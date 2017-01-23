Военный союз России и Армении

23.01.2017 15:12:51

Возможность развёртывания Россией в Армении, на 102-й военной базе под Гюмри, межвидового мобильного радиолокационного комплекса (РЛК) «Небо-М» вызвало ожидаемую реакцию в Азербайджане. Официальный Баку промолчал, ибо никаких вразумительных поводов в превентивном режиме опротестовать предполагаемую поставку оборонительного вооружения на баланс российской военной базы в соседней республике у него нет по определению. Зато тамошние эксперты не упустили случая вновь поднять тему оказания Москвой «армянскому оккупанту азербайджанского Карабаха» всемерной военно-технической поддержки.

По всей видимости, одной из главных причин раздражённого тона азербайджанских комментаторов стало сопровождение информации о логичности появлении РЛК «Небо­М» на армянской территории ссылками на то, что эта система «станет достойным ответом на приобретённую Азербайджаном израильскую станцию Green Pine» (РЛС раннего оповещения EL/M-2080, разработка израильской компании IAI — EADaily). Об этом в российском издании «Военное обозрение», именно в контексте «логичной возможности», а не уже свершившегося факта развёртывания, написал Евгений Даманцев, автор статьи «Преимущества комплексов «Небо-М» в противоракетном звене ВКС РФ: незаменимые помощники «Воронежей» и «Подлётов».

Интересно отметить, что данная публикация появилась спустя несколько дней, после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с рабочим визитом Нахичеванскую автономную республику, где отметился рядом воинственных заявлений в адрес армянской стороны. До поездки в азербайджанский анклав, имеющий общую границу с Арменией, Ираном и Турцией, глава республики на заседании кабинета министров 10 января выступил с ещё более резкими заявлениями в сторону «армянского агрессора». В этой связи можно также напомнить резонансное декабрьское заявление президента Алиева о заключении Азербайджаном контрактов с Израилем в военной и оборонно-промышленной сферах на $ 5 млрд.

Примерно в том же стоимостном объёме выражается военно-техническое сотрудничество (ВТС) Азербайджана с Россией, практически полностью сводимое к закупкам нефтеносной республикой у северного соседа ударных и оборонительных систем. Но оружейные поставки из еврейского государства, как, впрочем, и из Турции (правда, в значительно более скромных размерах — и по деньгам, и по номенклатуре), азербайджанское руководство в последнее время предпочитает проговаривать с особым акцентом. Возможно, это делается не только для демонстрации некой обиды на Москву, которая стала поставлять на баланс Еревана и своей 102-й базы самые современные ударные и оборонительные системы. Ведь многое в азербайджано-израильском «оружейном романе» замешано на взаимном настрое Баку и Тель-­Авива сдерживать «иранскую экспансию» в регионе (1). Однако обида в заявлениях и действиях Азербайджана по поводу слишком продвинутого формата российско-армянского ВТС всё же стала ощущаться, что называется, по нарастающей.

Баку или в упор не замечает, или намеренно делает вид, что не замечает факт создания Россией и Арменией Объединённой группировки войск (сил). Военные союзники, состоящие в одной региональной системе коллективной безопасности, к тому же несколько лет, как формируют Объединённую систему ПВО.

Угрозы (большей частью в намекательной манере) нанести по Еревану из азербайджанского Нахичевана массированный ракетно-артиллерийский удар, например, при помощи израильских Lynx Extra (дальность поражения целей до 150 км) и/или турецких T-300 Kasirga (дальность стрельбы — до 120 км) реактивных систем залпового огня (РСЗО) не могут оставаться без ответа. Тем более, когда они озвучиваются на самом высоком военно-политическом уровне Азербайджана и продолжают периодически сопровождаться обострением на карабахской передовой. Кстати, не только на ней. Вспомним декабрьскую разведывательно-диверсионную вылазку азербайджанского спецназа вглубь армянской территории на северо-восточном участке границы двух закавказских республик.

Объединённая группировка с Россией для Армении не является панацеей от всех бед. Но это на сегодня незаменимая для Еревана гарантия его защищённости от любых потенциальных угроз. Обьяснить Азербайджану, что воинственная риторика имеет особенность рано или поздно транформироваться в интенсивные боевые действия «на земле», как, собственно, это имело место в начале апреля прошлого года, могут Турция и Израиль. Последний не заинтересован в военной эскалации армяно-азербайджанского конфликта и в особенности стремится избежать любого противопоставления своих интересов на Южном Кавказе интересам России в регионе. Даже если такое противопоставление и носит опосредованный характер.

Выставляемая Баку на всеобщее обозрение заочная конкуренция России и Израиля на оружейных рынках двух закавказских республик явно не способствует комфортному для Тель-Авива продолжению ВТС с азербайджанским партнёром. Меньше всего израильтянам хочется, чтобы поставленные ими в регион карабахского конфликта ударные системы применялись бы в боевых условиях. Тем более, на нахичеванском направлении, в районе которого формируется Объединённая группировка ВС России и Армении. Гипотетический залп РСЗО Lynx Extra из азербайджанского анклава в сторону армянской столицы, конечно, не приведёт к необратимым последствиям в российско-израильских отношениях (2). Прежде всего, Азербайджан поставит себя в крайне затруднительное положение, если вдруг решится перейти от привычной риторики к конкретным действиям на подступах к зоне совместной ответственности российской 102-й базы и 5-го армейского корпуса ВС Армении. Но и израильская сторона окажется в деликатной ситуации, сильно напоминающей ту, которая имела место примерно 10 лет назад вокруг конфликта Грузии с Южной Осетией.

Некоторые аналогии приходят на ум, когда вспоминаешь отдельные эпизоды апрельской эскалации в зоне карабахского конфликта. Тогда азербайджанский генералитет удержался от практического воплощения озвученной им угрозы накрыть столицу Нагорного Карабаха, город Степанакерт, залпом из дальнобойных РСЗО. Между тем, с азербайджанской стороны в боевых условиях был применён так называемый «дрон-камикадзе» израильского производства. Достаточно грозное оружие при всей своей дороговизне не нанесло существенного ущерба армянским войскам. Но заставило многих в Израиле задуматься о последствиях возможного задействования ударных беспилотников или других наступательных систем с маркировкой «Made in Israel», например, из азербайджанского Нахичевана.

Азербайджан пытается дать ответ на поставку Россией армянскому союзнику новейших вооружений и военной техники (ВВТ), в частности, оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-Э». Ставка делается как на приобретение оборонительных израильских разработок, так и на «асимметричное сдерживание». К примеру, на производственных мощностях азербайджанского ОПК недавно началось производство разработанного израильской компанией Aeronautics Defense Systems барражирующего боеприпаса Orbiter 1K, получившего национальное обозначение Zarba.

Главные поставщики ВВТ Армении и Азербайджану не в восторге от перспективы новой войны на Южном Кавказе, которая будет вестись примерно на 90% советским/российским оружием, а на остальные 10% - израильскими, турецкими и китайскими образцами. Регион милитаризуется внешними силами для поддержания эффективного баланса сил, сдерживания Баку и Ереваном друг друга фактором неприемлемого ущерба в случае задействования сторонами всей имеющейся в их распоряжении линейки ударных систем. На это, во всяком случае, рассчитывают и Россия, и Израиль. Другой вопрос — подтвердятся ли данные расчёты в будущем, которое после прошлогодней «четырёхдневной войны», к сожалению, не сняло вопрос возобновления масштабных военных действий вокруг Карабаха.

Вячеслав Михайлов

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