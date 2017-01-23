Теннис­ный тур­нир «Боль­шая бес­ко­зыр­ка – 2016»

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Мы не признаем правомочности этого судилища!

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Визит Додона в Москву

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Детали

Глобализация и конфликтность мира


19.01.2017 Источник: Красная линия
 

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Глобализация и место России в сегодняшнем крайне жестком конкурентном мире. Как изменится экономическая, финансовая, военная и политическая повестка дня в наступившем 2017 году? Как повлияет избрание президентом США Дональда Трампа на ситуацию в мировой экономике, международных валютно-финансовых рынках и на товарно-сырьевых биржах? Исчерпал ли себя процесс глобализации? 

Программа Точка зрения с участием заместителя руководителя Института стран СНГ Игоря Шишкина.
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