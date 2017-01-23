Нелегалы "русского мира"

23.01.2017 11:48:10

Миграционные власти продолжают изъятие паспортов, внезапно признаваемых недействительными, у переселенцев из бывших республик СССР. Без суда и следствия тысячи соотечественников уже лишились российского гражданства. Правозащитники настаивают на проведении для нелегалов поневоле иммиграционной амнистии, в Госдуме работают над поправками в закон, но наиболее оперативной мерой стал бы указ президента.

Важная государственная задача по привлечению в Россию соотечественников, о которой неоднократно говорил президент Владимир Путин, пробуксовывает. Миграционные власти продолжают скоропалительно и без законных оснований изымать у людей паспорта, прежде выданные, дескать, по ошибке. В оформлении новых – «правильных» – им отказывают, мотивируя тем, что нет официальных сведений, подтверждающих наличие российского гражданства.

Напомним, соответствующий закон был принят в феврале 1992 года. В нем говорилось, что россиянами «по признанию» могут считаться лишь те, кто на тот момент постоянно проживал на территории РФ. В результате полтора миллиона переселенцев, вернувшихся в Россию уже в конце 90-х, выпали из правового поля. Ситуацию усугубила новая редакция, принятая в 2002-м, которая окончательно превратила всех возвращающихся в Россию соотечественников в де-юре «иностранцев». В результате около 70 тыс. человек стали апатридами, а изъятие ранее выданных им паспортов под разными предлогами продолжается.

По словам главы «Форума переселенческих организаций» Лидии Графовой, большинство из якобы незаконных документов не содержат признаков подделки, они были выданы госорганами на подлинных бланках и с подлинными печатями. «Нет сомнений в их подлинности», – отмечает правозащитница. Их владельцы за все эти годы успели переоформить не только внутренний, но и получить заграничный паспорт: «И каждый раз они успешно проходили проверку на принадлежность к гражданству».

Бывший послушник Валаамского монастыря Лев Вылегжанин переехал в РФ из Эстонии в июле 1992 года, и 17 лет спустя его паспорт признали недействительным. Чиновники указали на то, что Вылегжанин приехал на несколько месяцев позднее начала действия закона о гражданстве. Документ отняли без всякого суда и следствия, а по закону это делается только через суд и причем при обнаружении подделки или ложных сведений. Завотделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева пояснила, что есть и еще один нюанс – срок исковой давности в пять лет. Тогда только вмешательство СМИ помогло вернуть Вылегжанину его законный статус.

Но хорошего прецедента эта история не создала. И это несмотря на то, что уже несколько лет назад Генпрокуратура запретила чиновникам отбирать паспорт без судебного решения. Сотрудники органов проявили смекалку: документы перестали изымать, вместо этого их теперь объявляют в розыск. То есть человек долгое время может и не знать, что попал под подозрение. А затем приходят повестки в суд, миграционная служба ссылается на «факт сообщения заведомо ложных сведений, повлекших принятие необоснованного решения о приобретении гражданства» и подает иск в защиту интересов РФ и неограниченного круга лиц.

В подобной ситуации недавно оказался переселенец из Казахстана Сергей Нефедов. Он переехал в Оренбургскую область в 1993 году и с тех пор работал в органах МВД до пенсионного возраста. «В декабре 2016 года обратился в госорганы, где ответили, что паспорт недействителен и гражданства нет». Как выяснилось, миграционные органы ранее провели в отношении бывшего полковника проверку и «не нашли следов выдачи вкладыша в паспорт». Когда Нефедов собрал документы и пошел заново оформлять гражданство, ему сказали, что сначала необходимо установить личность, на что уйдет еще три месяца. И действительно, законодательство не запрещает выдачу нового паспорта на основании заявления того, у кого его признали недействительным. Но чиновники ищут поводы и создают препоны.

С проблемой «фальшивого гражданства» теперь столкнулись и жители Крыма. В прошлом году у симферопольца Олега Копылева изъяли паспорт за «неправильное оформление домовой книги». В «Договоре между РФ и Крымом» говорится, что гражданство получают «все жители полуострова, проживавшие там к моменту воссоединения более полугода». При этом статус украинской регистрации на территории полуострова в расчет не принимался. Чиновники же ссылаются на закон «О принятии в состав РФ Республики Крым», где речь уже идет о постоянном проживании в Крыму как непременном условии для обретения паспорта РФ.

«Если бы мы пошли по тому же пути, как в случае с непризнанными республиками Абхазией или Южной Осетией, то к 2014 году половина граждан Украины была бы одновременно гражданами России», – считает первый зампред комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»). Парламентарии хотят внести поправки в закон о гражданстве взамен иммиграционной амнистии, которую правозащитники тщетно отстаивают уже седьмой год. Эксперты же полагают, что реально повлиять на ситуацию может только указ президента о безусловном приеме в российское гражданство переселенцев из стран СНГ, не по своей вине ошибочно документированных паспортами гражданина РФ.

Екатерина Трифонова

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