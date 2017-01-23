Закон о «лингвистическом геноциде» грозит Украине появлением новых «народных республик»

23.01.2017 15:07:53

Законопроект об исключительном статусе украинского языка имеет большие шансы на прохождение в Верховной раде, полагают украинские эксперты. Творение «ультрарадикалов и полуобразованной публики», в том числе из Блока Петра Порошенко, в российском парламенте называют «лингвистическим геноцидом». Кто несет ответственность за законопроект? Что грозит русскому языку на Украине в случае его принятия?

Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал «лингвистическим геноцидом» внесенный в Верховную раду Украины законопроект, который устанавливает исключительный статус украинского языка.

Законопроект «О языке», зарегистрированный накануне в Раде, был разработан 33 депутатами из нескольких фракций, в том числе из пропрезидентского Блока Петра Порошенко. Как поясняет ТАСС, авторы предлагают сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. Документ предполагает тотальную украинизацию – «мова» должна стать обязательной для органов госвласти и для сферы образования, обучение в университетах будет вестись исключительно на украинском (допускается изложение одного или нескольких предметов «на одном из официальных языков Евросоюза»). Все культурно-массовые мероприятия также обяжут проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке, тиражи газет на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке. В сфере обслуживания также является обязательным использование единственного государственного языка.

«Русский язык, согласно законопроекту, полностью исключается из всех сфер общественной жизни. Законопроект, в частности, предполагает, что на телевидении и радио русского языка не может быть вообще, а в печати – не более 10%, – указал в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – Если парламент проголосует, то он будет пилить сук, на котором сидит, и это кончится тем, что кроме ДНР и ЛНР появятся другие «народные республики». Такого рода активность задавлена полностью, и я не вижу для нее никаких перспектив».

При этом за попытки «внедрения на Украине официального многоязычия» предлагается ввести уголовную ответственность, приравняв их к посягательству на государственный строй Украины.

«Националистический угар – плохой советчик. Принятие данного законопроекта – прямой путь к окончательной потере Украиной Донбасса, где в подавляющем большинстве проживает русскоязычное население», – отметил сенатор Клинцевич. Напомним, что, по данным на 2005 год, в Донецкой области русский язык использовали для общения 93% населения, а в Луганской области – 89%.

Украинский политолог Руслан Бортник также полагает, что, если законодательство о языке будет ужесточено, это чревато дестабилизацией страны. «Это будет означать очередной итог информационной, социальной конфронтации на Украине – не более того», – прогнозирует эксперт в комментарии ТАСС.

Погребинский подчеркивает: «есть большая вероятность прохождения законопроекта». «Депутаты используют удобный случай. Выступление против подобных вещей будет восприниматься правящей коалицией как «защита агрессора», – отметил он, добавив, что авторы законопроекта игнорируют тот факт, что около 50% населения Украины предпочитает говорить на русском.

Сейчас на Украине действует принятый еще при Викторе Януковиче закон «Об основах государственной языковой политики». Благодаря этому закону русский язык сохраняет статус регионального там, где его считают родным не менее 10% населения (исходя из этого критерия русский язык мог бы получить такой статус в 13 из 24 областей Украины).

В 2012-м решение о признании русского языка региональным приняли: Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская область), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский облсоветы.

Если рассматривать регионы, полностью контролируемые киевской властью, то в Днепропетровской области русский язык используют 72% населения, в Запорожской – 81%, а в Одесской – 85%. В октябре 2016 года петиции жителей Днепропетровска и Ужгорода о предоставлении русскому языку особого регионального статуса набрали необходимое количество голосов, после чего их обязаны рассмотреть местные власти.

Со своей стороны украинские националисты попытались отменить региональный статус русского языка сразу после победы Майдана. А 13 января националистическая партия «Свобода» начала возле здания Конституционного суда Украины в Киеве акцию протеста с требованием отмены принятого при Януковиче закона.

Кому же принадлежит авторство нового законодательства о языке? «Могу назвать некоторых из этих 33 депутатов, которые разработали законопроект. Это, в частности, вице-спикер Верховной рады от партии «Самопомощь» Оксана Сыроид – девушка из одного из сел во Львовской области, которая сделала фантастическую карьеру. Еще одна девушка – председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко. Она из другого села в той же Львовской области», – говорит Михаил Погребинский. По его словам, Гопко, представляющая ту же партию «Самопомощь», «очень хотела, чтобы на нее сделали ставку на Западе, и достаточно долго разъезжала по западным странам, предлагая себя в качестве кандидата в президенты Украины (до майских выборов 2014 года)».

Кроме того, отмечает Погребинский, в числе авторов – «группа депутатов, которая на совещании радикалов вполне публично обсуждала убийство Виктора Медведчука», представителя Киева в гуманитарной подгруппе на минских переговорах. Это депутаты от партии Арсения Яценюка «Народный фронт» Сергей Высоцкий и Андрей Левус.

«Речь идет не только об ультрарадикалах, но и о полуобразованной публике, сделавшей фантастическую карьеру и несущей ахинею по любым поводам. Для них совершенно естественно исключить упоминание русского языка где бы то ни было, – подчеркивает политолог. – Не знаю, кто конкретно был разработчиком этого законопроекта, но упомянутые люди массово подписались».

В общем и целом прохождение законопроекта в Верховной раде теоретически возможно. «Правда, к нему сейчас привлечено общественное внимание. В связи с этим есть шанс, что будет привлечено и внимание европейских институтов – или, по крайней мере, политических деятелей, например из Венецианской комиссии или Совета Европы», – отмечает Погребинский. По его мнению, «европейцы могли бы указать», что этим законопроектом «нарушается много всего – и украинская конституция, и ратифицированная Украиной Европейская хартия о языках и так далее». Как минимум это должно привести к внесению поправок.

Михаил Мошкин

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