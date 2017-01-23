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Детали

Цели фейков Киевской хунты


23.01.2017 12:51:30

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


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Публикуемая "переписка" не имеет ни ко мне, ни к Александру Залдостанову, никакого отношения.

Что это за адрес, я не знаю и ничего подобного я не писал.

На этот раз это уже просто "фейки".

Мне уже приходилось реагировать на пресловутые "Фроловликс" - компилятивные материалы из моей вскрытой сторонниками "киевской хунты" электронной почты и откровенные "фейки", призванные:

а) спровоцировать, массовые репрессии против Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, сфабриковать "доказательства" против УПЦ МП для организации массового политико-репрессивного процесса против нее

б) сфальсифицировать "факты" "участия России в войне" и найти новые поводы для невыполнения Минских соглашений и эскалации антироссийской истерии

в) столкнуть друг с другом единомышленников и коллег, единых в неприятии "киевской хунты", бандеровского нацизма и проекта Украины как антиРоссии.

В последнее время лица, совершая уголовно наказуемые деяния, такие как вскрытие электронной почты, пошли на явный подлог и фальсификации. В связи с чем я, Кирилл Фролов, обвиняю киевскую хунту в фальсификациях.

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