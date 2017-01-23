Дайджест событий в Севастополе в СМИ за прошедшую неделю

23.01.2017 11:00:29

Информационная неделя Севастополя: о развитии, выборах и разбитых дорогах, которые никогда не были такими ужасными, как сегодня. Город считает, сколько денег выделено, украдено и кто виноват. Тем временем губернатор отзывает своего представителя из крымской дирекции ФЦП, не считая ФЦП эффективным привлечением средств в регион. Но центральное событие недели – обсуждения закона о выборах губернатора: услышит ли власть мнение горожан.

Страсти по закону о выборах губернатора

24 января на сессии Законодательного собрания рассмотрят проект важного и долгожданного закона о выборах губернатора Севастополя. Накануне в городе вновь состоялись обсуждения закона: правительство и депутаты выслушали мнение жителей. Предложений оказалось много, а споры – жаркими. Эксперты считают законопроект далеким от совершенства, но представитель губернатора в Заксобрании отверг практически все идеи общественности.

Критика со всех сторон

Еще до общественных обсуждений в СМИ политологи критиковали закон со всех сторон. Звучало мнение, что авторы законопроекта о выборах губернатора Севастополя предусмотрели ряд норм, которые дают возможность манипулирования их ходом и результатами на случай непредвиденных политических последствий. Заместитель председателя Экспертно-консультативного совета при главе Крыма Игорь Рябов считает, что «закон о выборах губернатора Севастополя должен быть выверен до совершенства, учитывая те надежды, которые возлагают на прямые выборы главы города севастопольцы». «У законопроекта уже много критики. Главные недостатки законопроекта – допуск «солдат-срочников» и невозможность выдвинуться самовыдвиженцам. «Срочники» – это федеральная норма, когда военнослужащие не лишаются своего избирательного права и могут проголосовать в регионе несения службы. Однако на местных выборах в России это недопустимая практика, поскольку выбирать местную власть должны местные жители», – отметил Рябов. По его словам, норма о трехмесячной регистрации избирателей является ошибочной. «И временно исполняющий обязанности, внесший законопроект в таком виде, допускает ошибку. Если авторы законопроекта её не учтут, она может быть опротестована и выборы начнутся со скандала. Ну а запрет на участие самовыдвиженцев – это ограничение конкуренции. Президент России призывал именно к конкурентным выборам, и этот призыв необходимо услышать в парламенте и правительстве Севастополя», – заключил эксперт.

С мненпием о том, что отсутствие возможности самостоятельного выдвижения кандидатов для участия в выборах губернатора Севастополя выглядит как ограничение избирательного права и плохо сказывается на имидже выборов, хотя Конституционный суд фактически позволил регионам самим устанавливать правила, согласен и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Много критики вызывает муниципальный фильтр. Несмотря на то, что любая зарегистрированная на территории РФ политическая партия, имеющая свое региональное представительство, может выдвинуть кандидата в губернаторы, фактически, по мнению политологов, фильтр сокращает число вступающих в предвыборную гонку до трех человек. «Законопроект предусматривает, что 10% от общего количества муниципальных депутатов – а в Севастополе, насколько я знаю, их 120 – должны поставить свою подпись в поддержку того или иного кандидата. Соответственно, не менее 12 депутатов должны поставить свою подпись в поддержку того или иного кандидата. Насколько я знаю, подавляющее большинство муниципальных депутатов – это представители «Единой России», значительно меньшее число у КПРФ и ЛДПР, около 12-15 муниципальных депутатов. Вопрос с другими партиями, которые не обладают такими возможностями – они, по всей видимости, своих кандидатов выдвинуть не смогут, потому что этот муниципальный фильтр, барьер скорее всего не пройдут, потому что такого представительства в представительных органов муниципальных образований Севастополя у них нет, – отметил Олег Иванов. – Поэтому количество кандидатов в соответствии с этим законом будет сильно ограничено. Я думаю, что вполне вероятно, что кандидатов будет всего три – представитель «Единой России», КПРФ и ЛДПР», - уверен глава Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов.

Об ограничении конкуренции на выборах губернатора говорит и экс-депутат Севастопольского горсовета Евгений Кабанов, который может стать одним из кандидатов. Он считает, что авторы законопроекта о выборах губернатора Севастополя при его написании применили российские практики, выбрав наименее удачные и в комплексе серьезно ограничивающие конкуренцию на будущих выборах.

Народ спросили, но услышали ли?

17 января в десяти муниципальных округах Севастополя состоялись общественные обсуждения законопроекта. Члены правительства, депутаты, члены Общественной палаты, общественники, жители города – всего 460 человек приняли участие в жарких дискуссиях. Главная задача - разъяснить гражданам положения законопроекта. «Слушания носят рекомендательный характер, но обе ветви власти обязаны учесть мнение севастопольцев и, если потребуется, внести изменения в законопроект», — сказал зампред ОП Олег Гасанов.

Основными темами для обсуждения стали ценз оседлости, муниципальный фильтр, возможность голосования военнослужащими срочной службы и жителями с временной регистрацией, вопрос самовыдвижения – этой нормы в проекте закона нет.

Замгубернатора Вячеслав Гладков подчеркнул: из 76 субъектов федерации, жители которых также избирают глав регионов самостоятельно, самовыдвиженцы могут избираться лишь в четырёх. Но этот аргумент участниками слушаний воспринят не был. «Мы всегда выступали за то, чтобы главное должностное лицо Севастополя избиралось всем народом. Но как выбирать? Сами мы будем это делать или за нас выберут, потому что выбор будет ограничен? Если следовать нынешнему проекту закона, выдвинуть можно только одного человека», – высказал свое мнение первый секретарь городского комитета КПРФ, депутат Ленинского МО Василий Пархоменко. Солидарен с ним быший заместитель губернатора, ныне руководитель «Справедливой России» в Севастополе Евгений Дубовик. «Если такой закон будет принят, у нас на выборах будет один известный кандидат и два технических, и Севастополь не пойдет голосовать», – предсказал он.

Противники самовыдвижения утверждают, что эта норма открывает возможности для злоупотреблений. «Все эти выборные технологии, которые на грани закона, они реализуются путем права самовыдвижения – технических кандидатов, кандидатов-спойлеров и т. д. Мое личное мнение – право самовыдвижения не стоило бы вводить. Но если севастопольцы в своем большинстве этого хотят, то мы, депутаты, конечно, внимательно отнесемся к такому требованию и рассмотрим его», – отметил депутат Заксобрания Борис Колесников.

Депутат Татьяна Вусатенко («Единая Россия») сообщила, что если норма о самовыдвиженцах не будет учтена в законе о выборах губернатора, то желающие могут пройти процедуру праймериз и попытаться выдвинуть свою кандидатуру в губернаторы.

О муниципальном фильтре большинство участников слушаний высказывались однозначно: отменить или снизить до 5%.

Немало споров вокруг вопроса о том, должен ли быть будущий губернатор севастопольцем или это необязательное условие. Представитель партии «справедливая Россия» внося предложения сделал акцент на том, что кандидат должен быть севастопольцем и вся его команда также должна состоять из севастопольцев. Зал поддержал предложение аплодисментами. Но не был готов ответить на вопрос, одобрят ли они кандидатуру, допустим, Собянина, если он пожелает стать губернатором Севастополя, не будучи местным жителем. Тут в зале вспомнили и 2014-ый год: «Это как было с Затулиным тогда. Местный не местный…А выбрали вон местных, и что?».

Могут ли голосовать срочники? Этот вопрос вызвал настоящую дискуссию. С одной стороны, голосовать могут все граждане РФ, с другой – срочники не вовлечены в городскую среду настолько, чтобы осознанно делать выбор, уверена общественница Татьяна Ермакова. Упомниналось также, что командиры частей имеют полное право не пускать кандидатов на территорию части для проведения агитации. А это для кандидата является нарушением его прав, которое он может обжаловать. Таким образом проще оговорить в законе о выборах губернатора этот момент, лишив срочников возможности голосования. То же предложение прозвучало в жителях города, не прописанных здесь постоянно, а имеющих временную регистрацию. А таких в связи с растущей миграцией довольно много. «Накануне выборов сюда можно привезти столько народу и устроить такие «карусели», - уверены собравшиеся.

В Нахимовском районе люди аплодисментами встретили предложение просить Владимира Яцубу (последний руководитель Севастопольской городской государственной администрации в украинский период) стать губернатором Севастополя. Но представители правительства города натужно заулыбались. «Даже если бы мы и хотели это, сделать это мы не сможем», — последовал ответ, не вызвавший одобрения. Присутствующих попытался успокоить заместитель председателя законодательного собрания Александр Кулагин, предложив отправить будущих кандидатов на консультацию к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. «Федеральным законом предусмотрена такая процедура, как консультация президента Российской Федерации. Все кандидаты, которые будут выдвинуты на должность губернатора Севастополя, как и в других субъектах по инициативе президента Российской Федерации может быть проведена с ним консультация. То есть президент может с ними встретиться, обсудить с ними вопросы», — сообщил Кулагин.

В ходе обсуждения было одобрено предложение предусмотреть в законопроекте возможность досрочного прекращения полномочий губернатора в случае ненадлежащего исполнения обязанностей. "Согласно требованиям федерального законодательства, правовым фундаментом этой статьи является закон о проведении референдума. Сейчас он дорабатывается законодательным собранием. После его принятия правительство города незамедлительно предложит к рассмотрению возможные правовые механизмы отзыва руководителя города. До начала выборов губернатора, проведение которых запланировано на 10 сентября, законодательный акт будет принят", – заключил руководитель департамента общественных коммуникаций Андрей Перла.

Оценка правительства

Во время общественных обсуждений вице-губернатор Вячеслав Гладков отметил, что законопроект о прямых выборах губернатора будет учитывать мнения севастопольцев, однако днем позже представитель губернатора в заксобрании Севастополя Михаил Вавилов на пресс-конференции дал понять, что он уверен в успешном принятии закона о выборах губернатора без замечаний общественности.

О самовыдвиженцах: «…факт выдвижения от политической партии никаким образом не говорит о том, что выдвинут может быть только член данной политической партии. И в федеральном законе, и в нашем проекте закона предусматривается, что кандидатом может быть как член данной партии, так и беспартийный гражданин Российской Федерации», – объяснил Вавилов. По его словам, на сегодняшний день в Севастополе зарегистрировано 23 региональных отделения политических партий, а в Минюсте РФ зарегистрировано 77 политических организаций, и «судя по их названиям, представляют они все слои населения». Этого вполне достаточно, чтобы охватить интересы всех севастопольцев, полагает Вавилов.

Муниципальный фильтр по закону, разработанному правительство, предлагается установить по максимуму – десять процентов, подчеркнул чиновник.

Критики законопроекта, продолжил Вавилов, желают, чтобы губернатором стал севастополец или человек, который прожил в городе пять-десять лет. Но это желание прямо противоречит Конституции Российской Федерации, аргументировал он.

Требовать, чтобы в выборах губернатора не принимали участие военные срочной службы, которые приехали служить в Севастополь из других регионов, по данным Вавилова, по тем же причинам нельзя, «эти разговоры надо оставить».

Председатель Законодательного собрания Екатерина Алтабаева оказалась более лояльна в формулировках. «Идеален ли закон? Он не идеален», – подчеркнула Алтабаева, добавив, что «в ходе общественных слушаний звучало очень много предложений». По ее словам, некоторые предложения общественности будут рассмотрены в Заксобрании. «Есть предложения, которые вряд ли могут быть реализованы, поскольку они противоречат федеральному законодательству. А есть предложения, которые можно рассматривать», – сказала спикер парламента и выразила надежду на то, что правительство и депутаты прислушаются к мнению горожан. «Там, где в проекте закона могут быть сформулированы нормы, которые не совсем удовлетворяют севастопольцев, безусловно, нужно рассмотреть предложения граждан города», – считает председатель Заксобрания.

Заключение Общественной палаты: мнения севастопольцев учесть, но против закона не идти

Общественная палата Севастополя по итогам общественных обсуждений законопроекта о выборах губернатора города рекомендовала Законодательному собранию принять документ с учетом предложений горожан. Об этом журналистам сообщил председатель ОП Севастополя Евгений Халайчев.

Основное действо развернется 24 января, когда в Заксобрании города рассмотрят законопроект о выборах губернатора.

ФЦП

17 января после Крыма в Севастополь прибыл Андрей Никитченко, руководитель дирекции по управлению федеральной целевой программой социально–экономического развития Крыма до 2020 года.

По итогам 2016 года Крым освоил 15 млрд рублей или 96% средств, выделенных на реализацию проектов Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года", Севастополь – 411 млн рублей или 68%. Никитченко напомнил, что изначально объем средств, который выделялся на реализацию ФЦП в Крыму и Севастополе, был большим. В частности, в начале 2016 года для Севастополя были доведены лимиты в размере 1,5 млрд рублей.

Среди самых проблемных объектов ФЦП в Севастополе названыстроительство Соколиновского водохранилища и гражданского сектора аэропорта «Бельбек», создание индустриального парка и канализационных очистных сооружений «Южные». При этом Никитченко отметил: «То, что они проблемные, не отменяет их актуальности для города – они всё равно будут перспективными».

По данным дирекции по управлению ФЦП, на проектирование и строительство КОС «Южные» предусматривается 7,68 миллиарда рублей – они «на сегодняшний момент, пока «Таврида» (федеральная трасса от Керчи до Севастополя – прим.) ещё официально не подорожала, являются самым дорогим объектом для Севастополя». На создание индустриального парка предполагается потратить 1миллиард 665 миллионов рублей, на Соколиновское водохранилище и тракт подачи воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище – 1 миллиард 725 миллионов.

При этом Никитченко уверен, что севастопольский аэропорт "Бельбек" рано или поздно станет полноценным гражданским аэропортом. "Этот объект был почему-то внесен в виде государственного частного партнерства, где предполагалась значительная доля частных соинвестиций. К сожалению, не удалось найти частного соинвестора в полной мере. Не появилось полноценного бизнес-плана, и было принято решение о том, что аэропорт станет филиалом симферопольского аэропорта. Непростое решение. Я думаю, что это решение не закрывает навечно небо для Севастополя. Севастополь, если будет развиваться, будет расти экономическая активность, очевидно, что экономика этого аэропорта будет устойчивой, рано или поздно вернется к созданию гражданского аэропорта", — сказал Никитченко. Он также отметил, что с развитием Крыму понадобится не один аэропорт.

В 2017 году Севастополь получит на реализацию ФЦП 12 млрд рублей и должен ввести в строй 33 объекта.

18 января, на следующий день после визита Никитченко в Севастополь, стало известно, что врио губернатора Дмитрий Овсянников принял решение отозвать представителя Севастополя из наблюдательного совета АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». В пресс-службе губернатора сообщили, что он считает эту структуру бесполезной.

«Наш источник в правительстве Севастополя назвал дирекцию «не более чем очень дорогим аутсорсингом минэкономразвития РФ», - писали «Примечания». Главная претензия городских чиновников – безучастность кураторов ФЦП к судьбе аэропорта Бельбек, который Овсянников не смог отстоять в Москве. Ранее в самой дирекции срыв проекта объяснили его безграмотной подготовкой», – говорится в сообщении. Кто был этим представителем, не совсем понятно: Дмитрий Овсянников направлял в АНО письмо о включении в набсовет своего зама Дмитрия Гладского, однако в правительстве не знают, был ли он принят.

Так или иначе, результаты деятельности, показанные дирекцией с 2014 года, получили низкую оценку Овсянникова и не принесли ожидаемой пользы для достижения целей и задач развития Севастополя, уточнили в пресс-службе.

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников не считает федеральную целевую программу эффективным способом привлечения средств в регион. Такое мнение «Крыминформу» озвучил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя решение губернатора отозвать представителя Севастополя из наблюдательного совета АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». В то же время он отметил, что в политических кругах Овсянников всегда славился осторожностью, поэтому без определенной поддержки вряд ли решился бы на подобные действия. «По всей видимости, сейчас он ощущает поддержку за своей спиной. Без нее бы он вряд ли полез на рожон. Ведь Севастополь сегодня – это не экономическая, а политическая точка на карте России. Похоже, Овсянников уверен, что не пострадает в результате этой истории», – выразил мнение Журавлев, уточнив при этом, что определенные риски для руководителя Севастополя все же существуют и полностью их исключать не стоит.

«Скандал в преддверии визита в Крым вице-премьера Дмитрия Козака представляется символичным. Думаю, сейчас должно решиться, кто в конечном итоге победит в этой подковерной борьбе, которая усилиями Овсянникова выплыла наружу. На мой взгляд, проблема заключается в том, что Овсянников не в силах контролировать средства, выделяемые федеральным центром», – отметил руководитель Института политического права и управления Алексей Васильев. По его мнению, «для этого и была создана дирекция».

Отзыв представителя Севастополя из дирекции по управлению ФЦП не повлияет на проект создания в городе собственного гражданского сектора аэропорта «Бельбек». Об этом «ForPost» сообщил врио губернатора Дмитрий Овсянников. На вопрос о том, действительно ли деньги, предназначенные на аэропорт «Бельбек», ушли из Севастополя, Овсянников ответил, что «денежные средства, предусмотренные в ФЦП, в любом случае будут направлены на аэропорт «Бельбек».

Развитие гражданского сектора аэропорта «Бельбек» будет выгодно для Севастополя и позволит создать конкурентную среду с аэропортом Симферополя, считает депутат заксобрания Алексей Чалый. По словам Чалого, двойное назначение аэропорта – военное и гражданское – не станет помехой для инвесторов.

Был ли отзыв представителя – неясно, потому как сегодня, 20 января, появилось сообщение, что «исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников обвинил газету «Коммерсантъ» в публикации заказной статьи о намерении главы города ликвидировать дирекцию по управлению федеральной целевой программой». Как поясняет издание «Новый Севастополь», севастопольский ресторатор Олег Николаев, пытавшийся стать депутатом Госдумы на последних выборах, разместил на своей странице в Facebook материал «Коммерсанта» «Дмитрий Овсянников пошел на обострение». Газета написала о намерении и.о. губернатора ликвидировать дирекцию по управлению региональной федеральной целевой программой, сославшись на пресс-секретаря главы города Григория Буйлова. «Дмитрий Овсянников считает ее (дирекцию) бесполезной, и целесообразным будет ее ликвидировать», – процитировало издание Буйлова. При этом «Коммерсантъ» назвал провальными усилия Овсянникова по реализации проекта развития гражданского сектора аэропорта Бельбек. В то же время в публикации приведен комментарий Николаева, который оспорил мнение Овсянникова, назвав дирекцию полезной, и объяснил провал с аэропортом «молодостью и горячностью».

В свою очередь, Овсянников в комментариях на странице Николаева в Facebook обвинил ресторатора в размещении «заказных статей». После этого между губернатором и Николаевым в соцсети развернулась горячая дискуссия.

«В этой ситуации, несомненно, первый раунд за Николаевым. Во-первых, участие должностного лица в перепалках в соцсетях – нонсенс, и ресторатор смог спровоцировать Овсянникова на это выступление: в самом деле, молодой и горячий. Во-вторых, мы видим разрушение хрупкого союза кардинала и галантерейщика, который преподносили Севастополю как перспективное содружество. Очевидно, Николаев садится на давно знакомого «протестного» конька – алгоритмы протеста, несмотря на общую инфантильность, приносят свой результат. Так, свой рейтинг порядка 10% Олег Николаев завоевал исключительно благодаря противопоставлению малопопулярному в городе экс-губернатору Сергею Меняйло», – заключило издание «Новый Севастополь».

Извечная проблема: дороги

Стоит отметить, что такими плохими, как сегодня, дороги в городе давно не помнят. И если Овсянников идет на выборы, то это будут использовать его критики.

По итогам 2016 года кассовое исполнение плана по ремонту и строительству дорог в Севастополе выполнено на 68%. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов. Из 1,9 млрд рублей, выделенных на эти цели, было освоено 1,3 млрд рублей. Хуже всего обстоят дела с капитальным ремонтом дорог – освоено чуть более 40% выделенных средств.

"К подрядчикам будут применены санкции: будут расторгнуты контракты, информация о них будет размещена в реестре недобросовестных поставщиков. Департаментом в кратчайшие сроки будут привлечены другие подрядчики, чтобы работы по всем этим объектам в текущем году завершились", — подчеркнул Титов. На текущий ремонт дорог было выделено 834 млн рублей, из которых 500 млн рублей средства Федерального дорожного агентства (ФДА) и 334 млн рублей – регионального бюджета. Освоено 645,4 млн рублей (77,4%).

В Севастополе низкое выполнение плана по ремонту дорог в 2016 году связано с нехваткой инертных материалов, низким качеством проектной документации и недооценкой подрядчиками ситуации в регионе.

Из-за низкого выполнения плана по ремонту дорог в регионе в 2016 году начальник управления дорожного хозяйства Севастополя Виктор Максимец будет уволен с занимаемой должности.

Объем дорожных ремонтных и строительных работ в 2017 году в Севастополе выше прошлогоднего в три раза. Об этом заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников. По его словам, к выполнению амбициозной дорожно-строительной программы в 2017 году Севастополь должен быть готов полностью. «Необходимо привлекать и иногородние крупные компании. Насколько я знаю, были победители торгов – строительные компании из Республики Крым. Необходимо привлекать надежных поставщиков с соседней территории», – уточнил Овсянников.

Парк Патриот: завеса тайны приоткрыта

Министерство обороны РФ передало Правительству Севастополя проект филиала военно-патриотического парка "Патриот" в районе горы Гасфорта. Об этом на заседании Правительства города сообщил заместитель губернатора Севастополя Юрий Кривов. В частности, на территории парка предполагается разместить музей Юных героев, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и филиал Президентской библиотеки. 27 января состоятся общественные слушания по материалам технического задания концепции парка в Балаклавском и Орлиновском муниципальных округах. Кроме того, 3 февраля проект парка "Патриот" будет рассмотрен на градостроительном совете при Правительстве Севастополя. 17 февраля документы рассмотрит Общественная палата, а 24 февраля проект обсудят на круглом столе в Законодательном собрании города.

"Далее будет подписано соглашение о реализации проекта и затем – принятие решения о передаче земли", – отметил Кривов. "Поскольку запрос встретил неоднозначное отношение целого ряда коллег и институтов городской власти, договорились, что условием принятия решения будет реализованный план мероприятий, включающий в себя общественные слушания по концепции парка", – сказал чиновник.

Скоростные трассы, тренировочные комплексы, автокемпинг, пляж, палаточный лагерь, театральный зал, филиал Президентской библиотеки, комплекс сервисного обслуживания для мотоциклов на 100 единиц и три гостиничных комплекса на 1000 человек – все это, по амбициозному замыслу проектировщиков Минобороны, должно появиться на территории филиала военно-патриотического парка «Патриот» у горы Гасфорта в Севастополе.

Согласно проекту будущего парка, размещенного на сайте правительства региона, его территория будет разделена на три тематических кластера – туристско-рекреационный, спортивно-тренировочный и военно-патриотический. В общей сложности на них будет размещаться более 80 объектов строительства, в том числе капитального.

Оценивая содержание представленного эскизного документа, Кривов отметил, что при беглом просмотре обнаружил в нем «несколько симпатичных идей». «Мне показалось правильной идея разместить там филиал Президентской библиотеки, где будут локализованы точки исследовательских работ в части военно-патриотического воспитания молодежи. И мне понравилась идея локализовать там музей юных героев. У нас когда-то были пионеры-герои и люди, которые в юном возрасте пожертвовали своей жизнью ради интересов страны. Собрать такую информацию в одном месте было бы интересно», - сказал Кривов.

Под другим углом рассмотрела предлагаемый проект парка глава постоянной комиссии заксобрания Севастополя по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова. По ее мнению, из представленной презентации неясно, как это все будет выглядеть на месте в реальности: слишком много объектов проектировщики пытаются уместить на одной территории. «Там нет ни одной профессиональной визуализации, просто шаблоны красивых картинок - "аналогов объектов строительства". Если совместить карты размещения объектов всех трёх кластеров, то получится пространственная каша из несовпадающих объектов», - удивлена парламентарий.

Короткой строкой

Правительство Севастополя заняло 71 место из 85 по критериям информационной открытости. Об этом сообщил российский проектный центр «Инфометр». Эксперты проектного центра провели аудит за 2016 год информационной открытости сайтов высших исполнительных органов государственной власти российских регионов по 214 параметрам. Средний показатель соответствия параметрам составил 54,5%.

Первое место в рейтинге информационной открытости высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ со 100-процентной открытостью заняли Ростовская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Республика Крым заняла 50 место с показателем 45,628% – на одну позицию выше, чем правительство Москвы (45,617%). Севастополь оказался на 71 месте с показателем 36,3%. Последнее место в рейтинге заняло правительство Чеченской Республики с показателем 17,55%.

В Севастополе прошло первое заседание согласительной комиссии по урегулированию конфликта в Общественной палате города. В декабре члены ОП сместили руководство палаты – Евгения Халайчева и Олега Гасанова. С тех пор в разделённой пополам ОП не найден компромисс.

На первое совещание согласительной комиссии по урегулированию спорных вопросов в ОП был приглашен замгубернатора Вячеслав Гладков, курирующий общественные коммуникации.

По итогам сторонам были предложены варианты решения: распуститься в полном составе, провести перевыборы руководства или договориться о конструктивной работе при действующем руководстве ОП. Ни один из вариантов не был поддержан всеми сторонами.

Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса Севастопольского региона увеличится в три раза. Об этом заявил директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков. «У нас запланировано в 2017 году около 30 млн рублей из местного бюджета на поддержку рыбохозяйственного комплекса. В прошлом году мы первый раз защитили в бюджете эту позицию, это было порядка 10 млн рублей», – сказал Чумаков. По его словам, в текущем году впервые будет оказана поддержка не только рыбоводческим хозяйствам, но и рыбакам, которые осуществляют вылов водных биологических ресурсов в Черном море.

Судно "Черноморнефтегаза" отремонтируют на "Севморзаводе". Филиал "Севастопольский морской завод" АО "ЦС "Звездочка" выполнит ремонт судна комплексного снабжения "Мыс Тарханкут", принадлежащего ГУП Республики Крым "Черноморнефтегаз". По информации предприятия, накануне судно встало в западный док севастопольской верфи. "В ближайшее время "Мыс Тарханкут", который используется как буксир, судно снабжения и судно спецназначения, пройдет на "Севморзаводе" полный доковый ремонт с дефектацией корпуса, винто-рулевой группы, забортной арматуры", – говорится в сообщении.

В Севастополе пообещали вернуть в строй ПЛ «Алроса» в текущем году.Ремонт и модернизацию подлодки Б-871 «Алроса», находящуюся с лета 2014 года на 13-м Судостроительном заводе в Севастополе, планируется завершить в текущем году. «Сроки сдачи заказа сдвинулись с 2016 на 2017 год», – сказал представитель предприятия Сергей Горбачев. При этом назвать точную дату завершения работ представитель верфи затруднился. «Работы во многом носят уникальный характер, в условиях завода подобного рода вещи не делались», – добавил он.

Охранника Лебедева сватают в полпредство. Бывшего руководителя следственного управления по Севастополю Юрия Мороза рекомендуют на должность федерального инспектора в аппарат представителя президента по Южному федеральному округу. Об этом «Примечаниям» рассказал источник в правительстве Севастополя. Он уточнил, что трудоустройством Мороза занимаются члены попечительского совета фонда «Корсунь»: нынешний полпред в СКФО Олег Белавенцев и экс-министр обороны Украины Павел Лебедев.

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