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Детали

Европа заставит Украину закупать газ у России


20.01.2017 17:48:41

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


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Вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что у Киева есть деньги на закупку российского газа, и в ближайшее время он урегулирует с Москвой все спорные моменты. В частности, он заявил, что Россия готова поставлять на Украину «голубое топливо», а та готова его приобретать за адекватные деньги. Стоит ли Москве соглашаться на продолжение газовых поставок в Незалежную, прерванных в 2015 году?

Напомним, с июня 2014 года «Газпром» и «Нафтогаз» судятся друг с другом из-за неоплаченного Украиной газа. Сумма вопроса – 5,3 миллиарда долларов. При этом к 2021 году Киев планирует начать добывать газ в таком количестве, что ему хватит не только на себя, но и на экспорт в Европу. По крайней мере, на это надеется глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.

Комментирует ситуацию Владимир Жарихин, замглавы Института стран СНГ:

– До тех пор, пока Турецкий и Северный потоки не заработают на полную мощность, мы будем вынуждены пользоваться услугами Украины, чтобы снабжать газом Евросоюз. В частности, Киеву нужно заполнять свои газовые хранилища, чтобы поддерживать давление, необходимое для транспортировки «голубого топлива». Но здесь настораживает, что о готовности Украины закупать российский газ заявил не украинский, а европейский чиновник от энергетики. Понятно, почему Евросоюз насторожен - если Киев продолжит отказываться от закупок в России, он все больше будет расходовать тот газ, которые предназначается для транзита, но что значит фраза о приемлемой цене? Если нам опять предлагают торг, который длился до этого десятилетиями, то ничего хорошего в этом нет.

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