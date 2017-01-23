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Детали
Литве не удалось найти признаки госизмены в отдыхе школьников в России
|23.01.2017 13:43:17
В результате досудебного расследования Генеральная прокуратура Литвы не смогла доказать, что участие 10 учеников вильнюсской русскоязычной гимназии имени Софьи Ковалевской в ежегодном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз», который финансируется российским Минобороны, «мог оказать воздействие на Литву».
Генпрокуратура Литвы вела досудебное расследование более двух лет. В рамках расследования в школах прошли обыски, правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны и видеокамеры, допросили свидетелей, передает РИА «Новости».
В результате в ведомстве пришли к выводу, что «фактических данных, подтверждающих первоначальные подозрения, что другое государство могло оказать воздействие на Литву, нет».
Окружная прокуратура Вильнюса решила прекратить досудебное расследование, однако это может быть обжаловано.
О поездке литовских школьников в лагерь в России в октябре 2014 года сообщили литовские СМИ. Из-за этого в Литве разразился скандал, литовские власти выразили негодование, приравняв вывоз детей на отдых к взращиванию «пятой колонны». Президент Литвы Даля Грибаускайте обвинила Россию в дурном влиянии на литовскую молодежь и заявила, что Москва пытается воспитывать в литовской молодежи «нелояльность по отношению к своему государству».
Прокуратура Литвы инициировала проверку на госизмену организацию отдыха местных школьников в российском лагере «Союз».
Российский МИД тогда заявил, что Москва усматривает в этом «охоту на ведьм» в духе времен холодной войны.