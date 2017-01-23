Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю

23.01.2017 11:30:22

«Деоккупация Крыма» и поддержка официального Киева из-за рубежа

Глава МВД Украины Аваков поручил силовикам вернуть Крым и Донбасс в 2017 году -- Руководитель МВД Украины Арсен Аваков поставил украинским силовикам задачу взять под контроль государственную границу в Донбассе, а затем и в Крыму в наступившем году. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, цитируя слова министра на заседании коллегии Госпогранслужбы. "В 2017 году станет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем - уже и Крыму… Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", - отметил министр, которому украинские СМИ прочат скорую отставку. Источник: "Крыминформ" (www.c-inform.info/news), 17 января 2017

"Дайте две!" Украинские чиновники решили, что одной вышки для "зомбирования" крымчан недостаточно - Украинские чиновники всерьез озаботились вопросом "зомбирования" жителей Крыма новостями из незалежной. Как передает корреспондент агентства "Новый День", еще не закончив строительство 150-метровой вышки в селе Чонгар (Херсонская область), тамошние власти анонсирование возведение новой. "Вышка в селе Чонгар станет основой для дальнейшего развития цифрового телевидения на территории "черных пятен" области и АР Крым, как это предусмотрено мерами Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма на 2016 - 2017 годы. Следующим шагом в реализации Стратегии является строительство еще одной башни в пгт Каланчак", - цитирует пресс-служба Херсонской облгосадминистрации главу ведомства Андрея Гордеева. По информации чиновника, возводить новую вышку собираются уже в мае 2017 года. Напомним, вышку в селе Чонгар украинские власти начали строить в 2016 году. По состоянию на конец декабря, она достигала уже 90 метров. По заверениям властей незалежной, благодаря сооружению, новости нескольких радиостанций Украины можно будет услышать в Джанкойском, Красноперекопском и частично в Симферопольском районах. Источник: "РИА Новый День", 17.01.17

Начал вещание спутниковый телеканал UΛ:Крым – как сообщают украинские СМИ, с 1 января с материковой Украины на оккупированный полуостров начал вещать теканал UΛ:Крым. Это происходит на частоте 10.759 ГгЦ спутника Amos 2 (4 W). Поляризация: H; SR: 30000, FEC: 3/4; стандарт: DVD-S/MPEG-2. Ранее на этой частоте вещал телеканал Первый Ukraine. Также в конце 2016 года стартовал официальный сайт UΛ:Крым, где телеканал можно смотреть онлайн − http://uakrym.com/. Основная целевая аудитория UΛ:Крым – жители Крыма, переселенцы и все, кто интересуется Крымом в Украине и за рубежом. В эфире телеканала – программы общественного вещателя Украины и программы собственного производства творческого объединения UΛ:Крым. Редакция UΛ:Крым будет базироваться в Киеве и не планирует получать аккредитацию в Крыму через Министерство иностранных дел России. «Мы не будем этого делать, поскольку не признаем Крым российским, – говорит глава UΛ:Крым Михаил Грусть. − Формально у нас нет сотрудников в Крыму, потому что там сейчас опасно работать. Есть немало журналистов, которые объективно освещали события. И сейчас они подверглись репрессиям, находящихся под арестом или в подполье. Но мы найдем возможности, чтобы предоставить полную информационную картину того, что происходит в Крыму, без лжи и манипуляций. И несомненно наш фокус будет направлен также на события и решения, касающиеся Крыма как в материковой Украине, так и в России, и в мире в целом». Напомним, после аннексии Россией крымского полуострова вещание Государственной телерадиовещательной компании «Крым» и Севастопольской ГТРК было приостановлено. Только с 1 января этого года удалось возобновить вещание крымского регионального телеканала на спутниковой частоте. По словам заместителя генерального директора по координации деятельности филиалов НТКУ Михаила Шматова, на территории Крыма живет 2-2,5 миллиона украинцев, которые не по своей воле оказались в оккупации. «Местная телекомпания ГТРК «Крым», которая входила в состав Госкомтелерадио, была аннексирована вместе со всем полуостровом. Но крымчане не должны оставаться без собственного регионального вещателя. Запуск UΛ:Крым − это и исполнение закона, и наша ответственность как общественного вещателя. Крым − это не спорная территория, Крым − это территория Украины, поэтому украинское вещание крымского телеканала должно быть. И точка». Источник: 15 минут, 19.01.17

В Киеве издали книгу с нероссийскими историями Крыма - В Киеве 20 января презентовали книгу «Наш Крым: нероссийские истории украинского полуострова». В ней опубликованы публицистические статьи об истории полуострова с момента становления Крымского Ханства до независимости Украины 1991 года. Источник: Крым.Реалии, 20.01.17

Музеи Крыма начали обжалование решения о передаче скифского золота Украине -- Об этом сообщила во вторник на своей странице в Facebook первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, передает Центр журналистских расследований. "Наши защитники получили известие от судебного пристава о намерении крымских музеев подавать апелляцию. Процедурно у них (музеев) есть несколько недель, чтобы "высказать" все свои "фе" относительно решения первого суда. Это фактически означает начало процесса обжалования решения окружного суда и, соответственно, артефакты останутся в хранилищах музея Алларда Пирсона", - написала Джеппар. Источник: "Центр журналистских расследований" (investigator.org.ua), 17.01.17

Обама до 2018 года продлил антироссийские санкции -- Президент США Барак Обама в пятницу, 13 января, продлил на год санкции, введенные в отношении Российской Федерации в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и в Украине. Как сказано в сообщении на сайте Белого дома, речь идет о продлении указа президента США № 13660, изданного 6 марта 2014 года, который потом дополнялся другими указами, расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций. Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 14 января 2017

Делегация ВРУ в ОБСЕ призвала не признавать парламентские делегации РФ, в которые входят депутаты от Крыма – как сообщают украинские СМИ, «председатель Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артур Герасимов выступил с заявлением в связи с обнародованным Окончательным отчетом миссии ОБСЕ/Бдипч по наблюдению за выборами депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ 18 сентября 2016 года. Заявление опубликовано на странице Блока Петра Порошенко в Facebook. "Призываем международное демократическое сообщество солидарно выступить против попыток легитимизировать оккупацию АР Крым и города Cевастoполь, путем включения лиц, избранных на временно оккупированных территориях, в российские парламентские делегации в ПА ОБСЕ и другие международные организации. Призываем также воздержаться от взаимодействия с российскими парламентскими делегациями на двустороннем уровне, в случае включения в их состав лиц, избранных в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации в результате незаконных выборов во временно оккупированных АР Крым и городе Cева-стoполь", - говорится в заявлении. Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 13.01.2017

В рамках иска в Международный суд против РФ Украина требует возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа -- Украина требует от России прекратить преследования крымских татар и восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в рамках иска в Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. "Мы требуем немедленно прекратить нарушения конвенции (о дискриминации - ИФ) и предпринять все меры для защиты всех этнических групп в оккупированном Крыму, в частности, крымских татар и украинцев. Безотлагательно возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, принять меры по недопущению дальнейшего исчезновения, убийства и пыток в отношении крымских татар, а также возобновить деятельность крымскотатарских и украинских средств массовой информации и образовательных учреждений на территории аннексированного Россией Крыма", - сказал глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге во вторник в Киеве. Источник: "Новост-ной агрегатор ukr.net" (interfax.com.ua), 17.01.2017

Ситуации вокруг украинских диверсионно-разведывательных групп

Дела по диверсантам, задержанным в Крыму, готовы к передаче в суд - Расследование уголовных дел в отношении подозреваемых в подготовке диверсий в Крыму, которые были задержаны на границе Крыма и Украины в августе 2016 года, практически завершено, в ближайшее время они будут переданы в суд, сообщил РИА Новости глава управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю Виктор Палагин. В августе ФСБ РФ сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Украинские власти отвергают любые обвинения и называют это провокацией.Расследование уголовных дел в отношении подозреваемых в диверсиях, которые были задержаны в Севастополе в конце ноября прошлого года, продолжается и может продлиться от трех месяцев до полугода, добавил собеседник агентства. Источник: РИА Новости, 17.01.2017

Редвана Сулейманова «Верховный суд» Крыма оставил в СИЗО – украинские СМИ «Верховный суд» Крыма оставил в силе решение суда первой инстанции о содержании под стражей «украинского диверсанта» Редвана Сулейманова. Об этом Крымской правозащитной группе сообщил его адвокат Эмиль Курбединов. По информации Курбединова, сегодня, 18 января 2017 года, состоялось судебное заседание, на котором рассматривалась жалоба адвоката на решение так называемого «Киевского районного суда» о продлении меры пресечения Редвану Сулейманову, а именно содержание под стражей до 30 января 2017 года. Адвокат указал в жалобе, что во время судебного процесса его подзащитный содержался в клетке, что нарушает статью 3 Европейской Конвенции о защите прав человека. «Следователь ФСБ не представил ни одного доказательства того, что Сулейманов может скрыться, уничтожить доказательства или иным образом препятствовать следствию», — отметил Курбединов. Напомним, Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года сотрудники ФСБ РФ на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским СМИ видео допроса Сулейманова, где гражданин Украины дает «признательные показания». Задержанный говорит на видео, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. Вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы перед ним «поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств». Адвокат Эмиль Курбединов считает, что названный российскими ведомствами диверсантом крымский татарин Редван Сулейманов недобровольно подписал показания, на него жестко давили. Об этом он сообщил 13 января на пресс-конференции в Укринформе. «Я читал протокол, который он (Редван Сулейманов — ред.) подписал. В протоколе сказано, что Сулейманов приехал в Крым, пришел в аэропорт Симферополь, по телефону набрал дежурную службу полиции и связал кого-то с территории Украины с этой службой полиции. Он ничего не говорил, а человек, который якобы находился в Украине, сказала о том, что на территории республики Крым, заминированы несколько объектов … и все это якобы нанесло РФ, в том числе и ФСБ, ущерб более чем на 3 млн. рублей. За это ему грозит 5 лет лишения свободы. Такие показания он подписал. Но, исходя из того, что я увидел, с того, как его задерживали, с его внешнего вида, о том, что он говорил при встрече, о том, какое заявления сделал Евгений Панов и все остальные (фигуранты дела «украинских диверсантов», — ред.) у меня есть все основания полагать, что все таки Сулейманов недобровольно подписал этот протокол. Это требует проверки. Я считаю, что на него жестко давили», — сообщил адвокат. Ранее Крымская правозащитная группа заявляла, что граждане Украины, задержанные в Крыму в период с августа по ноябрь 2016 года по делу так называемых «украинских диверсантов» (Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний), лишены свободы по политическим мотивам с нарушением фундаментальных прав и свобод, а значит, являются политическими заключенными. Источник: Крымская правозащитная группа, 19.01.17

Крымско-татарское национальное движение

Чубаров просит у Порошенко крымско-татарскую автономную республику на бумаге - Организатор несостоявшейся блокады Крыма, депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров призвал президента своей страны Петра Порошенко и правительство преобразовать в конституции Автономную Республику Крым в крымско-татарскую автономную республику. Об этом сообщает УНИАН, цитируя слова Чубарова на заседании Верховной рады. «Я снова призываю президента и правительство как можно скорее созвать конституционную комиссию, чтобы начать работу по внесению изменений в раздел 10 Конституции Украины «Автономная Республика Крым». Мы должны преобразовать Автономную Республику Крым в крымско-татарскую автономную республику как неотъемлемую составную часть Украины», – сказал депутат Верховной рады. Ранее Рефат Чубаров раскритиковал позицию Савченко об отказе от полуострова и потребовал незамедлительно заняться статусом Крыма. Источник: Крыминформ, 20.01.17

Депутат Верховной Рады Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в День Автономной Республики Крым 20 января призвал соотечественников не покидать полуостров, а страны Запада – не снимать экономические санкции. «Мы призываем соотечественники не покидать этой территории. Видим освобождения Крыма путем достаточного давления на страну-агрессора. В первую очередь – за экономических санкций, которые должны быть настолько эффективными, что заставили бы агрессора считаться с международным правом и вести себя прилично», – сказал Джемилев в комментарии «Новому времени». Он также подчеркнул, что в 2016 году Украина достигла больших дипломатических успехов. «В течение 2016 года были достигнуты большие дипломатических успехов Украины. Это резолюции ПАСЕ, решения Генассамблеи ООН, декларация ОБСЕ, решение прокурора Международного трибунала. Это положительные шаги. Но главное – довести РФ до такого состояния, чтобы иного выбора, как прекратить агрессию, у нее не было. Надеюсь, санкции будут усиливаться или хотя сохранятся в нынешнем виде», – отметил Джемилев. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Источник: Крым.Реалии, 20.01.17

Адвокат Полозов заявил о давлении со стороны ФСБ – как сообщают украинские СМИ, российский адвокат Николай Полозов заявил о давлении со стороны ФСБ России. Об этом он заявил в видеообращении. "В перерыве судебного заседания по делу Артема Чийгоза в суд пришел следователь ФСБ Скрипка вместе с оперативным сотрудником ФСБ Шевченко и опять мне пытались вручить повестку на допрос в качестве свидетеля по делу Ильи Умерова. Я в очередной раз отказался брать эту повестку, мотивируя это тем, что действия следователя ФСБ Скрипки являются незаконными... На это следователь Скрипка заявил, что последствия будут выражены в принудительном приводе меня в ФСБ для составления протокола...", - заявил он. По словам адвоката, действия следователя являются абсолютно незаконными и направлены исключительно на давление на него как защитника Умерова, и попыткой вытеснить его за пределы Крыма. Полозов подчеркнул, что собирается и дальше бороться и защищать украинцев и крымских татар. Источник: "ТСН.ua", 16.01.2017

Госкомрегистр оформил землю под главную мечеть Крыма

— Госкомитет по государственной регистрации и кадастру Крыма оформил земельный участок площадью чуть более трех гектаров в Симферополе под строящуюся Соборную мечеть — главный культовый объект крымских мусульман, сообщила пресс-служба ведомства в четверг. «Основанием для оформления земли под культовое сооружение послужил договор о безвозмездном пользовании. После объединения двух участков наши специалисты зарегистрировали единый объект площадью 30 873 кв. м. по улице Ялтинская, 22», — отметила заместитель председателя Госкомрегистра Крыма Татьяна Вяткина. Представители крымского Муфтията получили договор о постоянном бессрочном пользовании участком со штампом о регистрации. Соборную мечеть планируют открыть в 2019 году. Комплекс будет включать основное здание с куполом высотой 28 метров, четыре минарета, каждый высотой по 50 метров, внутренний двор, административный корпус. Мечеть сможет одновременно вместить около четырех тысяч человек. Объект оценивается в 3,5 млрд рублей. Ожидается, что транш в 1 млрд рублей, собранный меценатами, вскоре поступит подрядчику. В Крыму проживает 1,9 млн человек, из них не менее 300 тысяч — мусульмане. Ист очник: Interfax-Russia.ru, 198.01.17

Социально-экономическая сфера

Крымчане ещё год не будут платить налоги на землю и имущество -- Жи-тели Республики Крым в этом году не будут платить имущественный и земель-ный налоги - этот вид налоговых платежей будет введён с 2018 года. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава управления Федеральной налоговой службы по Крыму Роман Наздрачев. По его словам, отсрочка связана с тем, что ещё не закончены работы по кадастровой оценке недвижимости и земли. "На данный момент пока рано говорить о налогообложении имущества физических лиц. Если оно будет, то не раньше 2018 года. То есть в 2017 году жители полуострова не будут платить ни земельный налог, ни налог на имущество", - сообщил Наздрачев. Он также выразил надежду, что уже со следующего года налоговая служба будет располагать базой данных налогоплательщиков. "Я надеюсь, эта работа завершится, мы получим полную базу данных и уже со следующего года жители Крыма исправно начнут платить налоги", - отметил Наздрачев. Источник: "Крыминформ" (www.c-inform.info/news), 18.01.2017

Трасса «Таврида» снова подорожает: стоимость севастопольского участка может вырасти в 3 раза - Проектировщик седьмого участка трассы «Таврида» запросил на строительство севастопольского участка магистрали 15 миллиардов рублей. Это втрое больше, чем заложено в федерально-целевой программе, заявил глава Дирекции по управлению ФЦП «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко. Как уже сообщал «Новый День», проектно-изыскательские работы по севастопольскому участку трассы «Таврида» проводит ЗАО «ВАД». На данный момент окончательный проект седьмого участка трассы длиной 13 км еще не утвержден. Ранее в ФЦП была заложена стоимость проектирования и строительства этого участка трассы «Таврида» в сумме 5 млрд 84 млн рублей. Теперь на эти цели просят в 3 раза больше. Основными причинами столь существенного удорожания объекта Никитченко назвал сложную геологию участка и ландшафт, большое количество мостовых переходов и инженерных сооружений, что потребует применения специальных строительных технологий. Отдельно Никитченко назвал риски удорожания стройматериалов. При этом глава АНО отметил, что изначально средства на строительство дороги закладывались «приблизительно», сообщает РИА «Новости». Напомним, четырехполосная магистраль протяженностью более 300 км пройдет от Керчи через Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай до Севастополя. Частично она совпадет с существующей дорогой. Строительство трассы наряду с транспортным переходом через Керченский пролив является одним из самых дорогих проектов федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Стоимость проекта уже неоднократно менялась: изначально строительство оценивалось в 85 млрд рублей, потом запрашиваемая сумма увеличилась до 128 млрд рублей. В декабре 2016-го уже говорили о 144 миллиардах. Источник: РИА Новый день, 17.01.17

«Стройгазмонтаж» Ротенберга построит железнодорожные подходы к Крымскому мосту – Компания «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга, которая успешно справляется с возведением моста в Крым, в ближайшие дни будет назначена подрядчиком строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив стоимостью почти в 17 млрд рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. «После того как было объявлено два конкурса по выбору подрядчика и ни одной заявки не поступило, министерство транспорта (России) обратилось в СГМ с предложением рассмотреть возможность строительства объекта, – подтвердил «Коммерсанту» через своего представителя министр транспорта России Максим Соколов. – (Крымский) мост строится по графику, по некоторым параметрам даже с опережением. У компании есть необходимые ресурсы, и, уверен, им по силам второй объект, сопряженный с мостом». По данным издания, проект распоряжения, определяющий СГМ подрядчиком строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту в соответствии с ФЗ №44 о госзакупках, будет внесён в ближайшие дни. По словам источника «Коммерсанта» в правительстве, компания Ротенберга возьмётся за реализацию проекта. При этом у СГМ больше шансов уложиться в стоимость, так как на крымской стороне уже развёрнута вся необходимая инфраструктура – вахтовый городок, бетонные установки, технологические и складские площадки и эти мощности могут быть использованы для реализации двух проектов одновременно. Проект строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту со стороны Керчи предусматривает сооружение двухпутной железнодорожной линии протяженностью 18,128 км, нового парка станции Керчь Южная и реконструкция станции Багерово с устройством объектов железнодорожной инфраструктуры. С сентября прошлого года заказчик строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту – Федеральное агентство железнодорожного транспорта – уже трижды объявляло конкурс на разработку рабочей документации и строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив максимальной стоимостью 16,9 млрд руб. Первый конкурс был признан несостоявшимся, так как на него была подана лишь одна заявка – от АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии», которое бралось исполнить контракт за 16,27 млрд руб. На второй и третий конкурсы не было подано ни одной заявки. Одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж» бизнесмена Аркадия Ротенберга – была выбрана генподрядчиком по строительству транспортного перехода через Керченский пролив в январе 2015 года. Общая стоимость моста с учётом затрат заказчика составляет 227,92 млрд рублей. Источник: Крыминформ, 16.01.17

"Артек" потратит 22 миллиона на пиар - Детский международный центр "Артек", расположенный в Республике Крым, объявил конкурс на проведение информационной кампании по медийной поддержке мероприятий на 2017 год. Максимальная цена договора в этом году составила 22 миллиона рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок. Отметим, что, согласно конкурсной документации, информационная кампания предусматривает разработку PR-стратегии, проведение кампании информпартнерства совместно с ведущими СМИ, организацию пресс-конференций, теле- и радиоэфиров представителей детского центра, поддержку в социальных сетях и блогах, организацию пресс-туров. "ФедералПресс" напоминает: в 2016 году "Артек" также объявлял конкурс на медийную поддержку. Максимальная цена договора составила 26 млн рублей. Выиграло конкурс ЗАО "Примум Мобиле Агентство ПР и консалтинга". Источник: "ФедералПресс", 17.01.17

В освоении ФЦП Севастополь отстает от Крыма -- По информации гендиректора дирекции по управлению федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Cевастoполя до 2020 года" Андрея Никитченко, в 2016 году Севастополь смог освоить 68% запланированных на развитие города средств. 411 млн рублей ФЦП из 608-ми запланированных были потрачены в 2016 году, в основном, на проектирование разнообразных объектов инженерной инфраструктуры и соцобъектов на территории Севастополя. При том, что на начало 2016 года, когда решением правительства РФ была создана дирекция по управлению ФЦП, предполагалось, что в Севастополе освоят на эти цели 1,5 млрд рублей. Позже план был скорректирован до 608 миллионов. - В середине 2016 года совместный анализ дирекции и правительства Севастополя показал, что выполнить полное освоение средств будет нереалистично. Причины, по которым пришлось сдвигать сроки начала работ по тем или иным объектам ФЦП, разные. Например, были причины, связанные с выделением земли, с дополнительными работами по переносу сетей, как это было, например, со школой-коллегиумом. По некоторым конкурсам решения были отменены Федеральной антимоно-польной службой, - объяснил А. Никитченко. По оценке А. Никитченко, это неплохой результат выполнения ФЦП 2016 года, учитывая произошедшую смену власти в Севастополе. Тем не менее, приведем цифры соседнего региона для сравнения: Крым довел освоение средств по своей части программы ФЦП, которая, к тому же, гораздо более насыщена, до 96% - а это 15 млрд рублей. В 2017 году Севастополю в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие" выделяется 12 млрд рублей. На эти средства будут произведены строительные работы по 48 объектам и проектные - по 24. В строй будут введены 33 объекта, среди них три детсада (проспект Античный, 5-й микрорайон), школа в Казачьей бухте, пять модульных врачебных амбулаторий, водоводы, дамбы, кольцевой газопровод и другое. Федеральная целевая программа развития Крыма и Cевастoполя была утверждена правительством РФ в августе 2014 года. В нее входит более 600 объектов и мероприятий, предельные объемы финансирования на которые не превышают 760 млрд рублей. Источник: "Севастопольская газета" (sevastopol.press), 17 января 2017 года, 16:13

Здание обанкроченного "Крыммолока" в Симферополе передали кубанскому "Агро-комплексу" -- Один из крупнейших агрохолдингов России - кубанская фирма "Агрокомплекс" им. Н. И Ткачева - открыл свое представительство в оккупированном Россией Крыму. Оно расположено по адресу: г. Симферополь, ул. Cеваcтoпольская, 35. Ранее в этом здании располагалось предприятие "Крыммолоко", являвшееся в свое время крупнейшим производителем молочной продукции на полуострове, пишет РИА Крым. Когда и на каких условиях здание по ул. Cеваcтoпольской в Симферополе перешло в распоряжение "Агрокомплекса", а также каковы планы агрохолдинга по развитию собственной сети в оккупированном Россией Крыму, журналистам выяснить пока что не удалось. Источник: "Черноморские новости" (blackseanews.net/allnews/crimea), 17.01.2017

Рыбаки смогут доставлять в Крыму улов в обход портов -- Рыбаки, осуществляющие промышленный вылов во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, прилегающих к Крыму, смогут с 21 января доставлять улов не только в порты. Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. "Благодаря внесённым поправкам (в постановление Правительства России) рыбодобытчики, осуществляющие промышленное рыболовство, теперь могут доставлять уловы не только в морские порты, но и в другие пункты, определенные органами власти Республики Крым и Cевастoполя", - сообщили в филиале Росрыболовства. В ведомстве уточнили, что до момента воссоединения Крыма с Россией местные рыбаки осуществляли доставку улова непосредственно на свои рыбоприёмные пункты, расположенные в местах базирования их предприятий, тогда как по российскому законодательству доставка должна производиться исключительно к портовым причалам. При этом места базирования размещены по всей береговой линии полуострова, а порты (включая причалы, входящие в состав портов) находятся на значительном удалении от места ведения вылова. "Доставка в морские порты уловов, добытых при ведении промышленного рыболовства без использования рыбопромыс-ловых судов, была нерентабельной и небезопасной по причине транспортировки добытых водных биоресурсов маломерными судами - яликами и баркасами. Да и крымские порты абсолютно не приспособлены для принятия маломерного флота", - отметили в Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства. Источник: "Крым-информ" (www.c-inform.info/news), 17 января 2017

Тихая бухта все же уплыла в руки дельцов - Министерство экологии и природных ресурсов Крыма в ближайшее время объявит конкурс на реализацию инвестпроекта на территории ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта». Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев. «Мы совместно с Общественной палатой Республики Крым и с администрацией Феодосии разрабатываем проект "Хамелеон" с размещением на территории ландшафтно-рекреационного парка, — сказал Нараев. — В феврале мы объявим конкурс, и на конкурсной основе победитель будет реализовывать этот проект». По словам Нараева, проект будет отвечать требованиям природоохранного законодательства с современной инфраструктурой, обеспечивающей чистоту и порядок на его территории. При этом с желающих отдыхать в парке будет браться плата за пользование его инфраструктурой. По данным «Крыминформа», речь идет о разработке проекта «Центрального парка активного отдыха «Хамелеон», который должен разместиться в Тихой бухте. Ранее сообщалось о попытках застроить заповедные земли Тихой бухты. «Примечания» уже писали о том, как власти Крыма планировали подзаработать на доступе к популярному месту отдыха и продать прибрежный участок частникам. Условия тендера по его обустройству грозили превратить Тихую бухту в очередное скопище гостиниц, кафешек и ларьков с китайскими сувенирами. Наглость крымских чиновников вызвала протест местных жителей, которые привыкли свободно ездить к морю и делали это десятки лет. На въезде в Тихую бухту собралось около 250 активистов, которым удалось снести шлагбаум, установленный властями. В мае 2016 года земли Тихой бухты назвали «ландшафтно-рекреационным парком», хотя в федеральном законодательстве России такой категории нет. Это сделано специально, поскольку такая категория предусматривает размещение различных объектов, вплоть до гостиниц. Затем, как выяснилось, 50 га заповедной территории Тихой бухты были закадастрированы в России как земли сельхозназначения. Это значит, они могут быть полностью отданы под застройку без общественных слушаний. Источник: Примечания, 18.01.17

Голенко признал недоступность крымской медицины -- Заявленный на прошлый год этап информатизации крымских больниц был выполнен в полном объеме. Но электронная запись на прием не спасает крымчан от огромных оче-редей в коридорах больниц. По словам министра здравоохранения Крыма Александра Голенко, за последние два года министерство получило много де-нег. Главная задача - обновление материально-технической базы и привлечение новых кадров в медучреждения республики. Голенко сообщил, что 7288 врачей работают в больницах Крыма, 50 специалистов приехали в РК по программе "Земский доктор", однако привлечь к работе на полуострове в прошедшем году удалось только 122 молодых специалиста. Количество регистратур в больни-ах увеличивается, министерство нанимает новых специалистов, начала работу онлайн запись к врачу. Однако, по словам Голенко, насколько бы быстро не проходила процедура в регистратуре, в коридорах больницы пациенты вновь сталкиваются с очередями из-за нехватки специалистов. Он отметил, что мини-стерству удалось достичь "бесплатности" медицинского обслуживания, но те-перь из-за нехватки кадров стоит проблема с его доступностью. Источник: "АН-Крым" (an-crimea.ru), 18.01.2017

«Не засыпайте нас камнями!» Жители Симферопольского района восстали против строительного карьера - Жители Симферопольского района восстали против строительного карьера. Как передает корреспондент агентства «Новый День», обитателей сел Кольчугино и Пожарское Симферопольского района не в первый раз ставят перед фактом, что их желания расходятся с планами чиновников на использование этих территорий. В 2015 году людям с боем удалось предотвратить строительство мясоперерабатывающего завода вблизи их сел. Теперь им предстоит отстоять право жить в тишине и не дышать мелкой пылью дробленых камней. Впервые о решении Минприроды создать здесь карьер по добыче гравийно-галечной смеси жители узнали из местных газет в ноябре прошлого года. Тогда инициативная группа обратилась к главе республики с просьбой отменить решение главного экологического ведомства Крыма. Ведь кроме жилых поселков вблизи планируемого карьера находятся два заказника регионального масштаба – «Плачущая скала» и «Пожарский», а также скифские курганы, включенные в список объектов культурного наследия полуострова. В местном хвойном лесу растут травы и растения, занесенные в Красную книгу Крыма. По мнению экологов, работа карьера может существенно изменить экологию района, в том числе создать предпосылки к уменьшению водного потенциала. «Разработка крупного месторождения стройматериалов с добычей миллионов тонн горнорудного сырья чревата угрозами изменения климата, загрязнения территорий, ухудшения условий для устойчивого воспроизводства поверхностных и подземных вод в бассейне реки Западный Булганак, резкого снижения продуктивности сельскохозяйственного производства, в том числе и лекарственного сырья», – пояснил председатель Крымской ассоциации «Экология и мир» ВикторТарасенко. Глава Крыма Сергей Аксенов мольбам селян внял и, заявив, что «в ущерб жителям и в ущерб территориям делаться ничего не будет», а также «если это нарушает экологическую обстановку и вредит спокойствию в районе, никогда такие решения приняты не будут, какие бы запасы там ни находились», поручил профильному министру Геннадию Нараеву встретится с людьми и обсудить ситуацию. На днях сельчане обратились в Общественную палату Крыма и пожаловались, что «приезжали какие-то непонятные люди и топали ножками, чтобы мы перестали поднимать панику». «Любое вмешательство в природу – будь то строительство завода или карьера должно проходить согласование с жителями окрестных поселений и обязательно с привлечением Общественной палаты Крыма, – пояснил агентству«Новый День» член ОП РК Анатолий Петров. – Я бы порекомендовал Минприроды вместо разработки новых карьеров заняться рекультивацией старых. В Крыму их больше сотни, и ни один рекультивирован не был. Все заросло естественным путем: где водой наполнилось, где балка образовалась. В ведомстве ссылаются, что большинство из карьеров осталось еще с советских и украинских времен, и хозяина найти невозможно. Неправда, было бы желание». Петров отметил, что Общественная палата уже начала работу над этой ситуацией и инициирует в Кольчугино и Пожарском встречу с населением. Это не первый случай, когда Министерство экологии природных ресурсов уличают в нарушениях прямых обязанностей. Так, общественники упрекнули ведомство в бездействии насчет мусорного коллапса, создавшегося в Симферополе после закрытия мусорного полигона в Каменском массиве. Как уже сообщал «Новый День», теперь отходы симферопольцев приходится вывозить на полигон в селе Тургенево, работающий на полулегальных основаниях. Члены общественного совета предложили объявить в республике ЧС, но представители министерства инициативу не поддержали. «Министерство экологии начинает всегда в этих вопросах палки в колеса вставлять. Вы четко скажите, что нужно делать и почему вы проспали эту ситуацию? Вы должны делать прогнозы по накоплению мусора, где они? Поэтому не надо прятать голову в песок!»,– отметил заместитель председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственного совета Республики Крым Валерий Аксенов, добавив, что, если министерство не начнет принимать меры, то комитет обратится за решением проблемы непосредственно в Совет Министров. Источник: РИА Новый день, 14.01.17

В Крыму создали интерактивную карту дорожных ям -

В Крыму создана интерактивная карта дорожных ям, на которой отмечаются участки автомобильных дорог с поврежденным покрытием и участки, на которых уже произведен ремонт дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог Республики Крым.

Как отметили в пресс-службе учреждения, карта составляется по результатам анализа телефонных звонков граждан, поступающих на горячую телефонную линию Службы автодорог, а также по результатам обследования дорог регионального и межмуниципального значения специалистами ведомства.

Ознакомиться с интерактивной картой дорожных ям можно на сайте Службы автодорог РК в рубрике «Деятельность». Источник: РИА Новости (Крым), 19.01.17

Индивидуальные предприниматели Крыма чаще других участников рынка допускают нарушения в розничной торговле алкоголем – минпромполитики- Индивидуальные предприниматели Крыма чаще других участников рынка допускают нарушения в розничной торговле алкоголем. Об этом Крыминформу сообщил первый заместитель министра промышленной политики Крыма Константин Равич. «Несмотря на то, что контроль ведётся, случаются факты нарушения законодательства в торговле алкогольной продукцией. Особенно это актуально для индивидуальных предпринимателей», – заявил он. Равич пояснил, что это связано с незначительным размером штрафа за нарушения в этой сфере для индивидуальных предпринимателей. «Ответственность для лицензиатов юридических лиц и предпринимателей совершенно разная. Для юрлиц штрафы от 100 тыс рублей и лишение лицензии, а для индивидуальных предпринимателей ответственность заканчивается на 10 тыс руб», – пояснил первый замминистра. Министерство промышленной политики Крыма совместно с прокуратурой до 26 января будут осуществлять проверки розничной торговли алкогольной продукцией в республике. За две недели декабря проверяющими было изъято почти 4 тыс бутылок алкоголя. Источник: Крыминформ, 20.01.17

Семь учреждений уполномочены проводить госэкспертизу по объектам ФЦП развития Крыма и Севастополя - Семь учреждений уполномочены на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам капитального строительства федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Республики Крым. По данным пресс-службы, выдавать заключения будут учреждения Крыма, Севастополя, Москвы Санкт-Петербурга, Ростовской области и Краснодарского края. В этом списке государственное автономное учреждение Республики Крым «Государственная строительная экспертиза», федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» и его филиалы, ГАУ «Государственная экспертиза Севастополя», ГАУ «Московская государственная экспертиза», Санкт-Петербургское ГАУ «Центр государственной экспертизы», ГАУ Ростовской области «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» и ГАУ «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий». По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, 2017 год станет решающим в реализации ФЦП – запланированы работы по проектированию и строительству 250 объектов на сумму 54 млрд рублей. Источник: Крыминформ, 20.01.17

Аксёнов попросил Россельхознадзор поставить пост проверки качества продукции на Керченской переправе - Симферополь, 20 января. Крыминформ. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов обратился в Россельхознадзор с просьбой организовать на Керченской паромной переправе специальный пост по проверке на соответствие качеству сельхозпродукции. Об этом он сообщил в ходе встречи с министром сельского хозяйства республики Андреем Рюмшиным. «Необходимо не допустить на территории Республики Крым продажи продукции, которая содержит пальмовое масло. Крымский продовольственный продукт, наверное, лучше, чем в любом субъекте Российской Федерации. Он натуральный, и мы должны сохранить эту натуральность с учетом доступных для потребителя цен. Направил обращение в Россельхознадзор. Надо ввести пост на Керченской паромной переправе, который сможет там же, на переправе, брать пробы и определять, что это – молоко или молочный напиток», – отметил Аксёнов. Он поручил министру до 1 февраля сообщить об ответе Россельхознадзора на запрос. Источник: Крыминформ, 20.01.17

Минсельхоз Крыма планирует за три года полностью обеспечить аграриев новой техникой - Крыма планирует за три года полностью обеспечить аграриев новой техникой. Об этом на встрече с главой Республики Крым сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. «Сейчас имеется заявок на технику на сумму около 400 млн руб. В 2016 году было приобретено 200 тракторов. Необходимо 2-3 года, чтобы все заявки были закрыты на 100%», – уточнил глава минсельхоза. Он добавил, что для этого сельскохозяйственной отрасли нужна поддержка банков. Аксёнов в свою очередь пообещал поспособствовать министерству в этом вопросе. «Жду от вас конкретных предложений по данному направлению. Окажем поддержку, готов собрать совещание, в том числе и с руководителями банков. Подписали соглашение с РНКБ, в республике представлен правительственный банк «Генбанк». Имеются инструменты для того, чтобы найти поддержку для аграриев», – заключил глава Крыма. Республика Крым в текущем году получит 2,8 млрд руб из федерального бюджета на поддержку сельхозпроизводителей, что соответствует объемам финансирования прошлого года. Источник: Крыминформ, 20.01.17

Крымские госпредприятия сократили в прошлом году долги по зарплате на 40% --- Госпредприятия Крыма в 2016 году сократили долги по заработной плате на 40%, оставшуюся задолженность планируется полностью погасить в текущем году. Об этом сообщил министр промышленной политики Республики Крым Андрей Васюта на рабочей встрече с главой Крыма Сергеем Аксёновым, передает управление информации и пресс-службы главы республики. «Мы вели активную работу по погашению задолженности по заработной плате, и в начале 2016 года у нас было 28 млн рублей задолженности, сейчас – чуть менее 17 млн рублей. На 40% задолженность уменьшена. Остальная задолженность будет закрыта в текущем году, для этого средства предусмотрены в бюджете министерства промышленной политики», – сказал Васюта. В свою очередь Аксёнов отметил, что случаи задержки заработной платы на государственных предприятиях должны находиться на особом контроле. «Отслеживайте текущую ситуацию с выплатой заработной платы на всех предприятиях и ее уровень. Вопросы задержки – на особый контроль, моментально должны сообщать все, что касается государственных предприятий. Там немедленно должна быть помощь оказана», – подчеркнул Аксёнов. Источник: Крыминформ, 20.01.17

Органы власти и управления

Аксенов заявил, что 2017 год станет решающим для развития Крыма -

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что текущий год станет решающим для реализации федерально-целевой программы развития региона; в планах — работы по проектированию и строительству 250 объектов на сумму 54,5 миллиарда рублей. «Текущий год станет решающим в реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В этом году в рамках программы запланированы работы по проектированию и строительству 250 объектов. На эти цели предусмотрено более 54,5 миллиардов рублей», — сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном Дню Республики Крым. Аксенов подчеркнул, что многие крымские проекты выходят далеко за региональные рамки. Они по своему значению являются всероссийскими, — подчеркнул глава республики. Правительство РФ в августе 2014 одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общий объем финансирования — 769,54 миллиарда рублей, в том числе бюджетные средства составят 738,1 миллиарда рублей, внебюджетные источники — 31,427 миллиарда рублей. ФЦП должна обеспечить динамичное развитие полуострова, помочь модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона, способствовать развитию приоритетных для округа секторов экономики, повышению качества жизни населения. День Автономной Республики Крым отмечается 20 января. Источник: РИА Новости, 20.01.17

Бальбек: для России Крым стал символом сплочения перед внешними угрозами - В последние два года День Республики Крым приобрел особое значение не только как праздник, но и, в первую очередь, как торжество народной воли, заявил в своем выступлении на парламентской сессии депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Он подчеркнул, что в 2015 году жители полуострова впервые отмечали это событие, находясь в составе Российской Федерации. «Республика Крым для огромной России стала не просто еще одним регионом, а символом сплочения перед внешними угрозами. Несмотря на попытки прессинга, мощные информационные атаки, неприятие Западом результатов нашего референдума, все огромное российское многонациональное и многоконфессиональное общество сплотилось вокруг своего лидера и не позволило кому-либо вмешаться во внутренние дела нашей страны», — приводит.Он также подчеркнул, что полуостров дважды добровольно присоединялся к России, первый раз — при Екатерине II, а затем уже в марте 2014 года. И оба раза происходило это «не силой оружия и не каким-либо принуждением, а исключительно по своей доброй воле». Депутат выразил уверенность, что история крымского полуострова, пережившего за последние годы немало испытаний, войдет в учебники. «Сегодняшний праздник мы встречаем, можно сказать, во всеоружии. Это касается не только наших вооруженных сил, но и энергетической безопасности, и продуктовой автономии, и, как я считаю, Всевышний не оставил своей милостью наш полуостров, — проблемы с водой разрешились природным путем. Уверен, что в обозримом будущем в учебниках по истории России появится глава о Крыме — небольшом полуострове, который в XVIII веке добровольно присоединился к Российской империи, а в XXI веке при первой же возможности вернулся на Родину, ведь слово Россия на всех языках народов Крыма звучит одинаково».Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), 20 января отмечается День Республики Крым. Эта дата установлена законом РК «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» и учреждена в честь восстановления Крымской автономии по результатам референдума 20 января 1991 года. Источник: РИА Новости, 20.01.17

Инаугурацию Трампа приурочили ко Дню Республики Крым, считает Константинов - Спикер крымского парламента Владимир Константинов пошутил на торжественном заседании Госсовета Крыма в пятницу, что инаугурацию нового президента США приурочили к отмечаемому 20 января Дню Республики Крым и годовщине первого крымского референдума. © РИА Новости. Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанк В Крыму отмечают День Республики Крым 20 января отмечает День республики. В этот день в 1991 году Крым провел первый на территории бывшего СССР референдум о восстановлении статуса автономии. Владимир Константинов высказал мнение, что референдум 1991 года стал отправной точкой для проведения судьбоносного референдума 2014 года, который вернул Крым в состав России. Крымский сенатор напомнила Трампу о "троллинге" со стороны Киева >> "Крым стал для многих политических сил знаковым. Дошло до того, что инаугурацию нового президента США приурочили к нашему Дню Республики", — сказал Константинов. Константинов отметил, что его утверждение — шутка, но еще три года назад на это совпадение никто не обратил бы внимания. © Скриншот с видео о торжественном мероприятии перед инаугурацией Дональда Трампа Соединенные Штаты России: "пророссийский салют" Трампа всколыхнул соцсети "Возможно, со временем всемирно историческая значимость референдумов (в Крыму) затмит такое дежурное событие как въезд в Белый дом очередных постояльцев", — добавил Константинов.

РИА Крым, 20.01.17

Глава Крыма пожелал жителям Донбасса возвращения к мирной жизни

Крымчане с волнением следят за событиями в Донбассе и желают жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик мира и процветания, сказал в четверг в Симферополе глава Крыма Сергей Аксенов. Делегации ДНР и ЛНР находятся в Крыму с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова. Визит приурочен к 363-й годовщине Переяславской рады, на которой было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова. «Люди в Донецке и Луганске сегодня вынуждены с оружием в руках защищать свои интересы, духовное и культурное пространство. Мы морально поддерживаем, знаем как это тяжело, верим в победу здравого дела. Мы желаем нашим друзьям мира, спокойствия, благополучия и процветания, это то, за что они сегодня бьются с оружием в руках», — сказал Аксенов на форуме славянского единства «С Россией навеки». Источник: РИА Новости, 19.01.17

Захарченко пригласил Аксенова посетить Донбасс - Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко пригласил главу Крыма Сергея Аксенова посетить Донбасс. Аксенов провел встречи с делегациями ДНР и ЛНР, которые находятся в Крыму с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова. «В рамках встречи Александр Захарченко пригласил Сергея Аксенова с ответным визитом посетить Донецкую народную республику», — сообщает пресс-служба главы Крыма. При этом в рамках второй встречи Сергей Аксенов был награжден почетным знаком от народа Луганской народной республики. В свою очередь Аксенов пригласил представителей ДНР и ЛНР и в дальнейшем участвовать в мероприятиях, проходящих в Крыму. Одно из таких — фестиваль «Великое русское слово», который традиционно проходит в республике в июне. «Крымчане чувствуют близость с вами и духовное родство, которое, уверен, не разорвется. Мы всегда будем союзниками и друзьями. Готовы оказывать максимальное содействие в рамках работы наших общественных организаций, с удовольствием предлагаем руку помощи. Низкий поклон от всех крымчан! Ваше дело правое!» — написал Аксенов по итога встреч на своей странице в Facebook. На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Источник: РИА Новости, 19.01.17

Законопроект, предусматривающий продление сроков установки приборов учёта потребления ресурсов, будет рассмотрен в Госдуме -- Заместитель Председателя Законодательного Собрания Севастополя Александр Кулагин принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по энергетике, в ходе которого рассматривался проект федерального закона "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Данный законопроект в Госдуму в порядке законодательной инициативы внесли севастопольские депутаты в июне 2015 года. Он предусматривает продление в Крыму и Cевастoполе сроков обязательной установки приборов учёта используемой воды - до 1 июля 2018 года, газа, тепловой и электрической энергии - до 1 января 2021 года. - Комитет Госдумы по энергетике в ходе заседания поддержал нашу инициативу о продлении в Республике Крым и городе Cевастoполе сроков установки в жилых домах и ввода в эксплуатацию приборов учета, - сообщил Александр Кулагин. - Законопроект рекомендован к принятию при дальнейшем его рассмотрении в первом чтении. Вице-спикер отметил также важность принятия данных изменений, направленных на дальнейшую интеграцию новых субъектов РФ в российское правовое пространство. Источник: "Сайт ЗС г.Севастополя" (sevzakon.ru), 13.01.2017

Министр экономразвития Крыма готов прокладывать инвесторам красные ковровые дорожки - Республика Крым нуждается в инвесторах, поэтому их деятельность на полуострове важно всячески поддерживать. Об этом в интервью «Крымской газете» заявил министр экономического развития Крыма Андрей Мельников. «Когда инвестор приходит, не только в Крым, он, естественно, желанный гость. И ему, образно говоря, нужно положить красную ковровую дорожку, его нужно водить за ручку, потому что он приходит со своими деньгами, чтобы платить деньги в бюджет, создавать занятость, платить налоги, менять к лучшему действительность», – говорит Мельников. По его словам, важно создать комфортные условия для деятельности инвесторов на полуострове, иначе «инвестор сюда не придёт». Поэтому сейчас Совмин республики поставил задачу сократить сроки оформления земельных участков и подключения газа, воды и света до 30 дней. Источник: Крыминформ, 20.01.17

Аксенов уволил председателя ГК ветеринарии РК - Глава Республики Сергей Аксенов отправил в отставку первого заместителя председателя Государственного комитета ветеринарии РК, заместителя главного государственного ветеринарного инспектора РК Ивана Гуренко. Соответствующий указ опубликован на правительственном портале. © РИА Новости. Артем КреминскийПерейти в фотобанк Аксенов устал ошибаться в подборе кадров – Форманчук Как следует из документа, решение принято в соответствии с законом о государственной службе, докладом Комитета по противодействию коррупции о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных госслужащим. "Освободить Гуренко Ивана Николаевича от должности первого заместителя председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, заместителя Главного государственного ветеринарного инспектора РК в связи с утратой доверия", — говорится в указе.

Источник: РИА Крым,20.01.17

В Крыму назначили нового начальника Службы автодорог - Новым руководителем государственного казенного учреждения "Служба автомобильных дорог Крыма" стал Алексей Сафронов. Как передает корреспондент агентства "Новый День", ранее Сафонов являлся первым заместителем начальника Службы автодорог. А после того как в начале января главный автодорожник полуострова Игорь Кравченко ушёл в отставку "по собственному желанию", Сафонов был назначен ВРИО руководителя ведомства. Как сообщал "Новый День", "добровольный" уход Кравченко совпал по времени с развернувшимся в социальных сетях скандалом вокруг новогоднего отдыха теперь уже бывшего чиновника со своей невестой в роскошном номере пятизвёздочного отеля на берегу Чёрного моря. Источник: "РИА Новый День", 19.01.17

Взамен уволенного за взятку вице-мэра Симферополя Гафарова назначили другого предателя Украины – украинские СМИ – «В так называемой администрации города Симферополя определились с кандидатурой нового "заместителя главы" им станет бывший третейский судья Нариман Исаев. Об этом сообщает крымскотатарская газета Avdet. Исаев до аннексии Крыма Россией занимал должность заместителя начальника юридического отдела Государственной налоговой инспекции Симферополя. После 2010-го три года проработал судьей постоянно действующего третейского суда Крыма при ассоциации "Арбитраж". В 2014-м стал "судьей" Высшего арбитражного третейского суда. С апреля 2015 года Исаев работал заместителем начальника юридического управления "Службы государственного строительного надзора" Крыма. Как сообщал сайт "15 минут", в конце декабря 2016 года стало известно, что бывшего юриста Меджлиса крымскотатарского народа, а ныне - коллаборациониста Тейфука Гафарова уволили с поста замглавы "администрации" Симферополя. Как выяснилось позже, Гафаров попался на взятках, однако оккупационные власти пока дали возможность ему уйти "по-тихому", предупредив, что уголовное дело может быть возбуждено в любой момент». Источник: "15 МИНУТ", 17.01.16

Игры власти: непрерывные отставки крымских чиновников – украинские СМИ. Основное переформатирование местных органов крымской власти приходится на осень 2014 года, когда на полуострове прошли выборы по российскому законодательству в крымский Госсовет, а также городские и районные советы. Следом прошла череда назначений руководителей администраций городов и районов. Однако за два года почти половина крымских муниципалетов поменяла своих руководителей. Большинство глав администраций, а также местных советов предпочитали уходить по собственному желанию. Правда, иногда перед этим на них заводили уголовные дела.

Криминальные преследования крымских мэров

Уголовному преследованию по странному стечению обстоятельств подверглись руководители городов Восточного Крыма. Двух мэров –Феодосии и Керчи – арестовали, они ждут вердикта суда по статье о взяточничестве. Первым в СИЗО оказался мэр Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макров, которых в декабре 2015 года ФСБ задержала за взятку в размере $300 тысяч. По версии российского Следкома, руководители Феодосии вымогали у местного предпринимателя деньги за продление договора аренды земли. Несмотря на то, что Щепетков отрицает свою вину, а его адвокат уверяет, что прямых доказательств вины его подзащитного нет, дело уже передали в суд – бывшему мэру Феодосии грозит несколько лет российской тюрьмы. В апреле 2016 года горсовет освободил Щепеткова от занимаемой должности, а уже в июне Феодосия получила нового мэра. Им стал бывший сотрудник украинского УБОП в Крыму, а после оккупации – глава Федеральной службы судебных приставов по Крыму Станислав Крысин. Из мэрского кресла в СИЗО перекочевал и уже второй с момента прихода россиян глава Керчи Сергей Писарев, которого в июне 2016 года ФСБ задержала по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Писарев получил 3,2 миллиона рублей в долларовом эквиваленте за выделение земельных участков под коммерческое использование.

Кресло Писарева в августе 2016 года занял бывший главный врач портовой больницы Керчи Владимир Подлипенцев, которого двумя месяцами ранее назначили первым замом главы администрации. Кстати, предыдущего мэра Керчи Олега Осадчего, который в ушел в отставку в июне 2014 года, в начале 2015 года задержали по подозрению в превышении служебных полномочий. Его обвинили в самовольном злоупотреблении служебным положением (предоставлении городской земли в пользование родственнице). Несмотря на то, что Осадчему грозило лишение свободы сроком до 7 лет, он отделался всего лишь штрафом в 200 тысяч рублей, который затем сократили до 150 тысяч. Криминальное преследование настигло и главу администрации Щелкино Татьяну Ерманову, которая в мае 2016 года написала заявление об отставке после совещания с крымскими вице-премьерами Дмитрием Полонским и Олегом Казуриным. Однако впоследствии Ерманова передумала и осталась в своем кресле. Правда, через пару месяцев ее ожидал неприятный сюрприз в виде обвинения в нецелевом использовании бюджетных средств на сумму в 5,48 миллиардов рублей. Однако глава города продолжала бороться за власть. Но уже в ноябре 2016 года Ленинский районный суд Крыма постановил временно отстранить Ерманову от занимаемой должности на период проведения следственных действий. Полномочия главы администрации временно передали ее заместителю Варваре Крицкой. А еще через месяц Ерманову дисквалифицировали на полгода, запретив ей занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Кадровые баталии в Бахчисарае Рекордсменом по смене власти может по праву считаться Бахчисарай, где за два года сменилось четыре мэра. В сентябре 2014 года главой городской администрации назначили Юрия Гуляева, который имел богатое депутатское прошлое в городском совете и медаль «За возвращение Крыма». Однако уже в январе 2015 года Гуляев вместе со своим замом Олегом Даперко и председателем горсовета Сергеем Кутаевым подал в отставку. По мнению главы Бахчисарайского райсовета Рефата Дердарова, который занял свое кресло также в 2014 году, такая быстрая отставка стала следствием некомпетентности чиновников. «Основная причина заключается в том, что к власти пришли молодые ребята, у которых как такового опыта работы не было, не было навыков. А сегодня ставятся серьезные задачи, нагрузка ложится очень большая», – пояснил Дердаров. Однако непрофессионализм Гуляева не помешал ему через несколько месяцев занять кресло председателя городского совета Бахчисарая. Администрацию города возглавил Владимир Верховод, которого летом того же года попытался уволить заместитель Гуляева по городскому совету Андрей Поздняков, пользуясь отсутствием своего шефа. Однако юридической основы для такого решения не было, поэтому Верховод продолжал руководить городом еще полгода, пока им с Гуляевым не заинтересовалась российская прокуратура Крыма. Поводом к возбуждению уголовного дела стало скандальное видео, якобы из кабинета Верховода, на котором люди, похожие на руководителей города, обсуждают варианты распила бюджетных денег и рейдерских захватов местных предприятий. В итоге оба чиновника вынуждены были подать в отставку. В марте 2016 года горсовет Бахчисарая возглавил Олег Даперко, а Юрий Гуляев остался работать городским депутатом на постоянной основе. Администрацию города в мае возглавил главный налоговый инспектор города Игорь Белецкий, которого поддержали 18 из 19 городских депутатов. Но уже в августе Белецкий подал в отставкупосле беседы с российским премьер-министром Крыма Сергеем Аксеновым. «Господин Белецкий, просидев и получив у меня все задачи, отрапортовав, что все будет сделано, утром каким-то образом подал заявление. Я понял, что ему ничего не нужно, просьбу мы его удовлетворим. Его не интересует судьба Бахчисарая, никаких мер он не предпринимал для того, чтобы подготовить текущую документацию», – охарактеризовал отставку бахчисарайского мэра Аксенов.

В августе 2016 года Бахчисарай получил нового главу города – им стал 31-летний Александр Трянов, ранее служивший в различных подразделениях государственной охраны в России. Не менее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Если с председателем горсовета определились еще осенью 2014 года, когда назначили Рефата Дердарова, то главы администрации сменялись один за другим. Бессменный глава администрации района с 2005 года Ильми Умеров по политическим мотивам подал в отставку в августе 2014 года. Всего две недели проработал на этой должности Валерий Гончаренко, а затем избранный по российским законам райсовет назначил главой районной администрации Игоря Кныра. Он продержался на своем посту до лета 2016 года, а затем написал заявление об увольнении по собственному желанию. В августе 2016 года Бахчисарайский район возглавил бывший сотрудник КГБ и ФСБ, прибывший из России, Виктор Князев. Он проработал на своем посту всего четыре месяца и уже в декабре подал в отставку. Одна из причин – низкие темпы освоения бюджетных средств в районе: всего 69,2% по состоянию на 1 октября 2016 года. Кто возглавит Бахчисарайский район, пока не ясно, но то, что проблем у нового руководителя будет более чем достаточно, сомнений не вызывает. Источник: КрымюРеалии, 20.01.17

Ситуация в Крыму в изложении украинских СМИ

В Крыму после обыска ФСБ украинского активиста Виноградова и его тещу увольняют с работы - В оккупированном Крыму после проведенного ФСБ обыска дома, в котором проживает семья активиста Украинского культурного центра Крыму Андрея Виноградова вместе с родителями, ему самому и его теще предложили уволиться с работы. Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на информацию Крымской правозащитной группы. «Украинский активист Андрей Виноградов сообщил Крымской правозащитной группе, что после обыска в доме, где супруги проживают вместе с маленькими детьми и родителями, ему и его теще предложили «добровольно» написать заявление об увольнении», - отметили правозащитники. Виноградов работает в частной компании компании «Платан», которая занимается продажей строительных материалов, «Мое руководство, узнав про обыск, сразу предложило мне добровольно написать заявление об увольнении. На работе мне сказали, что у них уже были в 2014 году обыски ФСБ, и работа тогда была парализована на две недели. Сейчас они тоже рисковать не хотят», - рассказал активист. Кроме того, по словам Виноградова, мать его супруги Натальи Харченко, которая работает главным бухгалтером нефтегазового предприятия, также хотят уволить. «Ее вызывали и поставили условие. Объяснили, что это связано с мерами безопасности предприятия», - отметил он, добавив, что женщина сама сообщила на предприятии о произошедшем обыске с надеждой на сочувствие, однако ей тут же предложили написать заявление об увольнении. Виноградов сообщил, что после обыска в его доме другой семье крымчан с проукраинскими взглядами поступил звонок с угрозами. «Даже родственникам наших знакомых в Украину позвонили и сказали, что им (знакомым) лучше уехать из Крыма», — отметил он. По словам крымчанина, у его супруги есть хроническое заболевание, и она в данное время оформляет инвалидность. В связи с этим семье, в которой двое маленьких детей, сложно покинуть Крым и выехать на материковую часть Украины. «Мы с женой выезжали из Крыма и жили в Днепре, но когда Наталья заболела, стало еще сложнее оплачивать съемное жилье, и мы вернулись домой – в Симферополь», - пояснил Виноградов. Как сообщалось, 12 января сотрудники ФСБ провели обыск в доме Андрея Виноградова и Натальи Харченко, изъяли оргтехнику, а супругов увезли на допрос в «крымское управление ФСБ». По информации крымского адвоката Эдема Семедляева, в отношении Натальи Харченко проводится доследственная проверка по ч.2 ст.280 Уголовного кодекса РФ (экстремизм). Источник: ЦЖР, 17.01.2017

Крымстат: Крымчане тратят половину заработка на еду -- Расходы жителей оккупированного Крыма на питание по новым подсчетам составили 47% общих потребительских расходов. Об этом сообщает "Крымстат" на основе выборочного исследования, проведенного в третьем квартале 2016 года. По данным подсчетов, на потребительские расходы крымчане потратили за указанный период 79,4% заработка. В структуре расходов на питание наиболее затратными статьями были расходы на покупку мяса и мясопродуктов (25,4%), молока и молочных продуктов (17,7%), хлеба (13,8%). В структуре расходов на оплату услуг расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг составили 45,4%, на оплату бытовых услуг - 15,3%, услуг связи - 11,2%. Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 17.01.2017

В Крыму увольняют украинцев под предлогом "борьбы с терроризмом" - Руководство завода "Крымский Титан" увольняет с работы граждан Украины, ссылаясь на то, что они могут быть причастны к работе спецслужб Украины, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. -Российская оккупационная власть пытается обосновать формирование "фильтрационной зоны" на административной границе АР Крым с материковой частью Украины необходимостью борьбы с проявлениями терроризма, - отмечают в разведке. В сообщении сказано, что граждане Украины увольняются с нарушением требований действующего законодательства без предоставления срока для поиска нового места работы. - Для оправдания противоправных действий сотрудники ФСБ РФ распространяют информацию о возможной причастности указанных граждан к специальным службам Украины, - информирует пресс-центр. Источник: "QHA - Kpымские новости", 19.01.17

В Крыму ФСБ обвинила еще одного фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" в захвате власти в РФ - Как передает Центр журналистских расследований, об этом в среду сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов."17.01.2017 ФСБ предъявила обвинение Вадиму Сируку в совершении преступления предусмотренного ст. 278 УК РФ. ФСБ считает, что Вадим готовил с группой лиц насильственный захват власти в России и насильственное изменение конституционного строя", - написал Курбединов на своей странице в Facebook. Он напомнил, что Сирук, который проходит по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир", обвиняется по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Статься 278 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Источник: "Центр журналистских расследований", 19.01.17

Задержанным в Крыму мусульманам "шьют" "насильственный захват власти в России", – адвокат Крымским фигурантам так называемого "дела Хизб ут-Тахрир" начнут вменять статью 278 Уголовного кодекса РФ ("насильственный захват власти в России"). Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов. "Насильственный захват власти в России – именно эту статью с завтрашнего дня начнут вменять всем крымским татарам-мусульманам, которых обвиняют по участию в "Хизб ут-Тахрир", – написал он вчера в "Фейсбуке". По словам адвоката, данная статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. "Вы представляете себе – жили себе крымские мусульмане, крымские татары – и вдруг стали россиянами-террористами, и их еще обвинили в захвате власти в России! Обвинили те, кто в феврале 2014 г., в масках и со снайперскими винтовками, с ночи расположились в административных зданиях Крыма, те, кто на "тиграх", БТРах и прочих "ах" въехали на полуостров и потом объявили о том, что мы теперь живем в другой стране!", – добавил Курбединов. Напомним, 10 января 2017 года Киевский районный суд Симферополя продлил арест четверым фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметову, Энверу Мамутову, Зеври Абсеитову и Рустему Абильтарову – они останутся под стражей до 12 апреля. Как сообщалось, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев – Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абельтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической. Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, однако отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15-ти объединений, названных "террористическими". Источник: События Крыма, 15.01.17

Крым безденежный: на полуострове начались массовые увольнения - Из-за дефицита бюджетных средств на предприятиях временно оккупированного Крыма в конце декабря 2016 - начале января 2017 года проведены массовые сокращения. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление". По информации ИС, в результате своих рабочих мест лишились порядка 3000 сотрудников различных учреждений, что вызывает возмущение местных жителей и негативно влияет на общественно-политическую ситуацию на полуострове. "Например, среди прочих сокращения произведены: - Керченский государственный морской технологический университет - 535 человек; Керченский морской торговый порт - 254; "Крымская республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко" (Симферополь) - 120", - отметили эксперты. Источник: "СЕГОДНЯ.ua, 18.01.17

В Крыму российские десантники подрались с гражданскими – ГУР В оккупированном Крыму в рядах российских оккупационных войск продолжаются случаи грубого нарушения воинской дисциплины, злоупотребления спиртными напитками и столкновения с местным населением. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Центр журналистских расследований. «16 января с.г. в расположение базового лагеря батальонной тактической группы (БТГр) из состава 51 парашютно-десантного полка (в/ч 33842, пункт временной дислокации н.п. Филатовка) 106 воздушно десантной дивизии (Тула) ВС РФ прибыл заместитель начальника Управления военной полиции г. Симферополя с целью выяснения обстоятельств участия военнослужащих подразделения в недавней драке с гражданскими лицами. Командование БТГр пыталось скрыть факт драки и всячески препятствовало работе представителям военной полиции», - отметили в ГУР. В военной разведке также отметили, что для профилактики и лечения случаев «белой горячки» и алкогольной интоксикации медицинской службой базового лагеря БТГр российских десантников приобретено большое количество лекарств, в том числе антидепрессивного действия и гепатопротекторов. Источник: ЦЖР, 18.01.17

В Крыму недовольны медработниками, которых прислали из РФ: низ-коквалифицированные и жалуются на цены - СМИ -- Медицинские работ-ники из России, которых направили работать в оккупированный Крым, имеют относительно низкую профессиональную подготовку. Об этом сообщают "Крым. Реалии" со ссылкой на севастопольского врача, работающего в государ-ственном медучреждении. "Руководители российских региональных больниц и поликлиник направляют в Крым своих подчиненных в добровольно-принудительном порядке и выбирают, как правило, тех, кто не нужен в своем медицинском учреждении и кто имеет наихудшую профессиональную квали-фикацию", - сообщает источник. Крымчанин утверждает, что если назначенный для работы в Крыму российский врач отказывается добровольно писать заявле-ние для переезда на работу, его направляют на полуостров в принудительном порядке: "При этом направляемых врачей на два года отрывают от семьи, по-скольку их жены и дети остаются в России". Приезжих из соседней России ра-ботников возмущает уровень их зарплаты, стоимость аренды жилья в Севасто-поле и местные цены на продукты питания, которые значительно выше, чем в России. Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 18.01.2017

Аксенов отрапортовал о выручке от продажи имущества Коломойского -- В 2016 году оккупационные "власти" Крыма выручили от продажи принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому имущества почти 1,5 млрд рублей (252,1 млн долл.). Всего было продано шесть незаконно присвоенных объектов. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Аксенов утверждает, что все полученные от продажи средства были "переданы людям", не уточняя, кем конкретно являются эти "люди". Также крымский "премьер" заявил о планах продать еще ряд захваченных объектов общей суммой 2 млрд рублей и указал, что на данном этапе осуществляется "привлечение дополнительных штатных единиц для ускорения этой работы". Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 15.01.2017

Разное

Савченко предложила "cдать" Крым, чтобы вернуть Донбасс -- Атмосфера. Депутат Рады Надежда Савченко, (ранее осужденная в России по делу об убий-стве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента), в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что киевские власти смогут вернуть Донбасс путем "сдачи" Крыма России. По ее мнению, "сколько бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки" депутаты Рады, от Крыма "на определенное вре-мя" придется отказаться. "Крым - это очередное Приднестровье. Чтобы не сде-лать Приднестровьем еще и Донбасс, они (власти Украины.) оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точ-нее, вижу - это военный путь. Это не две недели и не два месяца, но это война", - считает Савченко. "Оптимальным вариантом" мирного решения вопроса Са-вченко считает договоренность по Крыму и Донбассу между Россией и Запа-дом. По ее мнению, Украина в этих переговорах участвовать не будет, посколь-ку политически "несамостоятельна". Источник: "ИА Атмосфера" (asfera.info), 18 января 2017

Крымский референдум 1991 года стал реакцией на сепаратистские движения на Украине - Референдум о государственном и правовом статусе Крыма, который состоялся 20 января 1991 года, стал реакцией на сепаратистские движения на Украине в конце 1980-х годов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Сергей Киселев. © РИА Новости. Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанк В Крыму отмечают День Республики По его словам, в это время Советский Союз переживал кризис, а в Прибалтике и на Украине распространились сепаратистские идеи и движения. "Реакция Крыма на те события, которые происходили на Украине, особенно после принятия закона о языке (принятый в 1989 году закон "О языках в Украинской ССР" — ред.), воплотилась в таком уникальном явлении для истории Советского Союза, как первый референдум", — пояснил эксперт. Политолог Сергей Киселев Киселев рассказал, что с идеей проведения референдума на сессии Крымского областного совета народных депутатов выступил Сергей Ефимов, который в настоящее время возглавляет Государственный комитет по охране культурного наследия РК. Эксперт напомнил, что в 1991 году начался так называемый Новоогаревский процесс. "И Крым после референдума стал полноправным участником этого процесса. Николай Васильевич Багров (тогдашний председатель Крымского областного совета народных депутатов — ред.) участвовал в заседаниях в Новоогарево, связанных в том числе с выработкой новой Конституции СССР", — рассказал Киселев. © РИА Новости Крым. Александр Полегенько Участники крымского референдума 1991 года обманулись - Иоффе Он подчеркнул, по результатам референдума Крым рассматривался как отдельный участник союзного договора. Однако по-прежнему оставался в составе Украинской ССР. "Хотя в вопросе референдума ничего не говорилось о сохранении Крыма в составе Украины, а рассматривался вопрос об участии Крыма в союзном договоре, как самостоятельного правового субъекта. Это в конечном итоге привело к тому, что после распада Советского Союза мы на долгие 22 года остались в составе Украины", — добавил политолог. При этом Киселев подчеркнул, если бы в истории Крыма не было референдума 1991 года и не была образована сначала Крымская АССР, а позже Республика Крым, то многие внутриполитические процессы протекали бы по-другому. "Нас бы просто задавили и украинизировали. История (Крыма — ред.) 90-х годов — это история борьбы между крымской автономией и Киевом за полномочия. В Крыму в это время происходила жесткая внутриполитическая борьба, и у крымских парламентариев не хватило усилий для того, чтобы противостоять давлению. А фактически в предыдущие годы Крым обладал такими правами, о которых многие автономии могут только мечтать", — подытожил эксперт.

РИА Крым, 20.01.17

Институт стран СНГ в Республике Крым

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