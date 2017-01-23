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Детали
Зрители программы «Русский вопрос» беспокоятся её отсутствием в эфире
|23.01.2017 14:25:06
В редакцию программы «Русский вопрос» поступают взволнованные письма и звонки телезрителей, в которых они обеспокоены отсутствием программы в телеэфире.
Так, недавно в редакцию позвонил ветеран труда из Москвы, экономист-международник, выпускник МГИМО, 70 летний пенсионер Майоров Валерий Васильевич.
Валерий Васильевич с удивлением обнаружил, что в этом году программа «Русский вопрос» не выходит как обычно по средам и попросил продолжить выпуск программы. Кроме того, зритель поблагодарил за интересный подбор тем предыдущих выпусков и с надеждой на продолжение программы пожелал успехов её создателям.