Киеву сломали вектор развития

24.01.2017 11:52:46

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Украине и Грузии не место в Евросоюзе и НАТО. Эту истину нужно просто признать. Такое далеко не лестное для Киева и Тбилиси заявление сделал в интервью газете Le Mond один из лидеров президентской кампании во Франции, экс-премьер Пятой Республики Франсуа Фийон.

Кандидат от партии «Республиканцы» раскритиковал западные страны за ведение агрессивной политики в отношении Москвы, отметив, что на России лежит немало ответственности, но не на ней одной.

«Всегда ли Запад был надежным партнером? Разве он не обманул Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? Зачем нам нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы? Мы допустили много ошибок», —цитирует Фийона РИА «Новости».

Он также назвал «безответственными» призывы лидеров ЕС к интеграции Грузии и Украины. И призвал «просто признать», что эти две страны «не предназначены для входа в ЕС и НАТО».

Учитывая, что именно Фийон, скорей всего, придет на смену «гуттаперчевому» Олланду, его слова, безусловно, представляют интерес. Поскольку позволяют надеяться, что внешнеполитический курс нового хозяина Елисейского дворца будет существенно отличаться от того, который проводил его предшественник.

Речь здесь идет не только о будущем российско-французских отношений в целом. Но и о судьбе Минских соглашений, которые еще год назад должны были заставить Киев прекратить военные действия в Донбассе. Однако из-за странной позиции европейских гарантов – Парижа и Берлина – превратились почему-то в инструмент давления на Россию.

Фийон, судя по всему, понимает всю абсурдность нынешней ситуации. Вопрос лишь в том, сможет ли он как-то на нее повлиять в статусе президента страны?

По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, заявление Фийона определяет настроение большинства европейской политической элиты:

– Той части стран, которые определяют политику Евросоюза. Это – не Польша, и тем более не страны Балтии, а Франция, Германия, Италия. И там, действительно, такие настроения.

В Киеве не знают об этом? Прекрасно знают. Они давным-давно заменили конкретные высказывания о вступлении в ЕС и НАТО – как стратегической цели – расплывчатым определением «европейский выбор». Понимая под этим выбором, на самом деле, антироссийскую позицию. Они считают, чем больше у них антироссийской позиции, тем ближе они к Европе. Хотя, на самом деле, безусловно, это не так.

Собственно, ничего нового в высказываниях Фийона нет. Не только будущие, но и нынешние лидеры ЕС прямо и откровенно это уже заявляли. И если говорят, что ближайшую четверть века места для Украины (Грузии тоже) в Европейском союзе не находится, то значит, его не найдется никогда.

Это касается и членства в НАТО.

Трудно представить, что за Грузию и Украину кто-то захочет решать геополитические проблемы, которые они сами себе создали. То есть, вступив, они тут же потребуют, чтобы НАТО отвоёвывала им все территории, который они считают своими, в соответствии с пятым пунктом договора о военном сотрудничестве. Это неприемлемо для стран НАТО.

Другое дело, что нынешнее руководство Европы откровенную правду, как всегда, об этом не говорит. Они это говорят на закрытых брифингах, на закрытых переговорах. Но как бы официальная позиция – мы открыты для всех, кто изъявит желание и будет соответствовать критериям. Это касается и НАТО, и Евросоюза.

На самом деле, все прекрасно понимают, что кроме экономических требований для вступления в ЕС и чисто военных для вступления в НАТО, есть вполне определенные политические. Грузия и Украина им в обозримом будущем соответствовать не могут.

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