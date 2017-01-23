Константин Затулин: Улучшения отношений с Западом не произойдет, а наломать дров в российско-белорусских отношениях можно еще много

23.01.2017 12:20:00

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Вопреки личным призывам Сергея Лаврова, Минск решил выдать Азербайджану россиянина, известного путешественника Александра Лапшина. Вина Лапшина заключается в том, что он ранее посещал Карабах без разрешения Баку. «Лукашенко забылся и вошел во вкус», – заявили по этому поводу газете ВЗГЛЯД в Госдуме, добавив, что «подобная рептильность» напоминает очередной антироссийский жест.

Минск в пятницу решил выдать Азербайджану блогера Александра Лапшина, сообщил представитель генпрокуратуры Белоруссии Петр Киселев. По его словам, белорусская прокуратура приняла такое решение после изучения документов, предоставленных азербайджанской стороной, передает РИА «Новости». Впрочем, Лапшин сам или через адвоката еще может обжаловать данное решение, добавил Киселев.

Лапшин, житель Екатеринбурга, гражданин России, Израиля и Украины, более известный как блогер Puerrtto, в середине декабря был взят под стражу в Минске по запросу Баку. Ранее Азербайджан включил его в черный список за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Напомним, в 2013 году Баку впервые опубликовал такой список иностранцев, посетивших республику без согласия азербайджанских властей. Список периодически обновляется.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти до восьми лет.

По версии Баку, Лапшин без разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал Карабах, нарушив положения законов «О государственной границе Азербайджанской Республики» и «О паспортах». Кроме того, в своих обращениях от 6 апреля и 29 июня прошлого года блогер «выступил с призывами признать независимость» карабахского региона.

Отметим, что под «обращениями» азербайджанская прокуратура понимает два поста Лапшина в ЖЖ.

Первый зампред комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин, не раз посещавший Нагорный Карабах и тоже внесенный за это в черный список, назвал поведение Минска «скандальным» и напомнил, что против выдачи Лапшина выказывались не только министерства иностранных дел России и Израиля, но даже Госдеп США. «Если все его преступление состоит в том, что Лапшин посещал Нагорный Карабах, то это просто вопиющий случай. Я лично посещал регион не раз и не два. Я не торговал оружием, не провозил его в багаже, а лишь был наблюдателем на выборах. Не вижу в этом состава преступления», – сказал депутат газете ВЗГЛЯД.

Напомним, что в конце ноября Лукашенко нанес визит в Баку, где получил из рук своего коллеги Ильхама Алиева орден имени Гейдара Алиева. Получив награду, как писал «Росбалт», Лукашенко поцеловал ее и пообещал Алиеву: «Я отработаю!»

Как писала газета ВЗГЛЯД, с декабря вновь растет напряженность в отношениях Минска и Москвы. Так, Александр Лукашенко пропустил саммиты ОДКБ и ЕАЭС в Петербурге, тем самым лишив их кворума (из-за этого, например, не удалось выбрать нового генсека ОДКБ). Кроме того, в декабре в Минске, кроме Лапшина, были взяты под стражу еще три известных пророссийских блогера.

Не далее как во вторник глава МИДа Сергей Лавров прямо призвал Минск не выдавать Лапшина, добавив, что «у нас был консульский контакт с Лапшиным». Министр напомнил, что «у нас с Белоруссией» Союзное государство, в рамках которого принято принципиальное решение выравнивать права граждан одной и другой стран во всех без исключения областях. Это обстоятельство «требует, среди прочего, определения единых списков лиц, которые нежелательны и желательны, это также требует единой политики в области экстрадиции». Лавров добавил, что Москва начинает на эту тему диалог с «белорусскими коллегами».

Что касается Белоруссии, то, по мнению Затулина, делая мелкие уколы России, Лукашенко забылся и вошел во вкус. «Подобная рептильность по отношению к заявкам Азербайджана лишний раз свидетельствует о том, что стремление Лукашенко сделать очередной антироссийский пассаж напоминает скверный анекдот», – полагает депутат.

Как отметил Затулин, Лукашенко провоцирует не только Россию, но и Израиль, и Армению, и все мировое сообщество, а кроме того, белорусский лидер ведет себя безответственно по отношению к тем странам, с которыми Белоруссия состоит в коалициях – ЕАЭС и ОДКБ. «В этом случае, кстати, и улучшения отношений с Западом не произойдет. А вот наломать дров в российско-белорусских отношениях можно еще много», – считает Затулин.

Однако депутат Затулин напомнил, как в 2012 году Будапешт выдал Баку азербайджанца Рамиля Сафарова, зарубившего в Венгрии топором спящего армянского офицера. «Его же в Азербайджане не просто не судили, его сделали национальным героем. Не исключаю, что Лапшину в Азербайджане может угрожать реальная опасность. Думаю, МИД России должен всерьез озаботиться судьбой своего гражданина», – считает парламентарий.

По мнению Затулина, поведение Азербайджана выглядит тем более неразумным на фоне идущих с большими шансами на успех переговоров по воссоединению Кипра. «Гости острова всегда могут посетить как турецкую, так и греческую части Кипра. Политика сглаживания межэтнических отношений привела к тому, что сейчас мировое сообщество всерьез рассматривает вопрос об объединении острова. Азербайджан же вместо того, чтобы смягчать напряженность, увеличивает ее», – посетовал он.

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