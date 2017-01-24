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Детали

Украина запросила у России список граждан, получивших паспорта РФ


24.01.2017 11:07:59

Первый вице-спикер Верховной Рады сообщила об этом в соцсети, назвав массовое приобретение гражданства РФ «паспортизацией крымчан».

МИД Украины получил от России информацию относительно количества украинцев, которые стали гражданами России с 2014 по 2016 год. По сообщению первого вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко в Facebook 18 января, Украина требовала от России предоставить списки людей, которые получили гражданство РФ и список беженцев в Россию.

«Очевидно, что преимущественное количество указанных граждан — это паспортизация крымчан, которых массово делают гражданами РФ», — написала она на своей странице в Facebook.

Согласно ноте МИД РФ, за два года гражданство РФ получили 170 тысяч граждан Украины. В 2014 году — 24141 человек, в 2015-2016 — 67400 человек, за девять месяцев 2016 года — 75497 человек.

Далее власти Украины намерены требовать информацию о том, сколько новых крымчан (в том числе пенсионеров) стало гражданами России.

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