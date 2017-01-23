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Детали
Додон решил убедиться в готовности НАТО признать нейтралитет Молдавии
|23.01.2017 13:34:10
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен при встрече с лидерами НАТО в Брюсселе в феврале удостовериться в том, готов ли альянс признать нейтралитет его страны. Как пишет RT, Додон хочет, чтобы представители альянса публично подписали соответствующее соглашение.
Почти сразу после вступления в должность в декабре 2016 года Додон подписал указ об отставке министра обороны страны Шалару, посчитав, что тот«откровенно заигрывал с НАТО».