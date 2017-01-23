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Детали
Страх Порошенко
|23.01.2017 11:19:16
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что некоторые политики намекают на то, что отказ от Донбасса был бы удачным решением для Украины.
"Господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?", - резко возразил он неназванным оппонентам.
Как отмечает Игорь Шишкин, заместитель директора Института стран СНГ, такие силы на Украине давали о себе знать еще в начале 90-х годов. Это заявления, в стиле того, что, только отказавшись от Донбасса, отрезав этот кусок "варварской империи" можно вернуться в семью европейских народов. К примеру, Юлия Тимошенко известна тем, что не стеснялась в выражениях по этому вопросу.
Еще во времена "Оранжевой революции" она делала заявления, что Донбасс нужно обнести колючей проволокой и подождать, пока там все вымрут. Ей же принадлежит удивительно "гуманная" идея о том, что по Донбассу надо нанести удар ядерным оружием, которого, к счастью, в распоряжении Киева нет.
Это отношение объясняется тем, что жители Донбасса всегда ощущали себя не просто украинцами, а частью русского мира. Дерусификация на Донбассе прошла в меньшей мере, чем на всей Украине в постсоветские годы.
И, конечно, учитывая сложившееся стечение обстоятельств, это мнение о том, что Донбасс Украине только обуза, не могло не всплыть снова. "Сейчас идет активная игра картой миротворцев. На Западе происходят серьезные изменения и Киев делает все возможное, чтобы вписаться в новую конфигурацию западных элит. Порошенко делал ставку только на одну силу, которая, в результате, вынуждена власть отдать. Он был уверен, что Украина всегда сможет успешно себя подавать как передовой отряд противостояния Запада с варварской Московией.
Все эти идеи в стиле "Европейского вала", тот самый ров на границе. Это же не просто так канаву выкопать, это же символ защиты европейской цивилизации от варваров. А сейчас на Западе идут голоса из структур, определяющих судьбу Украины, о том, что не исключены договоренности с Россией, в том числе и компромиссы в связанных с Украиной вопросах. Под эту лавочку начинают подстраиваться и украинские политики. Это и заявления Пинчука, и выступления Савченко о возможном обмене Крыма на Донбасс", - прокомментировал он ФБА "Экономика сегодня".
И Порошенко, в свою очередь, реагирует уже на все эти голоса. Конечно, сложно представить, чтобы он мог сказать что-то другое, именно в силу того, что первоначально он все поставил на политический курс, заданный предыдущей администрацией США, и теперь не может изменить риторику ни с какими оговорками, в отличие от политиков, которые не несут его груза ответственности.
Напомним, что ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявляла, что нужно сдать Крым в обмен на Донбасс. Несмотря на абсурдность формулировки, подобные заявления свидетельствуют о том, что киевская власть больше не в состоянии удерживать политические установки, определявшие позицию страны по вопросу минских соглашений и по взаимодействию с Россией в прошлом году.
Инна Усова
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