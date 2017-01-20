Страсти по закону о выборах губернатора

20.01.2017 17:31:01

Юлия Александровна Потоцкая Пресс-секретарь АНО "Институт Стран СНГ в г. Севастополе"

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Пресс-секретарь АНО "Институт Стран СНГ в г. Севастополе"

24 января на сессии Законодательного собрания рассмотрят проект важного и долгожданного закона о выборах губернатора Севастополя. Накануне в городе вновь состоялись обсуждения закона: правительство и депутаты выслушали мнение жителей. Предложений оказалось много, а споры – жаркими. Эксперты считают законопроект далеким от совершенства, но представитель губернатора в Заксобрании отверг практически все идеи общественности.

Критика со всех сторон

Еще до общественных обсуждений в СМИ политологи критиковали закон со всех сторон. Звучало мнение, что авторы законопроекта о выборах губернатора Севастополя предусмотрели ряд норм, которые дают возможность манипулирования их ходом и результатами на случай непредвиденных политических последствий. Заместитель председателя Экспертно-консультативного совета при главе Крыма Игорь Рябов считает, что «закон о выборах губернатора Севастополя должен быть выверен до совершенства, учитывая те надежды, которые возлагают на прямые выборы главы города севастопольцы». «У законопроекта уже много критики. Главные недостатки законопроекта – допуск «солдат-срочников» и невозможность выдвинуться самовыдвиженцам. «Срочники» – это федеральная норма, когда военнослужащие не лишаются своего избирательного права и могут проголосовать в регионе несения службы. Однако на местных выборах в России это недопустимая практика, поскольку выбирать местную власть должны местные жители», – отметил Рябов. По его словам, норма о трехмесячной регистрации избирателей является ошибочной. «И временно исполняющий обязанности, внесший законопроект в таком виде, допускает ошибку. Если авторы законопроекта её не учтут, она может быть опротестована и выборы начнутся со скандала. Ну а запрет на участие самовыдвиженцев – это ограничение конкуренции. Президент России призывал именно к конкурентным выборам, и этот призыв необходимо услышать в парламенте и правительстве Севастополя», – заключил эксперт.

С мнением о том, что отсутствие возможности самостоятельного выдвижения кандидатов для участия в выборах губернатора Севастополя выглядит как ограничение избирательного права и плохо сказывается на имидже выборов, хотя Конституционный суд фактически позволил регионам самим устанавливать правила, согласен и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Много критики вызывает муниципальный фильтр. Несмотря на то, что любая зарегистрированная на территории РФ политическая партия, имеющая свое региональное представительство, может выдвинуть кандидата в губернаторы, фактически, по мнению политологов, фильтр сокращает число вступающих в предвыборную гонку до трех человек. «Законопроект предусматривает, что 10% от общего количества муниципальных депутатов – а в Севастополе, насколько я знаю, их 120 – должны поставить свою подпись в поддержку того или иного кандидата. Соответственно, не менее 12 депутатов должны поставить свою подпись в поддержку того или иного кандидата. Насколько я знаю, подавляющее большинство муниципальных депутатов – это представители «Единой России», значительно меньшее число у КПРФ и ЛДПР, около 12-15 муниципальных депутатов. Вопрос с другими партиями, которые не обладают такими возможностями – они, по всей видимости, своих кандидатов выдвинуть не смогут, потому что этот муниципальный фильтр, барьер скорее всего не пройдут, потому что такого представительства в представительных органов муниципальных образований Севастополя у них нет, – отметил Олег Иванов. – Поэтому количество кандидатов в соответствии с этим законом будет сильно ограничено. Я думаю, что вполне вероятно, что кандидатов будет всего три – представитель «Единой России», КПРФ и ЛДПР», - уверен глава Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов.

Об ограничении конкуренции на выборах губернатора говорит и экс-депутат Севастопольского горсовета Евгений Кабанов, который может стать одним из кандидатов. Он считает, что авторы законопроекта о выборах губернатора Севастополя при его написании применили российские практики, выбрав наименее удачные и в комплексе серьезно ограничивающие конкуренцию на будущих выборах.

Народ спросили, но услышали ли?

17 января в десяти муниципальных округах Севастополя состоялись общественные обсуждения законопроекта. Члены правительства, депутаты, члены Общественной палаты, общественники, жители города – всего 460 человек приняли участие в жарких дискуссиях. Главная задача - разъяснить гражданам положения законопроекта. «Слушания носят рекомендательный характер, но обе ветви власти обязаны учесть мнение севастопольцев и, если потребуется, внести изменения в законопроект», — сказал зампред ОП Олег Гасанов.

Основными темами для обсуждения стали ценз оседлости, муниципальный фильтр, возможность голосования военнослужащими срочной службы и жителями с временной регистрацией, вопрос самовыдвижения – этой нормы в проекте закона нет.

Замгубернатора Вячеслав Гладков подчеркнул: из 76 субъектов федерации, жители которых также избирают глав регионов самостоятельно, самовыдвиженцы могут избираться лишь в четырёх. Но этот аргумент участниками слушаний воспринят не был. «Мы всегда выступали за то, чтобы главное должностное лицо Севастополя избиралось всем народом. Но как выбирать? Сами мы будем это делать или за нас выберут, потому что выбор будет ограничен? Если следовать нынешнему проекту закона, выдвинуть можно только одного человека», – высказал свое мнение первый секретарь городского комитета КПРФ, депутат Ленинского МО Василий Пархоменко. Солидарен с ним быший заместитель губернатора, ныне руководитель «Справедливой России» в Севастополе Евгений Дубовик. «Если такой закон будет принят, у нас на выборах будет один известный кандидат и два технических, и Севастополь не пойдет голосовать», – предсказал он.

Противники самовыдвижения утверждают, что эта норма открывает возможности для злоупотреблений. «Все эти выборные технологии, которые на грани закона, они реализуются путем права самовыдвижения – технических кандидатов, кандидатов-спойлеров и т. д. Мое личное мнение – право самовыдвижения не стоило бы вводить. Но если севастопольцы в своем большинстве этого хотят, то мы, депутаты, конечно, внимательно отнесемся к такому требованию и рассмотрим его», – отметил депутат Заксобрания Борис Колесников.

Депутат Татьяна Вусатенко («Единая Россия») сообщила, что если норма о самовыдвиженцах не будет учтена в законе о выборах губернатора, то желающие могут пройти процедуру праймериз и попытаться выдвинуть свою кандидатуру в губернаторы.

О муниципальном фильтре большинство участников слушаний высказывались однозначно: отменить или снизить до 5%.

Немало споров вокруг вопроса о том, должен ли быть будущий губернатор севастопольцем или это необязательное условие. Представитель партии «справедливая Россия» внося предложения сделал акцент на том, что кандидат должен быть севастопольцем и вся его команда также должна состоять из севастопольцев. Зал поддержал предложение аплодисментами. Но не был готов ответить на вопрос, одобрят ли они кандидатуру, допустим, Собянина, если он пожелает стать губернатором Севастополя, не будучи местным жителем. Тут в зале вспомнили и 2014-ый год: «Это как было с Затулиным тогда. Местный не местный…А выбрали вон местных, и что?».

Могут ли голосовать срочники? Этот вопрос вызвал настоящую дискуссию. С одной стороны, голосовать могут все граждане РФ, с другой – срочники не вовлечены в городскую среду настолько, чтобы осознанно делать выбор, уверена общественница Татьяна Ермакова. Упоминалось также, что командиры частей имеют полное право не пускать кандидатов на территорию части для проведения агитации. А это для кандидата является нарушением его прав, которое он может обжаловать. Таким образом проще оговорить в законе о выборах губернатора этот момент, лишив срочников возможности голосования. То же предложение прозвучало в жителях города, не прописанных здесь постоянно, а имеющих временную регистрацию. А таких в связи с растущей миграцией довольно много. «Накануне выборов сюда можно привезти столько народу и устроить такие «карусели», - уверены собравшиеся.

В Нахимовском районе люди аплодисментами встретили предложение просить Владимира Яцубу (последний руководитель Севастопольской городской государственной администрации в украинский период) стать губернатором Севастополя. Но представители правительства города натужно заулыбались. «Даже если бы мы и хотели это, сделать это мы не сможем», — последовал ответ, не вызвавший одобрения. Присутствующих попытался успокоить заместитель председателя законодательного собрания Александр Кулагин, предложив отправить будущих кандидатов на консультацию к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. «Федеральным законом предусмотрена такая процедура, как консультация президента Российской Федерации. Все кандидаты, которые будут выдвинуты на должность губернатора Севастополя, как и в других субъектах по инициативе президента Российской Федерации может быть проведена с ним консультация. То есть президент может с ними встретиться, обсудить с ними вопросы», — сообщил Кулагин.

В ходе обсуждения было одобрено предложение предусмотреть в законопроекте возможность досрочного прекращения полномочий губернатора в случае ненадлежащего исполнения обязанностей. "Согласно требованиям федерального законодательства, правовым фундаментом этой статьи является закон о проведении референдума. Сейчас он дорабатывается законодательным собранием. После его принятия правительство города незамедлительно предложит к рассмотрению возможные правовые механизмы отзыва руководителя города. До начала выборов губернатора, проведение которых запланировано на 10 сентября, законодательный акт будет принят", – заключил руководитель департамента общественных коммуникаций Андрей Перла.

Оценка правительства

Во время общественных обсуждений вице-губернатор Вячеслав Гладков отметил, что законопроект о прямых выборах губернатора будет учитывать мнения севастопольцев, однако днем позже представитель губернатора в заксобрании Севастополя Михаил Вавилов на пресс-конференции дал понять, что он уверен в успешном принятии закона о выборах губернатора без замечаний общественности.

О самовыдвиженцах: «…факт выдвижения от политической партии никаким образом не говорит о том, что выдвинут может быть только член данной политической партии. И в федеральном законе, и в нашем проекте закона предусматривается, что кандидатом может быть как член данной партии, так и беспартийный гражданин Российской Федерации», – объяснил Вавилов. По его словам, на сегодняшний день в Севастополе зарегистрировано 23 региональных отделения политических партий, а в Минюсте РФ зарегистрировано 77 политических организаций, и «судя по их названиям, представляют они все слои населения». Этого вполне достаточно, чтобы охватить интересы всех севастопольцев, полагает Вавилов.

Муниципальный фильтр по закону, разработанному правительство, предлагается установить по максимуму – десять процентов, подчеркнул чиновник.

Критики законопроекта, продолжил Вавилов, желают, чтобы губернатором стал севастополец или человек, который прожил в городе пять-десять лет. Но это желание прямо противоречит Конституции Российской Федерации, аргументировал он.

Требовать, чтобы в выборах губернатора не принимали участие военные срочной службы, которые приехали служить в Севастополь из других регионов, по данным Вавилова, по тем же причинам нельзя, «эти разговоры надо оставить».

Председатель Законодательного собрания Екатерина Алтабаева оказалась более лояльна в формулировках. «Идеален ли закон? Он не идеален», – подчеркнула Алтабаева, добавив, что «в ходе общественных слушаний звучало очень много предложений». По ее словам, некоторые предложения общественности будут рассмотрены в Заксобрании. «Есть предложения, которые вряд ли могут быть реализованы, поскольку они противоречат федеральному законодательству. А есть предложения, которые можно рассматривать», – сказала спикер парламента и выразила надежду на то, что правительство и депутаты прислушаются к мнению горожан. «Там, где в проекте закона могут быть сформулированы нормы, которые не совсем удовлетворяют севастопольцев, безусловно, нужно рассмотреть предложения граждан города», – считает председатель Заксобрания.

Заключение Общественной палаты: мнения севастопольцев учесть, но против закона не идти

Общественная палата Севастополя по итогам общественных обсуждений законопроекта о выборах губернатора города рекомендовала Законодательному собранию принять документ с учетом предложений горожан. Об этом журналистам сообщил председатель ОП Севастополя Евгений Халайчев.

Основное действо развернется 24 января, когда в Заксобрании города рассмотрят законопроект о выборах губернатора.

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