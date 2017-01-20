Сквозь частокол бюрократии

20.01.2017 17:24:26

В редакцию «Вести уз.» пришло письмо из Воронежа от Ольги Бубенцовой, бывшей жительницы Узбекистана. Натерпевшись по судам в Ташкенте, где ее пытались вместе с ребенком выселить из комнаты в заводском общежитии, Ольга Петровна плюнула на все и записалась в Программу добровольного переселения.

С полным пакетом документов прилетела в Воронеж, где гарантировали работу, прошла все чиновничьи кабинеты и коридоры, наконец, в июле 2016 года подала заявление на гражданство. На этом все насмерть встало, ни ответа, ни привета.

Хотя сам Путин в этом случае отмерил срок в три месяца на получение паспорта с орлом.

Да, переселенцы могут вполне жить и работать по РВП, но чаще всего кадровики все-таки требуют гражданство РФ.

К сожалению, пример с Бубенцовой не единственный.

Юрист по миграционным вопросам Алексей Якубенко считает, что придумываются какие-то внутренние правила, ведомственные инструкции, чтобы только ограничить прием людей.

«Соотечественники неделями стоят в очередях, за это время у них заканчиваются сроки действия справок», – утверждает эксперт.

По словам Инги Самадовой, которой все же удалось обосноваться в Приморском крае, ежедневно в очереди на оформление гражданства стоит около 60 человек. А приемный день лишь понедельник – с двух до пяти. Инспекторов двое, они успевают принять до 10 просителей. Но считается, что служба работает в штатном режиме.

«Нас просто вышвыривают из программы, без объяснения причин», – убежден один из ее участников Сергей Майоров. Сам он дважды получал отказ: «Когда попытался обратиться снова, то увидел в журнале у чиновника свою фамилию, напротив которой было слово «жалобщик».

Правозащитница Марина Павлова оказывает помощь переселенцам. По ее словам, даже тех, кто получил удостоверение участника программы переселения, зачастую отсеивают при въезде в страну: «Были случаи, когда без проведения экспертизы соотечественников обвиняли в подлоге документов и временно им закрывали въезд. Миграционные карты забирали. В досудебном порядке эти решения отменять отказывались. А представлять свои интересы в суде, будучи за пределами РФ, люди просто не могут».

Еще хуже приходится тем, кто самостоятельно перебирается в Россию.

«Когда сюда хлынул поток украинских беженцев, у нас отказались принимать документы на квоту – мол, она закончилась, приходите через месяц», рассказывает Татьяна Долина из Казахстана. Однако к тому времени у нее уже истекал срок миграционной карты – и ее отказались ставить на учет.

«Я попыталась обратиться к властям, однако меня оперативно выдворили без имущества из собственного жилья в России обратно в Алма-Ату. Суд лишь развел руками: дескать, сочувствуем, но помочь ничем не можем», – пожаловалась Долина.

Для получения вида на жительство даже малообеспеченные или неработающие соотечественники также должны иметь на счету крупную сумму.

«Я была шокирована, когда сказали что без официального трудоустройства нужно подтвердить доход как минимум в 120 тыс. руб. за год. И из них еще оплатить налог – то есть около 16 тыс. руб. То есть гражданство мне еще не выдали, а я уже обязана пополнять российскую казну?» – возмущается пенсионерка Зинаида Иванова из Твери.

Бывают и вопиющие случаи.

«Чиновники мне хамили и в лицо называли чуркой. Мол, я ничем не отличаюсь от тех, кто приехал на заработки», – написала правозащитникам Светлана Калужская, прибывшая в Россию из Ташкента.

А вот выдержка из другого обращения: «Потеряв надежду на программу, хотела спросить о получении гражданства на общих основаниях. В ответ услышала, что я не выдающаяся личность и это мне не светит».

Напомним, что в конце 2016-го соотечественники направили Владимиру Путину обращение. Петицию об упрощении получения гражданства РФ для русских подписало уже более 12 тыс. человек. Как отмечает ее автор Юрий Добрынин, глава государства уже не раз давал команду упростить процесс, но его поручения не спешат выполнять.

«Стоит соотечественнику начать оформлять документы на гражданство, как он вдруг понимает, что из театра с роскошными декорациями попал за кулисы, где он никому не нужен», – говорит Добрынин.

По оценкам экспертов, сейчас на территории РФ с неурегулированным статусом пребывает до 400 тыс. соотечественников. Правозащитники считают необходимым провести для них иммиграционную амнистию. Замглавы Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров сказал, что проблема не столько в программе: «Соотечественники и чиновники не могут договориться между собой. Первые жалуются, а вторые за это начинают вставлять им палки в колеса».

Бобров подтвердил, что в совет жалобы приходят пачками.

Не случайно, правозащитники требуют от властей придать российскому законодательству о гражданстве репатриационный характер.

Люди, которые родились в России и являются этническими русскими, но при этом годами не могут получить российского гражданства, считают себя жертвами постоянно меняющихся законов и бесчисленных внутриведомственных инструкций.

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