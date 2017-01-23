В Астане стартовали переговоры по сирийскому урегулированию

23.01.2017 13:29:28

За один стол сели представители оппозиции и правительства САР

Переговоры по Сирии стартовали в гостинице Rixos столицы Казахстана Астаны.

В них принимают участие семь делегаций: правительства и оппозиции Сирии, стран —гарантов соглашения по перемирию от 29 декабря — РФ, Турции и Ирана, команда спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.

Главная тема встречи — подтверждение соглашений о перемирии от 29 декабря и продвижение политического переговорного процесса для организации консультаций в Женеве 8 февраля.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», на открытии присутствовали представитель «Джейш аль-Ислам» Мухаммед Аллюш, считающийся главным представителем оппозиции в Астане, и постоянный представитель САР при ООН, глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари.

Отмечается, что на открытии никаких заявлений стороны не озвучивали. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов обратились к участникам с приветственным словом.

Подчеркивается, что представители официального Дамаска и оппозиции сидят за одним столом. Переговоры будут вестись при помощи посредника.

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