Петр Гецко: Наш идеал –это восстановленная УССР и мы это реализуем!

23.01.2017 15:32:18

В преддверии празднования очередной годовщины Переяславской Рады о текущем положении украинских русинов «Материку» рассказал Глава международного центра «Матица Русинов», премьер-министр республики Подкарпатксая Русь Петр Гецко.

- Как вы можете охарактеризовать положение дел у русинского населения на Украине на данный момент?

- Начну с идеологемы которая обозначила что русины это старое самоназвание всех украинцев. Именно исходя из этой идеологемы, власти Украины пытались лишить русинов права на самоидентификацию, но сейчас мы и сами взяли на вооружение эту идеологему. С момента образования «Матицы» (ноябрь 2016 года) мы из региональной структуры которая была в Закарпатье, перешли на общеукраинский уровень.

До 2008 года «русинство» было на уровне вялого факультативного движения, проводились фестивали, конгрессы, но системной работой всё это назвать было нельзя. Но с 2008 года движение перешло в системообразующий ранг, не только в рамках Закарпатья и Украины, но и во всем мировом русинском движении. Был образован Всемирный конгресс и совет Подкарпатских русинов, Сетевое русинское движение Украины а также целый ряд других структур и в рамках этого движения проводилась вся работа по мирному политическому процессу признания русин. Мы сознательно отказались от «уличной политики», однако лидеры движения постоянно подвергались преследованию со стороны властей: Туряница Иван Михайлович, проффесор, доктор медецинских наук под давлением эмигрировал в Словакию, отец Димитрий Сидор, настоятель Свято-Воздвиженского Собора подвергся уголовному преследованию и получил условный срок, и в настоящее время я, находившийся до этого 6 лет в подполье, а в настоящее время в вынужденной политической эмиграции, поскольку против меня так же на Украине открыли уголовное дело по 110 статье УК.

В настоящее время можно сказать, что русинское движение находится на подъёме. У русинов появилось правопреемство УССР, то есть русины претендуют взять на себя титул, не только на территорию ранее являвшуюся Подкарпатской Русью, но и в целом правопреемника УССР.

- Но ведь и современная Украина считает себя правопреемником УССР?

- 22 августа 1992 года на заседании Верховного Совета некто Микола Плавьюк, так называемый президент Украинской Народной Республики в изгнании, передал все титулы УНР первому президенту Украины Леониду Кравчуку под громкие аплодисменты Плавьюк вручил грамоту о том, что независимая Украина, провозглашенная 24 августа 1991 года, является правопреемницей Украинской Народной Республики.

Но на сегодняшний момент мы заявляем, что именно русины являются правопреемниками УССР. Мы считаем что ДНР и ЛНР это освобожденные территории УССР, а вся остальная территория Украины это временно оккупированная территория УССР и будем добиваться справедливого наказания для радикальных бандеровских структур, включая милитарные и полумилитарные организации, а также всех тех, кто выступает за проведение десоветизации, поскольку это прямо является борьбой против УССР.

- Но все-таки до Майдана еще существовала более менее вменяемая Украина, и в частности в 2012 года был принят нашумевший закон «Кивалова-Колесниченко» «Об основах государственной языковой политики». Отразился ли этот закон на свободу в «языковом вопросе» для русинов?

- Чтобы русины не предпринимали в любых сферах, будь то образование, культура или иные - против всех этих инициатив всегда выступал официальный Киев и каждый наш шаг он обозначал в качестве проявления сепаратизма. Да, в течении 10 лет у нас действует система русинского образования, которая финансируется миллиардером русинского происхождения из Канады, но это всего 40 воскресных классов, и, естественно, является частной инициативой. Прошло уже несколько выпусков и некоторые выпускники уже закончили ВУЗы в Сербии, Янглонский университет, Пряшевский университет – во всех этих заведениях есть русинские кафедры. Что касается закона «Кивалова-Колесниченко», то можно сказать, что он был вырван из контекста, и тогда надо было решать языковой вопрос именно в бандеровской среде, поскольку обыкновенные учителя не могли противостоять физически подготовленным боевикам. Поэтому этот закон должен был идти в комплексе с защитой культурного наследия и защитой самого населения.

- Насколько по-вашему обучение на русинском языке востребовано в Закарпатье?

- При реальном изменении внутренней политики противодействия фашистской идеологии, безусловно, моментально изменилась бы и наполняемость классов, и востребованность языка не только на Закарпатье, но и в целом на Западной Украине. Но сейчас, в условиях когда пытаются ликвидировать даже тот вырванный и контекста закон об основах государственной языковой политики, шансы на это конечно же нулевые. Но в рамках проекта УССР который предлагаем мы, это вопрос мы решим кардинально – русский язык основной, поскольку это язык на котором написано изложено огромное количество мировых достижений как области науки так и культуры, а далее по языковым потребностям региона: венграм – венгерский, румынам - румынский, русинам-русинский и так далее.

- Как обстоят дела с русинскими автономиями в странах ЕС и в чем существенное различие с положением русинов на Украине?

- В странах ЕС «русинский вопрос» был законодательно закреплен с первого дня, как только в 1989 году неорусинство было запущено с легкой руки канадского историка Пола Роберта Магочий. С того момента было начато финансирование русинских классов среднего и высшего образования, был предоставлено право на обязательное двухчасовое телевещание на русинском языке. Например, Венгрия и Словакия ввела обязательную квоту на представительство в парламенте русинов. Таким образом не имея автономии, русины в ЕС имеют всеобъемлющую поддержку в отличии от Украины где слово «русин» является синонимом слову сепаратист, где автономия, которая была поддержана народом на Закарпатском всеобластном референдуме является преступлением. Поэтому если проблема европейских русинов лежит в плоскости повышения государственной поддержки, то наша главная проблема хотя бы в том, чтобы нас не преследовала СБУ.

- Мы наблюдаем дезинтеграционые процессы происходящие на Украине, воссоединение Крыма с Россией, республики Донбасса уже более двух лет находятся вне украинской юрисдикции. Какое будущее видят для себя русины Украины в сложившейся обстановке?

- Как я уже сказал ранее, с 2008 года русины обладают на данный момент титулом на Подкарпатскую Русь, но кроме этого, учитывая то, что в основу представительства Украины в ООН был именно русинский титул мы оформили правопреемство от УССР, то есть на всю территорию нынешней Украины включая Донбасс и мы не видим противоречий в том, что эти регионы не относятся сейчас к Украине. Именно мы способны решить этот вопрос комплексно и законодательно: первое – дебандеризация, денацификация, второе – расследование всех преступлений и привлечение к ответственности всех виновных в войне, третье – место в ООН это место УССР. Все документы о правопреемственности у нас на руках, поэтому наш идеал – это вся Украина, это восстановленная УССР и мы это реализуем!

Беседовал Артем Журко

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