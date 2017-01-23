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Рубрика / Безопасность
Лавров заявил, что Порошенко увиливает от обязательств по Минским соглашениям
|23.01.2017 15:22:34
Президент Украины Петр Порошенко пытается увильнуть от обязательств, данных украинской стороной по выполнению Минских соглашений. Об этом заявил после переговоров с министром иностранных дел Венгрии глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
В Москве надеются, что Германия и Франция как гаранты минских соглашений обратят внимание на поведение Киева в этом вопросе, добавил Лавров.
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