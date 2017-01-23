Впервые состоится татарская секция в рамках Рождественских чтений

23.01.2017 11:38:53

Название секции: «Православные татары (крещёные татары, крещены, кряшены, нагайбаки). История. Миссия. Будущее Православия среди татарского народа».

25 января, в рамках Рождественских чтений состоится секция крещёно-татарского народа, посвященная различным вопросам, связанным с духовным окормлением православных татар, продвижению татарской православной традиции, использованию родного языка, обрядовых особенностей в Богослужении, татарского колорита в церковном обиходе и в быту, развитию культуры (в том числе татарского христианского шамаиля), самоопределению, самоидентификации и сохранению культурного наследия православных татар (среди докладчиков и участников – представители разных точек зрения).

Татары представляют собой второй государствообразующий и второй по численности народ России, нас в нашей стране более пяти миллионов. По оценкам специалистов не менее 30% татар относят себя к православным христианам: являются неотъемлемой частью паствы Русской Православной Церкви (Московского Патриархата), но точное число посчитать трудно, так как специальной официальной статистики на этот счёт не ведётся и, кроме того, много т.н. смешанных семей. Сами же православные татары (крещёные татары, крещены, кряшены, нагайбаки и др.) ведут свое начало от ханов и населения Великой Булгарии, Великой Татарской (Монгольской) Империи, Дешт-и-Кыпчак (Улус Джучи, Золотая Орда), Кераитского Ханства и других ханств, орд и улусов. Они и их предки крестились задолго до Крещения Руси и до рождения святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В России существуют кряшенские приходы, где совершаются службы на татарском (кряшенском) языке, но, по мнению самих православных татар, имеется ряд проблем, которые предстоит решить, это доступность переводов православной и Богослужебной литературы на различные диалекты татарского языка, сохранение культуры, языка, национальных традиций в условиях глобализации, развитие татарской православной традиции.

Православные татары не ставят своей задачей противопоставление себя татарам мусульманам, а решают насущную задачу культурного наследия православных татар и татарской православной традиции. Значительная часть православных татар (новокрещёные татары, а также большинство представителей некоторых характерных групп крещёных татар, таких как молькеевские кряшены и др.), особенно проживающие в мегаполисах, считают себя христианской частью двухконфессионального татарского народа. Другие взяли курс на разные формы самоопределения. Некоторые группы православных татар имеют статус коренного малочисленного народа России (нагайбаки, чулымцы и др.) Православных татар – представителей разных взглядов на самоидентификацию, друг с другом и другими православными христианами объединяет Православная Вера и Евхаристическое общение.

Эти и другие вопросы будут обсуждаться на конференции.

Время проведения: 25 января (среда), 19.00-21.00

Место проведения: Храм апостола Фомы на Кантемировской - Проектируемый пр-д, д. 4к3 (как проехать: http://www.daniilhram.info/about.html)

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