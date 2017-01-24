Теннис­ный тур­нир «Боль­шая бес­ко­зыр­ка – 2016»

Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

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Детали

Вечер с Владимиром Соловьёвым. Эфир от 23.01.2017


23.01.2017 Источник: Россия 1
 

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Почему Украина не хочет, а может быть, и не может соблюдать Минские соглашения? О том, как Надежда Савченко превращается в кумира из изгоя. Куда вообще идет эта страна? И что ждать нам в нынешнем раскладе?

Фрагмент программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» с участием первого заместителя председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ, руководителя Института стран СНГ Константина Затулина.

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