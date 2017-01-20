Визит Додона в Москву далее »
- 15:28:54
- В Румынии отреагировали на заявления Додона в Москве далее »
- 12:49:57
- Горбачев отказался участвовать в процессе по событиям 1991 года в Литве далее »
- 12:45:21
- Порошенко объявил о закрытии фабрики Roshen в России далее »
- 11:35:23
- Украинские граждане принимают гражданство РФ далее »
- 11:28:07
- ОБСЕ будет содействовать активизации политических переговоров по урегулированию приднестровского конфликта далее »
- 13:49:53
- Россияне смогут ездить в Армению без загранпаспортов далее »
- 13:47:27
- Грузинская оппозиция поставила вопрос об ответственности правительства за контракт с Газпромом далее »
- 13:31:01
- В президентских выборах в Туркменистане будут участвовать 9 кандидатов далее »
- 13:28:26
- В Узбекистане создадут Центр русского языка далее »
- 13:20:00
- Верховная Рада разрешила иностранным военным находиться в стране с оружием далее »
-
Константин Затулин выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »
-
Соседи или союзники? далее »
-
Украинские перспективы далее »
-
Иран: год после отмены международных санкций далее »
-
Казачье образование на Кубани далее »
-
В Бельгии случился кризис толерантности далее »
-
Украина в призме нового миропорядка далее »
Детали
Европа заставит Украину закупать газ у России
|20.01.2017 17:48:41
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
перейти на страницу автора
Вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что у Киева есть деньги на закупку российского газа, и в ближайшее время он урегулирует с Москвой все спорные моменты. В частности, он заявил, что Россия готова поставлять на Украину «голубое топливо», а та готова его приобретать за адекватные деньги. Стоит ли Москве соглашаться на продолжение газовых поставок в Незалежную, прерванных в 2015 году?
Напомним, с июня 2014 года «Газпром» и «Нафтогаз» судятся друг с другом из-за неоплаченного Украиной газа. Сумма вопроса – 5,3 миллиарда долларов. При этом к 2021 году Киев планирует начать добывать газ в таком количестве, что ему хватит не только на себя, но и на экспорт в Европу. По крайней мере, на это надеется глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.
Комментирует ситуацию Владимир Жарихин, замглавы Института стран СНГ:
– До тех пор, пока Турецкий и Северный потоки не заработают на полную мощность, мы будем вынуждены пользоваться услугами Украины, чтобы снабжать газом Евросоюз. В частности, Киеву нужно заполнять свои газовые хранилища, чтобы поддерживать давление, необходимое для транспортировки «голубого топлива». Но здесь настораживает, что о готовности Украины закупать российский газ заявил не украинский, а европейский чиновник от энергетики. Понятно, почему Евросоюз насторожен - если Киев продолжит отказываться от закупок в России, он все больше будет расходовать тот газ, которые предназначается для транзита, но что значит фраза о приемлемой цене? Если нам опять предлагают торг, который длился до этого десятилетиями, то ничего хорошего в этом нет.
Другие материалы по теме
"Нафтогаз" отказался выплачивать "Газпрому" 5,3 млрд долларов
Украина получит российский газ только по предоплате
Украина. Полная распродажа перед закрытием с поиском дураков
|
Украина. Полная распродажа перед закрытием с поиском дураков
«Нафтогаз»: сумма долга «Газпрому» станет неподъемной для компании
Денис Денисов: "Нафтогаз" устроил показательные выступления против "Газпрома"
|
"Нафтогаз" ведет в Twitter виртуальную войну против "Газпрома", сообщает Вloomberg. Компания уже не знает, как привлечь к себе внимание, ведь по судебным разбирательствам ее позиции очень слабые, сказал политолог Денис Денисов.
Аспекты энергетической безопасности в контексте интересов России
|
Фрагмент выступления на конференции «Экономические перспективы Украины: риски транзитных потерь по газу и новых реальностей мирового рынка энергоресурсов» (Институт стран СНГ, г. Москва, 2016)
Оценка основных показателей энергетики Украины и установление ценовой политики
|Вопрос прохождения отопительного сезона является наиболее актуальной как для России, так и для Украины и Европы.
Сергей Аксенов: Геническ получил из Крыма 3,5-4 тыс. кубометров газа
|
Глава региона полагает, что перспектив заключения официальных договоров с Украиной нет.
Энергетика как кровеносный сосуд экономики: взаимосвязь падения экономических и энергетических показателей Украины
|
Для мировой экономики нового типа основой является энергетика. Часто её называют кровеносным сосудом экономики. В этом отношении Украина - не исключение.
|
Эксперт в области энергетики Валентин Землянский о современном состоянии рынка энергоресурсов Украины