачей, учителей, ученых и т.д. То есть бедность характерна для работающих людей с высоким уровнем образования», - подчеркивает эксперт.

При этом бедными себя считают 76% украинцев. А по данным опроса социологической группы «Рейтинг», каждый пятый украинец сегодня недоедает, каждый третий испытывает недостаток средств для покупки одежды и обуви, каждый второй только мечтает о приобретении смартфона или другой бытовой техники.

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Понятное дело – данные показатели будут ухудшаться, что автоматически будет сказываться на главном социальном капитале населения – здоровье. Но и реформа здравоохранения идет по тому же пути сбрасывания с плеч государства «ненужных» растрат на болеющее и вымирающее население.

Уже сейчас медицина оказалась практически платной. По сути, бесплатной осталась только больничная койка. Да и то за нее приходится платить в виде различных пожертвований на «фонды развития». Все услуги давно имеют установленную таксу. Лекарства давно покупаются у приближенных к врачам поставщиков. На мизерную зарплату работника здравоохранения проживает разве что фельдшер сельского ФАПа по причине бедности местного населения.

Неудивительно, что с каждым годом все больше трудоспособного населения выезжает за границу. С каким-то особым равнодушием об этой проблеме говорит министр А. Рева: «Люди едут в другие страны в поисках лучшей доли. К сожалению, многие едут в Россию работать. Этот процесс приобретает угрожающие формы».

И непонятно становится после этого: министр озаботился проблемой утраты трудоспособного населения страны или же его волнует, что лучшую долю украинцы находят именно в России. И что-то мне подсказывает, что волнует его больше последнее.

Сергей Вяземский

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