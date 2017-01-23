Глобализация и конфликтность мира

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Программа Точка зрения с участием заместителя руководителя Института стран СНГ Игоря Шишкина.

Глобализация и место России в сегодняшнем крайне жестком конкурентном мире. Как изменится экономическая, финансовая, военная и политическая повестка дня в наступившем 2017 году? Как повлияет избрание президентом США Дональда Трампа на ситуацию в мировой экономике, международных валютно-финансовых рынках и на товарно-сырьевых биржах? Исчерпал ли себя процесс глобализации?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.